Guadagno del terzo trimestre 2022 di Walgreens (WBA).

Walgreens Boots Alliance Giovedì, ha registrato vendite e utili trimestrali superiori alle attese poiché le vendite al dettaglio sono rimbalzate e gli acquisti online sono cresciuti.

Ma le azioni sono diminuite di circa il 2% nel trading pre-mercato, poiché la domanda di vaccini Covid-19 è svanita e la società ha ribadito piuttosto che aumentare le sue previsioni per l’anno. Ha detto che si aspetta una crescita degli utili per azione rettificati a una cifra bassa.

È quanto riportato dalla società, rispetto a quanto gli analisti si aspettavano per il trimestre conclusosi il 31 maggio, Basato su dati Refinitiv:

Utile per azione: 96 centesimi rettificati contro 92 centesimi previsti

ha vinto: $ 32,6 $ 1 miliardo contro $ 32,06 miliardi previsti

Nel trimestre, l’utile netto è sceso a $ 289 milioni, o 33 centesimi per azione, Da $ 1,2 miliardi, o $ 1,38 per azione, un anno fa. Il forte calo riflette un costo di 683 milioni di dollari relativo all’accordo sugli oppioidi con la Florida, il calo delle vendite nelle farmacie statunitensi poiché hanno beneficiato di un grande volume di vaccini Covid-19 un anno fa e gli investimenti nell’espansione del business sanitario.

Escludendo le voci, la società ha guadagnato 96 centesimi per azione, superando i 92 centesimi previsti dagli analisti intervistati da Refinitiv.

Le vendite sono diminuite a $ 32,6 miliardi Da $ 34,03 miliardi di un anno fa. Gli analisti si aspettavano 32,06 miliardi di dollari.

Le vendite di Walgreens sono cresciute durante la pandemia poiché i clienti si sono rivolti ai suoi negozi per vaccini e test Covid-19. Questa domanda sta diminuendo, spingendo l’azienda a guidare la crescita in altri modi.

La società ha somministrato 4,7 milioni di vaccini nel terzo trimestre, in forte calo da 15,6 milioni nel primo trimestre e 11,8 milioni nel secondo trimestre.

L’assistenza sanitaria sta diventando una grande spinta, con Walgreens Fai un accordo con VillageMD Per aprire centinaia di studi medici nei suoi negozi.

Walgreens ha anche ampliato le opzioni online, come il ritiro e la consegna su strada, per cercare di impedire ai clienti di acquistare dentifricio, sapone e altri articoli da giocatori online come Amazon. La società ha affermato che le sue opzioni digitali hanno guadagnato popolarità in questo trimestre, crescendo del 25% anno su anno, oltre alla crescita del 95% nello stesso periodo dell’anno scorso. La società ha affermato che la crescita è stata guidata da 2,8 milioni di ordini nello stesso giorno.

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, le vendite al dettaglio sono in aumento poiché i consumatori sono di nuovo fuori. Le vendite nello stesso negozio negli Stati Uniti sono aumentate del 2,4%, tabacco escluso, e del 24% per la vendita al dettaglio britannica.

All’inizio di questa settimana, Walgreens ha detto che l’avrebbe fatto interrompere i piani per vendere l’attività Boots con sede nel Regno Unito, Citando l’instabilità dei mercati. La società ha detto a gennaio che lo era Considera le opzioni strategiche per questa sezionecompresa la potenziale vendita.

Alla chiusura di mercoledì, le azioni Walgreens sono scese di circa il 22% quest’anno. Le azioni hanno chiuso mercoledì a $ 40,87, portando la capitalizzazione di mercato della società a $ 35,30 miliardi.

Leggi qui il rendiconto economico dell’azienda.

Questa storia si sta sviluppando. . Si prega di controllare di nuovo per gli aggiornamenti