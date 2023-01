Guarda come il tuo iPhone tiene traccia della tua posizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7: spegnilo

Il nostro iPhone è ora incollato Per essere con noi ovunque andiamo. Tuttavia, è inquietante sapere che questi smartphone possono rintracciarti in ogni momento del giorno e della notte, anche quando non vuoi che lo facciano.

È incredibilmente spaventoso quando utilizzi Maps o un’altra app GPS e il tuo telefono suggerisce luoghi frequenti che hai visitato, come il tuo indirizzo di casa, la casa di un amico o il tuo posto di lavoro.

In che modo il mio iPhone tiene traccia delle mie posizioni frequenti?

Apple ha dato ai suoi iPhone un vantaggio speciale di nome siti importanti. Questi siti sono solitamente i luoghi che visiti di più.

Questa funzione è attiva per impostazione predefinita e ha lo scopo di aiutarti a tenere traccia di tutti i luoghi in cui sei stato di più.

Anche se potresti considerarla una funzionalità preziosa che ti piace usare, capisco che non tutti vogliono essere monitorati in ogni momento della giornata e alcuni preferiscono mantenere privati ​​i luoghi che visiti, anche dai tuoi dispositivi. Apple si concentra sulla privacy e ci offre un controllo migliore per disabilitare siti Web importanti.

Come faccio a disattivare i siti importanti?

– Aprire impostazioni Implementazione

Scorri verso il basso e seleziona Riservatezza e sicurezza

– Scegliere Servizi del sito

– Scorri fino in fondo e seleziona servizi di sistema

– clicca siti importanti

– Se possiedi id faccia Una volta attivato, il telefono lo utilizzerà automaticamente per consentire l’accesso alla pagina successiva. Se sei Solo codice di accessoti verrà chiesto di inserirlo

– Spegnere siti importanti.Se desideri cancellare la cronologia delle posizioni dal tuo iPhone, seleziona data chiara

A cosa stai pensando siti importantifunzione sul tuo iPhone? È qualcosa che vuoi spegnere o lo lascerai acceso?

