Guarda i filmati di surf dell’uragano Fiona dalla cima di un’onda di 50 piedi

Il video di un drone pilotato da scienziati di Saildrone e della National Oceanic and Atmospheric Administration, ripreso a 360 miglia a sud-est delle Bermuda, ritrae acque blu e onde brutali cantate da venti di burrasca. Forti piogge e minacciosi spruzzi marini sono stati visti vorticare mentre l’auto ondeggiava e sfrecciava sulla turbolenta superficie dell’oceano.

Nel cuore dell’uragano Fiona di categoria 4, una tavola da surf robotica ha sfidato le onde degli oceani in aumento e il rafforzamento dei venti per catturare filmati rari dall’interno dell’uragano.

Il Saildrone Explorer SD 1078 era nella posizione migliore per catturare scatti mai visti all’interno di Fiona, il primo uragano di categoria 4 dell’anno, con onde che si avvicinavano a 50 piedi e venti che superavano i 100 mph giovedì.

“[Saildrones are] Ci offre una visione completamente nuova di una delle forze più distruttive della Terra”, ha detto Seldron in un comunicato stampa.

Quattro alianti hanno reagito alla tempesta, a partire da domenica sera quando era ancora una tempesta tropicale a est di Montserrat. La tempesta si è poi intensificata in un uragano di categoria 1, colpendo Selderon al centro a sud di Porto Rico, dove Fiona è atterrata per la prima volta. Saildrone ha inviato i suoi veicoli all’inizio della stagione degli uragani per raccogliere importanti dati scientifici nell’Atlantico e nel Golfo del Messico.