Guarda il lancio di SpaceX Falcon 9 sul suo 14° volo l’8 ottobre

Aggiornamento 7 ottobre, 19:00 EST: SpaceX ora punta a un file Sabato (8 ottobre) lancio alle 19:05 EST (2305 GMT) per la sua missione Intelsat G-23/G-24 per consentire “tempo extra per l’ispezione del veicolo” per compagnia (Si apre in una nuova scheda). Puoi guardarlo sopra.

Aggiornamento 7 ottobre: SpaceX ora punta a un lancio venerdì alle 19:06 EDT (2306 GMT) per lanciare la missione Intelsat G-23/G-24 dopo un’interruzione automatica il 6 ottobre. Puoi guardarlo sopra.

SpaceX prevede di lanciare un razzo Falcon 9 per la sua 14a missione venerdì (6 ottobre) e puoi guardare l’evento dal vivo.

Il Falco 9 In cima ai satelliti Intelsat Galaxy 33 e Galaxy 34, è programmato per decollare dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida giovedì durante una finestra di 69 minuti che si apre alle 19:06 EDT (2306 GMT). Guardalo dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione di SpaceX, o direttamente attraverso l’azienda (Si apre in una nuova scheda).

Se tutto va secondo i piani, il primo stadio di Falcon 9 tornerà sulla Terra e atterrerà su un drone SpaceX A Shortfall of Gravitas circa 8,5 minuti dopo il lancio. La nave robotica sarà di stanza nell’Oceano Atlantico, a centinaia di miglia al largo della costa della Florida.

Questo sarà il quattordicesimo lancio e atterraggio di questo particolare booster, Secondo la descrizione della missione di SpaceX (Si apre in una nuova scheda). Il missile in precedenza ha aiutato a lanciare i satelliti GPS III-3 e Turksat 5A, la missione di condivisione del trasporto Transporter-2 e 10 grandi lotti di SpaceX collegamento stellare Satelliti Internet.

Quattordici missioni è il record attuale per il primo stadio di Falcon 9, Impostato solo il mese scorso Durante il lancio ha sollevato il satellite per comunicazioni BlueWalker 3 e 34 Starlink.

La pianificazione delle attività prevede che il Galaxy 33 venga distribuito circa 33 minuti dopo l’avvio e che il Galaxy 34 segua l’esempio cinque minuti dopo.

I due “sono i prossimi satelliti nel piano completo di modernizzazione della flotta Galaxy di Intelsat, una nuova generazione di tecnologia che fornirà ai clienti Intelsat Media nordamericani capacità di distribuzione dei media ad alte prestazioni e una penetrazione senza precedenti degli indirizzi via cavo”, Intelsat con sede in Lussemburgo ha scritto in una dichiarazione (Si apre in una nuova scheda). “È fondamentale per la strategia di cancellazione della banda C degli Stati Uniti di Intelsat”.

Il lancio di venerdì sarà il terzo di SpaceX in quattro giorni. Mercoledì, l’azienda è stata lanciata Missione astronauta Crew-5 per la NASA Oltre a un set di 52 satelliti Starlink.

La missione originariamente doveva decollare giovedì sera (6 ottobre), ma Falcon 9 Presto iniziò un aborto spontaneo (Si apre in una nuova scheda) prima del previsto decollo. L’aborto è stato causato da una piccola perdita di elio, il fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk Lo ha detto giovedì su Twitter (Si apre in una nuova scheda).