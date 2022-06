Guarda il nuovo ristorante galleggiante di Taco Bell che serve tacos dal cielo

La catena ha affermato che il primo concept, chiamato “Taco Bell Davy”, è stato aperto martedì in un sobborgo di Minneapolis e mira a “ridefinire il concetto di guida come lo conoscono i consumatori”. I clienti noteranno che la cucina si trova sopra l’edificio a due piani e gli ordini vengono consegnati tramite un “ascensore verticale” alle loro auto.

“Per decenni, ci siamo impegnati a fornire un’esperienza di guida veloce, sicura e amichevole”, ha dichiarato il presidente di Taco Bell Mike Grams in una dichiarazione. “Ora, con il nostro obiettivo audace di creare un’esperienza di guida di due minuti o meno per i clienti concept, Taco Bell Defy è il futuro”.

Un altro vantaggio, secondo Taco Bell, è quello di ridurre la quantità di tempo che i clienti trascorrono alla guida. un Sondaggio 2021 da QSR مجلة Journal Ha detto che un ordine di Taco Bell richiede una media di 268 secondi, o circa 4,5 minuti, per essere completato. Con il Defy, la serie sta cercando di abbreviare il processo a due minuti o meno grazie alle sue corsie multiple.

Ogni corsia avrà uno scopo distinto, incluso uno per i clienti che ordinano tramite l’app Taco Bell, un altro per i conducenti di consegna e un altro per gli ordini tradizionali dotati di un “servizio di tecnologia audio e video bidirezionale per consentire ai clienti di parlare con i membri del team sul secondo piano.”