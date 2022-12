Guarda il razzo SpaceX lanciare 2 satelliti per telecomunicazioni oggi (16 dicembre).

Aggiornamento dalle 17:00 ET: SpaceX è ora l’obiettivo 17:48 EST (2221 GMT) Oggi per il rilascio di due O3b mPower per SES.

SpaceX lancerà due satelliti per la società di telecomunicazioni SES venerdì (16 dicembre) e potrai guardare l’azione dal vivo.

UN Falco 9 Il razzo che trasporta i satelliti O3b mPower 1 e 2 di SES decollerà dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida venerdì durante una finestra di 87 minuti alle 16:21 EST (2121 GMT).

Guardalo dal vivo qui per gentile concessione di Space.com SpaceX O Direttamente attraverso l’azienda (si apre in una nuova scheda). La copertura dovrebbe iniziare 15 minuti prima del calcio d’inizio.

Se tutto va secondo i piani, il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra entro nove minuti dal lancio per un atterraggio delicato su una delle astronavi robotiche di SpaceX nell’Oceano Atlantico.

Un passo è l’ottavo decollo e atterraggio per questo particolare booster Descrizione della missione SpaceX (si apre in una nuova scheda). Quattro missioni nei suoi voli precedenti Stazione Spaziale Internazionale Per la NASA: due equipaggi e non due equipaggi.

Lo stadio superiore del Falcon 9 porterà in orbita entrambi i satelliti. Il primo dovrebbe entrare nell’orbita terrestre media (MEO) un’ora e 53 minuti dopo il decollo, mentre il secondo seguirà sette minuti dopo.

O3b mPower 1 e 2 sono i primi due satelliti del veicolo spaziale 11 che SES prevede di attraccare a MEO. Secondo SES, con sede in Lussemburgo e Francia, questi satelliti forniranno comunicazioni ad alte prestazioni e bassa latenza ai clienti di tutto il mondo.

La missione fa parte dell’intensa espansione di SpaceX. L’azienda ha introdotto il giapponese privato Hakuto-R Il lander lunare doveva decollare dal satellite SWOT per il monitoraggio dell’acqua per la NASA domenica (11 dicembre) e venerdì mattina presto.

SpaceX ha in programma di lanciare un altro grande pacchetto tutto suo Collegamento stellare Satelliti Internet dal Kennedy Space Center della NASA vicino alla Cape Canaveral Space Force Station sabato (17 dicembre).

