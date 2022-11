Guarda la capsula Orion di Artemis 1 volare sulla Luna oggi

Modernizzazione: L’Artemis 1 Orion Moon Flyby della NASA è stato trasmesso via web. È iniziato due ore fa alle 5:15 EST (1015 GMT).

La missione Artemis 1 della NASA raggiungerà le vicinanze della Luna oggi (21 novembre) e potrai seguire l’epica azione dal vivo.

Artemide 1La capsula Orion senza equipaggio sta navigando verso la luna da mercoledì mattina (16 novembre), quando È stato lanciato in cima al gigantesco Space Launch System della NASA missile (SLS).

Orione Finalmente arriverai la luna Lunedì mattina, sfiorerà appena 80 miglia (130 chilometri) sopra la superficie lunare alle 7:44 EDT (1244 GMT), se tutto va secondo i piani. Durante questo avvicinamento ravvicinato, la capsula avrebbe acceso il suo motore principale in un “postbruciatore di volo automatico”, che l’avrebbe messa in rotta per entrare nell’orbita lunare quattro giorni dopo.

I membri del team Artemis 1 spiegheranno e discuteranno la manovra cruciale durante il webcast che inizierà lunedì alle 5:15 EST (1015 GMT). Guardalo dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione della NASA, oppure direttamente tramite l’agenzia spaziale (Si apre in una nuova scheda).

Illustrazione artistica della capsula Orion Artemis 1 vicino alla Luna. (Credito immagine: ESA)

Artemis 1 è la prima missione della NASA Programma Artemide per l’esplorazione lunare, che mira a stabilire una base di ricerca con equipaggio sulla luna entro la fine del 2020, tra gli altri obiettivi. Il decollo di Artemis 1 ha segnato anche il debutto della SLS, Il razzo più potente mai lanciato con successo.

L’incendio di lunedì inizierà un’altra importante manovra il 25 novembre: l’accensione di un motore progettato per portare Orione in un’orbita retrograda distante (DRO) attorno alla Luna. La capsula rimarrà su DRO – una traiettoria stabile che la porterà fino a 40.000 miglia (64.000 km) dalla superficie lunare – fino al 1 dicembre, quando si spegnerà un altro motore che rimanderà la capsula verso la Terra.

Orion tornerà a casa l’11 dicembre e colpirà L’atmosfera terrestre a velocità vertiginosa prima di tuffarsi dolcemente nell’Oceano Pacifico al largo della costa della California.

Se tutto va bene con Artemis 1, la NASA sarà libera di iniziare a prepararsi Artemide 2che invierà astronauti intorno alla luna nel 2024 o giù di lì.

Nel 2025, l’agenzia prevede di lanciare Artemide 3, che collocherebbe gli stivali vicino al polo sud lunare, il sito della prevista base di ricerca. Artemis 3 sarà il primo atterraggio lunare con equipaggio dalla finale Apollo missione nel 1972, e la prima volta in assoluto a portare una donna e una persona di colore sulla luna.