Guarda la navicella spaziale Artemis 1 Orion entrare in orbita lunare venerdì

La navicella spaziale Artemis 1 Orion della NASA arriverà in orbita lunare venerdì pomeriggio (25 novembre) e potrai assistere dal vivo al momento cruciale.

Orione Da allora ha fatto il suo percorso tortuoso verso il vicino più prossimo della Terra Lancio mercoledì scorso (16 novembre) alla NASA Artemide 1 La missione… e la capsula senza equipaggio sta per raggiungere la sua destinazione.

Venerdì alle 16:52 EDT (2152 GMT), Orion dovrebbe accendere un motore che metterà il veicolo spaziale in un’orbita retrograda distante (DRO) attorno alla luna. Puoi vedere tutta l’azione dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione della NASA, a partire dalle 16:30 EDT (21:30 GMT).

La navicella spaziale Artemis 1 Orion della NASA ha catturato questa vista della Luna durante il suo sorvolo della Luna il 21 novembre 2022. (Credito immagine: NASA)

DRO Orion impiegherà circa 40.000 miglia (64.000 chilometri) dietro la luna nel suo punto più lontano. Mentre percorre questa traiettoria, la capsula stabilirà un nuovo record, allontanandosi dalla Terra più di qualsiasi precedente veicolo spaziale di classe umana.

L’attuale segno di 248.655 miglia (400.171 km) è mantenuto dalla NASA Apollo 13 missione, che non era destinata a viaggiare così lontano. L’Apollo 13 ha orbitato attorno alla Luna invece di atterrare sull’oggetto dopo che il serbatoio di ossigeno del Deep Space Service Module della navicella si è guastato.

Orion trascorrerà poco meno di una settimana al DRO. La capsula lascerà l’orbita lunare con un motore acceso il 1° dicembre, per poi iniziare il suo ritorno sulla Terra. Orion arriverà qui l’11 dicembre con un tuffo nell’Oceano Pacifico al largo della costa della California, se tutto va bene.

La missione Artemis 1 di circa 26 giorni è progettata per esaminare la massiccia missione Orion e la NASA Sistema di lancio spaziale Il razzo, che ha inviato la capsula in cielo la scorsa settimana, è in anticipo sui voli con equipaggio programmati verso la luna.

I primi voli di questi astronauti, Artemide 2invierà Orione intorno alla luna nel 2024. Artemide 3 Gli stivali atterreranno quindi vicino al polo sud della luna nel 2025 o 2026. Seguiranno altre missioni di atterraggio mentre la NASA costruisce un sito di ricerca con equipaggio nella regione del polo sud, un obiettivo importante per loro. Programma Artemide.

