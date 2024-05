Guarda la navicella spaziale cargo russa arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale il 1° giugno

Un veicolo cargo robotico russo arriverà alla Stazione Spaziale Internazionale sabato mattina (1 giugno) e potrai seguire il programma in diretta.

La nave cargo Progress 88 attraccherà autonomamente al modulo Poisk del laboratorio orbitante sabato, due giorni dopo il suo lancio dal cosmodromo russo di Baikonur in Kazakistan.

L’attracco avrà luogo alle 7:47 EST (11:47 GMT). Guardalo dal vivo qui su Space.com, sponsorizzato dalla NASA, a partire dalle 7:00 EST (11:00 GMT).

La navicella spaziale cargo russa Progress 85 è stata vista poco dopo la sua separazione dalla Stazione Spaziale Internazionale il 12 febbraio 2024 mentre orbitava a 260 miglia (418 chilometri) sopra l’Oceano Pacifico. (Credito immagine: NASA)

Progress 88 trasporta circa 3 tonnellate di carburante, cibo e altri rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il veicolo cargo rimarrà attaccato al laboratorio in orbita per circa sei mesi, dopo di che sarà riempito di spazzatura e diretto verso la distruzione infuocata nell’atmosfera terrestre, come ha fatto Progress 86 all’inizio di questa settimana.

Progress 88 si unirà ad altri quattro veicoli spaziali nel laboratorio in orbita. A bordo della ISS ci sono anche la navicella spaziale Progress 87, la nave cargo Cygnus (costruita dalla società americana Northrop Grumman) e due veicoli con equipaggio: la capsula SpaceX Crew Dragon e la navicella spaziale russa Soyuz.

Se tutto andrà secondo i piani, la lista dei visitatori continuerà ad arricchirsi nei prossimi giorni. Sabato è previsto il lancio della nuova capsula Starliner della Boeing verso la Stazione Spaziale Internazionale in un test di volo con equipaggio (CFT), la prima missione astronautica di sempre.

Una continua perdita di elio sta causando ulteriori ritardi alla navicella spaziale Starliner della Boeing

CFT invierà Butch Wilmore e Sonny Williams della NASA sulla stazione per un soggiorno di circa una settimana. Se la missione andrà bene, lo Starliner sarà certificato per i voli operativi con equipaggio, come lo fu il Crew Dragon quattro anni fa.