Guarda lo SpaceX Stack Starship Megarocket con le “bacchette” (video)

Gli “elicotteri” di SpaceX sono stati impegnati ultimamente e un nuovo video li mostra in azione.

Le bacchette sono braccia attaccate a “Mechazilla”, la torre di lancio in Starbase, SpaceXnel Texas meridionale. Mechazilla alza e abbassa i booster Super Heavy e la navicella spaziale Starship, due componenti del gigante di prossima generazione SpaceX Astronave Veicolo – sulla piattaforma di lancio orbitale della Base Stellare usando le bacchette, come mostra il nuovo video.

Il video, che SpaceX ha pubblicato su Twitter venerdì (21 ottobre), cattura i 24 accatastati della nave sul Booster 7 giovedì (20 ottobre). SpaceX sta preparando questo duo per Starship Primo volo di prova orbitale in assolutocosa che potrebbe accadere nei prossimi mesi se i test andranno bene.

Come indica questa osservazione, il Mechazilla dovrebbe essere una struttura multiuso, che ospiterà l’atterraggio e il decollo del veicolo spaziale. Se tutto va secondo i piani, alla fine sarà la torre gigante Cattura i veicoli super pesanti (Si apre in una nuova scheda)utilizzando le bacchette per supportare i booster sotto le “pinne della griglia” dello sterzo, fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk Egli ha detto.

Mechazilla posizionerà quindi il Super Heavy direttamente sulla piattaforma di lancio orbitale, consentendo potenzialmente tempi di missione incredibilmente brevi per il veicolo spaziale, secondo Musk. (SpaceX è già noto per il frequente riutilizzo della sua colonna Falco 9 missile, ma questi rinforzi atterrano nelle aree di atterraggio o su navi in ​​mare, quindi devono essere trasportati di nuovo sulla rampa di lancio.)

Impilare la nave 24 sul Booster 7 giovedì è stato un raggruppamento, poiché il duo si è unito per la prima volta l’11 ottobre.

E c’è ancora molto lavoro da fare prima che Booster 7 e Ship 24 siano pronti per il loro momento tropicale. Ad esempio, SpaceX deve ancora alimentare tutti e 33 i motori Raptor del Booster 7; La compagnia ha condotto test di “fuoco costante” sul missile, ma finora ha acceso un massimo di sette motori contemporaneamente. Nessuno dei test del motore Booster 7 è stato condotto con la nave 24 attaccata.

SpaceX non sta concentrando tutte le sue energie Starship su questo particolare duo; L’azienda continua a costruire e testare anche altri prototipi. Ad esempio, SpaceX ha lanciato il veicolo Ship 25 nella piattaforma di lancio semi-orbitale di Starbase mercoledì (19 ottobre), come Nota Jack Bayer della NASA Spaceflight (Si apre in una nuova scheda).