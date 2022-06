Guarda l’ultimo test pre-lancio del razzo lunare Artemis

Sabato è iniziato il quarto tentativo dell’ultimo test pre-lancio e il rifornimento del razzo dovrebbe iniziare lunedì mattina.

Il test critico, noto come addestramento all’usura bagnata, simula ogni fase del lancio senza che il razzo lasci la rampa di lancio al Kennedy Space Center in Florida.

Questo processo include il caricamento di propellenti ultra-raffreddati, l’esecuzione di un conto alla rovescia completo simulando un lancio, il ripristino dell’orologio del conto alla rovescia e il drenaggio dei serbatoi dei missili.

I risultati dell’allenamento in abiti bagnati determineranno quando Artemis I si imbarcherà in una missione oltre la luna e tornerà sulla Terra. Questa missione lancerà il programma Artemis della NASA, che dovrebbe riportare gli esseri umani sulla luna e far atterrare la prima donna e la prima persona di colore sulla luna entro il 2025.

Tre precedenti tentativi di prove ad aprile non hanno avuto successo e si sono conclusi prima che il missile potesse essere completamente caricato di carburante a causa di varie perdite. La NASA afferma che questi errori da allora sono stati corretti.

Il 6 giugno il team della NASA fa rotolare una pila di razzi Artemis I da 322 piedi (98 m), tra cui lo Space Launch System e la navicella spaziale Orion, sulla rampa di lancio del Kennedy Space Center in Florida.

Prove sul bagnato: cosa aspettarsi

Le prove sono iniziate alle 17:00 ET di sabato con una “Call to Stations”, quando tutte le squadre associate alla missione arrivano alle loro console e riferiscono di essere pronte per iniziare i test e inizia un conto alla rovescia di due giorni.

I preparativi durante il fine settimana vedranno il team Artemis iniziare a caricare propellenti negli stadi centrali e superiori del razzo.

Attualmente è disponibile una vista dal vivo del missile in funzione Sito web della Nasa con commento intermittente.

I serbatoi sono stati sospesi lunedì mattina a causa di un problema identificato con la fornitura di riserva di azoto gassoso. Il team di lancio ha sostituito la valvola che causava il problema. Per garantire che la fornitura di backup funzioni come previsto, è stata sostituita come fornitura principale per il test di oggi.

Il commento è stato revocato alle 9:28 ET. L’ossigeno liquido, raffreddato a meno 297 gradi Fahrenheit (meno 182 gradi Celsius) e idrogeno liquido sono stati utilizzati per riempire lo stadio centrale prima di passare allo stadio superiore del razzo. Lo sfiato era visibile dal missile durante l’operazione.

La fase base era per lo più riempita e la squadra stava riempiendo la fase superiore quando si sono verificati diversi problemi dopo le 14:00 ET.

Il team ha scoperto una perdita di idrogeno in una rapida separazione dallo stadio primario e la sta esplorando.

Qualcosa dal mucchio di bagliori, dove l’eccesso di idrogeno liquido dal razzo che stiamo bruciando con una fiamma di propano, sta provocando un piccolo fuoco nell’erba verso una strada sterrata. Il team controlla gli incendi sull’erba e non si aspetta che diventi un problema perché probabilmente spegnerà l’incendio quando raggiungerà la strada sterrata.

Dopo aver risolto con successo il problema della pressione, l’ossigeno liquido fluisce nuovamente allo stadio superiore.

Conto alla rovescia

Una finestra di test di due ore inizierà più tardi, con Artemis che punta al primo conto alla rovescia alle 16:28 ET. a causa del ritardo del serbatoio.

In primo luogo, i membri del team Conto alla rovescia fino a 33 secondi prima del lancio, quindi interrompe il ciclo. L’orologio verrà ripristinato; Quindi il conto alla rovescia riprenderà e durerà fino a circa 10 secondi prima che avvenga il lancio.

Secondo un aggiornamento sul sito web della NASA, “Durante i test, il team può mantenere il conto alla rovescia se necessario per verificare le condizioni prima di riprendere il conto alla rovescia, o estendersi oltre la finestra del test, se necessario e le risorse lo consentono”.

I precedenti tentativi di addestramento in condizioni di pioggia hanno già raggiunto molti obiettivi per preparare il razzo al lancio, ha detto durante una conferenza stampa Charlie Blackwell-Thompson, responsabile del lancio di Artemis per il programma Earth Exploration Systems della NASA.

“Speriamo di poterlo finire questa volta e finire i carichi criogenici insieme al conteggio finale”, ha detto. “Il nostro team è pronto per partire e non vediamo l’ora di tornare a questo test”.

Il team della missione è alla ricerca di potenziali finestre di lancio per inviare Artemis I nel suo viaggio sulla luna a fine estate: dal 23 agosto al 29 agosto e dal 2 settembre al 6 settembre. e oltre

Una volta che il gruppo di razzi Artemis avrà completato le prove, tornerà all’edificio di assemblaggio dei veicoli dello Space Center in attesa del giorno del lancio.

C’è una lunga storia dietro i test estenuanti di nuovi sistemi prima del lancio e il team Artemis deve affrontare esperienze simili a quelle dei team dell’era Apollo e Shuttle, inclusi tentativi di test multipli e ritardi.

“Nessuno nel team abdica alla responsabilità che noi e i nostri appaltatori abbiamo di gestire, fornire e fornire i mezzi che soddisfano questi obiettivi dei test di volo per (Artemis I) e soddisfano quelli di Artemis I”, ha affermato Jim Frey, associato direttore della direzione della missione di sviluppo dei sistemi di esplorazione della NASA, durante la conferenza stampa tenuta la scorsa settimana.