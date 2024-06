Guarda oggi gli astronauti della NASA raccogliere campioni microbici durante una passeggiata nello spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale (video in diretta)

Due astronauti della NASA si avventureranno fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale oggi (13 giugno) e potrai guardarlo in diretta online gratuitamente.

Gli astronauti della NASA Tracey Caldwell Dyson e Matthew Dominick eseguiranno una passeggiata nello spazio, o attività extraveicolare (EVA). L’inizio della procedura è previsto il 8:00 EST (1200 GMT) Dura circa 6,5 ​​ore.

Puoi guardare l’attività della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) su questa pagina e sulla home page di Space.com, fornita dalla NASA, oppure puoi guardare lo streaming live Tramite l’agenzia spaziale. La copertura inizierà alle 6:30 EST (10:30 GMT). (Puoi leggere ulteriori informazioni sulle passeggiate spaziali e su come funzionano nella nostra pagina di riferimento EVA.)

L’astronauta della NASA Tracey Caldwell Dyson (al centro) ispeziona le tute spaziali dei colleghi della NASA Michael Barratt (a destra) e Matthew Dominick durante i preparativi per una passeggiata nello spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale il 5 giugno 2024. (Credito immagine: NASA)

Durante la passeggiata spaziale, i due recupereranno un pezzo difettoso dell’apparecchiatura di comunicazione, noto come array di radiofrequenze. Dyson esplorerà anche l’esterno della stazione spaziale per raccogliere campioni per studiare i microrganismi in ambienti di microgravità estrema.

“C’è un gruppo di scienziati che sono molto interessati a questo, ad esempio, andare su Marte e capire cosa potremmo portare con noi sulla superficie di Marte – scoprire qualcosa sulla superficie di Marte che in realtà proviene da noi, quel tipo di cosa”, ha detto Dina Kontila, vice responsabile del programma della Stazione Spaziale Internazionale, martedì (11 giugno) durante una conferenza stampa per presentare in anteprima la passeggiata spaziale.

Lunedì (10 giugno), il collega astronauta della NASA Mike Barratt ha aiutato Dominic a controllare la vestibilità della tuta spaziale, secondo la NASA. Aggiornamento del blog. Lo stesso giorno, l’astronauta della NASA Janet Epps si è unita a Barratt, Dominic e Dyson per rivedere le procedure EVA Canadarm2 della stazione, che assisteranno Dyson e Dominic nelle loro missioni giovedì.

Il volo EVA di giovedì è la prima di tre prossime passeggiate spaziali orientate alla scienza in corso e alla manutenzione del laboratorio orbitante. Anche gli altri due eventi dovrebbero svolgersi quest’estate.

La passeggiata spaziale di giovedì ha influenzato il programma della prima missione astronautica della capsula Starliner della Boeing, chiamata Crew Flight Test (CFT).

CFT è stato lanciato con gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams il 5 giugno. I due si incontrarono e attraccarono alla Stazione Spaziale Internazionale il giorno successivo e sarebbero rimasti a bordo per circa una settimana. Ma la missione di Wilmore e Williams è stata recentemente prolungata di diversi giorni e ora si prevede che ritorneranno sulla Terra entro e non oltre il 18 giugno.

La NASA ha annunciato il rinvio domenica (9 giugno), citando la necessità di ulteriore tempo per gli attuali astronauti sulla stazione per prepararsi all’attività extraveicolare (EVA) di giovedì. I giorni extra in orbita consentiranno inoltre a Willmore, Williams e alle squadre di terra di eseguire ulteriori controlli sullo Starliner prima che il volo shakedown si paracaduti sulla Terra.