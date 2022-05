Guarda SpaceX lanciare 53 nuovi satelliti Starlink all’inizio di mercoledì

SpaceX prevede di lanciare 53 satelliti Internet Starlink e far atterrare in mare il razzo di ritorno della nave mercoledì mattina presto (18 maggio) e potrai guardare tutta l’azione dal vivo.

due fasi Falco 9 Rocket sormontato da 53 collegamento stellare La navicella spaziale dovrebbe decollare dal Kennedy Space Center della NASA in Florida mercoledì alle 6:20 EDT (1020 GMT). Il primo stadio del missile atterrerà SpaceX Drone A Mancanza di Gravitas nell’Atlantico circa nove minuti dopo il decollo, se tutto va secondo i piani.

Puoi guardarlo svolgersi qui su Space.com, per gentile concessione di SpaceX, o direttamente attraverso l’azienda . La copertura dovrebbe iniziare circa 10 minuti prima del decollo. La trasmissione in diretta terminerà poco dopo l’atterraggio del booster, se il precedente webcast di Starlink è una prova. Quindi è possibile che la copertura in diretta non includa il dispiegamento dei satelliti Starlink, che dovrebbe avvenire circa un’ora dopo il lancio.

Starlink è la costellazione a banda larga di SpaceX, che attualmente è composta da Più di 2.300 satelliti . Questo numero è aumentato rapidamente negli ultimi tempi; SpaceX ha lanciato 20 missioni già nel 2022, 13 delle quali erano destinate ai voli Starlink.

Ma la popolazione di Starlink potrebbe diventare davvero enorme in un futuro non troppo lontano; La versione di prossima generazione della costellazione potrebbe eventualmente consistere in Fino a 30.000 satelliti .

La missione di mercoledì sarà la quinta per questa prima fase di Falcon 9. Questo riutilizzo è una priorità per SpaceX e il suo fondatore e CEO, Elon Musk il quale sostiene che il ritorno rapido e frequente della luce è la svolta chiave necessaria per rendere economicamente fattibili imprese esplorative ambiziose come la colonizzazione di Marte.

Finora SpaceX è atterrato nelle prime fasi del Falcon 9 113 volte durante le missioni orbitali e ha riatterrato i booster in 92 occasioni, Secondo il sito web dell’azienda .