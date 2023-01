Guarda SpaceX lanciare in orbita 49 satelliti Internet Starlink lunedì

SpaceX prevede di lanciare in orbita un altro lotto dei suoi satelliti a banda larga Starlink lunedì (30 gennaio) e puoi guardare l’evento dal vivo.

un Falco 9 Razzi sormontati da 49 Collegamento stellare Lunedì, il veicolo spaziale dovrebbe decollare dalla Vandenberg Space Force Base in California alle 11:34 EDT (16:34 GMT; 8:34 ora locale della California).

Guardalo dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione di Space.com SpaceXo direttamente in tutta l’azienda (Si apre in una nuova scheda). La copertura dovrebbe iniziare circa cinque minuti prima del lancio.

Un razzo SpaceX Falcon 9 decolla per la quindicesima volta dal Kennedy Space Center Pad 39A della NASA il 17 dicembre 2022. (Credito immagine: SpaceX)

Se tutto va secondo i piani, il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra 8,5 minuti dopo il decollo per atterrare sul drone Of Course I Still Love You di SpaceX, che sarà di stanza nell’Oceano Pacifico al largo della costa della California.

Questo sarà il settimo lancio e atterraggio di questo particolare booster, secondo A Descrizione della missione SpaceX (Si apre in una nuova scheda).

Lo stadio superiore del razzo continuerà a trasportare 49 veicoli spaziali Starlink nell’orbita terrestre bassa, schierandoli tutti 1 ora e 17 minuti dopo il lancio.

SpaceX è già stato lanciato Circa 3.800 satelliti Starlink (Si apre in una nuova scheda)E l’enorme costellazione continuerà a crescere per un po’: la società ha il permesso di trasportare online 12.000 veicoli spaziali e ha richiesto l’approvazione per dispiegarne altri 30.000 circa.

Il lancio di lunedì sarà già il settimo dell’anno per SpaceX e il terzo per una missione Starlink del 2023. Sebbene sia ancora molto presto, la compagnia di Elon Musk è sulla buona strada per battere il record di un anno. 61 lanci orbitalifissato lo scorso anno.

Nota del redattore: questa storia è stata aggiornata alle 11:10 ET del 29 gennaio con una nuova data di lancio del 30 gennaio. Il lancio era previsto per il 29 gennaio, ma SpaceX ha posticipato le cose di un giorno Prima del check-out (Si apre in una nuova scheda).