Guarda tutte le foto di Meghan Markle e del principe Harry a Trooping the Colour 2022

Meghan Markle e il principe Harry sono tornati nel Regno Unito per celebrare il giubileo di platino della regina Elisabetta e la famiglia Sussex è stata appena vista alla Trooping the Color Parade. Meghan e Harry non erano sulla carrozza o in quel momento Il balcone di Buckingham Palace durante lo spettacolo e il flypast; Invece, i due hanno assistito all’inizio delle celebrazioni del giubileo di platino dall’ufficio della brigata con altri membri non lavoratori della famiglia reale britannica.

Nello specifico, sono stati fotografati mentre parlavano con alcuni dei loro parenti più giovani, comprese le figlie di Zara Tindall. Mia Tindall E il Lina TindalLe figlie di Peter Phillips Savana Phillips E il Isla Phillips. Si vede Meghan intrattenere le quattro ragazze, mettendole a tacere a un certo punto, come lo era Harry:

Kelvin / Jim / GoffPhotos.com

I figli di Tyndale e Phillips sono stati visti in alcuni recenti eventi pubblici, il che potrebbe indicare una maggiore apparizione all’interno della famiglia reale britannica. I figli reali hanno partecipato (tranne Lena) Un servizio funebre per il principe Filippo a marzo e Servizi pasquali a Windsor in aprile.

Per il suo ritorno agli eventi reali, Megan indossava uno splendido vestito blu navy Lo indossava con un cappello a tesa larga con un grande fiocco nautico, e sembra fatto Scritto da Miller Stephen Jones. Megan fatto La sua ultima apparizione pubblica come regina operaia È al servizio del Commonwealth Day nel marzo 2020 e da allora vive in California con Harry e i loro due figli, Archie e Lily.

È stato anche visto guardare la processione delle Guardie domestiche, cugino del principe Harry Principessa Beatriceche può essere visto sbirciare fuori dalla finestra dietro Ragazzi di Cambridge e Mia Tindall.

La principessa Beatrice guardò fuori dalla finestra dietro il principe George, il principe Louis, la principessa Charlotte e Mia Tindall. READ La famiglia di Trevor Reade e il presidente degli Stati Uniti Biden affermano che è stato rilasciato Matt DunhamGetty Images

non chiaro Quali eventi giubileo di platino I Sussex parteciperanno, ma gli spettatori potrebbero rivederli domani al servizio del Ringraziamento nella Cattedrale di St Paul.

