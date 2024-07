Guarda una massiccia esplosione solare di classe X da una macchia solare rivolta verso la Terra (video)

Il Sun ha sicuramente avuto un fine settimana impegnativo.

La nostra stella non ha lanciato solo diversi razzi di classe M Brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale (campo magnetico ed eruzioni di plasma solare), ma ora tutto è culminato in un massiccio brillamento solare di classe X.

IL L’eruzione raggiunse il culmine il 28 luglio alle 22:33 EDT (02:33 GMT del 29 luglio), provocando un blackout radio a onde corte nella parte illuminata dal sole della Terra al momento dell’eruzione che includeva gran parte dell’Asia e dell’Australia.

Le eruzioni solari sono eruzioni di il Sole Questi brillamenti rilasciano intense esplosioni di radiazioni elettromagnetiche sulla superficie del Sole. Questi brillamenti si verificano quando l’energia magnetica accumulata nell’atmosfera solare viene improvvisamente rilasciata.

Il brillamento solare di classe X ha raggiunto il picco alle 22:33 EDT (02:33 GMT del 29 luglio). (Credito immagine: Centro di previsione meteorologica spaziale NOAA)

La radiazione proveniente dai brillamenti solari raggiunge la Terra La velocità della luce , portando alla ionizzazione dell’alta atmosfera all’arrivo. Questa ionizzazione crea un ambiente più denso per i segnali radio a onde corte ad alta frequenza che facilitano le comunicazioni a lunga distanza. Tuttavia, quando queste onde radio interagiscono con… Elettroni Negli strati ionizzanti, l’energia viene persa a causa di maggiori collisioni, che possono causare la degradazione o il completo assorbimento dei segnali radio.

Questa perdita di segnale è stata osservata in gran parte dell’Asia e dell’Australia durante la recente eruzione X-flare.

Interruzioni radio a onde corte si sono verificate in Asia e Australia. (Credito immagine: Centro di previsione meteorologica spaziale NOAA)

I brillamenti solari sono classificati in base alla dimensione in diverse categorie, dove i brillamenti di Classe X sono i più forti. I razzi di Classe M sono dieci volte meno potenti della Classe X, seguiti dai razzi di Classe C, che sono dieci volte più deboli della Classe M. I razzi di Classe B sono dieci volte più deboli della Classe C, e i razzi di Classe A sono dieci volte più deboli della Classe B e non hanno alcun effetto notevole su Terra Ogni classe è divisa in numeri da 1 a 10 (e ancora di più per i missili di Classe X) per indicare la forza relativa dei missili.

Un brillamento solare di classe X1.5 è esploso dal Sole il 29 luglio 2024, come osservato dal Solar Dynamics Observatory della NASA. (Credito immagine: Helioviewer.org)

L’improvvisa eruzione solare del 28/29 luglio è stata misurata con magnitudo 1,5 Meteo satellitare in diretta Ha eruttato dall’area della macchia solare 3764. I meteorologi non hanno ancora determinato se si sia verificata un’eruzione solare diretta verso la Terra. Formazione medica continua Accompagna l’abbagliamento solare Secondo il Centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmospheric AdministrationGli scienziati stanno aspettando le immagini del “coronografo” per determinare se a seguito di questa attività si sia verificata un’esplosione di massa coronale diretta verso la Terra.