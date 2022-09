Home » Top News Guerra Russia-Ucraina: aggiornamenti sulle notizie in tempo reale Top News Guerra Russia-Ucraina: aggiornamenti sulle notizie in tempo reale 0 Views Save Saved Removed 0

KIEV, Ucraina — Sabato le forze ucraine sono entrate nella roccaforte militare russa di Izium, continuando la loro rapida avanzata attraverso il nord-est e innescando una nuova drammatica fase in più di sei mesi di guerra.

“Izium è stato liberato oggi”, ha detto in un’intervista il sindaco della città, Valeriy Marchenko. Sebbene non sia ancora arrivato in città, ha affermato di essere in contatto con la polizia e i servizi di emergenza stanno lavorando per eliminare eventuali rischi prima del ritorno dei residenti.