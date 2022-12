Guerra Russia-Ucraina: l’Ucraina afferma di aver sventato un altro attacco di droni a Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev giovedì. debito… Servizio stampa presidenziale ucraino/EPA, tramite Shutterstock

Giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che amplia i poteri di regolamentazione del governo sui mezzi di informazione, che secondo le organizzazioni di stampa potrebbero distruggere la libertà di stampa nel paese.

Mentre alcune delle rigide disposizioni della legge sono state allentate in risposta alle critiche, permangono serie preoccupazioni sull’indipendenza dell’organismo di regolamentazione, hanno detto venerdì gruppi di media nazionali e internazionali, osservando che stanno ancora rivedendo i dettagli della legge finale di 279 pagine.

La legge estende l’autorità dell’organismo di regolamentazione delle trasmissioni radiofoniche statali dell’Ucraina, il Consiglio nazionale per le trasmissioni televisive e radiofoniche, per includere i mezzi di informazione online e cartacei. Le bozze precedenti autorizzavano l’autorità di regolamentazione a multare le società di media, revocare le loro licenze, bloccare temporaneamente alcuni media online senza un ordine del tribunale e richiedere ai siti di social media come Google e ai giganti della ricerca di rimuovere i contenuti che violano la legge. Mezzi di informazione ucraini segnalato.

Sig. Zelensky, la cui amministrazione è stata incolpata Minare la libertà di stampa Negli ultimi anni, nel 2019 ha ordinato la creazione di una legislazione che aumenterebbe la regolamentazione dei media.

La misura è stata approvata dal parlamento ucraino All’inizio di questo meseInsieme ad altri progetti di legge, secondo i legislatori aiuterebbe il paese a incontrare l’Unione europea Condizioni legislative membro. I disegni di legge includono misure per proteggere i diritti Minoranze nazionali.

Ma i giornalisti ucraini e i gruppi internazionali per la libertà di stampa hanno lanciato l’allarme quando in parlamento è stato avanzato il disegno di legge sui media, che è andato oltre i requisiti dell’UE e ha incolpato il governo. Usando gli obblighi di appartenenza come scusa Per prendere più controllo della stampa.

Il Comitato per la protezione dei giornalistiUn gruppo senza scopo di lucro che sostiene la libertà di stampa in tutto il mondo ha invitato i legislatori ucraini a settembre a ritirare il disegno di legge, che ha rafforzato “il controllo del governo sulle informazioni in un momento in cui i cittadini ne hanno più bisogno”.

La Federazione europea dei giornalisti, il cui segretario generale ha chiamato una precedente bozza di legge “Degno di regimi dispotici”, ha affermato venerdì, aggiungendo che la legge contravviene agli standard europei sulla libertà di stampa perché non può garantire l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione statale dei media, i cui membri sono nominati dal presidente e dal parlamento.

“L’Ucraina dimostrerà il suo impegno europeo promuovendo media liberi e indipendenti, non stabilendo il controllo statale dell’informazione”, ha affermato Ricardo Gutiérrez, segretario generale della federazione.

L’Unione nazionale dei giornalisti ucraini ha affermato che il disegno di legge mancava di trasparenza in quanto è stato modificato, sono state apportate modifiche nelle riunioni della commissione parlamentare a porte chiuse e ai membri dei media e del pubblico non è stato concesso abbastanza tempo per rispondere.

Il sindacato ha emesso un avviso In una dichiarazione La legge, pubblicata prima che il parlamento ucraino approvasse il voto, affermava che eroderebbe le libertà che “distingono il tessuto sociale dell’Ucraina dal dominio della Russia autoritaria”. Il sindacato non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento giovedì.

Il principale dipartimento legale del parlamento ucraino ha anche osservato in un’analisi pubblicata all’inizio di questo mese che al disegno di legge è stato concesso poco tempo per rivedere le modifiche e non ha considerato a sufficienza il rischio di introdurre la censura linguistica.

Le autorità ucraine hanno respinto le accuse secondo cui i requisiti dell’UE vengono utilizzati come copertura per limitare la libertà di stampa. Modifiche significative al disegno di legge sono state apportate in consultazione con esperti dei media.

“Naturalmente, questo disegno di legge è più completo della direttiva UE, perché dobbiamo cambiare e modernizzare la nostra legge sui media, che non è stata modificata per 16 anni”, ha affermato Yevheniya Kravchuk, vice capo della commissione per la politica dell’informazione del parlamento. In una dichiarazione Dopo l’approvazione del disegno di legge. “È stato adottato quando non c’era Internet”.

Almeno un’organizzazione ucraina focalizzata sulla libertà di stampa, la Mass Information Agency con sede a Kiev, ha dichiarato giovedì di essere soddisfatta della legge rivista ma ne monitorerà l’attuazione. La principale preoccupazione dell’istituzione è garantire l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione dei media.

“Per migliorarlo, dobbiamo introdurre emendamenti alla costituzione, che purtroppo è impossibile durante la legge marziale”, ha detto il direttore esecutivo, Oksana Romaniuk. “Questo è uno dei nostri piani principali per il futuro”.