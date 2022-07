Guerra Ucraina-Russia: aggiornamenti in tempo reale – The New York Times

Questa settimana le forze ucraine hanno utilizzato missili a lungo raggio per attaccare il ponte Antonivsky nel tentativo di impedire alla Russia di rifornire le sue truppe a Kherson, nell’Ucraina meridionale. debito… Agence France-Presse – Getty Images

Quando l’amministrazione Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina questa settimana, il momento clou è stato l’invio di ulteriori spedizioni di lanciarazzi mobili a lungo raggio in grado di colpire bersagli in profondità dietro le linee nemiche.

Ma l’elenco includeva anche alcune attrezzature militari ad alta tecnologia che potrebbero rivelarsi cruciali per qualsiasi tentativo di riconquistare la città meridionale di Kherson: 18 barche.

Il controllo dei corsi d’acqua è fondamentale per una controffensiva nella regione di Kherson, che è divisa dal Dnepr, un fiume che attraversa il paese in una gigantesca curva a S dal confine con la Bielorussia al Mar Nero.

Questa settimana le forze ucraine hanno attaccato il ponte Antonievsky attraverso il fiume usando missili a lungo raggio nel tentativo di impedire a Mosca di rifornire le sue forze nella città di Kherson dalle sue basi più a sud nella regione della Crimea. Gli scioperi hanno causato danni e, mentre il ponte sembrava percorribile, l’attacco si è rivelato difficile da difendere, secondo un video diffuso da un alto funzionario ucraino.

“Le cose possono succedere”, ha detto un consigliere del presidente ucraino Anton Zherashchenko in un post su Twitter. Ha detto che gli attacchi sono stati effettuati da sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità Himar, Le armi fornite dall’amministrazione Biden sono incluse nel nuovo pacchetto di aiuti. Yuriy Sobolevsky, un funzionario ucraino nell’amministrazione regionale di Kherson, ha dichiarato venerdì che le forze russe stanno pianificando di costruire un ponte di barche sul fiume sulla scia dell’attacco.

Quasi tutto il territorio che la Russia ha sequestrato in Ucraina da febbraio si trova a est del Dnepr, ma Kherson, un porto e centro di cantieri navali sulla riva occidentale, rimane vulnerabile. La città è caduta a Mosca a marzo perché, con un atto considerato traditore da alcuni ucraini, le autorità locali non hanno dato seguito ai piani per far saltare in aria il ponte, consentendo ai soldati russi di entrare in città.

“Se gli ucraini lo danneggiano o lo chiudono, indebolirà la posizione di difesa russa e renderà Kherson sempre più difficile da consegnare”, ha affermato Ben Barry, un ricercatore senior presso l’Institute for International Strategic Studies, un gruppo di ricerca. Con sede a Londra.

Le più grandi battaglie dell’Ucraina, la lotta per la capitale Kiev e la campagna nella regione orientale del Donbass, si sono svolte sulla terraferma, ma il controllo dell’acqua resta l’arena principale del conflitto. La marina russa domina il Mar Nero dal 2014, minacciando la città di Odessa e bloccando l’Ucraina. Esportazione del grano e altri oggetti.

I missili forniti dagli Stati Uniti hanno affondato l’orgoglio della flotta russa del Mar Nero ad aprile e hanno anche aiutato l’Ucraina. Riconquista dell’isola dei serpenti, a Odessa Beach, il mese scorso. Entrambe le azioni respinsero la supremazia navale russa.

Il mese scorso, l’amministrazione Biden ha dichiarato che avrebbe fornito all’Ucraina 18 motovedette per proteggere i suoi fiumi e le acque costiere. Questi potrebbero aiutare le forze ucraine ad attraversare il fiume, Mr. Barry ha detto: è un trucco sottile. La Russia ha subito una delle sconfitte più dolorose a maggio Il battaglione fu distrutto Sono stati fatti tentativi per attraversare il fiume nella regione del Donbas, che è molto più stretta del Dnipro.

In un discorso durante la notte, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “C’è un notevole potenziale per l’avanzamento delle nostre forze al fronte”. Non ha spiegato dove potrebbero arrivare quei guadagni, ma la neutralizzazione del ponte Gerson sembra essere un prerequisito nel sud.