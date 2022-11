Guerra Ucraina-Russia: l’ultima – The New York Times

Lunedì una nave mercantile carica di grano è stata ispezionata all’ingresso meridionale del Bosforo vicino a Istanbul. debito… Ocean Goes/Agence France-Presse – Getty Images

Il presidente Vladimir V. ha affermato che la Russia non garantirà più la sicurezza delle navi mercantili. Altre tre navi hanno lasciato i porti ucraini del Mar Nero martedì, un giorno dopo il segnale di Putin. Un accordo spartiacque Aiuta ad alleviare la crisi alimentare globale.

L’organismo delle Nazioni Unite che sovrintende all’accordo si chiama Black Sea Grain Initiative. Le autorità russe sono state informate della partenza delle navi martedì, secondo la portavoce Ismini Balla. Lunedì, 12 navi mercantili che trasportavano grano hanno lasciato i porti ucraini senza incidenti. La signora Balla ha affermato che la partenza di quelle navi e quella che ha lasciato l’Ucraina martedì era stata approvata prima che l’accordo fosse sospeso.

La Russia ha annunciato sabato che avrebbe sospeso la sua partecipazione L’accordo segue un attacco nel fine settimana a una flotta del Mar Nero che l’Ucraina ha accusato. Ma la decisione di Mosca non ha fermato del tutto il movimento delle navi, almeno per ora.

L’Ucraina è uno dei maggiori esportatori mondiali di grano e altri cereali e l’accordo di luglio, stipulato con l’aiuto della Turchia e delle Nazioni Unite, ha offerto un po’ di sollievo all’economia malconcia dell’Ucraina e a dozzine di altri paesi. L’Africa e oltre devono far fronte alla carenza di cibo.

Parlando in una conferenza stampa lunedì sera dopo l’incontro con i leader dell’Azerbaigian e dell’Armenia a Sochi, in Russia, il sig. Putin ha ribadito che la Russia sospenderà la sua partecipazione all’accordo. Un corridoio stabilito per l’esportazione sicura del grano dall’Ucraina.

Sig. Putin non ha escluso. “Non stiamo dicendo che stiamo interrompendo la nostra partecipazione a questa attività”, ha affermato il sig. ha detto Putin. “Diciamo che lo sospendiamo”.

Alla domanda di un giornalista televisivo del governo, il sig L’attacco missilistico di lunedì contro l’Ucraina In risposta a un attacco alla flotta russa del Mar Nero nel fine settimana. “È, in parte, il caso”, ha detto il sig. ha detto Putin. “Ma non possiamo fare tutto.”

La decisione di Mosca è di interrompere la partecipazione alle ispezioni navali nel porto di Istanbul e garantire la sicurezza di tutte le navi mercantili che attraversano il Mar Nero, dove domina la sua marina.

Il ministero della Difesa russo ha sottolineato questo punto in una dichiarazione lunedì sera, affermando che la spedizione attraverso il corridoio di sicurezza stabilito per l’iniziativa sul grano è “inaccettabile”. L’esercito ucraino ha accusato l’Ucraina di utilizzare le sue forze armate per “condurre operazioni” contro la Russia e ha affermato che “non si può parlare di garantire la sicurezza” a meno che l’Ucraina non dia ulteriori assicurazioni che non le utilizzerà per “scopi militari”.

I bombardamenti russi del porto di Ochakiv nel Mar Nero hanno colpito due rimorchiatori civili che trasportavano un pacco di grano, ha affermato lunedì l’esercito ucraino, sottolineando i rischi per le esportazioni di grano ucraine. Ha detto che due persone sono state uccise e un altro lavoratore ferito. L’incidente e le navi coinvolte non sembrano essere direttamente collegate all’accordo sul grano.

Una dichiarazione del ministero della Difesa russo – riportata da Interfax insieme ai commenti di Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, secondo cui Mosca “non può permettere alle navi di passare senza ostacoli senza la nostra ispezione” – segnalava che il movimento delle navi che trasportavano grano non continuerebbe.

ONU I funzionari hanno tenuto colloqui con Russia, Ucraina e Turchia, cosa che ha fatto credere alcuni analisti Il contratto può essere riscattato. e il presidente Tayyip Erdogan della Turchia detto lunedì Che il suo governo avrebbe continuato i suoi sforzi per superare l’opposizione di Mosca. Il Cremlino vede l’accordo in scadenza a metà novembre, a meno che non venga rinnovato, come leva per raggiungere i suoi obiettivi di guerra più ampi, affermano gli analisti.

Alessandra Prokopenko, Un analista indipendente ed esperto di Russia che scrive per il Carnegie Endowment for International Peace ha affermato che un obiettivo russo potrebbe essere quello di ottenere ulteriori esenzioni dalle proprie esportazioni di cibo e fertilizzanti, come costi più elevati per assicurare, dalle cosiddette sanzioni indirette. navi.

Ivan Necheburenko E Safak Timur Rapporto contribuito.