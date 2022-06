Home » Top News Guida definitiva per acquistare una calmanti per cani nel 2022 – I migliori 40 compilati! Top News Guida definitiva per acquistare una calmanti per cani nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Collare Calmante per Cani, Collari per Cani Anti-ansia Regolabili, Collare ai feromoni calmante a 60 Giorni Lunga Durata Impermeabile Naturale Sicuro per Tutti i Cani (2pezzi Viola) 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COLLARE CALMANTE SICURO ED EFFICACE: Fatto di gomma morbida, il nostro collare calmante per cani contiene feromone sicuro e olio essenziale naturale di lavanda camomilla, che è sicuro per gli animali domestici e i loro proprietari. Gli ingredienti naturali calmanti possono efficacemente rilassare e calmare i nervi senza dipendenza e danni, riducendo ulteriormente i cattivi comportamenti dei cani, e facendo andare d'accordo te e gli animali domestici più felicemente.

EFFETTO VELOCE E DURATURO: Questo collare per cani inizia a funzionare rapidamente entro 1 ora, e rilascia continuamente fattori calmanti fino a 60 giorni per far sentire il vostro cane comodo e rilassato. Può meglio fornire ai vostri animali domestici una protezione duratura e sicura e mantenere la loro salute fisica e mentale. L'uso continuo e la sostituzione ogni 2 mesi darà i migliori risultati. (Nota: i risultati possono variare a causa delle differenze in ogni cane).

REGOLABILE & IMPERMEABILE: Il collare lungo 24 pollici/62 cm e regolabile può essere facilmente tagliato per adattarsi a cani di diverse dimensioni. Con un premuroso design impermeabile, il collare per cani può funzionare correttamente nei giorni di pioggia, anche quando il cane fa il bagno o nuota. Si può anche togliere il collare per mantenere un effetto migliore.

ADATTO A TUTTE LE OCCASIONI: Questo collare calmante può efficacemente alleviare l'ansia o la paura causata dal rumore o dai cambiamenti ambientali come fuochi d'artificio, temporali, casa da sola, viaggi, visite veterinarie, traslochi, ecc. Inoltre per ridurre i cattivi comportamenti dell'animale domestico tra cui l'abbaiare eccessivo, la marcatura, graffiare e altro ancora. Una scelta ideale per ridurre la paura o lo stress degli animali domestici e farli sentire più a loro agio.

COSA OTTIENI: 2*collare calmante con sacchetto sigillato e scatola di latta e la nostra garanzia di 12 mesi preferita dai fan e un servizio clienti amichevole.

Pets Purest Supplemento al calmante Naturale al 100% per Cani, Gatti e Animali Domestici. Riduce l'ansia e Lo Stress nei Tuoi Animali Domestici (50ml) (IT) 16,99 € disponibile 2 new from 16,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FORMULA CALMANTE – Un calmante per gatti e cani con effetto immediato per rilassare l'animale riducendo l'ansia in periodi di stress su base giornaliera grazie a queste gocce calmanti.

FORMULA NATURALE AL 100% CON ERBE E MINERALI CALMANTI - Contiene VALERIANA, un'erba potente che non crea dipendenza, ideale per situazioni di stress e ansia. Contiene anche MAGNESIO per effetti calmanti a lungo termine.

EFFETTO VELOCE ED EFFICACE – I calmanti per cani in gocce servono circa 20 minuti per far effetto - molto più velocemente delle compresse e più facili da somministrare ai tuoi animali domestici, semplicemente mescolandole con il loro cibo.

CAMBIAMENTO ASSICURATO - Non solo questo prodotto calmante è eccellente nei momenti di stress, ma è sicuro da usare quotidianamente per dei comportamenti più docili e rilassati nei vostri animali domestici.

ANIMALI FELICI = PROPRIETARI FELICI: Noi di Pets Purest siamo appassionati nella cura dei nostri amici a 4 zampe ed è per questo che ci impegniamo a fornire solo prodotti della più alta qualità ai nostri animali domestici. Prodotto in Gran Bretagna.

Schnüffelfreunde Calmante per Cane I Calmanti per Cani Paurosi per Rilassare, Contro la Paura, Anti Stress e per Calma - Sedativo Naturale per Cane Pauroso - con Valeriana 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ IL TRANQUILLANTE NATURALE PER CANI: Innere Ruhe contiene ingredienti che aiutano il cane a calmarsi, abbattere lo stress e rilassarsi in modo naturale. I temporali, i rumori, la paura del veterinario, gli uomini, la passeggiata, la separazione, l’allenamento, restare soli, il buio o eventi particolari come San Silvestro, un viaggio, viaggiare in auto, un trasloco o altri cani possono rappresentare situazioni di stress e paura per il vostro cane.

✅ COMBINAZIONE DI VALERIANA E IPERICO: grazie alla combinazione di due sostanze naturali antistress, queste deliziose gocce possono aiutare a calmare un cane nervoso, pauroso, spaventato, stressato, sovreccitato, iperattivo o agitato.

✅ RICETTA SPECIALE A BASE DI INGREDIENTI NATURALI: abbiamo raggruppato ingredienti di qualità in una combinazione unica. La formula contiene prodotti naturali come lievito di birra, semi di lino, erbe, oli (con Omega 3), valeriana, iperico e rosmarino. La combinazione di valeriana e iperico distingue queste gocce da, per esempio, fiori di Bach. Senza l’aggiunta di cereali, glutine e zucchero.

✅ PRODOTTO IN GERMANIA + PRESSATO A FREDDO: teniamo molto a elevati standard di qualità, che garantiamo grazie alla produzione locale dei nostri integratori in Germania. I nostri oli vengono prodotti per mezzo di pressatura a freddo per preservarne gli ingredienti. Mettete a confronto e all’acquisto accertatevi sempre che i vostri tranquillanti, gocce di fiori di Bach o granuli contro l’irrequietezza vengano pressati a freddo per preservare le sostanze nutritive.

✅ UTILIZZO PRATICO: Le gocce possono essere facilmente somministrate come leccornia e vengono consumate con piacere. Non è più necessario nascondere compresse o capsule! Le gocce tranquillizzanti vengono consegnate in un barattolo di plastica richiudibile e possono essere facilmente dosate. Possono essere facilmente divise e non si sbriciolano. Sono quindi lo spuntino relax naturale perfetto e un integratore sano.

Gocce Calmanti per Cani e Gatti da 100ml - Formula Calmante per Cani e Gatti Anti Stress, Rilassante - Tranquillante per Cani e Gatti con Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B6 Calcio, Zinco, Taurina 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Calmante per Cani e Gatti - La soluzione tranquillante per cani e gatti di Animigo è indicata se hai un cane o gatto particolarmente agitato e stai cercando un prodotto naturale. Le nostre gocce calmanti gatto e cane contribuiscono ad alleviare l'agitazione dei nostri animali in modo naturale, senza causare sonnolenza.

Gocce Calmanti Naturali per Cani e Gatti - Il tranquillante gatto e cane in gocce di Animigo è prodotto solo con ingredienti naturali. Tra gli ingredienti ci sono la vitamina D3 che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario, mentre lo zinco contribuisce alle normali funzioni cognitive dei nostri amici pelosi.

Adatte a Qualsiasi Situazione - Le gocce calmanti per cani e gatti sono particolarmente utili quando i nostri amici si sentono a disagio, in caso di separazione e viaggi in auto. Le gocce sono utili anche in caso di rumori forti come i fuochi d'artificio o i temporali. Il dosaggio varia in base alla taglia dell'animale.

Tranquillante per Gatti e Cani Facile da Somministrare - Il calmante per gatti e cani in gocce è molto facile da somministrare. Con la pipetta, puoi versarlo direttamente nella bocca dei tuoi animali, oppure puoi mescolarlo al loro cibo o all'acqua. Il tranquillante per gatto e cane liquido è adatto a tutte le età, razze e dimensioni.

Da Animigo, anche gli Animali Domestici Sono Persone - Scegli un marchio che si prenda a cuore il benessere del tuo animale quasi quanto te. Animigo è una famiglia di amanti degli animali domestici, che si dedica a trovare grandi soluzioni per i problemi dei nostri piccoli amici, utilizzando solamente ingredienti naturali più puri.

Integratore CALMANTE per Cani Vegavero® | in Polvere | con Valeriana, Camomilla, Ashwagandha, Iperico, L-Teanina, Magnesio e Vitamina B1 | Tranquillante Naturale | 150 g | Vegan 25,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER CANI AGITATI: alcuni cani possono avere difficoltà a concentrarsi, sono iperattivi o irrequieti. Questo può essere sintomo di un problema di comportamento o potrebbe essere legato anche a situazioni stressanti, come fuochi d'artificio, veterinari, viaggi, temporali o separazione dal proprio padrone. Il nostro Chilluaha contiene ingredienti funzionali e polveri vegetali che sono di supporto al sistema nervoso del cane e possono aiutarlo a rilassare naturalmente.

⭐ 100% VEGAN: il nostro integratore per cani contiene ingredienti di qualità. Valeriana, Camomilla, Ashwagandha, Iperico, L-Teanina, Magnesio e Vitamina B1. Non utilizziamo prodotti di derivazione animale che potrebbero reazioni allergiche ad alcuni cani né additivi o aromi artificiali.

✅ IN POLVERE: il nostro integratore è in polvere per agevolarne l’assunzione. Può essere mescolata al cibo che il vostro amico a quattro zampe mangia abitualmente. Non sempre, infatti, i cani amano assumere compresse o capsule piene di additivi o aromi artificiali. Inoltre, il nostro prodotto è adatto a tutte le razze e taglie di cani. In una confezione: 150 g. Dosaggio consigliato: 2 misurini (= 2 g) per ogni 10 kg di peso corporeo.

VEGAVERO PETS: Con Vegavero Pets, abbiamo sviluppato una linea di prodotti specifica per gli animali domestici. I nostri integratori alimentari si basano su ingredienti di alta qualità il più naturali possibile e su ricette che abbiamo sviluppato noi stessi, senza ingredienti di origine animale e additivi non necessari. Perché i nostri amici animali meritano solo il meglio! Vegavero Pets - integratori vegani di alta qualità che soddisfano le esigenze speciali degli animali domestici.

QUALITÀ ASSICURATA: La salute del nostro animale domestico è importante per noi quanto la nostra! Ecco perché sviluppiamo le nostre formule con i veterinari tedeschi. Per garantire una qualità elevata, produciamo anche i nostri prodotti per animali esclusivamente in Germania. Inoltre, sono regolarmente analizzati da un laboratorio indipendente per una vasta gamma di sostanze potenzialmente potenzialmente pericolose - andando ben oltre le misure minime richieste dalla legge.

maxxicalm Integratore Calmante per Cani –Aiuta l’Animale ad Affrontare Situazioni di Stress come Ansia da Separazione, Fuochi d’Artificio, Viaggi – Non da Sonnolenza – 120 Compresse Masticabili 35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Aiuta i cani ansiosi, paurosi e nervosi a rilassarsi e ad affrontare situazioni di stress

Aiuta ad affrontare ansia da separazione, rumori forti, iperattività, reattività eccessiva, abbaio eccessivo, problemi del sonno, paura degli estranei, cambi di abitudini e di ambiente, viaggi, visite dal veterinario, traslochi, e aiuta i cani provenienti dai canili ad ambientarsi meglio nella loro nuova casa

Completo di guida al comportamento canino (eBook) con consigli pratici per aiutarti a lavorare CON il tuo cane e ottenere risultati in breve tempo

Contiene solo ingredienti naturali che favoriscono un comportamento equilibrato e promuovono calma e atteggiamento positivo SENZA causare sonnolenza

maxxicalm è formulato per dare risultati concreti: contiene ingredienti naturali che promuovono una vita felice ed equilibrata, ed è anche gustoso! READ Guida definitiva per acquistare una letto ortopedico per cani nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Suprapet Relax Calmante per Cani 30 compresse - Rilassante Naturale Contro Stress e Paura con L-Triptofano, Vitamine B, Valeriana, Passiflora, Biancospino, Zenzero 17,99 €

15,29 € disponibile 3 new from 15,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Relax di Suprapet è un mangime complementare in compresse appetibili per cani a base di estratti vegetali di Biancospino, Ginseng, Passiflora e Zenzero. Arricchito con L-Triptofano e Vitamine, ad azione rilassante, utile a combattere lo stress ed aumentare la serenità

A base di estratti vegetali secchi con Vitamine del gruppo B ad azione rilassante per il cane

Studiato per essere utilizzato prima del verificarsi di situazioni di stress (viaggi, temporali, fuochi d'artificio, tuoni, traslochi ecc.)

Utilizzabile per cani con eccessivo stato di agitazione con abbaio frequente ed iperattività caratteriale per un azione tranquillante

Con Vitamine del Gruppo B per un'azione di sostegno alla normale funzionalità del sistema nervoso della funzione psicologica

Calming - Integratore Calmante per Cani - per Il Fisiologico Rilassamento del Cane - in Comode Gommose da Masticare, Naturali e Senza Controindicazioni - 1 Barattolo da 16 Gelatine 18,84 € disponibile 3 new from 18,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Integratore per cani in pratiche gelatine gommose. Confezione da 1 barattolo con 16 gelatine gommose.

Sono particolarmente indicate come integrazione quotidiana in caso di animali agitati, ansiosi o in caso di lunghi viaggi e prolungate assenze, per un fisiologico rilassamento dell'animale.

Per cani agitati, ansiosi o in caso di lunghi viaggi, prolungate assenze, temporali, fuochi d'artificio, visite dal veterinario, sedute di toelettatura.

Molto facili da somministrare (una gelatina ogni 7 kg di peso del cane): una volta ingerita, la gelatina si scoglie rapidamente nello stomaco del cane a 38°, permettendo l'assorbimento dei principi attivi in soli 15-30 minuti, per una serenità del cane che dura almeno 5 ore.

Le gelatine sono molto appetibili. Contengono solo ingredienti naturali e non hanno controindicazioni. Il prodotto è in gelatina ed è stato studiato e formulato in modo tale che i principi attivi contenuti nella gelatina si sciolgano nello stomaco del’animale in modo che siano assorbiti immediatamente al fine di garantire un rapido effetto, molto più velocemente della tradizionale formulazione in compresse. Conservare ad una temperatura inferiore ai 29° per evitare lo scioglimento del prodotto.

alphazoo calmante per Cani 50 compresse 75 g, tranquillanti per Cani con Olio di Canapa e valeriana, calmanti per Cani Contro Lo Stress e l'ansia, rilassamento Naturale per Cani ad Alta accettazione 15,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche USO FLESSIBILE – Calmante e rilassante, sia in situazioni stressanti o spaventose come Capodanno, in viaggio o alla guida, paura della perdita, dolore, aggressività, iperattività.

PRESTAZIONI AUMENTATE – La radice di taiga, che migliora le prestazioni, ha un effetto positivo sul sistema immunitario e aumenta la capacità di concentrazione dell'animale.

BENESSERE NATURALE – Il rimedio anti-stress per cani con una combinazione di olio di canapa calmante e valeriana con magnesio, previene la stanchezza e la debolezza.

ESTREMAMENTE AFFIDABILE – 100% senza glutine e naturale, senza additivi chimici, antiossidanti e additivi. Alimento complementare per tutte le razze e tutte le età (Junior, Adult, Senior).

FATTO IN GERMANIA – I nostri integratori di alta qualità sono sviluppati e prodotti in Germania da esperti. L'imballaggio compostabile protegge l'ambiente in modo sostenibile.

Zylkene Mangime Complementare Naturale, Cani Oltre 15 Kg, Calmante E Anti-Stress, 20 Capsule Da 450 Mg 37,00 €

34,19 € disponibile 10 new from 30,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ZYLKENE È UN MANGIME COMPLEMENTARE E APPETIBILE. Questo specifico mangime complementare è stato appositamente studiato e formulato per essere appetibile al vostro amico a quattro zampe, rendendone facile la somministrazione, e allo stesso tempo contribuire al suo benessere, aiutandolo in tutte quelle situazioni che lo turbano e che gli provocano stress.

NON È UN FARMACO: Zylkene è un mangime complementare, proprio come un integratore per noi umani. Inoltre È UN PRODOTTO RICONOSCIUTO SIA DA MEDICI VETERINARI (specialisti in Medicina comportamentale) SIA DAI PROPRIETARI DI ANIMALI, COME UNA VALIDA SOLUZIONE ai problemi di adattamento.

CONTRIBUISCE AL BENESSERE DEL CANE IN MANIERA NATURALE. Zylkene contiene una molecola derivata dalle proteine del latte che si è dimostrata essere utile nel favorire la tranquillità e il riposo, aiutando quindi il vostro amico a quattro zampe ad affrontare situazioni stressanti e tutti i cambiamenti che possono alterare la sua normale routine. Inoltre è privo di lattosio e conservanti.

È FACILE DA SOMMINISTRARE, presentandosi sotto forma di capsule apribili che contengono una polvere palatabile, molto gradita dal cane. Le capsule possono essere somministrate intere oppure, una volta aperte, versando la polvere sul cibo dell'animale. Per i cani che pesano tra i 15 e i 30 kg si consiglia l'utilizzo di 1 capsula al giorno, per quelli compresi tra i 30 e i 60 kg se ne consigliano 2, mentre invece per quelli che arrivano fino a 90 kg se ne consigliano 3 al giorno. È importante poi ricordarsi di lasciare sempre acqua a disposizione dell'animale durante questa fase.

DURATA RACCOMANDATA DI UTILIZZO: 1. Breve Termine: da usare per 1-2 giorni prima dell'evento previsto o delle variazioni ambientali. In alcuni casi potrebbe essere necessario iniziare prima la somministrazione (5-7 giorni). 2. Lungo Termine: 1-2 mesi.

Thilife Olio di Canapa Biologico calmante e tranquillante per Cani e Gatti 5000 MG |30 Ml con Omega 3 6 9 per Animali Domestici. Integratore Alimentare Antistress, Riduce l'ansia e migliora Il Sonno. 19,92 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Sollievo naturale dallo stress]: I vostri animali si sentono spesso soli durante il giorno, sono tristi e nervosi quando sono separati dai loro proprietari o sono sensibili alle visite dal veterinario o dal toelettatore. Il nostro olio aiuta ad alleviare questo stress e l'ansia. Così come i problemi con il trasporto, i viaggi e l'abbaiare costante. Secondo gli studi dei negozi di animali, questo colpisce il 17% dei cani e il 67% dei gatti.

[Riduce il dolore e l'infiammazione]. Ad una certa età, i nostri compagni soffrono di infiammazioni, dolori articolari, prurito o problemi all'apparato digerente. Il nostro olio è un vero antinfiammatorio ed è molto efficace per risolvere questi problemi. Un antidolorifico naturale, calmante e lenitivo per cani, cuccioli, gattini e gatti, piccoli, medi, grandi, giovani, adulti o vecchi.

[Contiene vitamine], antiossidanti e minerali combinati con acidi grassi essenziali che non sono prodotti dal corpo e svolgono un ruolo cruciale nel funzionamento vitale del cervello. Basta mettere qualche goccia sul suo dolcetto, biscotto, crocchetta o nel suo cibo - è così semplice.

[Calmante e previene i problemi della pelle]. La somministrazione quotidiana riduce la perdita di capelli e lo spargimento, riduce notevolmente il prurito della pelle e rende i capelli più spessi, più lucidi e più setosi. Può essere applicato direttamente sulla pelle dell'animale.

❤️ Il nostro olio di canapa è una vera benedizione per i nostri animali domestici. In forma liquida e senza prodotti chimici. Il vostro animale vi ama, ricambiate l'amore mantenendolo libero da stress e ansia, insonnia, iperattività

Calmante per Cani - 120 Compresse Contro Ansia e Stress da Viaggio - Integratore Alimentare per Cani con Ansia e Paura - Calmante Naturale con Magnesio Citrato Vitamina B1 e L Teanina per Ogni Taglia 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto Anti Stress per Cani - Ti piacerebbe vedere i tuoi animali felici tutti i giorni? L'ansia da separazione, i fuochi d'artificio o lo stress da viaggio possono far diventare aggressivi i nostri amici pelosi. Ecco perché noi di Animigo abbiamo pensato a dei calmanti per cani iperattivi contro tutte le paure in comode compresse.

Calmanti Naturali per Cani - Le nostre compresse sono un concentrato di ingredienti naturali. Al loro interno troverai vitamina B1, magnesio citrato, estratto di ashwagandha, melissa in polvere, estratto di passiflora, l teanina e taurina. Tutti ingredienti che aiutano il tuo cane e contribuiscono alla sua calma e serenità.

Al Sapore di Manzo - Animigo Calming Aid è un integratore tranquillante per cani adatto anche ai cani che non amano le pillole. Le nostre gustose compresse al sapore di manzo si possono integrare facilmente nella routine alimentare del tuo cane. La dose giornaliera di compresse varia in base al peso e alla taglia del tuo cane.

Per ogni Taglia ed Età - Da Animigo, mettiamo i tuoi animali domestici al primo posto. I nostri prodotti per cani sono realizzati con ingredienti di qualità, sono ecosostenibili senza compromessi e non testati sugli animali. La nostra formula è stata ideata per essere perfetta per cani anziani, cuccioli e adulti sia di taglia piccola che grande.

Da Animigo, anche gli Animali Domestici sono Persone - Scegli un marchio che si prende a cuore il benessere del tuo animale quasi quanto te. Animigo è una famiglia di amanti degli animali domestici che si dedica a trovare grandi soluzioni per i problemi degli animali utilizzando solamente gli ingredienti naturali più puri.

ADAPTIL Calm – Antistress per cani – Diffusore + Ricarica da 48 ml 25,90 € disponibile 21 new from 23,25€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AIUTA I CANI AD ESSERE RILASSATI IN SITUAZIONI DI PAURA IN AMBIENTE DOMESTICO O ALL’ESTERNO, TRAINING E VIAGGI. E’ indicato anche in caso di visite dal veterinario e paura dei rumori forti.

DURATA DELLA RICARICA: 30 giorni per una superficie di massimo 70 m2.

ELABORATO E TESTATO SOTTO CONTROLLO VETERINARIO.

PRODOTTO PRONTO ALL’USO E FACILE DA UTILIZZARE.

FABBRICATO IN FRANCIA.

Spray Calmante Antiprurito per Cani e Gatti 250ml - Spray AntiPrurito per Ferite e Allergie - Calmante per Cani e Gatti - Accessori Cane e Gatto per Pelle Irritata - Anti Prurito Cane - Contiene Aloe 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Spray Antiprurito per Cane e Gatto - Il tuo cane o gatto soffre di prurito e irritazione e si gratta con insistenza a causa di erba o insetti? Lo spray antiprurito di Animigo per cani e gatti è pensato per dare sollievo ad azione rapida, calmare le irritazioni e aiutare il tuo amico peloso a contrastare gli effetti delle allergie stagionali.

Allevia le Ferite Idratando la Pelle - Spray Prurito di Animigo è un prodotto calmante per cani e per gatti. Proprio come una crema o delle salviette per cani, l'azione di questo spray per cani aiuta le ferite sulla cute a rimarginarsi, le mantiene pulite e riduce il fastidio. Ti basterà spruzzarlo sul pelo del tuo amico peloso per poi massaggiare delicatamente.

Formula di Ingredienti di Origine Naturale - Animigo spray per cani e gatti si compone solamente di ingredienti naturali. Questo spray per il prurito sfrutta il naturale potere lenitivo dell'aloe vera per idratare a fondo la pelle. L'olio di foglie di tè e l'olio di ricino invece aiutano a lenire il bruciore, gli arrossamenti e le irritazioni.

Per ogni Taglia ed Età - Da Animigo, mettiamo i tuoi animali domestici al primo posto. I nostri prodotti per cani e gatti sono realizzati con ingredienti di qualità, sono ecosostenibili senza compromessi e non testati sugli animali. La nostra formula è stata ideata per essere perfetta per cani e gatti anziani, cuccioli e adulti sia di taglia piccola che grande.

Da Animigo, anche gli Animali Domestici sono Persone - Scegli un marchio che si prende a cuore il benessere del tuo animale quasi quanto te. Animigo è una famiglia di amanti degli animali domestici che si dedica a trovare grandi soluzioni per i problemi degli animali utilizzando solamente gli ingredienti naturali più puri.

Belly Spray Calmante per Cani - Tranquillante per Cani e Cuccioli Naturale - Antistress Cane, Ideale in Caso di Temporali, Viaggi, Fuochi Artificiali - Alternativa a Collare Calmante per Cani, 250 ml 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PLACA IPERATTIVITÀ: Utilizza il nostro spray come rimedio contro l’iperattività ed i latrati senza sosta del tuo cane, favorendo un comportamento più tranquillo e pacato, con un effetto immediato e a lunga durata

EFFETTO ANTI STRESS: Belly No Stress è un efficace spray rilassante per cani, ideale per calmare il vostro animale domestico in situazioni di stress, come durante un temporale, a capodanno, per ansia da separazione o per viaggi in macchina

SOLO INGREDIENTI NATURALI: Il prodotto è composto esclusivamente da ingredienti naturali come l’olio essenziale di lavanda e di camomilla che conferiranno al cane un senso di pace e conforto, oltre a rilasciare una piacevole fragranza

COMODO E FACILE DA USARE: Grazie alla pratica bottiglietta spray da 250 ml, puoi portare Belly No Stress sempre con te, ed applicarlo semplicemente spruzzando in determinate zone della casa, in macchina, nella cuccia, su collari o tappetini

MADE IN GERMANY: Tutti i nostri prodotti sono stati creati e testati in Germania. Utilizziamo esclusivamente ingredienti di altissima qualità e miglioriamo costantemente le formule utilizzate, in modo da creare i migliori prodotti possibili

DISANE Calma e Relax per Cani | Tranquillante per Cani | Allevia lo Stress e L'ansia | Rilassante Naturale 16,90 € disponibile Controlla Su Amazon READ Indagine Juicy Smolett: l'attore è stato dichiarato colpevole di aver falsamente segnalato un crimine d'odio. Ecco cosa viene dopo Amazon.it Caratteristiche EFFETTO CALMANTE: Tutti i cani possono provare stress in diverse situazioni della giornata. Pertanto, è importante sapere come calmarli in queste situazioni per evitare di soffrire. La nostra polvere Calm And Relax agisce direttamente sul sistema nervoso dell'animale, garantendo un effetto calmante, aiutando l'animale ad affrontare meglio le situazioni che possono causare stress.

INGREDIENTI 100% NATURALI: Per garantire un effetto efficace e duraturo, utilizziamo solo ingredienti naturali, come l'alga clorella, che aiuta ad ottenere un effetto di rilassamento migliore e più profondo, e vitamine come B1 e B12, tra gli altri.

ADATTO A TUTTI I TIPI DI CANI: La nostra polvere Calm and Relax è adatta a tutti i tipi di cani, razze e taglie. È adatto a cani nervosi ed energici, così come a cani più calmi che possono diventare stressati in un momento specifico.

DOSE CONSIGLIATA: Basta aggiungere le polveri al cibo (secco o umido). Include un cucchiaino per dosare meglio le dosi. Dimentica il fastidio dei pennelli. Per cani fino a 10 kg, tra la metà e 1 cucchiaio. Se il tuo cane pesa tra 10 e 25 kg, la dose aumenta tra 1 e 2 cucchiai. Per cani di peso superiore a 25 kg, si consigliano da 2 a 3 cucchiai.

✅ PRODOTTO GARANTITO - Garanzia di rimborso se non trovi risultati adeguati - Garanzia di rimborso del 100%.

The Healthy Dog Co all Natural Gocce Calmanti per Cani e Gatti | 50-100 dosi | Il Trattamento Calmante più Sano per Animali Domestici con Problemi di Stress e Ansia 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPLETAMENTE NATURALE: La nostra preparazione è totalmente naturale e calmerà il tuo animale senza ricorrere agli additivi chimici nascosti nella maggior parte dei prodotti calmanti per cani e gatti. È molto più sicura dei diffusori elettrici, spray, collari e compresse.

CALMA, RILASSA E DISTENDE: Aiuta a rilassare gli animali nervosi e a ridurre l’ansia da separazione. Calma l’iperattività, l’abbaiare eccessivo e riduce i comportamenti sbagliati. Rilassa durante i viaggi, in auto, in caso di fuochi di artificio, temporali e altro.

FACILE DA USARE: Applica 1-2 pipette intere per dose direttamente nella bocca dell’animale oppure mescolale nel cibo di mattina e sera. Può essere ripetuto ogni ora se necessario.

50-100 DOSI: Il flacone da 100ml è sufficiente per 50-100 dosi in base alla grandezza del tuo animale, ti durerà davvero a lungo.

PER ANIMALI DI TUTTE LE TAGLIE: Un prodotto raccomandato da veterinari e toilettatori, perfetto per cani e gatti di qualsiasi taglia.

Collare Calmante per Cani, Un Collare Calmante per Cani Che può Alleviare in Modo Sicuro ed Efficace L'ansia nei Cani, Un Collare Calmante per Cani con Lunghezza Regolabile di De 62 cm 13,99 €

12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALLEVIA EFFICACEMENTE L'ANSIA: i nostri collare calmante per cani sono regolarmente testati in laboratori professionali e possono alleviare efficacemente l'ansia o la paura causata da rumore o cambiamenti ambientali, come fuochi d'artificio, temporali, viaggi, spostamenti, ecc. Riduci anche il comportamento aggressivo del tuo cane.

INGREDIENTI NATURALI SICURI: I nostri collare calmante per cani sono realizzati con olio essenziale di lavanda, olio essenziale di giglio, olio di geranio, olio di ylang e non causano irritazioni o allergie al tuo cane. Ingredienti naturali sicuri al 100% forniscono una protezione calmante per i cani senza danneggiare animali domestici e proprietari.

30 GIORNI DI PROTEZIONE A LUNGA DURATA: il collare calmante per cani è dotato di una tecnologia a rilascio prolungato per un massimo di 30 giorni di rilascio continuo, fornendo al tuo cane fino a 30 giorni di protezione a lunga durata contro abbaiare, masticazione distruttiva, tremori, paura di rumori forti, ansia da separazione e molti altri sintomi.

FACILE DA USARE: I nostri collare calmante per cani sono lunghi 62 cm e sono progettati per cani di diverse taglie, adatti a cani da 8 a 45 kg. I collari possono essere utilizzati su cuccioli di piccola taglia, cuccioli di taglia medio-grande e cani di grossa taglia a partire dalle 6 settimane di età. Devi solo tagliare la lunghezza in eccesso per assicurarti che il collare si adatti perfettamente al collo del tuo cane.

SERVIZIO POST VENDITA SODDISFATTO AL 100%: se non sei soddisfatto dei nostri collare calmante per cani, o se i collari non funzionano, non hanno odore, ecc., non esitare a contattarci tramite Amazon, ti forniremo servizi come scambi espressi /resi e rimborsi ! Facciamo sempre del nostro meglio per fornire il miglior servizio ai nostri clienti, grazie per la vostra comprensione e supporto.

Collare Calmo Per Cani Collare Calmante Feromoni Cani 60 Giorni Sollievo Dallo Stress Relax Collari Per Cani Anti-Ansia Regolabili Collare Anti-Ansia Misura Regolabile 25 Pollici Confezione Da 2 22,99 €

19,54 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Collare Feromoni Cani]: Collare calmante aiuta i cani ad adattarsi ad ambienti difficili e impegnativi. Collare anti-ansia è buono per alleviare l'ansia e lo stress e fornisce comfort Collare Calmo per Cani imitando i feromoni naturali della madre.

【Sicuro ed efficace, calmante rapido】 Il nostro Collare ai feromoni calmante è composto da ingredienti naturali, il collare feromoni cani con feromoni viene attivato dalla temperatura corporea per rilasciare feromoni inodore per cani spaventati, stressati, ansiosi o iperattivi, buono per i cani Ha un effetto sedativo. Il collare anti-ansia agisce entro 1 ora per aiutare i cani a correggere i comportamenti scorretti e alleviare lo stress dell'animale in modo rapido ed efficace.

【60 giorni di riposo ininterrotto】Collare calmante per cani rilascia feromoni fino a 60 giorni. Fornisce una consegna di feromoni più duratura. I cani Collare calmante sono impermeabili. Quindi il cane non ha bisogno di togliersi il collare anti-ansia quando fa il bagno o gioca sotto la pioggia.

【DIMENSIONE FLESSIBILE E REGOLABILE】: Il Collare ai feromoni calmante da 25"/65 cm è flessibile e regolabile in lunghezza. Pertanto, è perfetto per cani di piccola, media e grande taglia di quasi ogni tipo e peso. Per i collari feromoni cani, puoi scegliere una lunghezza comoda e tagliare il materiale in eccesso per garantire una vestibilità comoda per il tuo cane.

【Servizio post-vendita】: Il nostro obiettivo è fornirti forniture per animali domestici di alta qualità. Se hai domande sul nostro collare calmo per cani, ti aiuteremo entro 24 ore. Basta contattarci.

DYNAMOPET BenesserePet Kalm Calmante per Cani e Gatti 100 gr in Polvere, favorisce Il Rilassamento e Il Benessere mentale, Tranquillante per Cani e per Gatti nei momenti di Agitazione e Disagio 22,90 € disponibile 3 new from 22,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Kalm è uno tra i calmanti per cani più usato come alimento complementare che favorisce il rilassamento dell’animale, il benessere mentale e il normale tono dell’umore. Utile come tranquillante per gatti, con effetto simile alla valeriana per gatti, che rilassa ma senza stordire in alcun modo l'animale.

Kalm, come tutti i calmanti naturali, è un supporto ideale nella gestione dei disagi di cani e gatti, riconducibili a separazione, forti rumori (es. fuochi d’artificio, tuoni), viaggi, agitazione in caso di solitudine in casa, iperattività, cambio di abitudini o ambiente.

Kalm favorisce il rilassamento del tuo cane e del tuo gatto in maniera del tutto naturale, senza controindicazioni. Funge da calmante per gatti e cani agitati e iperattivi, ha un effetto sedativo senza essere invasivo e senza alterare il benessere psico-fisico del tuo animale.

L'integratore calmante cane è di facile somministrazione: la formulazione in polvere, da miscelare al normale cibo, garantisce la massima praticità, più comoda rispetto alle gocce calmanti per cani e gocce calmanti per gatti che normalmente si trovano in commercio.

L'Integratore Kalm è un alimento complementare per animali fino a 14 kg; si presenta in polvere, somministrabile con misurino.

ADAPTIL Calm – Antistress per Cani – Collare Cani di taglia piccola – Taglia S 25,90 € disponibile 17 new from 24,00€

1 used from 25,38€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AIUTA I CANI AD ESSERE RILASSATI IN SITUAZIONI DI PAURA IN AMBIENTE DOMESTICO O ALL’ESTERNO, TRAINING E VIAGGI. E’ indicato anche in caso di visite dal veterinario e paura dei rumori forti.

DURATA D’AZIONE: 30 giorni.

ELABORATO E TESTATO SOTTO CONTROLLO VETERINARIO: Adaptil Calm è raccomandato dai veterinari, dagli allevatori e dagli addestratori canini.

COLLARE REGOLABILE SENZA BISFENOLO e SENZA FTALATI: non presenta alcun rischio per gli umani e gli altri animali.

FABBRICATO IN FRANCIA.

Collare Calmo per Cani Collare Calmante con Feromoni per Alleviare l'Ansia,Feromoni Cani Regolabile Dura 60 Giorni per Mantenere Calmi Tutti i Cani di Piccola, Media Egrande Taglia (25 Pollici) 19,99 € disponibile 2 new from 19,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Collare calmante per cani】: CPFK Collare Calmo Per Cani imita i feromoni . Della madre È un collare calmante per cani spaventati, stressati, ansiosi o iperattivi, aiutando anche i cani ad adattarsi agli ambienti difficili,e fornire un comodo collare calmante adattivo

【SICURO ED EFFICACE】 Il nostro Collare Calmante per Cani è composto da ingredienti naturali che si attivano in base alla temperatura corporea e rilasciano feromoni inodori agli animali spaventati, stressati, ansiosi o iperattivi, donando tranquillità ai cani. Collare calmante per cani ricorderà e risponderà ai feromoni per tutta la vita. Simula il modo naturale in cui gli animali domestici affrontano ansia e stress. Ridurre l'ansia nei cani. Ha un effetto sedativo sui cani.

【60 giorni di calma ininterrotta】Collare calmante per cani funziona velocemente e rilascia feromoni fino a 60 giorni. Fornisce una consegna di feromoni più duratura. Il cane Collare calmante è impermeabile e il cane non ha bisogno di togliere l'adapil collare quando fa il bagno o gioca sotto la pioggia.

【MISURA FLESSIBILE REGOLABILE】 25 pollici/65 cm collare calmante per cani lunghezza regolabile. Il materiale del collare anti-ansia è resistente e affidabile, ma può anche essere tagliato, quindi puoi anche tagliare la lunghezza extra se lo desideri. Collare calmante per cani è molto flessibile. Semplice da usare e facile da usare, è ideale per cani di taglia grande, media e piccola di ogni peso e tipo.

【Servizio post-vendita】: Il nostro obiettivo è fornirti Collare Calmante per Cani di alta qualità. Se hai domande sul nostro collare adaptil per cani, ti aiuteremo entro 24 ore, ti preghiamo di contattarci.

Dolvit Calm - Calmante per Cani e Gatti - Integratore rilassante naturale 19,90 € disponibile 2 new from 16,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ TRANQUILLANTE NATURALE PER CANI: Dolvit Calm contiene ingredienti che aiutano il cane a calmarsi, abbattere lo stress e rilassarsi in modo naturale. I temporali, i rumori, la paura del veterinario, gli uomini, la passeggiata, la separazione, l’allenamento, restare soli, il buio o eventi particolari come San Silvestro, un viaggio, viaggiare in auto, un trasloco o altri cani possono rappresentare situazioni di stress e paura per il vostro cane

✅ COMBINAZIONE DI VALERIANA E TRIPTOFANO: grazie alla combinazione di due sostanze naturali antistress, le compresse possono aiutare a calmare un cane nervoso, pauroso, spaventato, stressato, sovreccitato, iperattivo o agitato

✅ RICETTA SPECIALE A BASE DI INGREDIENTI NATURALI: abbiamo raggruppato ingredienti di qualità in una combinazione unica. La formula contiene prodotti naturali come Triptofano, Teanina, estratto di Valeriana, estratto di Melissa, Vitamina B6, lievito di birra. La combinazione di valeriana e triptofano permette distingue il formulato da, per esempio, fiori di Bach

✅ 30 COMPRESSE, PRODOTTO IN EUROPA: teniamo molto a elevati standard di qualità, che garantiamo grazie alla produzione locale dei nostri integratori in Europa

✅ FACILE DA UTILIZZARE: 1 pasticca al giorno fino a 10 kg di massa corporea, 2 pasticche al giorno tra 10-20 kg, 3 pasticche al giorno tra 20-30 kg, 4 pasticche al giorno sopra i 30kg. Se necessario, la dose può essere raddoppiata o triplicata

ADAPTIL® Calm, collare per cani di piccola taglia, collare educativo per cani, circonferenza del collo fino a 37,5 cm, 1 pezzo (confezione da 1) 29,40 €

27,90 € disponibile 8 new from 27,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotti unici brevettati per favorire il benessere dei cani

Per cani di piccola taglia e cani giovani fino a 37,5 cm di circonferenza del collo

Supporta la socializzazione e la formazione del cane

Ideale per la scuola del cane

Sviluppato e consigliato dai veterinari

ADAPTIL Calm - Anti-Stress per i Cani - Paure, rumori Forti, di apprendimento, di Approvazione - Collare S per i Piccoli Cani 31,80 € disponibile 9 new from 23,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche soluzione naturale che fornisce un effetto calmante continuo in situazioni di stress

Utile per ridurre i segni di stress dentro e fuori casa

Collare regolabile per cani di piccola taglia, che dura fino a 30 giorni

Consigliato e utilizzato dai veterinari, educatori cani e allevatori

No sonnolenza o rischio per gli esseri umani o altri animali

Collare Calmante per Cani e Gatti,Collare Anti-ansia Con Dimensioni Regolabili,Effetto Calmante Impermeabile Sicuro Naturale Duraturo Rilievo di Ansia Calmanti per Cani e Gatto,1 Confezione(Grande) 13,99 € disponibile 2 new from 13,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【NATURALE, SICURO ED EFFICACE】Questo collare calmante imita i feromoni materni che rassicurano cani e gatti. Ricorda e risponde ai feromoni per tutta la vita. Simula il modo naturale in cui gli animali domestici affrontano l'ansia e lo stress. Tutti con la fragranza rilassante degli olii essenziali di lavanda e camomilla. gli oli essenziali di camomilla aiutano ad alleviare efficacemente la tensione e l'ansia.

【IMPERMEABILE】Questo collare calmante per cani e gatti è impermeabile, quindi il tuo amato amico a quattro zampe non ha paura di nuotare, fare il bagno o giocare sotto la pioggia in uno strano posto. Non devi preoccuparti quando il tuo cane o gatto sta giocando in acqua Il tuo animale domestico può essere comodo e calmo in qualsiasi situazione e sicuro per un uso a lungo termine. Nessun danno e nessuna dipendenza.

【DIMENSIONE REGOLABILE E FACILE DA USARE】La lunghezza da 24 pollici / 15 pollici si adatta alla maggior parte di cani e gatti, la lunghezza può essere regolata. Il materiale di questo colletto anti-ansia è solido e affidabile, ma può anche essere tagliato, quindi puoi anche tagliare la lunghezza extra, se necessario. Operazione semplice e facile da usare, bastano solo tre passaggi per completare.Si consiglia di misurare le dimensioni del collo dell'animale prima dell'acquisto.

【EFFETTO CALMANTE DI LUNGA DURATA PER 60 GIORNI】Il collare calmante da 60 giorni per cani e gatti continua a funzionare 24 ore al giorno, valido fino a 2 mesi. Il collare calmante alla lavanda aiuta a ridurre efficacemente lo stress dei tuoi animali domestici.I principi attivi funzioneranno bene durante il periodo di validità, il che significa che non è necessario cambiare frequentemente, risparmiando i tuoi sforzi.

【GRANDE PER RIDURRE LA PAURA O LO STRESS DELL'ANIMALE DOMESTICO】Ottimo per alleviare l'ansia o la paura degli animali domestici causati da viaggi, attività all'aperto, attività solitarie per animali domestici, visite veterinarie, fuochi d'artificio, temporali e altri ambienti rumorosi o non familiari.Può anche aiutare gli animali domestici a sentirsi a proprio agio alleviando i sintomi come leccarsi le labbra, abbaiare, ansimare , sbavando e piagnucolando, problemi di toilette in casa e oggetti READ Johnny Depp-Amber ha sentito l'inchiesta sulla diffamazione: le prove finiscono

ADAPTIL Calm - Collare Antistress per Cani di Taglia Medio-Grande, Circonferenza Collo Fino a 62,5 cm 32,71 € disponibile 7 new from 28,00€

1 used from 23,13€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotti unici e brevettati per favorire il benessere canino

Per cani di taglia medio-grande con una circonferenza del collo fino a 62,5 cm

Supporta la socializzazione e il successo dell'addestramento del cane

Sviluppato e consigliato dai veterinari

Collare antiabbaio per cani elettrico cane Calmante Vibrante Adaptil Elettrico Automatico Impermeabile Semistrozzo Ricaricabile 2 a 45 Kg Addestramento Elisabettiano Impermeabile Manuale Italiano 32,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RISULTATI RAPIDI, INSEGNATE AL VOSTRO CANE NON ABBAIARE PIÙ IN - 3 GIORNI! VIBRAZIONI PIÙ POTENTI +200% senza dolore o scosse elettriche. Collare elettrico cane 2 modalità e 5 livelli di sensibilità per una regolazione ottimale del collare sono sufficienti con cani di tutti i temperamenti e di tutte le razze, compresi i cani di piccole dimensioni. Collare antiabbaio piccola taglia

⭐ DRESSAGE PRECIS E INNOVATIVO: Il chip integrato offre la possibilità di attivare il collare anti abbaio solo con i suoni dell'abbaio del vostro cane. L'innesco del collare è preciso, quindi si può tranquillamente camminare in luoghi rumorosi e non preoccuparsi che il collare scatti in modo casuale o troppo tardi. Quando un altro cane abbaia non rifiuta.

ADDESTRAMENTO DELL'ABBAIO CHE RISPETTA IL VOSTRO CANE SENZA URTI. Il collare è stato creato utilizzando tecnologie avanzate morbide per il cane e che eliminano completamente l'effetto shock. Utilizzo senza spray alla citronella che può essere dannoso per la sua salute. Ideale per la caccia in quanto senza shock. Completamente compatibile con la razza chihuahua perché senza scarico né ultrasuoni. Collare abbaio umano.

MASSIMA AUTONOMIA, FINO A 15 GIORNI DI UTILIZZO. La collare antiabbaio per cani ad acquaè dotata di una batteria ricaricabile che offre 15 giorni di utilizzo su una singola carica. Caricatore Rapido richiede 2,5 a 3 ore. La tecnologia di protezione del carico fornisce un segnale in caso di sovraccarico della tensione di ingresso e arresta automaticamente il carico. Così finito i problemi di compatibilità con i caricatori! Il nostro collare anti abbaio funziona senza batteria.

Il dispositivo antiabbaio per cani RESPECT è stato sviluppato e testato su cani di diverse razze e temperamenti in collaborazione con allenatori professionisti. Funziona in modo umano senza danneggiare il vostro animale. È possibile addestrare i cani piccoli e grandi. Non c'è bisogno di fischiettare o musoliere. E un collare vibrazione cane.

BELISY Gocce calmanti per cani e gatti – calmante per ansia e stress – miscela orale secondo Dr. Bach – gocce di emergenza per calmare gli animali domestici, 20 ml 19,97 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ 100% vegetale: calma il tuo tesoro con la forza della natura. Le gocce prodotte secondo la miscela originale di fiori di Bach di Dr. Bach sono completamente prive di additivi.

Solo il meglio per i tuoi ami: le gocce Rescue sono realizzate con materie prime di alta qualità con amore in Germania perché il benessere degli animali ci sta proprio a cuore.

✅ Buon succetto: le gocce anti-stress possono essere semplicemente miscelate al cibo per animali 3 volte al giorno o versate direttamente nella bocca. Dosaggio secondo le taglie: cani piccoli (4 gocce), cani medi (6 gocce), cani grandi (8-10 gocce).

✅ Più tranquillità: sostieni il tuo amico a quattro zampe ad esempio dal veterinario, alla guida, in caso di ansia da separazione, spaventoso e a Capodanno con le nostre gocce.

Per tutti gli animali domestici: mettete le gocce di fiori di Bach ben tollerate senza preoccupazioni contro l'irrequietezza e l'aggressione nella vita di tutti i giorni e in caso di emergenza. Adatto per favorire il rilassamento di tutti gli animali domestici.

SMERALDA Olio di Canapa Naturale per Cani e Gatti Calmante Naturale Made in Italy da Agricoltura Biologica - Oil 10 ml 1500mg - Olio 100% Naturale con Pratico Conta Gocce 45,00 € disponibile 2 new from 45,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ PERCHÈ USARLO: Questo Olio di Canapa oltre ad aiutare il pelo ad essere più forte e lucente, riduce l’infiammazione e allevia il dolore alle articolazione aiuta il tuo animale ad essere più calmo

✅ CALMANTE NATURALE PER CANI E GATTI: È un ottimo prodotto naturale che permette ai tuoi animali di essere più calmi e rilassati durante l’arco della giornata

✅ SE SI SENTE SOLO: Questo olio, grazie alle sue proprietà calmanti e rilassanti, potrebbe essere molto utile in caso il tuo amico a 4 zampe senta l’abbandono quando lasciato da solo a casa

✅ FACILE DA USARE: Grazie al pratico conta gocce già presente nella confezione, utilizzare questo olio di canapa è molto semplice e veloce

✅ MADE IN ITALY: il prodotto 100% naturale è coltivato e trasformato in Italia con rigorosi controlli di qualità

