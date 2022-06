Home » Prodotti per l'infanzia Guida definitiva per acquistare una chicco seggiolini auto nel 2022 – I migliori 40 compilati! Prodotti per l'infanzia Guida definitiva per acquistare una chicco seggiolini auto nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Chicco Unico Plus Seggiolino Auto 0-36 kg ISOFIX Girevole a 360° e Reclinabile, Gruppo 0+/1/2/3 da 0 a 12 Anni, Poggiatesta Regolabile, Protezione Laterale e Cuscino Riduttore, Nero 259,00 €

207,20 € disponibile 6 new from 207,20€

1 used from 207,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEGGIOLINO AUTO 4-in-1: Il seggiolino si trasforma per seguire la crescita del bambino, dalla nascita fino ai circa 12 anni d'età (0-36 kg)

GRUPPO 0+ (0-13 KG): Il seggiolino si installa con il sistema Isofix e Top Tether, per offrire la massima sicurezza, oppure con i connettori Isofix e la cintura a 3 punti dell'auto

GRUPPO 1 (9-18 KG): Il seggiolino si installa nella direzione di marcia con il sistema Isofix e la cintura a 3 punti dell'auto; il bambino è assicurato con la cintura a 5 punti del seggiolino

GRUPPO 2/3 (15-36 KG): Grazie al poggiatesta regolabile il seggiolino accompagna la crescita del bambino; si installa con il sistema Isofix e il bambino è assicurato dalla cintura a 3 punti dell'auto

SEGGIOLINO AUTO RECLINABILE: Quando installato in senso contrario di marcia il seggiolino si reclina nella massima posizione; in direzione di marcia si possono usare 3 diverse posizioni, per garantire sempre massimo comfort e postura corretta

Chicco YOUniverse Seggiolino Auto 9-36 kg Reclinabile, Gruppo 1/2/3 per Bambini da 1 a 12 Anni, Facile da Installare, con Poggiatesta e Cinture Regolabili - Nero 157,84 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEGGIOLINO AUTO RECLINABILE: Il seggiolino si trasforma per seguire la crescita del bambino ed è omologato secondo la normativa ECE R44/04 dai 12 mesi fino ai circa 12 anni d'età (9-36 kg); con seduta reclinabile in 3 posizioni per un comfort elevato

GRUPPO 1 (9-18 KG): Il seggiolino si installa nella direzione di marcia fissandolo all'auto con le cinture di sicurezza e assicurando il bambino con le cinture del seggiolino

GRUPPO 2/3 (15-36 KG): Grazie al poggiatesta regolabile il seggiolino accompagna la crescita del bambino; si installa nella direzione di marcia utilizzando le cinture di sicurezza dell'auto e seguendo i passaggi cintura rossi

POGGIATESTA E CINTURE REGOLABILI: Il poggiatesta e le cinture integrate del seggiolino auto YOUniverse sono contemporaneamente regolabili in altezza con un solo gesto, per accompagnare le fasi di crescita del tuo bambino durante ogni viaggio

CUSCINO RIDUTTORE: Il seggiolino auto Chicco YOUniverse è dotato di un morbido e comodo cuscino riduttore pensato per accogliere il bambino fin dai primi viaggi (adatto fino agli 11 kg)

Chicco Cosmos Seggiolino Auto 0-18 kg Reclinabile, Gruppo 0+/1 per Bambini da 0 a 4 Anni, Facile da Installare, con Cuscino Riduttore, Imbottiture Morbide - Ombra 129,00 €

99,99 € disponibile 7 new from 98,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEGGIOLINO AUTO RECLINABILE: Il seggiolino si trasforma per seguire la crescita del bambino, dalla nascita fino ai circa 4 anni d'età (0-18 kg); con seduta reclinabile per un comfort elevato

GRUPPO 0+ (0-13 KG): Il seggiolino Cosmos si installa contro la direzione di marcia (con airbag disattivati) seguendo i guida cintura azzurri e accoglie il bambino dalla nascita fino a circa 15 mesi

GRUPPO 1 (9-18 KG): Il seggiolino Cosmos si installa nella direzione di marcia seguendo i guida cinture rossi e accompagna il bambino fino ai 4 anni

CUSCINO RIDUTTORE: Il cuscino riduttore Ergos (0-6 kg) consente un eccezionale contenimento della testa, dei fianchi e delle gambe del neonato, grazie alle morbide imbottiture laterali

COMFORT ELEVATO: Il cuscino riduttore per i più piccoli, la seduta larga ed accogliente per i più grandi e la comodità della reclinazione garantiscono un comfort eccezionale in ogni fase della crescita

Chicco Youniverse Fix Seggiolino Auto 9-36 kg Reclinabile ISOFIX, Gruppo 1/2 / 3 per Bambini da 1 a 12 Anni, Facile da Installare, con Protezione Laterale e Poggiatesta Regolabile - Nero 249,00 €

219,00 € disponibile 3 new from 219,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEGGIOLINO AUTO RECLINABILE: Il seggiolino si trasforma per seguire la crescita del bambino, dai 12 mesi fino ai circa 12 anni d'età (9-36 kg); con seduta reclinabile per un elevato comfort

GRUPPO 1 (9-18 KG): Il seggiolino si installa nella direzione di marcia con il sistema Isofix e il bambino è assicurato con la cintura a 5 punti del seggiolino

GRUPPO 2/3 (15-36 KG): Grazie al poggiatesta regolabile il seggiolino accompagna la crescita del bambino; si installa con il sistema Isofix e il bambino è assicurato dalla cintura a 3 punti dell'auto

PROTEZIONE LATERALE: Grazie al Side Safety System il seggiolone auto offre protezione al bambino, anche in caso di impatto laterale

INSTALLAZIONE ISOFIX: L'installazione è più sicura, semplice e veloce grazie al sistema Isofix con Top Tether; la poltroncina può essere installata anche con le cinture dell'auto in assenza di Isofix

Chicco Key 23 Seggiolino Auto 15-36 Kg, Reclinabile, Grigio, 45 x 44 x 70 cm 99,99 € disponibile 9 new from 99,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il seggiolino auto si adatta in altezza e larghezza in modo indipendente per seguire passo dopo passo la crescita del bambino dai tre ai 12 anni

Il seggiolino si installa con la cintura a tre punti dell'auto seguendo i passaggi rossi per la cintura

Lo schienale del seggiolino si può reclinare in tre posizioni per offrire un comfort al bambino

Lo schienale è regolabile in altezza con un semplice gesto in otto posizioni

Lo schienale è regolabile in larghezza con un semplice gesto per adattarsi alle diverse corporature

Chicco Seat Up 012 Seggiolino Auto 0-25 kg Reclinabile ISOFIX, Gruppo 0+/1/2 per Bambini da 0 a 6 Anni, Facile da Installare, con Cuscino Riduttore, Poggiatesta Regolabile e Imbottiture Morbide - Nero 261,35 €

251,26 € disponibile 2 new from 251,26€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEGGIOLINO AUTO RECLINABILE: Il seggiolino si trasforma per seguire la crescita del bambino, dalla nascita fino ai circa 6 anni d'età (0-25 kg); con seduta reclinabile per un comfort elevato

GRUPPO 0+ (0-13 KG): Si installa con le cinture a 3 punti dell'auto contro la direzione di marcia e disattivando gli airbag; con un comodo ed avvolgente cuscino riduttore da utilizzare fino ai 9 kg

GRUPPO 1 (9-18 KG): Si installa con il sistema Isofix (universale) o in alternativa con le cinture a 3 punti dell'auto (universale)

GRUPPO 2 (15-25 KG): Si installa con le cinture a 3 punti dell'auto (universale) oppure con le cinture a 3 punti e il Top Tether (semi-universale)

INSTALLAZIONE ISOFIX: L'installazione è più sicura, semplice e veloce grazie al sistema Isofix con Top Tether; la poltroncina può essere installata anche con le cinture dell'auto in assenza di Isofix READ Guida definitiva per acquistare una riduttore per la culla nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Chicco 07079163640700 Seggiolino Auto, Rosso (Red Passion), 0-18 kg, 1 Pezzo 129,00 €

99,99 € disponibile 6 new from 90,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEGGIOLINO AUTO RECLINABILE: Il seggiolino si trasforma per seguire la crescita del bambino, dalla nascita fino ai circa 4 anni d'età (0-18 kg); con seduta reclinabile per un comfort elevato

GRUPPO 0+ (0-13 KG): Il seggiolino Cosmos si installa contro la direzione di marcia (con airbag disattivati) seguendo i guida cintura azzurri e accoglie il bambino dalla nascita fino a circa 15 mesi

GRUPPO 1 (9-18 KG): Il seggiolino Cosmos si installa nella direzione di marcia seguendo i guida cinture rossi e accompagna il bambino fino ai 4 anni

CUSCINO RIDUTTORE: Il cuscino riduttore Ergos (0-6 kg) consente un eccezionale contenimento della testa, dei fianchi e delle gambe del neonato, grazie alle morbide imbottiture laterali

COMFORT ELEVATO: Il cuscino riduttore per i più piccoli, la seduta larga ed accogliente per i più grandi e la comodità della reclinazione garantiscono un comfort eccezionale in ogni fase della crescita

Chicco Fold&Go I-Size Seggiolino Auto 15-36 kg con Connettori Rigidi ISOFIX, Gruppo 2/3 per Bambini 3-12 Anni, Reclinabile e Pieghevole, con Protezione Laterale, Altezza e Larghezza Regolabili, Nero 199,00 €

159,92 € disponibile 12 new from 158,42€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CRESCE CON IL BAMBINO: Omologato secondo la normativa ECE R129/03 (100-150 cm), segue la crescita del bambino dai 3 a 12 anni circa (15-36 kg)

GRUPPO 2/3 (15-36 KG): Il seggiolino si installa con la cintura dell'auto e i connettori rigidi Isofix, che assicurano sicurezza e stabilità e facilità di installazione

SEGGIOLINO AUTO RECLINABILE: Grazie alla leva frontale, si reclina con un gesto in 4 diverse posizioni per garantire il giusto comfort in ogni situazione

ELEVATA SICUREZZA: Dotato di una protezione laterale aggiuntiva e rimovibile che si fissa facilmente alla struttura del seggiolino, per garantire la sicurezza anche in caso di impatto laterale

REGOLABILE: Altezza e larghezza dello schienale si possono regolare in modo indipendente a seconda della crescita del bambino, assicurandogli protezione e comfort ottimali (soluzione brevettata Chicco)

Chicco Seggiolino Auto Seat3Fit, multi gruppo I-Size, per il trasporto dei bambini dai 40 ai 125 cm di altezza, utilizzabile fino ai 7 anni di età, Grigio scuro 399,00 €

329,00 € disponibile 2 new from 329,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OMOLGAZIONE SECONDO L’ULTIMA NORMATIVA i-SIZE Omologato secondo la normativa ECE R 129/03, Seat3Fit i-Size Air rappresenta l’ultima frontiera della sicurezza in auto.

INSTALLAZIONE Il sistema di installazione con gamba di supporto fino ai 105 cm, rappresenta il modo più semplice e veloce per installare il seggiolino in auto, senza commettere errori. Inoltre, il sistema di installazione Isofix, fa sì che il seggiolino diventi un tutt’uno con il sedile dell’auto. A partire dai 100 cm di altezza, l’installazione avviene con la cintura a 3 punti del veicolo e i connettori rigidi, per una maggiore stabilità.

ROTAZIONE A 360 Sistema di rotazione a 360° per un rapido passaggio dalla posizione contro il senso di marcia, alla posizione verso il senso di marcia. Possibilità di ruotare il seggiolino a 90° per facilitare ai genitori il posizionamento in auto del bambino.

40-105 CM Il seggiolino deve essere installato contro il senso di marcia fino ai 15 mesi del bambino utilizzando i connettori Isofix e la gamba di supporto. È fondamentale assicurarsi che gli air bag siano disattivati ogni volta che si viaggia con il bambino. La posizione in senso contrario di marcia, estesa fino ai 105 cm di altezza del bambino, offre ancora maggiore sicurezza.

76-105 CM Il sistema Isofix con connettori e gamba di supporto assicurano una semplice e veloce installazione. Grazie alle cinturine a 5 punti integrate, il bambino potrà viaggiare in tutta sicurezza.

Chicco 79267310000 Seggiolino Auto 2 Easy 0 +/1 Polar Silver 219,00 €

93,01 € disponibile 2 new from 93,01€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il seggiolino 2Easy è omologato secondo la normativa ECE R44/04 per il trasporto di bambini da 0 a 18 kg (Gruppo 0 +/1).

Facile da installare, 2Easy si compone di due elementi (la base + il sedile)

Dotato di un riduttore confortevole per il neonato, utilizzabile dalla nascita ai 6 kg, che permette di afferrare il bambino senza svegliarlo grce a 2 tasche integrate al riduttore.

Chicco Seggiolino Auto Seat3Fit Air, multi gruppo I-Size, per il trasporto dei bambini dai 40 ai 125 cm di altezza, utilizzabile fino ai 7 anni di età, Grigio Inchiostro 429,00 €

399,00 € disponibile 2 new from 399,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OMOLGAZIONE SECONDO L’ULTIMA NORMATIVA i-SIZE Omologato secondo la normativa ECE R 129/03, Seat3Fit i-Size Air rappresenta l’ultima frontiera della sicurezza in auto.

INSTALLAZIONE Il sistema di installazione con gamba di supporto fino ai 105 cm, rappresenta il modo più semplice e veloce per installare il seggiolino in auto, senza commettere errori. Inoltre, il sistema di installazione Isofix, fa sì che il seggiolino diventi un tutt’uno con il sedile dell’auto. A partire dai 100 cm di altezza, l’installazione avviene con la cintura a 3 punti del veicolo e i connettori rigidi, per una maggiore stabilità.

ROTAZIONE A 360 Sistema di rotazione a 360° per un rapido passaggio dalla posizione contro il senso di marcia, alla posizione verso il senso di marcia. Possibilità di ruotare il seggiolino a 90° per facilitare ai genitori il posizionamento in auto del bambino.

40-105 CM Il seggiolino deve essere installato contro il senso di marcia fino ai 15 mesi del bambino utilizzando i connettori Isofix e la gamba di supporto. È fondamentale assicurarsi che gli air bag siano disattivati ogni volta che si viaggia con il bambino. La posizione in senso contrario di marcia, estesa fino ai 105 cm di altezza del bambino, offre ancora maggiore sicurezza.

76-105 CM Il sistema Isofix con connettori e gamba di supporto assicurano una semplice e veloce installazione. Grazie alle cinturine a 5 punti integrate, il bambino potrà viaggiare in tutta sicurezza.

Chicco Gro-Up 123 Seggiolino Auto 9-36 kg Reclinabile, Gruppo 1/2/3 per Bambini da 1 a 12 Anni, Facile da Installare, con Poggiatesta Regolabile, Riduttore e Soffici Imbottiture - Jet Black, Nero 149,00 €

113,41 € disponibile 2 new from 113,41€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CRESCE CON IL BIMBO: Il seggiolino si trasforma per seguire la crescita del bambino, da 1 a 12 anni circa (9-36 kg)

GRUPPO 1 (9-18 KG): Il seggiolino si installa con le cinture di sicurezza e il bambino è assicurato con le cinture a 5 punti

GRUPPO 2/3 (15-36 KG): Grazie al poggiatesta regolabile, il seggiolino accompagna la crescita del bambino; è necessario installarlo e assicurare il bambino con le cinture a 3 punti dell'auto

SEGGIOLINO AUTO RECLINABILE: Lo schienale del seggiolino si può reclinare con un semplice gesto per viaggi rilassanti e piacevoli sonnellini

COMFORT E PROTEZIONE: La morbida imbottitura assicurano il comfort del bambino, mentre la struttura monolitica garantisce una protezione elevata

Chicco Bebècare Easy-Tech Dispositivo Anti Abbandono Universale per Seggiolino Auto, App, Bluetooth, 3 Livelli di Allarme, Allarmi Intelligenti - Bianco/Blu 39,90 €

19,89 € disponibile 59 new from 11,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DISPOSITIVO ANTI-ABBANDONO UNIVERSALE: Il dispositivo può essere utilizzato sia sui seggiolini già presenti sul mercato che sui nuovi seggiolini, senza alterarne le performance di sicurezza

FACILA DA USARE: Basta agganciare il dispositivo anti abbandono alle cinture del seggiolino o dell'auto; la prima installazione e il relativo utilizzo richiedono solo pochi minuti; la connessione per gli utilizzi successivi è completamente automatica

CONFIGURAZIONE: Scaricate l'App gratuita Chicco Bebècare, create un "account famiglia" con un'unica password e inserite i numeri ai quali verrà inviato un messaggio di allarme in caso di emergenza

LIVELLO DI ALLARME 0: Se il genitore si allontana dall'auto con lo smartphone, lasciando il bimbo a bordo, Chicco BebèCare invia una prima notifica sullo smartphone

LIVELLO DI ALLARME 1: Dal momento in cui scatta l'allarme 0, il conducente ha 3 minuti di tempo prima che arrivi l’avviso di livello 1 di tipo visivo, acustico e aptico, silenziabile entro 40 secondi

Chicco Oasys 23 FixPlus EVO Seggiolino Auto 15-36 kg Reclinabile, Gruppo 2/3 per Bambini da 3 a 12 Anni, Facile da Installare, Safe Pad, Altezza e Larghezza Regolabili - Nero 209,00 €

191,52 € disponibile 5 new from 191,52€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEGGIOLINO AUTO RECLINABILE: Il seggiolino si trasforma per seguire la crescita del bambino, dai 3 ai 12 anni d'età (15-36 kg); con seduta e schienale reclinabili in 4 posizioni per un comfort elevato

GRUPPO 2/3 (15-36 KG): Il seggiolino si può installare con le cinture dell'auto e i connettori rigidi FixPlus (semi-universale) per garantire maggiore stabilità o in alternativa con le cinture di sicurezza a 3 punti dell'auto (universale)

ELEVATA SICUREZZA: Dotato di innovativo Safe Pad che riduce fino al 30% le forze esercitate sul collo del bambino in caso di impatto frontale (Chicco Test 2016 - eseguiti con manichini Q)

REGOLABILE: Il seggiolino auto si adatta in altezza e larghezza in modo indipendente per seguire passo dopo passo la crescita del bambino dai 3 ai 12 anni (soluzione brevettata Chicco)

FACILE INSTALLAZIONE: Si installa grazie all'uso combinato delle cinture di sicurezza e dei connettori rigidi FixPlus, che garantiscono una maggiore stabilità in auto per viaggi ancora più sicuri READ Guida definitiva per acquistare una seggiolino auto per bambini nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Chicco AroundU i-Size BebèCare Seggiolino Auto, Jet Black 449,00 €

398,05 € disponibile 3 new from 376,40€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il seggiolino auto Chicco AroundU grazie al sistema di rotazione a 360 gradi offre praticità e sicurezza

Sicurezza i-Size: il sistema Isofix con Top Tether consente un'installazione molto semplice e sicura del seggiolino auto su qualsiasi tipo di automobile

Dotato di sistema Chicco BebèCare: il primo sistema che integra sensori nel seggiolino auto per dare informazioni sulla presenza del bambino in auto

Installazione Isofix veloce e sicura: solo 3 semplici passaggi e il seggiolino auto è installato

Dimensioni del seggiolino: 43.9x52x56.8 (h) cm

Chicco Oasys Up Bebècare, Seggiolino Auto, Grigio (Cool Grey), 2 - 6 kg 147,31 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dotato di Bebècare, il primo sistema che integra i sensori nel seggiolino auto per avvisare i genitori della presenza del bambino

Poggiatesta e cinture regolabili, per seguire la crescita e offrire in ogni tappa la giusta protezione

Il morbido riduttore è da usare dalla nascita fino ai 6 kg, per garantire la corretta postura sin dai primi viaggi

Il travel breeze in rete 3D e soffice spugna offre un'areazione ottimale e non fa sudare il bambino

Base auto inclusa. Il seggiolino auto Oasys 0+ Up deve essere installato nel senso contrario alla direzione di marcia, disattivando sempre gli airbag

Chicco Kaily Seggiolino Auto 0-13 kg, Seggiolino Auto Gruppo 0, per Bambini da 0 a 15 Mesi, Ovetto Neonato con Cuscino Mini-Riduttore, si Aggancia ai Passeggini Compatibili, Multicolore 110,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche KAILY SEGGIOLINO AUTO: Il seggiolino auto leggero e confortevole di Chicco pensato per gli spostamenti e le passeggiate di tutti i giorni; del gruppo 0+, è ideale per bambini da 0 a 13 kg

LEGGERO E FUNZIONALE: Questo seggiolino per l'auto è pratico e molto semplice da montare in macchina, con o senza base; si aggancia facilmente al telaio dei passeggini compatibili

COMODO E SICURO: Il seggiolino auto Kaily è dotato di cuscino riduttore rimovibile, spallacci imbottiti e cintura di sicurezza a 3 punti, per proteggere il tuo bambino garantendogli un confort elevato

CAPOTTINA PROTETTIVA: La capottina di Kaily è impermeabile e ripara il bambino dai raggi ultravioletti UV50+, per proteggerlo al megli da vento, pioggia e sole

BASE ACCESSORIA: La base per il seggiolino Kaily è acquistabile separatamente come accessorio e rende l'installazione in auto ancora più semplice e veloce

Chicco Youniverse Fix Seggiolino Auto 9-36 kg Reclinabile ISOFIX, Gruppo 1 / 2 / 3 per Bambini da 1 a 12 Anni, Facile da Installare, con Protezione Laterale e Poggiatesta Regolabile - Pearl, Grigio 214,05 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEGGIOLINO AUTO RECLINABILE: il seggiolino si trasforma per seguire la crescita del bambino ed è omologato secondo la normativa ECE R44/04 dai 12 mesi fino ai circa 12 anni d'età (9-36 kg); con seduta reclinabile in 3 posizioni per un comfort ottimo

GRUPPO 1 (9-18 KG): il seggiolino si installa nella direzione di marcia fissandolo all'auto con le cinture di sicurezza e assicurando il bambino con le cinture del seggiolino

GRUPPO 2/3 (15-36 KG): grazie al poggiatesta regolabile il seggiolino accompagna la crescita del bambino; si installa nella direzione di marcia utilizzando le cinture di sicurezza dell'auto e seguendo i passaggi cintura rossi

POGGIATESTA E CINTURE REGOLABILI: il poggiatesta e le cinture integrate del seggiolino auto YOUniverse sono contemporaneamente regolabili in altezza con un solo gesto, per accompagnare le fasi di crescita del tuo bambino durante ogni viaggio

CUSCINO RIDUTTORE: il seggiolino auto Chicco YOUniverse è dotato di un morbido e comodo cuscino riduttore pensato per accogliere il bambino fin dai primi viaggi (adatto fino agli 11 kg)

Chicco AroundU i-Size BebèCare Seggiolino Auto, Pearl 449,00 €

379,99 € disponibile 4 new from 379,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il seggiolino auto Chicco AroundU grazie al sistema di rotazione a 360 gradi offre praticità e sicurezza

Sicurezza i-Size: il sistema Isofix con Top Tether consente un'installazione molto semplice e sicura del seggiolino auto su qualsiasi tipo di automobile

Dotato di sistema Chicco BebèCare: il primo sistema che integra sensori nel seggiolino auto per dare informazioni sulla presenza del bambino in auto

Installazione Isofix veloce e sicura: solo 3 semplici passaggi e il seggiolino auto è installato

Dimensioni del seggiolino: 43.9x52x56.8 (h) cm

Chicco Riduttore per Seggiolino Auto, Gruppo 0+, Bianco 27,28 € disponibile 4 new from 14,77€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Può essere utilizzato fino a 6 kg

Clinicamente testato

Favorisce una postura ottima per la testa del bambino

Rimovibile e facilmente lavabile

Supporto adatto nei primi mesi di vita

Chicco GoOne Isofix Seggiolino Auto, Coal 251,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Omologato Gruppo 1 secondo la normativa ECE R44/04 per il trasporto di bambini dai 9 ai 18 kg; doppia possibilità di installazione: con cintura a 3 punti o Isofix

Grazie ai due connettori Isofix e al top tether Go One Isofix si installa saldamente al sedile diventandone parte integrante

Go One Isofix è dotato di Double Check System, ossia una doppia sicurezza meccanica che evita un’installazione sbagliata in auto e garantisce facilità d’uso

Le nuove etichette sulla base mostrano in modo semplice e immediato la modalità di installazione in auto

Avvia il lettore di QRCode sul tuo smartphone, inquadra il codice e guarda come installare il seggiolino

Chicco Base per Seggiolino Auto Keyfit 72,64 € disponibile 3 new from 72,64€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Puoi agganciare o rimuovere il seggiolino auto grazie ai tasti arancioni

Con la bolla puoi verificare la corretta inclinazione del seggiolino

Facile da installare o disinstallare

Altezza del piede regolabile

Chicco Base Isofix per seggiolino Auto-Fix 149,00 €

113,70 € disponibile 9 new from 113,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibile con seggiolino auto Auto-Fix Fast e Auto-Fix Fast I-Move

I connettori Isofix e il piede di appoggio regolabile (terzo punto di ancoraggio), fissano la base i i seggiolino auto alla struttura dell'auto garantendo massima stabilità

Il sistema double check system segnala la corretta installazione

Il piede di supporto è reolabile in altezza per adattarsi all'altezza dei sedili dei vari modelli di auto, e ripiegabile quando non in uso per contenere gli ingombri

Chicco Base per seggiolino Fast Auto-Fix, 0m+ 54,35 € disponibile 2 new from 49,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La base Autofix rimane fissa nell'auto e consente di appendere e rimuovere il seggiolino auto rapidamente e semplicemente con un solo gesto

Proteggerà ulteriormente il bambino nell'auto grazie al suo attaccamento alle cinture di sicurezza

La base Autofix è compatibile solo con il seggiolino auto Chicco Auto-Fix Fast

Chicco Seggiolino auto X-Pace Isofix, Colore: Black 343,14 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Poggiatesta regolabile a una sola mano in 6 posizioni di altezza, per seguire la crescita del bambino; le cinture di sicurezza seguono simultaneamente la sua regolazione, per garantire sempre il posizionamento idoneo

Fodera completamente removibile, senza dover smontare le cinture di sicurezza! Praticità e sicurezza

Reclinabile in 5 posizioni con pratica leva anteriore, per viaggi confortevoli e piacevoli sonnellini

Gli agganci Isofix offrono massima sicurezza e praticità ottimale (non richiedono l'utilizzo delle cinture di sicurezza dell'auto per l'installazione); il sistema double check system segnala la corretta installazione

Chicco 79409 Eletta Comfort Seggiolino Auto, Nero 200,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Le soffici imbottiture laterali del riduttore assicurano il perfetto contenimento della testa, dei fianchi e delle gambe del neonato

L’installazione del seggiolino è davvero facile e intuitiva grazie ai passaggi della cintura contrassegnati da colori immediatamente riconoscibili (azzurro per il Gr. 0+ e rosso per il Gr. 1)

Le soffici imbottiture del riduttore contengono correttamente il bambino e il cuneo assicura la posizione ottimale della colonna vertebrale

Reclinabile in 4 posizioni per un comfort ottimale

3 Dai 9 ai 18 kg si installa verso senso di marcia

Chicco Seggiolino auto X-Pace, Colore: Black 310,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Poggiatesta regolabile a una sola mano in 6 posizioni di altezza, per seguire la crescita del bambino; le cinture di sicurezza seguono simultaneamente la sua regolazione, per garantire sempre il posizionamento idoneo

Fodera completamente removibile, senza dover smontare le cinture di sicurezza! Praticità e sicurezza

Reclinabile in 5 posizioni con pratica leva anteriore, per viaggi confortevoli e piacevoli sonnellini

Disponibile anche in versione Isofix READ Guida definitiva per acquistare una lettino da campeggio bambini nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Chicco Quasar Plus Rialzo Auto 15-36 Kg Gruppo 2/3, Rialzo Auto Per Bambini Da Tre A 12 Anni, Blu, 42 x 48 x 12 Cm 24,00 € disponibile 5 new from 24,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RIALZO QUASAR PLUS: Quasar Plus è il rialzo auto Chicco che permette di far viaggiare il vostro bambino in tutta sicurezza, assicurandolo con le cinture di sicurezza della vettura

GRUPPO 2/3: Chicco Quasar Plus è omologato secondo la normativa ECE R44/04 per il trasporto in auto di bambini dai 3 ai 12 anni, con un peso compreso tra i 15 e 36 kg

FACILE DA INSTALLARE: Si installa nel senso di marcia in modo semplice e intuitivo utilizzando la cintura a tre punti dell’auto, ed è dotato di guida-cintura per il corretto posizionamento della porzione diagonale della cintura

COMFORT ELEVATO: Quasar Plus accoglie il bambino in modo confortevole grazie ai comodi poggiabraccia e alle sue forme morbide e arrotondate

LAVABILE IN LAVATRICE: Il rialzo Chicco Quasar Plus è sfoderabile e la fodera è lavabile in lavatrice a 30°

Chicco GoFit Plus Rialzo Auto 22-36 kg Gruppo 3, Rialzo Auto per Bambini da 7 a 12 Anni, con Sistema Isofix, Facile da Installare e da Sganciare, con Comodi Poggiabraccia 59,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Praticità: la maniglia per il trasporto semplifica lo spostamento di GoFit Plus da veicolo a veicolo

Facile da usare: attacco Latch con maniglia di rilascio con una sola mano per aprirlo comodamente e senza fatica

Ottimo comfort: sedile ergoboost con design sagomato e imbottitura in doppia schiuma offre comfort e supporto al bambino durante i viaggi in auto

Full optional: dotato di due supporti per tazze rimovibili e lavabili in lavastoviglie che possono essere piegati su se stessi per occupare il minor spazio possibile quando inutilizzati

Adatto dai 22 ai 36 kg: l'installazione è rapida e sicura grazie all'utilizzo di connettori e cintura del veicolo a 3 punti; se il veicolo non è dotato del sistema isofix, il seggiolino auto può essere installato utilizzando solo la cintura del veicolo a 3 punti

Chicco Specchio Auto per Sedile Posteriore, Nero 25,00 €

19,90 € disponibile 4 new from 18,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Specchietto per sedile posteriore

Permette di mantenere il contatto visivo con il tuo bambino

Semplice sistema di aggancio al poggiatesta del sedile posteriore

Facile da applicare

