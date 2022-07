Home » Cucina Guida definitiva per acquistare una come scegliere la scopa a vapore per pulire i pavimenti di casa nel 2022 – I migliori 40 compilati! Cucina Guida definitiva per acquistare una come scegliere la scopa a vapore per pulire i pavimenti di casa nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Polti Vaporetto SV440_Double Scopa vapore doppia funzione con pulitore portatile, con spazzola Vaporforce, 15 in 1 139,00 €

79,90 € disponibile 33 new from 77,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il vapore della scopa a vapore Polti Vaporetto uccide ed elimina il 99,9%* di virus, germi e batteri. 2 prodotti in 1, pulisce fino a 15 diverse superfici

Riscaldamento rapido: 15 secondi, spia pronto vapore, potenza 1500 W

Regolazione vapore, serbatoio estraibile per un'autonomia di lavoro illimitata

Filtro Anticalcare solo acqua di rubinetto

11 accessori in dotazione per pulire fino a 15 superfici diverse

Vileda Steam XXL-Scopa pulitori a Vapore, Nero/Rosso 104,99 € disponibile 2 new from 104,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pulizia più veloce: il vapore XXL con un tampone di pulizia largo 40 cm si presta perfettamente alla pulizia di grandi superfici.

Una pulizia perfetta in tutta la casa, senza alcuno sforzo o un detergente. Pratica ed ergonomica, leggera, maneggevole ed ergonomica è il miglior modo per designare il vapore Vileda XXL.

L'articolazione a 180° e la forma trapezoidale del piede consentono di raggiungere luoghi difficili da raggiungere, come sotto i mobili e negli angoli. Per tutti i tipi di pavimenti, può essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti non verniciati.

Il regolatore di livello di vapore consente di scegliere l'umidità ottimale delle superfici pulite, in modo che la schiuma a vapore XXL possa essere utilizzata anche per i pavimenti in legno.

Purezza senza detergenti La scopa a vapore Vileda non ha bisogno di detersivo per garantire una pulizia e un'igiene perfetta dei pavimenti puliti. Basta riempire il contenitore con acqua e iniziare la pulizia.

Steam Mop 10 in 1 4164 1500 W 0.35 Litri 75,00 €

59,00 € disponibile 45 new from 55,00€

12 used from 43,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vapore immediato: vapore pronto in pochi istanti per igienizzare tutta la casa

Corpo estraibile: scegli l’accessorio adatto per pulire la superficie che vuoi

10 funzioni in 1: kit completo di accessori intercambiabili per pulire e igienizzare qualsiasi superficie

Elimina il 99.9% dei germi e batteri: con la sola forza del vapore senza utilizzo di detergenti chimici, Steam Mop Foldable 10 in 1 igienizza e pulisce in modo continuo con un’autonomia di 18 minuti

AlfaBot X6 Robot Lavavetri, Robot per la Pulizia di Finestra con Telecomando, 3 modalità automatica da scegliere 199,99 € disponibile 2 used from 133,31€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【SISTEMA INTELLIGENTE DI PULIZIA DELLA FINESTRE】 Utilizzando la tecnologia tedesca di adsorbimento del motore a vuoto, aiuta il robot lavavetri AlfaBot X6 ad aderire alla superficie del vetro. Simula la mano per pulire le finestre, aiutarti a risolvere il problema dei lavori di casa. E la tecnologia AI identifica infissi e ostacoli.

【FUNZIONAMENTO FACILE】 La macchina deve essere collegata all'alimentazione. Basta un pulsante per iniziare, le due ruote del lavavetri possono muoversi liberamente sulla superficie di finestra o pareti. Può essere controllato tramite telecomando, è molto semplice e conveniente, verrà utilizzato facilmente anche da anziani e bambini. Se la luce rossa lampeggia, è necessario verificare se l'alimentatore non è collegato correttamente.

【LAVAVETRI MULTIUSO】 Il lavavetri magnetico non solo per pulire i vetri di finestre, ma anche per piani e tavoli da pranzo, specchi, vetri e pareti da bagno, ecc. Adatti a pulire i vari luoghi e in grado di svolgere svariati compiti. Dotato anche un flacone vuoto per facilitare lo spruzzo. Può pulire efficacemente macchie di pioggia, polvere, macchie di fango, ecc.

【4 MODALITÀ DI PULIZIA】 Pianificare intelligentemente il percorso di pulizia, ci sono 3 percorsi di pulizia automatico, e puoi anche pulire le finestre manualmente controllando da telecommando. La velocità di pulizia può raggiungere 1㎡ /4 min, il suono di pulizia è ridotto a 65DB e le due ruote lavorano alternativamente e l'effetto di pulizia sarà migliore.

【SICUREZZA E GARANZIA】 Dotato dei sensori intelligenti che possono riconoscere le cornici della finestra e regola il percorso di pulizia per evitare cadute. Se l'alimentazione viene disconnessa, la batteria interna mantiene il robot di vetri in funzione ad aderire alla finestra per 20-25 minuti. Inoltre, regalando anche una fune di sicurezza che viene utilizzata per impedire alla macchina di cadere. Se hai domanda sul prodotto, puoi contattarci direttemente per la soluzione e garanzia.

Samsung Jet 75 Turbo Vs20T7531T1/Et, Aspirapolvere Senza Fili Scopa Elettrica Ricaricabile, Argento Nero 397,90 €

345,98 € disponibile 25 new from 345,98€

12 used from 273,32€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema di filtraggio a 5 livelli: trattiene fino al 99,999% di polvere e allergeni, restituendo aria pulita

Fino a 60 minuti di autonomia. La batteria conserva il 70% delle sue prestazioni originali anche dopo 5 anni

La spazzola Turbo Action consente all’aspirapolvere potente di raccogliere anche le particelle più piccole da tappeti e pavimenti. Ruota di 180 gradi per raggiungere anche gli angoli più scomodi

Base 2 in 1 per fissare la scopa elettrica al muro o riporre i tuoi accessori su una mensola; serbatoio completamente lavabile

5 Accessori inclusi: Turbo Action, lancia per la polvere, accessorio flessibile, mini-spazzola per superfici delicate, base porta accessori con ricarica seconda batteria READ Guida definitiva per acquistare una bastone per tenda nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Greenote Aspirapolvere Senza Fili, Aspirapolvere Leggero 12000PA, 30 Minuti di Autonomia, Aspirapolvere Silenzioso con Faro LED, Aspirapolvere Portatile per Auto Peli di Animali Domestici 109,29 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Aspirazione ad alta potenza a due motori】 Potenza 140W, Greenote GSC40, il design a due motori riduce significativamente l'attrito per mantenere la potenza di picco, l'alta durata e la maggiore durata della batteria. Aggiunto un altro motore nella testa della spazzola del pavimento per pulire seriamente.

【Aspirazione regolabile senza filo】 L'aspirapolvere GSC40, con una potenza di aspirazione massima di 12KPA, è la scelta migliore per i peli degli animali. Scegliete l'aspirazione adatta di cui avete bisogno per lavorare. Dotato di batterie 2200*6, goditi la potenza stabile che dura fino a quando il lavoro è finito.

【Ergonomico design leggero】 Questo aspirapolvere è solo 1.5KG, adotta un design ergonomico, le donne/anziani possono anche portarlo facilmente e pulire tutta la casa. E con l'estensione del tubo telescopico 60cm-80cm, non c'è nessun problema con la pulizia in luoghi alti.

【Unique Low-Noise Design Vacuum】Eccellente tecnologia di riduzione del rumore, il volume di questo aspirapolvere è basso come 70 decibel durante il lavoro, il bambino e l'animale domestico non saranno disturbati durante il riposo. Grande aspirazione, ma basso rumore, te lo meriti.

【Semplice pulizia facile da usare】 L'aspirapolvere 3 in 1 GSC40 può aiutarvi a pulire la spazzatura del desktop, la polvere delle fessure, i capelli ecc. La spazzola per pavimenti è dotata di due grandi rulli per ottenere una pulizia flessibile da 90 gradi a 270 gradi. Dopo l'uso, può essere appeso ordinatamente al muro. Inoltre, il nostro filtro di ricambio è ora disponibile. Cerca "B097RP2ZKP" su Amazon per acquistarlo.

iRobot 240 Braava Jet - Robot Lava Pavimenti 3 in 1, Adatto per Bagni e Cucine, Pulisce a Secco, a Umido e Lava Grazie al Suo Precision Jet Spray, Bianco 290,30 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche iRobot ha oltre 25 anni di esperienza e innovazione nel mondo della robotica, con oltre 25 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo

Robot 3-in-1: scegli tra lavaggio ad acqua, panni umidi o asciutti. Braava jet seleziona automaticamente il metodo di pulizia corretto

Ideale per il bagno e la cucina, per la capacità di pulire anche nei punti più difficili, come negli angoli, sotto ai mobili e intorno ai sanitari

Un getto d’acqua di precisione scioglie sporco e macchie* senza bagnare mobili, tappeti e pareti. *Testato in modalità umida su caffè secco e soda

La testina di pulizia vibrante strofina delicatamente i pavimenti avanti e indietro, proprio come faresti tu

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti 219,00 € disponibile 3 new from 213,99€

2 used from 147,38€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Aspirare e lavare 2 in 1】: Dotato di un serbatoio d'acqua da 300 mL, questo robot aspirapolvere 2 in 1 può semplicemente cambiare dalla funzione aspirazione a quella lavaggio. La funzione lavaggio è ideale per pulire le superfici dure, specialmente i pavimenti in legno e le piastrelle.

【3 modalità di pulizia e potenza di aspirazione massima】: Con le modalità di pulizia auto/ mirata/ bordi, questo robot aspirapolvere fornisce una soluzione a diversi compiti di pulizia, anche per lo sporco più ostinato. Scegli la modalità Max per pulire peli di animali domestici, sporco e altri detriti su pavimenti duri e tappeti.

【Sistema di navigazione intelligente】: Grazie al movimento sistematico a Zig-Zag, il robot segue un percorso più efficiente, evita di ripetere aree già pulite o dimenticarne altre.

【Controllo Alexa & App】 : Controlla il tuo DEEBOT con l'app ECOVACS Home e/o Alexa in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Programmare la pulizia o avviare un nuovo ciclo di pulizia, tutto con pochi semplici click sul tuo smartphone o con la tua voce.

【Anti-caduta e anti-collisione】: Con i suoi sensori anti-caduta e anti-collisione, DEEBOT 605 può pulire intorno alle scale e agli ostacoli. Torna alla stazione di ricarica autonomamente quando la capacità della batteria è bassa. Il suo tempo di lavoro è fino a 110 minuti.

Kärcher K 2 Power Control Idropulitrice A Freddo, 110 Bar, Giallo Nero, 49.3 x 29.3 x 25.8 cm 100,00 €

92,31 € disponibile 68 new from 92,31€

37 used from 61,68€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scoprite i consigli degli esperti Kärcher - come la pressione adatta per la superficie che state pulendo - con la APP “Home and Garden”

Caratteristiche tecniche: pressione fino a 110 bar, portata fino a 360 l/h, resa per area 20 m²/h, temperatura di alimentazione fino a 40 °C potenza allacciata kw 1.4

Applicazione rapida dei detergenti: il tubo flessibile di aspirazione integrato è facile da usare e consente di applicare i detergenti comodamente e senza sforzo con il vostro K 2

Tanti utilizzi - La soluzione pratica per rimuovere lo sporco da biciclette, attrezzi e mobili da giardino senza sforzo e in modo efficiente

La confezione include: idropulitrice con pistola G 120 Q, lancia Vario Power Click, ugello mangiasporco, tubo flessibile ad pressione da 5 m

Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti mini, Aspirazione Potenza 2000Pa, Controllo tamite App/Alexa/Google, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici Aspirapolvere Robot M210B 199,99 € disponibile 2 new from 199,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tecnologia innovativa FreeMove2.0】: annullata la scheda di collisione meccanica, M210B utilizza il design integrato di tutto il corpo, l'eccellente sistema di rilevamento a 360 ° può identificare e giudicare gli ostacoli sul percorso, che risolvono efficacemente il problema del blocco del robot aspirapolvere.

【Corpo piccolo, grande funzione】: il aspirapolvere robot Lefant M210B ha un diametro del corpo di soli 28 cm. Può entrare negli angoli che non sono facili da pulire, come il posto sotto il letto o il divano, il che significa che M210B aumenta la copertura di pulizia.

【Batteria a lunga durata】: è dotata di una batteria al litio ferro fosfato da 1800 mAh. La batteria ha un elevato fattore di sicurezza, basse perdite e può essere ricaricata e utilizzata ripetutamente e può funzionare ininterrottamente fino a 100 minuti.

【Nessun design aggrovigliato di capelli】 La spazzola del rullo inferiore viene rimossa e viene adottato il design della grande porta di aspirazione per pulire la polvere dei capelli e ridurre i problemi di pulizia dei capelli. L'efficienza di pulizia è vicina al 90%. Il corpo compatto con un grande contenitore per la polvere da 500 ml può contenere più rifiuti e ridurre il numero di vuoti.

【Controllo App e Alexa】: Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti M210B annulla il telecomando e può essere utilizzato con l'APP lefant life. Sono disponibili 4 diverse modalità di pulizia tra cui scegliere per soddisfare le esigenze di pulizia dei diversi ambienti. Supporta anche il controllo vocale di Amazon Alexa.

O'woda Mocio con Spruzzatore, Spray Mop con 3 Panno in Microfibra e Spazzola, Mop Piatto per Casa, Cucina, Legno Duro, Laminato, Laminato, Ceramica, Bianco 26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅DESIGN ERGONOMICO: controllo ergonomico dell'impugnatura, lunghezza del palo 1,25 m e panno mop da 40 cm per pulire senza piegare. Il design spray renderà la pulizia del pavimento facile e semplice.

✅RISPARMIA TEMPO E FATICA: flacone spray da 450 ml di grande capacità, tutto quello che devi fare è premere il comodo grilletto sull'impugnatura per ottenere la nebbia d'acqua fredda di cui hai bisogno. Rendi la pulizia del pavimento facile e semplice. La testa rotante a 360 ° ti aiuta a pulire gli angoli difficili da raggiungere della casa in modo rapido e semplice.

✅PANNO IN MICROFIBRA LAVABILI: il mocio viene fornito con due cuscinetti aggiuntivi che è possibile sostituire. La testa del mocio ha milioni di fibre sottili, può assorbire sporco, polvere, capelli e umidità e penetrare in profondità nelle fessure per raccogliere più sporco dei materiali usa e getta piatti.

✅FLACONE RICARICABILE: il flacone per mop ti consente di scegliere la migliore soluzione detergente in base alle tue esigenze. Puoi usare solo acqua o mescolare 2 cucchiaini di soluzione detergente con acqua per pulire il pavimento. Il cuscinetto in microfibra si adatta a tutti i tipi di pavimenti, come legno duro, legno laminato, piastrelle in ceramica, ecc.

✅RASCHIETTO AGGIUNTIVO: il raschietto multifunzionale viene utilizzato per spremere sporco e macchie sul pavimento / piastrelle, il lato della forma a pettine può rimuovere i peli sui panno del mop, che facilitano molto il lavoro di pulizia.

Bosch Serie 2, Aspirapolvere a Traino Senza Sacco, Compatto, Sistema di Filtraggio Igienico, Rosso, BGC05AAA2 141,90 €

109,00 € disponibile 23 new from 109,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Salvaspazio e facile da riporre: grazie alla semplice soluzione di stoccaggio del tubo, il tubo può essere fissato saldamente all'apparecchio in modo da poterlo riporre nella maggior parte degli armadi

Molto leggero e compatto: grazie al design super leggero e compatto, l'aspirapolvere è facile da maneggiare - per una pulizia senza sforzo

Prestazioni sempre elevate: la tecnologia AirCycle fornisce alte prestazioni di pulizia in quanto mantiene alta la forza centrifuga anche quando il contenitore della polvere si riempie

Sistema di filtraggio igienico: respira facilmente! Grazie al sistema con filtro Hygienic si gode di un'aria in uscita particolarmente pulita e filtrata

Cos'è incluso: aspirapolvere senza sacco con potente bocchetta per tutti i tipi di pavimento + bocchetta combinata per aree difficili da raggiungere + bocchetta per parquet delicati READ Guida definitiva per acquistare una le 8 migliori pizzerie in italia nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Bellababy Spray Mop Lavapavimenti Pavimenti con Un Flacone Spray Riutilizzabile e 3 Tamponi di Ricambio, Mop Piatto per Casa, Cucina, Legno Duro, Laminato, Legno, Ceramica, 450 ml (Rosso) 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Impugnatura ergonomica】 Sei stufo delle mop tradizionali? Scegli la nostra scopa spray, il cuscinetto in microfibra riutilizzabile scegli la maggior parte dei tipi di pavimento, come legno duro, legno laminato, piastrelle in ceramica ecc. Controllo ergonomico dell'impugnatura e lunghezza dell'asta, puoi fare pulizia senza la necessità di piegare o accovacciarsi. Rendi la pulizia del pavimento facile e semplice.

【3 cuscinetti per mop lavabili e 1 raschietto per finestre】3 cuscinetti per mop lavabili, che sono morbidi, assorbenti d'acqua, resistenti e riutilizzabili, molto più economici dei cuscinetti di pulizia usa e getta. Prolunga la vita utile del mop e risparmia denaro. Allo stesso tempo, il raschietto per finestre può aiutarti a pulire facilmente .

【Risparmia tempo】 La testina di spruzzatura reattiva ti consente di spruzzare tutto il liquido che desideri. Risparmia tempo e frustrazioni inutili. Aggiungi la nostra testa girevole a 360 gradi e aggira i mobili ingombranti e pesanti senza il problema di spostarli.

【Testina girevole flessibile a 360 gradi】 La testina per scopa antipolvere può ruotare di 360 gradi, il che consente alla scopa spray di raggiungere facilmente eventuali fessure e angoli profondi come sotto il divano, il letto e altri mobili. Il design flessibile orientabile rende la scopa per pavimenti facile da controllare. Con questo spray mop, puoi finire rapidamente i lavori domestici e avere più tempo libero.

【Servizio cordiale】 In caso di problemi, ti preghiamo di contattarci e risponderemo e offriremo la soluzione al più presto.

Ultenic Robot Aspirapolvere Lavapavimenti T10, Robot Navigazione Laser LDS con Svuotamento Automatico, 280 Minuti, 3000Pa, Compatibile Alexa, Google Home e App, 2 in 1 Aspira e Lava, per Pulizia 569,00 €

459,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Robot Aspirapolvere con Svuotamento Automatico】Ultenic T10 robot aspirapolvere è dotato di una base autosvuotante intelligente e comoda,appena finisce il compito assegnatoli tipo pulire una stanza, torna in autonomia alla base di ricarica, Il sacco raccoglipolvere integrato con una capacità di 4,3 litri è usa e getta, liberando le tue mani per 60 giorni al massimo.

【Tecnologia Avanzata di Navigazione laser】La tecnologia LDS 8.0 aggiornata consente al robot lavapavimenti di generare mappe accurate della tua casa più velocemente grazie alla scansione a 360 gradi. può seguire una specifica logica per assicurare che nessuna zona venga tralasciata durante pulizia. Laser Navigazione Intelligente può mappare le case e limitare il raggio di pulizia del robot.

【Aspira e lava 2 in 1 e Duratura Batteria】Il robot aspirapolvere lavapavimenti T10 con un bidone della spazzatura 2 in 1 controllato elettricamente e un serbatoio dell'acqua supporta l'aspirazione e la pulizia allo stesso tempo, offrendo una potente aspirazione di 3000Pa e 4 livelli di velocità del flusso d'acqua. Con una batteria da 5200mAh, il robot può lavorare fino a 250 minuti ed è perfetto per abitazioni più grandi di 250 metri quadri.

【Comoda App e Vocale Controllo】Puoi utilizzare l'APP Ultenic compatibile con smartphone Android e iOS per controllare in remoto il robot, sfruttando appieno le sue funzioni avanzate. il robot si può comandare anche con Alexa con un semplice comando vocale.pulisce a fondo ed in ogni angolo della casa.

【Memorizzare Più Mappe 】Il robot è dotato di una funzione di memoria multi-mappa, il robot può creare e memorizzare più mappe nell'App, in modo che sia sempre pronto per pulire in modo tempestivo ed efficiente, anche se si sposta in luoghi o piani diversi. il robot rileva il 98% degli ostacoli, Non danneggia i mobili, evita urti, inceppamenti o grovigli (nota: le mappe sono memorizzate nel registro delle pulizie dell'app).

OKP Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione Potenza 2200Pa Controllo App & Alexa, Serbatoio Acqua Elettrico e Polvere 2-in-1 per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti 199,99 € disponibile 2 new from 199,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Perché scegliere il robot aspirapolvere OKP?]➊ARM:Algoritmo di precisione ARM➋Cellulare LG:Lunga autonomia➌Prestazioni potenti:Super aspirazione*3➍MOTOR MABUCHI:Sensore Hall di precisione a 360°

[Ciclone delle vie aeree di tipo L]Contrariamente ad altri robot aspirapolvere che applicano 2 assi di forza sulla polvere, il nostro sistema aggiunge una terza direzione di forza. Polvere e particelle vengono allontanate dal filtro in uscita con l'uso del nostro caratteristico sistema centrifugo.

[Aspira e lava contemporaneamente] Lava e aspira tutto in un unico passaggio; A differenza del disordinato sistema di gocciolamento di altri robot di pulizia, il nostro sistema di pulizia utilizza una micropompa d'acqua di precisione per evitare perdite e bagnare eccessivamente i pavimenti

["4 + 2" modalità di pulizia] OKP K8 Robot Vacuum supporta 4 modalità di pulizia, tra cui: "Auto clean" "Spot clean"" Edge clean" "Programmed clean", Allo stesso tempo, OKP aggiunge due nuove funzioni: "Timed clean”e”Mopping”.OKP potrebbe fornirti una pulizia intelligente.

[Pulizia intelligente visibile] È possibile utilizzare l'applicazione "OKP Life" per creare un piano di pulizia, anche se non si è a casa, è possibile vedere chiaramente il processo di pulizia e il percorso di pulizia tramite l'app e il piano di pulizia può essere regolato in ogni momento. Non solo il robot aspirapolvere K8 è compatibile con Alexa e Google Assistant, ma supporta anche il controllo vocale.

Trifo Robot Aspirapolvere con Pulizia, Anti-Caduta e Aggiornamento Sensore di Collisione, Aspirazione 3000Pa, Mappatura intelligente dell'app, pulizia pianificata, 4 Modalità di Pulizia, WiFi & Alexa 459,99 €

359,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Aggiorna completamente il sistema di tecnologia di visione intelligente】 Lucy è dotata di una fotocamera ad alta definizione per introdurre un aggiornamento esclusivo con sensori di mappatura intelligente dell'impronta, anti-caduta e collisione. Inoltre, abbiamo aggiunto una funzione di pulizia al nostro aspirapolvere robotico. Può darti le capacità e le esperienze più intelligenti come aspirapolvere robot.

【Sensori anticaduta e anticollisione】 Quando Lucy sta eseguendo la pulizia, potrebbe andare sul bordo dei gradini o essere bloccato da alcuni detriti. In questo momento, i nuovi sensori anticaduta e collisione possono aiutare Lucy a non cadere dai gradini e a trovare la migliore via di fuga per continuare a pulire. Inoltre, Lucy può evitare efficacemente gli animali domestici attraverso la telecamera.

【App Smart Mapping e pulizia selettiva della stanza】 Il nostro robot aspirapolvere può disegnare la mappa interna corrente, la mappa verrà trasmessa nell'app per essere visualizzata all'utente. Quindi gli utenti possono scegliere l'area che vogliono pulire.

【4 modalità di pulizia e grande pattumiera】 Gli utenti possono impostare modalità di pulizia esclusive in base alle abitudini di vita delle persone in stanze diverse dall'app. Ad esempio, se ai bambini piace mangiare un po' di merendine o sporcarsi in camera, gli utenti possono impostare la modalità MAX CLEANING pulisce a fondo i residui di merenda. Lucy ha anche un grande bidone della spazzatura da 600 ml facile da svuotare che consente agli utenti di pulire settimanalmente.

【Riprendi la pulizia】 Quando l'aspirapolvere robot rileva una batteria scarica durante l'esecuzione del piano di lavoro, tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per caricare. Dopo la ricarica, tornerà automaticamente nello stesso luogo in cui il lavoro è stato interrotto prima e continuerà a completare il lavoro non ancora completato.

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Mappatura avanzata, ideale per Pulizia Domestica, Peli Animali, Capelli, Polvere 299,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Robot aspirapolvere e scopa 2 in 1: il robot aspirapolvere Yeedi vac ibrido è versatile ed è adatto per la pulizia di sporco asciutto e umido. Aspira ad alte prestazioni e pulisce con un sistema di pulizia intelligente. Il sensore di rilevamento del tappeto integrato consente di rilevare in modo intelligente i pavimenti della moquette e li gestisce durante la pulizia.

Vera intelligenza: la tecnologia di creazione di mappe visive e un sensore a terra creano una mappa del tuo spazio abitativo, mantenendo Yeedi come due occhi intelligenti in modo affidabile attraverso l'intero processo di pulizia.

Impressionante potenza di aspirazione di 2500 Pa: una spazzola laterale e una spazzola principale consentono la pulizia profonda di tappeti e pavimenti duri eliminando efficacemente anche polvere profonda e peli di animali profondi. Questo rende il dispositivo perfetto per appartamenti in cui vengono tenuti animali domestici.

Mappa per abitazioni con Yeedi è incredibilmente facile controllare la pulizia. La mappa del vostro spazio abitativo creata da Yeedi può essere modificata. In questo modo avrete la possibilità di scegliere lo spazio da pulire e impostare una zona di destinazione per la pulizia semplicemente toccando la scheda nell'app.

Autonomia di 110 minuti e ricarica automatica: il robot aspirapolvere Yeedi funziona fino a 110 minuti (con la potenza di aspirazione più bassa), il che lo rende perfetto per la pulizia della vostra casa. Se necessario, il dispositivo torna alla stazione di ricarica per ricaricare la batteria per continuare la pulizia dove è stata interrotta. READ Guida definitiva per acquistare una la sega ad arco nel 2022 - I migliori 40 compilati!

