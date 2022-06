Home » Salute e Bellezza Guida definitiva per acquistare una consigli per una rasatura senza irritazioni nel 2022 – I migliori 40 compilati! Salute e Bellezza Guida definitiva per acquistare una consigli per una rasatura senza irritazioni nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

NIVEA Sensitive Cool Gel da Barba da 200 ml, Gel Barba per Rasatura senza Irritazioni o Arrossamenti, Gel Rasatura Barba Extra Delicato con 0% Alcool 5,90 € disponibile 2 new from 5,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROTEZIONE IMMEDIATA – Il gel barba NIVEA dona alla pelle una protezione immediata contro irritazioni e arrossamenti, per una rinnovata freschezza sul viso

FORMULA DELICATA – La formula di questo gel barba rasatura, con 0% alcool, è extra delicata e arricchita con Camomilla e Vitamina E per proteggere la pelle

ADDIO IRRITAZIONI – Bruciore, arrossamento, secchezza, pelle che tira e prurito saranno solo un lontano ricordo grazie a questo gel per barba rinfrescante

CONSIGLI PER L'UTILIZZO – Basta prendere una piccola quantità di NIVEA gel barba e massaggiarla sul viso umido prima di procedere con la solita rasatura

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE – NIVEA Sensitive Cool Gel da Barba, la confezione contiene 1 flacone di gel barba uomo da 200 ml per una rasatura senza irritazioni o arrossamenti, codice articolo: 88542

Tagliacapelli per uomo, Regolabarba T Blade Zero Gapped, Rasoio per capelli ricaricabile senza fili con display a LED, Tagliacapelli elettrico Pro Li da 0 mm con taglio ravvicinato (Argento) 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche * Basso rumore: rasoio tecnologia di elaborazione a basso rumore, in linea con gli standard internazionali. Rendi il processo di taglio più silenzioso e confortevole. La forma speciale della lama previene lesioni alla pelle ed è ideale per bambini e adulti.

* Design innovativo della testa della taglierina sospesa, forte dissipazione del calore, nitidezza, resistenza alla corrosione, resistenza all'ossidazione ad alta temperatura, resistenza all'usura e impermeabile. Tenere sempre affilato per garantire una lunga durata.

* rasoio elettrico Accessori completi, diverse funzioni e facile da usare. Compatto e facile da trasportare, molto adatto per i viaggi. Può essere tenuto comodamente in mano, la maniglia è comoda da tenere, leggera e portatile e facile da trasportare. Dotato di un set completo di pettini di posizionamento, 1 MM / 2 MM / 3 MM。è facile tagliare i capelli di tutta la famiglia. Adatto per uomini, donne, anziani, neonati, bambini, barbieri。

* Corpo robusto professionale, design aerodinamico, aspetto elegante, gusto, in linea con la presa umana, antiscivolo confortevole, facile da usare. Il tagliacapelli ha un design retrò sul corpo, retrò ed elegante.

* Ricarica rapida USB / display LCD: tagliacapelli con cavo USB. È possibile utilizzare la base di ricarica o collegarli direttamente all'alimentatore per caricarli. Il display LCD intelligente ultra chiaro può visualizzare la potenza rimanente. La custodia compatta è facile da trasportare ed è ideale per parrucchieri professionali, viaggi o uso domestico.

LINCOLN Balsamo Dopobarba Uomo - Balsamo Dopo Barba x Uomo Naturale, senza Alcool - Idrata la Pelle e previene Irritazioni - Balsamo Barba Uomo Profumato - Alternativa a Crema Dopobarba Uomo, 150 ml 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DOPO BARBA NATURALE PER QUALSIASI TIPO DI PELLE: LINCOLN After Shave Balm rappresenta l’ideale dopo barba uomo per idratare la pelle, proteggerla da irritazioni e allo stesso tempo lasciare un piacevole profumo rinfrescante

IDRATA PROFONDAMENTE E LENISCE LA PELLE: Il balsamo penetra profondamente nella pelle, garantendo un’ottima idratazione della pelle, a differenza dei balsami contenenti alcool che seccano la pelle

PREVIENE IRRITAZIONI E ARROSSAMENTI: Utilizza il nostro balsamo per dire basta ai fastidiosi pruriti e arrossamenti dopo esserti tagliato la barba: l’aloe vera e l’estratto di camomilla rinforzano e proteggono la pelle da irritazioni

PRODOTTO NATURALE, SENZA ALCOOL: La formula del nostro balsamo dopobarba è senza alcool, a base di ingredienti naturali tra cui l’aloe vera, l’estratto di camomilla, gli oli essenziali di jojoba, melograno e calendula

MADE IN GERMANY: Tutti i nostri prodotti sono stati creati e testati in Germania. Utilizziamo esclusivamente ingredienti di altissima qualità e miglioriamo costantemente le formule utilizzate, in modo da creare i migliori prodotti possibili

PREP Crema Dermoprotettiva, Per Irritazioni, Crema Idratante Viso, Lenitiva, Per Tutti I Tipi Di Pelle, Formato Vaso, 75 Millilitro 2,56 € disponibile 5 new from 2,56€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lenitiva: indicata contro arrossamenti, irritazioni, screpolature causati da sole, vento, rasatura; indicata anche per mani e piedi screpolati, irritazioni da pannolino, punture d'insetto

Rapido sollievo: sollievo immediato dal fastidio delle irritazioni, di qualsiasi tipo; azione rapida, non unge e non macchia

Adatta a tutti: indicata per qualsiasi tipo di pelle ed età, dona sempre sollievo immediato e mantiene la pelle morbida e fresca; indicata per irritazioni della pelle dei bambini

Originale dal 1860: formula originale studiata per donare sollievo ad ogni tipo di pelle; il mix di olii essenziali dalle proprietà lenitive la rende un rimedio efficace per ogni tipo di irritazione

Dal 1860 prep rappresenta la soluzione per tutte le esigenze della nostra pelle

NIVEA Sensitive Cool Gel da Barba in Confezione da 6 x 200 ml, Gel Barba per Rasatura Senza Irritazioni o Arrossamenti, Gel Rasatura Barba Extra Delicato con 0% Alcool 25,77 €

23,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROTEZIONE IMMEDIATA – Il gel barba NIVEA dona alla pelle una protezione immediata contro irritazioni e arrossamenti, per una rinnovata freschezza sul viso

FORMULA DELICATA – La formula di questo gel barba rasatura, con 0% alcool, è extra delicata e arricchita con Camomilla e Vitamina E per proteggere la pelle

ADDIO IRRITAZIONI – Bruciore, arrossamento, secchezza, pelle che tira e prurito rimarranno solo un lontano ricordo grazie a questo gel per barba rinfrescante

CONSIGLI PER L'UTILIZZO – Basta prendere una piccola quantità di NIVEA gel barba e massaggiarla sul viso umido prima di procedere con la solita rasatura

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE – NIVEA Sensitive Cool Gel da Barba, la confezione contiene 6 flaconi di gel barba uomo da 200 ml per una rasatura senza irritazioni o arrossamenti, codice articolo: 88542 READ Guida definitiva per acquistare una rimedi naturali menopausa nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Equilibra Corpo, Aloe Dermo-Gel, Gel Lenitivo a Base di Aloe Vera, Crema Corpo per Arrossamenti, Sollievo Dopo Sole, Post Depilazione o Rasatura, Rossori Gengive, Piedi Stanchi, 75 ml 4,99 €

4,27 € disponibile 6 new from 4,27€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GEL MULTIATTIVO - Gel ottenuto mediante spremitura delle foglie della pianta dell'Aloe Vera. Prezioso alleato per la pelle di tutta la famiglia, svolge un'efficace azione riequilibrante e lenitiva

CARATTERISTICHE – Multiuso: arrossamenti pieghe cutanee da sudore o sfregamento, sollievo dopo sole, contatto con fonti di calore, dopo depilazione o rasatura, rossori delle gengive, piedi stanchi

COSA CONTIENE - 98% di Aloe Vera. Senza parabeni, petrolati e profumazione aggiunta. Made in Italy

PELLE PROTETTA - Applicato con regolarità sulla pelle sana, la nutre rinfrescandola e rigenerandola. 99% di ingredienti di origine naturale

EQUILIBRA - Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto di un perfetto equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza

Truefitt & Hill Crema Da Rasatura - 1 pz 23,00 € disponibile 4 new from 23,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema da rasatura truefitt & hill n.10

Formato 200ml

con olio di oliva e mandorle dolci

Weleda For Men Balsamo Dopobarba, riduce le irritazioni della pelle causate dalla rasatura, per tutti i tipi di pelle, rinfresca e lenisce immediatamente la pelle(1X100ml) 19,90 €

16,39 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Riduce eventuali irritazioni ed è adatto anche per le pelli più sensibili.

Tollerabilità cutanea dermatologicamente provata.

Offre un'idratazione intensa e duratura

Agitare il flacone prima dell'uso. Dopo la rasatura, versare qualche goccia di Balsamo Dopobarba sulla mano ed applicare su guance, mento e collo.

L'articolo contiene 1X Weleda For Men Balsamo Dopobarba (100 ml), trattamento lenitivo post-rasatura per ridurre le irritazioni cutanee

Phytorelax Crema Post-Rasatura Cuoio Capelluto 9,82 €

6,49 € disponibile 8 new from 5,92€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trattamento testa perfetta crema post rasatura cuoio capelluto - con estratti naturali e filtri solari

Post rasatura, idratante, si assorbe subito, dermatologically tested

Dopo la rasatura, applicare una piccola quantità di prodotto sul cuoio capelluto, massaggiare fino a completo assorbimento. Non risciacquare

Allume di potassio stick – Deodorante 100% Naturale – Deodorante Anti Odore efficace per Pelli Sensibili – 60 gr – Formato da Viaggio 3,50 €

2,89 € disponibile 8 new from 2,48€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PMK01 Is Adult Product

Prep, Emulsione Dopo Barba, Balsamo Dopobarba ad Azione Protettiva e Lenitiva per le Irritazioni da Rasoio, Formula Dermatologicamente Testata, Senza Alcol, 12 Pezzi da 7.50 gr 7,20 € disponibile 11 new from 4,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DERMATOLOGICAMENTE TESTATA: Il Balsamo Dopobarba Prep è un vero e proprio concentrato di delicatezza in grado di regalare sollievo e idratazione all'epidermide dopo la rasatura

IDRATAZIONE A LUNGO: Il Balsamo Dopobarba Prep garantisce un'idratazione post-rasatura, per farti riscoprire il piacere di una pelle morbida, tonificata e protetta a lungo

USO COMBINATO: L' Emulsione Dopobarba Prep costituisce il migliore complemento della Schiuma da Barba Prep Pelli Sensibili, sostenendone l’azione protettiva e lenitiva nelle irritazioni da rasoio

CONSIGLI D'USO: Adatto a tutti i tipi di barba, consigliato in modo particolare per le barbe più lunghe e per le pelli più sensibili

PREP: Prep è sinonimo di garanzia ed efficacia. Dal 1860 PREP rappresenta la soluzione per tutte le esigenze della nostra pelle

Prep for Men, Gel Rasatura Trasparente con Pantenolo e Aloe, Adatta Anche per le Pelli più Irritabili, Pacco da 6 x 100 ml 47,39 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CURA DELLA BARBA: Per gli uomini che ci tengono alla barba lunga e curata ma che vogliono anche proteggere la sensibilità della pelle durante la rasatura

FORMULA: La sua formula è arricchita con Pantenolo, Aloe e agenti rinfrescanti ed è adatta anche per le pelli più irritabili

CONSIGLI D'USO: Il gel rasatura Prep con la sua formula trasparente consente di radersi facilmente anche nelle situazioni dove è necessaria la massima precisione come baffi, pizzetti o rifiniture

PREP FOR MEN: la linea di prodotti Prep for Men Barba e Baffi è stata studiata per facilitare la cura della barba lunga senza dimenticarsi delle esigenze della pelle del viso

PREP: Dal 1860 lo specialista della pelle, una soluzione per ogni tipo di irritazione

Kylewo Depilatore Donna indolore Potente indolore,Rubby Nano depilatore | depilazione senza rasatura | Hair Remover Crystal | Depilatore Per In Vetro Nano 15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Rimuovi peli Rubby Nano – Con la tecnologia Nano Glas le cellule morte della pelle e lo strato dei capelli vengono rimossi per strato, in modo che solo una piccola punta invisibile rimanga vicino alla superficie della pelle.

★ Indolore e facile da usare: basta strofinare la pelle con movimenti circolari per un corpo senza peli. Questo processo aiuta anche a esfoliare e rivela la pelle liscia del bambino dopo l'uso.

★ Riutilizzabile e sostenibile: i rasoi usa e getta a basso costo possono risparmiare in futuro! Grazie alla proprietà antibatterica, il tuo nano depilatore rimane riutilizzabile fino a 5 anni. In questo modo non solo risparmierete molto denaro, ma fate qualcosa di buono anche per l'ambiente. Non è necessaria alcuna ricarica, nessuna batteria necessaria.

★ Rallenta la crescita dei capelli: progettato per rallentare la ricrescita dei capelli in poche sessioni. Si consiglia di applicare su pelle asciutta o umida dopo la doccia. Basta strofinare il rasoio per capelli con una pressione moderata con movimenti circolari nel punto desiderato.

★ Si applica alla maggior parte delle parti del corpo: i capelli possono essere utilizzati in modo sicuro su caviglie, braccia, gambe, petto e schiena. Tuttavia, si consiglia di non utilizzare troppo o strofinare troppo. Se avete la pelle sensibile, provatelo prima sulle vostre braccia/gambe prima di utilizzarlo in altre zone sensibili.

Bioetyc Uomo Crema da Barba 3in1 Pelli Sensibili, 150 ml 5,75 €

5,50 € disponibile 6 new from 4,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema da barba per la preparazione, la rasatura e la cura della pelle sensibile

Con Aloe Vera gel dalle proprietà rigeneranti, emollienti e idratanti

Con Hydrasensilche contrasta gli arrossamenti cutanei

Senza profumo

Dermatologicamente testato

Gillette, Mach 3, Set di lame di ricambio per rasoio, 4 pz. 7,86 € disponibile 2 new from 7,86€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricambi

Mach3, rade a fondo

Meno irritazioni

Gamma affidabile

Prodotto che unisce tradizione ed innovazione

Rowenta TN6000 Forever Sharp per Radere, Regolare e Rifinire, Lame in Acciaio Inox Autoaffilanti e 3 Pettini Regolabarba, Batteria al Litio, Autonomia 120 min 41,99 €

24,90 € disponibile 20 new from 24,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Regolabarba 3 in 1 per regolare, rifinire e radere la tua barba

Lama autoaffilante 100% in acciaio inox: non serve cambiarla nel tempo

Elevata autonomia: 120 minuti per circa 24 sessioni

Ricarica rapida di 4 minuti per una sessione di taglio completa (circa 5 minuti)

Sistema di doppia protezione: efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Philips QP220/50 OneBlade Lama di Ricambio, Confezione da 2 Pezzi 25,99 € disponibile 15 new from 22,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Include due lame di ricambio

Sistema di doppia protezione: efficace sulla barba, delicata sulla pelle

Compatibile con tutti i manici OneBlade e OneBlade Pro (QP2520, QP2530, QP6510, QP6520)

La lama dura fino a 4 mesi (per un'eccellente esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare) READ Guida definitiva per acquistare una braun silk epil 1370 recensione nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Barba Italiana Gel Rasatura Dante - 100 ml 20,00 € disponibile 9 new from 20,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tipo di pelle: normale

Esigenza: radere

Gel addolcente da rasatura dalla consistenza morbida e fluida con colorazione trasparente

Apporta inoltre morbidezza al pelo aiutando lo scorrere del rasoio per una perfetta rasatura senza arrossamenti, irritazioni ed evitando i peli incarniti

Senza paraffina, parabeni, siliconi, sls, sles e ogm; non testato su animali

Veet Men Kit Depilazione Intima per Pelle Sensibile, Crema Depilatoria da 100 ml e Balsamo Post Depilazione da 50 ml 9,90 € disponibile 2 new from 9,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PENSATO SPECIFICATAMENTE PER LE PARTI INTIME: il kit di depilazione intima Veet Men è appositamente dedicato alle zone sensibili del corpo per garantirti una depilazione rapida e delicata di inguine, zona pubica, base del pene scroto e glutei

CREMA DEPILATORIA: stendi la crema aiutandoti con la parte ricurva della spatola, e attendi 5 minuti*; togli la crema con la spatola, risciacqua la pelle con l'acqua e asciugala. (* provare su una piccola area del corpo e se dopo 5 minuti i peli non sono venuti via, lasciare in posa fino a 10 minuti ma non oltre)

BALSAMO POST EPILAZIONE: dopo la depilazione, applica il Balsamo Post Epilazione massaggiando delicatamente la pelle; il Balsamo Post Epilazione contiene Aloe Vera che assicurerà morbidezza e idratazione a questa zona più sensibile

RICRESCITA MORBIDA: lil kit di depilazione intima di Veet Men lavora delicatamente vicino alla radice per rimuovere i peli lunghi per una ricrescita morbida; rogettato per ridurre la presenza di peli incarniti

ADDIO ANCHE AI CATTIVI ODORI PERSISTENTI: che si possono avere con le creme depilatorie - la tecnologia Silk&Fresh di Veet lascia un profumo gradevole sulla pelle

Colours of Life - Crema Naturale alla Calendula - con Aloe Vera Biologica e Vitamina E - Ideale per Eritemi e Scottature - Formato da 100 ml 13,90 €

11,82 € disponibile 2 new from 11,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema naturale con proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie.

Con aloe vera biologica e vitamina E. Contiene estratto di calendula. Adatta anche alla pelle delicata dei bambini.

Ideale per idratare e lenire tutti i tipi di pelle, in particolare quelle più sensibili e delicate, dona un sollievo immediato e prolungato.

Ideale per eritemi, scottature e irritazioni cutanee.

Senza parabeni né altri ingredienti chimici. Senza glutine, vegan friendly e nichel tested. Dermatologicamente testata. Formato da 100 ml.

Equilibra Corpo, Aloe Dermo-Gel Ialuronico, Gel ad Azione Idratante e Lenitiva su Pelle Stressata o Irritata per Esposizione al sole, Punture o Rasatura, a Base di Aloe Vera e Acido Ialuronico, 150 ml 9,20 €

6,99 € disponibile 6 new from 6,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GEL IDRATANTE E LENITIVO: Gel ad azione idratante e lenitiva, ottenuto mediante spremitura delle foglie della pianta dell’Aloe Vera, con aggiunta di Acido Ialuronico

CARATTERISTICHE: Multiuso: pelle che tira, pelle stressata, sollievo doposole, cuoio capelluto e capelli, fastidio da puntura di insetti, dopo depilazione o rasatura

COSA CONTIENE: Gel idratante e lenitivo, con 97% di Aloe Vera e acido Ialuronico. 99% di ingredienti di origine naturale, senza parabeni, petrolati, profumazione aggiunta. Tubo con materiale riciclato

PER IL SOLLIEVO DELLA PELLE: Con Aloe e Acido Ialuronico, rappresenta un prezioso alleato per la pelle di tutta la famiglia, svolgendo un’efficace azione idratante e lenitiva

EQUILIBRA: Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell'equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza

The Goodfellas' smile Gel Prebarba Dawn of Glory, Bianco 11,13 € disponibile 2 new from 11,13€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gel Pre rasatura

150 ml

The Goodfellas' smile

Scopri la nostra gamma completa di prodotti

Proraso Balsamo Dopobarba Bianco per Pelli Sensibili, 100ml 8,90 €

4,90 € disponibile 25 new from 4,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Formato 100ml

Senza alcool

Nuova formula proraso

BIC RASOIO TWIN LADY 6 PEZZI USA E GETTA 1,82 € disponibile 11 new from 1,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Flash point: 60.0

Part number: FRCM071284

Componenti inclusi: Sconosciuto

Imballareage Dimensioni: 2.0 L x 20.0 H x 9.0 W (centimeters)

Gillette Fusion 5 Proglide Lamette da Barba, per Rasoio manuale, Confezione da 8 Ricambi da 5 Lame, con 5 Lame di Precisione 27,97 € disponibile 2 new from 27,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cattura praticamente ogni pelo senza sforzo

5 Lame anti-attrito per una rasatura profonda e duratura

Striscia lubrificante Lubrastrip avanzata (rispetto a Fusion5)

Lama di precisione per raggiungere le aree più difficili e creare lo styling della barba

Microalette che distendono e lisciano delicatamente la pelle per una rasatura profonda

Crema alla Calendula 88% 100 ml - Indicata per Ustioni, Scottature, Irritazioni, Prurito e per Dermatiti - Perfetta per Pelli Sensibili e Delicate - Made in Italy 11,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROPRIETÁ E UTILIZZO: Crema per massaggio locale 88% in estratti di Calendula. Le proprietà riconosciute della Calendula Officinalis la rendono un rimedio insostituibile per le pelli secche o irritate dagli agenti esterni e atmosferici, anche per quelle più sensibili di bambini e neonati.

IDEALE PER LE SCOTTATURE: La Crema alla Calendula è perfetta per le ustioni e le bruciature, in quanto la Calendula ha proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti. Il prodotto aiuta a proteggere la pelle dagli agenti esterni, dalla secchezza dovuta alla rigidità invernale e dall’aridità provocata dal sole e rappresenta dunque un ottimo cosmetico restitutivo doposole.

PERFETTA PER I BAMBINI: La Crema di Calendula 88% è un ottimo rimedio e ausilio per le pelli secche e delicate, che hanno la tendenza a screpolarsi facilmente. Crema lenitiva particolarmente consigliata per le pelli che per loro natura o per l’età sono sensibili e facilmente arrossabili, come la pelle dei bambini e degli anziani.

100% NATURALE: Tutti gli ingredienti utilizzati sono di derivazione naturale e green. Questo perché sappiamo quanto sia importante avere una crema da applicare sulla cute che abbia un INCI il più pulito e semplice possibile.

CERTIFICATA VEGANOK: La nostra crema è amica degli animali, Cruelty Free e certificata VeganOk. Come tutti i nostri prodotti della linea Innovia Laboratoires, è inoltre completamente MADE IN ITALY in tutta la sua filiera di produzione.

King C. Gillette Gel Da Barba Trasparente per Rasatura Uomo, Confezione da 150 ml, Protegge e Ripara la Pelle dalle Lamette, Profumo al té Bianco, Idea Regalo Uomo Kit Professionale 7,99 € disponibile 5 new from 7,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il nuovo Gel da barba trasparente di King C. Gillette è disponibile nel tubo da 150ml

Gel da rasatura con tè bianco

Progettato in modo da poter ottenere lo stile di barba che vuoi, appositamente formulato per la rasatura e la rifinitura

Il gel barba trasparente senza schiuma rimane chiaro durante la rasatura, per una rifinitura accurata ogni giorno

Il Gel barba protegge attivamente la pelle durante la rasatura

Aloe Vera Gel puro, biologico, lenitivo per pelli irritate Per Viso, Corpo e Capelli. Coadiuvante Idratante, rinfrescante post scottature solari, post depilazione e rasatura.200 ML 11,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gel Aloe Vera Puro; realizzato con Aloe Vera biologica certificata; nessun prodotto chimico nocivo; nessun colore aggiunto, profumo o alcool; contiene antiossidanti che aiutano a mantenere la pelle sana e luminosa; non testato su animali; vegano; prodotto in Italia.

Doposole: Può essere utilizzata prima dell'esposizione al sole per fornire una protezione solare botanica e fondersi bene con altre creme solari UV. Aiuta a lenire e ad idratare la pelle irritata dai raggi solari.

Per Tutti i Tipi di Pelle - Per Uomini e donne. Adatta alla tua routine quotidiana di cura della pelle. Può essere usato prima di applicare la crema sulla pelle del viso e del corpo come barriera protettiva che aiuta ad idratare la tua pelle e a proteggerla dagli agenti atmosferici.

POTERE DI GUARIGIONE NATURALE DELL'ALOE VERA - Può essere usato come coadiuvante per eczema, psoriasi, acne, prurito del cuoio capelluto, ustioni del sole, punture di insetti, bruciature, irritazioni post depilazione e per ogni abrasione della pelle. Ottimo anche come dopobarba per uomo.

Gel Aloe Vera Capelli: coadiuvante lenitivo per cuoio capelluto, condizionante naturale per capelli. Un modo naturale per rendere i capelli gestibili e curati. Ottimo come balsamo prima dell'ultimo risciacquo o come maschera nutriente.

Philips Serie 8000 Wet & Dry epilatore con 6 accessori (Modello BRE715/00) 99,99 €

59,99 € disponibile 18 new from 59,99€

1 used from 56,26€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una pinzette per sopracciglia nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche Epilazione potente e gentile: l'epilatore Philips ti permette di raggiungere la totale levigatezza

Testina extra large: l'epilatore femminile Philips copre un'area di pelle più ampia in una passata

Design da premio*: per raggiungere meglio ogni punto e con movimenti più precisi

La batteria si ricarica completamente in 2 ore (QuickCharge: 1 sessione); autonomia fino a 40 min

Contiene: 1 epilatore Philips Series 8000 Wet & Dry, 1 testina per rifinitore zona bikini, 1 pettine rifinitore per zona bikini, 1 testina per le zone sensibili, 1 contatto ottimale della testina, 1 guanto esfoliante, 1 custodia di base e una spazzolina per pulizia

S.O.S Pelle Dr. Ciccarelli Crema Multifunzione, 25 ml 8,30 €

7,95 € disponibile 18 new from 4,48€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Crema dermatologica multifunzione, di pronto intervento, che riduce rapidamente ed efficacemente rossore, bruciore e prurito della pelle causati da eritemi solari, punture d’insetto, irritazioni da pannolino, depilazione e rasatura;

Agisce sfruttando le proprietà di SkinSave, un complesso di principi attivi naturali estratti da Capperi, Olivo e Opunzia, in combinazione con altri attivi naturali;

Contiene Betaina (estratto della barbabietola) ad azione idratante;

Con Lipex L Sens (derivato del Karitè) ad azione emolliente e normalizzante della cute e Rhamnosoft (di origine vegetale) che potenzia l’azione anti-irritativa di SkinSave;

Dermatologicamente testata;

