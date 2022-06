Home » Elettronica Guida definitiva per acquistare una cuffie cancella rumore nel 2022 – I migliori 40 compilati! Elettronica Guida definitiva per acquistare una cuffie cancella rumore nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore cuffie cancella rumore? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi cuffie cancella rumore venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa cuffie cancella rumore. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

decoche GM-6 Cuffie da gioco per PS4 PS5 PC Xbox One, Cuffie PS4 con microfono, 3D Surround Sound, cancellazione del rumore, LED RGB, nero 23,99 € disponibile 2 new from 23,99€

2 used from 20,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibilità multipiattaforma: queste cuffie da gioco con una presa audio da 3,5 mm sono compatibili con PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox One S/X, computer portatili, Mac, tablet, telefoni. Quando si collega alla PS4/PS5 non è necessaria alcuna configurazione, basta collegare e il gioco è fatto. Il jack USB alimenta solo le luci RGBcon la corrente.

Stereo Surround Sound: le cuffie da gioco dispongono di un eccellente cancellazione del rumore e di un driver al neodimio ad alta precisione da 50 mm, un suono 3D stereo surround che garantisce un campo sonoro vivido, un suono chiaro e una piacevole sensazione sonora. Con queste cuffie PS4 sarai avvantaggiato e potrai portate il tuo gioco al livello successivo.

Microfono per la cancellazione del rumore: il microfono per cuffie da gioco utilizza la più recente tecnologia di cancellazione del rumore per rimuovere il rumore e trasmettere una comunicazione di alta qualità. Il microfono può essere girato di 120° e ruotato di 360° e registra i rumori ad alta sensibilità, consentendo di inviare o ricevere messaggi chiari durante un gioco senza ritardi.

Confortevoli cuffie da gaming: cuffie da gioco con comfort superiore e buona permeabilità all'aria, i cuscinetti proteici Over Ear hanno grandi prestazioni e capacità di dissipazione del calore, per garantire che ogni giocatore possa godere del comfort ottimale durante una lunga sessione di gioco. Le cuffie PS4 sono dotate di archetto regolabile adatto per ogni giocatore.

Migliore esperienza di gioco: cavo intrecciato ad alta resistenza, anti-groviglio, con pulsanti di controllo del volume e pulsante muto, che consente di regolare facilmente il volume e di disattivare il microfono. Le cuffie da gioco con luce LED RGB creano una meravigliosa atmosfera di gioco.

Cuffie Bluetooth Over Ear, Cuffie Portatili Wireless con Microfono Integrato con Cancellazione del Rumore, Stereo YOTMS Q7 40 Ore di Riproduzione per Telefono/Laptop/PC/Tablet, Drive da 50 mm (Grigio) 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Effetto stereo HiFi: Gli auricolari portatili adottano la tecnologia degli auricolari stereo ad alta definizione, progettata per offrirti un'eccellente qualità del suono, bassi profondi ad alta fedeltà e alti cristallini e puoi immergerti in una musica coinvolgente anche al volume più basso! L'obiettivo di fornire ai clienti un'eccellente qualità del suono è il nostro costante perseguimento

Bluetooth 5.0 e microfono integrato: Le cuffie Bluetooth sono dotate di due unità drive con telaio di grandi dimensioni da 50 mm integrate e tecnologia Bluetooth 5.0, che può fornire una velocità di trasmissione più stabile, una latenza inferiore e una migliore uscita audio, permettendoti di goderti musica meravigliosa. Le nostre cuffie leggere hanno un microfono integrato per comunicazioni telefoniche chiare e a mani libere, proprio come parlare faccia a faccia con un amico

Suono straordinario: Le cuffie stereo ad alta definizione, il software appositamente sviluppato e la tecnologia di riduzione del rumore sono progettati per impedirti di riscaldare il rumore ambientale, permettendoti di concentrarti su ciò che vuoi sentire. Anche al livello del volume più basso, puoi immergerti in una musica coinvolgente! L'obiettivo di fornire ai clienti un'eccellente qualità del suono è il nostro costante perseguimento

Design comodo e portatile: Auricolare over-ear è progettato per un comfort a lungo termine. Il morbido cuscino per paraorecchie ha una ventilazione avanzata e una vestibilità ergonomica unica, adatta a varie forme della testa. Sono pieghevoli e regolabili, assicurando che le orecchie siano vicine alle tue orecchie per una migliore esperienza sonora e un'immersione nel suono completo. Q7 è la scelta migliore per bambini, adolescenti e adulti a casa, in ufficio, a scuola, in viaggio e nello sport

Lunga durata della batteria: Il tempo di ascolto dell'auricolare wireless in modalità Bluetooth è fino a 40 ore. Bluetooth è compatibile con telefono/PC/laptop/tablet e altri dispositivi. La connessione è semplice e conveniente ed è più adatta per uscire. Allo stesso tempo, ha una modalità cablata, 3,5 mm compatibile con PC/PS4/PS5 e altri dispositivi di gioco

NUBWO - Cuffie da gioco PS4, N7, stereo, Xbox One, con microfono a cancellazione del rumore, cuffie over-ear per PC, MAC, PlayStation 4, Xbox One, Android e iPhone Black 49,00 € disponibile 9 used from 34,65€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il driver per altoparlanti Hi-Fi da 50 mm offre un suono dettagliato e bilanciato con distorsione ultra bassa per i vostri giochi, musica, film

Grazie al microfono flessibile con cancellazione del rumore, i tuoi compagni di squadra si sentiranno solo la tua voce e nessun rumore di fondo; interruttore muto sulla parte superiore di mic, per regolare facilmente il volume e il silenziamento

Vestibilità comoda; morbidi cuscinetti auricolari in finta pelle e fascia a molla intelligente per ore di comfort durante il gioco

Regolatore del volume di rotazione sui padiglioni per un uso confortevole; il cavo intrecciato di ottima qualità garantisce una lunga durata e una buona qualità audio

Buona compatibilità con PC, laptop, MAC, PS4, Switch, Xbox One (adattatore stereo per Xbox One necessario, non incluso)

Cuffie Bluetooth Wireless, Mixcder E7 Cuffie con Cancellazione del Rumore, Microfono CVC 8.0, Bassi Profondi, Audio Hi-Fi, Ricarica Rapida, 30 Ore di Riproduzione per Lavoro/Viaggio 69,99 €

59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia di cancellazione del rumore professionale: utilizza microfoni omnidirezionali e altoparlanti con cancellazione del rumore per ridurre il rumore di fondo indesiderato e il rumore bianco circostante, è una combinazione di sistema di feedback di cancellazione del rumore attivo

Cuffie Bluetooth 5.0 aggiornate: grazie alla tecnologia Bluetooth, sono facili da collegare al nostro telefono cellulare. Possiamo anche ascoltare musica o resettare le cuffie tramite il cavo aux da 3.5mm, l'operazione è molto semplice

Comodo design over-ear: i cuscinetti auricolari di Mixcder E7 sono ben imbottiti, proprio come i cuscinetti ad aria in pelle. Il design ergonomico sopra l'orecchio copre le nostre orecchie in modo più completo, comodo da indossare anche per lunghi periodi di tempo

Custodia da viaggio portatile inclusa: le cuffie wireless Mixcder E7 sono dotate di una pratica custodia per il trasporto per semplicità e praticità. Funzionano sia sul rumore a bassa frequenza che ad alta frequenza, è una scelta migliore per il volo

Tecnologia avanzata di ricarica rapida: l'auricolare può essere caricato all'80% della capacità in 30 minuti e può essere riprodotto per un massimo di 30 ore con una singola carica completa. Vale a dire, le cuffie Mixcder possono essere utilizzate per 5 giorni lavorativi, circa 6 ore al giorno

BENGOO G16 – Auricolari gaming cablati Auricolari da gioco con doppio microfono, con cancellazione del rumore, cuffie in-ear per computer, iPhone PlayStation 4 e 5, Super Nintendo, Sony PSP 16,99 € disponibile 4 used from 11,76€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Doppio microfono rimovibile】 Dotato di riduzione del rumore e microfono omnidirezionale e rimovibile a 360 °, che è regolabile la posizione per l’angolo più adatto, il microfono è dotato di una funzione di riduzione del rumore per rendere la tua comunicazione nel gioco più chiara e fluida. Il microfono integrato può essere adatto all'uso nelle normali chat e dotato di un pannello di controllo, che può regolare il volume in qualsiasi momento o disattivare direttamente l'audio.

【Riduzione del rumore e suono di alta qualità】 Gli auricolari da gioco BENGOO G16 cablati adattano di riduzione del rumore, oltre a un cavo di dinamica da 10 mm e un chip di vibrazione, trasmettono efficacemente bassi pesanti e chiari, in modo che possa trasmettere perfettamente vari toni nella musica, come se fossi nella musica. Allo stesso tempo, gli auricolari BENGOO cablati hanno le prestazioni brillanti per i giochi, quindi possono gestire gli effetti speciali dei sonori.

【Cavo leggero e anti-avvolgimento】 Rispetto alle cuffie da gioco tradizionali, questo auricolare con microfono pesa solo 35 g. Occupa solo pochissimo spazio nella tasca dei pantaloni o nello zaino. Meno carico con lo stesso effetto. Il cavo di questo auricolare è realizzato in un materiale speciale per anti-avvolgimento. Inoltre, ha un pannello di controllo sul cavo, che può controllare il volume, mettere in pausa/suona e prossimo facilmente

【Indossamento confortevole】 Secondo il concetto di design ergonomico, i tappi per le orecchie obliqui a 45 ° e i boccioli morbidi di pinna di squalo degli auricolari cablati possono adattarsi meglio alla struttura dell'orecchio umano, fissare nelle orecchie in modo più comodo .Questo non è solo per gioco, ma anche può avere queta esperienza rilassante nello sport, nelle chat e nella musica quotidiano.

【Ampia applicazione】Questi auricolari sono comodi e solidi, è un auricolare da gioco ad alte prestazioni. BENGOO G16 può utilizzare non solo con Nintendo Switch, Nintendo 3DS e vari telefoni cellulari, iPhone, Samsung Galaxy, iPad, ma anche con PlayStation 4, Xbox One, PC, laptop e computer. Quando si connette con una versione vecchia di Xbox One, è necessario un adattatore Microsoft aggiuntivo (non incluso). I modelli di iPhone dopo e incluso IPhone7 richiedono un adattatore (non incluso).

EKSA Cuffie da Gaming, E900 Plus Audio Surround 7.1 cuffie con microfono Cablate Ambiente Cancellazione del Rumore Cuffie da gaming con microfono per PC/Computer/PS4/Laptop/Tablet/Mac 42,99 €

39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【CUFFIE PER PC SURROUND SOUND 7.1】 Le cuffie da gioco per PC EKSA E900 Plus integrate nel chip 7.1 Virtual Surround Sound, con un potente driver magnetico al neodimio da 50 mm, creano un'esperienza di gioco coinvolgente. Vale a dire, puoi sentire chiaramente il movimento del nemico e trovare facilmente la posizione dei nemici, aiutandoti a evitare l'attacco dei nemici, giocare per vincere (Suggerimenti: il suono surround virtuale 7.1 è senza driver, plug and play!)

【CUFFIE DA GIOCO CON TECNOLOGIA ENC】 Le cuffie USB E900 Plus hanno adottato l'avanzata tecnologia di cancellazione del rumore ambientale, chipset ENC intelligente integrato per migliori effetti di cancellazione del rumore. Con l'eccezionale funzione di riduzione del rumore di chiamata, è possibile sopprimere efficacemente il 90% del rumore ambientale di inversione. Nel frattempo, raccogliere la tua voce in modo accurato, consentendo ai giocatori di comunicare in modo più libero e chiaro

【DESIGN ERGONOMICO COSTRUITO PER IL MASSIMO COMFORT】 Le cuffie da gioco per computer EKSA E900 Plus non sono solo dotate di cuffie in memory foam di alta qualità in pelle proteica e di un raggio di testa super morbido. Ma anche progettato con l'archetto estensibile secondo il design ergonomico. Tutto costruito per la massima esperienza di gioco confortevole. Per un aspetto accattivante, questo auricolare over-ear è inoltre dotato di luce LED rossa e del nuovo logo EKSA sulle cuffie

【MICROFONO RIMOVIBILE E UNIDIREZIONALE】 Le nostre cuffie da gioco per PC sono dotate di un microfono unidirezionale per captare la tua voce in modo più accurato. Inoltre, il microfono è staccabile, basta rimuoverlo dal copriauricolare come si desidera. Con la rotella di controllo del volume in linea e il pulsante di disattivazione del microfono, semplifica le operazioni di gioco, assicura che la voce ad alta definizione parli nei giochi o nella chat online

【COSA OTTIENI DA EKSA】 Aggiungi le cuffie da gioco EKSA E900 Plus al tuo carrello ora, otterrai ciò che desideri veramente. Acquista con fiducia! Se ci sono domande o suggerimenti sui nostri prodotti prima o dopo la vendita, non esitate a contattarci! Ti risponderemo entro 24 ore. La tua soddisfazione è la nostra costante ricerca. Le nostre cuffie da gioco cablate E900 Plus con presa USB, sono ampiamente compatibili con PC/PS4/PS5/Mac/Laptop/Tablet e altri dispositivi con interfaccia USB READ Guida definitiva per acquistare una chitarra classica nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Bang & Olufsen Beoplay Portal PC/PS - Cuffie Bluetooth Wireless Over-Ear da Gaming con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono per PC e PlayStation, Nero Antracite (Black Anthracite) 499,00 € disponibile 3 new from 499,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROGETTATE PER IL GAMING. Pensate per offrirti un’esperienza di gioco senza precedenti, con una connessione lossless a PlayStation e PC e comandi intuitivi.

CANCELLAZIONE DEL RUMORE ATTIVA ADATTIVA. Immergiti completamente nel tuo gioco, ovunque tu sia, con l’ANC che elimina i rumori di sottofondo indesiderati.

COMFORT ECCEZIONALE. Grazie alla struttura leggera, i materiali di lusso e il design ingegnoso, queste cuffie da gaming possono essere indossate comodamente tutto il giorno.

AUDIO DOLBY ATMOS. Coinvolgente audio surround virtuale con tecnologia Dolby Atmos: porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore.

CONVERSAZIONI CHIARE. La tecnologia Own Voice e l’innovativo braccetto virtuale con quattro microfoni separati garantiscono conversazioni sempre chiarissime.

Itek – Cuffie Gaming H500 - Cuffie Gaming con Microfono Removibile. Cuffie surround 7.1 Virtuale, cancellazione rumore esterno, illuminazione LED RGB. Adatti per PC e console, nero, regolabile. 39,00 € disponibile 9 new from 37,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibilita’: cuffie adatte a tutte le situazioni (gaming, studio, lavoro, chat online), grazie alla loro compatibilità con pc, console e dispositivi mobile; dispongono del collegamento usb; i padiglioni misurano 50mm e garantiscono un’eccellente perfomance sonora; la frequenza audio è di 20 - 20000 Hz.

Immersivita’: l’alta qualità del suono, il regolatore indipendente di volume, l'isolamento dei rumori esterni e il microfono flessibile, regolabile e removibile rendono queste cuffie gaming totalmente immersive; sarete catapultati nel vostro videogioco, senza nessuna distrazione; le cuffie, infatti, sono progettate per dare ai vostri momenti gamig il massimo confort e rendere unica l'esperienza.

Stereo sound: trasduttori sonori offrono un suono stereo ottimo, con bassi di altissima qualità; senza la necessità di dover acquistare accessori extra, queste cuffie creano un audio spettacolare; che sia una videochiamata o che tu stia partecipando a un gioco l’audio sarà estremamente vivido e chiaro.

Colori led: e’ presente un’illuminazione a led RGB; l’atmosfera in cui siete inseriti è fondamentale per sentirvi parte del gioco; con le luci al led presenti nei lati delle cuffie avrete sicuramente questa sensazione

Comodita’: la conformità delle cuffie le rende adatte anche a utilizzi di lunga durata; il cerchietto imbottito e morbido non infastidisce le orecchie durante il suo uso, così potrete giocare in serenità concentrandovi totalmente nella vostra sessione di gioco; sono leggere e regolabili per adattarsi a tutti.

Itek – Cuffie Gaming H500W2 - Cuffie Gaming con Microfono Removibile. Cuffie da gioco wireless 2.4G, cancellazione rumore esterno, illuminazione LED. Adatti per PC e console, nero, regolabile. 63,11 € disponibile 7 new from 63,11€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibilita’: cuffie adatte a tutte le situazioni (gaming, studio, lavoro, chat online), grazie alla loro compatibilità con pc, console e dispositivi mobile; dispongono del collegamento usb; i padiglioni misurano 50mm e garantiscono un’eccellente perfomance sonora; la frequenza audio è di 10 - 10000 Hz.

Immersivita’: l’alta qualità del suono, il regolatore indipendente di volume, l'isolamento dei rumori esterni e il microfono flessibile, regolabile e removibile rendono queste cuffie gaming totalmente immersive; sarete catapultati nel vostro videogioco, senza nessuna distrazione; le cuffie, infatti, sono progettate per dare ai vostri momenti gamig il massimo confort e rendere unica l'esperienza.

Stereo sound: trasduttori sonori offrono un suono stereo ottimo, con bassi di altissima qualità; senza la necessità di dover acquistare accessori extra, queste cuffie creano un audio spettacolare; che sia una videochiamata o che tu stia partecipando a un gioco l’audio sarà estremamente vivido e chiaro.

Colori led: e’ presente un’illuminazione a 7 colori led; l’atmosfera in cui siete inseriti è fondamentale per sentirvi parte del gioco; con le luci al led presenti nei lati delle cuffie avrete sicuramente questa sensazione; avere a disposizione 7 colori diversi è un plus che farà la differenza e vi permetterà di distinguere velocemente i diversi giocatori.

Comodita’: la conformità delle cuffie le rende adatte anche a utilizzi di lunga durata; il cerchietto imbottito e morbido non infastidisce le orecchie durante il suo uso, così potrete giocare in serenità concentrandovi totalmente nella vostra sessione di gioco; sono leggere e regolabili per adattarsi a tutti.

ASUS ROG Strix Go BT Cuffia Gaming Bluetooth, 3.5mm, Microfono Cancellazione Rumore, Tencologia Active Noise Cancelation, Per PC, PS4/PS5, Nintendo Switch, Xbox Serie X/S e Dispositivi Mobile, Nero 249,90 €

193,44 € disponibile 51 new from 193,44€

4 used from 136,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La cancellazione attiva del rumore elimina i disturbi ambientali garantendo un'esperienza coinvolgente in qualsiasi situazione

Audio wireless a bassa latenza e alta risoluzione per un ascolto impeccabile, grazie alla tecnologia adattiva Qualcomm aptX

il microfono integrato, grazie alla tecnologia AI noise-cancelling, offre comunicazioni chiare e cristalline per migliorare il gioco in team

I driver ASUS Essence da 40mm abbinati all'esclusiva tecnologia a camera stagna offrono un audio coinvolgente e bassi profondi migliorando il gameplay

Facili da trasportare e comode da usare grazie al design estremamente leggero e alla custodia protettiva in dotazione

Galopar Cuffie da Gioco Compatibili con PC, PS4, Controller Xbox One, Cuffie con Microfono a Cancellazione di Rumore e Luce LED, Cuffie con Memoria Morbida per Laptop Mac Giochi per Nintendo PS3 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【COMPATIBILE MULTI-PIATTAFORMA】 Compatibile con PlayStation 4, New Xbox One, PC, Nintendo 3DS, laptop, PSP, tablet, iPad, computer, telefono cellulare. È necessario un adattatore Microsoft aggiuntivo (non incluso) per una vecchia versione del controller Xbox One.

【MICROFONO A CANCELLAZIONE DEL RUMORE】 Il microfono è flessibile e regolabile, puoi posizionare un angolo perfetto per la tua esperienza di gioco. Inoltre, il microfono mira a raccogliere chiaramente la voce desiderata per una pronta e chiara comunicazione con il tuo compagno di squadra, rimuovendo nel contempo il rumore ambientale indesiderato. Con l'aiuto del suo design con cancellazione del rumore, ti divertirai sicuramente con il tuo tempo di gioco.

【CONFORTEVOLE E ALLA MODA】 Materiali leggeri e progettati con archetto regolabile e padiglioni auricolari interamente coperti con morbida schiuma di memoria, ti offriranno un'esperienza di utilizzo confortevole superiore e assicureranno una durata di gioco a lungo termine senza stress.

【QUALITÀ DEL SUONO SUPERIORE】 Con stereo di alta qualità e bassi estremi intelligenti migliorano la chiarezza del suono, offrendoti un'esperienza audio straordinaria.

【PRESTAZIONI ECCEZIONALI】 Suono stereo 3D, driver magnetico al neodimio ad alta precisione da 40 mm, isolamento dal rumore ambientale e precisione di posizione che catturano la tua voce durante il gioco o la chat online, per un'esperienza audio coinvolgente.

Kafuty Cuffie Bluetooth, Cuffie Stereo con Cuffie a cancellazione di Rumore per Allenamento, Auricolari Sportivi Bluetooth Supporta Due dispositivi Bluetooth Controllo Volume Audio Stereo 34,82 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IPX6-7 Waterpoor.Supporta due dispositivi bluetooth contemporaneamente.

Effetto audio stereo supremo.

Supporta il controllo del volume dell'audio stereo.

Supporta il suono precedente o il controllo del brano successivo.

Con le funzioni Rispondi / Rifiuta / Riaggancia telefonate.Controllo vocale per rispondere o rifiutare le chiamate.

Bang & Olufsen Beoplay HX - Cuffie Bluetooth Wireless Over-Ear con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono, Nero Antracite (Black Anthracite) 499,00 € disponibile 1 used from 348,62€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CUFFIE SUPER COMODE; progettate pensando all'uso prolungato, le Beoplay HX offrono una struttura comoda e leggera e un elegante controllo tattile

POTENTE ANC; una nuova generazione di cancellazione del rumore compensa il rumore di fondo, permettendoti di immergerti completamente nella musica

BATTERIA DALLA LUNGA AUTONOMIA; con 30 ore di riproduzione con una singola carica, le Beoplay HX ti danno più tempo per ascoltare la tua musica

ELEGANZA senza TEMPO; l'inconfondibile design scandinavo e l'estetica minimalista sono perfette per il frenetico stile di vita moderno

AUDIO CHE ISPIRA; grazie ai bassi e agli alti ben bilanciati, e al midrange cristallino, potrai ascoltare la tua musica ad altissima fedeltà

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto – Blu 349,95 € disponibile 23 used from 197,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cuffie wireless ad alte prestazioni con cancellazione del rumore

Compatibili con dispositivi iOS e Android.

La cancellazione attiva del rumore pura (Pure ANC) blocca attivamente i rumori ambientali

La calibrazione audio in tempo reale garantisce un’esperienza d’ascolto straordinaria

Fino a 22 ore di autonomia per goderti ancora più a lungo tutti i vantaggi della riproduzione wireless

Sony WH-XB910N - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 4,5 ore di riproduzione) - Multipoint - Extra Bass - Alexa e Google Assistant - Nero 199,99 €

159,99 € disponibile 10 new from 158,00€

69 used from 136,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche EXTRA BASS per un suono incredibilmente profondo e incisivo con queste cuffie Sony

Cuffie con cancellazione attiva del rumore grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor

Fino a 30 ore di durata della batteria (con eliminazione del rumore sulle tue cuffie wireless Sony)

Dotate di connessione Multipoint, queste cuffie Bluetooth con microfono ti consentono di passare facilmente da un dispositivo all'altro

Custodia per il trasporto e un design pieghevole ti permettono di viaggiare facilmente

Bose Auricolari con cancellazione del rumore QuietComfort, veri auricolari Bluetooth wireless, triplo nero 279,95 €

230,99 € disponibile 4 used from 200,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Auricolari con cancellazione del rumore: progettati con una cancellazione del rumore di livello mondiale, oltre a una modalità Aware per far entrare l'ambiente circostante.

Audio ad alta fedeltà: un'esclusiva architettura acustica dà vita a musica, podcast e video, mentre l'Active EQ ottimizzato per il volume mantiene il suono nitido ed equilibrato a qualsiasi livello.

Comodi auricolari wireless: sono inclusi tre formati di auricolari StayHear Max per una vestibilità sicura. Realizzati in morbido silicone, forniscono un blocco passivo del rumore con un comfort totale.

Controlli touch semplici: basta toccare, scorrere o premere. Controlla la cancellazione del rumore, la pausa, la riproduzione e il volume direttamente dal lato dell'auricolare stesso. Puoi persino toccare e tenere premuto per tornare alla tua ultima sessione di Spotify tramite la riproduzione di Spotify Tap.

Microfoni che rifiutano il rumore: microfoni minuscoli lavorano insieme per concentrarsi sulla tua voce, filtrando i rumori circostanti per meno distrazioni e chiamate più chiare.

Cuffie con cancellazione del rumore, cuffie Bluetooth 5.0 ibride attive con 40 ore di riproduzione, ricarica rapida di tipo C, cuscinetti morbidi proteici, microfono integrato, suono stereo Hi-Fi 45,99 €

39,99 € disponibile 2 new from 39,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche cuffie noise cancelling: le cuffie Bluetooth ANC possono creare un ambiente rilassato con un'immersione eccellente anche se il rumore della situazione è elevato grazie alla tecnologia avanzata di cancellazione attiva del rumore

Tempo di riproduzione lungo e ricarica rapida PD: le cuffie supportano fino a 40 ore di riproduzione. La porta USB-C può aiutare la funzione di ricarica rapida che carica 5 minuti e ottiene 2 ore di riproduzione. Inoltre, sono necessari solo 45 minuti di ricarica per 40 ore di riproduzione completamente cariche

Bluetooth 5.0 e suono stereo HiFi: il chip Bluetooth 5.0 fornisce la stabilità della connessione per le cuffie wireless. I driver da 40 mm all'avanguardia con codec AptX possono supportare le cuffie per riprodurre musica wireless straordinaria, chiara e ricca con meno ritardo audio

Chiamate cristalline: l'auricolare Bluetooth ha il microfono con cancellazione del rumore CVC 8.0 che può aiutarti a parlare e ascoltare chiaramente, indipendentemente dal livello del rumore di fondo

Design confortevole e ultraleggero: le cuffie sono solo 7,8 once (220 g) da indossare comodamente per un tempo di ascolto più lungo. Le cuffie wireless sono dotate di morbidi cuscinetti in memory foam proteico con ampi padiglioni per coprire e ridurre la pressione sulle orecchie READ Guida definitiva per acquistare una pop socket nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia avanzata di cancellazione del rumore: mantieni la tua attenzione con la cancellazione attiva ibrida del rumore di Life Q30. I doppi microfoni a rilevamento del rumore raccolgono e filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza per garantire che nulla ti distragga dalla tua musica.

Massima esperienza di cancellazione del rumore: personalizza la cancellazione del rumore di Life Q30 con 3 modalità: il trasporto riduce al minimo il rumore del motore dell'aeroplano, l'esterno riduce il traffico e il vento e Indoor smorza il suono degli uffici occupati con persone che parlano in background.

Musica ad alta risoluzione: ascolta ogni dettaglio delle tue canzoni preferite grazie ai driver da 40 mm di Life Q30. I diaframmi in seta altamente flessibili riproducono bassi martellanti e alti nitidi che si estende fino a 40 kHz per una maggiore chiarezza.

40 ore di riproduzione: le cuffie Life Q30 con cancellazione attiva del rumore riproducono fino a 40 ore di musica in modalità di cancellazione del rumore. La modalità standard estende il tempo di riproduzione a 60 ore, mentre una breve carica di 5 minuti ti dà 4 ore di ascolto.

Comfort senza pressione: le cuffie Life Q30 con cancellazione attiva del rumore hanno padiglioni auricolari in pelle proteica ultra morbida con imbottitura in memory foam per adattarsi perfettamente alle orecchie. La struttura leggera assicura anche che siano comodi per lunghe sessioni di ascolto.

Yamaha YH-L700A - Cuffie sovraurali senza fili con campo sonoro 3D – Cuffie con cancellazione del rumore attiva avanzata con autonomia di 34 ore e microfono 499,11 € disponibile 4 new from 499,11€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Campo sonore 3D: le cuffie localizzano la sorgente sonora, permettendo un suono binaurale e creano uno spazio sonoro tridimensionale per un'esperienza di ascolto multidimensionale

Listening Optimizer: il microfono in-ear misura l'impermeabilità e la pressione sonora ogni 20 secondi - per un suono perfettamente adatto alla forma dell'orecchio

Con queste cuffie Bluetooth potrai godere di una durata di 34 ore con la riduzione del rumore avanzata attivata e una ricarica completa della batteria in 3,5 ore per un ascolto senza fine

Un ascolto personalizzato con l'equalizzazione del volume delle cuffie. Il volume si adatta automaticamente ai rumori di sottofondo per un'esperienza audio unica

Contenuto della confezione: 1 x cuffia YH-L700A di Yamaha con cavo di alimentazione USB, cavo mini-jack stereo da 3,5 mm, adattatore aereo, custodia, compatibile con Siri & Google Assistant

Sony WH-1000XM4 - Cuffie Wireless con Noise Cancelling - Batteria fino a 30 ore - Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) - Multipoint - Alexa Built-in, Google Assistant, Siri - Blu 380,00 €

363,00 € disponibile 5 new from 325,00€

59 used from 194,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cancellazione del rumore leader del settore, alimentata dal nostro processore noise cancelling HD QN1 con algoritmo evoluto e dal nuovo Chip Bluetooth.

Qualità audio premium: supportano Hi-Res Audio e ottimizzano i file musicali compressi tramite la nuova tecnologia DSEE Extreme

SPEAK-TO-CHAT mette automaticamente in pausa la musica quando si avvia una conversazione per un'esperienza di ascolto senza mani e senza interruzioni

WEARING DETECTION: questa funzione smart spegne le cuffie quando non le si indossa

Con la Multi-Point Connection, le cuffie Sony possono essere associate contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth

Cuffie PS4, Cuffie da Gioco Cablate Versione Aggiornata con Mic a Cancellazione di Rumore, Cuffie Xbox One a bassa latenza, Cuffie wireless Bluetooth con surround 7.1, Luce LED - Blu 42,99 €

38,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche VERSIONE AGGIORNATA: Diversa dai prodotti che vedi sul mercato, la versione aggiornata dell'auricolare G9000 non solo può soddisfare la tua esperienza di gioco, ma ha anche una funzione Bluetooth che ti consente di ascoltare musica o guardare film. È un auricolare 2-in-1 cablato e wireless.

VANTAGGI UNICI: la tecnologia a bassa latenza e gli effetti sonori 7.1 con interruttore a un tasto sono ciò che ci aspettiamo da questo auricolare. L'auricolare Bluetooth PHOINIKAS G9000 BT può ridurre la latenza audio a circa 50 ms. La funzione di commutazione a un pulsante semplifica la selezione degli effetti sonori. Ora puoi guardare programmi TV o video senza ritardi audio evidenti e vedere i movimenti del nemico più velocemente mentre giochi.

AURICOLARE DA GIOCO PROFESSIONALE: cablato per i giochi. Le cuffie da gioco sono compatibili con PS4, Xbox One, PC, Switch. È un auricolare da gioco professionale nel modello cablato. Il microfono con cancellazione del rumore garantisce conversazioni chiare tra i compagni di squadra. Effetti sonori surround 7.1, tecnologia a bassa latenza e tutti i vantaggi assicurano che tu possa sentire i nemici in movimento in ogni momento e avere un'esperienza di gioco coinvolgente.

OTTIMO AURICOLARE BLUETOOTH SOPRA L'ORECCHIO: Bluetooth per la musica. Con le cuffie bluetooth wireless, puoi goderti musica e film sempre e ovunque. Come auricolare bluetooth, ha una meravigliosa funzione di cancellazione del rumore. Con una bassa latenza ed effetti surround 7.4, l'auricolare garantisce la stabilità e la fedeltà del suono quando viene utilizzato senza ritardi audio evidenti.

NOTA IMPORTANTE: Nota 1: il gioco è un auricolare cablato. Utilizzare un microfono staccabile con cancellazione del rumore. Assicurati che il tuo dispositivo sia un jack da 3,5 mm. Altrimenti è necessario aggiungere un adattatore. Nota 2: il microfono integrato può essere utilizzato solo per le telefonate. Nota 3: le cuffie hanno un pulsante di accensione / spegnimento LED per la luce. Puoi accendere e spegnere la luce come preferisci.

ZIUMIER Cuffie Gaming per PC PS4 PS5 Xbox One, Cuffie da Gioco con Microfono a Cancellazione del Rumore, Driver da 50 mm (Bianca e Nero) 27,99 € disponibile 1 used from 24,41€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【SUONO SURROUND 3D】 L'eccellente driver audio da 50 mm offre un eccellente campo sonoro e scioccanti effetti sonori stereo, trasmettendo chiaramente il suono dei passi del nemico, permettendoti di prendere il comando nel gioco.

【MICROFONO CON CANCELLAZIONE DEL RUMORE】 Il microfono con cancellazione del rumore attivo può essere regolato su e giù di 120 ° per isolare il rumore e comunicare con differenza di tempo pari a zero, consentendoti di comunicare efficacemente con i tuoi compagni di squadra in tutte le direzioni.

【COMPATIBILE CON PIÙ DISPOSITIVI】Le cuffie da gioco ZIUMIER sono adatte per controller PS4 PS5, PC, laptop, Mac, tablet, Xbox One X/S (la vecchia Xbox One richiede un adattatore) e altri dispositivi con interfaccia da 3,5 mm.

【PROGETTATO PER IL COMFORT】 Paraorecchie di alta qualità e confortevoli, spessi e morbidi, possono coprire completamente il padiglione auricolare per ridurre la dispersione del suono.L'archetto può essere regolato in dimensioni e indossato a lungo.È comodo e non fa male alle orecchie Anche le luci a LED su entrambi i lati sono fantastiche e abbaglianti (è necessario collegare USB)

【Independent line control】L'uso di 2 metri di filo anti-trazione intrecciato in nylon, che è il doppio della durata degli auricolari ordinari.Controllo del volume indipendente, regola il suono direttamente sull'auricolare, facile da usare ed evita i problemi di aggrovigliamento del cavo.

Razer Kraken Kitty Cuffie con Orecchie da Gatto e Illuminazione RGB Chroma, Microfono con Cancellazione Attiva del Rumore, THX Spatial Audio, Comandi sui Padiglioni Auricolari, Nero (RGB Chroma) 169,99 €

143,91 € disponibile 23 new from 143,00€

41 used from 79,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Orecchie da gatto con tecnologia Razer Chroma: Con 16.8 milioni di colori, un'ampia gamma di effetti e dei padiglioni auricolari luminescenti oltre all'illuminazione delle orecchie da gatto, puoi personalizzarle a tuo totale piacimento e scegliere uno stile per ogni occasione

Illuminazione reattiva allo streaming: Porta la tua spettacolarità a livelli grazie all'illuminazione in grado di rispondere alle emote, agli avvisi e ai riconoscimenti del tuo pubblico; personalizza con esattezza i colori e gli effetti da utilizzare con l'app Streamer Companion

Microfono con funzione di cancellazione attiva del rumore: Fa' che ti sentano bene quanto ti senti bene, e ottima la tua produzione in streaming grazie ad un microfono d’ alta qualità, retrattile e calibrato in modo da bloccare qualsiasi rumore di fondo

THX Spatial Audio: Prova l'audio surround 7.1 THX Spatial Audio per un audio posizionale accurato e un'immersione audio elevata in qualsiasi forma di intrattenimento, dalle partite intense ai film epici

Progettate per comfort e resistenza: Cuscinetti auricolari con infusione di gel refrigerante mantengono fresca la tua testa mentre una struttura in alluminio di bauxite garantisce resistenza e ne riduce il peso, così potrai andare in streaming o a una festa di amici

Cuffie Gaming con Microfono,3.5mm Cuffie da Gaming con Cancellazione del Rumore, Stereo Bass per PS4, Xbox One, PC, Mac, Smartphone per Bambini, Donne, Uomini 49,99 €

28,99 € disponibile 7 used from 21,51€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Microfono antistatico e antirumore per comunicazioni cristalline】 Le cuffie Pacrate con microfono sono dotate di un microfono sensibile e regolabile con tecniche di eliminazione del rumore. Filtra la maggior parte del rumore ambientale nell'ambiente e consente conversazioni in tempo reale senza indugio. -la tecnologia statica nelle cuffie da gioco impedisce il rumore statico.

【Effetto audio surround vero per esperienza】 L'auricolare per PC Pacrate offre eccellenti driver audio da 50 mm in combinazione con tecniche audio avanzate. Offre un suono surround simulato di alta qualità per migliorare l'esperienza di gioco. Con i driver audio reattivi, puoi vedere meglio la direzione da cui proviene il suono, come fuoco, passi nemici e visualizzazione dello scenario.

【Compatibilità multipiattaforma con Plug and Play】 Le cuffie Pacrate supportano PS4, PS4 Pro / Slim, controller Xbox One XS, Nintendo Switch / 3DS, PSP, PC (cavo splitter da 3,5 mm incluso nella confezione), laptop, computer, tablet , cellulare iPad. Plug and play. Nota: PS3 e Xbox One richiedono un adattatore aggiuntivo.

【Vestibilità ergonomica】 La cuffia da gioco per PC alla moda ha una vestibilità ergonomicamente ottimizzata. L'archetto imbottito, i cuscinetti auricolari morbidi e resistenti e il microfono regolabile individualmente garantiscono il massimo comfort. Anche dopo un intenso utilizzo per ore, l'imbottitura in ecopelle e la fascia per il capo si adattano comodamente e senza disturbare.

【Aspetto verde - Progettato per la protezione ambientale】 Proteggi la terra, inizia da me. I nostri prodotti, in particolare, scelgono il design verde. Essendo il colore unificato per la protezione ambientale del mondo, ci ricorderà sempre di proteggere l'ambiente. Speriamo che durante l'utilizzo dei nostri prodotti, i nostri clienti condividano lo stesso desiderio di proteggere l'ambiente e proteggere la nostra casa comune!

Samoleus Cuffie Gaming per PS4, Gaming Headset Cuffie con Microfono, 3.5mm LED Stereo Surround Cuffie e Controllo Volume Cancellazione Rumore per Playstation 4 PS4 PC Xbox One Switch Laptop (Blu) 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design aggiornato --- Suono stereo eccellente, altoparlante da 40 mm ad alta precisione, qualità del suono migliorata, peso inferiore, cuscinetto più morbido, prezzo ragionevole! Perfetto Natale, Capodanno, regalo di compleanno per la tua famiglia e gli amici.

Paraorecchie Skin-Friendly --- Realizzato in morbida pelle e cuscinetti in schiuma di memoria, con auricolare personalizzazione è molto comodo da indossare, è isolare il rumore ambientale, vi aiuterà foucs in gioco anche per lungo tempo giocare.

LED abbagliante --- Evidenzia l'atmosfera per i moderni pro-gamers. Comfort ineguagliabile, il microfono incorporato può essere regolato continuamente a 120 gradi.

Ampia compatibilità --- Spina jack da 3,5 mm, funziona con i dispositivi più popolari come: Sony PS4, New Xbox One (Old Xbox One ha bisogno di un adattatore Microsoft aggiuntivo), PC, laptop, telefoni cellulari, ecc.

Splitter Audio Compliment --- Viene fornito con un cavo splitter da 3,5 mm che ha jack separati per cuffie e microfono. Facile soluzione per laptop, PC, computer con microfono separato e ingresso audio.

Tronsmart Glary Cuffie gaming, Cuffie da gaming Suono Surround 7.1, Driver da 50 mm, Cuffie da gioco con microfono-cancellazione del rumore Cuffie over-ear per PC/Mac 50,99 €

45,99 € disponibile 2 new from 45,99€

1 used from 29,14€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Compatibilità multipiattaforma con Plug and Play】Tronsmart Cuffie Gaming - Plug & play, nessun driver richiesto. Cuffie compatibili con PS4, Nintendo Switch, PC, Mac nonché laptop, desktop, tablet e altre periferiche che supportano la porta USB.

【Driver audio da 50 mm】Driver da 50 mm con magneti al neodimio, con un intervallo di frequenza esteso di 20Hz-20,000Hz.

【Suono Surround 7.1】Scheda audio USB integrata con suono surround 7.1, ottime per ascoltare tutti gli effetti sonori e i dettagli dei giochi per un'esperienza coinvolgente.

【Microfono antistatico e antirumore】 Microfono con riduzione del rumore con regolabile 160° gradi, puoi ruotare il microfono nella posizione migliore. Il pulsante di disattivazione audio e il controllo del volume sono progettati appositamente per il controllo manuale.

【Telaio in alluminio resistente confortevole e leggero】: le cuffie gaming combinano eleganti elementi in metallo opaco, distorsione chiara e minima. L'area interna dell'archetto è imbottita per evitare pressioni sulle orecchie, garantendo ore di comfort. READ Guida definitiva per acquistare una testa treppiedi nel 2022 - I migliori 40 compilati!

ZIUMIER Cuffie Gaming con Microfono, per PS4,PS5, Xbox One, PC, Laptop, Cancellazione del Rumore, Stereo Bass Sound, Rumore Controllo del Volume (Verde) 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALTOPARLANTI DA 50 MM: creano un suono surround stereo, offrono un'esperienza di gioco eccellente, molto adatto per God of War, CS: GO, Call of Duty, Fortnite, Overwatch, World of Warcraft e altri giochi.

MICROFONO CON CANCELLAZIONE DEL RUMORE:Il microfono regolabile a rotazione di 120 ° e il pickup a 360 ° possono essere fissati a qualsiasi angolazione perfetta, dispositivo fonoassorbente integrato per ridurre il rumore di fondo, consentendoti di godere di una comunicazione fluida nel gioco.

PROGETTATI PER IL COMFORT: gli auricolari sono dotati di morbidi paraorecchie proteici a memoria, 360 avvolge le orecchie e scherma il rumore esterno e le luci RGB laterali scorrono liberamente, consentendoti di vivere un'esperienza di intrattenimento coinvolgente.

CUFFIE DA GIOCO PROFESSIONALI:Compatibile con PS4,PS5, xbox one, xbox series s/x (la vecchia Xbox One richiede un adattatore), PC, Mac, laptop, computer, PSP, iPad, tablet, cellulare e altri dispositivi con interfaccia da 3,5 mm.

CONTROLLA FACILMENTE IL VOLUME:Cavo intrecciato ultra resistente da 2 m (con prolunga USB da 0,6 m), in modo da non essere più vincolato da cavi corti durante i giochi. L'auricolare ha anche un controllo del volume rotante e un pulsante di disattivazione del microfono, che consente di controlla facilmente il volume.

Logitech G433 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X, Driver Audio ‎Pro-G da 40 mm, Leggere, Jack audio USB 3.5 mm, PC/Mac/Nintendo Switch/PS4/Xbox ‎One, Nero 134,99 €

80,99 € disponibile 42 new from 80,99€

36 used from 41,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Posizionamento Audio DTS 7.1 + Pro G 7.1: immergiti nei mondi di gioco grazie ad un ambiente ‎sonoro a 360° con un suono chiaro e preciso

Rivestimento in Tessuto Leggero: ‎a casa o in giro per il mondo, il tessuto idrorepellente e ‎antimacchia della Logitech G433 assicura un look pari alle sue alte prestazioni

Cuscinetti Auricolari Sports-Mesh: comfort durante le lunghe sessioni di gioco ‎con le imbottiture in ‎tessuto tecnico, traspirante e lavabile; sono inoltre incluse imbottiture morbide in microfibra

Cuscinetti Auricolari Sports-Mesh: comfort durante le lunghe sessioni di gioco ‎con le imbottiture in ‎tessuto tecnico, traspirante e lavabile; sono inoltre incluse imbottiture morbide in microfibra

Rimovibile, Convertibile: per ascoltare e per essere ascoltati. Il microfono a braccio con ‎soppressione del rumore di qualità eccezionale, ‎Logitech G433 è ideale per chat di gioco ‎su PC o console

EPOS Sennheiser PC 8 USB Headband Headset Cuffie PC, SD, Nero/Blu 34,90 €

32,06 € disponibile 39 new from 25,91€

26 used from 18,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ottima chiarezza acustica ed eliminazione del rumore circostante, grazie al microfono che elimina i rumori la vostra voce sarà comprensibile senza bisogno di alzare il volume

Connettore USB plug & play, da inserire semplicemente nella porta USB di PC o Mac per effettuare chiamate tramite internet

Audio stereo e qualità Sennheiser: ottima per un’ampia gamma di applicazioni come musica e giochi

Cuffie comode e leggere, è facile dimenticarsi di averle indosso

Facile gestione del volume, il controllo sul cavo del volume/muto permette di regolare velocemente queste funzioni senza dover accedere alle impostazioni del vostro computer

KLIM Panther Cuffie Gaming Wireless per PS4 PS5 Switch PC, Bassa Latenza, Cuffie Over Ear Bluetooth con Cancellazione del Rumore e Microfono + Compatibili 3D Audio + Cuffie da Gaming RGB - NUOVE 2022 69,97 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅LATENZA ULTRA RIDOTTA: Grazie all'utilizzo del più recente chip Bluetooth, le cuffie wireless gaming KLIM Panther offrono un'esperienza priva di lag ed un ascolto ad alta fedeltà. Puoi finalmente godere di tutti i vantaggi di una cuffia da gaming con filo senza però alcun filo ad intralciarti! Sono ottime cuffie wireless per TV per la visione di film in tranquillità ma spiccano come cuffie pc wireless offrendo prestazioni superiori se connesse al proprio ricevitore (anche per PS4 e PS5).

✅AMPIA COMPATIBILITÀ + BLUETOOTH 5.0: Associa comodamente queste cuffie da gioco al tuo laptop, Smart TV, Switch, tablet o telefono usando il Bluetooth - oppure connettiti in modalità wireless al tuo PC, Mac, PS4, PS5 o Switch (inserita nel dock) utilizzando il dongle USB incluso. È disponibile anche una modalità cablata (con jack da 3,5 mm) se vuoi connettere le cuffie direttamente al tuo controller PS4/PS5, Xbox One (potrebbe essere necessario un adattatore) / Series S / Series X e Switch.

✅MASSIMO COMFORT PER LE TUE ORECCHIE + OTTIMO DESIGN: Utilizza queste cuffie wireless con microfono per ore ed ore senza che ti creino alcun fastidio! I nostri padiglioni ibridi unici combinano similpelle e memory foam per darti il miglior comfort ed un ottimo isolamento acustico. Hanno anche un bell'aspetto grazie ad un design elegante e ai loro vibranti effetti di luce a scelta tra diversi colori (le luci RGB possono anche essere disattivate).

✅QUALITÀ DEL SUONO ECCEZIONALE + MICROFONO CON CANCELLAZIONE DEL RUMORE: Goditi l'audio cristallino e la comunicazione vocale! Le cuffie KLIM Panther sono dotate di trasduttore da 50 mm per garantire un'esperienza di ascolto ottimale per giochi, chiamate e film. La nostra tecnologia a doppio microfono isola la tua voce dal rumore di fondo che ti circonda in modo che i tuoi compagni di squadra ti sentano perfettamente in qualsiasi situazione.

✅BATTERIA A LUNGA DURATA + 5 ANNI DI GARANZIA: La batteria ricaricabile da 1500 mAh offre più di 35 ore di utilizzo tra una ricarica e l'altra, con una degradazione minima della batteria nel tempo. Usiamo solo elettronica di qualità e materiali durevoli per i nostri prodotti, KLIM Panther sarà con te per molti anni! Possiamo perciò offrire una garanzia esclusiva di 5 anni su questo acquisto senza rischi! Il nostro Servizio Clienti è a vostra completa disposizione e risponde sempre entro 24 ore.

