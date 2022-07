Home » Target Guida definitiva per acquistare una distributori automatici di crocchette nel 2022 – I migliori 40 compilati! Target Guida definitiva per acquistare una distributori automatici di crocchette nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore distributori automatici di crocchette? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi distributori automatici di crocchette venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa distributori automatici di crocchette. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon. Abbiamo inserito questa guida con la migliore distributori automatici di crocchette sul mercato nel 2022. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di diverse cose qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare la distributori automatici di crocchette perfetta. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nel nostro account del sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non ti addebiterai lo stesso.

Navaris Set 2X Dispenser Automatico Cibo Acqua - Distributore Crocchette Cani Gatti 3,8L - Senza Batterie - Distributori Erogatori Animali Domestici 41,99 € disponibile 2 new from 41,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DISTRIBUTORE CROCCANTINI E ACQUA: con il dispenser di crocchette automatico puoi alimentare il cane o il gatto anche se non sei a casa o se sei in viaggio - l'erogatore Pet-feeder è riempibile solo con cibo secco.

DISTRIBUTORE AUTOMATICO: senza corrente elettrica né batterie, gli erogatori funzionano sfruttando le leggi della fisica. Una volta riempita, la ciotola mangiatoia offre fornitura costante di cibo e acqua.

DETTAGLI: il serbatoio trasparente misura 30,5x32x17,5cm ed è realizzato in PP; grazie ai piedini in gomma anti-scivolo rimane ben saldo. Colore: blu.

FARE IL PIENO D'ACQUA: per rifornire il dispenser di acqua fresca per micio e cagnolino basta rimuovere il coperchio e riempire il serbatoio da una bottiglia o dal rubinetto. La valvola riempie la vaschetta porta croccantini senza perdite.

...E DI CROCCHETTE: il dispenser per croccantini gatto / cane è riempibile a piacere - max 3,8 L. Puoi riempire contenitore e ciotola porta-croccantini secondo taglia e tipo di animale.

Balimo Leon 3L Distributore Automatico di Cibo per Gatti | 2.4G WiFi Dispenser Crocchette Cibo Cani Automatico | Pet Feeder Automatico Mangiatoia per Animali Domestici 76,99 € disponibile 2 new from 76,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Automatic Feeding & App Remote Control】Se sei in viaggio o al lavoro, puoi comodamente visualizzare e controllare le abitudini alimentari del tuo animale domestico tramite l'app TUYA. Non dovete più preoccuparvi che il vostro animale domestico muoia di fame a casa da solo. Questa mangiatoia ha una funzione timer per impostare una dieta scientifica e sana per il tuo cane e gatto. (Supporta solo la rete a 2,4 GHz)

⏰ 【Programma di alimentazione flessibile】 Questa mangiatoia automatica intelligente può preparare fino a 10 pasti al giorno con un massimo di 12 porzioni/pasto (7±2g/pasto) a seconda delle esigenze del vostro animale domestico. Quando inizi a impostare le porzioni di cibo con le nostre mangiatoie automatiche, puoi aiutare i tuoi animali domestici a ridurre efficacemente l'obesità e i problemi gastrointestinali e aiutarli a sviluppare buone abitudini alimentari.

+ 【2 Modalità di alimentazione】 La mangiatoia automatica per cani e gatti supporta 2 tipi di fonti di alimentazione: Adattatore AC e 3 batterie D (non incluse). Anche dopo un'interruzione di corrente, la mangiatoia automatica mantiene le impostazioni precedenti per fornire cibo ai vostri animali domestici. I rilevatori a infrarossi incorporati prevengono le fuoriuscite di cibo e assicurano che i contenitori non si intasino o si rovescino.

【Coperchio con chiusura di sicurezza】Caratteristiche di una chiusura di sicurezza a pressione che impedisce agli animali domestici di aprire facilmente il coperchio per prendere il cibo dalla mangiatoia. Se gli animali domestici o i bambini rovesciano accidentalmente la mangiatoia, il cibo non si rovescia mentre il cibo secco rimane fresco e gustoso.

【Innovativo & di alta qualità 】Balimo si concentra sulla ricerca innovativa e lo sviluppo di prodotti intelligenti per animali domestici. Il nostro distributore di cibo ha certificati professionali CE e RoHS. Sicurezza e durata per il vostro animale domestico per fornire un'alimentazione conveniente e aiutare il vostro animale domestico a sviluppare un'abitudine alimentare regolare.

EUGAD Distributore Automatico Cibo Gatti e Cani 4L, Dispenser Crocchette per Animali Domestici di piccola/media/grande taglia, 1-5 Pasti/Giorno, 10-400g/Pasto, Doppia alimentazione 65,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Capacità 4 litri: questo distributore di cibo per gatti con una capacità di 4L (2kg) è adatto per cibi secchi con un diametro di 5-15mm. Il contenitore trasparente e rimovibile permette di controllare il cibo rimanente e facilita la pulizia.

1-5 Pasti/Giorno, 1-40 Porzioni/Pasto, 10-400g/Pasto: con il dispenser di cibo EUGAD, puoi impostare 1-40 porzioni x 10g, fino a 400g di cibo. Grazie all’ora e alle porzioni regolabili, non dovrai preoccuparti dei pasti dei tuoi animali durante i viaggi d'affari o gli straordinari.

Registrazione 10s: la registrazione personalizzata di 10s ricorda ai tuoi amici pelosi che è ora di mangiare! Questo permette loro di sviluppare buone abitudini alimentari e la voce familiare li renderà meno diffidenti.

Doppia alimentazione: la mangiatoia automatica funziona sia con l'adattatore (5V DC 1A) che a batterie (3 batterie D funzionano per ca. 30 giorni). Si consiglia la doppia alimentazione per evitare la mancata erogazione causata da mancanza di corrente.

Design e sicurezza: il coperchio con doppio blocco impedisce che il cibo venga mangiato e sparso di nascosto; l'essiccante incorporato mantiene il cibo fresco; il sensore a infrarossi sulla bocchetta di emissione evita che gli alimenti si incastrino.

HoneyGuaridan Distributore Automatico Cibo Gatti con Timer e Box Disidratante, 6L Dispenser Crocchette per Gatti e Cani con Controllo Porzioni, Registratore Vocale, 1-6 Pasti al Giorno 64,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Quantità e tempo personalizzati】: questo distributore automatico di gatti può impostare fino a 6 piani di alimentazione al giorno, con un massimo di 24 porzioni per pasto. Questo dispositivo può supportare alimenti di dimensioni 0,19"-0,47" (0,5 cm-1,2 cm). Una volta programmati i piani di alimentazione, questi verranno seguiti in modo permanente anche se il dispositivo è spento e commutato a batteria.

【Design anti-blocco e doppia alimentazione】:l'esclusivo motore inverso ruoterà in senso opposto per evitare che il cibo si blocchi durante il rilascio del cibo. L'alimentatore automatico per gatti supporta l'alimentatore e 3 batterie di formato D. In caso di interruzione di corrente, la mangiatoia continuerà a funzionare con 3 batterie di formato D per garantire al tuo animale domestico di non perdere mai una poppata. (Le batterie NON sono incluse)

【Design antifurto e conservazione a lungo termine】:gli animali domestici non possono infilare la zampa nella mangiatoia per animali domestici e rimuovere le crocchette. Il coperchio di chiusura superiore impedisce agli animali domestici di aprire il coperchio superiore e di rubare il cibo. Impedisce inoltre l'ingresso di polvere e piccole mosche nel contenitore degli alimenti. Per la conservazione a lungo termine, il team di HoneyGuaridan aggiunge una scatola per mettere l'essiccante.

【Contenitore trasparente e facile da pulire】:il design trasparente del contenitore per alimenti rende facile conoscere il livello del cibo. Così puoi riempire le crocchette di cibo in tempo. Il contenitore per alimenti e la ciotola rimovibili sono facili da smontare e pulire.

【Registrazione e servizi audio personalizzati 10S】:ha un registratore vocale integrato e un altoparlante per chiamare i tuoi animali domestici al loro pasto con un messaggio di 10 secondi. Puoi anche eliminare l'audio registrato quando hai bisogno di un sonno tranquillo durante il fine settimana.

Toozey Digitale Distributore Automatico Cibo Gatti 6L - Programmabile Dispenser per Crocchette Cani fino a 15 mm - Dosatore Crocchette per Cani e Gatti - Registrazione Vocale - Batteria e Cavo 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEMPLICEMENTE PROGRAMMABILE - Con Toozey distributore cibo gatti, puoi nutrire il tuo animale domestico in modo affidabile anche quando non ci sei e impostare fino a 6 pasti (max. 20 porzioni = 200 g per pasto) utilizzando il timer digitale.

FUNZIONE DI REGISTRAZIONE VOCALE - Quando dai da mangiare al tuo animale domestico, salutalo con la tua stessa voce per farlo sentire a suo agio e al sicuro. Un messaggio vocale della durata massima di 10 secondi può essere registrato e riprodotto fino a 5 volte ad ogni pasto.

BLOCCO PROTETTO - La mangiatoia per cani e gatti è dotata di un sistema automatico anti-blocco, che assicura che la mangiatoia non si intasi mai durante il funzionamento e che la fornitura dell'animale sia sempre protetta.

⚡ SICURA AL 100% - Grazie alla doppia alimentazione con batterie (batteria 3 x D; non inclusa) e cavo, la stazione di alimentazione automatica fornisce cibo al tuo animale domestico in modo affidabile anche in caso di interruzione di corrente e dispone di una funzione di memoria programma.

✅ IGIENICO E DI FACILE CURA - C'è una scatola di essiccante nel coperchio del distributore di cibo per gatti con serratura, che impedisce al cibo di assorbire l'umidità. Il contenitore di alimentazione, il piatto girevole e la ciotola di alimentazione in acciaio inossidabile possono essere risciacquati.

AONBOY Distributore Cibo Gatti, Automatica Dispenser Crocchette Gatti, Coperchio Scorrevole, 1-4 Pasti al Giorno, Registrazione Vocale 10S, Adatta per Animali di Piccola e Media Taglia 72,99 €

52,79 € disponibile 3 used from 52,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alimentazione Programmata Flessibile】La programmazione dei pasti sviluppa un buon comportamento e abitudini alimentari!Questa mangiatoia automatica per gatti con timer per erogare cibo nel momento giusto, 1-4 pasti al giorno e fino a 9 porzioni per pasto, dieta sana personalizzata per i tuoi cani e gatti.Questo aiuterà anche a impedire al tuo animale di mangiare troppo, controllando il suo peso e dandogli un'abitudine di vita più sana.

【Capacità & Materiale di Qualità】La mangiatoia automatica per gatti AONBOY fornisce costantemente cibo per il tuo gatto e cane senza problemi per un paio di giorni, assicurando che il tuo animale domestico rimanga pieno e felice quando sei fuori per una breve vacanza o per lunghe ore di lavoro.Questa mangiatoia per animali domestici è realizzata con materiali per alimenti facili da pulire. Pulito e igienico.

【Registrazione Vocale 10S】Tieni premuto il pulsante di registrazione per iniziare a registrare le informazioni vocali 10S, facendo mangiare regolarmente il tuo amico animale.La tua voce farà sentire il tuo animale domestico il tuo amore anche quando non sei a casa.

【Doppia alimentazione】Usa l'adattatore da 5V mantenendo l'alimentazione dell'alimentatore automatico per gatti tramite tre batterie D (non incluse) installate in caso di interruzioni di corrente, assicurati che il tuo animale domestico riceva cibo in modo coerente.

【Coperchio di blocco scorrevole sicuro&Post-vendita affidabile】Conserva il cibo per animali domestici con un coperchio a chiusura scorrevole per mantenere il cibo secco croccante e saporito, impedendo agli animali domestici di aprire il coperchio.Per utilizzare al meglio distributore cibo gatti, leggere attentamente le istruzioni.Se hai domande, non esitare a contattarci, ti daremo sicuramente una risposta soddisfacente.

WellToBe Wifi Distributore Automatico di Cibo per Due Gatti, Alimentatore Automatico per Animali e Cani con Controllo App e separatore, Timer e di Registrazione del Suono Fino a 6 pasti al Giorno 99,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Impostazioni Somministrazione Smart】 Il distributore automatico di cibo supporta App per sistemi IOS e Android. Per prima cosa connettere il distributore automatico di cibo per gatti al WiFi, poi creare un piano nutrizionale sulla App per telefono cellulare e controllare e nutrire in remoto il tuo animale domestico. L’operazione è semplice, e inoltre il piano nutrizionale può essere impostato manualmente sul distributore in caso non ci sia accesso alla rete.

【Capacità Standard di 4L】Il distributore di cibo per animali da 4L può contenere 1.6kg di cibo per animali e può nutrire gatti e cani di piccolo taglia per 15-20 giorni. La capacità standard garantisce che il tuo animale possa mangiare anche quando non sei a casa. Non dovrai più preoccuparti che il tuo animale soffra la fame a casa da solo in caso tu sia in viaggio o rimasto a lavorare fino a tarda notte.

【Pianificazione Flessibile dei Pasti】Il distributore automatico di cibo per gatti può essere programmato per distribuire fino a 6 pasti al giorno a orari prestabiliti, ogni pasto può consistere da 1 a 48 porzioni di 0,28 oz (circa 8 grammi) ciascuna, aiutando il tuo animale a sviluppare sane abitudini alimentari. Con questo dispositivo, i proprietari non dovranno più preoccuparsi che i loro graziosi cani e gatti diventino obesi a causa della sovralimentazione.

【Promemoria Registrato di 10s】 Con il sistema di registrazione appena aggiornato è possibile registrare fino a 10 secondi di promemoria vocali personalizzati. Questo messaggio verrà riprodotto ogni volta che un pasto sarà distribuito, richiamando il tuo gatto affinché mangi per tempo. È possibile spegnere il messaggio registrato, in modo da concederti una buona e indisturbata notte di sonno nel weekend.

【Doppio Sistema di Alimentazione】Il distributore automatico di cibo per gatti WellToBe è alimentato da un adattatore come da 4 batterie di tipo D. Anche se l’alimentazione venisse inaspettatamente interrotta o l’adattatore improvvisamente staccato dalla presa, il dispositivo userà le batterie per continuare a funzionare (le batterie NON sono incluse nel pacchetto).

WellToBe 7L Distributore Automatico di Cibo per Due Gatti, Alimentatore Automatico per Animali e Cani con separatore, Timer e di Registrazione del Suono e Design Anti-Blocco Fino a 6 pasti al Giorno 84,99 €

79,99 € disponibile 2 used from 78,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Programmazione flessibile dei pasti】Cibo il tuo animale domestico 6 pasti al giorno per ore programmate, ogni pasto da 1 a 48 porzioni da 12 g / 0,5 oz di taglia unitaria (1/10 di tazze), aiuta il tuo animale a sviluppare buone abitudini alimentari. La dimensione delle crocchette deve essere compresa tra 0,5 cm e 2 cm. Una volta programmato i piani, verranno seguiti continuamente anche se il dispositivo perde potenza ed è sostituito con una batteria.

【Tramoggia Transarent 7L e facile da pulire】 Il grande contenitore per alimenti rimovibile trasparente da 7L può contenere 29 tazze di cibo secco, il contenitore trasparente può facilmente osservare la mancanza di cibo e riempirsi. Il coperchio superiore forma un tipo di guarnizione in modo che le crocchette rimangano fresche e i vostri animali ricevono il cibo di cui hanno bisogno, un contenitore rimovibile e delle ciotole per una facile installazione e pulizia.

【Progettazione di registrazione sonora migliorata】 - Questo distributore automatico di cibo per animali domestici dispone di un registratore vocale integrato e di un altoparlante per chiamare i vostri animali al loro pasto con un messaggio di 10 secondi. Con questa mangiatoia per gatti migliorata, puoi anche scegliere di disattivare il suono del registratore per dormire bene il fine settimana.

【Design anti-intasamento e doppia alimentazione】 Un sensore a infrarossi integrato avvisa quando il cibo è bloccato nel caricabatterie, il motore gira all'opposto per rilasciare il cibo per evitare che il cibo si blocchi. adattatore e 4 batterie di taglia D. En cas de panne de courant, le chargeur continuera à fonctionner avec 4 piles de taille D pour assurer que votre animal ne manque jamais une alimentation (les piles ne sont PAS incluses).

Pannello di programma intelligente: pannello di controllo intuitivo, facile da installare. Bottoni antitocco per impedire al tuo animale di toccare e volare accidentalmente il cibo, scelta di alimentazione manuale per dare cibo per animali domestici quando vuoi. Alimentatore per animali da compagnia. Perfetto per i genitori di animali da compagnia con un uso del tempo molto carico o i single che viaggiano diversi giorni alla volta.

Iris Ohyama Dosatore acqua (2 L) e cibo (1.5 kg) regolatore di approvvigionamento idrico, portello regolazione crocchette, coperchio asportabile per cane e gatto - Pet Food Feeder JQ-350, Bianca 24,99 € disponibile 2 new from 22,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL PRODOTTO CONTIENE: 1 set di vassoio di alimentazione per animali 2 in 1 , Materiale: Polipropilene

Dimensioni: 2-in-1 pet food and water dispenser: Lunghezza 27.5 cm x Larghezza 35 cm x Altezza 34.7 cm (Lunghezza 10.83" x Larghezza 13.78" x Altezza 13.66"), Food container/dispenser: Lunghezza 14cm x Larghezza 19.5cm x Altezza 27cm (Lunghezza 6.69" x Larghezza 7.68" x Altezza 10.63")

REQUISITO DELLA BOTTIGLIA D’ACQUA: è possibile utilizzare qualsiasi bottiglia d’acqua con imboccatura di 28 mm; Capacità contenitore per croccantini: ogni contenitore può contenere fino a 1,5 kg di cibo per cani o gatti

FACILE DA USARE: l’Iris Ohyama JQ-350 è un alimentatore per alimenti per animali domestici 2 in 1, in cui puoi facilmente posizionare un cibo secco nel contenitore delle crocchette e una bottiglia d’acqua nel distributore d’acqua, in un vassoio di alimentazione; Questo rende la preparazione del cibo per il tuo animale domestico veloce, facile e compatta

FACILE DA PULIRE E ASSEMBLARE: montaggio semplice e robusto con Materiale plastico antibatterico di facile manutenzione quotidiana

Faroro Alimentatore Distributore Automatico di Cibo per Gatti 7L Dispenser con Porzione di Controllo Timer Programmabile Registrazione Vocale Fino a 4 pasti al Giorno per Cani Piccoli 69,99 € disponibile 2 new from 69,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alimentazione automatica: con la funzione timer, è possibile regolare l'alimentazione di 4 pasti al giorno in base a un orario individuale, in modo da non doversi preoccupare di addormentarsi durante i pasti o di essere da casa 2 a 4 giorni per rendere la vita più facile.

Alimentazione sana: la mangiatoia automatica per gatti ha da 1 a 39 porzioni (2 pezzi ciascuna). È possibile dividere i pasti in porzioni controllate per offrire ai vostri animali domestici che mangiano continuamente, una dieta sana.

Design facile da usare: il feeder utilizza tre batterie D (non incluse) come backup in caso di perdita di alimentazione. I messaggi vocali personalizzati consentono al tuo animale domestico di sapere quando è il momento di mangiare. Il design a blocco superiore impedisce agli animali domestici di aprire l'imbuto.

Doppio alimentatore di rete: Il distributore automatico dispone di un doppio alimentatore che utilizza sia batterie 3D che un alimentatore (alimentatore DC incluso, batterie non incluse). In caso di interruzione di corrente, il dispositivo non si reimposta e continua a funzionare.

Capacità adatta: questo mangime automatico per gatti da 7 litri fornisce al tuo gatto e al tuo cane cibo uniformemente per un paio di giorni, assicurandoti che rimangano sani e felici quando fai una breve vacanza o lavora a lungo.

Alimentatore automatico per gatti, alimentatore per cani con ciotola in acciaio inox e sacchetto disseccante, 1-4 pasti al giorno per animali di piccola e media taglia 3 L, bianco 50,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Impostazioni flessibili di alimentazione: non c'è bisogno di preoccuparsi di uscire per un lungo periodo di tempo, gli alimentatori possono soddisfare le esigenze di alimentazione degli animali domestici, l'alimentatore può essere impostato su un massimo di 4 pasti al giorno per controllare la quantità di alimentazione e mantenere la salute del cane/gatto.

Design ragionevole e facile da usare: l'alimentatore automatico può prevenire efficacemente il cibo traboccante o intasamento. La ruota può essere ruotata di 360° per garantire un rilascio regolare del cibo.

Facile da osservare e integrare nel tempo: il serbatoio trasparente rende facile controllare la quantità rimanente di cibo per gatti in questo alimentatore da 3 litri e aiuta a riempire il cibo in tempo senza dover aprire frequentemente il coperchio.

Doppia alimentazione: l'alimentatore automatico può essere azionato con un alimentatore o batterie D (non incluse). In caso di interruzione di corrente, la mangiatoia per gatti continua a funzionare con batterie D per garantire che il tuo animale domestico riceva cibo in modo costante.

Facile da smontare e lavabile in lavastoviglie: il distributore di cibo per cani auto è progettato con un contenitore rimovibile, facile da installare e pulire, la piastra in acciaio è rimovibile per il lavaggio (lavabile in lavastoviglie)

PUPPY KITTY M80 Distributori Automatici Cibo per Gatti e Cani Touch Screen, 4L Dispenser Cibo Gatti Secchi Elettrico, 10s Registrazione, 1-5 Pasti al Giorno, Con Ciotola in Acciaio Inossidabile(Nero) 75,99 €

62,04 € disponibile 2 new from 62,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche -- Distributori automatici cibo per cani e gatti PUPPY KITTY consente l'impostazione flessibile del numero di pasti sullo schermo LCD. Con il pannello di controllo touch aggiornato con design ergonomico e funzionamento semplice, puoi regolare la quantità di cibo per il tuo animale domestico in modo più semplice e veloce.

-- l'distributori cibo gatti da 4L rende facile tenere traccia del cibo secco rimanente e ricordarti di aggiungere cibo in tempo. Adatto per animali domestici di piccola e media taglia e famiglie con più animali domestici. Realizzato in materiale alimentare di alta qualità facile da pulire. Il set include anche una ciotola in acciaio inossidabile consigliata dal veterinario.

✅ -- l'dispenser cibo gatti a tempo ti consente di pianificare i pasti in base al tuo programma e controllare efficacemente la quantità di cibo che mangia il tuo animale domestico. Puoi pianificare fino a 5 pasti al giorno, con un massimo di 40 porzioni per pasto con circa 3-8 grammi di cibo secco per porzione (diametro del mangime circa 5-15 mm).

-- la distributore automatico cibo gatti include un sacchetto essiccante e un coperchio con chiusura a rotazione sicura che non solo mantiene il cibo fresco, ma impedisce anche al tuo animale domestico di toccare il cibo conservato.

& à -- la dispenser crocchette gatti touchscreen PUPPY KITTY ha una funzione di registrazione di 10 secondi che si ripete 3 volte durante un pasto. In modalità doppia alimentazione, è possibile alimentare la filiale con alimentazione CA o batterie 3*D. Sicurezza con certificati CE, FCC e RoHS.

HoneyGuaridan Distributore Automatico Cibo Gatti e Cani per 2 Animali Domestici con Separatore e 2 Ciotole, Timer, Avviso LED Scarsità Cibo, Controllo Porzioni, Registratore Vocale, 6 Pasti al Giorni 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Nutri Più Animali】Il perfezionato distributore automatico di cibo ha un divisore a 2 vie e due ciotole in acciaio inossidabile, dividendo il cibo in modo equo e nutrendo due animali contemporaneamente. Il contenitore rimovibile di cibo da 4L può contenere fino a 6,4 cups (1,6 kg) di cibo secco. I croccantini devono avere una dimensione di 0,19” – 0,47” (0,5 cm – 1,2 cm) per assicurare che il distributore eroghi agevolmente senza bloccarsi.

【Dimensione e Orario dei Pasti Personalizzabili】Il distributore automatico di cibo per gatti HoneyGuaridan può essere programmato per erogare fino a 6 pasti al giorno, ogni pasto può contenere da 1 alle 48 porzioni da 6 g – 8 g / 0,2 oz – 0,3 oz di croccantini. Una volta programmato il piano alimentare, questo verrà seguito permanentemente anche quando il dispositivo è spento usando le batterie.

【Registrazione Vocale Personalizzata Premium】Questo distributore automatico di cibo per animali ha un registratore vocale integrato e uno speaker per richiamare i tuoi animali al pasto con un messaggio di 10 secondi. Puoi anche cancellare il messaggio registrato se vuoi farti una bella dormita indisturbata nel fine settimana.

【Design anti-bloccaggio & Doppia Alimentazione】L’esclusivo motore con funzione reverse ruoterà in direzione opposta al cibo erogato per prevenire ogni bloccaggio. Il distributore automatico di cibo per cani è alimentato da un adattatore e da 4 batterie di tipo D. In caso di interruzione di corrente, il distributore continuerà a funzionare grazie alle 4 batterie di tipo D per assicurare che il tuo animale non salti nemmeno un pasto. (Le batterie NON sono incluse nel pacchetto).

【Semplice da Pulire e Avviso di Basso Livello di Cibo】Contenitore per il cibo rimovibile e ciotole in acciaio inossidabile 304 per una pulizia semplice. Avviso di basso livello di cibo nel distributore automatico, quando il livello di cibo è basso, la luce a LED diventerà blu per ricordarti di aggiungere cibo.

Distributore Automatico di Ciboper Gatti e Cani, Alimentatore Automatico per Animali con separatore e ciotole, Porzione di Controllo Registrazione Vocale Timer Programmabile 4 pasti al Giorno(3.5L) 56,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Programmazione dei pasti flessibile】- il distributore automatico di cibo per gatti può essere programmato per un massimo di 4 pasti al giorno a orari programmabili, ogni pasto può contenere da 1 a 20 porzioni di 0.28 oz ciascuna, aiutando il tuo animale domestico a sviluppare abitudini alimentari sane.

【Alimentatore automatico di grande capacità】 Questo alimentatore automatico può conservare cibo secco per 5-10 giorni (a seconda del numero di animali domestici e della quantità di cibo consumato). Alimentazione quotidiana regolare, non devi preoccuparti che il tuo animale domestico mangi cibo durante il viaggio o al lavoro. questa mangiatoia automatica è adatta per animali di piccola e media taglia: come barboncini, pomerania,gatti, ecc.

【Clear LCD display】 il distributore di cibo ha molte funzioni utili. Questi sono indicati e regolati dallo schermo LCD chiaro e di alta qualità. Utilizza lo schermo per impostare l'ora esatta, impostare orari dei pasti diversi o registrare la tua voce.

【è facile da lavare】il nuovo distributore automatico di cibo per animali è dotato di un separatore a due direzioni e ciotole per il cibo in acciaio inossidabile, può dividere equamente i pasti dando da mangiare a più animali contemporaneamente. Può anche essere montato come un normale distributore. Il contenitore del cibo e le ciotole per il cibo sono rimovibili in modo da poter essere facilmente montate e pulite.

【Non saltare mai un pasto】 Il distributore automatico di cibo per gatti può essere alimentato da un adattatore di potenza e 3 batterie di tipo D. In caso di un’interruzione di elettricità, il distributore continuerà a funzionare con le batterie in modo che il tuo animale non salti nemmeno un pasto . (le batterie sono incluse nel pacchetto).

PUPPY KITTY Distributore Cibo Gatti, 6L WIFI Dispenser Cibo Cani, Allarme Cibo Basso, G18 Ciotola Gatto Automatica con Controllo APP, Max 15 Pasti al Giorno, 10S Registrazione vocale, Bianco 89,99 €

76,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【WiFi Intelligent Distributore Cibo per Cani e Gatti--Connessione veloce per 30S】: PUPPY KITTY nuova distributore cibo intelligente si collega più velocemente e più stabile con Wi-Fi. Grazie al upporto Bluetooth, ci vogliono solo 30 secondi per completare rapidamente la connessione! Facile e comodo da usare! Puoi controllare a distanza gli orari di alimentazione del tuo animale domestico in qualsiasi momento e ovunque con il tuo smartphone!

【6L Secchi per il grano di grande capacità】: Il bidone del grano visibile di grande capacità da 6L aggiornato può contenere circa 2,5kg di grano. Darà automaticamente da mangiare al tuo gatto e al tuo cane per giorni, assicurandoti di non doverti preoccupare degli animali domestici quando fai gli straordinari o durante brevi viaggi! È possibile impostare fino a 15 pasti al giorno. Ogni pasto è impostato su 20 porzioni di 7-8 g ciascuna. (Solo il cibo secco di 5-15mm è supportato).

【Impermeabile & Freschezza】: Questa dispenser cibo per animali è triplamente sigillata per mantenere la freschezza. Gli ingranaggi sono sigillati quando il cibo non viene estratto, fornendo protezione da insetti e umidità e impedendo agli animali domestici di rubare il cibo. L'essiccante incorporato mantiene il cibo fresco e croccante. È anche possibile controllare i dati di alimentazione tramite il telefono cellulare per assicurarsi che il cibo venga erogato in tempo.

【Funzione anti-intasamento e allarme cibo basso】: Il distributore di cibo per animali domestici ha una funzione anti-intasamento per garantire un'erogazione regolare del cibo. Con un sensore a infrarossi all'interno, quando il cibo si sta esaurendo e il tuo telefono riceverà una notifica dalla mangiatoia in modo da non dimenticare mai di riempire il cibo.

【Dual Power Mode & Battery Level Reminder】: Il erogatore cibo gatti automatico ha un design a doppia alimentazione con alimentazione USB e batteria. Dotato di un adattatore 5V DC e di una prolunga da 1,8m. Le batterie di ricambio (3 batterie di tipo D (non incluse)) assicurano l'alimentazione del tuo animale anche in caso di mancanza di corrente. Puoi anche controllare il livello della batteria tramite l'APP per assicurarti che la batteria di riserva sia sostituita in tempo.

Ferplast Distributore Cibo Secco per Cani e Gatti 3 Litri Zenith Pratica Mangiatoia Dispenser, Serbatoio Trasparente con Coperchio, Fondo Antiscivolo, 20,2 X 29,2 X 28,8 cm Blu 20,70 € disponibile 2 new from 18,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Distributore di cibo secco, crocchette, biscotti o snack per cani a gatti. Robusta plastica con coperchio removibile

Capiente serbatoio trasparente provvisto di scala graduata per controllare la capacità assunta dall'animale e controllarne la dieta. Il cibo viene razionato automaticamente cadendo nella ciotola esterna, man mano che l’animale le consuma

Maneggevole grazie all'impugnatura ergonomica che garantisce una presa facile e sicura. Il distributore è inoltre igienico e facile da pulire

Il fondo del dispenser è dotato di piedini con gomma antiscivolo che lo rendono più stabile mentre l'animale lo utilizza e evitano spostamenti

Zenith ha una capacità di 3 Litri ed è indicato per tutti gli animali domestici, cani di piccola e media taglia e gatti. Disponibile in diversi colori

Amazon Basics - Alimentatore elettronico automatico a tempo per animali domestici - 6 porzioni, Verde acqua 31,22 € disponibile 8 used from 27,47€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alimentatore elettronico a tempo per gestire facilmente i tempi e le porzioni di cibo; ideale quando si è fuori casa o semplicemente quando si vuole dormire fino a tardi

Richiede 3 batterie AA, non incluse; e un piccolo cacciavite a croce per raggiungere il vano batterie

6 celle alimentari separate da riempire con quantità pre-impostata di cibo secco o semi-umido per cani o gatti

Tempi di alimentazione selezionabili fino a 24 ore; si accende un timer, garantendo agli animali domestici accesso ad ogni pasto, al momento indicato

Coperchio superiore rimovibile per un facile riempimento o pulizia; realizzato in plastica resistente in una combinazione di colori verde acqua/grigio

Navaris Distributore Cibo Gatti Cani Automatico - Dispenser 6L 2-3 kg Programmabile con Timer Avviso Acustico Fino a 4 Pasti al Giorno - 2 dosatori 82,89 €

75,99 € disponibile 2 new from 75,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CIOTOLA AUTOMATICA: il distributore di cibo con timer consente di alimentare regolarmente il cane o il gatto. È possibile programmare 4 pasti con 39 diverse porzioni (con dosatore min. 5g - max 390g).

DESIGN & FUNZIONI: Il porta-croccantini moderno è impostabile comodamente attraverso il display. La voce del padrone può essere registrata come allarme acustico per segnalare il momento di erogazione.

DETTAGLI: capacità 6 litri (circa 2-3 kg di crocchette) // alimentazione a corrente elettrica con cavo USB 3m e trasformatore (inclusi) o a batterie "torcia" 3x LR20 D (non incluse) // il Pulsante ON/OFF funziona solo con batterie inserite.

TIMER & PORZIONI PRECISE: il pratico erogatore automatico provvede ai pasti se si fa tardi al lavoro o si è fuori casa. Ideale anche per cani e gatti in sovrappeso o a regime dietetico.

PULIZIA VELOCE: il distributore automatico per animali domestici si smonta facilmente. Serbatoio e scodella sono lavabili anche in lavastoviglie.

HoneyGuaridan Distributore Cibo Gatti per 2 Animali Domestici, Distributore di Cibo per Cani e Gatti con Separatore e 2 Ciotole, Timer, Controllo Porzioni, Registratore Vocale, 6 Pasti al Giorni 88,99 €

85,99 € disponibile 1 used from 79,27€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design brevettato separatore a 2 vie】HoneyGuaridan è appassionata nel creare prodotti innovative per migliorare la tua vita quotidiana con i tuoi animali. Il separatore a 2 vie brevettato si integra perfettamente nel nostro distributore automatico di cibo per gatti da 4,5L, e divide il cibo in parti uguali, permettendo di nutrire più animali contemporaneamente.

【Pianificazione dei pasti flessibile】Il distributore automatico di cibo per gatti può essere programmato per erogare fino a 6 pasti al giorno, ogni pasto formato da 1 a 48 porzioni da 12g/0,5oz di croccantini ciascuna. Una volta programmato l’orario dei pasti, questi saranno erogati anche in caso il dispositivo sia spento grazie alla batteria.

【Registrazione vocale di 10s personalizzata】Il distributore automatico di cibo per gatti può registrare un messaggio lungo 10 secondi per chiamare i tuoi animali al loro pasto. Puoi anche disattivare il messaggio per concederti una lunga dormita senza interruzioni nei weekend.

【Design anti-blocco & doppia alimentazione】Nel caso in cui del cibo rimanga incastrato nel distributore di cibo, il motore ruoterà in direzione opposta a quella di uscita per impedire al cibo di bloccarsi. Il distributore di cibo per gatti è alimentato da un adattatore e da 4 batterie di tipo D. In caso di blackout, il distributore continuerà o funzionare alimentandosi a batterie per assicurarti che i tuoi animali non saltino mai un pasto (le batterie NON sono incluse nel pacchetto).

【Pannello di controllo user-friendly】Facile da impostare. Designo con tasti anti-touch per evitare che i tuoi animali li schiaccino inavvertitamente e rubino cibo. Il tasto per la distribuzione manuale può fornire porzioni aggiuntive in qualsiasi momento. Il coperchio a chiusura ermetica mantiene i croccantini freschi e salutari. Il contenitore del cibo e la ciotola in acciaio inossidabile sono facili da smontare e pulire.

PUPPY KITTY Distributore Cibo Intelligente WiFi per Cani e Gatti, Dispenser Crocchette Gatti da 4L, con Controllo Tramite App, Videocamera HD per Registrazione e Alimentazione di Voce e Video 129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La mangiatoia intelligente con controllo tramite app: il distributore automatico intelligente di cibo utilizza la funzione WiFi (solo 2,4 G, non 5 G) per il telecomando: è possibile alimentare il vostro animale domestico ovunque attraverso il vostro telefono cellulare e interagire con il vostro animale domestico. Supporta il sistema Apple iOS e Android. Facile da installare, adatto per l'alimentazione di gatti e cani di piccola taglia.

Fotocamera HD 1080P per registrazione vocale e video: la nostra macchina intelligente per l'alimentazione è dotata di una telecamera ad alte prestazioni con risoluzione 1080P. È possibile vedere l'animale domestico in tempo reale in video per controllare la sicurezza e registrare e condividere online le immagini e i video più emozionanti; visione notturna automatica + compatibilità grandangolare a 110°, è possibile vedere chiaramente anche al buio; microfono e altoparlante incorporati per comunicare con il vostro animale domestico in qualsiasi momento.

4 l di grande capacità e pasti illimitati: la nostra mangiatoia automatica ha una capacità di 4 l ed è adatta per diversi alimenti secchi con un diametro di 2-10 mm. I pasti al giorno sono illimitati. La quantità di ogni pasto è da 1 a 10 porzioni (10 – 100 g), oppure il cibo viene estratto con un clic. È possibile impostarlo in modo flessibile nell'app; non dovrete più preoccuparvi che il vostro animale domestico sia affamato, anche quando siete in viaggio di lavoro o in vacanza.

Facile da pulire e modalità Dual Power: la nostra mangiatoia intelligente per cani e gatti è un design separato, un secchiello rimovibile e una ciotola, facile da installare e pulire. Può essere ricaricata con 3 batterie D (non incluse) o tramite un cavo USB dell'alimentatore UE (incluso). Anche dopo lo spegnimento, le batterie tampone si attivano automaticamente per continuare il lavoro.

La nostra mangiatoia automatica è realizzata in plastica ABS per alimenti, innocua per gli animali domestici. Sicurezza certificata CE, FCC e RoHS. Ci impegniamo a fornire servizi specializzati a ogni cliente e ad assumersi la responsabilità per la qualità di ogni prodotto. Se avete problemi durante l'uso, non esitate a contattarci via e-mail. Siamo lieti di aiutarvi.

Momo’s Choice Distributore automatico Wi-Fi di cibo per cani e gatti, Programmazione orari e dosi dei pasti. Controllo remoto da APP, Avviso voce registrata all’uscita dei croccantini (Bianco) 99,00 €

89,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Alimentazione Smart Pet Feeder] La mangiatoia automatica per animali domestici ti permetterà di gestire l’alimentazione del tuo amico a quattro zampe programmando orari e dosi dei pasti (fino a 15 programmi di alimentazione) direttamente da remoto con l’applicazione smartphone.

[Applicazione smartphone] Applicazione per mobile compatibile iOS e Android per gestire il distributore automatico. Dall’applicazione è possibile programmare i pasti, registrare la tua voce per avvertire il tuo animale che è pronto da mangiare, visualizzare lo storico dei pasti. L’app ti manderà un messaggio quando il livello di cibo rimanente è troppo basso, per ricordarti di riempire la mangiatoia.

[Registrazione vocale] Registra fino a 10 secondi di messaggio vocale per chiamare il tuo animale e dirgli di venire a mangiare.

[Composizione e meccanismo automatico] Il distributore è smontabile per permetterti di lavarlo in modo accurato ed eliminare eventuali residui di cibo. È presente un meccanismo automatico che inverte il senso di rotazione del dispenser per evitare che i croccantini blocchino il meccanismo

[Doppia alimentazione] Modalità doppia alimentazione per evitare sospensione improvvisa dell’attività. Il distributore può essere alimentato tramite cavo di alimentazione Micro USB e/o tramite tre batterie a celle D. In questo caso la mangiatoia continuerà a funzionare anche in caso di interruzione di corrente.

HoneyGuaridan Distributore Cibo per Gatti 7L con separatore bidirezionale, distributore Automatico Cibo Animali con Due Ciotole d’Acciaio, registratore vocale, Fino a 6 pasti – Doppia Alimentazione 89,99 €

79,99 € disponibile 2 new from 79,99€

1 used from 83,88€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Nutri più animali e contenitore trasparente 7L】 Il nuovo distributore di cibo per gatti e cani ha un separatore bidirezionale e due ciotole in acciaio inossidabile, che possono dividere il cibo equamente e nutrire più animali contemporaneamente. Il container trasparente da 7L può contenere fino a 29 cups di cibo asciutto. Per assicurarsi che il cibo esca intero e non schiacciato, la dimensione dei croccantini deve essere di 0.5cm-1.8cm.

【Pianificazione dei pasti flessibile】 Il distributore automatico cibo cani e gatti HoneyGuaridan può venire programmato per erogare fino a sei pasti al giorno, ogni pasto contiene da 1 a 48 porzioni da 12g/0.5oz ciascuna. Il controllo delle porzioni aiuta a mantenere il peso dei tuoi animali e il costante orario dei pasti consente di stabilire una dieta regolare. Il programma dei pasti verrà seguito anche se il dispositivo verrà spento, che in questo caso si alimenterà a batteria.

【Registratore di suoni personalizzato premium】Questo distributore automatico di cibo per animali ha un registratore vocale integrato e una cassa per richiamare i tuoi animali al pasto con un messaggio di 10 secondi. Puoi anche disattivare il messaggio per non disturbare la tua dormitona del finesettimana.

【Design anti-blocco】Un sensore ad infrarossi integrato avverte quando del cibo rimane bloccato nel distributore, e il motore ruota in senso opposto per sbloccare il cibo. Il distributore automatico di cibo per gatti è alimentato da un adattatore di potenza e 4 batterie di tipo D (Batterie NON incluse). In caso di blackout, il distributore continuerà a funzionare a batteria per assicurarti che i tuoi animali non saltino mai un pasto.

【Pannello di controllo user-friendly】Pannello di controllo user-friendly, facile da configurare. Bottoni anti-touch per evitare che animali li premano accidentalmente o rubino cibo. Il bottone per l’erogazione manuale permette di aggiungere porzioni extra in qualsiasi momento. Il coperchio superiore ha una chiusura che permette al cibo di rimanere fresco. Il contenitore di cibo e la ciotola in acciaio inossidabile sono rimovibili per essere lavate facilmente.

PawHut Distributore Automatico Cibo Gatti e Cani con Ciotola e Timer Programmabile, 1-6 Pasti al Giorno, 20.5x25x28cm, Bianco 57,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TIMER E PASTI: Puoi facilmente impostare un timer programmare da 1 a 6 pasti al giorno. Il tuo animale domestico può così nutrirsi quando sei fuori casa. La capacità da 3.5L del distributore automatico di cibo è sufficiente per rifornire il tuo animale domestico per diversi giorni.

REGISTRA LA TUA VOCE: Questo distributore automatico di cibo per gatti e cani ha una funzione di registrazione incorporata. È infatti possibile registrare la propria voce per chiamare il tuo peloso prima di ogni alimentazione, in modo che possa godersi il pasto in tranquillità!

FUNZIONA CON BATTERIE E ALIMENTATORE: È possibile scegliere l'alimentazione a batteria (3 x batteria D. NON INCLUSA) o ad adattatore. Il design a doppia alimentazione garantisce che il distributore funzioni regolarmente anche in caso di interruzione improvvisa di corrente.

FACILE DA MANTENERE: Le ciotole possono essere controllate e pulite, senza che la dieta di uno degli animali costituisca un problema. La parte superiore bloccata e il cuscinetto antiscivolo impediscono agli animali domestici di rovesciare il cibo.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 20.5L x 25P x 28Acm. Capacità: 3.5L. Montaggio richiesto.

Ferplast Azimut 600 - Distributore Cibo o Acqua Secco o Acqua, 0.6 Litri, Robusta Plastica, Serbatoio Trasparente con Scala Graduata, Bordo in gomma antiscivolo, 12.5 x 19 x 19.5 cm, Bianco 7,80 € disponibile 2 new from 7,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Distributore in solida plastica di cibo secco, crocchette o acqua per cani e gatti. Ottimo per garantire cibo o acqua all'animale durante brevi periodi di assenza

Capiente serbatoio trasparente rimovibile provvisto di scala graduata per controllare la capacità assunta dall'animale e controllarne la dieta. Il serbatoio presenta due fori d'uscita per essere utilizzato sia riempito con acqua sia con cibo secco come crocchette

Maneggevole grazie all'impugnatura ergonomica che garantisce una presa facile e sicura. Il distributore è inoltre igienico e facile da pulire

Il fondo del dispenser è dotato di piedini con gomma antiscivolo che lo rendono più stabile mentre l'animale lo utilizza e evitano spostamenti

Questo modello Azimut 600 ha una capacità di 0,6 Litri. Indicato per cani di piccola taglia e gatti, è consigliato anche per conigli

Sailnovo Distributore Cibo Automatico per Gatti e Cani, Alimentatore per Animali Domestici con LCD Display e Timer, Registra Voce, 4L, Bianco (4L) 74,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'alimentazione tempestiva, regolare e quantitativa, può ridurre l'obesità, è un bene per la salute degli animali domestici. Questo alimentatore può essere impostato per quattro pasti al giorno. Ogni quantità di alimentazione può essere impostata su 5-200 g. Il tempo può essere impostato esattamente in secondi.

Questo alimentatore per cani e gatti può gestire fino a 6 pasti. Finché la batteria ha una capacità sufficiente, la macchina funziona 24/7. Il contenitore può contenere fino a 2 kg di cibo secco, adatto per uno o più gatti e cani di piccola e media taglia.

Trasmissione vocale, alimentazione automatica: supporta 10 secondi di registrazione vocale in tempo reale. Ci saranno 3 registrazioni vocali continue per ricordare al tuo animale domestico l'amore quando arriverà il momento del pasto. La registrazione vocale può essere impostata per ricordare al tuo animale domestico per 1-4 pasti al giorno. Ogni pasto può essere impostato su una quantità di cibo diversa.

Clear LCD display: il distributore di cibo ha molte funzioni utili. Questi sono indicati e regolati dallo schermo LCD chiaro e di alta qualità. Utilizza lo schermo per impostare l'ora esatta, impostare orari dei pasti diversi o registrare la tua voce.

Rilevamento automatico, antibloccaggio intelligente: se l'animale non ha mangiato in tempo, l'alimentatore per animali domestici controllerà la quantità del prossimo pasto erogato in base al set e al pasto a sinistra.

Navaris Distributore Automatico Cibo Animali - Ciotola con Timer Digitale per Gatti e Cani - Dispenser Programmabile x4 Pasti - capacità Tot. 1.6L 62,99 € disponibile 2 new from 62,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AFFIDABILE: il disco dispensatore può programmare separatamente orario di erogazione e le quantità di cibo necessarie ad ogni pasto: colazione, pranzo, cena e spuntini ad orari puntuali - anche quando sei fuori casa.

DIETA SANA: il vassoio dell'erogatore è adatto a servire sia croccantini e snack solidi, sia scatolette di cibo umido. Facilmente lavabile, il piatto girevole è adatto a nutrire animali in sovrappeso o a regime dietetico.

REGOLABILE: il dosatore pet-feeder ha una capacità tot. di 1.6 litri e misura Ø33x7.5cm. Ogni scomparto misuratore è riempibile fino a 0.4L: porzioni adatte a gatto, cuccioli di cane o cagnolini di piccola taglia.

PRECISO: la ciotola automatica programma ogni porzione con esattezza assicurandoti il benessere dell'animale. Ideale per i padroni più impegnati con il lavoro, lo sport o weekend di vacanza.

DUREVOLE: realizzata con materiale robusto, la scodella rotonda si può alimentare con cavo USB (incl.) o con 3 batterie 1,5V D/LR20/AM1 (non incl.)

Lewondr 7L Distributore Automatico Cibo per Cani, Gatti, con Controllo Remoto WiFi 2.4G, Accessori per Animali Domestici, Alimentatore Cibo per Cani, Gatti, Piccola Media Taglia - Bianco 81,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALIMENTATORE AUTOMATICO - Il distributore per cani e gatti può essere facilmente controllabile dal tuo dispositivo cellulare su android e iOS utilizzando la applicazione, che ti consente il monitoraggio del cibo e impostare le porzioni quotidiane del cibo per i vostri gatti e cani di piccolo e media misura; con la possibilità di non saltare nessun orario grazie anche alla registrazione vocale. Dalle dimensioni compatte non occupa tanto spazio rendendolo indispensabile mentre non siete a casa.

CAPACITÀ DI 7 LITRI - dispenser da 7 litri puo contenere fino a 10 pasti giornalieri di (cereali di 10gr ciascuno). Si consiglia di mettere in a grani secchi con un diametro di 2-10 mm (i grani bagnati non sono consigliati),che lo rende ideale per nutrire sia i gatti che i cani di piccola e media taglia.; realizzato con il coperchio a fibbia assicura la chiusura ideale per evitare che il cibo esce durante il rovesciamento accidentale del dispenser.

INTERAZIONE VOCALE - Con fa funzione di registrazione vocale e possibile di registrare un messaggio vocale abituale per chiamare il proprio animale domestico ad ogni pasto attirando l’attenzione dei tuoi animali che il cibo e pronto evitando di saltare l’ora regolare del pasto

DOPPIA ALIMENTAZIONE - Il distributore cibo automatico per gatti e cani e stato progettato con 2 alimentazioni alla presa e a 3 baterie, in caso di interruzione di corrente, l'alimentatore continuerà a funzionare grazie alle 3 batterie garantire al tuo animale domestic la continua alimentazione per diversi giorni.(Le batterie e l'adattatore NON sono inclusi)

CONTROLLO REMOTO - L'alimentatore automatico per animali può essere facilmente controllabile dal tuo smartphone utilizzando la rete WiFi a 2,4 GHz per poter impostare e monitorare ogni volta l'alimentazione dal tuo smartphone in qualsiasi momento anche se sei fuori casa. Inoltre la notizia sull’alimentazione anormale sarà mandata via App alla padrona.

VavoPaw 7L Alimentatore Automatico per Cani e Gatti, Distributore Automatico di Cibo Intelligente WiFi 10 Pasti al Giorno Dispenser Programmabile con Registrazione Vocale e Controllo App - Bianco 70,99 € disponibile 2 new from 70,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALIMENTATORE AUTOMATICO INTELLIGENTE: Con controllo APP, può utilizzare il Suo telefono ovunque e sempre per controllare l'orario del pasto e le quantità delle crocchette per cani e gatti. Diversi utenti possono utilizzare contemporaneamente lo stesso account dell'alimentatore. È possibile programmare 10 pasti al giorno per animali.

REGISTRAZIONE VOCALE: Munito con la funzione della registrazione che consente di ricordare ai cani e gatti per mangiare pasti in tempo. Premere il pulsante di registrazione per registrare il messaggio vocale che si desidera riprodurre ogni volta che si alimenta.

GRANDE CAPACITA: Dotato con una grande capacità da 7 L (circa 3-5 kg) e un coperchio antipolvere e sicuro con fibbie, distribuisce 1-12 porzioni per ogni pasto, circa 10 gr per ogni porzione, adatto ai piccoli cani, gatti e altri animali domestici piccoli. Consigliamo di mettere i cibi secchi con un diametro di 2-10 mm.

DOPPIA ALIMENTAZIONE: Dotato con un cavo di alimentazione lungo 3m che è abbastanza lungo da soddisfare le esigenze quotidiane, e una scatola per batterie, in caso della mancanza di corrente, potrebbe essere alimentato da 3 batterie D (Batterie Non incluse) per garantire l'alimentare continuo per animali.

SUGGERIMENTI: Scarica l'applicazione iOS / Android tramite il codice QR nel manuale. Le consigliamo di assicurare il sistema del telefono che è compatibile con iOS 7.0 oppure le versioni successive, o con Android 5.0 oppure le versioni successive. (Nota: Le preghiamo di assicurare la Sua rete WiFi domestica a 2,4 GHz per una connessione fluida tra alimentatore e APP.)

