Guida definitiva per acquistare una i ferri da maglia nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore i ferri da maglia? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi i ferri da maglia venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa i ferri da maglia. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon. Abbiamo inserito questa guida con la migliore i ferri da maglia sul mercato nel 2022. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di diverse cose qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare la i ferri da maglia perfetta. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nel nostro account del sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non ti addebiterai lo stesso.

Katech Ferri da Maglia Borsa, Borsa a Maglia per Maglieria per Riporre i Ferri da Maglia e Gli Accessori per la Maglia, Adatto per Ferri da Maglia Fino a 25cm (Marrone) 22,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alta qualità: Fatto del materiale del tessuto oxford, questa borsa dell'ago da maglia ha una buona resistenza all'usura e resistenza ai graffi. Rimanere organizzati, non perdere mai più nulla, è uno strumento necessario per qualsiasi progetto all'uncinetto!

Facile da trasportare: 28 x 14 x 4 cm / 11 x 5,5 x 1,57 pollici (L x P x A). Questa nuova borsa può conservare perfettamente gli strumenti del tuo set di uncinetto. Il design compatto protegge i vostri accessori da perdite e danni.

Funzione: Fodera in nylon a doppio strato e cerniere per una tenuta sicura. La scatola di uncinetti risolve il problema di avere tutti i tuoi uncini e accessori in un unico posto. Non hai sempre paura di perdere l'attrezzatura o di rompere i tuoi ferri da maglia / uncinetti.

Capacità: I passanti elastici di diverse dimensioni possono contenere e trasportare i ganci da uncinetto di diverse dimensioni. Le tasche sufficienti possono contenere i vari accessori come marcatori di punti, contafili, ferri da maglia in plastica, filo di alluminio, forbici, metro retrattile, calibro ecc.

Regalo perfetto: questa borsa per aghi da maglia è perfetta per portare la vita con te ovunque! La nostra borsa è il miglior partner per gli amanti della tessitura fai da te. Il regalo perfetto per principianti e tessitori e artigiani professionisti, può essere regalato a famiglie, amici o parenti che amano la tessitura.

YIQI Ferri da Maglia, Kit Ferri da Maglia a Punta Singola in Acciaio Inossidabile da 14"(36 cm), Inclusi 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm 5,5 mm 6,0 mm 7,0 mm 8,0 mm (11 Paia) 11,95 €

10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gli aghi sono realizzati in acciaio cavo, che l'inferno è fatto di PU - pelle.

36 centimetri lungo, finitura liscia, leggero e strapazierfhig.

dimensioni metriche vengono visualizzati nella parte superiore degli aghi per evitare confusione.

L'insieme include: 11Paar aghi dimensioni di 2, 0 mm 2, 5 mm, 3, 0 mm 3, 5 mm, 4, 0 mm, 4, 5 mm, 5, 0 mm 5, 5 mm, 6, 0 mm, 7, 0 e 8 mm 0 mm.

Il set di aghi è ottimo per un principiante poiché tutte le taglie più popolari sono fornite per iniziare su alcuni progetti di base..

Ferri da Maglia Ferri Maglia in Acciaio Inossidabile 11 Paia 35cm Set di aghi per maglione in metallo per principianti 15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Facile da identificare: il set di ferri da maglia in acciaio inossidabile adotta un design cavo, quindi è molto leggero, lavorato con cura, liscio e senza sbavature, quindi non è necessario preoccuparsi di pugnalare le mani. La dimensione metrica è chiaramente contrassegnata sulla parte superiore di ogni ago per una facile identificazione e selezione.

Dimensioni: 35 cm di lunghezza, diverse dimensioni (2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm).

Vantaggi: rispetto ai ferri da calza in bambù, l'uso di ferri in acciaio non produce sbavature e può essere lavorato rapidamente senza essere agganciato o inceppato. I ferri da calza ad ago singolo sono molto adatti per lavorare a mano strumenti fai-da-te, mantenendo caldi regali e amici per bambini e famiglie, come i maglioni , Cappelli, sciarpe, guanti, calzini, scarpe, ecc.

Il set di ferri da maglia tondi può essere utilizzato come regalo creativo per parenti, amici, persone a cui piace lavorare a maglia e persino per i principianti. Fornisci regali speciali a Natale, compleanni, anniversari di matrimonio e altre occasioni.

Servizio post-vendita: ogni prodotto ha superato l'ispezione di qualità prima di essere inviato al magazzino Amazon. Se c'è un problema, contatta prima il venditore e lo risolveremo attivamente per te! Grazie per il vostro supporto e vi auguro un acquisto felice.

BCMRUN - Set di ferri da maglia in acciaio inox, 28 pezzi, 14 paia di ferri da maglia in metallo a punta singola, 14 misure da 2,0 mm a 10,0 mm, lunghezza 13,8 cm per lavori a maglia fai da te 24,97 €

22,99 € disponibile 2 new from 22,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 14 paia di ferri da maglia completi: con più dimensioni a scelta rispetto ad altri, set di ferri da maglia BCMRUN, in metallo, dritti con dimensioni B (2 mm), C (2,5 mm), D (3,5 mm), G (4 mm), 7 (4,5 mm), H (5 mm), I (5,5 mm), J (6 mm), 6,5 mm, 7 mm, L (8 mm), 13 (9 mm), e 15 (10 mm). Lunghezza: 35 cm.

Alta qualità: i ferri da maglia BCMRUN sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, durevoli, lisci e comodi da usare. Grazie al design cavo, i ferri sono più leggeri e non ti stancheranno anche nell’uso a lungo termine.

Set di ferri da maglia colorati: i ferri da maglia sono disponibili con diversi colori vivaci e ogni ferro ha un’estremità che evidenzia la dimensione, puoi scegliere facilmente la taglia migliore in base alle tue esigenze.

Strumenti perfetti per gli amanti del fai da te: equipaggiato con ferri da maglia in acciaio inossidabile, aghi smussati con occhiello grande, pennarelli per segnare i punti a maglia, sacchetti per ferri da maglia e metro a nastro, il nostro kit per maglia include tutto il necessario per lavorare a maglia. È perfetto per qualsiasi amante del fai da te o principiante.

Ampia applicazione: i ferri da maglia a punta singola sono adatti per lavorare a maglia, cappelli, sciarpe, guanti, calze, scarpe, tappeti, appendiabiti, ecc. È anche un regalo perfetto per gli amanti del lavoro a maglia e dell'uncinetto.

Set di Ferri da Maglia a Doppia Punta, Ferro da Maglia in Acciaio Inox per Maglione Calze Cappello Fai da Te - 2mm 2,5mm 3mm 3,5mm 4mm 4,5mm 5mm 12,99 €

11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Materiale Premium】 Il set di ferri da maglia è realizzato in eccellente materiale metallico in acciaio inossidabile con bordi lisci, robusto e durevole. I ferri da maglia in metallo a doppia punta possono migliorare efficacemente la tua capacità pratica e la concentrazione.

【Facile da usare】 I ferri da maglia hanno aghi leggeri e super morbidi con punte perfettamente appuntite e finitura satinata. Questi ferri dritti garantiscono un'eccellente esperienza di lavoro a maglia con uno scorrimento senza sforzo attraverso ogni punto.

【Regali perfetti】 Il set di ferri da maglia può essere utilizzato come regalo creativo per principianti, amici, magliaie, principianti. Regali speciali per Natale, compleanno, anniversario di matrimonio e altre occasioni.

【Ampie applicazioni】 Ideale per cappelli, sciarpe, maniche, guanti, calzini, ecc., È lo strumento ideale per lavorare a maglia per gli appassionati di maglieria. Perfetto per principianti e adulti.

【Misure multiple】 Il set di ferri da maglia include 7 set di 5 ferri da calza di diverse dimensioni. Le dimensioni sono 2,0 mm/2,5 mm/3,0 mm/3,5 mm/4,0 mm/4,5 mm/5,0 mm. Questi ferri da maglia sono disponibili in una varietà di larghezze diverse, sufficienti per l'uso quotidiano.

AIEX 30 Pezzi Protezioni Punte Colorate per Ferri da Maglia, 2 Misure (15 Pezzi Piccoli + 15 Pezzi Grandi) Tappi per Punte degli Aghi per Lavori a Maglia 8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La confezione include: riceverai 15 pezzi piccoli e 15 pezzi grandi ferri da maglia fermi a punta, quantità sufficiente per il tuo uso quotidiano.La taglia piccola è adatta per i punti maglione di uso comune, la taglia grande è adatta per gli aghi spessi.

Materiale di alta qualità: i nostri proteggi punte per ferri da maglia sono realizzati in gomma di alta qualità, inodore, superficie liscia, resistente, possono durare a lungo.Inserire l'ago nella protezione dell'ago per evitare che il filo cada.Queste protezioni per aghi sono anche strumenti pratici per i progetti di maglieria.

Colori casuali: i cappucci degli aghi per maglieria sono di colori misti (quindi il colore dei cappucci degli aghi potrebbe essere diverso dall'immagine).Questi cappucci colorati per aghi possono proteggere gli aghi e le dita.

Portatile: i fermi della punta dell'ago sono di piccole dimensioni e convenienti.Viene fornito con un sacchetto di plastica per un facile trasporto e stoccaggio, non facile perdersi.

Ampia applicazione: questi ferri da maglia possono essere utilizzati per fissare i punti e impedire che l'ago cada.Adatto per tessitura, maglieria, uncinetto, cucito, ecc.

Zasiene Ferri Circolari 11 Pezzi Ferri da Maglia Circolari 80cm Ferri Circolari Aghi Circolari in Acciaio Inox Diverse Dimensioni con 74 Pezzi per Utensili a Maglia in Scatola(Colore Casuale) 16,48 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Confezione: 11 ferri circolari in acciaio inossidabile; confezionato con 74 pezzi di accessori per maglieria, comodo da usare, 11 diverse dimensioni di ferri da maglia in grado di soddisfare varie esigenze di lavoro a maglia, è un accessorio essenziale per maglieria per appassionati o principianti. (Il colore degli accessori dello strumento verrà spedito in modo casuale e non influirà sull'uso)

Struttura materiale: realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità; più flessibile, alta resistenza alla trazione, nessuna ruggine, liscia e lucente, confortevole al tatto e più facile da tessere. Il design cavo, leggero e confortevole, rende facile stendere il filo di lana ed è facile da usare senza far cadere l'ago.

Dimensioni: la lunghezza dell'ago per maglieria è di circa 80 cm e ci sono 11 taglie in totale, che sono state numerate, il che è comodo per identificare le dimensioni necessarie 1,5 mm / 1,75 mm / 2,0 mm / 2,25 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 3,5 mm / 4,0 mm / 4,5 mm / 4,7 mm / 5,0 mm; una varietà di dimensioni, per soddisfare le esigenze di tessitura della maggior parte dei tessuti, è un elemento indispensabile comunemente usato nelle famiglie.

Comodo e pratico: la connessione è progettata con una curva a 45 gradi, che rende la connessione fluida, solida e affidabile. Può essere utilizzato come strumento di apprendimento dell'ago per i principianti e può anche soddisfare le esigenze degli appassionati di maglieria professionisti. Fai un regalo caldo con le tue mani e invialo come regalo prezioso ad amici, familiari o amanti per esprimere i desideri più sinceri.

Ampia gamma di usi: adatto per maglioni, tappeti, abbigliamento, pizzi, cappelli, sciarpe, guanti, calzini, bambole e altri oggetti all'uncinetto. Può lavorare tutti i tipi di tessuti a maglia. Questo è un set di ferri da maglia versatile e versatile, molto adatto per gli appassionati di maglieria fai-da-te. READ La Florida diventa il primo stato a imporre multe alle aziende per ordini di vaccini in violazione dell'amministrazione Biden

YXHZVON 8 Pezzi Ferri Circolari in Acciaio Inossidabile, Ferri da Maglia per Maglioni Ferri da Maglia 80cm Ferri Uncinetto a Doppia per Progetto Di Tessitura(2/2,5/3/4/5/6/7/8 mm) 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【FERRI DA MAGLIA DI 8 DIVERSE DIMENSIONI】 Otterrai ferri circolari di 8 misure diverse, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.

【MATERIALE DI ALTA QUALITÀ】 L'uncinetto a doppia testa è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla ruggine, resistente e durevole ed è stato lucidato e molato molte volte, rendendolo liscio al tatto.

【DESIGN ERGONOMICO】 Il giunto tra l'impugnatura dell'ago e il filo è progettato con una forma leggermente curva, che è ergonomica e si abbina all'azione di presa, fornendo una presa comoda per un migliore funzionamento.

【LAVORAZIONE A MAGLIA LISCIA】 La testa tonda affusolata ei bordi lisci rendono il filo facile da passare senza aggrovigliarsi. I ferri da maglia sono robusti ad entrambe le estremità, flessibili e morbidi al centro e scivolano dolcemente avanti e indietro tra i fili.

【APPLICAZIONI】 I ferri da maglia sono adatti per lavorare a maglia calze, cappelli, maniche, sciarpe, guanti, maglioni, giocattoli, vestiti per bambini e altri oggetti di artigianato.

Rmeet Ferri da Maglia, 22 PCS Kit per ferrata a Punta Singola con 11 Misure di Ferri Maglia in Acciaio Inossidabile per uncinetti carbonizzati Fatti a Mano per Principianti 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: questo ferro da calza è realizzato in acciaio inossidabile, pregevole fattura, liscio e leggero

Leggero:l'ago leggero a punta singola allevia la tensione e fornisce supporto per il pollice, molto utile per chi soffre di dolori articolariSmotth: le finiture lucide e lisce ti aiutano a lavorare velocemente senza impigliarsi o impigliarsi

Punta Singola:l'altra estremità dell'ago è rotonda,questo design è molto adatto ai principianti,non ti farà male a causa di errori operativi

Contrassegnato:la parte superiore di ciascun ago è contrassegnata da una dimensione metrica per evitare confusione per una facile identificazione e l'impugnatura ergonomica è facile da tessere

Ampia Applicazione:diversi diametri di ferri da maglia hanno diversi effetti di tessitura,puoi usare queste taglie per tessere maglioni,sciarpe,borse,ecc.

Milward - Ferri da maglia a punta singola, 40 cm, colore: grigio argento, 4 mm 7,09 €

6,76 € disponibile 3 new from 6,76€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Solidi e durevoli] I ferri da maglia Milward sono stati appositamente progettati e realizzati per impedire la deformazione dei progetti di maglia durante l'uso.

[Leggero e confortevole] I ferri da maglia Milward sono realizzati in alluminio leggero o plastica di alta qualità (a seconda del diametro) e dotati di una finitura ipoallergenica, liscia e senza intoppi per proteggere il filo e le mani durante la maglia.

[Adatto per i progetti a maglia generale] Con diverse lunghezze e diametri disponibili, i ferri da maglia Milward sono adatti alla maggior parte dei progetti di maglia, sia a livello principiante che avanzato. Gli aghi Single Point hanno lunghezze di 25, 30, 35 e 40 cm.

[Dimensioni] I diametri da 2,0 mm a 5,5 mm sono realizzati in alluminio anodizzato. Le dimensioni da 6,0 mm a 10,0 mm sono realizzate in plastica grigia di alta qualità. I due materiali sono comodi per un uso prolungato.

[Da un venditore britannico] La marca Milward è detenuta e distribuita da un venditore britannico, proveniente da un'azienda familiare di artigianato e cucito molto rinomata con oltre 50 anni di esperienza nel settore dell'artigianato, della cucito e della maglia.

Namner Set di 72 Pezzi di uncinetti, Kit di uncinetti più Aghi smussati a Occhi Grandi Ferri da Maglia ergonomici con Ferri da Maglia Set di Strumenti con Accessori per Uncinetto 24,90 €

20,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✨Il pacchetto include: 9 pezzi di aghi smussati con occhielli grandi, aghi da cucito in filo di acciaio, 9 uncinetti con manico in gomma, 20 segnapunti per maglia, 30 uncinetti con manico in alluminio, 2 spilli fermapunti in metallo e 1 calibro per maglieria. Il kit per uncinetto compatto può soddisfare le tue diverse esigenze nell'uncinetto.

✨Alta qualità: questo set di uncinetti ergonomici è realizzato con la gomma della migliore qualità, l'acciaio e l'alluminio colorato, ottimo per i knitters e gli amanti dell'uncinetto di tutte le abilità. Gli attraenti colori metallici sono accattivanti e contrassegnati con ogni dimensione di gancio, puoi dire con uno sguardo quali ganci prendere.

✨9 uncinetti con manico in gomma colorata: dimensioni: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm. I colori dell'uncinetto vengono spediti in modo casuale e il manico dell'uncinetto in gomma morbida rende l'uncinetto molto confortevole anche se utilizzato per molto tempo. Adatto per set completi all'uncinetto che amano lavorare all'uncinetto.

✨30 uncinetti con manico in alluminio: 16 dimensioni argento: 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,1 mm, 1,25 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,50 mm, 1,60 mm, 1,75 mm, 1,90 mm, 2,1 mm, 2,7 mm. 14 dimensioni colorate: 2,0 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 m, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm. Regalo perfetto all'uncinetto per i tuoi familiari, madre, zia, nonna, sorella, figlia, amici e tutti gli amanti dell'uncinetto.

✨Regalo perfetto: offri quasi tutte le taglie di uncinetti, che tu sia un principiante appena iniziato o un appassionato di uncinetto, tutti questi aghi per uncinetto soddisferanno le tue esigenze per completare sicuramente un ottimo lavoro all'uncinetto!

Zasiene Ferri da Maglia Lunghi 11 Paia Ferri da Maglia a Singolo Appuntito Ferri Maglia in Acciaio Inossidabile Ferri Maglia Aghi da Lana, 35 cm 14,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Confezione: 11 paia di ferri da maglia; set di aghi per filati in acciaio inossidabile, 22 pezzi in totale. 11 taglie per soddisfare diverse esigenze di tessitura.

Struttura materiale: è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità; la consistenza è fine, liscia e lucida e risulta confortevole al tatto. Il design arrotondato della testa rotonda facilita l'interspersione dei fili di lana ed è facile da usare senza ferire le mani.

Dimensioni: la lunghezza è di circa 35 cm, ci sono 11 specifiche 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 7.0 / 8.0 mm; una varietà di dimensioni, per soddisfare le esigenze di maglieria di varie dimensioni, è una casa comune Oggetti richiesti.

Comodo e pratico: può essere utilizzato come strumento di apprendimento dell'ago per maglieria per principianti e può anche soddisfare le esigenze degli appassionati di maglieria professionisti. Intreccia un regalo perfetto con le tue mani e invialo ad amici, familiari o innamorati come regalo prezioso per esprimere i desideri più sinceri.

Ampia gamma di usi: è adatto per uncinetto maglioni, abbigliamento, pizzi, cappelli, sciarpe, guanti, calze, bambole e altri oggetti. Può lavorare vari articoli a maglia. È un abito da maglia versatile e versatile.

Anyasen Ferri Circolari 11 Pezzi 80cm Ferri da Maglia Circolari Ferri Maglia in Acciaio Inox Strumenti di Lavoro a Maglia con 73 Pezzi Strumenti per Ferri Uncinetto Accessori, Taglia da 1,5 a 5,0 mm 19,59 €

18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 84 pezzi per set: questo pacchetto comprende 11 pezzi di ferri da maglia circolari in acciaio inossidabile di diverse dimensioni e 73 pezzi di ferri da maglia. (Nota: tutti i colori degli strumenti per maglieria vengono inviati a caso e potrebbero non corrispondere alle immagini.)

Materiale di alta qualità: i ferri da maglia circolari sono realizzati in resistente acciaio inossidabile e filo di acciaio, con superficie liscia, leggera e comoda da usare. Lunghezza: circa 80 cm.

11 misure diverse: sono disponibili 11 misure diverse per ferri da maglia circolari, tra cui 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 4,7 mm, 5,0 mm. Una custodia protettiva verde ti aiuterà a organizzare e mantenere gli aghi dopo aver lavorato a maglia. Il numero 6-16 bloccato sulla custodia protettiva rappresenta le dimensioni di ciascun ago. Maggiore è il numero, minore è la dimensione.

Kit di strumenti per maglieria: viene fornito con pratici strumenti per maglieria e una scatola per la conservazione. Un kit di strumenti per maglieria di base per principianti e un buon regalo per i tuoi amici o famiglie.

Usa: può essere usato per lavorare a maglia cappello, sciarpa, guanti, maglione, calze e maniche, e così via.

Coopay Ferri da Maglia in Bambù Dritto da 35 cm, Set di Ferri da Maglia in Legno Leggero con Custodia, Kit di Ferri da Maglia per Principianti 21,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ROTOLO DI FERRI DA MAGLIA - Realizzato in puro cotone, questo rotolo di ferri da maglia offre molto spazio per tutti i tuoi aghi e spille. Dispone di una stampa floreale su tutta la lunghezza e viene fornito con 18 paia di aghi in bambù nelle misure: 2,0 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,25 mm, 3,5 mm, 3,75 mm, 4,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,0 mm. mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm.

SET DI FERRI DA MAGLIA IN BAMBÙ E LEGNO DI ALTA QUALITÀ - Realizzati in bambù sostenibile e altamente lucidato senza sostanze chimiche aggiunte per soddisfare le esigenze di un prodotto biodegradabile, questi aghi misurano 35 cm di lunghezza e sono disponibili in varie larghezze per una vasta gamma di progetti. Si prega di notare che a causa del peso della lana, gli aghi più fini si piegano leggermente quando si lavora.

NESSUN ALTRO RUMORE QUANDO SI LAVORA A MAGLIA - Rispetto ai ferri da maglia in metallo o plastica, il bambù è più leggero del metallo, molto liscio e silenzioso durante la tessitura, senza fare clic in metallo e raschiare i suoni. La superficie in legno caldo lucido vanta una sensazione liscia che permette ai punti di muoversi liberamente e rapidamente con ogni tipo di filato. Ideale per maglieria che sono allergici al metallo.

FERRI PER MAGLIA IN BAMBÙ LEGGERI E CALDI - Il set di aghi in legno dritto è ideale per tutti i livelli di esperienza, in quanto garantiscono una presa salda e minimizza l'affaticamento della mano in quanto sono leggeri, resistenti e comodi da maneggiare. Il set di ferri da maglia in bambù Coopay è un assistente per principianti e un buon strumento per lavorare a maglia professionista.

REGALO SQUISITO PER I PRINCIPIANTI O PER TE STESSO - Ottieni l'artigianato con questo set di aghi in bambù Coopay sono l'aggiunta perfetta al kit di filettatura. Gli aghi a maglia sono adatti per calzini, cappelli, maniche, sciarpe, guanti, maglioni, cardigan e altri oggetti artigianali. Set ideale per tutta una serie di modelli e progetti a maglia. È possibile utilizzare ferri da maglia per lavorare a maglia un regalo per amici e parenti. E i migliori regali per familiari e amici in festival.

Coopay Set di Ferri da Maglia da 40 cm, 7 paia Ferri da Maglia Dritti per Adulti e Principianti, Ferri da Maglia Punta Singola, Plastica Colorata (da 4,0 mm a 10 mm) 19,69 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 7 PAIA DI TAGLIA PERFETTA, SOLO LA LUNGHEZZA GIUSTA: questi ferri da maglia sono disponibili in una varietà di diverse varianti di larghezza, in modo che i nuovi magliai possano assicurarsi di avere la larghezza perfetta per i loro scopi! Ogni ferro da maglia è lungo 40 cm/15,7 pollici. La lunghezza rende molto più semplice la gestione di progetti di grandi dimensioni.

LAVORO SILENZIOSO, LEGGERO E COSÌ LISCIO: ferri da maglia realizzati in plastica ABS di alta qualità come materia prima, quindi molto robusti, migliori degli aghi di metallo/bambù in modo che il filo non scivoli via. Nessun rumore metallico e raschiante durante il lavoro a maglia, quindi non preoccuparti di disturbare gli altri.

FERRI DA MAGLIA COLORATI BRILLANTI: ci sono 7 colori carini (colore casuale) nel set di ferri da maglia dritti. I diversi colori hanno dimensioni diverse, quindi è facile trovare la dimensione desiderata. E gli aghi per maglione colorati non renderanno noioso il principiante quando lavora a maglia.

FERRI DA MAGLIA ADATTI A CHIUNQUE DA IMPARARE: se vuoi imparare a lavorare a maglia o insegnare ai bambini a lavorare a maglia, allora la sana tuta per ferri da maglia in plastica è la scelta migliore. I ferri da maglia in plastica possono essere portati sull'aereo, più adatti per imparare a lavorare a maglia in volo lungo, in treno e in viaggio.

FERRI DA MAGLIA LUMINOSI, DIVERTENTI E PRATICI: questi ferri da maglia colorati in plastica sono l'aggiunta ideale alla tua collezione di maglieria, che tu sia un principiante o un esperto stagionato. Lisci e resistenti, gli aghi sono perfetti per lavorare a maglia tutti i disegni che puoi immaginare, dagli indumenti e accessori ai peluche e altro ancora. READ Dopo che i Ravens non sono riusciti a fare di nuovo un cambio di 2 punti, John Harbaugh avrebbe fatto affidamento su risultati "per lo più viscerali"

75 Pezzi Set di Ferri a Doppia Punta,15 Dimensioni Ferri da Maglia in Bambù, 2mm 2.25mm 2.75mm 3.25mm 3.5mm 3.75mm 4mm 4.5mm 5mm 5.5mm 6mm 6.5mm 8mm 9mm 10mm 11,99 € disponibile 2 new from 11,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Dimensioni diverse】 Questo set di ferri da maglia può soddisfare le vostre diverse esigenze. Otterrete 15 dimensioni di ferri da maglia, tra cui 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm.

【Materiale naturale】 Questi aghi per maglieria sono fatti di bambù carbonizzato, leggero, ecologico e durevole. I ferri da maglia in legno sono silenziosi quando cadono sul pavimento, il che non disturba gli altri intorno.

【Lavorazione squisita】La superficie dei ferri da maglia in legno è abbastanza liscia. I ferri da maglia leggeri e lisci. Sono comodi e non sarà facile sentirsi stanchi dopo un lungo lavoro a maglia.

【Aghi a doppia punta】 Rispetto ai ferri da maglia a punta singola o ai ganci per uncinetto, i nostri ferri da maglia a doppia punta possono essere utilizzati da entrambi i lati, che consentono di utilizzare più aghi per fare un cerchio poligonale chiuso.

【Buono per principianti e professionisti】 Non solo per i professionisti, il set di ferri da maglia è anche un buono strumento fai da te per i principianti. Le varie dimensioni del kit iniziale di lavoro a maglia per adulti possono aiutare i principianti a utilizzare per diverse applicazioni.

BELIOF 22 Pcs Uncinetto Ferri da Maglia Set Ferri Punte Aghi da Maglia Ferri Lavoro a Maglia in Acciaio Inossidabile Ago Maglione per Calze Cappello Sciarpa Fai da Te 15,97 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 11 PAIA DI FERRI DA MAGLIA: Ci sono 11 paia di ferri da maglia, in totale 22 pezzi di ferri dritti a punta singola, i ferri sembrano buoni, leggeri e lisci, rispetto agli ferri da maglia in bambù, in acciaio inossidabile, puoi lavorare a maglia velocemente senza il problema di avvolgimento dei fili.

BUON MATERIALE: Ferri da maglia realizzati in acciaio inossidabile, resistenti e leggeri, i forbici, ago a grandi occhi e ago per perline sono di acciaio inossidabile, robusti e resistenti alla corrosione e alla ruggine. Che garantisce una lunga durata.

FAI DA TE PER MAGLIONE: Questo set è molto adatto agli amanti per fai da te di maglia. Non solo per trascorrere il tempo libero, ma anche fare i lavori di maglioni fai da te, ecc. Nel frattempo, per preparare caldi regali invernali come i maglioni, calze, glove, sciarpe ecc per i propri cari, amici, animali domestici ecc.

AMPIA APPLICAZIONE: Il nostro set soddisfa ogni esigenza di lavoro a maglia perché vengono forniti gli strumenti basi e popolari. Perfetto per i pricipianti e i professionisti, puoi fare i lavori di maglia fai da te come maglioni, calze, glove, sciarpe, cappello, tappetto ecc.

PACCHETTO INCLUDE: Il kit per maglia include 11 paia di ferri per maglione, 20 pezzi di aghi a grandi occhi, 9 pezzi di aghi per perline, 20 pzzi segnapunti a spilla, 1 metro a nastro, 1 paio di forbici per cucito, 1 borsa di flanella, ogni paio di ferri da maglia viene messo nel proprio sacchi, molto comodo da portare e conervsare.

KnitPro Symfonie - 20403, Punte intercambiabili in Legno, per Ferri da Maglia, (Cavo Non Incluso), 4 mm 10,67 € disponibile 2 new from 9,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ideale per i principianti

Ansprechende Combinazione Colori

In Legno di Betulla

Zur Uso con Knitpro-Nadelseil

Milward 2223502 Ferri da Maglia a Punta Singola, 35 cm, Grigio Argento, 6,0 mm 7,75 € disponibile 2 new from 7,75€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Forte e durevoli: i ferri da maglia MilWard sono stati appositamente progettati e realizzati per evitare distorsioni durante l'uso.

| Leggeri e confortevoli: i ferri da maglia MILWARD sono realizzati in alluminio leggero o plastica di alta qualità (a seconda del diametro) e completi di una finitura ipoallergenica, liscia e antigroviglio per proteggere il filo e le mani durante la lavorazione a maglia.

| Adatti per progetti di lavoro a maglia | Con varie lunghezze e diametri disponibili, i ferri da maglia MILWARD sono adatti per la maggior parte dei progetti a maglia, sia a livello principiante che avanzato. Gli aghi a punta singola sono in lunghezze da 25, 30, 35 e 40 cm.

| Dimensioni: diametro 2,0 mm – 5,5 mm sono realizzati in alluminio anodizzato. Le misure da 6 mm a 10 mm sono realizzate in plastica grigia. Entrambi i materiali sono comodi per un uso prolungato.

Da un venditore nel Regno Unito. Il marchio MILWARD è di proprietà e distribuito da un venditore britannico, da un'azienda artigianale e cucito a conduzione familiare con oltre 50 anni di esperienza nel settore dell'artigianato, del cucito e della maglieria.

KORBOND Ferri da Maglia a Punta Singola, in bambù, 4 mm x 35 cm, Leggeri e di Lunga Durata, progettati per Il Massimo Comfort, Ideali per Principianti 7,51 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con oltre 60 anni di esperienza, korbond è uno dei brand leader nel regno unito per merceria, articoli da cucito, hobbistica e prodotti per la cura degli indumenti

La confezione comprende: 1 set di ferri da maglia in bambù da 4 mm x 35 cm in una custodia protettiva

I ferri in bambù, perfetti per i principianti, sono la tipologia più popolare per molti progetti a maglia doppia: garantiscono una velocità di lavoro uniforme, una finitura semplice e una buona presa sul filato, così da evitare di perdere i punti

I ferri da maglia korbond in bambù sono adatti a filati di qualsiasi tipo e peso, soprattutto per lana, misto lana e acrilico; sono l'ideale per chi è in cerca di flessibilità e leggerezza

Un'ottima alternativa ai ferri in legno duro, alluminio e nichel

3/6 Pezzi Aghi per Cavi Pin per Scialle | Ferri da Maglia con Cavo a Spirale | Filati piegati Aghi per Maglieria | Mini Aghi per Cavi a Spirale Accessori per Maglieria 4,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ▶ 【Grandi aiutanti per lavorare a maglia】: per coloro che lavorano a maglia, questo spillo può essere utilizzato per trattenere i punti nei tuoi disegni a maglia a trecce. I ferri da maglia con trecce a spirale sono super facili da usare! Cucire un punto su un lato del capo e un altro punto sull'altro lato, quindi stringere l'apertura.

▶ 【Materiale premium】: realizzati in alluminio, questi ferri da maglia a spirale sono leggeri e resistenti, con una sensazione liscia e confortevole, offrono una buona esperienza di lavoro a maglia e maglia.

▶ 【Adatto per】: i ferri da maglia a spirale sono perfetti per il tuo cardigan, sciarpa o scialle. Può essere utilizzato anche sui cappelli. Pratici accessori per maglieria e cucito.

▶ 【Regali per magliaie】: ferro per maglieria con trecce a spirale È perfetto per il tuo cardigan, sciarpa o scialle. Può essere utilizzato anche sui cappelli. Questo pezzo è abbastanza robusto da durare una vita.

▶ 【Adatto a diversi filati】: questi ferri da maglia elicoidali sono disponibili in diversi pesi, dimensioni e forme per la maggior parte delle tue esigenze.

Coopay Rotolo di Ferri da Maglia, Ferri da Maglia per Ferri Corti a Doppia Punta Dritti o Uncinetti Tunisini, Custodia per Ferri da Maglia e Borse Organizer Vuote, Tela 15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Buon involucro protettivo per aghi per maglieria] La soluzione perfetta per maglierie appassionate, questo adorabile rotolo di aghi per maglieria ti terrà organizzato in uno stile serio. È realizzato in materiale di tela di ottima qualità e la fodera in tessuto è un lino, con un buon cavo resistente per chiuderlo. I punti/cuciture degli aghi per maglieria avvolgono sono fermi e possono essere utilizzati a lungo

[Un sacco di tasche per ferri da maglia e uncinetti] Questo rotolo offre molto spazio per tutti i tuoi aghi e spille. È dotato di un auto-cravatta, stampa floreale e viene fornito con 20 slot per ferri da maglia corti, aghi a doppia punta, aghi tunisini o uncinetti, ecc. (fino a 11 pollici)

[Leggero, pratico sacchetto per ferri da maglia] La dimensione dell'involucro per aghi per maglieria primaverile è di 14,7 × 37,3 cm (37,5 cm × 37,5 cm) e pesa solo 200 g. Con due slot per file (20 slot in totale), ogni slot ha una larghezza di 4 cm e può ospitare 1-2 paia di ferri da maglia. L'ago per maglieria può facilmente ospitare il set di ferri da maglia e ancora di più

[Mantiene tutti i tuoi ferri da maglia e uncinetto belli e ordinati] Ideale per mantenere le tue forniture pulite e il tuo piano di lavoro in ordine, questo rotolo di aghi per maglieria aiuterà anche a facilitare la lavorazione a maglia in viaggio con il suo design leggero e incredibilmente portatile

[Bel regalo per maglieria, o regalatevi] Borsa per ferri da maglia super utile per fare un regalo perfetto o un acquisto personale. Se vuoi dare un regalo per avvolgere l'ago per maglieria, è una buona scelta. Un regalo indispensabile per appassionato maglieria, principianti all'uncinetto, appassionato di maglieria. Oltre ad essere ottimo per ferri da maglia, questo rotolo può essere utilizzato anche per pennelli da artista o altri strumenti

Coopay Set di Ferri da Maglia da 35 cm, 14 paia di Ferri da Maglia Colorati con Borsa a Rullo, Ferri da Maglia a Punta Singola in Alluminio, con Marcatura Chiara Della Dimensione,2mm - 10mm 31,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LEGGERO E COSÌ LISCIO: i ferri da maglia sono realizzati con ossido di alluminio di alta qualità come materia prima, quindi molto leggeri ma resistenti. La superficie verniciata è molto liscia e comoda da impugnare. Anche se lavori a maglia per molto tempo, non sentirai mani doloranti.

FERRI DA MAGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABLE DUREVOLI: questi ferri da maglia sono disponibili in una varietà di varianti di larghezze diverse, potete quindi assicurarvi che hanno la larghezza perfetta per le loro esigenze. Sono fatti per essere robusti ma leggeri, offrendovi lo strumento ideale per le vostre creazioni. La progettazione in acciaio inossidabile garantisce che i vostri ferri da lana mantengano la sua durezza e resisterà alla corrosione.

FERRI DA MAGLIA COLORATI CON MARCATURA CHIARA: 14 paia di ferri da maglia dritti hanno diversi colori carini, dimensioni diverse e anche l'estremità di ogni ferro da maglia è contrassegnata con una taglia, quindi puoi trovare facilmente il ferro da maglia desiderato. E i ferri da maglia colorati faranno lavorare il principiante.

BORSA PER ROTOLO DI FIORI PER FERRI DA MAGLIA: questa borsa per rotoli di ferri da maglia lunga in puro cotone con 20 fessure indipendenti offre molto spazio per riporre tutti i tuoi ferri o altri aghi lunghi. È dotato di auto-rilegatura e una stampa floreale all-over. Puoi arrotolarlo e andare con te stesso dopo aver finito il lavoro a maglia, molto pratico.

FERRI DA MAGLIA LUMINOSI, DIVERTENTI E PRATICI: un set completo di ferri da maglia più lunghi è migliore per lavorare a maglia maglioni e sciarpe. Puoi realizzare regali per i tuoi cari divertendoti a lavorare a maglia. Se hai bambini o principianti a cui piace lavorare a maglia da soli, il set di ferri da maglia Rainbow in alluminio è la migliore ricompensa per loro.

Nsiwem Ferri da Maglia bambù Kit 36 Pezzi Ferri per Lavorare a Maglia Punta Singola Ferri da Maglia in Bambu Legno Diametri 2mm - 10mm con lavori a Maglia Accessori 15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questi set di ferri da maglia sono realizzati in bambù carbonizzato, ferri da maglia a punta singola. Sono lisci e leggeri. Il set di strumenti a maglia è perfetto per le tue esigenze.

Lunghezza: 36 cm, 18 paia di ferri da maglia (2 pezzi per misura) 2,0 mm-10,0 mm. Informazioni chiare sulle dimensioni sono incise su ciascun ago per una facile identificazione e selezione.

I set di ferri da maglia in bambù forniti in questo fantastico set sono perfetti per un principiante, perché vengono fornite tutte le taglie più popolari per iniziare i progetti.

La confezione include 36 ferri da maglia e 1 set di accessori per maglieria.Perfetto per strumenti fai-da-te intrecciati a mano. È la scelta migliore per te che prepari regali per i tuoi figli o amici.

Puoi usare i set di ferri da maglia per creare bellissimi disegni e progetti artigianali. Ottimo per lavorare a maglia articoli da regalo come cardigan, sciarpe, cappelli slouch e altro. READ Stephen Curry dei Warriors sull'orlo del record di 3 punti della carriera NBA dopo la vittoria 5-15 sui cracker

6 Pcs Ferri Circolari Acciaio Inossidabile Ferri da Maglia Ferri per Lavorare a Maglia Ferri Circolari Corti Ferri da Calza Ferri Per Lana Aghi Circolari Set di Ferri per Tessere-2/3.5/4/5/6/9mm 9,99 € disponibile 2 new from 9,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Acciaio inossidabile di alta qualità] Il prodotto è realizzato in acciaio inossidabile 201 di alta qualità. Sono molto robusti e durevoli, non facili da arrugginire e resistenti all'abrasione. Il materiale squisito assicura che il prodotto non abbia barbe e non graffi le mani e filo di cotone.

[Disegno del perno circolare] Questo è un perno circolare. La struttura dell'ago ad anello può aiutarti meglio nel lavoro a intreccio circolare, sostituendo l'ingombrante post-elaborazione che deve essere eseguita dopo i normali maglia. Puoi eseguire liberamente una varietà di lavori a maglia, come ad esempio: cappelli.

[6 diverse dimensioni] Nella confezione sono presenti un totale di 6 spilli ad anello, le loro dimensioni sono diverse, sono: 2/3,5/4/5/6/9 mm e la lunghezza è di circa 40 cm. Diverse dimensioni possono aiutarti a completare la lavorazione a maglia di diversi spessori di lana e possono completare la lavorazione a maglia di diverse densità, è un buon aiuto per lavorare a maglia!

[La stretta connessione tra l'ago e il filo] La connessione tra l'ago per maglieria in acciaio inossidabile e il filo di acciaio è molto continua e la connessione è molto stretta, non facile da scollegare. Il filo è più sottile dell'ago, il che assicura che tu possa trasferire facilmente la corda.

[Strumenti professionali per gli appassionati di maglieria] Gli strumenti per maglieria professionali di diverse dimensioni sono completamente adatti per gli appassionati di maglieria, attraverso questi ferri da maglia puoi facilmente realizzare cappelli, maglioni, ecc. È anche molto adatto per le knitters alle prime armi e può realizzare perfetti lavori fatti a mano con te.

Acciaio Inossidabile Set Di Ferri Da Maglia, 11 Pezzi Aghi Per Lavori a Maglia (1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,25 mm, 3,75 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5 mm) 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La confezione include: 11 ferri circolari in 8 diverse dimensioni. Se sei una maglieria professionale che ha bisogno di aghi circolari di diverse dimensioni, allora questo set è perfetto per te, poiché è un completo e portatile.

Dimensioni: con 11 misure che sono 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,25 mm, 3,75 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, contribuendo a completare progetti piccoli e grandi.

Materiale: gli aghi circolari di 11 dimensioni sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, le due estremità che hanno usato per lavorare a maglia sono robuste mentre la parte centrale è straordinariamente flessibile. Leggero e salvaspazio.

Applicazione: questo set soddisferà tutte le vostre esigenze di lavorazione a maglia, sia che si tratti di un semplice cappello o di un maglione complicato, è sempre possibile scegliere la dimensione perfetta per iniziare il vostro lavoro.

Design ergonomico: punta affusolata rotonda e finitura liscia in acciaio che rendono facile passare attraverso i filati, dando una grande presa all'utente. Il filo flessibile può essere arrotolato per ridurre al minimo le sue dimensioni per una facile conservazione.

Bambù ferri da maglia Set 18 accoppiamenti circolare a doppia punta Set ferri da maglia per principianti i professionisti del mestiere collezione 18,73 € disponibile 2 new from 18,73€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 12.24-KT-PQ74

LIHAO Kit per ferri Indicatore di Blocco, Ago da Cucito, Punte per Ferri da Calza 7,99 €

6,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un kit completo per lavori a maglia, tra cui 120 ganci di bloccaggio, 9 aghi per cucire con occhielli grandi e 6 punte per ferri da maglia.

I segnapunti sono collocati nella robusta scatola di plastica e convenienti da conservare, gli aghi vengono inseriti con cura in un tubo che consente di agganciare l'ago selezionato molto facilmente senza essere punto.

120 pezzi di marcatori di bloccaggio in plastica, sufficienti per la sostituzione o la sostituzione, ideali per contrassegnare l'inizio e la fine dei punti del modello.

Strumenti base indispensabili per i principianti, è un buon regalo per coloro che si intrecciano spesso.

Garanzia: questo prodotto ha una garanzia di un anno da parte nostra, per favore contattaci tramite il messaggio di Amazon se necessario. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la descrizione di seguito.

JZK 36 Pezzi 18 paia ferri da maglia in bambu legno punta singola per lavori a maglia accessori kit, 36cm lunghi, diametri diversi 2mm - 10mm 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Confezione contiene: (36 pezzi) 18 paia ferri da maglia bamboo con punta dritta, hanno varie misure dai 2 mm agli 10mm. 36 cm lunghezza.

I diametri di ferri sono: 2.0mm, 2.25 mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm. La diametro è scritta all'estremità del ferro.

Kit di ferri da maglia realizzati in bambù. Hanno punte standard e una finitura liscia per lavori a maglia veloci.

Bellissimo set di ferri da maglia per lavorare a maglia, permettono di lavorare qualsiasi filato, dal cotone alla lana, ottimi per creare sciarpa, cappelli, maglie ecc.

Ottimo regalo di compleanno o regalo di Natale per chi è appassionato di lavori con la lana, soprattutto per i principianti. Ed è anche un buon regalo per la festa della mamma.

Hobbygift Custodia Morbida per spilli da Maglia, Multicolore, 12 x 41 x 7.5cm 8,83 €

8,57 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Custodia per spilli a maglia con motivo gufo.

Semplice custodia per i tuoi spilli da maglia.

Dimensioni: 12 x 41 x 7,5 cm.

