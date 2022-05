Home » Salute e Bellezza Guida definitiva per acquistare una il pompelmo brucia i grassi nel 2022 – I migliori 40 compilati! Salute e Bellezza Guida definitiva per acquistare una il pompelmo brucia i grassi nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Verana Olio Per Massaggi Pompelmo, Naturale, Senza OGM, Per il Corpo, Brucia i Grassi, Anticellulite, Migliora l'elasticità della pelle, Allevia lo l'affaticamento, Rivitalizzante, Aromaterapia (1L) 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'olio da massaggio per il corpo Verana Professional "Grapefruit" è stato sviluppato appositamente per vari tipi di massaggio del corpo, massaggio aromatico e trattamenti SPA per il corpo

Un componente unico dell'olio da massaggio è l'olio essenziale di pompelmo naturale

L'olio essenziale di pompelmo contiene vitamine A, C, E, PP e B, queste vitamine aiutano le cellule della pelle a produrre collagene ed elastina

Olio essenziale di pompelmo: favorisce la combustione dei grassi - aiuta a combattere efficacemente la cellulite - promuove il ringiovanimento della pelle - aiuta a rallentare il processo di invecchiamento della pelle - aiuta a rafforzare il sistema immunitario - aumenta l'elasticità della pelle - ha proprietà antisettiche e antibatteriche - nutre la pelle con vitamine - allevia lo stress e la fatica - ripristina lo stato emotivo - calma il sistema nervoso

Olio per massaggi corpo "Pompelmo" aiuta a bruciare i grassi e combattere la cellulite, aiuta a rallentare il processo di invecchiamento della pelle e contribuisce al suo ringiovanimento. L'olio aumenta l'elasticità della pelle, idrata e nutre la pelle con vitamine, consente di mantenere la pelle liscia e soda a lungo

ESI Batteril 900 - 30 Tavolette 13,50 €

7,32 € disponibile 19 new from 7,24€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seme di pompelmo e albero del te

Adatto per vegetariani e vegani

Senza glutine

Ingredienti: Ingredienti Pompelmo semi estratto titolato 50% 450 mg, apporto bioflavonoidi 225 mg, Tea Tree titolato 70%, oli essenziali 57 mg, apporto olio essenziale puro 40 mg; eccipienti: agenti di carica: fosfato dicalcico, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio; agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, glicerolo; aroma; acidificante: acido citrico

Optimum Nutrition Gold Standard Pre Workout, Energy Drink con Creatina Monoidrata, Beta Alanina, Caffeina e Vitamina B Complesso, Mix di Frutta, 30 Porzioni, 330 g, il Packaging Potrebbe Variare 24,99 €

19,49 € disponibile 6 new from 19,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Una formula Optimum Nutrition facile da mescolare, per il supporto e riduzione dell'affaticamento muscolare, che fornisce una bevanda integratrice gustosa e rinfrescante per gli allenamenti intensivi

La vitamina C aiuta il tuo sistema immunitario mentre cerchi di raggiungere una forma fisica ottimale

5 g di BCAA in ogni dose forniscono una quota di amminoacidi in proporzione 2:1:1

Una particolare formulazione di vitamina C e magnesio, concepita per ridurre l'affaticamento e la stanchezza in modo da poterti allenare a lungo

Indicata per tutti i tipi di sport e sessioni di allenamento intensivo

GSE BIOTIC FORTE 13,50 €

11,80 € disponibile 33 new from 8,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gse Biotic Forte è un integratore a base di estratto secco di semi di pompelmo GSE, Echinacea e Melaleuca.

I componenti contribuiscono all'equilibrio microbico dell'organismo.

Contribuisce a rinforzare le naturali difese immunitarie.

Curcuma Piperina Plus Zenzero Vitamina C-130 cpr-Altissimo Dosaggio Naturale Di Estratto Curcuma 1280,00Mg-Curcumina 200,00Mg-Piperina 10,00Mg-Potente e Veloce Brucia Grassi-Antinfiammatorio 37,90 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BENEFICI NATURALI: La nuova formula di ultima generazione dell’integratore in formato XL made in Italy con estratto di curcuma - estratto di piperina plus - estratto di zenzero e vitamina C che con le sue virtù contribuisce fortemente al normale funzionamento del nostro organismo come : ✔️ ANTINFIAMMATORIO naturale ✔️ ANTIDOLORIFICO naturale ✔️ ANTIAGE naturale. Aiuta in modo naturale la ✔️ DIGESTIONE. No OGM, senza glutine, adatto per vegani, senza lattosio e amido, 100 % naturale.

NUOVA FORMULA POTENZIATA: Nuova formula potenziata con estratto di curcumina titolato al 95%, estratto piperina titolato 95%, estratto zenzero e vitamina C. Associando una giusta dose di piperina si aumenta l’assorbimento della curcumina 20 volte di più, offrendo i massimi benefici.

CURCUMINA E PIPERINA PLUS: Grazie alle alte virtù della curcumina e piperina, aiuta a riequilibrare in modo naturale insieme all’attività fisica il benessere psicofisico, minacciato dalle cattive abitudini, in oltre contribuiscono in modo naturale alla normale funzionalità giornaliera del corpo.

ZENZERO e VITAMINA C: Completano la formulazione l'estratto di zenzero e vitamina C, che contribuisce in modo naturale alla normale funzionalità del : ✔️ SISTEMA IMMUNITARIO ✔️ TERMOGENICO NATURALE ✔️ REFLUSSO GASTRICO ✔️ GENGIVE ✔️ OSSA ✔️ PELLE. La vitamina C aiuta in modo naturale ad eliminare le tossine da fumo e inquinamento.

QUALITA' e SICUREZZA: L’integratore grazie alle sue virtù insieme a una dieta sana genera un vero ELISIR DI BELLEZZA e contribuisce in modo naturale a RESTARE IN FORMA. Siamo un’azienda di stampo familiare non industriale: siamo in grado di garantire la massima qualità di ogni compressa. Certi della qualità dei propri integratori, qualora il consumatore non dovesse essere soddisfatto del prodotto potrà restituirlo. Contattateci telefonicamente, un consulente sarà a vostra disposizione.

Potente Dimagrante e Brucia Grassi Dual Pro F-burner | Per Donne E Uomini | 100 Capsule | Insieme Di Sostanze Attive | Senza Stimolanti | Integratore Alimentare Naturale | Vegane Pillole Dietetiche 24,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SUPER FORTE & SENZA CAFFEINA - Supporta la tua dieta e gli allenamenti con DUAL Pro F-Burner. Controllo del peso completamente naturale e integratore alimentare per uomini e donne. La complessa formula scientifica include 6 ingredienti attivi ad alto dosaggio. Capsule facili e semplici da assumere (facili da deglutire), da inserire tra le tue abitudini quotidiane. Dual Pro F-BURNER contiene preziosi ingredienti naturali! Composizione equilibrata senza caffeina o eccitanti.

INTEGRATORE ALLA DIETA COMPLETO & AD EFFETTO RAPIDO, SEMPLICE DA USARE - DUAL Pro F-Burner contiene un complesso di principi attivi, tra cui L-Carnitina, ALC, Garcinia Cambogia, Estratto di Maca, Glucomannano e Pepe Nero. Gli ingredienti di F Burner sono certificati per essere puri al 100% e di alta qualità. Tutti i prodotti DUAL superano rigorosi e approfonditi test di qualità per garantire qualità e sicurezza. L'azione è rapida e è facile da integrare nella tua dieta quotidiana.

VEGANO, PURO & SENZA STIMOLANTI, SENZA EFFETTI COLLATERALI - DUAL Pro F-Burner è adatto al 100% ad uno stile di vita vegano, non contiene tracce di prodotti animali, evita completamente l'uso di ingredienti di origine animale e gelatina bovina. DUAL utilizza esclusivamente ingredienti naturali al 100% in tutti i prodotti. Tutti gli ingredienti sono raccolti da fonti naturali di prima qualità. Integratore alimentare senza controindicazioni e senza stimolanti.

QUALITÀ & PUREZZA PREMIUM - Tutti gli ingredienti vengono raccolti da fonti naturali di alta qualità, contenenti zero additivi e stimolanti, nessun ingrediente sintetico, coloranti artificiali o ingredienti OGM. Privo di magnesio stearato. Gli ingredienti attivi in capsule vengono rilasciati lentamente nel tuo organismo, facendoti ottenere il massimo effetto dopo circa mezz'ora dall'assunzione. Prendi 3 capsule, 30 - 60 minuti prima dei pasti con 250-300 ml di acqua, 2 volte al giorno.

GUIDA PROFESSIONALE & IN TEMPO REALE - Accedi in tempo reale alla consulenza di expertos en dietas ed esperti di dieta per discutere i tuoi progressi e come migliorare i tuoi risultati. Per ottenere i risultati desiderati, è necessaria la guida professionale di professionisti della expertos en nutrición da DUAL. Parla con noi sempre e ovunque! Non appena effettui l'ordine, il nostro team di professionisti ti offrirà una consulenza personale. READ Guida definitiva per acquistare una profumi donna offerta nel 2022 - I migliori 40 compilati!

BearFruits Maschera e Cuffia per Capelli Fenicottero, Liscia e Ammorbidisce + Fragola, Districa e Illumina + Ananas, Detox e Rivitalizza, Idea Regalo 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Maschera per capelli BearFruit per 30 minuti di intenso trattamento condizionante

Una adorabilissima cuffia per capelli riutilizzabile dal design fenicottero, in edizione limitata

Una adorabilissima cuffia per capelli riutilizzabile dal design fragola

Una adorabilissima cuffia per capelli riutilizzabile dal design ananas

L’aloe vera e l’olio di argan lisciano ed ammorbidiscono i capelli, avvolgendoli in un aroma sorprendente ed energizzante

Tè brucia grassi per perdere peso bruciagrassi. dimagrimento naturale per la perdita di peso. infuso naturale detox snellente con tè rosso pu-erh, tè verde sencha, ananas, pompelmo, equiseto 200 gr 14,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Perdere peso velocemente: tè rosso Slim Acai "Desire Desire Body" agisce come un potente bruciatore di grassi, aiutandoti a eliminare il grasso corporeo e perdere peso. Ha un effetto termogenico e un acceleratore del metabolismo.

Ingredienti naturali: concentrato di tè fatto di prodotti naturali progettati per perdere peso velocemente ed efficace. La coda di cavallo, l'ananas e il pompelmo formano un tè gustoso e con un chiaro effetto bruciante.

Migliora la digestione: un'infusione dopo i pasti del nostro tè rosso sottile ti aiuterà con digestioni pesanti. Allo stesso tempo che ti aiuterà con l'eliminazione dei grassi ingeriti.

LAVORI! Uno dei migliori prodotti dimagranti efficienti che sono attualmente sul mercato. Proprietà dimagranti efficaci. Il nostro tè rosso Slim Acai è tra i prodotti per la perdita di peso veloce "Best Selling"

Qualità e soddisfazione: il nostro tè della disintossicazione potente dimagrante con ingredienti naturali al 100% è un potente bruciore grasso e grasso veloce adatto per diete vegetariane, senza additivi o conservanti. Naturly utilizza solo ingredienti di altissima qualità e gli standard produttivi più grandi del mondo (GMP).

Curcuma Plus - Curcumina e PiperinaTit.95% - Antinfiammatorio e Antiossidante Naturale – Curcumina estratto secco Tit 95% Alto | 240 Compresse Vegane Made in Italy 17,97 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FORMULA POTENZIATA: Nuova formula potenziata con estratto di curcumina Titolato al 95% ed estratto di Piperina Titolato al 95%.

MADE IN ITALY: Platinum Plus viene formulato e confezionato in Italia, secondo i più rigorosi disciplinari della comunità europea, per garantirti un prodotto di grande sicurezza ed efficacia.

CURCUMA PIPERINA PLUS :240 compresse per un trattamento completo a base di curcuma, in una confezione pratica, sicura ed elegante. Questa sola confezione è sufficiente per un trattamento di 6/12 mesi!

PIPERINA: è dotata di proprietà fitoterapiche, la capacità di incrementare la secrezione salivare e gastrica.

FACILE DA DEGLUTIRE: Le nostre compresse sono state studiate e prodotte in modo da facilitare l'assunzione e favorire la deglutizione.

+Watt Stack Fire Ultra, Nuova Formula, 90 Capsule 30,40 € disponibile 9 new from 30,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Integratore alimentare a base di estratti vegetali, caffeina, L-carnitina, acido lipoico, vitamina C e vitamina E. Stack Fire Ultra è un termogenico completo, contiene nutrienti ed estratti vegetali

Modo d’uso: assumere 2 capsule al giorno, preferibilmente al mattino e/o pranzo, accompagnate da abbondante acqua al fine di facilitarne la deglutizione.

Formato: 90 capsule.

Crema Viso Acne Aliobio Macchie Crema per Brufoli Viso per Pelli Sensibili 60g 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Addio alle macchie: il nostro prodotto è efficace nella pulizia dei pori ostruiti dall'eccesso di sebo e aiuta a bilanciare la produzione di olio per ripristinare una pelle impeccabile.

Riduzione dei pori: aiuta a minimizzare l'aspetto dei pori e a ridurre la comparsa di brufoli, ottenendo così una pelle sana e luminosa.

Idratazione intensa: aggiungendo alcuni estratti naturali e un potente idratante, fornisce un'idratazione intensa. Usandolo mattina e sera mantiene la pelle idratata tutto il giorno.

Adatto a tutti i tipi di pelle: un ottimo prodotto è compatibile con i tipi di pelle secca, grassa o mista, fornendo la stessa cura potente ed efficace per adolescenti e adulti.

Garanzia di soddisfazione: il nostro prodotto è una formula scientifica, se non sei soddisfatto del nostro prodotto, non esitare a contattarci.

ROWALU | Drenante Forte | Integratore Diuretico 7 azioni | Detox ed Anticellulite | Depura il fegato ed Intestino | Drena i Liquidi e Sgonfia la Pancia 17,99 €

13,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Naturale: Detoslim è un Diuretico liquido a base di di Ortosifon, Tarassaco, Ananas, Camomilla e Griffonia efficaci estratti naturali che favoriscono l'azione depurativa dell'organismo, dei reni, la funzionalità delle vie urinarie ed il drenaggio dei liquidi.

Miglior Soluzione per le tue Gambe Gonfie: Non solo efficace contro la ritenzione idrica ma la presenza dell'Ananas aiuta a contrastare gli inestetismi della cellulite per una pelle libera da imperfezioni e tonica. Provalo Ora!

Pancia Piatta : La presenza di camomilla aiuta a sgonfiare la pancia, infatti favorisce ed equilibra la motilità gastrointestinale ed aiuta ad accelerare il metabolismo, ottimo per chi soffre di colon irritabile e gonfiore addominale ed intestinale.

✔️ Riducente: La formula naturale arricchita con Ananas e Griffonia aiuta a contrastare i depositi adiposi ed a controllare il senso di fame per rimodellare con gusto pancia, vita e fianchi.velocemente pancia, vita e fianchi.

Sapore Originale: Uno dei migliori integratori diuretici, potente detossinante senza Glutine e naturalmente senza Lattosio che non sa di sciroppo come la maggior parte delle bevande drenanti forti. Gusto Arancia o Menta lo rendono un drink piacevole da bere sia per uomo che per donna. Scopri il nostro percorso rimodellante e depurativo.piacevole da bere sia per uomo che per donna.

Pranaturals Scrub Corpo Rivitalizzante ai Sali del Mar Morto 500g, Esfoliante, Nutriente e 100% Biologico, Ricco di Minerali Naturali, Ideale per Tutti i Tipi di Pelle, Con Olio di Mango e Kiwi 15,00 €

14,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SCRUB AI SALI DEL MAR MORTO 100% BIOLOGICO - Raccolto a mano e privo di conservanti e agenti chimici nocivi.

MINERALI NATURALI RIVITALIZZANTI - Lo scrub ai Sali del Mar Morto si scoglie delicatamente sulla pelle, esfoliandola e lasciandola meravigliosamente morbida e luminosa.

SCRUB CORPO PER TUTTI I TIPI DI PELLE - Soprattutto per pelle secca e sensibile. Il sale del Mar Morto è ideale per disintossicare tutti i tipi di pelle, in modo che la pelle sia curata e pulita. Ringiovanisce la pelle ed idrata in profondità.

PRODOTTO COSMETICO VEGANO - I prodotti cosmetici PraNaturals sono vegani e realizzati con ingredienti naturali senza parabeni e altri additivi.

SCRUB CORPO CON OLIO DI MANGO E KIWI – Nutrienti minerali del Mar Morto miscelati armoniosamente con oli di grano e mandorla dolce. Il sale del Mar Morto, combinato con gli oli rimuove delicatamente le cellule morte e rende la pelle sana e luminosa. Uno scrub corpo esclusivo che si scioglie sulla pelle e la esfolia delicatamente, rendendola liscia e morbida.

NEATLY Olio Anticellulite Forte Drenante alle Mandorle Dolci - Olio per Smagliature Rassodante - Olio Massaggi Corpo Intensivo Snellente - Assorbimento Rapido Alla Crema Anticellulite Forte, 250ml 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OLIO CELLULITE MASSAGGIO NATURALE: questo olio di mandorle corpo di NEATLY può essere utilizzato per un massaggio anticellulite manuale oppure usato come olio anticellulite per coppettazione. Il nostro olio intensivo anticellulite è profumato con un'azione antinfiammatoria ed antiossidante.

CONTRO LA CELLULITE ED ELIMINA LE TOSSINE: grazie alle proprietà naturali dell'olio di mandorle dolci, agrumi, semi d'uva e pompelmo, otterrai un effetto totalmente detox. Penetra e deterge in profondità la pelle rendendola più liscia e soda. Otterrai risultati già dalle prime applicazioni.

PIÙ ASSORBENTE DELLA CREMA ANTICELLULITE PROFESSIONALE: l'olio rassodante corpo risulta più assorbente della crema massaggio professionale anticellulite. Scegli il nostro olio massaggio anticellulite per un dren relax massaggio totale. Ritagliati oggi un momento per te stessa.

FACILE APPLICAZIONE: usare questo olio corpo rassodante è semplicissimo. Agita bene il flacone prima di utilizzarlo. Successivamente massaggia il punto desiderato fino all'assorbimento. Ripeti l'operazione due volte al giorno per ottimi risultati. Nessun effetto collaterale.

MADE IN GERMANY: Tutti i nostri prodotti sono stati creati e testati in Germania. Utilizziamo esclusivamente ingredienti di altissima qualità e miglioriamo costantemente le formule utilizzate, in modo da creare i migliori prodotti possibili. READ Guida definitiva per acquistare una la crema doposole nel 2022 - I migliori 40 compilati!

BearFruits Maschera e Cuffia per Capelli, Ananas, Detox e Rivitalizza + Cocco, Nutre e Idrata + Pompelmo, Antiossidante e Volumizzante, Idea Regalo 17,97 €

17,09 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Maschera per capelli BearFruit per 30 minuti di intenso trattamento condizionante

Una adorabilissima cuffia per capelli riutilizzabile dal design ananas

Una adorabilissima cuffia per capelli riutilizzabile dal design cocco

Una adorabilissima cuffia per capelli riutilizzabile dal design pompelmo

L’estratto di ananas disintossica e rivitalizza i capelli, avvolgendoli in un aroma di agrumi energizzante

Pesoforma Drenante Liquido Frutti di Bosco, Elimina liquidi in eccesso, Contrasto cellulite, con tè verde - 500 ml 15,00 €

5,91 € disponibile 9 new from 5,37€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INTEGRATORE AI FRUTTI DI BOSCO: con estratti vegetali, utili a favorire la depurazione dell’organismo e l’eliminazione dei liquidi in eccesso

Te’ Verde, Viola tricolor, Betulla, Orthosiphin stamineus, Asparagus officinalis che favoriscono l’eliminazione dei liquidi e la funzione urinaria

GUSTO: drenante al gradevole gusto ai frutti di bosco da bere nell’arco della giornata, utile per eliminare i liquidi in eccesso

RICCO DI ESTRATTI VEGETALI: Formula esclusiva a base di 8 estratti vegetali fito-attivi

SENZA GLUTINE: il drenante non contiene glutine, adatto anche ai celiaci attenti alla propria forma fisica, per un sano stile di vita

Matt Drenante Forte con Linfa di Betulla, 500ml non disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DRENANTE FORTE - Formula concentrata da diluire in acqua. I principi vegetali in esso contenuti, sono un valido aiuto per eliminare i liquidi in eccesso, aiutando l’equilibrio del peso corporeo

La linfa di Betulla e il Tè verde sono piante note per il loro potere drenante. L’ananas, agendo sul microcircolo, allevia la pesantezza delle gambe e contrasta gli inestetismi della cellulite

MODALITÁ D'USO - Assumere da 2 a 3 misurini al giorno. Versare il contenuto dei misurini in una bottiglia di acqua da 1 litro, agitare bene e consumare nell’arco della giornata

FORMATO - Bottiglia in vetro (500 ml) con misurino (20 ml)

MATT - Scopri le linee di Matt Divisione Pharma, Matt Benessere, Matt Erboristeria, Matt Slimming, Matt Sport e Matt Divisione Cosmetica per la cura del tuo corpo a 360°

Napura S9 200ml Shampoo ristrutturante,ricostruzione capelli ristrutturante capelli professionale - riparazione cheratina per capelli danneggiati - trattamento capelli alla keratina - Senza solfati 21,50 € disponibile 2 new from 21,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ ricostruzione capelli danneggiati : Napura S9 adatto a trattamento ristrutturante capelli professionale Shampoo cheratina ricostruzione, con alti livelli di proteine ​​e vitamine. Grazie alla ricca formulazione da ingredienti superfood come mandorle e riso, con il suo nutrimento naturale intensivo, rinforza l’idratazione, ricostruzione capelli danneggiati,ripara i danni alla fibra capillare, lasciando i capelli brillanti, più lucenti, più forti e rivitalizzati.

✅ Ricostruire trattamento cheratina per capelli : Arricchire le fibre capillari danneggiate e riportare in vita i capelli secchi e fragili. Trattamento capelli danneggiati, nutre ogni ciocca e leviga il fusto del capello, preserva gli oli naturali e ricostituire nutrimento e cheratina per capelli che aumenta la forza e mantiene i capelli forti, più elastici e più sani, elimina doppie punte capelli.

✅ Shampoo volumizzante capelli : Shampoo keratina per capelli trattamento,con alle proteine ​​del grano e all'olio di jojoba, ogni ciocca assorbe l’idratazione necessaria, mantenendo i capelli elastici e rafforzandone la resistenza alla trazione. Tutto ciò previene le doppie punte dei capelli, aggiungendo volume ai capelli diradati e facilitando la gestione. shampoo riparatore split ender doppie punte.

✅ Shampoo senza solfati: shampoo alla cheratina, shampoo sulfate free, lava delicatamente i capelli senza agenti aggressivi nella formulazione. Shampoo idratante professionale Napura S9 ricostituire l'umidità e la cheratina e previene la disidratazione del cuoio capelluto e dei capelli. shampoo uso frequente, indicato per Capelli fini, fragili, grossi, secchi, sfibrati, grassi, grassi, ricci, naturali, capelli danneggiati.

✅ Shampo professionali per parrucchieri : Qualità professionale da salone raccomandata dai parrucchieri per trattamento ristrutturante capelli. Mai rimpiangere, goditi risultati di qualità molto migliori rispetto allo shampoo tradizionale del mercato di massa di qualità economica! ❤Deliziati con un'irresistibile fragranza floreale-dolce e fruttata-fresca che rinfresca i tuoi capelli e delizia i sensi.

Be Perfect - Natur Drenax - Integratore Alimentare Di Origine Naturale - Funzione Depurativa e Drenante Contro Gonfiore e Ritenzione Idrica - Made in Italy - Detox - Senza Glutine - 120 Capsule 34,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Integratore alimentare 100% di origine Naturale, che favorisce l'eliminazione di liquidi in eccesso e migliora le funzioni depurative dell'organismo.

Estratto secco di betulla: regola le funzionalità delle vie urinarie, depurando l’organismo.

Estratto secco di Orthosiphon: drena i liquidi in eccesso e favorisce la giusta funzionalità delle vie urinarie.

Estratto secco di Asparago: depura l'organismo, favorisce la funzionalità delle vie urinarie e drena dei liquidi in eccesso.

Estratto secco di te’ verde: riequilibra il peso corporeo e drena i liquidi in eccesso.

Wtrcsv Set Regalo Olio Essenziale,Oli Essenziali Puri Al 100%,Per Umidificatore,Diffusori,Massaggi,Cura Dei Capelli,Ecc. (30x5 ml) 37,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche REGALO IDEALE: viene fornito con una bella confezione regalo, questo set di oli essenziali naturali è anche un regalo ideale per le vostre famiglie, amici e amanti in occasione di compleanni, anniversari, San Valentino o Natale

INCLUSI IN QUESTO SET: Gli oli essenziali inclusi sono citronella, camomilla, patchouli, legno di sandalo, mirra, cajeput, cannella, limone, eucalipto, bergamotto, lavanda, timo, gelsomino, cedro, citronella, menta piperita, chiodi di garofano, arancia dolce, pompelmo, zenzero, Vetiver, rosmarino, ginepro, incenso, geranio, rosa, tea tree, salvia sclarea, ylang ylang, aghi di pino

USI SUGGERITI: puoi usarli con un diffusore, per fare profumi, candele profumate, bombe da bagno, saponi o per aromaterapia, massaggi, cura dei capelli, cura della pelle e cura della casa (camera da letto, soggiorno, bagno, studio). Si prega di leggere attentamente la guida agli oli essenziali prima dell'uso. Si prega di applicare solo una piccola quantità sul dorso della mano o dietro l'orecchio per confermare se si soffre di allergia agli oli essenziali.

ALTA QUALITÀ: i nostri oli essenziali di alta qualità sono oli essenziali naturali per migliorare il tuo ambiente. Basta aggiungere qualche goccia a qualsiasi diffusore per aromaterapia e riempire l'intera stanza con quell'aroma.

ACQUISTO SENZA RISCHI AL 100%: Se il nostro prodotto non soddisfa le tue aspettative, ti rimborseremo. Qualsiasi problema o suggerimento non esitate a contattarci su Amazon.

Equilibra Corpo, Scrub Salino Rimodellante, Scrub Corpo Esfoliante a Base di Aloe Vera, Leviga e Nutre la Pelle, Mix di Sali Marini ad Azione Antiacqua, Oli Naturali ed Estratti Vegetali, 600 g 11,50 € disponibile 5 new from 10,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SCRUB RIMODELLANTE - Speciale mix di Sali marini, oli naturali ed estratti vegetali che esfolia, leviga e nutre la pelle del corpo; I Sali marini cristallini svolgono un'efficace azione antiacqua

CARATTERISTICHE - L'Olio Essenziale di Rosmarino e il Mentolo donano una sensazione di benessere e relax, L'Olio di Vinaccioli nutre e rende elastica la pelle del corpo

COSA CONTIENE - Aloe Vera, Sali marini cristallini, Olio di Vinaccioli, Centella, Ippocastano, Edera, Olio essenziale di Rosmarino e Mentolo

PELLE LEVIGATA E NUTRITA - Esfolia, Leviga e nutre la pelle; SPA experience; Ideale sotto la doccia; 99,9% ingredienti di origine naturale

EQUILIBRA - Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto di un perfetto equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza

Equilibra Integratori Alimentari, Buon Aloe Vera 95%, Integratore Aloe Vera da Bere Puro o Diluito, Aloin Free, Detox, Pura Polpa, Senza Aggiunta di Acqua, con Succo di Pesca, Senza Glutine, 500 ml 10,90 €

8,30 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER DEPURARE IL TUO ORGANISMO: Integratore alimentare per favorire le funzioni depurative dell'organismo; a base di polpa al 100% non diluita da foglie selezionate di Aloe Vera; con succo di pesca

CARATTERISTICHE: La polpa interna delle foglie di Aloe Vera Extra Barbadensis (gelum sine cute) è ottenuta con una lavorazione che preserva i principi della pianta fresca. Vegano, senza glutine

AL MATTINO: Si consigliano 50 ml al giorno (1 misurino) da assumere al mattino puro o diluito in altra bevanda. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 30 giorni

PRODOTTO DI QUALITÀ: Le coltivazioni di Aloe Barbadensis Miller scelte da Equilibra sono selezionate e certificate, senza impiego di pesticidi; la raccolta delle foglie avviene manualmente

EQUILIBRA: Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto di un perfetto equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza READ Guida definitiva per acquistare una profumi donna offerta nel 2022 - I migliori 40 compilati!

ERBOTECH Propoli (propolis) Spray 30 ml, Tintura Madre, estratto puro al 100%, rimedio naturale per mal di gola e tosse, contribuisce al benessere delle prime vie respiratorie, Vegan, Made in Italy 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CONTENUTO - A casa riceverà un contenitore comodo da trasportare e facile da usare di Propoli Arancio (Propolis) Spray da 30 ml. Estratto puro 100% naturale concentrato 1/3, Senza OGM, derivanti del latte, conservanti aggiunti, aromi e coloranti artificiali. Tintura Madre di alta qualità proveniente dalle aree incontaminate della VALLECAMONICA, rinomato per il suo gusto unico e per vari benefici, senza additivi e conservati. Ideale per vegetariani.

PROPOLI - Come il miele e la pappa reale, anche la propoli è prodotta dalle api: è costituita da una sostanza resinosa che riveste gli alveari e li protegge dagli agenti esterni come muffe, funghi, batteri, insetti. Attualmente si stima che le sostanze presenti nella propoli siano più di 300. Nell'antico Egitto veniva utilizzata per imbalsamare i cadaveri; in effetti si potrebbe dire che gli Egizi abbiano imparato l'arte dell'imbalsamazione dalle api.

CUSTODI DEL NATURALE - Dalle api è nata la nostra passione per la natura. Custodire i suoi doni è diventata la nostra filosofia aziendale e di vita. Siamo cresciuti in mezzo alla natura: è lei che ci ha insegnato a rispettare i suoi tempi. Così, ogni giorno, riportiamo le sue regole in azienda e nei nostri prodotti. Valorizziamo al massimo il processo di produzione attraverso la continua ricerca di tecnologie innovative in grado di conservare al meglio ciò che la natura ci ha dato.

ERBOTECH - Erbotech è un’azienda a filiera corta, in cui il fitopreparatore e il personale specializzato, si occupano di tutti i singoli passaggi del comparto produttivo, dalla coltivazione alla raccolta, dalla lavorazione fino al confezionamento del prodotto finito. La provenienza locale delle materie prime permette la lavorazione entro poche ore dalla raccolta, in modo da poter conservare le caratteristiche quantitative, fitochimiche e organolettiche.

SERVIZIO CLIENTI - Attraverso il controllo dell’intera filiera produttiva, che va dalla raccolta alla lavorazione nel Laboratorio certificato, fino alla commercializzazione, si garantiscono prodotti biologici sicuri ed efficaci. Il nostro Servizio Clienti è sempre a Tua disposizione, non esitare a contattarci!

