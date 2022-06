Home » Assortito Guida definitiva per acquistare una kenwood kmm060 nel 2022 – I migliori 40 compilati! Assortito Guida definitiva per acquistare una kenwood kmm060 nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Kenwood KMM060 - Gancio impastatore a spirale in acciaio inox 41,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricambi Originali Kenwood. L'articolo si adatta al modello indicato. Verifica la compatibilità dell'articolo con il prodotto in tuo possesso. In caso di dubbi, contattaci.

Kenwood KMM060 - Kit 3 Accessori Pasta (Sfogliatrice 10 misure/Lasagne, Spagetti Quadrati 2 mm, Fettuccine 6,5 mm) + Adattatore Omaggio Originale per Kitchen Machine e Coocking Chef 244,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricambi Originali Kenwood. L'articolo si adatta al modello indicato. Verifica la compatibilità dell'articolo con il prodotto in tuo possesso. In caso di dubbi, contattaci.

Kenwood KMM060 - Centrifuga Originale per Kitchen Machine e Coocking Chef (azione di spremitura continua con una brocca di succo collegabile da 1 litro) 200,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricambi Originali Kenwood. L'articolo si adatta al modello indicato. Verifica la compatibilità dell'articolo con il prodotto in tuo possesso. In caso di dubbi, contattaci.

Kenwood KMM060 - Inserto gommato di ricambio per Frusta Flessibile (Flex Beater) 17,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricambi Originali Kenwood. L'articolo si adatta al modello indicato. Verifica la compatibilità dell'articolo con il prodotto in tuo possesso. In caso di dubbi, contattaci.

Kenwood KMM060 - Spatola per pasticceria 77,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricambi Originali Kenwood. L'articolo si adatta al modello indicato. Verifica la compatibilità dell'articolo con il prodotto in tuo possesso. In caso di dubbi, contattaci.

Kenwood KMM060 - Gancio impastatore in acciaio inox 60,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricambi Originali Kenwood. L'articolo si adatta al modello indicato. Verifica la compatibilità dell'articolo con il prodotto in tuo possesso. In caso di dubbi, contattaci.

Sistema ingranaggi completo Originale per Planetaria Impastatrice Kenwood KMM060 (Major) 156,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricambi Originali. L'articolo si adatta al modello indicato. Verifica la compatibilita' dell'articolo con il prodotto in tuo possesso. In caso di dubbi, contattaci.

Kenwood KMM060 - Spremiagrumi (Citrus Juicer) 600 ml Originale per Kitchen Machine e Coocking Chef (ideale per arance, limoni, limette e pompelmi) 77,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

Kenwood KAT001 Adattatore per Accessori 30,00 €

13,99 € disponibile 27 new from 11,83€

1 used from 13,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo adattatore ti permette di utilizzare gli accessori con sigla KAX ai vecchi modelli di impastatrici planetarie con sigla KM, KMM, KMC, KMY

Facile da installare: va applicato alla presa motore frontale, quella a bassa velocità

Potrai usare comodamente tutti i tuoi accessori per fare la pasta, oppure per tritare la carne, lavorare le verdure, le granaglie, i salumi

Scopri la nostra gamma completa di prodotti

Kenwood KVL6300S Impastatrice Planetaria Chef Elite, Movimento Planetario, dotato di 3 ganci, 8 velocità + Pulse, potenza 1400 W, Ciotola Grande da 6,7 Litri, Acciaio, Argento 620,00 €

459,00 € disponibile 4 new from 459,00€

17 used from 305,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROFESSIONALE: sia sperimentando o creando una piatto tramandato da generazioni, Chef Elite permette di creare pietanze di altissimo livello. Struttura in metallo pressofuso, finitura silver

OTTIMO: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1400W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6,7L per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

3 GANCI DI MISCELAZIONE: frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

MOVIMENTO PLANETARIO: lo movimento permette di miscelare, amalgamare ed impastare gli ingredienti per risultati da veri Chef

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina READ Guida definitiva per acquistare una la colonia per cani nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Kenwood KVL8300S Impastatrice Planetaria Chef Titanium SYSTEM PRO, 3 ganci, 8 velocità + Pulse, 3 prese motore, Ciotola Grande da 6.7 Litri, 1700watt, Argento 749,99 €

580,70 € disponibile 4 new from 580,70€

6 used from 418,66€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROFESSIONALE: Sia che tu stia sperimentando una nuova ricetta o ti stia cimentando in un piatto tramandato da generazioni, Chef Titanium SYSTEM PRO permette di creare pietanze di altissimo livello

POTENTE: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1700W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6,7L. Struttura in metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato.

PRECISO: Illuminazione all'interno della ciotola permette di vedere meglio gli ingredienti, il loro colore, la consistenza e la densità e quindi ottenere risultati ottimi per tutte le tue ricette

IN DOTAZIONE: 3 GANCI DI MISCELAZIONE Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi, LA FRUSTA GOMMATA e LA SPATOLA DA PASTICCERIA

PERSONALIZZABILE: Oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente (centrifuga, food processor con 6 dischi in acciaio inox, frullatore in vetro Thermoresist, tritacarne e tanto altro).

Kenwood KVL4100S Impastatrice Planetaria Chef XL, Robot da Cucina Mixer, 3 Ganci di Miscelazione, Personalizzabile con 25 Accessori, 1200 W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento 530,00 €

344,76 € disponibile 6 new from 344,76€

4 used from 258,03€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROFESSIONALE: sorprendere i tuoi amici: KVL4100S offre i ottimi risultati in cucina; struttura in metallo pressofuso e finitura in silver

OTTIMO: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1200W per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

CAPIENTE: dotato di una ciotola capiente in acciaio inox con capacità 6,7 l, ed un paraschizzi; la forma della ciotola è ottima, per una fruibilità

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina

Kenwood KAH359GL Accessorio Frullatore per impastatrici planetarie, in vetro Thermoresist, lame in acciaio inox facilmente removibile, capacità 1,6L, Grigio trasparente 120,00 €

69,90 € disponibile 36 new from 64,14€

1 used from 59,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il Frullatore in vetro Thermoresist è resistente agli shock termici: permette di lavorare miscele calde e fredde senza nessuna difficoltà

Le speciali lame MultiZone possono mescolare tutto, dalla frutta al ghiaccio

Il gruppo lame in acciaio inox è facilmente removibile per una facile pulizia

Dotato di un pratico bastoncino per il mescolamento dei composti

Capacità max. 1,6 l

Kenwood dado perno chiusura planetaria Chef KM020 KM040 KMM020 KMM060 KMM075 12,63 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

Kenwood KAH647PL Accessorio Robot da Cucina, Food Processor per Impastatrice Planetaria, dotato di 6 dischi e lame in acciaio inox, capacità 2,35L, Tritan, Grigio trasparente 176,00 €

103,50 € disponibile 54 new from 89,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MULTIUSO: Food processor maneggevole e di facile utilizzo, permette di lavorare velocemente qualsiasi alimento crudo o cotto, che sia carne, frutta o verdura

LAME IN ACCIAIO INOX: In dotazione 6 dischi monotaglio per sminuzzare fine, grosso, affettare fine, affettare grosso, tagliare a julienne e grattugiare

DESIGN ELEGANTE: Ciotola da 2,35 litri in Tritan, materiale altamente resistente agli urti e ai graffi, dal design lineare e manico in metallo spazzolato

SICURO: Sistema di sicurezza Interlock per cucinare le tue ricette in completa tranquillità

COMPATIBILE: Compatibile con tutti i modelli di impastatrici Kenwood Cooking Chef e Kenwood Chef.

Kenwood KMX750RD Impastatrice Planetaria Kitchen Machine kMix, Robot da Cucina Mixer, 1000 W, 5 Litri, Acciaio, Plastica, Rosso 254,30 € disponibile 37 new from 254,30€

34 used from 181,76€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INDISPENSABILE: Kmix è il compagno ideale in cucina, per coloro che amano sperimentare ed esprimere se stessi con i loro piatti. Struttura in metallo pressofuso dalla linea morbida ed avvolgente

POTENTE: 1000 W di potenza per miscelazione ed impasto, rotazione degli utensili di miscelazione e movimento planetario per pizza, pane, focacce e altro. Ciotola in acciaio inox con manico da 5 litri.

PRATICO: La regolazione elettronica delle velocità di lavorazione permette di lavorare senza sbalzi, evitando così di far fuoriuscire gli ingredienti dalla ciotola

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

PERSONALIZZABILE: Oltre 20 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare tante ricette diverse con una sola macchina

Kenwood Major Balloon 12, Frusta in acciaio INOX-Nuovo albero con anello seeger-s/steel Frusta grande albero con anello seeger 37,94 € disponibile 3 new from 31,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: acciaio inox.

Si prega di notare quanto segue:

Questo è un nuovo albero di tipo anello di sicurezza - questo è adatto sia per il vecchio cerchio che per il nuovo pianeta a baionetta

La forma a palloncino della frusta è perfetta per creare il massimo volume.

Mescola molta aria nella miscela per dare una consistenza leggera e soffice, perfetta per mousse,

Kenwood KM005-020 MAJOR = KW712207 33,50 € disponibile 2 new from 27,55€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frusta Major Kenwood

Kenwood KVC3100S Impastatrice Planetaria Chef, Robot da Cucina Mixer, movimento planetario, 3 utensili di miscelazione, 1000 W, 4.6 Litri, Acciaio, Metallo, Argento 299,00 € disponibile 6 new from 298,69€

3 used from 182,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INDISPENSABILE: Potente, versatile e robusto, Kenwood Chef diventerà ben presto il solo strumento in cucina di cui non potrete fare a meno. Struttura in metallo pressofuso e finitura in silver

OTTIMO: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1000W e una ciotola in acciaio inossidabile da 4,6L per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

MOVIMENTO PLANETARIO: lo movimento permette di miscelare, amalgamare ed impastare gli ingredienti per risultati da veri Chef

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina

Kenwood KHC29.P0SI Impastatrice Planetaria Prospero, 1000 W, 4.3 Litri, Plastica, Argento, Silver 330,00 €

263,00 € disponibile 26 new from 263,00€

19 used from 127,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROFESSIONALE: Sorprendere i tuoi amici non è mai stato così semplice: KHC29.P0SI assicura risultati ottimali in cucina, con una potenza da 1000W per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

POTENTE: 3 diversi attacchi per gli accessori per 3 velocità di lavorazione: alta, media e planetaria; funzione Pulse

SISTEMA DI SICUREZZA Interlock: blocca il funzionamento se le attrezzature non sono inserite correttamente

CAPIENTE: Dotato di una ciotola capiente in acciaio inox con capacità 4.3 L, ed un paraschizzi; forma della ciotola per una migliore fruibilità

3 GANCI DI MISCELAZIONE : Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi READ Guida definitiva per acquistare una la cassetta bici da corsa 11 velocita nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Kenwood KAX99.A0ME Accessorio Sfogliatrice XL, Sfoglia di Pasta Larga fino a 22 cm, Accessorio per Impastatrice Planetaria, MADE IN ITALY, Acciaio Inossidabile, Argento 170,00 €

112,00 € disponibile 27 new from 112,00€

2 used from 104,16€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SFOGLIA XL : LA SFOGLIATRICE XL di Kenwood MADE IN ITALY è l'aiuto adatto per ottenere ottimi fogli di pasta formato XL; la lunghezza di 22 cm consente di ottenere sfoglie extralarge di ottima consistenza

VERSATILE: dotata di 10 livelli diversi, è regolabile per preparare un'ampia varietà di pasta fresca e ricette: sfoglie per lasagne al forno, sfoglie per fare ravioli, tortellini e tanto altro

DUREVOLE: struttura in acciaio cromato con rullo in acciaio inox per facilitare lo scorrimento della sfoglia

PERSONALIZZABILE: grazie ai tagliapasta opzionali è possibile realizzare anche altri formati di pasta lunga: fettuccine, tagliolini, trenette, spaghetti quadrati

COMPATIBILE: adatta per l'impastatrice planetaria Kenwood, modelli KCC+KVC+KVL+KMX

Kenwood Major Chef Originale Frusta A Palloncino KM640 KMM710 KM007 (12 Fil di ferro, Alluminio) 49,00 € disponibile 2 new from 49,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Kenwood Major capo Genuine Balloon Whisk km640 kmm710 km007 (12 Wire, alluminio)

Kenwood KAX950ME Accessorio Tritacarne per Impastatrice Planetaria, Dotata di tre dischi in acciaio e 2 adattatori per salsicce, Compatibile con i modelli della serie KCC+KVC+KVL+KMX, Acciaio, Argento 152,00 €

69,70 € disponibile 51 new from 62,00€

19 used from 55,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRATICO: Consente di preparare in casa il proprio trito, selezionando il tipo di carne che si preferisce; prepara salsicce, macinato e hamburger fatti in casa e dai vita alle tue ricette

VERSATILE: Sistema di trafila a lama circolare con 3 dischi in acciaio: trito fine (3 mm), trito medio (4.5 mm), trito grosso (8 mm)

ACCESSORI INCLUSI: Grazie ai 2 adattatori per insaccare in dotazione è possibile realizzare salsicce artigianali di varie dimensioni

COMPATIBILE: Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

H.Koenig KM126 - Robot da cucina professionale, multifunzione, 5 l, in acciaio inox blu opaco, potente, 800 W, robot da cucina e pasticceria, 8 velocità, 3 ganci accessori 219,10 € disponibile 8 new from 219,00€

Bomann KM 315 CB Robot da Cucina Multifunzione, 5.6 Litri, 1200 W, Nero 159,90 € disponibile 3 new from 159,90€

1 used from 113,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina impastatrice da cucina silenziosa e potente con motore da 1200 Watt max

Fornito di tre diversi attrezzi, un braccio miscelatore, uno impastatore e una frusta, il robot Bomann KM 315 è ottimale per miscelare e per impastare

Consigliato anche per impasti più duri come quello del pane e quelli contenenti lievito; inoltre frusta per il montaggio a neve è ideale per la preparazione della panna montata e di biscotti

La ciotola è in acciaio inossidabile; avendo infatti una capacità fino a 5,6l è adatta per una notevole quantità di impasto (fino a 2,5 kg); movimento planetario

5 velocità regolabili; motore 1200Watt; recipiente in acciaio inossidabile, 5,6 l; la stabilità è garantita dai piedini a ventosa; con interruttore di sicurezza

Kenwood Triblade Series HB 724 KW712963 Frusta 12,97 € disponibile 15 new from 6,95€

2 used from 12,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frusta con frizione a seguenti asta frullatori di Kenwood

HB714, HB724, HMB 711

Kenwood KAT71.000SS - Frusta in acciaio inox per macchine da cucina Kenwood e frusta a a palloncino adatta per tutte le macchine da cucina Chef XL, lavabile in lavastoviglie, in acciaio inox 35,75 € disponibile 2 new from 35,75€

9 used from 22,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Frusta per i meringhi più leggeri e la panna montata perfettamente, la frusta a palloncino offre le prestazioni che si aspetta da un accessorio Kenwood

Efficienza sviluppata per una maggiore efficienza e tempi di miscelazione ridotti

Durevole: la solida frusta in acciaio inox è così un ottimo accessorio che offriamo garanzia a vita

Facile da pulire e lavabile in lavastoviglie

Accessorio compatibile con macchine da cucina Kenwood Chef XL

Kenwood AT320A Accessorio Tritatutto per Impastatrice Planetaria 50,98 € disponibile 62 new from 41,12€

4 used from 44,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il tritatutto ha dotazione 4 vasetti di vetro con coperchio per riporre comodamente in frigo quanto appena lavorato

Indispensabile in cucina per tritare, sminuzzare e frullare piccole quantità di ingredienti; ideale per trtitare finemente la frutta secca o il caffè, per sminuzzare le erbe aromatiche oppure per miscelare le marinate; sminuzza la pappa per i bambini e può essere usato anche per ridurre in polvere piccole quantità di biscotti o di pane

Lame in acciaio inox removibili per una semplice pulizia

Adatto per tutti i modelli Cooking Chef e Kenwood Chef

Kenwood KAX981ME Accessorio Tagliapasta per Fettuccine per Impastatrice Planetaria, MADE IN ITALY, Acciaio inossidabile, Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood modelli KCC+KVC+KVL+KMX 150,00 €

60,14 € disponibile 41 new from 60,14€

2 used from 60,15€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FACILE DA USARE: Realizzare le fettuccine sarà un gioco da ragazzi con il tagliapasta KAX981ME. Dai vita alle tue ricette e diventa l'esperto della pasta fresca fatta in casa

PRATICO E RESISTENTE: Grazie alla struttura in acciaio inossidabile e alla guida per facilitare lo scorrimento della pasta, avrai delle fettuccine perfette da 6,5 ​​mm di larghezza

COMPATIBILE: Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood di ultima generazione (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente READ Guida definitiva per acquistare una maschera viso nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Kenwood frusta 5 fili acciaio planetaria Chef KMC010 KMC050 KVC50 KVC73 KVC5000 33,84 € disponibile 2 new from 27,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number KW716839

