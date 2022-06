Home » Assortito Guida definitiva per acquistare una la cuccia per gatti nel 2022 – I migliori 40 compilati! Assortito Guida definitiva per acquistare una la cuccia per gatti nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Vanansa Cuccia per Cani Cuccia per Gatti Rotonda in Peluche autoriscaldante per Cani e Gatti - Migliora Il Sonno e Mantiene Caldo per Cani di Piccola, Media e Grande Taglia, Grigio 40 cm 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Servizio di ritorno al 100%: I nostri prodotti sono consegnati da Amazon e supportano il servizio di ritorno, se incontrate qualche problema, sentitevi liberi di consultarci e lo risolveremo per voi entro 24 ore.

Abbastanza morbido per il tuo piccolo - la superficie del nostro letto per gatti è fatta di finto peluche. È riempito con imbottitura ecologica per una combinazione di comfort e traspirabilità, rendendolo un grande regalo per mantenere il tuo amico felice giorno e notte.

7 taglie tra cui scegliere - Adatto a cani piccoli, medi e grandi. Offriamo 7 misure di letti per animali, che vanno da 40cm/15.7inch a 100cm/39.4inch di diametro esterno. Puoi scegliere in base alle tue esigenze in base alle misure dettagliate e ai pesi consigliati nella tabella delle taglie.

Fondo antiscivolo e impermeabile - Il fondo antiscivolo della cuccia per gatti da interno mantiene il letto in posizione. Il vostro animale non sarà limitato e potrà fare tutte le attività ricreative che gli piacciono senza scivolare. E con il fondo resistente alla muffa della nostra cuccia impermeabile, puoi metterla ovunque.

Puki Diary Cuccia Gatto Cuscino Cane Interno Cuccia Gatto Morbida Cuscino Rilassante per Cani Cuccia Cane Pelosa Lavabile (50cm, Grigio Scuro) 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Morbido e caldo】 Il materiale della cuscino per gatti è di peluche lungo, inodore e sicuro, morbido e fine, molto comodo da toccare. Ha anche una buona funzione di tenere caldo, quindi il vostro animale domestico non sentirà freddo in inverno.

【Sonno confortevole】 La cuccia cane pelosa ha un design arrotondato con bordi rialzati per un buon supporto per testa e collo. L'imbottitura interna è in cotone perlato, che è molto resistente e si adatta bene al corpo del vostro animale, rendendolo incredibilmente confortevole.

【Design antiscivolo】 Il fondo della cuscino rilassante per cani ha particelle anti-scivolo per mantenere la cuccia cane ferma quando il vostro animale domestico salta fuori o si rotola, evitando che il vostro animale domestico rotoli via e si spaventi.

【Dimensione moderata】 50cm di diametro, adatto a cani e gatti di piccola taglia. Raccomandato per gli animali domestici che pesano fino a 13 libbre. La cuccia gatto è lavabile in lavatrice, butta la cuccia gatto in lavatrice, asciugala e potrai usarla di nuovo. E molto portatile, puoi portare la tua cuccia cane morbida e il tuo animale domestico con te quando sei in campeggio o in viaggio per tenere meglio compagnia al tuo animale.

【Nota】 quando ricevi il cuccia gatto, viene compresso sottovuoto, quindi potrebbe essere leggermente deformato o non pieno. Devi scuoterlo delicatamente affinché il cuccia gatto sia soffice e grassoccio.

YUDOXN Cuccia Gatto,Casa Pieghevole per Gatti con terrazza, Cuccia per Gatti Pieghevole, per Gatti e Cani Piccoli, Palla Morbida da Appendere e grattare, 44 x 44 x 36 cm, Grigio 36,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Facile da piegare e risparmiare spazio: case e condomini per gatti chiusi, il letto per gatti al coperto può essere montato rapidamente e può essere piegato in una forma piatta per riporlo e viaggiare facilmente (16,5 pollici di larghezza x 16,5 pollici di lunghezza x 14 pollici di altezza). Il cubo per gatti include 1 cubo, 1 tappetino morbido e 1 cuscino rigido. Metti quello duro in alto, quello morbido in basso.

Grotta allargata e palla divertente: le cucce per gatti all'interno consentono ai gatti di dormire rannicchiati. Il foro di grandi dimensioni da 8,5 pollici garantisce un facile ingresso e uscita per gatti di diverse dimensioni. La palla di peluche appesa al condominio per gatti per gatti da interni nel taglio si aggiunge al divertimento del gatto.

Tavoletta tiragraffi durevole: grande cuccia per gatti, il lato a scomparsa per gatti è dotato di una tavola tiragraffi in sisal, che è forte e durevole per i gatti per affilare i loro artigli. Il design accurato del bordo del nascondiglio per gatti rende la casa del gatto al coperto, la grotta del letto per gatti sembra più lussuosa e delicata.

Struttura stabile e forte: condominio per gatti 2-1, il nascondiglio per gatti è adatto per gatti anziani che hanno bisogno di supporto articolare e riposo confortevole. I dintorni delle case e dei condomini per gatti e il cuscino superiore sono realizzati con pannelli MDF leggeri e robusti. I gatti sotto le 20 libbre possono saltare e giocare liberamente.

Cuscino spesso e reversibile: le cucce per gatti da interno con cuscino superiore e tappetino in pile di pelle sono reversibili, per offrire un grande comfort in estate e in inverno. Il cuscino per gatti con foro chiuso è realizzato in Sherpa spesso e caldo e tessuto in feltro traspirante,In caso di problemi di lavorazione e qualità, ti preghiamo di contattarci in tempo, ti aiuteremo a risolverli in tempo.

Pawhut Casetta per Gatti da Esterni con 2 Ingressi, 2 Gradini e 1 Balcone, Cuccia per Gatti in Legno d'Abete, 60x46x65 cm, Grigia 82,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CASA CON BALCONE: Questa casetta per gatti a 2 piani, 2 gradini e un balcone è un'aggiunta divertente e innovativa alla tua casa.

ROBUSTA: Realizzata in legno massello di abete, questo rifugio per gatti crea una casa confortevole e sicura per i tuoi adorabili amici pelosi.

DESIGN RIALZATO: Le gambe con poggiapiedi rendono la casetta più robusta e affidabile, reggendo la cuccia da terra e mantenendo l'interno asciutto.

INGRESSO FACILITATO: Grazie ai 2 ingressi, i tuoi gatti possono entrare facilmente nella casetta per riposare, dormire o rilassarsi.

DIMENSIONI: Dimensioni complessive: 60L x 46P x 65Acm. Capacità di peso: 30kg. Adatto per 1-2 gatti. Assemblaggio richiesto.

Comodo Cuccia Gatto, Maglieria a Mano Cuccia per Gatti Cotone Tiragraffi Estate Nido Gatto Tondo Ovale Gatto Cuccia Cat Bed Lavabile Pieghevole Intrecciata Four Seasons Universale (bianco grigio) 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ❤【Taglia】Il Gatto cuccia è un letto rotondo, 15 pollici / 38 centimetri di diametro, 4,7 pollici / 12 centimetri profondo, pieghevole. La cuccia per gatti è elegante e minimalista, con un design di grande capacità per gatti e cuccioli.

❤【Confortevole】Il nido gatto è traspirante, universale per le quattro stagioni, fresco d'estate e caldo d'inverno. Il gatto ha un forte senso del territorio, rannicchiarsi o fare affidamento sul raccordo può darle un buon senso di sicurezza. Questa cuccia gatto è molto popolare tra i gatti.

❤【Maglieria a Mano】La cuccia per gatti è accuratamente tessuta in una forma a spirale con una corda di cotone, abbastanza solido da resistere, anche se una parte del punto è rotto, il gatto nido non sarà dispersa ed è molto resistente. Pertanto, la cuccia gatto può essere utilizzata come una lavagna da gratta e vinci per dare molari e artigli al tuo gatto.

❤【100% Cotone】La cuccia per gatti non contiene formaldeide, nessun odore, non irrita la pelle e non cancerogeni. Il nido gatto può essere lavato con un detergente a temperatura ambiente e non si deforma facilmente dopo essere stato completamente asciugato.

❤【Maglieria a Mano】La cuccia per gatti è accuratamente tessuta in una forma a spirale con una corda di cotone, abbastanza solido da resistere, anche se una parte del punto è rotto, il gatto nido non sarà dispersa ed è molto resistente. Pertanto, la cuccia gatto può essere utilizzata come una lavagna da gratta e vinci per dare molari e artigli al tuo gatto.

MP BERGAMO VILLA, Cuccia Per Cani Gatti, Cuccia in Materiali Riciclati, Tetto Asportabile, Dimensioni 60x50x41 37,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RESISTENTE: Canile all'aperto, rifugio perfetto per il vostro animale domestico. Caldo, freddo e maltempo non saranno più un problema

FUNZIONALI: Le prese d'aria laterali consentono un ricircolo ottimale dell'aria evitando la formazione di cattivi odori

PULIZIA: Il tetto è rimovibile per una pulizia facile e veloce anche negli angoli.

MATERIALI: 100% riciclato. Una scelta ecologica e un prodotto di qualità ottimale

Dimensioni Cuccia Esterne: 60x50x41cm

Wzryjs - Cuccia per gatti con cuscino rimovibile e lavabile, per gatti e altri animali domestici 17,50 € disponibile 5 new from 14,29€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale di alta qualità: realizzata in peluche corto di alta qualità e riempita con spugna, questa cuccia per animali domestici è molto morbida, confortevole, delicata sulla pelle, sicura ed ecologica.

Vantaggi dell'uso: la parte inferiore di questa cuccia è realizzata in un tessuto antiscivolo di alta qualità che offre un buon effetto antiscivolo e non si sposta facilmente.

Design creativo: il design a nido di questa cuccia è semplice ed elegante, traspirante, resistente all'abrasione e resistente ai morsi. L'adorabile cuccia a forma di muso di gatto offre maggiore sicurezza e mantiene al caldo nelle giornate fredde.

Multifunzione: questa cuccia può alleviare la fatica durante il giorno. Il cuscino con cerniera può essere smontato e lavato.

La confezione include: 1 cuccia per animali domestici

VOUNOT Tiragraffi per Gatti, Albero Tiragraffi Gatto di Naturali Sisal con Cuccia Graffiatoio, 115cm, Grigio 44,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Realizzato in truciolato duro e legno, che rendono l'albero del gatto stabile e durevole. I 5 tronchi ricoperti di sisal evitano che i graffi si strappino e incoraggiano il tuo gatto a fare più esercizio in un ambiente attraente.

Con 2 piattaforme imbottite, 1 grotta, 2 giocattoli e 1 tiragraffi. Questo tiragraffi offre uno spazio confortevole e varie esperienze di gioco per i tuoi gatti.

Con una costruzione solida, un design equilibrato e una base forte, l'albero del gatto rampicante è abbastanza stabile da consentire ai gatti di divertirsi. La cinghia di ancoraggio a muro viene utilizzata per fissarla alla parete per una maggiore stabilità e previene il ribaltamento.

Il design multistrato dell'albero del gatto offre un'area giochi ampia e varia per i tuoi amici gatti e consente anche di risparmiare spazio, si adatta perfettamente a tutti gli altri mobili. Il giardino d'arrampicata è adatto per piccoli gattini a grandi felini.

Il tiragraffi per gatti viene fornito con il kit completo necessario per la costruzione e il montaggio. Una torre gioco per gatti facile da installare offre ai tuoi amici gatti una lussuosa area per dormire e giocare. Per garantire la sicurezza, montare la cinghia di ancoraggio a parete sulla parete.

lionto Casa per gatti loggia per gatti villa gatti nicchia gatti cuccia gatti Grigio 80x55x90 cm 169,95 €

133,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Divertimento su 2 livelli; con la casa per gatti lionto offrirete al vostro peloso un'opportunità ideale per giocare, riposare e osservare; la loggia per gatti è adatta per uso interno ed esterno

Resistente alle intemperie; il tetto con copertura in bitume e gli ingressi coperti assicurano un riparo asciutto; il tetto a cerniera semplifica la rimozione del fondo per la pulizia

Ingressi; il vostro gato può usare la rampa nella parte inferiore oppure un ingresso coperto nella parte superiore; la parte anteriore offre una finestra e un'ulteriore apertura con una tenda a doghe

Design trendy; questa cuccia per gatti in legno di abete con le sue sfumature di grigio moderne e accattivanti è una vera attrazione, ovunque si trovi

Dati & fatti; grazie alle sue dimensioni di 80x55x90 cm, la nicchia è adatta anche ai gatti più grandi; grazie alle istruzioni di montaggio incluse, l'installazione è semplice e veloce

Baroni Home Cuccia per Cane e Gatto PERSONALIZZABILE in tessuto Grigio e Stelle Taglia L, Morbido Divano Ovali, Comodo, per Camera da Letto Salotto Corridoio, Lavabile 50x65 cm 37,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CUCCIA PERSONALIZZABILE - Personalizza la cuccia del tuo amico a 4 zampe! Scegli il font ed il colore che preferisci per scrivere il suo nome. La personalizzazione viene applicata tramite resistente e durevole ricamatura, pensata per resistere al graffio. Un regalo che il tuo migliore amico amerà nel profondo!

CUCCIA MADE IN ITALY - Per offrire al tuo amico a 4 zampe il confort che merita, abbiamo pensato per voi un prodotto al 100% realizzato in Italia con materiali e rifiniture di altissimo livello capace di resistere a qualsiasi peso e durare nel tempo. Il cuscino è estraibile ed utilizzabile su entrambi i lati, cosi come la base, facilmente girabile per scegliere la composizione di colori che preferite.

CUSCINO GATTO E CANE - Lettino realizzato con tessuti di alta qualità 60% cotone e 40% poliestere. Imbottitura confortevole e abbondante di fibra di poliestere , traspirante che assicura riposo e confort per il tuo amico a 4 zampe. I braccioli laterali sono ottimi come cuscino per la testa dei vostri cani e gatti, la ameranno! La base è invece in TNT anch'essa facilmente lavabile e pefettamente a suo agio su ogni pavimentazione.

LAVAGGIO - Facilmente lavabile a 30°. Il cuscino e la base non sono sfoderabili ma possono essere semplicemente lavati in lavatrice o a mano senza compromettere l’imbottitura interna. Il prodotto può anche essere lavato a secco, evitando di utilizzare solventi a base di tricloroetilene. Inoltre, il tessuto è studiato per agevolare una facile e veloce rimozione dei peli di cani e gatti.

RESISTENZA - Estremamente resistente. Il tessuto e la ricamatura utilizzati offrono un ottimo grado di resistenza all’usura a contatto con le zampe dei vostri amici pelosi. Il materiale è resistente all’umidità, antiodore e antimuffa. Inoltre, il lettino può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. La base è invece in TNT anch'essa facilmente lavabile e pefettamente a suo agio su ogni pavimentazione.

PawHut Tiragraffi ad Albero per Gatti con Cuccia, Cuscino e Morbido Rivestimento, Pali in Corda Sisal, 45x45x91cm 53,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROTEGGI I TUOI MOBILI: Il tuo gattino salta e si arrampica sui tuoi arredi? Regalagli questo tiragraffi: perfetto sia per giocare, che per schiacciare un pisolino.

CORDA SISAL: I pali tiragraffi sono rivestiti in corda sisal, un materiale con una texture simile alla corteccia degli alberi e perfetto per farsi le unghie.

RIVESTIMENTO IN PELUCHE: La cuccia, la base e il piano centrale dell'albero per gatti sono rivestiti in morbido peluche marrone.

TELAIO IN MDF: La struttura di questa palestra per gatti è costruita in pannelli truciolari di grado E1, per offrirti la massima stabilità.

DIMENSIONI: Dimensione generale: 45L x 45P x 91Acm. Dimensioni cuccia: 45L x 36P x 8Acm.

Mousyee Cuccia Gatto Chiusa Interno, Cuccia per Gatti da Interno Stile Carino Tenda per Gatti in Flanella con Cuscino Lavabile Calda in Inverno per Gatti e Cani di Piccola Taglia (Grigio, M) 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale Premium: Le nostre tende per animali domestici sono realizzate in PP e flanella di alta qualità, che offrono al tuo animale domestico unesperienza confortevole e accogliente. È il luogo perfetto in cui i tuoi animali domestici possono nascondersi e sonnecchiare.

Forma carina e divertente: La tenda per animali domestici è progettata con graziose orecchie di coniglio sulla parte superiore e una palla di peluche resistente ai morsi appesa allinterno, che è così adorabile e divertente. È il posto migliore per far divertire e dormire gli animali domestici.

Facile da pulire: La tenda del gatto e il cuscino possono essere separati. Possono essere usati separatamente e sono facili da pulire con acqua delicatamente.

Efficace insonorizzazione: La tenda è riempita con cotone PP ad alta densità, che ammortizza gli urti e fa bene nellinsonorizzazione. Tutto quello che vogliamo fare è offrire al tuo animale domestico unesperienza confortevole.

Adatto per lestate e linverno: Il nostro cuscino interno è a doppia faccia. Un lato è in materiale di flanella caldo e accogliente e laltro è in tessuto non tessuto confortevole e traspirante.

lionto Casa per gatti loggia per gatti villa gatti nicchia gatti cuccia gatti con veranda e scaletta 77x50x73 cm grigio/bianco 116,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Casa in legno di gatto elegante e accogliente con veranda dimensioni 77 x 50 x 73 cm

Una splendida vista e accogliente luogo di riposo - il lodge ha una veranda coperta / terrazza

Protezione contro la pioggia e il vento: il tetto è coperto con tappetini di asfalto. Antivento: la porta / ingresso ha doghe in PVC (facile entrata e uscita)

Indoor & Outdoor: Smaltato con vernice incolore protettiva per il legno. Può essere usato all'esterno, in giardino o nel patio

Facile auto-assemblaggio, le istruzioni di montaggio sono incluse

Cuccia per Gatti Cuccia Gatto Letto per Cani Rotondo Ciambella Morbido Peluche Tondo per Animali Domestici Gatto Morbido Lettino (Grigio scuro 40CM) 11,99 € disponibile 2 new from 11,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: il nostro guinzaglio per cani è un esclusivo design anti morso ad alta densità in corda pieghevole in nylon resistente e robusto per cani di taglia piccola, media e grande.

Ideale per passeggiate, correre o addestramenti: questo guinzaglio per cani da offre l’equilibrio perfetto tra libertà e controllo, dà sufficiente libertà al cane e ti consente di tenere tutto sotto controllo.

Design Riflettente per la Sicurezza Notturna: Questo guinzaglio per cani resistente ha fili riflettenti che migliorano la sicurezza e la visibilità quando si cammina in condizioni di scarsa luminosità o di notte.

Comoda impugnatura imbottita: utilizziamo una morbida e resistente impugnatura imbottita in EVA, che può proteggere il tuo cane e le mani dallo sfregamento della corda, e con due maniglie morbide, puoi controllare tutto perfettamente.

Suggerimento: se hai domande sul mio prodotto, contattaci via e-mail e risolveremo il problema per te!

FEANDREA Cuccia Divano per Cani Gatti, Forma di Ciambella, 55 cm, Marrone PGW55C 21,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche UN GIGANTE CIAMBELLA: “Bau! Questo cuccia per cani sembra abbastanza buona da mangiare.” L'ampia superficie di appoggio rotonda di 55 cm di questo comodo divano per cani offre molto spazio per la tua piccola palla di pelo e fa sussultare di gioia sia cani che gatti

UN POSTO COMODO PER ROTOLARSI: A volte il tuo amico peloso vorrebbe solo rannicchiarsi e sognare cibo e giocattoli. Grazie alla morbida imbottitura in PP per il bordo e ai pezzi di memory foam nuova per il cuscino centrale, questa cuccia è perfetta per i momenti pigri

ANTISCIVOLO: Per evitare che il divano per cani scivoli in casa quando il cane ci salta sopra con una rincorsa, è dotato di tessuto antiscivolo con gomma a punti sul fondo

COSA RICEVRAI: Un perfetto regalo per il tuo amico peloso, che consente al tuo animale domestico di godersi ogni ora al letto ed avere abbastanza energia per farti compagnia READ Guida definitiva per acquistare una collare elisabettiano per cane nel 2022 - I migliori 40 compilati!

GreenInBox Special Cat - Cuccia in Vera Erba per Gatti 21,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Super rinfrescante in estate!!!!

estratto di erba dei gatti (Nepeta cataria);

trattamento odour control;

prato da agricoltura sostenibile;

speciale box impermeabile atossico certificato alimentare;

Kerbl - Rustica, Casetta per Gatti, 57 x 45 x 43 cm 71,17 €

68,64 € disponibile 6 new from 61,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Realizzato in legno di Cunninghamia di alta qualità. Porta basculante con strisce trasparenti contro vento e freddo, dimensioni dell’ingresso 15,5 x 21 cm.

Finestra in plexiglass per una maggiore illuminazione interna. Vetro dotato di legno protettivo.

Piedini in plastica regolabili in altezza.

Viene fornito smontato in scatola di cartone.

Facile da montare, istruzioni per il montaggio incluse.

PawHut Tiragraffi Gatto Albero Tira Graffi Gioco Giocattolo per Gatti con Cuccia 2 Palline Appese in Sisal Naturale Altezza 43cm 34,95 €

31,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN DUREVOLE: piccolo albero tiragraffi asta superiore girevole, tunnel semicircolare, 1 ponte graffiante e 2 palline appese, divertimento infinito per il tuo gatto.

DUREVOLE E STABILE: La struttura in truciolato e la grande base rinforzata con stecche assicurano una grande stabilità.

PELUCHE MORBIDO: L'intero albero è coperto di morbido e caldo peluche, che lo rende il rifugio perfetto, facile da pulire.

SALVA IL TUO ARREDO: Palo ricoperto di corde di sisal naturale resistente, il tuo gatto adorerà graffiarlo e lascerà stare i mobili.

DIMENSIONE: Dimensione complessiva: 40x30x43 (cm), Lunghezza del palo ruotabile: 30 cm, Capacità di peso: 10 kg.

Pawhut Cuccia per Gatti da Interno con Cuscino in Peluche Rimovibile e Telaio in Legno, 68x43x20cm, Bianco e Grigio 39,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ELEGANTE: Questa cuccia per gatti ha un design ricercato e si integra alla perfezione con l'arredo del tuo salotto.

TELAIO RESISTENTE: La struttura del lettino per gatti è costruita in legno di pino ed è rialzata rispetto al terreno, così da tenere il tuo amico a quattro zampe lontano dalla polvere e dall'umidità.

CONFORTEVOLE: Questa cuccia per gatti ha un morbidissimo cuscino in peluche, ideale per tenere al caldo il tuo micio nelle giornate più fredde.

FACILE DA PULIRE: Il cuscino in peluche è rimovibile e lavabile. Il piano d'appoggio in tessuto si pulisce facilmente con un panno umido.

INFORMAZIONI PRODOTTO: Dimensioni complessive: 68L x 43P x 20Acm. Dimensioni della seduta: 68L x 43P x 18Acm. Dimensioni del cuscino: 58L x 38P x 3Acm.

CatRomance Cuccia Gatto e Cane Piccolo da Interno, Cuccia Rotonda per Gatti Sfoderabile e Antistress per un Sonno Profondo, Letto Lavabile Impermeabile e Antiscivolo per Gatti e Cani, 50x50x15 cm 21,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design Unico e Cuscino Scambievole】: Caratteristica è l'estetica unica del colore per la cuccia, e il particolare design contiene un lato estivo e un altro invernale, quindi è comodo per quattro stagioni. Il lato invernale è dotato di un pile in microfibra super morbido per aiutare il tuo gatto o cane assonnato a tenere caldo durante l'inverno. Il lato estivo presenta un elegante tessuto oxford, che lo rende più fresco durante l'estate.

【Sicurezza di Antiscivolo】: Il fondo Oxford è piatto, antiscivolo che rende la cuccia più stabile su superfici lisce, cosicché puoi metterla su pavimenti in piastrelle e legno duro in casa senza preoccupazioni.

【Dimensione del Letto per Animali Domestici】: Il letto rotondo per animali domestici è perfetto per coccolarsi e arrotolarsi in modo che i tuoi piccoli amici possano giocare lì sentendosi sicuri e protetti, l'altezza di 15cm può anche fornire supporto per la testa e il collo dei piccolino da appoggiarsi. La cuccia rotonda da 50cm è adatta per micie, cuccioli e altri animali domestici fino a 5,5kg.

【Lavabile in Lavatrice】: Grazie al materiale della cuccia, il cuscino reversibile è completamente lavabile in lavatrice, ora non preoccuparti del problema di pulizia della dolce casa del tuo animale domestico. Puoi lavare l'intera cuccia del gatto con il ciclo delicato con acqua fredda ed asciugare in asciugatrice a fuoco basso.

【Soddisfazione Garantita】: Forniremo una garanzia di 1 anno per sostituire eventuali difetti del nostro prodotto, in caso di domande sulla nostra cuccia, non esitate a contattarci per una soluzione perfetta. CatRomance speriamo che i nostri clienti siano felici e soddisfatti al 100%.

Pecute Cuccia Gatto Letto per Cani Piccoli Gatti Peluche Ultra-Morbido Rettangolare Lavabile in Lavatrice (S) 48,99 €

29,99 € disponibile 2 used from 20,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMODO LETTO di LUSSO - Realizzato in pelle scamosciata e corallo di alta qualità, è estremamente resistente e ben fatto, e il lato imbottito offre un supporto extra per la testa, il collo e la schiena dell'animale. Possono allungarsi completamente, alleviare efficacemente tensione e stress, rendere il vostro animale domestico più confortevole, più rilassato, russare, dormire, acciambellarsi, riempito con un morbido tessuto in poliestere per offrire il massimo comfort ai vostri amici a quattr

PRATICO- Il design leggero rende la cuccia portatile facilmente, è accogliente per il vostro animale sia in casa che in viaggio. Si adatta perfettamente a qualsiasi.

PAD RIMOVIBILE - I tappetini imbottiti possono essere rimossi per la pulizia e l'uso da solo. Poiché utilizziamo tessuti diversi, puoi capovolgere il cuscino e usarlo in due modi.

PRECAUZIONI- Poiché è fatto di delicata pelle scamosciata e corallo, fare attenzione all'acqua per evitare che si bagni.

PRODOTTO e SERVIZIO Pecute: Se ci fosse problema di qualità col prodotto o Lei avesse dubbio dell’utilizzo, potrebbe contattarci con Email. Siamo sempre qui per servirLe.

Cuccia per cani Cuccia per gatti Letto Nido Tondo Confortevole Warm Calming Cuddler Donut Soft Puppy Sofa Sleeping( 40cm) per animali domestici entro 3 kg 10,99 € disponibile 2 new from 10,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piccola cuccia per animali domestici entro 3 kg, la dimensione è 40 cm x 20 cm

morpilot Cuccia per Gatti e Cani Interno, Lettino Divano per Animali Domestici con Morbido Cuscino Staccabile, Lavabile in Lavatrice, Cuccia Gatto, Cuccia Cane(60*60*18 cm), con Ciotola Mangia Lento 24,99 € disponibile 2 new from 24,99€

1 used from 18,74€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRATICO E COMFORTEVOLE: Le dimensioni di questo cuccia cane sono: 23.6" L* 23.6" W* 7.1 "H (Mediano: 60 * 60 * 18cm). Molto adatto a gatti e cani di piccola e media taglia. Ti preghiamo di misurare le dimensioni del tuo animale domestico e di riservare uno spazio in più per i tuoi animali domestici prima dell'acquisto. Viene fornito con una ciotola per cani e gatti per mangiare cibo lentamente. Con questa ciotola puoi rendere il tuo animale domestico sano e il tuo animale domestico abbiano u

LETTO MORBIDO DI LUSSO: Morpilot cuccia cane da interno utilizza un tessuto jacquard con un reticolo a nido d'ape, estremamente resistente e ben fatto. l lato imbottito, riempito con un morbido tessuto in poliestere per offrire il massimo comfort ai vostri animali e un supporto per la testa, il collo ai vostri animali domestici. Possono allungarsi completamente, rendere il vostro animale domestico più confortevole, più rilassato, dormire.

DESIGN UNICO DI CUSCINO A DOPPIA FACCIA: Tappetino rimovibile con design a doppia faccia, morbido tessuto in velluto su un lato e tessuto jacquard a nido d'ape su un lato per fornire un tocco diverso. Puoi capovolgere il tappettino e usarlo in due modi per adattarsi ai diversi cambiamenti climatici e far dormire meglio il tuo animale domestico.

FONDO ANTISCIVOLO & PULIZIA SEMPLICE: Con il design fondo del antiscivolo per evitare che il lettino scivoli casualmente. Cuccia per gatti può essere lavato a mano o in lavatrice per facilitare l'uso quotidiano. Ti consente di risolvere facilmente tutte le macchie senza preoccuparti.

NOTA IMPORTANTE: Questo prodotto è confezionato sottovuoto. Si prega di verificare che le dimensioni siano appropriate per il tuo animali domestico prima di disimballare. Dopo l'apertura, tamponare delicatamente e lasciarlo riposare per 30-60 minuti per ripristinarlo allo stato migliore. Si prega di fare attenzione all'acqua per evitare che si bagni durante il processo dell'uso. Se ci sono problema di qualità col prodotto o Lei ha dubbio dell’utilizzo, non esitate a contattarci con Email.

Pawhut Casetta Cuccia per Gatti Tiragraffi a Torre con 3 Nicchie, Corda in Sisal e Alga Marina, Bordo Peluche, Khaki e Marrone 79,95 €

73,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CUCCE MULTIPLE: Ha 3 nicchie totali, 2 delle quali sono collegate da un largo passaggio con dimensioni Φ18cm per offrire al gatto un posto ideale per nascondersi e dormire. Il piano superiore esterno ha una copertura morbida che permette al gatto di stare comodo mentre tiene tutto sott'occhio.

I TUOI MOBILI SONO AL SICURO: La casetta per gatti è ricoperta da una robusta corda in sisal naturale e corda in alga, perfette per affilare le unghie ed evitare che i gatti graffino i mobili.

MORBIDO PELUCHE: Rivestimento con soffice peluche che rende le cucce comode per i pisolini del tuo gatto.

ROBUSTA E SICURA: La casetta per gatti è realizzata con pannello truciolare E1, solidi e stabili, non tossici per il tuo gatto.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 37.5L x 37.5P x 70Acm, Adatta per gatti fino a 4kg. Capacità di peso: 20kg.

Italian Pet Elimina Odori Naturale Spray 500 ml - Disodorante Enzimatico Ecologico - Detergente Igienizzante Bio - Elimina Odori Tessuti, Cucce, Gabbie, Pavimenti, Divani, Tappeti 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ELIMINA ODORI - il nostro profuma ambienti per eliminare odore pipì cane è 100% eco-friendly; ami tenere in casa il tuo amico a quattro zampe ma temi gli odori che lascia? Non è più un problema: il nostro elimina odori ha una flora batterica attiva che aggredisce I sedimenti organici che causano il cattivo odore!

ELIMINA ODORI SPRAY 500 ml - Bastano pochi spruzzi del nostro deodorante per ambienti per animali domestici per regalarti un profumo piacevole e persistente; a distanza di ore sarà ancora un piacere per il tuo olfatto!

PROFUMATORE NATURALE - NON UNGE NON MACCHIA NON LASCIA ALONI - Puoi spruzzare il disodorante enzimatico ovunque: tappeti, divani, tende, cucce, gabbie, terrazzi, balconi, lettiere ecc; puoi usarlo anche per pre-trattare tessuti prima del lavaggio in lavatrice.

MADE in ITALY - Noi di Italian Pet ci mettiamo passione e dedizione, incoraggiando il Made in Italy; amiamo la natura e lavoriamo per difenderla! Aiutaci a salvarla: scegli prodotti naturali, ecologici e biodegradabili.

ALTA QUALITÀ e RISPETTO DELL'AMBIENTE - Abbiamo realizzato il nostro elimina odori per ambienti utilizzando ingredienti accuratamente selezionati per emanare un profumo fresco e persistente! READ Guida definitiva per acquistare una maschera led per viso nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Tiragraffi Gatto albero 138cm con Cuccia per Gatti Albero Parco giochi gioco tira graffi per Gatto colore Grigio - AQPET 49,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Robusta struttura in SISAL con fodera di PELUCHE resistente

Altezza 138cm ca. - Base d'appoggio: circa 50 x 35 cm

Colore: Grigio

Peso: circa 8,5 kg

Pawhut Casetta per Gatti da Interno con 2 Entrate e Finestra, Cuscino e Base Antiscivolo, 63.5x37x40cm, Grigio 54,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MORBIDO CUSCINO: Questa casetta per gatti è dotata di un morbido cuscino per far riposare i tuoi amici a 4 zampe. Ha un design semplice, che ti permette di posizionarla in diversi ambienti della tua casa.

STRUTTURA SOLIDA: La cuccia per gatti è realizzata con pannelli in MDF e legno truciolare, che la rendono solida e stabile. Per montarla non servono attrezzi.

PRATICA ENTRATA: La casetta è dotata di un ingresso frontale e uno laterale, oltre a una finestrella dalla quale i tuoi gatti possono spiare rimanendo comodamente all'interno.

ANTISCIVOLO E SALVASPAZIO: La base antiscivolo mantiene la cuccia per gatti da interno stabile sul pavimento. Inoltre, quando non ti serve la puoi smontare e riporla con il minimo ingombro.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 63.5L x 37P x 40Acm. Dimensioni interne: 60L x 35P x 40Acm. Per animali con peso fino a 4.5kg.

Tiragraffi Gatto albero 170Cm con Cuccia per Gatti Albero Parco giochi gioco tira graffi per Gatto colore Grigio - AQPET 69,90 €

64,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Robusta struttura in SISAL con fodera di PELUCHE resistente

Altezza 170cm - Base d'appoggio: 49x49cm

2x casette a due colori dove il suo gatto può rifugiarsi (grande: 45 x 28 x 23h - Piccola: 28 x 28 x 23h)

3x piattaforme per sdraiarsi e riposarsi

In OMAGGIO attrattivo per gatti!

FEANDREA Albero per Gatti, Cuccia con Amaca, 143 cm, Grigio Chiaro PCT161W01 71,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ‘Meow, è un albero tutto per me?’ Sì, non stai sognando! Sappiamo che ami gli alberi all’aperto. Beh, ora puoi avere un tuo albero personale anche in casa! E sai qual è la parte migliore? C’è una casetta in cui riposare e giocare a nascondino!

‘Posso giocare quanto voglio?’ Ci puoi scommettere! Con una base rinforzata per una maggiore stabilità e un kit antiribaltamento, puoi saltare e arrampicarti dove e come vuoi! Puoi persino invitare due amici (fino a 5 kg ciascuno) e condividere il divertimento!

‘Posso rilassarmi?’ Assoultamente! Hai visto la soffice amaca? Puoi sdraiarti e schiacciare un pisolino. Vuoi giocare invece di rilassarti? Scopri il pompom e divertiti!

‘Quanto richiederà il montaggio?’ Non preoccuparti, non dovrai aspettare a lungo! Il tuo amico umano deve semplicemente seguire le istruzioni passo per passo, e le parti etichettate vi porteranno a una fantastica casetta in men che non si dica

‘E se il mio amico umano è fuori casa?’ Non ti sentirai annoiato o solo! Riposati, fai stretching, arrampicati o gioca...un divertimento infinito ti aspetta. La torre per gatti è ricoperta da morbido peluche, quindi ti sentirai sempre amato

VERTAST Gatto Cane Piccolo Lettini e divanetti Accogliente Animali Igloo Lettini Hideout Cave, Cuscino Lavabile 24,90 €

22,90 € disponibile 2 new from 22,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Elegante, altamente resistente e resistente

Cuscino rimovibile per il lavaggio

Dimensioni: 45 x 40 x 35 cm

Posto perfetto per il tuo gattino da nascondere e snooze

