Guida definitiva per acquistare una la miglior idropulitrice ad acqua calda nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore la miglior idropulitrice ad acqua calda? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi la miglior idropulitrice ad acqua calda venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa la miglior idropulitrice ad acqua calda. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Cecotec Idropulitrice HidroBoost 1400. Compatta, potente e portatile. Potenza massima 1400 W. Portata massima 408 l/h. 105 bar di pressione. Raggio d'azione 9 m. Maniglia per il trasporto. 74,99 € disponibile 3 new from 71,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grande potenza di 1400 W per eliminare lo sporco più difficile rapidamente ed efficacemente. Portata massima di 408 litri/ora per pulire più superficie in minor tempo. Pompa HardPump in alluminio di grande affidabilità che permette un tempo di utilizzo più elevato.

Raggio di azione superiore a 9 metri per una grande libertà di movimento. Pressione massima di 105 bar che genera un getto d'acqua potentissimo. Ugello polverizzatore con uscita acqua adattabile per regolare la pressione.

Collegamento rapido e facile della impugnatura a pistola grazie al sistema iClick. Impugnatura a pistola ergonomica e sicura grazie al suo sistema di bloccaggio del grilletto BS-Block. Grilletto con sistema Auto Start-Stop per ottenere una migliore sicurezza e un migliore controllo.

Ampio avvolgicavo laterale per avvolgere il cavo in modo ordinato. Possibilità di posizionare e fissare l’impugnatura a pistola verticalmente e senza sforzo all'unità principale. Tubo ad alta pressione lungo 3 metri per una grande libertà di movimento.

Grazie alla lancia potrete pulire le superfici meno accessibili e più alte. Potete utilizzarla con acqua calda, fino a 50 °C. Kit di pulizia per evitare possibili ostruzioni indesiderate.

Lavor XTR 1007 - Idropulitrice ad acqua calda 632,81 € disponibile 5 new from 632,81€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza

Motore ausiliario per ventilazione caldaia, regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata

Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento, valvola di sicurezza

Manico con impugnatura ergonomica, Automatic Stop System, pressione massima 145 bar

Regolazione automatica della temperatura

BLACK+DECKER Idropulitrice ad Alta Pressione BXPW1400E (1400 W, 110 bar, 390 l/h) 84,90 €

73,18 € disponibile 6 new from 73,18€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pressione (Bar) Max. 110 Potenza Assorbita (KW) 1,4 Portata (L/H) Max. 390 Temperatura di Alimentazione (°C) Max. 50

Ideale per la pulizia occasionale di sporco moderato presente su superfici esterne, cancellate, attrezzi, mobili da giardino, auto, moto e biciclette

In dotazione 6 accessori agganciabili dopo l’uso sul retro della macchina

Attacco rapido ingresso acqua con filtro ispezionabile che trattiene le impurità e garantisce il perfetto funzionamento dell’idropulitrice

Manico integrato sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato

Lavor Idropulitrice Ad Acqua Fredda Ninja Plus 130 Con Lava Patio Motore 1800 W, 230 V, Giallo 149,00 €

114,59 € disponibile 6 new from 114,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pompa assiale con testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Sistema di spegnimento automatico Automatic Stop System.

Pressione 130 bar max, portata 420 litri/ora, motore 1800 Watt. Accessori compresi: pistola, tubo ad alta pressione 6 metri, lancia con ugello Variojet e ugello Turbo, spazzola fissa, diffusore detergente/disinfettante, accessorio lavapatio.

Accessorio lavapatio incluso, consente la pulizia di grandi superfici con massima resa, senza dispersione di acqua e senza schizzi

Ugello TURBO, incrementa il potere di lavaggio grazie al getto a spillo rotante che disgrega ed elimina ogni incrostazione. Ugello Variojet, con regolazione del getto in larghezza per adattarsi meglio alla superficie dal lavare.

Con il diffusore detergente in dotazione a Ninja Plus 130 è possibile disinfettare tutte le superfici esterne, semplicemente aggiungendo il prodotto disinfettante scelto.

Lavor Idropulitrice Ad Acqua Fredda Stm 160 Wps Plus Con Programmi Di Lavaggio, 2500 W, Giallo Nero 239,90 €

218,50 € disponibile 2 new from 218,50€

16 used from 144,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con il diffusore detergente in dotazione a STM 160 WPS PLUS è possibile disinfettare tutte le superfici esterne, semplicemente aggiungendo il prodotto disinfettante scelto

Compatta, potente e leggera, offre 3 diverse modalità di utilizzo selezionabili con l'apposito interruttore rotante: lavaggio SOFT per legno, biciclette e mobili da giardino; lavaggio MEDIUM per auto, moto e caravan; lavaggio HARD per asfalto, pietra e muri di mattoni

Meno Consumi più Performance: il SISTEMA WPS assicura un energetico e il tipo di lavaggio più adeguato per la superficie da trattare. Lavaggio SOFT-50 % erergia; lavaggio MEDIUM-25% energia; lavaggio HARD 100% potenza

Pressione 160 bar max, Portata 510 l/h max, Motore da 2500W. Avvolgitubo e ricca dotazione accessori di serie

Accessorio lavapatio incluso, consente la pulizia di ampie superfici con Ottima resa, senza dispersione di acqua e senza schizzi. Ugello TURBO, incrementa il potere di lavaggio grazie al getto a spillo rotante che disgrega ed elimina ogni incrostazione

VEVOR Idropulitrice ad Alta Pressione 10.5GPM 18 Pollici Pulitore a Vapore Elettrico 4000 PSI Compatibile con Acqua Calda/Fredda per Cortile Marciapiedi e Piscina 259,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pulitore per Pavimento Migliore: Pressione di esercizio massima: 4000 PSI a 10,5 GPM. Pressione di esercizio minima: 2000 PSI a 3 GPM. N.B. L'attrezzatura di lavaggio ad alta pressione collegata al pulitore di superfici non deve essere meno di 1000PSI. Una pressione più alta porta un effetto di lavaggio più pulito. Gli ugelli sono molto piccoli, il che è particolarmente facile da bloccare. Finché uno è bloccato, nessuno dei tre funzionerà.

Custodia in Acciaio Inox: questo prodotto ha una custodia in acciaio inossidabile per impieghi gravosi con una maniglia in alluminio leggero. Dotato di asta rotante con tre getti, offre una pulizia efficiente. Le setole resistenti controllano lo spruzzo eccessivo.

Operazione Efficiente: questo pulitore per superfici da 4000 psi è dotato di doppi manici con coperture in gomma per un uso confortevole. Sono predisposti con pistola a spruzzo per il collegamento del tubo dell'idropulitrice. Entrambe le maniglie sono regolabili in inclinazione. Quattro macchine per colata continua universali del PC sono per movimento regolare.

Compatibilità & Assemblaggio: questo pulitore per pavimenti è dotato di una pistola a grilletto, collegata al connettore rapido da 3/8''. Vieni con tutti gli accessori per una più facile installazione. È adatto per applicazioni con acqua calda e fredda.

AR Blue Clean Idropulitrice ad Alta Pressione con Sonda Sturatubi e Patio Cleaner e-2000 HRD (2000 W, 150 bar, 440 l/h) 199,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pressione (bar) max. 150; potenza assorbita (kw) 2,0; portata (l/h) max. 440; temperatura di alimentazione (°c) max. 50

Idropulitrice ad acqua fredda ideale per la pulizia dello sporco resistente presente su superfici domestiche esterne, cancellate, panchine, mobili e attrezzi da giardino, biciclette, moto, auto, camper, scale e piscine

Super accessoriata: in dotazione sonda sturatubi lunga 6 m per liberare, con l'idropulitrice, pluviali, scarichi e tubazioni intasati; patio cleaner, spazzola lavapavimenti ideale per la pulizia di ampie superfici senza fatica; kit schiumogeno ad alta pressione che permette di distribuire il detergente in modo più rapido ed efficiente

Tubo ad alta pressione supersoft molto flessibile, facile da gestire e da riavvolgere nel pratico avvolgitubo statico integrato, una volta terminato il lavoro

Attacco rapido ingresso acqua con filtro ispezionabile che trattiene le impurità e garantisce il perfetto funzionamento dell'idropulitrice

Bosch Home and Garden 06008A7D00 Idropulitrice Ad Pressione, 2100 W, Verde, 41 x 37.5 x 81.5 Cm 238,99 € disponibile 23 new from 238,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La linea di utensili per il giardinaggio Advanced Bosch, ottima per i tuoi progetti più ambiziosi

L’idropulitrice a getto eroga 450 litri d’acqua all’ora grazie al potente motore da 2100 watt e ad una pressione di 140 bar

Spazio aggiuntivo per riporre gli accessori grazie all’apposito comparto di stoccaggio integrato

Versatile performance di pulizia, dallo sporco ostinato alle attività di pulizia quotidiane grazie all’ampia gamma di ugelli in dotazione

LAVOR Idropulitrice ad Acqua Fredda a Controllo Digitale PREDATOR 160 DIGIT, 510 litri/ora max, 160 bar max, 2500W - Con Programmi di Lavaggio 259,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Idropulitrice ad acqua fredda a controllo Digitale con programmi di lavaggio e sistemi di sicurezza

Con Digital Control System (brevettato) è possibile monitorare le funzioni principali della macchina: indicatore di potenza, surriscaldamento, manutenzione necessaria, sicurezza bambini, spie funzionamento

E' possibile scegliere il programma di lavaggio più adatto alla superficie da lavare a scelta tra Soft, per superfici delicate, Medium, per veicoli, mobili da giardino in plastica, pareti intonacate, o Hard, lavaggio deciso e potente per asfalto, pietra, cemento

Pompa con testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza, Automatic Stop System; pressione massima 160 bar, portata 510 litri/ora max, potenza assorbita 2500 W

Accessori compresi: pistola con attacco rapido, tubo ad alta pressione da 6 metri, lancia ad alta pressione con 4 differenti ugelli (Eco, detergente, VarioJet con getto spillo/ventaglio e turbo), accessorio lavasuperfici esterne per una ottima pulizia di tutte le superfici pavimentate esterne o muretti verticali

LAVOR Planet Idropulitrice Acqua Fredda 170 Bar, Nero Giallo 208,90 €

165,97 € disponibile 22 new from 165,97€

23 used from 127,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pressione max 170 bar

Portata max 510 l/h

Potenza 2500 watt

Complete di accessori

Con serbatoio chimico integrato per una aspirazione diretta del detergente

VONROC Idropulitrice ad alta pressione V22-2 2200W - 170 bar - 450 l/h. Include Tubo da 8 m, serbatoio detergente integrato, lavapavimenti, ugelli e accessori 176,95 € disponibile 3 new from 176,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Idropulitrice da 2200W che eroga 450 litri di acqua all'ora ad una pressione di 170 bar. Voltaggio: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Max. temperatura dell'acqua: 50°C. Sistema automatico di avvio / arresto.

Adatto per pulire i pavimenti esterni con il pulitore per patio in dotazione. Altrettanto idoneo per terrazze, auto, camper, con prodotti per la pulizia adatti per idropulitrici.

Molta libertà di movimento grazie al tubo ad alta pressione lungo 8 metri e al cavo di alimentazione da 5 metri. Altrettanto dotata di ruote e di una maniglia per rendere facile e confortevole gli spostamenti.

Insieme all'idropulitrice riceverai un tubo ad alta pressione, un pulitore per patio, una pistola a spruzzo, lance e connettori per poter iniziare subito a lavorare!

WAVE 130 STEAM 2L 219,00 € disponibile 2 new from 219,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Massima pressione di servizio 130 bar. – Capacità oraria di massimo 420 L/h. – Idropulitrice ad alta pressione. Peso: 8,5 kg.

Wave Steam è il nuovo prodotto 2 in 1 di Lavor ed è un pulitore ad alta pressione e a vapore, per un pulizia ancora più approfondita.

Il vaporizzatore funziona a 120 °C, garantendo un pulizia in profondità.

Garantisce prestazioni elevate per eliminare la sporcizia, grazie all’azione combinata di pulitore ad alta pressione e vaporizzatore.

Il prodotto è dotato di una pompa di alluminio che termina con una maniglia ergonomica.Accessori inclusi: pistola a spruzzo, estensione della lancia, ugello turbo, ugello standard, dispenser di schiuma, tubo da 6 m.-

BLACK+DECKER Idropulitrice ad Alta Pressione con Patio Cleaner e Spazzola Fissa BXPW1800XE (1.800 W, 135 bar, 440 l/h) 144,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pressione (bar) max. 135; Potenza assorbita (kW) 1,8; Portata (l/h) max. 440; Temperatura di alimentazione (°C) max. 50

Idropulitrice ideale per la pulizia dello sporco resistente presente su medie superfici domestiche esterne, cancellate, panchine, mobili e attrezzi da giardino, biciclette, moto, auto, scale e piscine

In dotazione 8 accessori agganciabili dopo l’uso sul retro della macchina e comodo avvolgitubo integrato con sistema di bloccaggio

Patio Cleaner, ideale per la pulizia profonda e senza fatica di ampie superfici orizzontali e verticali

Attacco rapido ingresso acqua con filtro ispezionabile che trattiene le impurità e garantisce il perfetto funzionamento dell’idropulitrice

Bigzzia Detergente a Pressione, 2000W Idropulitrice ad Alta Pressione con Tubo ad Alta Pressione da 5M 3 in 1 Idropulitrice,150 bar Portata Massima: 468 l/h, per Casa, Auto, Terrazza 87,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Motore Migliorato】Bigzzia Lavatrice a pressione da 2000 W può offrire una pressione massima di 150 bar e un flusso massimo di 468 l/h. Gli idropulitrici hanno tutto per ogni compito di pulizia: cortili, edifici, auto, terrazze e molto altro ancora, rendendo la vita più facile.

【Ugello Regolabile da 0 a 120°】L'ugello di questa lavatrice a pressione portatile è regolabile, puoi regolare la pressione dell'acqua ruotando l'ugello. Pistola a spruzzo collegabile, non è necessario sostituire l'ugello, più conveniente da usare. Questa unità supporta il collegamento del tubo dell'acqua al rubinetto per la pulizia.

【Sicuro e Durevole】Il blocco di sicurezza impermeabile doppio, l'impugnatura della pistola è bloccata, per evitare che i bambini si feriscano accidentalmente. Quando si utilizza l'idropulitrice elettrica, l'acqua si fermerà automaticamente quando si rilascia il manico della pistola, estendere la durata della pompa.

【Facile da Installare Spostare】Il detergente per batteria Bigzzia si imposta in 20 secondi. Dotato di un tubo ad alta pressione da 5M e un cavo di alimentazione da 5M, che consente di pulire in modo più efficiente e senza restrizioni.

【Tre Tipi Metodi Pulizia Efficienti】La modalità di spruzzatura della ventola dell'idropulitrice, adatta per la pulizia di grandi aree; La modalità schiuma spray è migliore per la decontaminazione, la pulizia e la manutenzione; La modalità getto ad alta pressione è un metodo di pulizia potente e più efficace. Offriamo un servizio di vendita 24 ore in modo che tu possa fare acquisti in tutta tranquillità.

Bosch Home and Garden Universal Aquatak Idropulitrice, 1900 W, 135 bar, 44.6x37.5x36.5 Cm, Nero Verde 164,00 €

155,00 € disponibile 17 new from 155,00€

4 used from 114,08€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La linea Universal Bosch: le soluzioni intelligenti quando ti servono versatilità e potenza

L’idropulitrice UniversalAquatak 135, per pulire con efficienza, grazie alla pressione di 135 bar

Maggiori prestazioni di pulizia, grazie all’ugello 3 in 1, che combina getto a ventaglio, getto rotante e getto puntuale

Elevato comfort e stivaggio compatto, grazie all’impugnatura estraibile e alla seconda impugnatura per il trasporto

Dotazione: UniversalAquatak 135, pistola ad alta pressione Bosch, tubo flessibile da 7 m, ugello 3 in 1, ugello ad alta pressione per il detergente con recipiente, filtro per l’acqua trasparente

Bosch Home And Garden Easyaquatak 110 Idropulitrice, 1300 Watt, Pressione 110 Bar, Nero Verde, 40 x 20 x 37.5 cm 99,90 €

88,90 € disponibile 39 new from 66,00€

10 used from 80,41€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Idropulitrice da 1.300 W

Temperatura di alimentazione 40° C

Portata massima 330 l/h

Pressione di mandata max 110 bar

In dotazione nuovo ugello ad alta pressione per detergente, nuovo ugello a getto variabile, nuovo ugello a getto rotante

COMET Idropulitrice Acqua Fredda KLZ 180 Extra Pressione 180 Bar Max, Portata 510 Litri Ora con Spazzola Fissa e Rotante, Sonda Spurgatubi 6 m e Accessorio Lavapavimenti 269,90 € disponibile 3 used from 235,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Idropulitrice ad acqua fredda con pompa in metallo, dispositivo Total Stop e serbatoio detergente integrato per la diffusione del detergente in bassa pressione, pressione 180 bar max, portata 510 L/h max, 2500W

Design leggero e compatto: è facilmente trasportabile ovunque necessario grazie alle pratiche ruote posteriori e riponibile anche in spazi ridotti

Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia e pratico avvogiltubo per riporre ordinatamente il tubo una volta terminata la fase di lavoro

Accessori compresi: pistola con attacco rapido, tubo ad alta pressione da 8 metri, lancia con ugello regolabile getto spillo/ventaglio, ugello Turbo con getto rotante e ugello schiumogeno per la diffusione del detergente in bassa pressione, spazzola fissa, spazzola rotante, sonda spurgatubi da 6 metri e accessorio lavapavimenti

STANLEY Idropulitrice ad Alta Pressione con Doppia Motopompa SXPW25DTSE (2500 W, 150 Bar, 810 l/h) 223,74 € disponibile 7 new from 223,74€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Idropulitrice ad acqua fredda dotata dell'esclusivo dualtech system che prevede la presenza di 2 gruppi pompa-motore all'interno della macchina; si può attivare una sola power unit oppure entrambe, ottenendo prestazioni superiori del 50% rispetto ad una tradizionale idropulitrice homegarden

Attivando la modalità fast cleaning (2 power units) la portata dell'acqua aumenta fino a 850 l/h (più del doppio di una normale idropulitrice da casa), consentendo di eliminare senza fatica e in meno tempo lo sporco più ostinato da grandi superfici o di pulire pareti verticali fino a 5 m di altezza

La modalità eco soft cleaning (1 power unit) è indicata per la pulizia di superfici ridotte con lavaggi leggeri, evitando inutili sprechi di energia

In dotazione l'innovativo adattatore twin nozzle da applicare alla lancia: grazie alla possibilità di collegare ad esso due testine, si raddoppia la superficie lavata, facendo risparmiare fino al 70% del tempo per pulire la stessa area

Pressione (bar) max. 150; potenza assorbita (kw) 2,5; portata (l/h) max. 810; temperatura di alimentazione (°c) max. 50

EBERTH 6,5 CV Idropulitrice con Motore a scoppio (210 bar, 4 Ugelli, 5m Tubo alta pressione, Pistola professionale, Motore a benzina 4 tempi, Avviamento a strappo, Protezione da mancanza olio) 369,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design ad alta qualità / Avvio tramite cavo

Potente Motore / Raffreddamento ad aria

Pressione di esercizio di 210 bar max.

4 Ugelli differenti / 2 Pneumatici

Sicura del livello dell‘olio

Pistola ad alta pressione Professional M22 filettatura esterna per Kärcher Kränzle Kranzle Kranzle HD & HDS acqua fredda e acqua calda come pistola 4.775-466.0 & 4.775-026.0 39,99 € disponibile 4 new from 39,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adatto per idropulitrice ad alta pressione Kärcher & Kraenzle HD (acqua fredda) & HDS (acqua calda)

anchluss M22 x 1,5 AG (filettatura esterna)

Come articolo numero 4.775 – 466.0 & 4.775 – 026.0

Per tubi ad alta pressione 6.391 – 342.0 & v6.388 – 083.0

Quality Tested by One.... in Germany

BLACK+DECKER Idropulitrice ad Alta Pressione con Patio Cleaner e Spazzola Fissa BXPW1500PE (1500 W, 120 bar, 390 l/h) 109,90 € disponibile 3 new from 104,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pressione (bar) max. 120; potenza assorbita (kw) 1,5; portata (l/h) max. 390; temperatura di alimentazione (°c) max. 50

Idropulitrice ideale per la pulizia occasionale di sporco moderato presente su superfici esterne, cancellate, attrezzi, mobili da giardino, auto, moto e biciclette

In dotazione 8 accessori agganciabili dopo l'uso sul retro della macchina: patio cleaner, spazzola fissa, pistola con sicura, prolunga lancia, tubo ad alta pressione, testina a getto rotante, testina a getto regolabile, kit schiumogeno

Attacco rapido ingresso acqua con filtro ispezionabile che trattiene le impurità e garantisce il perfetto funzionamento dell'idropulitrice

Manico integrato sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato

Lavor 6.010.0017 - Tubo Alta Pressione/Prolunga Tubo Alta Pressione, Per Idropulitrici Lavor ad Acqua Fredda Linea Hobby, Nero, 6 Metri 36,90 €

25,00 € disponibile 6 new from 25,00€

1 used from 22,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Accessorio per idropulitrici tubo / prolunga tubo 6 metri

Due accessori in uno: tubo di ricambio per idropulitrici LAVOR ad acqua fredda linea hobby sia con pistola con attacco rapido, sia per pistola senza attacco rapido, oppure può prolungare il tubo in dotazione della vostra idropulitrice LAVOR

I raccordi in dotazione fanno sì che questo articolo possa avere differenti utilizzi: o tubo per pistola Lavor con attacco rapido, o tubo per pistola Lavor senza attacco rapido o prolunga tubo per idropulitrici Lavor

Compatibile con idropulitrici Lavor ad acqua fredda linea Hobby

Idropulitrice, TOPSHAK TS-HPW2 Idropulitrice per Esterni 1600 W, Pressione Acqua 130 Bar, 380 L/H, Tubo 5 m, Impugnatura Telescopica, Serbatoio Detersivo 200 ml, per Pulizia Terrazzi e Auto 129,99 € disponibile 3 new from 129,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Motore ad alte prestazioni] - L'idropulitrice è dotata di un potente motore da 1600 W, 130 bar, max. la portata è di 380 l/h, IPX5 Waterproof. Ha un forte potere e rimuove lo sporco in pochi secondi.

[Design compatto e aggiornato] - Una nuovissima idropulitrice con ugello 3 in 1 aggiornata. È possibile regolare la pressione dell'ugello per ottenere più modelli di spruzzatura. Tutti gli accessori possono essere riposti nella macchina.

[Manico antiscivolo e ruota flessibile] - L'idropulitrice per superfici ha un'impugnatura antiscivolo e la lunghezza dell'impugnatura può essere regolata telescopicamente. Le ruote flessibili facilitano lo spostamento dell'idropulitrice ed evitano che il pavimento si graffi.

[Avvio e arresto automatici] - Il motore si avvia/si ferma in sincronia con la pistola ad acqua. L'idropulitrice è inoltre dotata di un tubo flessibile da 5 m per un facile spostamento e utilizzo.

[Miglior detergente per superfici] - Viene fornito con un serbatoio del detergente da 200 ml. I detergenti per superfici possono rimuovere completamente lo sporco da grandi aree come patii e tetti. È perfetto per pulire scale, tetti, vetri di finestre, pavimenti in legno, pavimenti in cemento, biciclette e mobili molto sporchi.

BISSELL 2068N StainPro 4 - Lavatappeti ad acqua calda per tappezzeria e moquettes 269,99 €

234,37 € disponibile 4 new from 234,37€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lo StainPro4 di BISSELL e' stato concepito per lavare ed igienizzare I tuoi tappeti fino in profonditá, rimuovendo macchie ed aloni con gentilezza

Indebolisce e rimuove lo sporco in profonditá dai tappeti, scale e altre superfici tappezzate come divani, poltrone, materassi e moquettes

Passa tranquillamente dalla pulizia del pavimento a quella di scale e altre superfici grazie agli accessori inclusi

Potente lavatappeti con 4 spazzole rotanti DirtLifter per rimuovere lo sporco fino in profonditá

Sistema di serbatoi 2-in-1, facili da riempire, che mantengono separata l'acqua pulita da quella sporca

Kärcher K 7 Premium Smart Control Idropulitrice a Freddo 590,00 €

530,95 € disponibile 8 new from 530,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La app “Home and Garden”, collegata alla vostra macchina tramite Bluetooth, vi permetterà di controllarla tramite smartphone e di accedere a consigli di pulizia personalizzati; inoltre, è disponibile anche una funzione Boost che vi fornirà ulteriori 15 bar per rimuovere lo sporco più ostinato

Motore ad induzione raffreddato ad acqua, che permette l'utilizzo in continuo (protezione termica dell'acqua), durata nel tempo grazie a materiali di qualità (lega d'alluminio) e silenziosità

Caratteristiche tecniche: pressione fino a 180 bar + 15 bar, portata fino a 600 l/h, resa per area 60 m²/h, temperatura di alimentazione fino a 40 °C potenza allacciata 3 kw

Lancia Smart Control che, grazie alla sua semplicità di rotazione, permette di modulare la pressione dell'acqua e averla sempre sotto controllo grazie al pratico display LED incorporato; inoltre, la macchina è dotata di un sistema Plug n Clean per l'applicazione e il cambio rapido e semplice del detergente

La Confezione Include: Idropulitrice con Pistola Smart Control 180 Q, Lancia Multi Jet 3 in 1, Tubo Flessibile ad Alta Pressione da 10 M, Avvolgitubo integrato

Fila Deterdek Disincrostante per cotto, gres porcellanato, ceramica smaltata, pietre resistenti agli acidi, clinker 1 litro 13,64 € disponibile 5 new from 9,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ ★ Rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco da cantiere

✅ ★ Elimina le efflorescenze saline dal cotto

✅ ★ Elimina il calcare da pavimenti, rivestimenti (docce), sanitari

✅ ★ Pulisce a fondo i pavimenti esterni

✅ ★ Efficace contro le macchie di ruggine

Kärcher Idropulitrice K 5 Power Control, Motore Raffreddato Ad Acqua, Pressione 145 Bar, 59.1 X 39.7 X 37 Cm, Nero Giallo 350,00 €

289,99 € disponibile 50 new from 289,99€

7 used from 194,67€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scoprite i consigli degli esperti Kärcher - come la pressione adatta per la superficie che state pulendo - con la APP “Home and Garden”

Motore ad induzione raffreddato ad acqua, che permette l'utilizzo in continuo (protezione termica dell'acqua), durata nel tempo grazie a materiali di qualità (lega d'alluminio) e silenziosità

Caratteristiche tecniche: pressione fino a 145 bar, portata fino a 500 l/h, resa per area 40 m²/h, temperatura di alimentazione fino a 40 °C potenza allacciata 2.1 kw

Lancia Power Control che, grazie alla sua semplicità di rotazione, permette di modulare la pressione dell'acqua e averla sempre sotto controllo grazie al pratico display LED incorporato; inoltre, la macchina è dotata di un sistema Plug n Clean per l'applicazione e il cambio rapido e semplice del detergente

La confezione include: idropulitrice con pistola G 160 Q Power Control, lancia multi jet 3 in 1, ugello mangiasporco, tubo flessibile ad pressione da 10 m

Oasser Idropulitrice ad Alta Pressione a Freddo, 1600W, 140bar, 420L/H di Pulizia, Pistola Alta Pressione con ugello 5 Pezzi, Tubo 5M CW6 110,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Prestazioni e Potenza】: Il motore in rame da 1600W può fornire la massima pressione di esercizio di 140 bar e la massima efficienza di pulizia di 420L/h. Può erogare fino a 84 bar anche alla pressione di esercizio nominale, sufficiente per lavori di pulizia ad alta resistenza.

【Sicuro e affidabile】: Il prodotto ha superato la certificazione GS, ha un grado di impermeabilità IPX5 e ha la funzione TOTAL STOP SYSTEM (TTS) Quando il grilletto non è spinto, la pompa viene automaticamente spenta per risparmiare energia e prolungarne la durata

【Accessori Ricchi】: Dotato di tubo flessibile ad alta pressione 5m, vaschetta per schiuma da 200 ml incorporata, se necessario è possibile utilizzare del detergente. 5 ugelli di spruzzo Quick-Connect (0º, 15º, 25º, 40º e sapone) per le attività di pulizia leggere, medie e più impegnative

TOPZONE Idropulitrice elettrica ad alta pressione 92bar 5.4L/min 1760W con tubo lungo 26ft e ugello rotante 154,99 € disponibile 2 new from 154,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALTA PRESSIONE: Potente motore da 1760 Watt che genera fino a 92bar&5.4L/Min.Perfetto per rivestimenti, ponti, cemento, pavimentazione, piscine, mobili da esterno, auto, camion, RV, ATV e altro.

CONNESSIONI A PROVA DI PERDITE: Connettore professionale del tubo da giardino in metallo e uscita dell'acqua in metallo da 22mm. Viene fornito con un tubo ad alta pressione da 26 piedi per evitare fastidiose perdite d'acqua.

SEMPLICE E CONVENIENTE: L'ugello rotante è stato migliorato per semplificare ulteriormente il processo di montaggio e migliorare l'esperienza di utilizzo

SISTEMA DI STOP TOTALE: La rondella a pressione è dotata di un sistema di arresto totale automatico di sicurezza (TSS), che spegne automaticamente la pompa quando il grilletto non è impegnato per risparmiare energia e prolungare la vita della pompa. Forniamo 16.4ft cavo di alimentazione con inline GFCI per l'uso su tutte le prese esterne.

ASSISTENZA AL CLIENTE: Forniamo una garanzia di 2 anni, se avete problemi con la vostra idropulitrice, potete contattarci in qualsiasi momento. Se non sei soddisfatto, puoi ottenere un rimborso completo entro 30 giorni.

Lavor One 120 - Idropulitrice ad Acqua Fredda, 120 bar max, 330 litri/ora max, Potenza assorbita 1700 W max 89,88 € disponibile 1 used from 55,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con il diffusore detergente in dotazione a ONE 120 è possibile disinfettare tutte le superfici esterne, semplicemente aggiungendo il prodotto disinfettante scelto

Idropulitrice ad acqua fredda con pompa in metallo, pressione 120 bar max, portata 330 l/h max,1700W

Compatta, potente e leggera; facilmente trasportabile ovunque necessario e riponibile anche in spazi ridotti

Accessori compresi: pistola con attacco rapido, tubo ad alta pressione da 3 metri, lancia ad alta pressione, diffusore detergente/disinfettante

Gamma affidabile

