Guida definitiva per acquistare una la sega ad arco nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore la sega ad arco? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi la sega ad arco venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa la sega ad arco. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Abbiamo inserito questa guida con la migliore la sega ad arco sul mercato nel 2022.

Fiskars Sega ad arco per legno verde, Lama fissa, Lunghezza: 62 cm (21"), Coprilama in plastica incluso, Acciaio di alta qualità, Nero/Arancione, SW30, 1001621 19,49 €

13,95 € disponibile 12 new from 13,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sega ad arco per legno verde e umido, Ideale per tronchi e rami di grandi dimensioni, Per destrimani e mancini

Presa in mano sicura e confortevole grazie all'impugnatura ergononomica con protezione per le dita

Segatura efficace e taglio pulito grazie alla speciale dentatura, Taglia in entrambe le direzioni sia tirando che spingendo, Coprilama incluso per un trasporto sicuro

Lunga durata grazie alla lama in acciaio di alta qualità e al manico in plastica resistente, Lama facile da sostituire (articolo num. 1001706), Design finlandese

Contenuto: 1x Fiskars Sega ad arco 21" SW30, Coprilama in plastica incluso, Lunghezza totale: 62 cm, Peso: 575 g, Materiale: Acciaio di alta qualità/Plastica, Colore: Nero/Arancione, 1000621

Sega ad Arco GRÜNTEK MARLIN 610 mm Seghetto a Mano per Falegname, Giardiniere. Sega per Legno Professionale 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LAMA: 610 Lunghezza: 610 mm Peso: 595 gr;. Seghetto per giardinieri e guardaboschi flessibile e dritto con lama per taglio aggressivo

PULSE - DENTATURA DI PRECISIONE: il profilo indurito dei denti permette un taglio efficiente e senza sforzo del legno fresco ed asciutto. Sega specialmente adatta per rami spessi

USABILITÀ Sega adatta universalmente per taglio con mano destra o sinistra.

IMPUGNATURA ERGONOMICA e PROTETTA con arresto e guaina di protezione delle dita - manico si adatta comodamente e saldamente in mano; il manico SOFT TOUCH previene da eventuali scivolamenti

EQUILIBRATA - staffa pensata facilitare il lavoro in giardino riducendo al minimo lo sforzo del braccio

Gneric Sega Pieghevole - Sega ad Arco Pieghevole con Fodero in Pelle - Sega ad Arco Pieghevole con Fodero in Pelle, Sega da Giardino Strumenti di Sopravvivenza all'aperto per la Lavorazione del Legno 37,02 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ℛFacile ed efficiente: il seghetto da campeggio in lega di alluminio ha dentellature affilate, che lo rendono facile ed efficiente senza inceppamenti e il taglio è regolare e facile.

ℛSolida e anticorrosione: realizzata in acciaio al manganese n. 65, la sega pieghevole ha una maggiore tenacità e durezza, non è facile da indossare e ha una lunga durata.

ℛImpugnatura comoda: il design dell'impugnatura è comodo da impugnare, consente di risparmiare energia durante l'uso, è comodo da usare e aiuta a migliorare l'efficienza lavorativa dell'utente.

ℛDesign di sicurezza: c'è una custodia in pelle separata, una volta riposta, lo stato di questo seghetto è molto sicuro. I denti della sega non saranno esposti per evitare lesioni accidentali.

ℛMultifunzionale: la sega pieghevole è una sega da potatura versatile, ideale per il giardinaggio, la potatura, il campeggio, la pulizia di sentieri, l'escursionismo e la potatura degli alberi. Un grande aiuto per il campeggio o il lavoro all'aperto!

runnerequipment Sega ad Arco Pieghevole | Sega ad Arco Pieghevole con Fodero in Pelle,Seghe a Mano Staccabili per falegnameria, Lavorazione del Legno, Lama per Tutti Gli Usi 39,39 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✰Liscio e facile: la sega ad arco pieghevole da campeggio è dotata di denti affilati che la rendono facile ed efficiente senza inceppamenti, rendendo i tagli più lisci e facili.

✰Solida e anticorrosione: realizzata in acciaio al manganese n. 65, la sega pieghevole ha una maggiore tenacità e durezza, non è facile da indossare e ha una lunga durata.

✰Design ergonomico: impugnatura ergonomica per sicurezza e taglio confortevole. L'impugnatura può ridurre l'affaticamento della mano, risparmiando notevolmente la tua forza e migliorando anche l'efficienza del lavoro dell'utente.

✰Pieghevole e portatile: la sega pieghevole da campeggio è di dimensioni ridotte dopo la piegatura, rendendola abbastanza comoda da riporre nella resistente custodia in pelle e da portare con sé.

✰Multifunzionale: la sega pieghevole è una sega da potatura versatile, ideale per il giardinaggio, la potatura, il campeggio, la pulizia di sentieri, l'escursionismo e la potatura degli alberi. Un grande aiuto per il campeggio o il lavoro all'aperto!

STANLEY - 1-20-447 Mini sega ad archetto 13,80 € disponibile 14 new from 9,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Polivalente per legno e metallo

Fornita con lama con dentatura a castello e lama per metallo

Denti piani con punta dura, lunga durata senza affilatura

Cambio e tensionamento rapidi della lama della sega READ Guida definitiva per acquistare una benefici dello yoga per la salute nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Spear & Jackson B9824DRYBLADE Lama di ricambio per sega ad arco, dentatura isoscele (legno secco), 609 mm 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dentatura isoscele per tagliare legno duro/secco

I test di taglio hanno dimostrato che la lama Spear & Jackson Predator taglia più rapidamente e per un tempo superiore rispetto ad altri modelli

La lama universale si adatta alla maggior parte dei telai ad arco da 609 mm, anche di altri produttori

4 denti per pollice (2,54 cm)

AIRAJ Set seghetto,seghetto multifunzione con 7 lame di ricambio e 2 lame per sega a mano,telaio regolabile,sega ad arco per il taglio di tubi in metallo e legno in PVC 21,99 € disponibile 2 new from 21,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Seghetto multiuso】 Il set di seghetti AIRAJ include 7 lame per seghetto di ricambio (conservate all'interno del telaio del seghetto) e 2 lame per seghe a mano, 3 tipi di seghe per un uso versatile.

【Tre tipi di lame】Seghetto per metallo; Sezionatrice per legno; Sega a mano per rami. Design a sgancio rapido, rapido cambio di forma.

【Design brevettato】 Le lame di ricambio possono essere riposte nel telaio del seghetto rinforzato; Impugnatura antiscivolo; angolo di taglio che fa risparmiare lavoro.

【Addensare e antiruggine】 Realizzate in acciaio legato di alta qualità, con elevata durezza, le lame affilate sono ricoperte con rivestimento in teflon per prevenire la ruggine e facili da pulire.

【Impegno】Qualità artigianale! In caso di insoddisfazione per il prodotto, ti preghiamo di contattarci prontamente. AIRAJ si concentra sulla produzione di strumenti di qualità per i consumatori!

WOTEG Sega ad Arco Pieghevole da Campeggio - Sega ad Arco Pieghevole con Fodero in Pelle,Seghe a Mano Staccabili per falegnameria, Lavorazione del Legno, Lama per Tutti Gli Usi 30,79 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⇠Dentellature affilate: la sega pieghevole da campeggio è dotata di dentellature affilate, che la rendono facile ed efficiente senza inceppamenti e il taglio è regolare e facile.

⇠Solida e resistente: la sega pieghevole è costituita da una lega di alluminio di qualità, che è ad alta durezza, durevole, solida, ad alta resistenza, leggera e resistente.

⇠Design portatile: la sega ad arco pieghevole è portatile. Un'impugnatura ergonomica è antiscivolo, resistente, comoda da impugnare, a risparmio energetico e facile da usare.

⇠Pieghevole e portatile: la sega pieghevole da campeggio è di dimensioni ridotte dopo la piegatura, rendendola abbastanza comoda da riporre nella resistente custodia in pelle e da portare con sé.

⇠Ambito di applicazione: puoi portare la sega ad arco pieghevole ovunque tu vada: campeggio, zaino in spalla, canoa, fuori pista, caccia, sgombero sentieri o in casa.

STANLEY 1-20-437 Hoja de recambio para bastidor 300mm 6,90 € disponibile 3 new from 4,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lama di ricambio per sega ad arco Stanley

Ottima per legname "verde"

Dentatura temprata per un taglio rapido e una lunga durata

Facile da utilizzare

OUTDOOR SAXX® – Sega tascabile di sopravvivenza, emergenza, sega in filo di acciaio autoassemblabile, sega ad arco, 73 cm, pieghevole per tasca 9,48 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sega tascabile, sega in filo – Questa sega si adatta a qualsiasi tasca dei pantaloni – ideale per campeggio, escursioni, tende.

Questa sega in filo può essere utilizzata immediatamente come sega. Per il taglio di legno, rami sottili e spessi.

Con un ramo fresco e flessibile e questa sega in filo si costruisce una sega ad arco (vedi foto) – per lavorare ancora più comodamente.

Lo strumento di sopravvivenza per gli amici della sopravvivenza, la sega tascabile. Un piccolo, fantastico regalo! Non può mancare in ogni set di sopravvivenza di emergenza.

Lunghezza: 73 cm. Peso: 16 g. Materiale: Acciaio inossidabile, con due anelli di supporto alle estremità.

Presch seghetto per metallo lungo 300 mm - Sega di metallo con lama sostituibile - Sega a mano professionale - Sega di precisione 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MANEGGEVOLE - Grazie all'impugnatura ergonomica di plastica, anche i mancini hanno una buona presa su questo seghetto. Il rivestimento antiscivolo, invece, ne garantisce la sicurezza.

ALTA QUALITÀ - La sega ad arco con lama bimetallica è estremamente robusta, grazie all'unione di acciaio HS e HC. Perfino l'acciaio e il ferro non sono al sicuro da questo seghetto Presch.

REGOLABILE - Questa sega multifunzione può essere utilizzata anche con un angolo fino a 45°. Se la dentatura perde il filo, la lama della sega ad arco può essere facilmente sostituita.

TAGLI PRECISI - La dentatura specialmente indurita è tesa da un robusto arco e garantisce tagli precisi e puliti, grandi o piccoli.

VERSATILE - La nostra sega ad arco è perfetta per progetti fai-da-te dentro casa, per tagli di precisione su cartongesso o legno per il falò in campeggio. È il mini attrezzo perfetto!

SEGA SEGHETTO AD ARCO DA TRAFORO LUNGHEZZA LAMA 120 mm 5,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

S&R Seghetto ad Arco Ferro Metallo e Legno Umido. Sega Manuale con 2 lame da 300 mm: 1 lama acciaio per metallo + 1 lama per Legno 65MN. Un solo seghetto per tutti gli usi. 24,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SEGA a mano multifunzione per LEGNO e METALLO: per il taglio preciso di metallo, alluminio, metalli teneri, plastica, piccoli tagli di legno, cartongesso. Seghetto robusto: resiste a una tensione della lama di 100 kg e garantisce un risultato di taglio pulito e preciso

COSA RICEVI alla consegna: 1 sega con 2 lame distinte: 1 lama da 300 mm Bi-METALLO (24 denti/pollice) e 1 lama per LEGNO 65 Mn – da 300 mm.

COMODA, RAPIDA E UNIVERSALE: comoda impugnatura antiscivolo con manopola per regolazione della lama a 45 °. Taglio dritto veloce e sicuro anche per il ferro e metalli

CAMBIO ULTRA SEMPLICE Le lame si sostituiscono in un attimo. Entrambe sono regolabili con un angolo di taglio di 45 °, in modo da poter modificare i giunti degli angoli

Lame di ricambio: qui https://www.amazon.it/dp/B0849R7MLF e qui: https://www.amazon.it/dp/B0849RCWN7

STANLEY 1-15-368 Sega ad Arco, 610 mm 13,70 € disponibile 3 new from 13,70€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Telaio leggero, tubolare in acciaio

Dentatura della lama a castello

La lunghezza del prodotto è di 61 cm

Prodotto di qualità ottimale

Sega Ad Arco Manuale Con Lama In Acciaio Piatto Temperato Lama Flessibile 0010 10,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sega ad arco con lama flessibile è in acciaio piatto temperato ideale per tagliare sia materiali duri che morbidi come ad esempio legno, plastica o metalli sottili. Adatta sia per uso personale che lavori professionali

Prima dell’utilizzo regolare la lama

Qualità professionale

Misura: Lunghezza 42,5cm Lama 31,5cm

Il colore potrebbe variare a seconda della disponibilità di magazzino

Convy Sega ad arco, 600 mm 12,71 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Arco in tubo di acciaio leggero

Lama rinforzata

Pensata per una facile sostituzione della lama

Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio con denti rinforzati

Mannesmann - M30130 – Sega ad arco, 300 mm, con 3 lame 10,06 € disponibile 4 new from 8,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Imballareage Weight: 1.146 pounds

Imballareage Dimensioni: 40.0 L x 5.0 H x 22.0 W (centimeters)

Sega A Mano, Sega Ad Arco Multifunzione, Può Essere Rapidamente Piegata, Sega Da Giardino, Kit Di Seghe In Metallo Adatto Per La Casa Fai Da Te All'Aperto 25,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★Denti temprati speciali possono tagliare con precisione, tagliare in modo pulito, taglio efficace push-pull

★Design pieghevole, dimensioni ridotte, custodia gratuita, facile da trasportare e utilizzare

★Materiale in lega di alluminio + lama affilata, resistente e facile da segare

★Impugnatura ergonomica antiscivolo, protezione per le dita, non solo può assorbire le vibrazioni durante il taglio, ma anche proteggere la tua sicurezza

★Forma tradizionale della sega, risparmio sui costi, alta potenza, adatta a tutti i tipi di campeggio, barbecue, attività all'aperto, lavoro fisico, ecc. READ Guida definitiva per acquistare una paracolpi lettino nel 2022 - I migliori 40 compilati!

AnJeey Set di Sega a Mano Mini, Multiuso15-in-1Seghetto a Mano, 1 Seghe Con 9 Lame di ricambio, Seghetto Manuale ad Arco per Giardinaggio, Plastica, Vetro, Piastrelle, Legno, Metallo 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tutto in uno: il mini set di seghe a mano 15 in 1 viene fornito con lame per sega e accessori che rimangono in posizione con fessure e piccoli magneti in una custodia rigida compatta e leggera portatile, soddisfa il tuo multiuso di progetti fai-da-te, attività ricreative all'aperto o uso domestico, lavorazione del legno per diversi tipi di materiale

Multifunzione: utilizzato per legno, plastica, gomma, bambù, corda, camper, metallo morbido, acciaio inossidabile, piastrelle, ceramica, pietra, legno e PVC (lama piatta) ecc.

Convenienza: il comodo design ergonomico dell'impugnatura resiste allo scivolamento. Lama seghettata affilata, facile da sostituire le lame e rende veloce il lavoro di piccoli lavori di taglio. Con un piccolo foro per segare filo, asta, tubo, vite e altri piccoli materiali di stoccaggio.

Facile da usare: il set di mini seghe è leggero, compatto e facile da trasportare. Le lame della sega si montano facilmente sulla sega ad arco e sostituiscono le lame. Un kit di attrezzi per sega a mano perfetto per gli amanti del fai da te.

Buona qualità: arco per sega in acciaio inossidabile (il solido telaio in acciaio resistente offre maggiore resistenza e maggiore durata)

Eclipse Professional Tools 15TND Mini telaio per sega ad arco 14,99 €

14,01 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mini telaio per sega ad arco Ottimo per l’uso in situazioni scomode o luoghi ristretti

Telaio in alluminio resistente per una durata extra lunga

La lama si può sostituire e regolare con facilità

Manico ergonomico con presa per pollice

Sega dotata di una lama Eclipse infrangibile bimetallica PLUS 30 da 304 mm x 24 denti per pollice (24 TPI)

Teckey Sega Pieghevole - Sega da potatura per Legno Secco con Denti duri | Seghe a Mano Staccabili per falegnameria, Lavorazione del Legno, Lama per Tutti Gli Usi 13,09 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⇊Liscio e facile: la sega ad arco pieghevole da campeggio è dotata di denti affilati che la rendono facile ed efficiente senza inceppamenti, rendendo i tagli più lisci e facili.

⇊Resistente e durevole: la sega pieghevole da campeggio è progettata con materiale in lega di alluminio, che è resistente, durevole, solido e leggero. La copertura del seghetto è anodizzata per prevenire la corrosione e lo sbiadimento.

⇊Comodo e senza sforzo: la sega ad arco pieghevole presenta un design aerodinamico antiscivolo con un'impugnatura ergonomica per una presa comoda e un facile montaggio.

⇊Semplice da trasportare: la sega pieghevole da campeggio può essere piegata e assemblata. Dopo averlo piegato, è di piccole dimensioni, dotato di custodia in pelle, facile da trasportare e facile da riporre.

⇊Multiapplicazione: porta la sega ad arco pieghevole ovunque tu vada: campeggio, zaino in spalla, canoa, fuori pista, caccia, sgombero sentieri o in casa.

Spear & Jackson B9821WETBLADE Sega ad arco, dentatura a castello (legno umido), 533 mm 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dentatura a castello Ottimo per tagliare legno giovane/verde/umido

I test di taglio hanno dimostrato che la lama Spear & Jackson Predator taglia più rapidamente e per un tempo superiore rispetto ad altri modelli

La lama universale si adatta alla maggior parte dei telai ad arco da 533 mm, anche di altri produttori

4 denti per pollice (2,54 cm)

ZIMAIC Set di Sega a Mano Mini, 15-in-1 Multiuso Seghe e Lame 12 Pollici con 5 Lame, Seghetto Manuale ad Arco per Giardinaggio, Vetro, Piastrelle, Legno, Metallo, Plastica 17,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Strumenti per seghe a mano Muti-fune】 Set di seghe versatili con seghetto e lame per sega per legno, plastica, gomma, bambù, corda, camper, metallo morbido, acciaio inossidabile, piastrelle, pietra, legno e PVC (lama piatta) ecc.

【Tutto in uno】: il set di seghe magiche 15 in 1 viene fornito con lame per sega e accessori restano in posizione con fessure e piccoli magneti in una custodia rigida portatile leggera e compatta, soddisfa il tuo multiuso per progetti fai da te all'aperto, attività ricreative o per uso domestico del legno per diversi tipi di materiali.

【Design creativo】 Sega a mano multiuso in linea dritta e curva. Il design del manico può essere esteso per consentire di operare facilmente e ridurre il dolore alle dita. La lama indossabile ha flessibilità (rettifica). Il kit per sega ha un design ergonomico. Il manico antiscivolo è ergonomico che consente di operare facilmente e la mano non avverte dolore dopo l'uso. e la lama affilata del seghetto ti fa finire rapidamente le attività di taglio.

【Lame diamantate】Il set per sega è leggero, compatto e facile da trasportare. Le lame per sega sono facilmente montate sulla sega a prua e sostituiscono le lame. Il fodero ti protegge durante il trasporto. Questo kit multifunzione per sega a mano include 1 x sega, 6 x lame in acciaio, 1 x grande lama per legno, 2 x lama diamantata, 2 x punte per trapano per piastrelle, 1 x vite per sega a lama. Gli utensili per sega possono soddisfare tutte le vostre esigenze di taglio.

【Differente applicazione】Il set di seghetti è leggero, compatto e si ripone in una custodia facile da trasportare. Un kit essenziale per la famiglia, ampiamente utilizzato nella costruzione, decorazione, lavorazione artigianale e attività all'aperto.

STANLEY 1-15-382 Lama per Seghe ad Arco, 530 mm, Dentatura Isoscele 6,50 € disponibile 2 new from 6,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Denti temperati Hard Point

Affilatura di precisione

Dentatura isoscele

Facile da utilizzare

Sega Segaccio ad arco per legno lama 530mm - UM 40 SG53 echoENG 9,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

OX ox-p133321 Pro sega ad arco, multicolore, 53,3 cm/533 mm 35,36 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Naso a punta per migliore accesso in spazi ristretti

Robusto extra heavy duty costruzione per un' eccellente stabilità e resistenza

Manico ergonomico che assorbe taglio vibrazioni

Sistema di tensionamento regolabile integrato per garantire una maggiore precisione e facile sostituzione della lama di

STANLEY 1-15-453 Sega ad Arco, 750 mm, Dentatura a Castello 27,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Seghe ad arco per giardinaggio

Telaio tubolare in acciaio

Impugnatura comfort con paramano.

Veloce cambio della lama

Dentatura a castello

Sega ad arco SELVA con vite di bloccaggio - Arco regolabile in larghezza fino a 150 mm - Impugnatura in legno - Senza sbattimento - Anche per GOLDFORDSMITCH 32,07 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MADE IN GERMANIA - l'archetto per sega SELVA con vite di bloccaggio consente di eseguire lavori di segatura o di taglio di precisione; qualità comprovata MADE IN GERMANIA.

STABILE - lo speciale sistema a vite di bloccaggio non permette di oscillare durante l'uso e quindi riduce le rotture; robusta impugnatura in legno.

MULTI-SIDED - con la sega ad arco gli orafi e i gioiellieri possono anche lavorare (macinare) facilmente gioielli e altri oggetti.

DETTAGLI TECNICI - larghezza dell'arco regolabile fino a 150 mm; sporgenza: 80 mm.

SELVA - Tradizione dal 1961! Sempre il miglior indirizzo per gli utensili. Provate la speciale tecnologia SELVA che è divertente - precisa. Affidabile. Di grande valore. SELVA promette qualità e un'ampia scelta di utensili di prima classe.

Presch sega ad arco da 150 mm - Piccola sega a mano con lama sostituibile per tagliare metallo - Sega multifunzione 13,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una kenwood cooking chef km096 nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche ESTREMAMENTE DURA - La lama di questa sega di metallo è specialmente indurita e la dentatura è estremamente fine. Così tagliare ferro e acciaio con quest'attrezzo è davvero facile.

ANTISCIVOLO - Grazie all'impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma antiscivolo, hai sempre una presa salda su questa innovativa sega ad arco. Un attrezzo professionale per tutti!

VERSATILE - Questa sega ad angolo è l'attrezzo ideale per ogni progetto fai-da-te dentro e fuori casa, ma anche per il campeggio. Inoltre, può essere usata sia con la mano destra, sia con la sinistra.

INDISTRUTTIBILE - La lama bimetallica di questa sega è lunga 150 mm e può essere sostituita senza dover utilizzare attrezzi. Così puoi tagliare cartongesso con la stessa facilità con cui taglieresti la plastica!

MASSIMA QUALITÀ - La lega indistruttibile di acciaio HS e HC della nostra sega bimetallica è prova dei nostri alti standard qualitativi che abbiamo per noi e per le nostre seghe ad arco!

Max-Power COX806000 Archetto Portalama a Traforo 6,99 €

6,65 € disponibile 3 new from 6,65€

1 used from 6,45€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche In tubo d'acciaio

Altezza 130 mm. - lunghezza 300 mm.

Manico legno

