Guida definitiva per acquistare una la serratura intelligente nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore la serratura intelligente? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi la serratura intelligente venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa la serratura intelligente. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Nuki Smart Lock 3.0, serratura smart per la porta di casa, serratura elettronica con Door Sensor facile da installare, prodotto certificato AV Test, bianco 149,00 € disponibile 6 new from 149,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Apriporta automatico – Serratura smart sicura e facile da installare che permette l'apertura e la chiusura automatica della porta. Gestione tramite smartphone o smartwatch, senza bisogno di chiave.

Intelligente – La serratura digitale garantisce un accesso facile a bambini, familiari o agli ospiti grazie agli accessori smart come Nuki Fob e Keypad

Smart Lock 3.0 – la nuova versione è a ridotto consumo energeico, è dotata di una luce LED rossa che segnala eventuali errori di sistema e può integrare funzionalità aggiuntive

Facile da installare – La serratura elettronica smart si monta in soli 3 minuti sul lato interno della porta senza bisogno di viti o forature e non è identificabile dall'esterno

Sicurezza – Le comunicazioni della serratura intelligente avvengono in modalità cifrata, gli standard elevati sono del livello dell'online banking e confermati da enti certificatori indipendenti

Serratura Intelligente Biometrica - ZKTeco AL20DB (GER)-Smart Lock lettore di Impronte Digitali- Tastiera Digitale-Bluetooth 4.0- App per Smartphone- Ideale per casa, hotel, palestre, dormitori. 214,66 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【ACCESSO SENZA CHIAVE 4-in 1 】 Impronta digitale (fino a 100) + Smartphone + Tastiera antirapina + Chiave meccanica (chiave d'appoggio). Inoltre si blocca in automatico, per maggiore tranquillità.

【FUNZIONA CON APP】 ★ Codice di occultamento, la password anti-rapina contiene caratteri casuali + caratteri corretti. ★ Password da remoto: crea una password unica per gli ospiti, visitatori o lavoratori. ★ Record Query, saprai sempre chi apre la porta e quando. ★ Tempo speciale, stabilisci la funzione di sblocco in tempi specifici per i lavoratori. La serratura elettronica di sicurezza controllerà l'accesso senza chiave.

️【FACILE DA INSTALLARE E CAMBIARE LA BATTERIA】 Cambiate liberamente la direzione della maniglia sia a destra che a sinistra. Suggeriamo di usarla nelle porte interne della camera da letto o dell'ufficio. Cambia liberamente la direzione della maniglia. Monta le porte per mancini e destrimani. Basta seguire la guida dell'utente per completare l'assemblaggio, è facile anche se non sei un professionista. La nostra serratura elettronica fa scattare l'allarme quando ha la batteria scarica. Per ripri

【REGOLAZIONE DELLE PORTE】Spessore della porta tra 30mm e 45mm, NON IMPERMEABILE, suggeriamo l'uso interno. Video della guida d'installazione e funzionamento: cercare “ZKTeco AL20B” su Youtube.

【GARANZIA DI DUE ANNI】 ZKTeco offrirà il servizio migliore. Se avete qualche domanda sull'installazione, la qualità del prodotti, servizio post-vendita etc., non esitate a contattarci.

EUNEWR Serrature Elettroniche Intelligenti Per Armadietti,Serratura Biometrica Intelligente per Armadio con USB,Serratura a Impronta Digitale Per Cassettiera,Armadietto,Serrature Per Casa e Ufficio 28,99 €

27,99 € disponibile 2 new from 27,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅【Memorizza più impronte digitali】: il blocco delle impronte digitali è dotato di un chip di memoria ad alta precisione in grado di memorizzare le informazioni sulle impronte digitali di 40 persone contemporaneamente. Quando si inserisce la propria impronta digitale, seguire la procedura corretta per evitare errori di digitazione. chiunque può aprire la serratura una volta ripristinati i dati di fabbrica.

✅【Blocco per armadietto USB ricaricabile】: il blocco delle impronte digitali è ricaricabile e c'è un connettore di alimentazione di emergenza USB sotto il pannello delle impronte digitali. quando la batteria è scarica, si accenderà la spia rossa. si prega di caricarlo in tempo e caricarlo completamente una volta. in condizioni normali può essere utilizzato per 180 giorni.

✅【Induzione rapida facile da sbloccare】: il pannello del sensore di blocco delle impronte digitali utilizza un materiale composito in grado di identificare le impronte digitali biologiche, che ha un'elevata sensibilità, una velocità di risposta di 0,5 secondi e nessun rilevamento del punto cieco, il che è comodo e veloce.

✅【Facile da installare】: il blocco delle impronte digitali viene fornito con tutti gli accessori di installazione. puoi facilmente assemblarlo secondo il manuale di istruzioni. assicurarsi che il corrispondente diametro di apertura non sia inferiore a 16 mm. vi preghiamo di contattarci in tempo per qualsiasi problema di installazione e lo risolveremo per voi.

✅【Serrature per armadietti intelligenti】: i bulloni sono realizzati in metallo di alta qualità, il cui meccanismo di bloccaggio è abbastanza forte per tutti i tipi di cassetti e armadi. Serratura per armadietto con impronte digitali ampiamente utilizzata per classificatore, armadietto in legno, cassetto, scatola di immagazzinaggio, armadio, cassettiera, armadietto del vino, comodino per la casa e l'ufficio. Dì addio alla chiave!.

Yale Conexis L1 Serratura intelligente – cromata 200,39 € disponibile 4 new from 200,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Facile montaggio, serve solo un cacciavite.

Quattro metodi di entrata – app per smartphone Yale Conexis L1 (lingua italiana non garantita), chiave a tessera, chiave elettronica key tag e tag del telefono.

Funzione Twist & Go – ruotare il telefono di 90 gradi per aprire la porta.

A batteria: per il funzionamento sono necessarie 4 pile AA (non incluse)

Si collega a Yale Smart Alarm, CCTV e gli altri principali sistemi Smart Home.

Intelligente serratura elettronica impronte digitali intelligente Bluetooth serratura elettronica palestra piccolo dormitorio studente dormitorio serratura dell'armadio @ blu 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Può essere ricaricato caricando tesoro e caricatore del telefono cellulare, è più comodo da usare, non è necessario preoccuparsi di problemi di elettricità e può essere utilizzato normalmente durante la ricarica.

Facile da sbloccare la cattura dell'impronta digitale con un solo tocco con il sensore di impronte digitali dal vivo di un semiconduttore può inserire 15 serie di impronte digitali

Ogni volta che sblocchi, continuerai a migliorare la velocità di trasmissione attraverso i punti di impronte digitali e gli algoritmi di autoapprendimento per il riconoscimento delle immagini.

È possibile autorizzare l'autorizzazione di sblocco in "applet / app WeChat" agli amici anche se si è lontani dal telecomando.

È semplice come ricaricare un telefono cellulare, puoi ricaricarlo con il tuo tesoro di ricarica, non preoccuparti della potenza accidentale.

Intelligent serrature antifurto serrature antifurto intelligenti portatili, zaini, bagagli, armadietti, piccoli magazzini, sicurezza domestica, nero 35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Basso consumo energetico, tempo di standby del prodotto può essere fino a 2 anni, la ricarica può essere continuamente sbloccata 2.500 volte;

Può contenere fino a 15 set di impronte digitali, una serratura in mano, comoda per tutta la famiglia;

Design impermeabile IP65, anche nei giorni di pioggia, non preoccuparti di guasti ai blister;

Porta di ricarica MICRO USB, che può adattarsi alla maggior parte delle linee di ricarica per telefoni Android sul mercato, eliminando i problemi di ricarica;

303 trave di bloccaggio in acciaio inox, resistente a taglio, per un'esperienza di blocco più sicura.

Yale - Serratura intelligente senza chiave, multicolore, YD-01-CON-NOMOD-PB 100,15 € disponibile 2 new from 100,15€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche KEYLESS ti dà la libertà di proteggere la tua casa senza bisogno di una chiave.

Facile accesso, codice pin, portachiavi, portachiavi, telecomando e app per smartphone (se collegato a un sistema Smart Home compatibile).

SICUREZZA COME STANDARD Costruito in allarme manomissione, crittografia a livello bancario e caratteristiche di codice pin errati.

Facile da montare, adatto per porte in legno con chiusura notturna da 60 mm. (Nightlatch non incluso).

Funziona a batteria 4 batterie AA incluse e viene fornito un avviso quando le batterie sono scariche.

Serratura Elettrica Intelligente Serratura di Sicurezza Serratura per porta di Controllo dell'elettrico Serratura per Porte di Sicurezza per porte in Acciaio 69,44 € disponibile 2 new from 69,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una bilanciere curvo nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche Può essere utilizzato compatibile con i segnali di tutti i sistemi di citofono dell'edificio e del sistema di controllo degli accessi. Con una lunga durata operativa (oltre 500.000 volte), alta sensibilità, ON / 0F. Nessuna collisione: ridurre la scelta dei chiudiporta e il rumore di collisione più rumoroso non si deforma facilmente.

La serratura è uno strumento importante per il mantenimento di famiglie, case di cura, scuole e altri luoghi. scegliere una buona serratura equivale a scegliere sicurezza e fiducia. questo blocco può aiutarti a risolvere tutte le preoccupazioni. è durevole e non sarà facilmente danneggiato. è comodo da installare ed è una buona scelta per voi per guardare la vostra casa.

Questo prodotto Adatto per edifici residenziali, porte pubbliche, organi, scuole, costruzione di alberghi, magazzini di fabbrica e altri reparti. Ferro di alta qualità, processo di trafilatura del ferro, superficie del corpo della serratura anticorrosione, resistente e bello.

Sicuramente sblocco o sblocco senza entrare, la porta può essere bloccata entro 5-8 secondi. L'unità ha due fili che partono da esso per l'accesso elettronico. Con unità di sblocco a controllo elettronico e unità di regolazione a molla.

Se riscontrate problemi con l'ordine, non esitate a contattarci prima di lasciare qualsiasi feedback neutro o negativo, faremo del nostro meglio per garantire la vostra soddisfazione.

Festnight Serratura Intelligente dell'armadietto Consiglio dei Ministri Kit di Blocco RFID Sensore della Scheda IC Keyless Digitale Smart Lock Nascosto Serratura Invisibile fai da te Senza foro forato 19,09 € disponibile 2 new from 19,09€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ FACILE installato ★ Non è necessario praticare un foro sulla porta; Questo smartlock è stato creato, la batteria può accenderlo (nessuna batteria inclusa)! Qualità affidabile - ampiamente utilizzato nel guardaroba, scarpe, schedari, cassetti, armadi vino, mobili e altri posti di sicurezza necessari. Applicabile a cassetti, porte ad apertura singola, porte a doppia apertura, porta scorrevole dell'armadio.

★ Protezione ★ Può fornire una buona protezione di sicurezza dei tuoi oggetti personali proteggendo la tua privacy. Può anche migliorare la sicurezza dei bambini a casa, evitando che i tuoi figli si aggancino al dito grazie all'apertura libera dei cassetti o delle ante dell'armadio.

★ Due modalità di sblocco ★ In base alle diverse esigenze singola carta può essere sbloccato o doppio sbloccato. Usando la chiave ID di origine o la carta d'identità può anche entrare nel sistema, una chiave e l'apertura di più serrature.

★ Design invisibile ★ Le serrature sono completamente installate dentro i cassetti, il che significa che non puoi vedere la serratura dall'esterno, per mantenere i vostri mobili belli.

★ Batterie ★ La serratura intelligente è alimentato da 2 batterie AA * (non incluso). Bassissimo consumo energetico e durata estesa.

KENROD Serratura Intelligente Invisibile Serratura 4 Controlli Serratura Anti Bumping Serratura Elettrica Telecomando Serratura Sicurezza Serratura Porta Interna Colore Argento 129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 3049529031fba_4m-plata Model 3049529031fba_4m-plata Language Tedesco

Serratura Smart, Serratura Intelligente Senza Chiavi Con Impronte Digitali E Touchscreen, Smart Lock 4 in 1 per la Sicurezza Domestica, Serratura Impronta Digitale Porta Blindata 163,74 € disponibile 2 new from 163,74€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【SISTEMA AVANZATO DI FINGERPRINT】 Utilizzando il sensore avanzato di impronte digitali a contatto, la velocità di riconoscimento può raggiungere 5 ms, una bassa percentuale di riconoscimento falso e ha una funzione di autoapprendimento, più volte viene utilizzata, maggiore è la velocità di riconoscimento. (Riconosci solo le impronte digitali viventi e rifiuta i film falsi di impronte digitali)Serratura Smart

【ANTI-PEEPING】 Inserimento password virtuale con funzione anti-monitoraggio. È possibile inserire una stringa di numeri prima o dopo la password corretta per confondere gli astanti. Ad esempio, se la password di apertura della porta corretta è 123456, l'immissione di 00000 + 123456 + 000 può anche aprire la porta.Biometrico Serratura

【DUREVOLE E PRATICO】 Realizzata in lega di zinco di alta qualità, la superficie è satinata, con un aspetto moderno, semplice e bello. Adotta il corpo della serratura a doppia linguetta, il blocco automatico della linguetta obliqua del corpo della serratura, la linguetta quadrata per ottenere una doppia serratura sollevando, più sicura e affidabile da usare.Serratura Elettronica Digitale

【IMPERMEABILE】 I moduli di chiusura delle porte sono elaborati con materiali impermeabili, resistenti all'umidità e alla muffa. Dopo aver superato la prova di alte temperature, vibrazioni, invecchiamento e altri, per adattarsi ad ambienti difficili. (La porta sinistra/destra può cambiare la direzione della maniglia da sola)Smart Lock Lettore Di Impronte Digitali

【APPLICAZIONE AMPIA】 Impronta digitale/password/impronta digitale + password 3 metodi di sblocco, modalità indipendente o modalità combinazione. Il metodo di sblocco può essere impostato da solo, aggiungendo ed eliminando gli utenti con una gestione basata sui numeri, facile e conveniente da utilizzare. Adatto per ufficio, casa, magazzino.Serratura Intelligente Biometrica

Intelligente impronta digitale lucchetto del bagaglio lucchetto serratura zaino serratura intelligente blocco delle impronte digitali blocco viaggio piccola serratura @ nero 68,11 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sblocco intelligente delle impronte digitali con blocco delle impronte digitali / più di un modo per aprire la porta

Impronte digitali a pieno contatto, apertura e contatto, nessuna necessità di identificare deliberatamente l'incredibile

Risposta di lettura accurata, la velocità di reazione della porta sensibile è inferiore a 0,01 secondi

Età intelligente, addio alla chiave, risolviamo il tuo problema, ti lasciamo vivere senza preoccupazioni

Di piccole dimensioni e facile da installare. Sicuro e stabile, il corpo della serratura è realizzato con materiali di alta qualità ed è resistente

Lucchetto a combinazione intelligente antifurto serratura intelligente antifurto serratura esterna lucchetto bagagli serratura lucchetto intelligente @ nero 64,82 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lungo vantaggio in standby, una batteria al litio polimerico 300mAh, il tempo di attesa più lungo è fino a 2 anni, il numero massimo di tempi di sblocco può raggiungere 2500 volte

Se la batteria è corta, è possibile sbloccarla in caso di emergenza. Dopo aver collegato il caricabatterie, è possibile premere direttamente l'impronta digitale per sbloccarlo.

Lucchetto intelligente per impronte digitali per il mondo futuro, pronto per l'installazione

Il tuo dito è ora la tua password. La funzione di identificazione delle impronte digitali offre un nuovo approccio sicuro e privato allo sblocco e all'autenticazione dei dispositivi.

Usa le scene per diversificare la scena, finché vuoi bloccare, possiamo darti protezione. Bagagli, bagagli, porte, biciclette, ecc.

Intelligente serratura a impronta digitale IP65 impronta digitale impermeabile intelligente può salvare 10 serie di impronte digitali, argento 60,76 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fusione in corpo in lega di zinco, processo di placcatura superficiale e trattamento anti-graffio, resistente all'usura e ai graffi, resistente

Impermeabilità IP65, alta impermeabilità, adatta per applicazioni esterne. Funziona benissimo in caso di maltempo all'aria aperta. Rinforzi in lega robusta e addensata per prevenire tagli, sicurezza e lunga durata

Sottile e compatto, grazie alle sue dimensioni ridotte, è ideale per zaini, scatole portaoggetti, borse, ecc.

Acciaio inossidabile 304, in grado di sopportare 100 kg di gravità, per proteggere la vostra sicurezza

Ci vuole solo 1 secondo per sbloccare. Il riconoscimento delle impronte digitali offre metodi nuovi, sicuri e privati ​​per sbloccare i dispositivi e autenticare

Impronte Digitali Controllo Degli Accessi, IP66 Sistema Elettronico Intelligente Controllo accessi intelligente Tastiera, Metallo Sistema di Controllo Accesso Biometrico 148,53 € disponibile 2 new from 148,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ♥♥♥ 【Materiale Alta Qualità】 Questa serratura intelligente è realizzata in materiale in lega di zinco.È robusto, preciso, sicuro e resistente, anti-invasivo e resistente agli urti.Dimensioni compatte, aspetto luminoso ed elegante, lusso e bellezza

♥ ♥ ♥ 【Tecnologia Avanzata】 Questo prodotto utilizza la tecnologia di impronte digitali leader internazionale, in grado di ottenere 0,2 riconoscimento rapido, molto facile da usare, supporta l'ingresso dell'impronta digitale 1000pcs, può ospitare 2000 utenti PIN.

♥♥♥ 【Sensore Eccellente】 Sensore a semiconduttore, alta sensibilità, più frequenza utilizzata, più sensibile.È anche possibile identificare le impronte digitali asciutte, superficiali e leggermente danneggiate

♥♥♥ 【Applicazioni Estese】 Questo prodotto è molto facile da installare, non è necessario praticare fori, è necessario solo il cablaggio esterno e le apparecchiature di rete, è molto semplice e molto versatile, può essere utilizzato negli uffici, nelle fabbrichee aree residenziali, ecc.

♥♥♥ 【Servizio Post-vendita】 Promettiamo solennemente che se trovi problemi con il prodotto stesso, puoi contattarci in tempo.ti daremo sicuramente una risposta in primo luogo e restituiremo per te.Sentiti libero di utilizzarlo.

WAFU 019 Kit Serratura Porta Telecomando, Wireless Wifi Smart Invisible Lcok, Sistema di Controllo Accessi Intelligente Antifurto, Serratura Meccanica Telecomando Intelligente 150,09 € disponibile 2 new from 150,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sblocco telecomando】 Supporta lo sblocco telecomando. Una volta perso il telecomando, è possibile modificare immediatamente la password del telecomando, il telecomando smarrito non è più valido. Sono inclusi un totale di 4 telecomandi, ogni alimentatore per telecomando integrato 1 x batteria a bottone CR2032 da 100 mAh, per soddisfare le diverse esigenze.

【Sblocco remoto WiFi mobile】 Smart lock WiFi, 1 passaggio per bloccare e sbloccare, serratura senza chiave. Supporta Tuya, realizza collegamenti intelligenti con altri prodotti supportati da Tuya. Può essere sbloccato da remoto collegandosi al telefono tramite WiFi e puoi visualizzare la cronologia di sblocco tramite l'APP.

【Basso consumo energetico】 Questa serratura intelligente dotata di 2 batterie AA *, lunga durata, basso consumo energetico. Quando la carica della batteria è troppo bassa, la luce LED lampeggia un mese prima e suona un allarme per ricordare di sostituire la batteria. Se la batteria è scarica, si bloccherà automaticamente per impedire l'apertura della porta.

【Design antifurto】 Lucchetto invisibile durevole, supporta solo l'installazione e l'uso in interni, non c'è il buco della serratura all'esterno, segnale digitale trasformato criptato indecifrabile, supporto apertura anti-tecnica, sblocco chiave anti-universale, sblocco anti-carta, danni anti-violenza . Proteggi la sicurezza della tua proprietà 24 ore su 24.

【Facile da configurare】 La linguetta di blocco e le parti principali sono in acciaio inossidabile e non si sbiadiranno. È realizzato in lega di zinco di alta qualità con prestazioni stabili. L'installazione è semplice e conveniente, non è richiesto alcun cablaggio aggiuntivo. Progettato per la sicurezza della famiglia.

zoudelong21321 Serratura Intelligente Smart Block Waterproof WiFi Fingerprint Rim Lock Smart Card Codice Digitale Serratura Elettronica for la Sicurezza Domestica Morosità per la casa e L'Ufficio 320,47 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sblocca il modo: app, impronta digitale, carta, codice e chiave

Capacità di Fingeprint: 200 pezzi

Capacità password: nessun limite

Capacità della Smart Card: 200pcs

WiFi: Sblocca di App.

Kit serratura elettronica intelligente, serratura digitale, catenaccio antifurto di sicurezza domestica con 4 telecomandi 124,46 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporta lo sblocco Bluetooth del telefono cellulare APP, comodo e veloce, evita il problema di trovare le chiavi.

Elevato livello di sicurezza e antifurto, utilizzando il sistema rolling code, segnale digitale di conversione crittografato, equivalente a una serratura della portiera migliorata, ogni serratura può essere dotata di un telecomando (l'acquisto aggiuntivo richiede un acquisto aggiuntivo, confi

Serratura integrata, il buco della serratura non è visibile, non può essere visto fuori dalla porta, elevate prestazioni di sicurezza ed efficace antifurto.

Supporta lo sblocco meccanico di emergenza. Quando il telecomando è completamente perso, è possibile praticare un foro da 34 mm/0,10,2 pollici nella porta e utilizzare un cacciavite per sbloccare la serratura.

La serratura intelligente della porta supporta lo sblocco remoto fuori dalla porta. Il sistema è associato al telecomando. Solo quando il codice è stato accoppiato con successo può sbloccare. READ Guida definitiva per acquistare una benefici dell avocado per la salute nel 2022 - I migliori 40 compilati!

FYHH-JZHY Scatola per Orologi 6 Griglie, Scatola Multifunzionale Scatola Portaoggetti Portatile in Legno per Collezionisti di Orologi Intelligenti con Serratura 90,22 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sentiti a tuo agio, resistente all'usura, non sbiadisce, nessuna deformazione, l'uso perenne è ancora brillante come nuovo.

Questo espositore per orologi è rifinito da un bellissimo artigianato fatto a mano puro con materiale ambientale di alta qualità che guida bene tutti i tuoi adorabili orologi in un'unica scatola.

Dispone di finestra di visualizzazione in vetro, tutti gli orologi a colpo d'occhio prima di aprire la scatola.

La dimensione portatile ti consente di portare comodamente la scatola dell'orologio da polso per un viaggio senza preoccuparti dello spazio.

Il regalo perfetto: regali per uomini e donne in occasioni speciali e festività come Natale e Ringraziamento.

OurLeeme Serratura della Porta Intelligente, serratura della maniglia della password sicura Serratura della porta intelligente Serratura biometrica sicura della porta con la porta USB 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Super Safety = si tratta di un rivoluzionario lucchetto intelligente che consente l'accesso tramite l'identificazione biometrica. La tua impronta digitale è completamente unica e offre la massima sicurezza. Utilizza la tecnologia biometrica di impronte digitali a semiconduttore, che impedisce la formazione di impronte digitali.

Metodo di sblocco multiplo = è possibile aprire la porta con impronte digitali + password + chiave, che è intelligente e comodo. Design ergonomico che consente di sbloccare rapidamente la porta in 0,3 secondi inserendo le impronte digitali. Si blocca automaticamente per voi.

Alte prestazioni: utilizza la tecnologia biometrica di impronte digitali a semiconduttore, che evita che si formino doppie impronte digitali. La testina di impronta a semiconduttori si accende rapidamente. 50 set di impronte digitali possono essere registrati. È possibile utilizzarlo con la famiglia.

Installazione semplice: non sono necessari cavi e non sono necessari professionisti. Si adatta alla maggior parte delle porte con serratura a leva e si applica sia a sinistra che a destra.

Accesso a un passo: design ergonomico che consente di sbloccare la porta in 1 secondo inserendo le impronte digitali. Si blocca automaticamente per voi, in modo che tu e la tua casa siano al sicuro in qualsiasi momento.

ORNO OR-ZS-822 Impermeabile Serratura Intelligente per Impronte Digitali Compatibile con le Carte di Accesso 78,99 € disponibile 2 new from 78,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ 【 Blocco di Accesso Moderno 】 Consente l'accesso con un codice di sicurezza, un lettore di impronte digitali o carte di accesso (2 carte e 2 portachiavi inclusi).

✅ 【 Compatibile con il Sistema di Allarme 】 Il dispositivo può controllare altri dispositivi come sistemi di allarme o serrature elettromagnetiche.

✅ 【 Alta Qualità 】 Alloggiamento molto robusto in grado di resistere a qualsiasi condizione esterna senza alcun problema e memoria EPROM permanente che garantisce che i dati di configurazione non vadano mai persi.

✅ 【 Fino a 10000 Utenti 】 Ideale per spine ad angolo, spine di sicurezza grandi o alimentatori (slot non coperti).

✅ 【 Montaggio su Superficie 】 Non solo pratico, ma anche decorativo grazie al design moderno e all'indicatore di stato ben visibile.

WE.LOCK Serratura digitale, Serratura elettronica,a cilindro con tastierino numerico, porta serratura intelligente,smart lock door,dotata di card RFID , Connessione Bluetooth e WIFI 159,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Dimensioni del cilindro】Diametro delle manopole: esterno 46 mm / interno 38 mm; lunghezza: esterno 56 mm / interno 57 mm. Lunghezza del cilindro: regolabile fuori 40mm- 55mm / dentro 30mm- 60mm. Distanza dal centro del buco della serratura al telaio della porta è maggiore o uguale a 40mm.Adatto allo spessore della serratura porta blindata di diffierenza tra 50mm-100mm.

【Facile da installare e cambiare le batterie】Sostituisci solo il cilindro della serratura senza cambiare il corpo della serratura originale, finisci l'installazione da solo senza forare entro 3-5 minuti. È alimentato da 3 batterie AAA. Si prega di notare che la batteria non è inclusa nella confezione.Se la batteria si esaurisce, può sbloccare la serratura tramite la chiave di riserva USB. Si prega di notare che la chiave USB non supporta la ricarica, solo per APP backup potere di sblocco.

【Comodi metodi di sblocco】Apertura della porta con password, scheda RFID o App. Memorizzazione fino a 10 gruppi di password (1 di loro con funzione di amministratore). Si possono accoppiare fino a 20 carte.serratura smart con password temporanea.Sono disponibili app per iOS e Android. Con l'app è possibile aprire/chiudere il cilindro della porta o fare impostazioni e autorizzazioni.

【Controllo del WiFi】Sbloccare la serratura a distanza tramite smartphone, controllare la serratura dall'App ogni volta e ovunque tu sia.Record Query, saprai sempre chi apre la porta e quando.WiFi funzione richiedono il ponte WiFi.Si prega di notare che il gateway deve essere acquistato separatamente.

【Garanzia estesa un anno + un anno】Forniremo una garanzia di rimborso se non siete innamorati entro 30 giorni. Se avete domande sull'installazione, il funzionamento, ecc, non esitate a contattarci.

Blocco Intelligente Identifica Rapida Serratura Della Porta di Impronte Digitali Keyless Entrata Blocco Digitale Touch Tastiera Deadbolt APP Controllo WiFi IC Card (Smart Lock-X1-60mm) 121,72 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Dettagli dell'imballaggio】 Riceverai pannello anteriore × 1, pannello posteriore × 1, serratura da infilare × 1, scheda IC × 5, chiave meccanica × 2, kit di viti × 1, specifiche del prodotto × 1, mappa del foro × 1.

【Identificazione rapida e alta precisione】 Il sensore di impronte digitali biometrico avanzato può identificare le impronte digitali e aprire la porta contemporaneamente in meno di 1 secondo. Precisione fino al 99,86%. Funziona perfettamente per bambini e anziani.

【Modi multipli per sbloccare】 Serratura intelligente per porte senza chiave avanzata 5-in-1: impronta digitale + APP WiFi + impronta digitale + password + scheda IC + chiave.

【Più intelligente e facile da gestire】 Smart Door Lock è un'ottima soluzione per gli host in affitto a breve termine di Airbnb, la gestione delle proprietà in affitto e i residenti autonomi. Genera passcode da remoto e condividilo con i tuoi visitatori.

【Maniglia reversibile e facile da installare】 La maniglia della porta è reversibile sia per la porta sinistra che per quella destra e si adatta alla maggior parte delle porte standard. Facile da installare in pochi minuti con solo un cacciavite Phillips e 4 batterie AAA seguendo un breve video di installazione.

Serratura per porta d'ingresso senza chiave, Serratura biometrica intelligente per porta con impronta digitale, Maniglia per porta d'ingresso sicura con impronta digitale Sblocco APP(Silver) 130,49 € disponibile 2 new from 130,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SBLOCCO FLESSIBILE --- Accesso senza chiave al lucchetto biometrico intelligente, quattro metodi di sblocco: impronta digitale, password, APP Bluetooth, password temporanea.

RICONOSCIMENTO DELLE IMPRONTE DIGITALI --- Tecnologia avanzata di riconoscimento delle impronte digitali, sblocco tattile. Sensore di impronte digitali a semiconduttore, riconoscimento rapido delle impronte digitali, algoritmo di memoria ad autoapprendimento a 360 °, più preciso.

CONTROLLO APP --- L'utente sblocca tramite impronta digitale e APP o password, l'amministratore può trovare il record nel record di sblocco dell'APP. È inoltre possibile impostare una password dinamica temporanea.

RICARICA USB --- Porta di ricarica USB, ricarica intelligente, facile da usare. La serratura intelligente ha un allarme a bassa tensione. Quando la carica della batteria è bassa, la serratura intelligente emetterà un allarme di batteria scarica.

AMBITO DI APPLICAZIONE --- La serratura intelligente per impronte digitali può sostituire la serratura americana standard a cilindro singolo ed è adatta per porte con apertura interna. Lo spessore della porta è adatto per 35-55 mm.

ConpConp Serratura Intelligente, Sicurezza senza fili intelligente Bluetooth maniglia serratura porta impronta biometrica password biometrica, Supporta 20 Impronte Digitali leva senza chiave 77,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 4 metodi di sblocco impronta digitale, password, APP Bluetooth, password temporanea. Diversi modi per rendere lo sblocco più comodo ed efficiente. E lamministratore può visualizzare il record di impronte digitali dellutente e sbloccare il record tramite lapp.

Password temporanea il blocco della password dellimpronta digitale può essere impostato con una password dinamica temporanea. Se è necessario sbloccare il lucchetto da remoto, è possibile impostare una password dinamica o un gruppo di password dinamiche e la password diventerà automaticamente non valida dopo lo sblocco.

Sensore di impronte digitali la serratura elettronica della porta è dotata di un sensore di impronte digitali ad alta sensibilità. Quando il dito tocca il lucchetto, può dare una risposta rapida. Algoritmo di memoria ad autoapprendimento a 360 °, più lo usi, più è preciso.

Blocco automatico dopo aver inserito 5 volte la password errata, il lucchetto intelligente verrà bloccato automaticamente per 5 minuti. È possibile inserire qualsiasi numero di password prima della password corretta, purché lultima cifra sia corretta, il lucchetto può essere sbloccato.

Ricarica intelligente il blocco biometrico è alimentato da una batteria al litio ricaricabile integrata da 1600 mAh con tempo di attesa più lungo. Con una porta di ricarica USB, può essere ricaricata completamente in 30 minuti. Quando la batteria è scarica, la serratura intelligente emetterà un suono di allarme di batteria scarica.

LTXDJ Serratura porta intelligente senza chiave, serratura elettronica con codice di impronte digitali, serratura a porta con maniglia biometrica con Bluetooth per hotel, appartamento a casa 88,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sensore di impronte digitali: la leva della porta biometrica di impronte digitali è dotata di un sensore di impronte digitali altamente sensibile. Può configurare 20 gruppi di impronte digitali. Inoltre, l'angolo del dito supporta 360 gradi di identificazione.

Molteplici metodi di sblocco: la serratura elettronica della porta non ha chiave e dispone di quattro metodi di sblocco, che possono essere sbloccate mediante impronta digitale, password, Bluetooth e password temporaneo.

Password temporale: la serratura della maniglia della porta senza chiave può impostare una password dinamica temporanea. Se hai bisogno di sbloccare il lucchetto in modo remoto, può stabilire una password dinamica o un gruppo di password dinamiche, e la password non sarà più valida automaticamente dopo lo sblocco.

Ricaricabile: la serratura biometrica di ingresso senza chiave ha una batteria al litio di grande capacità di 1600 mAh incorporata ed è dotata di una porta di ricarica all'estremità del manico. La serratura può essere caricata completamente in 30 minuti e può offrire un tempo di lavoro prolungato di circa 1 anno. Inoltre, quando è a bassa potenza, darà un allarme.

Ampia applicazione: la serratura intelligente della maniglia della porta con Bluetooth ha un'ampia gamma di applicazioni, adatta per le maniglie della casa, l'appartamento e l'hotel. READ Gli attici in Corea del Nord sono principalmente per pochi sfortunati

Serratura intelligente ad alta sicurezza in ottone opaco Bluetooth AYR 239,00 € disponibile 3 new from 239,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Serratura intelligente ad alta sicurezza in ottone opaco Bluetooth AYR

Serratura elettronica per impronte digitali, schede WiFi/IC/password/Chiave meccanica Tastiera touchscreen Smart Lock, serratura intelligente impermeabile per Home Office Apartment Hotel 148,59 € disponibile 2 new from 148,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Supporto per la funzione Tuya, può essere collegato al telefono cellulare tramite WiFi, che può realizzare lo sblocco remoto.

È possibile visualizzare il record di sblocco tramite l'APP e comprendere in tempo l'uso della serratura della porta.

Supporta impronte digitali, schede IC, password, chiavi meccaniche, APP mobile per sbloccare, sono disponibili una varietà di modalità di apertura.

L'aggiunta e la cancellazione di impronte digitali e password vengono gestite in base al numero di sblocco. Navigazione vocale intelligente, interazione uomo-computer, operazioni umanizzate.

Quando dimentichi di sostituire la batteria e non riesci ad aprire la porta, l'alimentatore di emergenza USB può aiutarti.

ORNO OR-ZS-853 Serratura elettronica con tastiera tattile e funzione intelligente - lettore di impronte digitali, Bluetooth 4.0 (Nero) 99,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️ 【 Tre modi per aprire】 tramite codice o via Bluetooth 4.0, scansione dell'impronta digitale precedentemente inserita o l'app del telefono. Puoi anche usare l'app per creare codici di accesso temporanei. È completamente sbloccabile e agisce come una semplice maniglia della porta

✔️ 【Montaggio 】 Senza forare, segare, posare cavi - Poiché solo la maniglia della porta esistente deve essere sostituita per il montaggio, Installazione sicura con serratura convenzionale - Fornisce l'accesso quando l'unità è completamente scarica

✔️ 【 Comoda apertura della porta senza chiavi 】 La nostra serratura elettronica è adatta a varie porte, come porte d'ufficio, porte interne, porte in affitto, porte composte o per tutte quelle dove le chiavi non sono adatte!

✔️ 【Segnalazione di batteria scarica】 Quando il livello della batteria è basso, il diodo sulla maniglia si accende.

✔️ 【 Simmetrico】 Si adatta alle porte di destra e di sinistra

Serratura Intelligente Senza Chiave - ZKTeco ML10-ID - Smart lock con tecnologia RFID avanzata + 5 Badge RFID - Ideale per hotel, palestre, dormitori. 93,75 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【FORMA D'ACCESSO SEMPLICE】Serratura ad alta sicurezza senza chiave per la vostra casa intelligente. Questa serratura biometrica è ideale per la casa con 1 modalità di sblocco: badge RFID (fino a 90 utenti). Inoltre, il case è realizzato in ABS di alta qualità con una superficie liscia e buona resistenza all'usura.

【TECNOLOGIA AVANZATA】 Tecnologia per badge Mifare 13.56mhz. Modalità di sblocco di sicurezza tramite chiave meccanica e batteria 9V. Allarme intelligente per batteria scarica e manomissione illegale.

【REGOLARE LO SPESSORE DELLA PORTA】 Larghezza consigliata della porta: 30-38 mm (opzionale), 39-46 mm (standard), 47-54 mm (standard), 55-60 mm (opzionale). NON IMPERMEABILE, suggeriamo di utilizzare in porte interne da camera o da ufficio. Maniglia reversibile, configurabile in entrambi i sensi. Per istruzioni e guida all'installazione, cercate ZKTeco Europe ML10-ID su Youtube su ZKTeco Europe.

️【FACILE DA INSTALLARE E CAMBIARE LA BATTERIA】 Cambiate liberamente la direzione della maniglia sia a destra che a sinistra. Suggeriamo di usarla nelle porte interne della camera da letto o dell'ufficio. Cambia liberamente la direzione della maniglia. Monta le porte per mancini e destrimani. Basta seguire la guida dell'utente per completare l'assemblaggio, è facile anche se non sei un professionista. Per ripristinare la serratura sostituire le batterie con 4 nuove batterie AA.

【GARANZIA DI DUE ANNI】 ZKTeco offrirà il servizio migliore. Se avete qualche domanda sull'installazione, la qualità del prodotti, servizio post-vendita etc., non esitate a contattarci.

