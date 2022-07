Home » Assortito Guida definitiva per acquistare una lavatrice beko 6 kg nel 2022 – I migliori 40 compilati! Assortito Guida definitiva per acquistare una lavatrice beko 6 kg nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Beko WUX61032W lavatrice Libera installazione Caricamento frontale Bianco 6 kg 1000 Giri/min A+++ 237,54 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Beko WUX61032W lavatrice Libera installazione Caricamento frontale Bianco 6 kg 1000 Giri/min A+++

Beko WTE 6511 BW Libera installazione Carica frontale 6kg 1000Giri/min A+++ Bianco lavatrice 289,00 €

Colore del prodotto: bianco. Capacità del cestello: 6 kg.

Tipo di carica: carica anteriore.

Classe di efficienza della centrifuga: C. Classe di efficienza energetica: A+++

Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min.

Beko WML61223NR1 - Lavatrice, 6 kg, 1200 giri/min 428,00 €
Caratteristiche Tamburo AquaWave – delicato per il lavaggio

Programma Daily Xpress – una carica completa in soli 28 minuti

OptiSense, consumo di acqua ottimale

Pulizia del tamburo – garantisce igiene nel tamburo

Dimensioni: 84 x 60 x 44 cm (A x L x P)

Lavatrice carica frontale 6 Kg, Classe E, 1000 giri 233,63 €

219,14 € disponibile 37 new from 219,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number WUX61032WIT

Lavatrice Slim Carica Frontale, 6 kg, Classe A+++, 1000 giri 280,12 €

272,02 € disponibile 18 new from 275,44€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ****ATTENZIONE**** Nuova Classe efficienza energetica E (ex Classe A+++)

Hisense WFVC6010E - Lavatrice a Carica Frontale 6 Kg, 1000 rpm, 15 Programmi, Display LED, Programma Rapido, Partenza Ritardata, Child Lock 299,00 €

278,89 € disponibile 14 new from 268,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 6kg slim con display digitale

Programma rapido per capi puliti in soli 15 min.

Cestello a fiocchi di neve, design Hisense per lavaggio delicato

Alta velocità di centrifuga per diminuire il tempo di asciugatura dei capi

Beko WTXS61432WI/IT Lavatrice Slim Carica Frontale, Classe D, 1400 Giri, Prosmart Inverter 353,97 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Motore Prosmart Inverte

Oblò bianco, Display Digit

Classe D, 1400 giri

6 Kg A+++ -10%

BEKO LAVATRICE WUX81232WI/IT 296,36 €

269,49 € disponibile 40 new from 269,49€

Controlla Su Amazon Amazon.it

BEKO LAVATRICE WUX71031W-IT 7KG 1000RPM CLASSE ENERGETICA E 244,60 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tipo: Lavatrice Carica Frontale Beko WUX71031WIT

Samsung Lavatrice WW60A3120WE/ET, 6 Kg, Heat pump, 60 x 85 x 40 cm, Libera installazione 349,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CARATTERISTICHE: Lavatrice a carica frontale slim Crystal Clean con Vapore igienizzante a libera installazione. Durata ECO 3.18 ore. Lavaggio rapido 15 minuti. Centrifuga max 1200rpm. Dimensioni: 60x85x40 Capacità di carico: 6 Kg Finitura: Porta bianca + Panel bianco

STEAM WASH: Quando viene attivato il ciclo di Vapore igienizzante viene emesso un potente getto di vapore dal fondo del cestello che rimuove lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, per un bucato pulito e igienizzato.

RAPIDO 15: la lavatrice a carica frontale slim ha il programma Lavaggio rapido 15 minuti, per lavare in maniera rapida ed efficiente i capi poco sporchi puoi usare il programma Lavaggio rapido: piccoli carichi di biancheria* pronti in soli 15 minuti.

TECNOLOGIA DIGITAL INVERTER: Il motore Digital Inverter sfrutta dei solidi magneti che consentono di ottenere i risultati desiderati in maniera più silenziosa ed efficace, consumando meno energia rispetto al motore tradizionale. Durata verificata fino a 20 anni.

FINE PROGRAMMATA: Con la Fine Programmata è possibile posticipare il termine di un ciclo di lavaggio fino a 24 ore. Si può così avviare il programma di notte o in base alle proprie per un bucato sempre fresco e ottimizzare il risparmio energetico READ Guida definitiva per acquistare una lavatrice verticale nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Lavatrice da 6 kg, A++, 1000 giri Aquastop 251,52 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nuova Classe efficienza energetica: F

Beko WUX71232WI-IT Lavatrice Standard - 7 kg, 1200 giri/min, Motore ProSmart™ Inverter, Classe D 329,00 €

280,50 € disponibile 35 new from 280,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Programma AntiMacchia - Metti via l'aceto bianco, il succo di limone e il sapone per i piatti: che sia caffè, salsa di pomodoro, cioccolato o fondotinta sa come eliminare 24 tipi diversi di macchie. Così non dovrai mai più pretrattare i tuoi capi!

Programma Xpress-Super Xpress - Non tutti i capi richiedono un lavaggio intenso. A volte, è sufficiente un trattamento veloce. Il Programma Xpress Super Short 14 Min ti permette di lavare fino a 2 kg di bucato in soli 14 minuti. 2 kg potrebbero non sembrare molti, ma equivalgono a 20 magliette! È tutto quello che ti serve per uscire di casa.

Funzione AntiPiega - Se stirare non è il tuo lavoro preferito (ma per chi lo è?), la funzione AntiPiega è proprio quello che fa per te. Il suo cestello gira a intervalli regolari alla fine del ciclo per avere vestiti sempre freschi, senza pieghe. Così passerai meno tempo a stirare e più tempo a fare ciò che ami.

Cestello AquaWave ad azione fluttuante - Il lavaggio potrebbe mettere a dura prova i tuoi vestiti. Con il vetro curvo dell'oblò e l'esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all'interno del cestello, il sistema AquaWave tratta i capi più delicatamente migliorandone il lavaggio. Così la prossima volta che ti faranno i complimenti per quello che indossi, potrai veramente dire 'Ce l'ho da anni!'.

Funzione Pet Hair Removal - Extra risciacqui ed un prelavaggio più lungo per abiti senza peli per gli amanti degli animali.

Beko WADX8436A-IT Lavatrice 8 Kg, nuova Classe C, 1400 giri, linea Smart 20, Motore Prosmart Inverter, Oblò Antracite, Vapore, Connettività e AutoDose, Display Smart Touch 449,00 €

Classe di efficienza energetica C

Imballareage Weight: 72.0 kilograms

Imballareage Dimensioni: 60.0 L x 88.0 H x 65.0 W (centimeters)

Beko Lavatrice Carica frontale 9 Kg Classe A+++ 60 cm 1200 Giri - WTX91232WI 337,08 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Capacità di Carico (Kg): 9

Classe Energetica: A+++

Profondità (cm): 60 - 70

Lavatrice Carica frontale da 8 Kg, Classe A+++, 1400 giri, Motore Inverter/Vapore, 84x60x55 cm - Beko WUX81436AI 507,74 €

321,99 € disponibile 10 new from 321,59€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number WUX81436AI

AEG L9FEC948S Lavatrice Serie 9000 con tecnologia SoftWater ProSteam® e programma ÖKOPower, 9 kg, Classe A 1.939,86 €

OKOPower è il programma ottimo per i lavaggi quotidiani; senza compromessi sulla performance o sui consumi, pulisce in profondità i tuoi capi in soli 59 minuti

Sistema intelligente che regola il ciclo di lavaggio in base al carico, per lavare i tuoi capi ogni giorno riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia

La tecnologia che consente di ridurre le pieghe e rinfrescare i capi grazie alla funzione "Vapore finale" o al programma delicato; risultati ogni giorno impeccabili

Il motore OKOInverter a risparmio energetico offre l'ottima efficienza e resistenza e garantisce ottime prestazioni di lavaggio, a prescindere dal programma selezionato

BEKO WTX91486AI - Lavatrice da 9 kg 1400 giri 84X60X64 CM 362,50 €

Controlla Su Amazon Amazon.it

Lavatrice Slim [40 cm] 5 Kg Classe A+ 1000 giri 240,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number MFS5104E

Miele WSA 033 WCS Active, Lavatrice Standard, A+++, 50 dB, 1400 rpm, Carico Frontale, 7 kg, Bianco 798,99 €

Biancheria rinfrescata con il programma Express 20": Per avere di nuovo a disposizione in breve tempo pochi capi non molto sporchi.

CapDosing: l'integrazione perfetta per gli usi speciali, permette di dosare detersivi speciali, ammorbidente e additivo con delle monodosi.

Semplice uso tramite tasti sensore – EasyControl

Motore Inverter con tecnologia ProfiEco: Il motore inverter con tecnologia ProfiEco garantisce lavaggi intensi, silenziosi ed economici. Per molto tempo.

Beko EPT7D2IT Lavatrice 7 Kg, Classe D, 1400 giri, Linea Smart 20, Vapore SteamCure & Connettività HomeWhiz, Motore ProSmart Inverter, Oblò Antracite, Display Smart Touch 349,00 €

333,90 € disponibile 13 new from 333,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vapore Igienizzante SteamCure - Ecco la forza naturale e igienizzante del VAPORE: la nuova Tecnologia SteamCure offre un igiene a tutto vapore! Rilasciato a 60° dal fondo del cestello, il vapore agisce prima o dopo la fase di lavaggio a seconda del ciclo selezionato, per offrire un beneficio igienizzante, antimacchia o antipiega. Prova la sua efficacia igienizzante associandolo al programma Hygiene+ per eliminare il 99,99% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi - testato da Allergy UK.

Programma AntiMacchia - Metti via l'aceto bianco, il succo di limone e il sapone per i piatti: che sia caffè, salsa di pomodoro, cioccolato o fondotinta sa come eliminare 24 tipi diversi di macchie. Così non dovrai mai più pretrattare i tuoi capi!

Programma Xpress-Super Xpress - Non tutti i capi richiedono un lavaggio intenso. A volte, è sufficiente un trattamento veloce. Il Programma Xpress Super Short 14 Min ti permette di lavare fino a 2 kg di bucato in soli 14 minuti. 2 kg potrebbero non sembrare molti, ma equivalgono a 20 magliette! È tutto quello che ti serve per uscire di casa.

Funzione AntiPiega - Se stirare non è il tuo lavoro preferito (ma per chi lo è?), la funzione AntiPiega è proprio quello che fa per te. Il suo cestello gira a intervalli regolari alla fine del ciclo per avere vestiti sempre freschi, senza pieghe. Così passerai meno tempo a stirare e più tempo a fare ciò che ami.

Cestello AquaWave ad azione fluttuante - Il lavaggio potrebbe mettere a dura prova i tuoi vestiti. Con il vetro curvo dell'oblò e l'esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all'interno del cestello, il sistema AquaWave tratta i capi più delicatamente migliorandone il lavaggio. Così la prossima volta che ti faranno i complimenti per quello che indossi, potrai veramente dire 'Ce l'ho da anni!'. READ Guida definitiva per acquistare una tappeto elastico per bambini nel 2022 - I migliori 40 compilati!

LG F4WE409AIDD Lavatrice a Carica Frontale 9 Kg, 1400 Giri/min, Intelligenza Artificiale AI DD, Vapore Igienizzante, Motore Inverter Direct Drive, Smart Diagnosis, 60x85x56.5 cm - Bianco 547,86 €

AI DD: L'intelligenza artificiale LG AI DD rileva il peso, identifica la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni lavaggio, assicurando il 18% in più di cura dei tessuti

STEAM: Grazie al programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante, la lavatrice LG elimina il 99.9% degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori

MOTORE INVERTER DIRECT DRIVE: Grazie alla tecnologia Inverter Direct Drive di LG, il motore è collegato direttamente al cestello, assicurando elevate prestazioni e riducendo rumori e vibrazioni

DESIGN ELEGANTE: La lavatrice LG è dotata di oblò in vetro temperato, cestello a bolle e agitatori in acciaio inox, con un display ben visibile e una manopola grande con finitura in metallo

Akai AQUA6044S lavatrice Libera installazione Caricamento frontale Bianco 6 kg 1000 Giri/min A++ 249,89 €

235,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Capacità: 6 kg

Partenza ritardata

Consumo energetico annuo: 170 kwh

Fabricatto in Italia

Beko LAVATR.WTX91232WI-IT 9KG B 303,50 €

Controlla Su Amazon Amazon.it

BEKO LVD WRV6611BWR 6K 1200R A 268,73 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 281,00

Elettrodomestici

Beko HTE7726XA-IT - Lavasciuga SLIM a Vapore SteamCure 7kg + 4kg - nuova classe D - 1400 giri - Prosmart Inverter 460,00 €

419,99 € disponibile 3 new from 419,99€

1 used from 361,66€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lavatrice marca Beko da sette kilogrammi e quattro kilogrammi asciugatura

Da 1400 giri

Classe di efficienza energetica D

Con motore inverter

ATLANTIC - Lavatrice Carica frontale Atlantic Modello Mia Eco-line.y Capacità 7 Kg. Classe energetica D (a++) 1000 Giri 229,99 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number MIA ECO-LINE.Y

Electrolux EW6S526W Lavatrice Stretta PerfectCare 600, 6 kg, 58 Decibel, 1200 Giri, Bianco 562,99 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia sensicare: regola il ciclo di lavaggio in base al carico, riducendo tempo, usura e consumi di acqua ed energia

Programma mini per pulire i vostri abiti preferiti in soli 20 minuti

Programmazione partenza fino a 20 ore

Il design salvaspazio flessibile permette di inserire la lavatrice in aree troppo ristrette per unità di dimensioni standard

Programma lana certificato woolmark blue

Hisense WFGA80141VM Lavatrice a Carica Frontale, 8kg, 1400 RPM, Inverter, Vapore, Nuova Classe Energetica B, Oblò Nero, Big Display Touch 449,00 €

380,00 € disponibile 3 new from 380,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Steam Mix: L'utilizzo del vapore rende il bucato più morbido e facilita l'utilizzo del ferro da stiro, rimuove i cattivi odori e sanifica i capi rimuovendo batteri e allergeni

Durable Inverter: Il potente motore inverter di ultimissima generazione è estremamente efficiente garantendo migliori performance di lavaggio, risparmiando energia e riducendo al minimo la rumorosità

Dose Assist: sicuri di usare sempre la giusta dose di detersivo; la macchina suggerisce la dose ottimale di detergente da utilizzare in base al carico, evitando sprechi di detersivo e salvaguardando l'ambiente

Allergy Care: Lo speciale programma AllergyCare utilizza una temperatura più elevata e un extra risciacquo per eliminare in modo efficace eventuali tracce di detergente dal tessuto, rimuovendo totalmente gli allergeni dai tuoi capi; perfetto per le pelli sensibili

Auto Wash: Questo programma è stato pensato per regolare automaticamente il ciclo, la durata del lavaggio e il numero di risciacqui in base alla quantità di bucato nella lavatrice

Midea MFN03W70/E indipendente Lavatrice, display LED, 1400 Giri, 7 kg di carico, bianco 309,90 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Pulizia Vasca】 è un programma di pulizia della vasca e del cestello con acqua a 90°c e flusso d'acqua ad alta velocità per rimuovere lo sporco e I residui. Un indicatore ricorda la necessità di eseguire questo programma ogni 25 lavaggi.

【Programmi 15' e 45'】 questi programmi permettono di pulire rapidamente carichi ridotti o interi bucati: risparmia il tuo tempo, risparmiaenergia e proteggi l'ambiente!

【Baby care】 permette di rimuovere i residui di detersivo aumentando la quantità di acqua utilizzata durante il risciacquo per proteggere la pelle dei vostri bambini dalle allergie.

【Blocco Bambini】 permette di ibernare il quadro comandi della macchina per evitare che I bambini possano trasmettere comandi inopportuni alla macchina

【Pre-Lavaggio】 un cilco di ammollo e un lavaggio preliminare a quello normale per rimuonere anche le macchie più difficili

Lavatrice Slim (43 cm) da 6 kg, A+++, 1000 giri 318,52 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number BWSA 61251 W IT N

