Guida definitiva per acquistare una lettore mp3 subacqueo nuoto nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore lettore mp3 subacqueo nuoto? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi lettore mp3 subacqueo nuoto venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa lettore mp3 subacqueo nuoto. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

AGPTEK Lettore MP3 Subacqueo Impermeabile IPX8 con Clip Lettore Musicale da 8GB Nuoto MP3 con Auricolare,Cavo Audio e 3 paia di Tappi per le Orecchie,Supporta Radio FM,per Sport in Esecuzione Surf 53,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Impermeabile IPX8 con Schermo- questo MP3 Subacqueo adotta la tecnologia impermeabile IPX8, Progettato con schermo, puo scegliere la musica preferita rapidamente e ricevere stazioni radio durante il nuoto.

Potenti Multi-funzioni- questo MP3 ha funzionalità di musica, Radio FM, Visualizzatore cartelle e impostazioni,la modalità schermo brillante Progettata per l'uso quotidiano,la modalità di output dello schermo per un funzionamento più semplice durante il nuoto.

Cuffie Impermeabili Eccezionali- con le cuffie parte di molla, non preoccuparti di avvolgere il cavo e isolare il rumore esterno per offrire un audio stereo chiaro. Viene fornito con cavo di prolunga e due tipi di Tappi(ogni tipi 3 paia di L / M / S) per soddisfare tutte le persone e qualsiasi tipo di sport.

Alta Qualità del Suono e Batteria Durevole- suono ad alta fedeltà senza perdita, supporta i formati audio MP3 / WMA / APE / FLAC. Memoria da 8 GB che supporta 2000 canzoni. 2 ore completamente caricate, possono essere riprodotte fino a 18 ore.

Facile da Usare- funzionamento semplice e conveniente, involucro di plastica di alta durevolezza con la clip e può essere ruotato 360 gradi, adatto a nuoto, Surfing, pareggiando, uso normale, ecc. Product Attributes Bullet Points

Tayogo Lettore MP3 Subacqueo Nuoto Cuffie Nuoto Auricolari Piscina 8GB Disco U Rimovibile per Nuoto Sport 51,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【IPX8, UNDER WATER 3M】 Puoi goderti la musica mentre nuoti e naviga, questo MP3 con gli auricolari adatto anche per correre, andare in bicicletta, camminare, spa e altri sport con acqua o sudore, è un MP3 multifunzione sportivo con auricolari!

【Memoria da 8 GB】 La memoria alta può archiviare al massimo 2000 frequenze audio, offrendoti uno sport divertente nel mondo della musica! Tempo di riproduzione fino a 7 ore.

【Modalità di riproduzione Sequenziale o Casuale】Questo lettore mp3 per attività sportive / a base d'acqua è perfetto per E-BOOK e per riprodurre musica precaricata in qualsiasi condizione. Premi "Volume -" per 3 secondi per alternare tra Riproduzione Casuale (impostazione predefinita) e Riproduzione Sequenziale.

【Impermeabile & Tappo per le Orecchie di Design Umanizzato】 Il suo impermeabile IPX8 lo rende realtà per ascoltare la musica sott'acqua, fornito con un tappo a spirale dal design umanizzato, si adatta perfettamente all'orecchio e non cade MAI o ferisce l'orecchio.

【Attenzione】 Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzarlo. Si prega di seguire i passaggi mostrati nella foto a sinistra per rimuovere l'USB dell'host. Qualsiasi altro problema quando si utilizza il prodotto, non esitate a contattare il team di supporto.

Tayogo Lettore MP3 Nuoto IPX8 Musicale MP3 Impermeabile 8GB Ultraleggero il Top per gli Sportivi Nuoto Surf Corsa Palestra Fitness Passeggiate 51,99 € disponibile 2 new from 51,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Certificazione IPX8, resistente al calore 60 ° C】 Questo Lettore MP3 nuoto ha una certificazione IPX8, assolutamente resistente all'acqua, ti consente di goderti la musica quando pratichi sport e nuoti in piscina o in mare;

【Archiviazione di massa】 Si tratta di un lettore mp3 con memoria di massa, disco rimovibile U, memoria da 8 GB, è possibile scaricare circa 2000 brani, supporta molti formati audio.Non ti annoi più quando vai a nuotare, navigare, immersioni. Goditi la tua musica ovunque o quando vuoi.

【Portatile MP3 + Auricolari】 Peso di soli 32 ge può facilmente galleggiare sull'acqua. Puoi indossarlo dietro la testa o il collo (se si suda molto, si consiglia di indossarlo dietro la testa), rilasciare le mani d'ora in poi, e si può ascoltare musica di alta qualità senza un telefono cellulare.

【Carica 2 ore, lavora 7 ore】 Devi solo caricare il tuo lettore mp3 per 2 ore, e puoi continuare a usare per 7 ore sott'acqua a 3 metri. Nota: se non si utilizza questo prodotto per più di 3 mesi, caricarlo una volta ogni due mesi per evitare la rottura della batteria.

【Garanzia】 1 anno di garanzia. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzarlo. Rimborso senza problemi entro 30 giorni. Ricambi gratuiti per 6 mesi.

GeKLok - Lettore musicale impermeabile MP3 con radio FM sotto l'acqua per nuotare con cuffie subacquee, ricaricabile USB 2.0, supporta fino a 8 GB (nero) 33,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design impermeabile del lettore MP3, squisita fattura, ti permette di godere. Può essere utilizzato per campeggio all'aperto, nuoto, immersioni e così via.

65 mm di lunghezza, 27 mm di larghezza, 10 mm di altezza, compatto e facile da trasportarebianco, rosa, blu, nero, arancione, cinque colori a scelta.

Può ricevere musica dal tuo smartphone tramite una connessione wireless Bluetooth. Basta abbinare il vostro smartphone al lettore.

L'MP3 subacqueo è realizzato in ABS e materiale in gomma, resistente e non facile da rompere

La tecnologia impermeabile permette alle cuffie di resistere alla traspirazione pesante, risciacquarsi dopo l'uso attivo e sommersione subacquea per un periodo illimitato.

Happy Island Beker subacquea Smart Wear lettore MP3 per il nuoto | open-ear conduzione ossea impermeabile audio mini altoparlante | Non necessita cuffie, Nero 129,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ascolta in comfort – ascolta la tua musica sott' acqua senza scomode cuffie blocco le orecchie

Piccolo e comodo – Piccolo e leggero a 34 gram, può essere agganciato al vostro Occhiali 'fascia o posizionato sotto la vostra cuffia da nuoto

Senza fili – senza fili per ottenere nel modo, cuffie auricolari a rompersi, o da sfilare. Suono viene trasmesso attraverso il cranio direttamente nel vostro orecchio interno

Impermeabile e sweatproof – impermeabile fino a 3 meters (IPX8); può resistere all' acqua dolce, acqua di piscina, mare e sudore

8 GB RAM – memorizzare fino a 2,000 canzoni con 8 ore di gioco; supporta i file musicali MP3, WMA e WAV

AGPTEK Lettore MP3 Nuoto con Clip, 8GB Lettore Musicale Impermeabile IPX8 con Bluetooth e Cuffie Subacquee per Nuoto, Sport Acquatici, Corsa 59,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alta compatibilità e facilità d'uso: Supporta la musica Apple iTunes (m4a) e tutti gli altri formati MP3, WMA, FLAC, APE. Puoi scaricare da un computer senza la necessità di convertire in formato mp3. Alcuni semplici pulsanti ti consentono di regolare facilmente il volume, il brano precedente/successivo, l'avanzamento rapido, la riproduzione casuale, la connessione Bluetooth. sono articoli nuovi di zecca.]

Connessione Bluetooth: Il lettore mp3 impermeabile AGPTEK può facilmente accoppiarsi con il tuo smartphone tramite una connessione Bluetooth wireless e ricevere Spotify, musica Pandora dal tuo telefono. Niente più allenamenti noiosi con 10 ore di riproduzione e oltre 2.000 brani. NOTA: il Bluetooth NON funziona sott'acqua. Portata wireless 30 piedi/10 m

100% impermeabile: Design brevettato con il più alto grado di impermeabilità di IPX8. La tecnologia impermeabile AGPTEK consente al lettore mp3 e alle cuffie di resistere alla sudorazione pesante, al risciacquo dopo l'uso attivo e all'immersione fino a 3 m sott'acqua. Si prega di notare: il tempo di utilizzo consigliato è di 1-2 ore sott'acqua.

Ascoltare musica ovunque: Il cavo corto è perfetto per nuotare. Bonus La prolunga NON IMPERMEABILE è per altre attività come la corsa. Rispetto ad altri MP3 per il nuoto, non è più limitato all'uso subacqueo. Vi presentiamo una prolunga per auricolari. L'MP3 compatto e compatto è adatto a tutti gli sport!

Design idrodinamico: Tutti i nostri prodotti sono stati progettati ergonomicamente per l'uso in acqua. La forma dell'altoparlante è a filo con l'orecchio ed è progettata per favorire il corretto allineamento dell'auricolare. La clip può essere facilmente attaccata agli occhiali, al costume da bagno o ai pantaloncini da surf. Sono brevettati con un jack a tenuta stagna che ridurrà eventuali problemi di connessione USB e corrosione a lungo termine. READ Guida definitiva per acquistare una cuffie ps4 nel 2022 - I migliori 40 compilati!

SEWOBYE HIFI MP3 Subacqueo Nuoto per Nuoto e Corsa, Cuffie Subacquee con Cavo Corto (3 Tipi Di Auricolari), Funzione Shuffle (Full Black) 52,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HIFI Lossless Sound Quality; Grande acqua sotto / fuori; Scarica tutta la tua musica preferita dal tuo computer e audiolibro, supporta i formati audio: MP3, WMA, FLAC, APE (non c'¨¨ bisogno di convertire il software) .16 ore di riproduzione e capacit¨¤ di memoria di oltre 2.000 brani (8 GB). Questo dispositivo ti consente di riprodurre tutta la tua musica nella memoria.

Impermeabile al 100% con jack stereo placcato oro per prevenire la corrosione. Impermeabile fino a 10 piedi. Classificazione impermeabile: IPX8.

Le cuffie da nuoto a corda corta sono perfette per i nuotatori per nuotare nella musica, non pi¨´ avvolgendo lunghe lunghezze di corde attorno ai cinturini per occhiali! E un altro cavo di estensione audio ¨¨ per diverse attivit¨¤ in difficolt¨¤.

Clip indietro design, facile clip il giocatore sulle cinghie di occhiali o cuffia; Di piccole dimensioni, leggero, adatto per una sorta di attivit¨¤.

Garanzia di un anno adempiuta da Sigomatech. 30 giorni nessun rimborso del rischio.

PUSOKEI Lettore MP3 subacqueo MP3 Nuoto Impermeabile Sott'Acqua 10 Ore di Gioco per Sport subacquei, Sport Acquatici 35,09 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【COMPATIBILE】 Questo lettore MP3 impermeabile è compatibile per Win2000/WinME/WinXP/Vista e per OS X 8.6+ e per Linux2.4.0.

【FUNZIONE】 Il lettore MP3 impermeabile supporta la funzione di ricarica rapida, 8-10 ore di riproduzione.

【JACK PER AURICOLARI 4PIN 3,5 MM】 Jack per auricolari 4PIN da 3,5 mm e condivisione dell'interfaccia USB, premere a lungo il pulsante di riproduzione per cambiare la macchina.

【FORMATO AUDIO】 Il suo formato è MP3 e WMA, conforme alle specifiche USB 2.0 ad alta velocità.

【IMPERMEABILE】 Il lettore MP3 soddisfa lo standard internazionale di impermeabilità IPx8, adatto per il nuoto.

E-Plaza 4GB Nuoto Immersion Acqua IPX8 Impermeabile Lettore mp3 FM Radio Auricolare – Nero 30,20 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo articolo è un lettore MP3 impermeabile progettato per il nuoto, le immersioni (3-5m subacquea) e altri sport subacquei.

Con la funzione radio FM

Batteria ricaricabile USB, può funzionare per 4-6 ore con una carica completa.

Conforme con IPX8 standard internazionale di resistenza all'acqua

Monumen Lettore musicale MP3 basso stereo sportivo per nuoto subacqueo lettore MP3 IP68 una prova d'acqua (8 GB) 29,66 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Presa comoda e morbida, design elegante ed elegante, facile da trasportare

Ha anche funzioni come radio, selezione di musica e configurazioni.

Batteria al litio ricaricabile incorporata

Impermeabilità IP68, può portare musica durante il nuoto, il surf, la corsa e altre attività

Dotato di auricolari pendenti per far sì che la musica si trovi ovunque

Lettore Musicale per Nuoto, Lettore Musicale Subacqueo MP3 Subacqueo Impermeabile da 4 GB IPX8, Lettore Musicale MP3 per Immersioni con Radio FM, con Auricolare e Clip, per Immersioni, Nuoto, Surf, Co 37,19 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MATERIALE ABS: adotta materiale ABS di alta qualità, solido e durevole, per una maggiore durata. Custodia resistente di alta qualità con morsetti, più comoda da trasportare.

IPX8 WATERPROOF: il lettore musicale subacqueo MP3 è conforme allo standard internazionale di impermeabilità IPX8, con una profondità massima dell'acqua di 10 m/32,8 piedi.

APPLICAZIONE: il lettore musicale per il nuoto supporta la trasmissione FM (87 MHz ~ 108 MHz), non solo puoi ascoltare la musica.

PESO LEGGERO: il lettore musicale per il nuoto è leggero e non ti appesantisce durante l'esercizio, offrendo un'esperienza migliore.

POST VENDITA: abbiamo professionisti responsabili del post vendita. Pertanto, se hai domande, ti preghiamo di contattarci e ti forniremo il miglior servizio.

Swimaudios Lettore MP3 impermeabile per nuoto, IPX8 8 GB subacqueo MP3 lettore musicale per nuoto, corsa, sport acquatici (nero) 146,18 € disponibile 3 new from 146,08€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design unico: cuffie e lettore principale USB, design separato, liberano le mani e regolano il telaio per adattarsi alla testa come preferisci. Lettore principale USB staccabile, è possibile aggiornare i file musicali in qualsiasi momento se si desidera.

Memoria integrata da 8 GB: è possibile scaricare fino a 2000 canzoni, supporta molti formati audio, non sarà più noioso quando si nuota, si fa surf o si immerge, si ascolta musica in qualsiasi momento e ovunque.

Tappi per le orecchie impermeabili e dal design umanizzato: il suo impermeabilità IPX8 rende realtà per ascoltare la musica sott'acqua, fornito con un tappo a spirale dal design umanizzato, si adatta perfettamente all'orecchio e non cade mai o danneggia l'orecchio.

Riproduci in modalità Shuffle o ordine: questo lettore mp3 sportivo a base d'acqua è perfetto per e-book e riprodurre musica pre-caricata in qualsiasi condizione. è possibile cambiare ordine giocando o mescolando il gioco. Adatto allo scopo.

Garanzia di un anno: la nostra garanzia di un anno ai nostri clienti. Quando avete qualunque domanda circa le cuffie, non esitate a contattarci.

GZCRDZ IPX8 Impermeabile Nuoto Lettore MP3 Built-in 8 GB Musica MP3 con Radio FM Hi-Fi Cuffia per Immersioni Surf Subacquea Sport Corsa (Blu) 38,99 € disponibile 2 new from 38,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 5-8 ore di riproduzione e capacità di memoria di oltre 2.000 canzoni (8 GB). Scarica tutta la tua musica preferita dal tuo computer (supporta i formati wav,ape,flac,m4a). Questo dispositivo ti permette di mescolare tutta la tua musica nella memoria.

100% impermeabile: la tecnologia audio impermeabile permette alle cuffie di resistere a forti sudorazioni, risciacquo dopo l'uso attivo e immersione fino a 3,6 m sott'acqua per un tempo illimitato. Valutazione impermeabile: IPX8.

Radio FM: 87-108Mhz(premere il pulsante FM nella funzione Radio direttamente)

Suono superiore: progettato per essere utilizzato in acqua. I nostri auricolari sono stati progettati per fornire un suono amplificato per bassi migliorati.

GARANZIA: 7days Nessun rimborso completo e parti di ricambio fornite gratuitamente i 12 mesi.

Fiacvrs IPX8 impermeabile Streaming MP3 Musica Nuoto Lettore Musicale FM Radio Clip Design per Nuoto, Sport Acquatici, Corsa Sportiva, Nuoto, Subacquea Musicale, 8GB 34,98 € disponibile 3 new from 34,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il suono che amerai Subacquea – 8-9 ore di tempo di gioco e capacità di memoria (8 Gb).

Collegamento: Collegamento USB,Per caricare il vostro lettore MP3 o scaricare brani, si prega di utilizzare la spina del cavo dati USB per inserire la porta jack cuffie MP3 (inserimento completo), e quindi collegare il computer / alta corrente AC caricabatterie o trasmissione di dati.

Impermeabile: la tecnologia impermeabile consente alle cuffie di resistere alla sudorazione pesante, al risciacquo dopo un uso attivo e all'immersione fino a 3,6 m subacquea per un tempo illimitato. Valutazione impermeabile: IPX8.

Suono superiore: progettato per essere utilizzato in acqua. I nostri auricolari sono stati progettati per fornire un suono amplificato per bassi migliorato. A differenza di altre cuffie

Design idrodinamico: tutti i nostri prodotti sono stati progettati ergonomici per lo scopo di utilizzo in acqua. La forma dell'altoparlante si siede a filo con l'orecchio ed è progettata per promuovere il corretto allineamento dell'auricolare. Si attacca facilmente a occhiali, costume da bagno o pantaloncini.

Huadun IPX8 - Lettore musicale subacqueo per nuoto, cuffie impermeabili con ganci per le orecchie, 8 GB, MP3 con clip sportiva per surf, immersioni (nero) 44,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Goditi la musica sott'acqua; standard di impermeabilità IPX8. Puoi anche ascoltare la musica durante la doccia, il nuoto o la primavera calda.

Batteria a lunga durata e 8 GB di memoria: carica completa di 2 ore può riprodurre musica fino a 8 – 10 ore. Fino a 2000 brani possono essere scaricati

Ideale per lo sport: con una clip sul retro, può essere attaccato all'abbigliamento sportivo, come pantaloncini o bikini per tutti i tipi di sport all'aria aperta.

Cuffie impermeabili e auricolari di diverse dimensioni. Gli auricolari impermeabili sono dotati di ganci per le orecchie e tappi per le orecchie in tre dimensioni per garantire la perfetta vestibilità.

Soddisfazione del cliente: se non sei soddisfatto al 100% del nostro lettore MP3 impermeabile e degli auricolari, puoi restituirlo per un rimborso completo, senza domande. Siamo orgogliosi del nostro servizio clienti e faremo tutto il necessario per rendervi felici.

Nilox SwimSonic By F.Pellegrini Lettore MP3 4GB, colore: Bianco 71,00 € disponibile 13 new from 65,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lettore MP3 e WMA subacqueo

Memoria disponibile 4 GB

Batteria ricaricabile con durata 6 h

Velocità di trasferimento dati fino a 480Mbit/s

Contenuto della confezione: Doppia cuffia (acqua e running), doppia fascia (silicone / tessuto elastico), cavo USB 2.0, guida utente cartacea

Pyle - Lettore MP3 impermeabile aggiornato – V2 Flextreme Sport indossabile lettore musicale 8 GB subacqueo nuoto jogging palestra auricolari ricaricabili flessibili USB Connection9 – PSWP14BK 133,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lettore MP3 subacqueo - memorizzare ore di musica con memoria flash integrata da 8 GB. Con semplici comandi touch per ascoltare la musica senza trasportare il tuo smartphone o lettore musicale esterno

Completamente sommergibile: impermeabile e antipolvere (IPX8) progettato per gli atleti in tutti gli sport e per l'uso in acqua fino a due metri di profondità. Insieme ad essere a prova di sudore e antipolvere, il lettore MP3 sportivo è costruito per sopportare l'allenamento più duro

Connessione USB 2.0 ad alta velocità: trascina e rilascia i file da iTunes per Mac o Windows e goditi la riproduzione multi-formato con compatibilità MP3 e WMA. Con una durata della batteria fino a 10 ore con una sola ricarica, non sarai mai più catturato.Non utilizzare il lettore in un ambiente estremo. il giocatore potrebbe non funzionare a temperature superiori a 40 °C o inferiori a -5 °F o in ambienti molto asciutti

Design ergonomico, per un comfort di lunga durata. Il design sicuro dietro l'orecchio non cadrà mai nemmeno durante le attività fisiche più rigorose

I prodotti internazionali hanno termini separati, sono venduti dall'estero e possono differire dai prodotti locali, tra cui adattabilità, classificazione dell'età, lingua del prodotto, etichettatura o istruzioni. READ Guida definitiva per acquistare una le cuffie bluetooth nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Sahkgye 8GB MP3 Musica Lettore Subacqueo Nuoto Diving Spa FM Radio + Cuffie Waterproof Blu 30,83 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche suono stereo di alta qualita'

funzione radio FM

10m / 32.8ft massima profondita' impermeabile funzionale

Il disegno della clip, piu' conveniente per voi da trasportare

coperture di modo lega di alluminio

Tayogo W01 Cuffie Conduzione Ossea Nuoto, IPX8 Impermeabile a 5 Metri Sott'acqua, 8GB Lettore MP3 Subacqueo, con Funzione Radio FM (Nero) 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Cuffie a Conduzione Ossea Nuoto】Tayogo W01 cuffie a conduzione ossea per nuoto ha una resistenza all'acqua di IP68, che può essere utilizzata fino a 5 metri. Quando nuoti in piscina, goditi la musica felicemente.

【8 GB Lettore MP3 per Nuoto】Con la memoria di 8 GB. È possibile memorizzare fino a 2000 canzoni, supportare vari formati audio come MP3/WMA/DRM/OGG/WAV/AAC-LC, non sarà più noioso durante il nuoto, il surfing o tuffare. Viene fornito con cavo USB per il collegamento al computer per la ricarica e per scaricare file mp3.

【Modalità Radio FM】Con la funzione FM integrata per ricevere i diversi canali radio FM.(Nota: questa funzione dipende dal segnale FM locale.Se il segnale locale non è buono, è probabile che il canale FM non venga ricevuto.) Ascoltiamo notizie, audiolibro, musica durante il nuoto!

【Flessibile e Durevole】il telaio di Tayogo W01 cuffie a conduzione ossea da nuoto è realizzato in lega di titanio, che può essere regolato a 360 gradi. E il pacchetto ha cintura e fibbia regolabili che aiutano a regolare le dimensioni in base alle dimensioni della tua testa. Il rivestimento è in silicone, non in plastica, delicato sulla pelle.

【✔Servizio Post-Vendita Professionale】: Tayogo sempre presta attenzione al perfezionamento dei nostri prodotti e servizi. Quindi puoi acquistare i nostri prodotti con fiducia. Se hai qualsiasi domanda durante o dopo lo shopping, non esitare a contattarci. Il nostro team di assistenza post vendita è sempre qui per te.

Tayogo W01 Cuffie Conduzione Ossea Nuoto, Open-Ear 8 GB Lettore MP3 Subacqueo a Conduzione Ossea con Radio FM (Giallo) 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Cuffie a Conduzione Ossea Nuoto】Tayogo W01 cuffie a conduzione ossea per nuoto ha una resistenza all'acqua di IP68, che può essere utilizzata fino a 5 metri. Quando nuoti in piscina, goditi la musica felicemente.

【8 GB Lettore MP3 per Nuoto】Con la memoria di 8 GB. È possibile memorizzare fino a 2000 canzoni, supportare vari formati audio come MP3/WMA/DRM/OGG/WAV/AAC-LC, non sarà più noioso durante il nuoto, il surfing o tuffare. Viene fornito con cavo USB per il collegamento al computer per la ricarica e per scaricare file mp3.

【Modalità Radio FM】Con la funzione FM integrata per ricevere i diversi canali radio FM.(Nota: questa funzione dipende dal segnale FM locale.Se il segnale locale non è buono, è probabile che il canale FM non venga ricevuto.) Ascoltiamo notizie, audiolibro, musica durante il nuoto!

【Flessibile e Durevole】il telaio di Tayogo W01 cuffie a conduzione ossea da nuoto è realizzato in lega di titanio, che può essere regolato a 360 gradi. E il pacchetto ha cintura e fibbia regolabili che aiutano a regolare le dimensioni in base alle dimensioni della tua testa. Il rivestimento è in silicone, non in plastica, delicato sulla pelle.

【✔Servizio Post-Vendita Professionale】: Tayogo sempre presta attenzione al perfezionamento dei nostri prodotti e servizi. Quindi puoi acquistare i nostri prodotti con fiducia. Se hai qualsiasi domanda durante o dopo lo shopping, non esitare a contattarci. Il nostro team di assistenza post vendita è sempre qui per te.

FINIS Duo - Lettore MP3 subacqueo a conduzione ossea, waterproof fino a 3 metri, 4GB di memoria, Nero/Verde Lime 135,46 € disponibile 2 new from 135,46€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasmissione del suono audio sorprendentemente chiara in acqua senza l'uso di Ear Buds

Supporta formati audio MP3 e WMA (musica, audiolibri, podcast, …) e compatibilità con iTunes

4 GB di memoria, equivalenti fino a circa 1000 canzoni o 60 ore di riproduzione

Design della clip integrata per occhialini, cinghie a ripososugli zigomi per una vestibilità comoda e semplificata

Impermeabile (IPX8 a 3 metri e 30), suono chiaro in immersioni subacquee

Aftershokz Xtrainerz, auricolari MP3 a conduzione ossea, ideali per il nuoto, con memoria interna da 4GB 159,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Certificazione di impermeabilità IP68. Compatibili con occhialini, cuffia e tappi per le orecchie

Bassi e volume migliorati sott'acqua grazie ad una equalizzazione dedicata

4GB di memoria con supporto dei formati audio MP3, WMA, AAC, WAV e FLAC

Elimina le esperienze dolorose causate dagli auricolari In-ear, si adatta in modo sicuro anche durante movimenti intensi

8 h di riproduzione continua, allenatevi senza il vostro smartphone

SHOKZ OpenSwim, Cuffie da Nuoto, Auricolari MP3 a Conduzione Ossea, IP68 Impermeabile Ideali per Il Nuoto, con 4GB Memoria,1200 Canzoni【Non Bluetooth】 159,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Niente più dolori all'orecchio】A differenza delle cuffie intrauricolari, gli auricolari OpenSwim wireless sono dotati di un design ad orecchio aperto funzionante con tecnologia a conduzione ossea, e assicurano un ascolto senza inserimento nell’orecchio per tutto il giorno, dentro o fuori dall'acqua.

【 IP68 impermeabili】Auricolari OpenSwim a conduzione ossea impermeabili resistenti a immersione totale fino a 2 metri d’acqua. Sono completamente impermeabili e immergibili, così potrai nuotare, correre, andare in bicicletta o allenarti più duramente che mai.

【Eccellente qualità audio subacquea】Potenziati con la tecnologia a conduzione ossea di 7a generazione, gli OpenSwim MP3 impermeabili offrono una qualità audio chiara e uniforme in tutte le bracciate e virate.

【Vestibilità versatile e sicura】 Gli auricolari a conduzione ossea OpenSwim sono compatibili con cuffie e occhialini da nuoto e tappi per orecchie. Design OpenFit al titanio dotato di flessibilità avvolgente per una stabilità affidabile in tutte le bracciate e virate.

【4 GB di archiviazione MP3 e 8 h di musica】NON COMPATIBILE CON BLUETOOTH. Con un’autonomia fino a 8 ore della sua potente batteria e una capacità di archiviazione integrata per 1200 brani, puoi goderti ininterrottamente la straordinaria qualità subacquea del suono.

Xpccj Lettore musicale MP3 con cavo, per sport acquatici, radio FM portatile, ricaricabile, 0 multifunzione, per immersioni in casa IPX8, galleggiamento impermeabile (blu) 31,99 € disponibile 2 new from 31,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Realizzato in ABS e gomma, resistente e non facile da rompere.

Design lettore MP3 impermeabile, squisita fattura, ti farà divertire.

65 mm di lunghezza, 27 mm di larghezza, 10 mm di altezza, compatto e facile da trasportare.

Contenuto della confezione: 1 pezzo. * Lettore musicale MP3, 1 pezzo. * Cuffie impermeabili 1 pezzo. * Cavo di ricarica USB 1 pezzo. * Panno per lenti, 1 pezzo. * Istruzioni (lingua italiana non garantita).

Può essere utilizzato per campeggio all'aperto, nuoto, immersioni e così via.

Sony NW-WS413 - Lettore musicale Walkman sportivo All in One 4GB, Impermeabile all'acqua salata, Resistente a polvere e sabbia, Funzionante tra -5°C e +45°C, Nero 129,99 € disponibile 3 new from 129,99€

3 used from 90,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con la modalità audio ambientale si possono ancora sentire i suoni circostanti anche durante la riproduzione musicale. Così è possibile sentire l'istruttore o parlare con gli amici senza perdere una nota

A prova di acqua salata e polvere (IP65/68)/Progettate per l'uso con una crescente gamma di sport

12 ore di autonomia, lettore MP3 All-in-one

Il design compatto e avvolgente rende queste cuffie sicure e comode e restano al loro posto, non importa quale attività si stia svolgendo

Requisiti di sistema: Microsoft Windows 8, Windows 7 (SP1 o versioni successive), Windows Vista (SP2 o versioni successive), Windows XP (SP3 o versioni successive), Mac OS X (v10.6 o versioni successive)

AH&Y Conduzione ossea Cuffie Nuoto Lettori MP3 IPX8 Subacquea Impermeabile Shokz con 8GB Cuffie di Musica per la Corsa e Sport 3M,Blu 88,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ [Wireless conduzione ossea Cuffie] - Il suono viene trasmesso attraverso le ossa alla coclea, che impedisce la perdita dell'udito rispetto alle cuffie tradizionali. Il design curvetta aiuta si paga attenzione all'ambiente circostante durante l'ascolto di musica o fare telefonate ..

★ [/ auricolare Bluetooth MP3] Questo auricolare Bluetooth è dotato di memoria 8G e può riprodurre fino a 2000 canzoni. Dopo il collegamento al computer, premere e tenere premuto per 5 secondi, il pulsante di accensione leggerà il disco per copiare facilmente la canzone ..

★ [aggiornato Bluetooth 5.0 Headset]: V5.0 Bluetooth e chip di CSR cuffie conduzione ossea permettono il collegamento veloce e trasmissione regolare, fornendo ad alta fedeltà qualità audio CD-like e la chiarezza. I nostri auricolari Bluetooth hanno un built-in a cancellazione di rumore microfono che migliora la qualità della voce e delle chiamate ..

★ [batteria impermeabile e resistente IPX8]: Questo auricolare può immergersi entro 3 metri di profondità. L'osso sport auricolari di conduzione wireless sono impermeabili, a prova di sudore, polvere e a prova di umidità, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Completamente carica per 6-8 ore di riproduzione continua, a 15 giorni in standby ..

★ [Sport Headphones] - Leggero (solo 0,15 kg), la sicurezza alimentare in silicone di grado e il design ergonomico di montaggio per usura comoda. Non si sentono dolore quando indossato per un lungo periodo di tempo. Può essere piegato e piegato 360 gradi.

Cuffie a Conduzione Ossea nuoto,Auricolari Wireless Bluetooth con microfono, Impermeabilità IPX8 e Memoria 8G Integrata, Lettore MP3 per Nuoto (nero) 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Cuffia conduzione ossea】 Le cuffie a conduzione ossea hanno un design ad orecchio aperto,Memoria 8G Integrata e connettività BT V5.0, forniscono l'audio attraverso lo zigomo anziché l'aria, consapevoli dell'ambiente circostante quando si ascolta la musica.

【 IPX8 impermeabili】Auricolari a conduzione ossea impermeabili resistenti,Sono completamente impermeabili e immergibili, così potrai nuotare, correre, andare in bicicletta o allenarti più duramente che mai.

【8 ore di riproduzione e ricarica rapida magnetica】 Porta di ricarica magnerica, tecnologia di ricarica rapida, completamente carica in 1,5 ~ 2 ore. Batteria al litio da 230 mAh, tempo di riproduzione di circa 8 ore e 10 giorni in standby.

【Confortevoli e sicura】Gli Auricolari a conduzione ossea sono compatibili con cuffie e occhialini da nuoto e tappi per orecchie. Design OpenFit al titanio dotato di flessibilità avvolgente per una stabilità affidabile in tutte le bracciate e virate.

【8 GB di archiviazione MP3 】UNDERWATER NON COMPATIBILE CON BLUETOOTH, Capacità di archiviazione incorporata per più di 2000 tracce, si può godere la straordinaria qualità del suono subacqueo senza interruzioni. READ Guida definitiva per acquistare una mini speaker bluetooth nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Aztine MP3 e Bluetooth 2 in 1 Cuffie a Conduzione Ossea per Nuotare, IPX8 Livello 3 Metri Sott'acqua Impermeabile, 8 Ore di Gioco con 16 GB di Memoria 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Cuffie a conduzione ossea per il nuoto】Le cuffie a conduzione ossea aztine trasmettono il suono trasmettendo le vibrazioni direttamente al temporale. Design a orecchio aperto, puoi ascoltare il suono dell'ambiente della piscina mentre ascolti la musica, non solo per garantire la sicurezza, ma anche per evitare danni all'udito causati dalle cuffie in-ear, lo stesso vale per i non udenti.

【Livello IPX8, impermeabile 3 metri sott'acqua】Oltre a godersi la musica durante il surf e il nuoto, le cuffie a conduzione ossea aztina sono adatte anche per la corsa, il ciclismo, il fitness, le sorgenti termali (non più di 60 ° C) e altri sport acquatici. (SI PREGA DI NON COPIARE FORMATI DIVERSI DA "MP3, APE, FLAC E WAV" NELLE CUFFIE A CONDUZIONE OSSEA AZTINE, ALTRIMENTI FACILMENTE CAUSE CHE LE MODALITÀ BLUETOOTH E MP3 NON POSSONO CAMBIARE NORMALMENTE.)

【Interruttore a un tasto MP3 e Bluetooth】Memoria da 16 GB, può memorizzare circa 1600 brani, supportare i formati MP3, APE, FLAC e WAV 4, tempo di riproduzione 8 ore, tempo di chiamata 4 ore, versione Bluetooth 5.0, connessione rapida. (ATTENZIONE: IL SEGNALE BLUETOOTH NON PU DIFFONDERSI SUBACQUEA, PER FAVORE PASSARE ALLA MODALITÀ MP3 QUANDO SI NUOTA, SE NON È POSSIBILE PASSARE ALLA MODALITÀ MP3, SI PREGA DI RICARICARE COMPLETAMENTE ALLE CUFFIE AZTINE.)

【Regolazione gratuita con le dimensioni da indossare】Design innovativo del supporto, adatto a teste di diverse dimensioni, inclusi uomini, donne e bambini sopra i 10 anni, molto stabili da indossare.

【Cosa c'è nella confezione】Cuffie a conduzione ossea Aztine per il nuoto, tappi per le orecchie, cavo di ricarica, spina impermeabile, guida per l'utente.

Cuffie a Conduzione Ossea Pinetree, Impermeabilità IPX8 e Memoria 8G Integrata Cuffie Orecchio Aperto Bluetooth, Lettore MP3 per Nuoto Subacqueo, Corsa, Ciclismo, Guida, Palestra 85,99 €

79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Cuffia a conduzione ossea】 Le cuffie a conduzione ossea hanno un design ad orecchio aperto, scheda di memoria integrata da 8 GB e connettività BT V5.0, forniscono l'audio attraverso lo zigomo anziché l'aria, consapevoli dell'ambiente circostante quando si ascolta la musica.

【8 ore di riproduzione e ricarica magnetica】 Porta di ricarica magnerica, tecnologia di ricarica rapida, completamente carica in 1,5 ~ 2 ore. Batteria al litio da 230 mAh, tempo di riproduzione di circa 8 ore e 10 giorni in standby.

【Cuffie impermeabili IPX8】 Completamente impermeabili e resistenti al sudore. Ti permettono di nuotare sott'acqua.

【Funzione di cancellazione e riduzione del rumore】 Produce un suono stereo, rendendo la chiamata chiara e stabile. Microfono integrato per chiamate in vivavoce chiare e stabili.

【Leggere e confortevoli】 Materiali di alta qualità, il peso è di soli 33 grammi, il corpo in lega di titanio con memoria, si piega a 360 gradi senza deformazioni. Non hai la preoccupazioni che scivolino via quando le indossi per allenarti.

Sony NW-WS623 Lettore Musicale Walkman Sportivo All in One 4 GB, Impermeabile all'Acqua Salata, Resistente a Polvere e Sabbia, Funzionante tra -5°C e +45°C, NFC, Bluetooth, QuickCharge, Nero 149,99 € disponibile 3 new from 149,99€

4 used from 105,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Struttura resistente ad acqua salata, sabbia e polvere e (ip65/ip68)

Tipi di supporti: memoria flash

Batteria da 12 ore, ricarica 1.5 ore circa, ricarica rapida da 3 minuti per 1 ora di riproduzione

Formati audio supportati: AAC, FLAC, LPCM, MP3, WMA

