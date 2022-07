Home » Top News Guida definitiva per acquistare una macchine caffe espresso manuali nel 2022 – I migliori 40 compilati! Top News Guida definitiva per acquistare una macchine caffe espresso manuali nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

De'Longhi Dedica EC685.M Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., Spegnimento Automatico, Serbatoio Estraibile 1L, Scaldatazze, Potenza 1350W, 15bar,Silver 230,00 €

158,99 € disponibile 42 new from 146,98€

22 used from 94,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DEDICA DE’LONGHI: è la Macchina del Caffè Espresso Manuale per caffè e cappuccino. DEDICA è interamente in metallo lucido con finiture in acciaio inox, compatta nelle dimensioni, solo 15 cm di larghezza

CAPPUCCINATORE: grazie al cappuccinatore regolabile puoi schiumare facilmente il latte per un cappuccino o aggiungere vapore per un ottimo latte macchiato. Goditi il rituale quotidiano di preparare la tua bevanda preferita creando una cremosa schiuma, proprio come al bar

SPEGNIMENTO AUTOMATICO: dopo 9 minuti di inutilizzo si spegne automaticamente risparmiando energia; Riscaldamento rapido in soli 40 secondi. Funzione di Standby

CAFFÈ PERSONALIZZATO: grazie alla Funzione Flow Stop per personalizzare la lunghezza del proprio caffè e THERMOBLOCK per mantenere sempre l’acqua alla temperatura ottimale per l’erogazione del caffè

DOTAZIONE: pannello comandi facile e intuitivo dotato di 3 funzioni al semplice tocco di un tasto; serbatoio d’acqua da 1L trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia; raccogli gocce regolabile in altezza; scaldatazze

Gaggia GG2016 Macchina da Caffè Espresso Manuale, 1025 W, 1L, Nero 109,90 €

69,00 € disponibile 26 new from 69,00€

135 used from 46,73€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato

Prepara una o due tazze alla volta di caffè macinato

Vaporizzatore in acciaio inox eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane

Design compatto ed ergonomico, serbatoio acqua e vassoio raccogligocce estraibili

Compatibile con filtro per cialde, pannarello e griglia vassoio in inox (non inclusi)

De'Longhi Scultura ECZ351.GY Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Utilizzabile con Caffè in Polvere e Cialde E.S.E., Spegnimento automatico, Caldaia acciaio inox, Serbatoio 1,4L, GRIGIO 200,00 €

169,00 € disponibile 11 new from 169,00€

19 used from 133,03€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MACCHINA DEL CAFFE’ ESPRESSO MANUALE SCULTURA dalla finitura laccata grigio con dettagli cromati e caldaia in acciaio inox per una lunga durata. Unisce tradizione italiana nel caffè espresso e la semplicità di utilizzo; fai emergere la tua natura da barista: dai caffè espresso, ai caffelatte, ai Cappuccini, De’Longhi renderà l’esperienza ogni volta facile e semplice

CAPPUCCINO SYSTEM: puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita; regola il vapore e prepara una schiuma ricca e cremosa.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO: dopo 20 minuti di inutilizzo si spegne automaticamente risparmiando energia

PORTA FILTRO: La macchina del caffè espresso De’Longhi è dotata di un porta filtro solido e robusto, con dispositivo crema per preparare deliziosi caffè sia con caffè macinato che in cialde; Compatibile con le cialde E.S.E.

FACILE DA USARE: con una sola manopola si accede a tutte le funzioni: accendere/spegnere, preparare espresso o cappuccino; FACILE DA PULIRE: serbatoio d’acqua da 1,4L trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia; vassoio raccogli gocce smontabile; scaldatazze

Gaggia RI8425/11 GranGaggia Deluxe - Macchina Manuale per il Caffè Espresso, per Macinato e Cialde, 15 bar, 1L, Acciaio Inox, Nero, 1025W 93,39 €

83,89 € disponibile 33 new from 83,79€

133 used from 57,73€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato

Prepara una o due tazze alla volta di caffè macinato

2 filtri inclusi: 1 filtro per caffè macinato, per 1 o 2 tazze e 1 filtro per cialde di carta monoporzione, con adattatore

Pannarello classico in acciaio inossidabile: eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane

Design compatto ed ergonomico, serbatoio acqua e vassoio raccogligocce estraibili

De'Longhi Icona Vintage ECOV311.BG Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Utilizzabile con Caffè in Polvere e Cialde E.S.E., Spegnimento automatico, Caldaia acciaio, Serbatoio 1,4L, Beige 180,00 €

139,65 € disponibile 21 new from 139,65€

184 used from 69,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MACCHINA DEL CAFFE’ ESPRESSO MANUALE ICONA VINTAGE dalla finitura beige con dettagli cromati e caldaia in acciaio inox per una lunga durata; Unisce tradizione italiana nel caffè espresso e la semplicità di utilizzo; fai emergere la tua natura da barista: dai caffè espresso, ai caffelatte, ai Cappuccini, De’Longhi renderà l’esperienza ogni volta facile e semplice.

CAPPUCCINO SYSTEM: puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita; regola il vapore e prepara una schiuma ricca e cremosa

SPEGNIMENTO AUTOMATICO: dopo 9 minuti di inutilizzo si spegne automaticamente risparmiando energia

PORTA FILTRO: La macchina del caffè espresso De’Longhi è dotata di un porta filtro solido e robusto, con dispositivo crema per preparare deliziosi caffè sia con caffè macinato che in cialde; Compatibile con le cialde E.S.E

FACILE DA USARE: con una sola manopola si accede a tutte le funzioni: accendere/spegnere, preparare espresso o cappuccino; FACILE DA PULIRE: serbatoio d’acqua da 1,4L trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia; vassoio raccogli gocce smontabile; scaldatazze

De'Longhi Icona Eco311.BK Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., Spegnimento Automatico, Serbatoio Estraibile 1,4L, Scaldatazze, Nero 210,00 €

159,58 € disponibile 31 new from 159,58€

31 used from 69,66€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MACCHINA DEL CAFFE’ ESPRESSO MANUALE ICONA dalla finitura nera con dettagli cromati e caldaia in acciaio inox per una lunga durata. Unisce tradizione italiana nel caffè espresso e la semplicità di utilizzo; fai emergere la tua natura da barista: dai caffè espresso, ai caffelatte, ai Cappuccini, De’Longhi renderà l’esperienza ogni volta facile e semplice

CAPPUCCINO SYSTEM: puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita; regola il vapore e prepara una schiuma ricca e cremosa

SPEGNIMENTO AUTOMATICO: dopo 9 minuti di inutilizzo si spegne automaticamente risparmiando energia

PORTA FILTRO: La macchina del caffè espresso De’Longhi è dotata di un porta filtro solido e robusto, con dispositivo crema per preparare deliziosi caffè sia con caffè macinato che in cialde. Compatibile con le cialde E.S.E.

FACILE DA USARE: con una sola manopola si accede a tutte le funzioni: accendere/spegnere, preparare espresso o cappuccino; FACILE DA PULIRE: serbatoio d’acqua da 1,4L trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia; vassoio raccogli gocce smontabile; scaldatazze READ Guida definitiva per acquistare una dyson airwrap nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Gaggia RI8433/11 Viva Style Macchina da Caffè Espresso Manuale, per Macinato e Cialde, 15 Bar, 1L, 1025W, Nero 115,00 €

78,00 € disponibile 39 new from 78,00€

130 used from 37,42€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato

Prepara una o due tazze alla volta di caffè macinato

2 filtri inclusi: 1 filtro per caffè macinato, per 1 o 2 tazze e 1 filtro per cialde di carta monoporzione, con adattatore

Pannarello classico: eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane

Design compatto ed ergonomico, serbatoio acqua e vassoio raccogligocce estraibili; griglia non inclusa

Lelit PL042EM Anita, macchina da caffè prosumer con macinacaffè integrato, Acciaio Inossidabile, Argentato 565,00 €

369,33 € disponibile 8 new from 369,33€

11 used from 260,27€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESCRIZIONE PRODOTTO: Anita è perfetta per chi si avvicina al mondo delle macchine da caffè prosumer ed è pensata per i veri amanti del caffè. Caratterizzata da macinacaffè integrato, Anita unisce velocità di riscaldamento, semplicità e compattezza senza rinunciare a un'estrazione di qualità data dalla freschezza del chicco appena macinato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Gruppo LELIT57, macinacaffè integrato con macine coniche da Ø 38 mm e regolazione micrometrica stepless, elettrovalvola a tre vie per asciugatura della pastiglia, manometro pressione erogazione caffè, pressacaffè integrato, carrozzeria e griglia vaschetta in acciaio inox, ampio piano scaldatazze, pratica visibilità laterale e frontale del livello acqua nel serbatoio, interruttori ovali cromati e pratico tubo vaporizzatore

INFO TECNICHE: Anita è dotata di un macinacaffè integrato con macine coniche da Ø 38 mm che garantiscono una macinatura costante e precisa grazie alla regolazione micrometrica stepless modulabile tramite la manopola laterale

PER UNA EROGAZIONE DA PROFESSIONISTI: Il manometro monitora la pressione di erogazione del caffè: l’area verde, compresa tra 8 e 11 bar, indica il valore ottimale di estrazione e consente di capire se le fasi precedenti all'estrazione sono state eseguite correttamente

VAPORE E ACQUA CALDA: Il tubo vaporizzatore dispensa con semplicità vapore e acqua calda. La parte finale estraibile, chiamata pannarello, permette di montare il latte con facilità anche per chi è alle prime armi. Consigliamo di rimuoverlo una volta utilizzato, per una pulizia ottimale. Entrambe le funzioni sono attivabili dai tasti frontali e regolabili dalla manopola laterale

De'Longhi Macchina da Caffè Espresso Manuale La Specialista Prestigio con Tecnologia Sensor Grinding, Controllo Attivo della Temperatura e Preinfusione Dinamica, 1450 W, EC9355.M, colore Metallo 834,99 €

647,99 € disponibile 12 new from 647,99€

28 used from 482,75€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TECNOLOGIA SENSOR GRINDING Prepara il tuo caffè con la giusta quantità di polvere grazie ai sensori di macinatura, per una consistenza di macinazione uniforme

CONTROLLO ATTIVO DELLA TEMPERATURA Il sistema mantiene una temperatura costante dell'acqua durante il processo di infusione del caffè, offrendo il giusto calore per il ottimo risultato finale

PREINFUSIONE DINAMICA La durata della pre-infusione si adatta alla densità della dose di caffè per garantire che l'intera capsula sia uniformemente impregnata, per un'estrazione ottimale

AUTENTICHE CREAZIONI CON LATTE Monta il latte per una microschiuma ottimale e un'autentica esperienza da intenditori

PERSONALIZZAZIONE Grazie al pulsante My Menu, puoi personalizzare e salvare le tue ricette preferite

Gaggia GranGaggia Style Black Macchina Manuale per il Caffè Espresso, per Macinato e Cialde, 15 bar, Colore Nero, RI8423/11, 950W, Black 77,18 € disponibile 35 new from 77,18€

57 used from 50,43€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato

Prepara una o due tazze alla volta di caffè macinato

2 filtri inclusi: 1 filtro per caffè macinato, per 1 o 2 tazze e 1 filtro per cialde di carta monoporzione, con adattatore

Pannarello classico: eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane

Design compatto ed ergonomico, serbatoio acqua e vassoio raccogligocce estraibili; griglia non inclusa

Gaggia RI8435/11 Viva Deluxe - Macchina da Caffè Espresso Manuale, per Macinato e Cialde, 1025W, 1L, Nero/ Argento 129,00 €

98,03 € disponibile 26 new from 98,03€

69 used from 67,57€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato

Prepara una o due tazze alla volta di caffè macinato

2 filtri inclusi: 1 filtro per caffè macinato, per 1 o 2 tazze e 1 filtro per cialde di carta monoporzione, con adattatore

Pannarello classico in acciaio inox: eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane

Design compatto ed ergonomico, serbatoio acqua e vassoio raccogligocce estraibili

Wamife Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, 15 Bar Macchina da Caffè a Pressione con Ottimo Caldaia Acciaio Inox, Controllo Touch Screen, 1.5L, Doppia Uscita, Vaporizzatore, Scaldatazze 109,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Macchine Caffè Espresso】Wamife Macchina a pressione è dotata di una pompa ad alta pressione da 15 bar, fornisce la pressione ottimale per l'estrazione per ottenere la migliore crema e il massimo aroma. Puoi goderti un espresso corposo e ricco a casa tua.

【Vapore Regolabile per Cappuccino】La Macchina per espresso e cappuccino con ugello a vapore produce rapidamente schiuma di latte densa e cremosa. Puoi preparare facilmente un cappuccino、Latte e Mocha etc come al bar.

【Controlli Touch Screen】Questa Macchina da Caffè Espresso Manuale con Nuovo display touchscreen intuitivo, scelta e personalizzazione bevande facile e veloce: Singole tazza, Doppie tazze, Manuale,Vapore e On/Off, che è molto comodo per i nuovi utenti.

【3 Modalità di estrazione】Wamife Macchina da caffè espresso ha impostazioni preimpostate di Singole tazza, Doppie tazze, Manuale. NOTA: Si sconsiglia di cliccare continuamente sulla funzione manuale per un periodo di tempo molto breve, perché può influenzare sulla temperatura del caffè, rendendo il caffè non abbastanza caldo per avere un sapore forte.

【Sicurezza & Facile da pulire】Le parti interne della macchina caffè cappuccino che entrano in contatto con l'acqua sono in acciaio inossidabile, e potete usarle con fiducia. Il vassoio raccogli gocce può raccogliere caffè e macchie d'acqua e mantenere la superficie di lavoro ordinata e pulita. Vaschetta raccogli-goccia, ugello del vapore, serbatoio dell'acqua e filtro della macchina da caffè possono essere tutti rimovibili per pulire comodamente la macchina del portafiltro.

Sage Appliances The Barista PRO Macchina per caffè, 1.65 W, 2 Litri, Acciaio Inossidabile, Black Truffle 829,00 € disponibile 3 new from 829,00€

3 used from 418,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INTERFACCIA INTUITIVA: Display LCD con animazioni che indicano l'avanzamento della macinatura e dell'estrazione. Il display mostra informazioni dettagliate per preparare il caffè sempre come piace a te.

RISCALDAMENTO PIÙ RAPIDO: L'innovativo sistema di riscaldamento ThermoJet consente di raggiungere la temperatura di estrazione ideale in soli 3 secondi, passando in un istante dall'espresso al vapore.

MACINACAFFÈ CONICO INTEGRATO: Con un solo tocco, il macinacaffè conico integrato con controllo della dose fornisce la giusta quantità di caffè per ottenere l'aroma migliore. Dosaggio e grado della macinatura regolabili.

19-22 GRAMMI DI CAFFÈ PER UN AROMA CORPOSO: La giusta quantità di polvere di caffè è alla base di un espresso equilibrato. Il portafiltro da 54 mm con la sua capacità di 19-22 grammi è la chiave per un caffè di terza generazione gustoso e bilanciato.

ESTRAZIONE PRECISA: Il controllo digitale della temperatura (PID) eroga l'acqua alla temperatura corretta (+/- 2 °C), garantendo un'estrazione ottimale del caffè espresso.

Gaggia RI8525/01 Carezza Deluxe Macchina da Caffè Espresso Manuale, per Macinato e Cialde, Grigio/Nero, 1900W 184,94 €

179,00 € disponibile 21 new from 177,28€

35 used from 141,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato

100% prodotto in Italia

2 filtri inclusi: 1 filtro per caffè macinato, per 1 o 2 tazze e 1 filtro per cialde di carta monoporzione, con adattatore

Pannarello classico in acciaio inox eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane

Allerta decalcificazione e funzione preinfusione

Gaggia Viva Chic Cappuccino RI8433/14 Macchina da Caffè Espresso Manuale, per Macinato e Cialde 84,99 € disponibile 40 new from 84,99€

58 used from 63,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina per il caffè manuale con portafiltro pressurizzato

Prepara 1 o 2 tazze alla volta di caffè macinato

Inclusi 1 filtro per caffè macinato, una o due tazze, 1 filtro per cialde con apposito adattatore, misurino pressino, pannarello

Serbatoio acqua estraibile dall'alto

Manopola comandi centrale per un uso facilitato

De'Longhi EC221.B macchina per caffè espresso con pompa in Acciaio inoxidabile, 1100W, nero 130,00 €

101,10 € disponibile 57 new from 101,10€

3 used from 77,24€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scegli il tuo gusto preferito o la tua cialda preferita e prepara un espresso ricco e delicato con una crema perfetta

Prepara un'ampia gamma di specialità a base di latte grazie al sistema cappuccino manuale

Spegnimento automatico che ti aiuta a risparmiare energia

Finitura nero opaco con pannello di controllo argento

Sistema latte: sistema cappuccino READ Guida definitiva per acquistare una olio di salmone per cani nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Gaggia RI8523/01 Carezza Style Macchina da Caffè Espresso Manuale, per Macinato e Cialde, Nero/Grigio Scuro, 1500W 199,90 €

165,89 € disponibile 15 new from 165,89€

26 used from 73,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato

100% Prodotto in Italia

2 filtri inclusi: 1 filtro per caffè macinato, per 1 o 2 tazze e 1 filtro per cialde di carta monoporzione, con adattatore

Pannarello classico in acciaio inox eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane

Allerta decalcificazione e funzione preinfusione

la Pavoni Professional Lusso PL Macchina per espresso 1.6L 16tazze 795,17 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La Pavoni

Macchina Caffè

Spedizione gratuita

PLQ PROFESSIONAL LUSSO

De'Longhi ECP31.21 Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., 1100 W, Nero 140,00 €

122,00 € disponibile 15 new from 122,00€

71 used from 66,61€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina del caffè espresso a pompa con dettagli cromati; pressione a 15 bar e caldaia in acciaio inox

CAPPUCCINO SYSTEM: puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita

PORTA FILTRO: dotata di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E.

ECO PLUS: la macchina da caffè si spegne automaticamente dopo nove minuti di inutilizzo

FACILE PULIZIA: serbatoio d'acqua con capacità di 1.1 l, estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia; ripiano scaldatazze; appoggia tazze regolabile per inserire tazze e bicchieri alti

BEKO Macchina caffè Espresso Manuale CEP5152B, 15 Bar di Pressione della Pompa, 1200 W, Plastica, Inox 129,99 €

118,95 € disponibile 12 new from 113,72€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pressione elevata per un caffè dal sapore eccezionale: buono come al bar; l'elevata potenza (15 bar) consente di erogare una miscela bollente, che incontrando la tazzina, preserva il gusto deciso

Libera il barista che c'è in te il beccuccio montalatte può erogare vapore per ottenere una cremosa schiuma, oppure acqua calda se preferisci goderti un tè o una tisana

Design minimal ed elegante, performance eccezionali e dimensioni salvaspazio, per godere della massima praticità unita ad efficienza, comfort e stile

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti!

De'Longhi EC235.BK, Macchina da Caffè Espresso Manuale, Cappuccino System, Caffè in Polvere o Cialde E.S.E., Serbatoio 1 Litro, 1100 Watt, Caldaia Acciaio Inox, Nero 99,00 €

92,48 € disponibile 37 new from 92,48€

6 used from 66,42€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina del caffè espresso a pompa dalla finitura nera; pressione a 15 bar e caldaia in acciaio inox

Cappuccino system: puoi miscelare manualmente tramite la lancia vapore: il vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita

Pannello di controllo: manopola singola per accensione o spegnimento, espresso e cappuccino con spie luminose

Porta filtro: dotata di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E

Facile pulizia: serbatoio d'acqua estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia con capacità di 1L e indicatore livello visibile nella parte frontale; ripiano scaldatazze; appoggia tazze regolabile per inserire tazze e bicchieri alti

Sirge GRANBAR Macchina per Caffè Espresso e Cappuccino Manuale Pompa Italiana 15 bar 850W SUPERCREMA con FILTRO CREMAPIU 79,99 € disponibile 2 new from 79,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Filtro moltiplicatore Crema con microforo per crema più densa.

Funziona solo con Caffè in polvere.

Pressione pompa 15 Bar, per un aroma tutto Italiano

Linea armonica e piacevole basata su lunga esperienza

Generatore vapore per una crema di latte più soffice

HOMCOM Macchina Caffè Espresso, Cappuccino e Latte Schiumato, 850W e 15 Bar, Vaporizzatore e Serbatoio Rimovibile da 1.5L, Nero 73,95 €

59,16 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CAFFÈ PROFESSIONALE A CASA: Questa macchina per caffè macinato ha una pressione da 15 bar che ti permette di preparare il caffè, il cappuccino e il latte schiumato come al bar. La struttura della macchinetta del caffè ha inoltre un design elegante, perfetto per la casa e l'ufficio.

CAPPUCCINATORE: La nostra macchina caffè espresso è dotata di un cappuccinatore, che ti permette di preparare un cremoso latte schiumato. Puoi regolare il volume del vapore con la manopola laterale, per pulire automaticamente il beccuccio.

SERBATOIO DA 1.5L: Il serbatoio dell'acqua è rimovibile, per riempirlo e lavarlo facilmente, ed è presente un raccogli gocce frontale. La macchina per espresso è adatta per tazze con altezza fino a 9cm.

FACILE DA USARE: Grazie al design con 3 bottoni, la macchina per caffè è facile da usare. Con il tasto ON/OFF la accendi, il tasto centrale ti permette di avviare e interrompere l'erogazione del caffè, mentre il tasto destro serve per il vaporizzatore.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 35.5L x 21P x 29Acm. Tensione: 220V-240V, 50Hz. Potenza: 850W. ACCESSORI: 1 x filtro per due tazza, 1 x cappuccinatore, 1 x misurino di plastica con pressa caffè.

Gaggia RI8437/11 Viva Prestige Macchina da Caffè Espresso Manuale, per Macinato e Cialde, 1025W, 15 bar, Acciaio Inox, 1025W 150,00 €

97,19 € disponibile 38 new from 90,74€

89 used from 53,64€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato

Prepara una o due tazze alla volta di caffè macinato

2 filtri inclusi: 1 filtro per caffè macinato, per 1 o 2 tazze e 1 filtro per cialde di carta monoporzione, con adattatore

Pannarello classico in acciaio inox: eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane

Design compatto ed ergonomico, serbatoio acqua e vassoio raccogligocce estraibili

Klarstein Arabica Comfort - Macchina da Caffè Macinato, Macchina Caffè Cialde, 1350 W, Macchina per Cappuccino, Ugello Schiuma, Griglia Antigoccia Lavabile, Serbatoio 1,8 L, Display LED, Argento 179,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche VERSATILITÀ: lasciati convincere dalla macchina del caffè Arabica Comfort di Klarstein, con un delizioso espresso, cappuccino e latte macchiato con il semplice tocco di un pulsante.

INDIVIDUALE: Grazie all'ugello per schiuma in acciaio inox a 90° e al serbatoio estraibile della macchinetta da caffe espresso, puoi regolare individualmente la produzione di schiuma.

FACILE DA PULIRE: Anche pulire il portafiltro sulle macchine da caffè elettriche è un gioco da ragazzi grazie al serbatoio dell'acqua estraibile da 1,8 litri e alla griglia antigoccia lavabile.

QUALITÀ: Nel 2008, Klarstein ha iniziato a capovolgere il mondo degli utensili da cucina. Nel frattempo, il mix di materiali di alta qualità e design moderno e senza tempo ispira con una gamma impressionante che è in costante crescita ed espansione.

CONOSCITORI DEL CAFFÈ: lasciate che la macchina per caffè macinato in polvere e per il caffé a cialde Arabica Comfort di Klarstein vi convinca con un delizioso espresso, cappuccino e latte macchiato premendo un solo pulsante.

Klarstein Pausa - Macchina del caffè, espresso maker con 1350 watt, 20 bar di pressione, con serbatoio da 1,4 litri, acciaio inox, argento 129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MOMENTI DI PACE QUOTIDIANA: il time-out più bello della giornata: la macchina del caffè Pausa di Klarstein impreziosisce i tuoi momenti di relax quotidiano con un espresso aromatico di alta qualità.

DESIGN: abbandonati all'irresistibile profumo, quando la tua nuova macchina portafiltro dal design compatto con 20 bar di pressione sprigiona tutto l'aroma del caffè.

VERSATILE: grazie a questa macchina del caffè, potrai preparare espresso, cappuccino, latte macchiato e un sacco di altre deliziose specialità. La macchina per espresso Pausa è adatta all'uso con caffè macinato e in cialde.

AROMA DELICATO: con la sua potenza, la macchina spinge l'acqua calda attraverso la polvere di caffè e ne sprigiona tutto l'aroma.

QUALITÀ: nel 2008, Klarstein ha iniziato a rivoluzionare il mondo dei prodotti per la casa. Nel tempo, il mix di materiali di alta qualità e design moderno e senza tempo ci ha permesso di dare forma a una gamma impressionante, in costante crescita.

Cecotec Macchina da caffè Power Espresso 20 Matic. Capàcità 1,5 L, 20 bar, interfaccia intuitiva, doppia uscita, vaporizzatore, acciaio inossidabile, scaldatazze, 850 W 88,90 €

64,90 € disponibile 4 new from 64,90€

4 used from 46,32€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina da caffè espresso? espresso e cappuccino da 850 W. Pompa a pressione italiana n con tecnologia ForceAroma di 20 bar che ottiene la migliore crema e il massimo aroma.

Controllo digitale EasyTouch molto intuitivo, con indicatori luminosi che lo rendono facile da usare. Modalità automatica per la preparazione automatica di uno o due caffè e modalità manuale.

Include piroscafo regolabile con proteccio? n per l'uso, per schiumare il latte, emettere acqua calda per infusi, riscaldare il coperchio? quidos e prepara cappuccini.

Braccio filtrante con doppia uscita per preparare uno o due caffè? s allo stesso tempo. Depository? sito idrico rimovibile con capacità di 1,5 litri. Con vassoio scaldavivande in acciaio inox. Include misurino con pressino per caffè?

Vassoio raccogligocce rimovibile per una facile pulizia Sistema di risparmio energetico? tico con spegnimento automatico? tico e standby. Indicatori luminosi su ciascuna funzione? n. READ Caso di omicidio di Ahmed Arbury: la commissione arbitrale esamina il video e la chiamata al 911 tra le polemiche sulle sparatorie

Handpresso Pump Set Nero 48241 Valigetta con la macchina espresso portatile e manuale per cialde ESE o caffè sciolto 179,00 €

139,00 € disponibile 5 new from 139,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche USO FACILE :Far salire la pressione a 16 bar con la pompa come per una bicicletta, aggiungere l'acqua calda, la cialda E.S.E. o l'adattatore per caffè macinato, capovolgere e il tuo espresso è pronto!

Un CAFFÈ PERFETTO OVUNQUE Facile da usare, la macchina portatile Handpresso Pump è leggera, robusta, funzionante senza elettricità : è la macchina ideale per le tue vacanze, in barca o in ufficio.

SVILUPPATA IN FRANCIA dal pioniere dell'espresso e del caffè portatile: dal 2008, una gamma completa di macchine da caffè per auto e viaggi approvate dalle principali case automobilistiche mondiali.

SET COMPLETO con macchina espresso manuale, bottiglia isotermica dello stesso colore della macchina, 1 salvietta e 4 tazze.

Gaggia Besana Macchina da Caffè Automatica, per Espresso e Cappuccino, Caffè in Grani, RI8081, 1400W, Nero 242,01 €

229,00 € disponibile 36 new from 229,00€

43 used from 140,88€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macchina da caffè automatica, 100% made in Italy

Macine 100% ceramica regolabili su 5 livelli, per un risultato su misura

Manopola centrale con pulsanti per un utilizzo semplice e ottimale

Pannarello classico che eroga vapore per emulsionare il latte o acqua calda per tè e tisane

Contenitori facilmente accessibili per un uso e una manutenzione semplici

De'Longhi La Specialista Arte, Macchina per Caffè in Chicchi Manuale, EC9155.MB, Macinacaffè integrato con 8 livelli di regolazione, 3 livelli di temperatura,Sistema MY LATTE ART, kit barista completo 599,99 €

545,00 € disponibile 16 new from 545,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MACINA CON 8 LIVELLI DI REGOLAZIONE - Macinacaffè incorporato a forma conica per un caffè macinato all'istante: fornisce una dose ideale per un espresso singolo o doppio, sviluppato per lavorare con tutte le varietà di chicchi

3 LIVELLI DI TEMPERATURA - Eroga sempre la tua bevanda alla temperatura perfetta: scegli fra 3 impostazione di temperatura in base alla varietà dei chicchi e alla loro tostatura

SISTEMA MY LATTE ART - Schiuma di latte cremosa e vellutata, crea la tua bevanda perfetta con la tecnica del Latte Art e prova la consistenza di una schiuma perfetta

DIVENTA BARISTA - Prepara il caffè grazie al kit di accesori da barista inclusi. Un kit completo che ti aiuterà a preparare il tuo caffè lasciando la tua cucina pulita e ordinata

DESIGN MINIMALISTA - comfort e facile utilizzo per replicare a casa i gesti dell'abile barista. Design unico: perfezione nelle finiture e nei dettagli

