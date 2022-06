Home » App Guida definitiva per acquistare una monitor doppler nel 2022 – I migliori 40 compilati! App Guida definitiva per acquistare una monitor doppler nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Foppapedretti Angelcare Ac327 Video Monitor Per Neonati Con Sensore Di Movimento, Bianco 199,00 € disponibile 15 new from 199,00€

2 used from 145,41€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Angelcare AC327 è un video monitor digitale ascolta bimbo che rileva suoni e movimenti del neonato con pannello sensore wireless, attiva un allarme sonoro avvertendo in caso di assenza di qualsiasi movimento per più di 20 secondi

Composto da: unità genitore con monitor LCD da 4.3”, unità bambino con zoom digitale dotata di telecamera con lente a grandangolo e materassino con sensore di movimento a livello di sensibilità variabile (tecnologia avanzata il sensore cattura tutti i movimenti del bambino)

Trasmissione digitale e sicura (FHSS) a 2.4 GHz, con portata fino a 250 metri (in campo aperto); comunicazione a due vie tra le unità, mamma e papà possono parlare con il bebè

Altre funzioni: attivazione vocale, monitoraggio e visualizzazione della temperatura della stanza, trasmissione Wireless Bluetooth Low Energy; funzionamento con batteria al litio ricaricabile; localizzatore unità genitore

Angelcare non è un prodotto medicale

ViATOM Monitor ECG, Monitor Cardiaco con ECG, Dispositivo Cardiaco Bluetooth con iOS & Android App, Lavora con Smartphone e PC, Comodo Portatile Cardiofrequenzimetro 149,99 €

127,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Misurazioni Accurate e Diversificate: Supporta sia la misura senza cavo che quella con cavo. Con le modalità senza cavo, è possibile posizionare facilmente le dita sui sensori, attendere 30 secondi per ottenere un risultato. Le modalità senza cavo aiutano ad ottenere forme d'onda più chiare e maggiori informazioni (5 minuti), si può ottenere un risultato accurato anche se le mani tremano.

Gestione Intelligente dei Dati: Facile da memorizzare separatamente i dati di due utenti, adatto a tutta la famiglia. Sincronizza in modalità wireless i dati sulla salute del cuore con i tuoi telefoni iPhone/iPad/Android e dispositivi via Bluetooth, condividi i tuoi rapporti con gli altri con un solo clic su APP. Il software per PC consente di rivedere/gestire comodamente i tuoi rapporti che puoi salvare, condividere o stampare i tuoi rapporti in formato PDF.

Monitor ECG Autonomo: Pulsebit EX può funzionare in modo indipendente senza smartphone o computer, la memoria integrata offre la capacità di memorizzare fino a 3000 secondi di dati, è possibile riprodurre la forma d'onda della cronologia sul dispositivo direttamente senza smartphone o PC, adatto a chiunque.

Monitor Cardiaco da Portare in Giro: Con una dimensione compatta che si può portare in tasca. Controlla le tue condizioni cardiache in qualsiasi momento e ovunque per essere sicuro di essere in buona salute. Nessun costo nascosto o abbonamento.

Supporto Amichevole: 12 mesi di garanzia senza preoccupazioni, supporto tecnico a vita, risposta rapida entro 12 ore (Per una migliore esperienza, aggiorna il tuo software all'ultima versione).

Sense-U Baby Monitor: traccia il movimento addominale, la temperatura, il ribaltamento e la posizione del sonno del tuo bambino per la sicurezza del bambino con allarme audio su smartphone (blu) 119,99 € disponibile 2 new from 119,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CONOSCI CHE IL TUO BAMBINO È OK: A differenza delle tradizionali videocamere per bambini o dei monitor audio, il Baby Monitor Sense-U tiene traccia accuratamente dei movimenti addominali del tuo bambino e ti avvisa con allarmi acustici per i movimenti deboli direttamente dal tuo smartphone.

AVVISO PER DORMIRE A PANNA: Il baby monitor Sense-U tiene traccia della posizione del sonno del tuo bambino e ti avvisa quando il tuo bambino si rotola per dormire a pancia in giù.

PROTEGGI IL TUO BAMBINO DAL SURRISCALDAMENTO E DAL FREDDO: il termometro integrato tiene traccia della temperatura ambiente del tuo bambino intorno alla pancia e ti avvisa quando i livelli escono dalle zone preimpostate.

TECNOLOGIA SICURA E STAZIONE BASE OPZIONALE: utilizzando Bluetooth Low Energy (BT4.0) che ha un livello di radiazione quasi zero, il Sense-U Baby può comunicare con il tuo smartphone fino a 15 metri in uno spazio aperto (interessi firewall/muro di mattoni). Si riconnette automaticamente allo smartphone quando si trova nel raggio d'azione. La stazione base Sense-U opzionale ti consente di vedere i dati del tuo bambino da qualsiasi luogo con notifiche di suoni e luci.

30 NOTTI SENZA RISCHI E COMPATIBILITÀ: amalo o restituiscilo entro 30 giorni per un rimborso completo, 1 anno di garanzia, che lo rende un ottimo regalo per le registrazioni e le docce del bambino o come regalo per i nuovi genitori. Il baby monitor Sense-U deve funzionare con l'app gratuita Sense-U Baby su dispositivi Apple iOS e Android che supportano BT4.0 e versioni successive.

Hospital, Heart Doppler - Heart Doppler: Fetus Heartbeat, Heart Monitor Hospital, Medical & Dental Equipment 1,29 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2012-05-15T00:00:00+02:00 Publication Date 2012-05-15T00:00:00Z

Foppapedretti Angelcare Ac127 Monitor Per Neonati Con Sensore Di Movimento, Bianco 149,00 € disponibile 12 new from 149,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Angelcare AC127 è un monitor digitale ascolta bimbo che rileva suoni e movimenti del neonato con pannello sensore wireless, attiva un allarme sonoro avvertendo in caso di assenza di qualsiasi movimento per più di 20 secondi

Composto da: unità genitore con attivazione vocale con visualizzazione della temperatura e batterie ricaricabili, unità bambino e materassino con sensore di movimento a livello di sensibilità variabile (tecnologia avanzata il sensore cattura tutti i movimenti del bambino)

Trasmissione digitale e sicura (DECT) a 1.8 GHz, con portata fino a 250 metri (in campo aperto); comunicazione a due vie tra le unità, mamma e papà possono parlare con il bebè

Altre funzioni: attivazione vocale, monitoraggio e visualizzazione della temperatura della stanza, trasmissione Wireless Bluetooth Low Energy; funzionamento con batterie ricaricabili; localizzatore unità genitore

Angelcare non è un prodotto medicale

T-Shirt Maglia Premaman Bimbo Bimba Sorpresa, Idea Regalo per Futura Mamma, Manica Corta (Bianco Maschietto, M) 17,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Meravigliosa idea regalo per una futura Mamma. Rendi orgogliosa la futura Mamma

Perfetto per outdoor, il tempo libero, il campeggio e le occasioni normali

Possono essere lavate a mano o in lavatrice a 30 gradi

Le nostre t-shirt sono disponibili nelle taglie: S/M/L

My Baby Heartbeat Monitor disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche heartbeat monitor baby heartbeat monitor

PRGR Monitor Portatile di Lancio Hs-130a, Avvia Unisex-Adulto, Nero, Taglia Unica 238,23 € disponibile Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una giochi per bambini di anni nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche Precisione superiore: utilizza Doppler Radar e algoritmi precisi per mostrare la velocità di swing, la velocità della palla, la distanza di trasporto, la distanza totale e il fattore di smashh per ogni club. Utilizzabile anche con tennis, calcio e baseball.

Facile da usare: accenderlo, metterlo giù e colpire. Alimentato da batterie (incluse). Nessun wifi, nessun download, nessuna applicazione necessaria. Cattura quasi il 100% degli scatti senza "giocherellare" con posizionamento come con gli altri.

Include tutto ciò di cui hai bisogno: batterie, custodia protettiva e manuale di istruzioni.

Schermo LCD: Visualizza risultati di misurazione e cronologia. Vite della fotocamera: utilizzato per collegare il dispositivo a treppiedi e altri fissaggi. Batterie - 4 batterie alcaline AAA

Pulsante di commutazione del display della distanza di volo: passa tra le modalità di visualizzazione della distanza di volo e di trasporto totale. Pulsante di scorrimento: utilizzato per scorrere le cronologie di misurazione e l'impostazione del dispositivo

Baby Shusher Sleep Miracle Soother 43,93 €

30,95 € disponibile 5 new from 30,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto rivoluzionario – conforta rapidamente il bambino con un suono "ssh" ritmico.

Tecnica genitoriale da "The Happiest Baby on the Block" (Il bambino più felice dell'isolato).

Opzioni di tempo – 15 o 30 minuti con controllo volume e sensore integrato.

È un grande regalo; ideale per neonati e più grandi.

Lo "ssh" ritmico ricorda al bambino di essere all'interno del grembo materno.

Bambino Movimento Monitor, Baby Monitor Con Sensore di Movimento da Posizionare Sotto il Materasso - Senza Contatto, Copertura di Tutta la Superficie del Lettino Con 2 Tappetini, Babysense 7 139,99 €

114,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il Babysense è un dispositivo molto sensibile in grado di monitorare e rilevare attraverso il materasso anche i movimenti più lievi del bambino.

Originale baby monitor senza contatto – adesso ancora più sensibile – minor rischio di falsi allarmi

Il monitor Babysense emette un segnale acustico di avvertimento nel caso in cui nell’arco di 20 secondi non rilevi nessun movimento oppure quando la frequenza dei movimenti sia inferiore a 10 micro-movimenti al minuto.

Il sistema di sensori passivi è assolutamente sicuro e non viene a contatto diretto con il bambino.

Due tappetini - sensore garantiscono la copertura di tutta la superficie della culla o del lettino.

Pixie Tunes Sistema di altoparlanti Baby Bump per riprodurre suoni, musica e parlare con il tuo bambino nel grembo materno da qualsiasi telefono cellulare, tablet e dispositivo audio portatile. verde 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche bambino avanzato urto headpohones: riprodurre la vostra musica preferita, la musica o si rivolga al bambino nel grembo materno dal vostro iPhone, Android o qualsiasi dispositivo audio portatile. Include stereo di precisione audio splitter in modo da mamma o papà può contemporaneamente ascoltare ciò che viene riprodotto al bambino nel grembo materno!

Sicuri e non invasivi: Germogli di altoparlanti di gravidanza per il ventre utilizzano la tecnologia di livello sonoro di sicurezza. Il sistema di altoparlanti attivo ha costruito in controllo del volume e il limitatore di ampiezza di giocare di nuovo al sicuro i suoni per il suo bambino. Il livello massimo del volume è simile alla madre e il padre di parlare ad alta voce per il loro bambino nel grembo materno.

Comodo e conveniente: comprende due coppie di cerotti adesivi in ​​silicone della pelle di sicurezza di grado medico riutilizzabili per fissare le gemme per la pancia e regolare in base alla posizione del bambino per il massimo comfort. Adesivi speciali riutilizzabili non lascerà alcun residuo sulla pelle e sulle ultime settimane.

Discreto e facile da usare: senza bisogno di cinture, cinturini, fibbie o abbigliamento particolare. sistema leggero è facile da regolare e cavo speciale non irrita la pelle. Nessun interruttore on / off o le impostazioni necessarie. Utilizzare a casa, al lavoro, a fare una passeggiata, dove si vuole.

Contenuto del kit: doppio del bambino di alta fedeltà bump cuffie altoparlanti con selettore di volume, due coppie di cerotti adesivi idrogel della pelle di sicurezza di grado medico, precisione audio stereo splitter per l'ascolto simultaneo, custodia da trasporto imbottita con lo spago tirare la linguetta di blocco.

Blmie Monitor ECG portatile,Elettrocardiografo con Bluetooth e USB,registratore ECG personale,compatibile con APP iOS e Android,può visualizzare ECG su telefoni cellulari e computer 69,99 €

59,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Quattro metodi di misurazione】Questo monitor ECG dispone di 4 metodi di misurazione, tra cui: ①Tra due dita indice o tra due palmi; ②Tra il torace e l'indice destro; ③Gamba sinistra (circa 10 cm sopra il malleolo mediale) e l'indice destro Tra; ④Polso sinistro e dito indice destro. Nota: è necessario assicurarsi che gli elettrodi siano completamente a contatto con la pelle. Devi solo aspettare 10s / 15s / 30s per ottenere risultati ECG accurati.

【Connessione Bluetooth】Scarica l'app sul tuo telefono cellulare/iPhone/iPad e Blmie Monitor ECG può facilmente accedere e visualizzare i record storici tramite il collegamento Bluetooth e archiviare i risultati delle misurazioni (illimitati) o condividerli via e-mail.

【Collegamento al computer tramite USB】Tramite connessione USB, l'elettrocardiografo ti permette di visualizzare/gestire comodamente i tuoi referti, e puoi salvarli, condividerli o stamparli in formato PDF sul tuo computer. È inoltre possibile configurare i parametri sul computer: attivazione/disattivazione della voce del battito cardiaco, tempo di registrazione (10s / 15s / 30s), lingua del sistema.

【Caratteristiche】L'ECG portatile è di piccole dimensioni e può essere portato con te per la misurazione sempre e ovunque. Batteria al litio ricaricabile. L'ECG può memorizzare 100 record storici. Schermo LCD IFT, lo schermo ad alta definizione è chiaro a colpo d'occhio. Si spegnerà automaticamente dopo un minuto di interruzione dell'uso per risparmiare energia.

【Persone applicabili】Adatto a pazienti con malattie croniche, in particolare cardiopatia ischemica, diabete, ipertensione, miocardite, obesità, palpitazioni cardiache, dispnea, disturbi del sonno, ecc.

TELAM Misuratore Dello Spessore, Portatile Digitale Spessimetro per Vernice Auto, Tester Della Pellicola Della Vernice Da 0,1 Micron / 0-1500um, Strumento Manuale Digitale Manuale Fe/Nfe Automobile 72,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Prestazioni eccezionali】 Campo di misura: 0 ~ 1300 µm, precisione di misurazione: ± (3% + 2 µm), risoluzione minima: 0,1 µm. Ci sono 6 punti esatti, circa 0/50/100/250/500/1000, e l'impostazione è molto comoda. Con funzione di risparmio energetico automatico, 15 minuti di inattività, spegnimento automatico, funzione di risparmio energetico.

【Design antiscivolo e dimensioni tascabili】 Lo spessimetro del rivestimento ha un design antiscivolo su entrambi i lati. Con le dimensioni mini di 130 mm x 62 mm x 32 mm, puoi portare con te in sicurezza lo spessimetro.

【Intelligente ed efficiente】 Il dispositivo di misurazione ha una sonda F e una sonda N. La sonda F viene utilizzata per determinare lo spessore di rivestimenti non magnetici come B. Cromo/rame/zinco/vernice/gomma su supporti in ferro/acciaio. La sonda N dovrebbe essere utilizzata per determinare lo spessore dello strato isolante, come ad esempio: B. Verniciatura/anodizzazione/ceramica su supporti in alluminio/rame/ottone.

【Materiale di alta qualità】 Questo spessimetro viene utilizzato per misurare lo spessore del rivestimento zincato o del rivestimento superficiale del metallo. Nello specifico, può essere lo spessore del rivestimento non magnetico sulla superficie di materiali magnetici come acciaio/ferro (come cromo/lacca/ceramica) o lo spessore dello strato di materiali non magnetici come rame/alluminio (come colore).

【Spessimetro del rivestimento della vernice dell'auto】 Spessimetro del rivestimento * 1, spessimetro del pneumatico * 1, guida rapida * 1, batteria da 9 V * 1, substrato di ferro * 1, substrato di alluminio * 1, standard di spessore * 5. Ampiamente usato nella produzione, lavorazione dei metalli, industria chimica E il campo dell'ispezione dei trasporti.

Fetal Doppler gel per ecografia (confezione da 2) 3,56 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2 x 250 ml Gel ultrasuoni trasmissione

Acusticamente corretta per l' ampia gamma di frequenze usate

Totalmente acquosa, non macchia gli abiti o danneggia i trasduttori.

Usato e raccomandato dai migliori produttori di attrezzature mediche ad ultrasuoni

Sensori per baby monitor Sense-U: traccia il movimento addominale, il ribaltamento e la temperatura della pelle del tuo bambino con il nuovo design della chiusura 139,99 € disponibile 2 new from 139,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Conosci che il tuo bambino è ben fatto: integrato con il chipset di sensore ad alte prestazioni, Sense-U monitora con precisione la movimento addominale del tuo bambino durante il sonno, e lo notifica con un allarme udibile che non ci sia movimento di movimento addominale dal tuo smartphone.

Misurare la temperatura della pelle per il riscaldamento e le bevande fredde: controlla la temperatura della pelle del tuo bambino con un termometro integrato e ti avvisa quando sei fuori delle zone preimpostate.

Notificare di dormire a pancia in giù: Controlla la posizione del sonno del tuo bambino e ti avviserà quando il tuo bambino tornerà sul suo stomaco.

Tecnologia Bluetooth a basso consumo energetico e garanzia di rimborso del denaro di 30 giorni: Sense-U Baby Monitor utilizza Bluetooth Low Energy (BT4.0) che ha un livello di radiazioni quasi nullà e una distanza di comunicazione fino a 15 m. Si prega di notare che i firewalls influenzano la distanza di comunicazione. Mi piace o ritorna entro 30 giorni per ottenere un rimborso completo, quindi è un ottimo regalo per i bambini e le docce o come regalo per i nuovi genitori.

Istruzioni per l'uso: il dispositivo deve essere agganciato al pannolino Snug Fit (pantaloncini, pantaloncini, ecc.) intorno all'ombelico del bambino per ottenere letture di salute precise, altrimenti può inserire falsi allarmi. Quando si rimuove il dispositivo dalla clip, premere delicatamente la parte posteriore del dispositivo per evitare di respirare l'accessorio dall'anello.

Cintura Donna Incinta, 2 pcs Cintura di Monitoraggio del Cuore Fetale Cintura Fetale Cintura di Monitoraggio del Cuore Fetale Strumento 15,99 € disponibile 2 new from 15,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una indovinelli divertentissimi nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche Design a scatto: la cinghia elastica di questa cinghia di monitoraggio fetale presenta un pulsante, un design ergonomico, facile da indossare e da togliere e più comodo da usare.

Esperienza piacevole: il materiale di questo cinturino di monitoraggio fetale è morbido, confortevole e igienico, adatto a donne in gravidanza e può regalarti un'esperienza piacevole.

Applicazione: questa cintura di monitoraggio fetale è adatta per monitorare il cuore fetale dopo cure prenatali dopo 28 settimane.Se ci sono problemi con i nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci in tempo e faremo del nostro meglio per risolverli.

Pratico e igienico: questo monitoraggio fetale è adatto alle donne in gravidanza per eseguire il monitoraggio del cuore fetale. Questo serve per evitare un'infezione crociata. Le donne in gravidanza dovrebbero indossarle prima del test.

Alta qualità: questa cintura di monitoraggio fetale è realizzata con materiali di alta qualità, è atossica e innocua, non irritante, sicura da usare e può essere acquistata con fiducia.

Cintura donna incinta, cintura di monitoraggio,cintura di monitoraggio del cuore fetale per donne in gravidanza monitoraggio del cuore fetale cintura monitoraggio fetale fasciatura 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Applicazione: questa cintura di monitoraggio fetale è adatta per monitorare il cuore fetale dopo cure prenatali dopo 28 settimane.Se ci sono problemi con i nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci in tempo e faremo del nostro meglio per risolverli.

Pratico e igienico: questo monitoraggio fetale è adatto alle donne in gravidanza per eseguire il monitoraggio del cuore fetale. Questo serve per evitare un'infezione crociata. Le donne in gravidanza dovrebbero indossarle prima del test.

Alta qualità: questa cintura di monitoraggio fetale è realizzata con materiali di alta qualità, è atossica e innocua, non irritante, sicura da usare e può essere acquistata con fiducia.

Design a scatto: la cinghia elastica di questa cinghia di monitoraggio fetale presenta un pulsante, un design ergonomico, facile da indossare e da togliere e più comodo da usare.

Esperienza piacevole: il materiale di questo cinturino di monitoraggio fetale è morbido, confortevole e igienico, adatto a donne in gravidanza e può regalarti un'esperienza piacevole.

Cintura per fasciatura fetale professionale per monitoraggio del cuore 2 pezzi con design a scatto per donne in gravidanza 18,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design a scatto】la cinghia elastica di questa cinghia di monitoraggio fetale presenta un pulsante, un design ergonomico, facile da indossare e da togliere e più comodo da usare.

【Design ergonomico】Questo monitor fetale è adatto a donne in gravidanza per monitorare la frequenza cardiaca fetale per evitare infezioni crociate. Le donne incinte dovrebbero indossarlo prima del test. Design ergonomico, facile da indossare e da togliere, comodo da indossare.

【Alta qualità】il materiale di questo cinturino di monitoraggio fetale è morbido, confortevole e igienico, adatto a donne in gravidanza e può regalarti un'esperienza piacevole.

【Applicazione】Questa cintura di monitoraggio fetale è adatta per monitorare il cuore fetale dopo cure prenatali dopo 28 settimane.Se ci sono problemi con i nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci in tempo e faremo del nostro meglio per risolverli.

【Pratico e igienico】Questo monitoraggio fetale è adatto alle donne in gravidanza per eseguire il monitoraggio del cuore fetale. Questo serve per evitare un'infezione crociata.

Pregnancy and Human Development for First-Time Moms: Staying healthy and how to advocate for yourself during pregnancy (English Edition) 3,75 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Release Date 2022-05-25T10:29:42.738-00:00 Language Inglese Number Of Pages 78 Publication Date 2022-05-25T10:29:42.738-00:00 Format eBook Kindle

Dear future mother - Pregnancy Journal: Pregnancy Journal and Memory Book for Mom and Baby To be completed - Guided Pregnancy book to support the ... thoughts, strong moment... during 9 months. 11,19 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Release Date 2021-06-04T00:00:01Z Language Inglese Number Of Pages 43 Publication Date 2021-06-04T00:00:01Z

Dear future mother - Pregnancy Journal: Pregnancy Journal and Memory Book for Mom and Baby To be completed - Guided Pregnancy book to support the ... thoughts, strong moment... during 9 months. 7,18 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Release Date 2021-06-04T00:00:01Z Language Inglese Number Of Pages 43 Publication Date 2021-06-04T00:00:01Z

VOICE CADDIE SWING CADDIE SC300I MONITOR DI LANCIO DA GOLF PORTATILE (2021) 456,16 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Misura la distanza di trasporto/totale, fattore di rottura, angolo di lancio, velocità di oscillazione, apice (altezza massima), velocità della palla e velocità di rotazione

Tecnologia radar Doppler, uscita vocale della distanza

Durata della batteria migliorata, feedback istantaneo tramite display LCD

Nuova connettività dell'app tra cui analisi video, angoli regolabili del loft

App (iOS, Android-TBC) per dati e statistiche in tempo reale/integrati per ogni club e statistiche

Pulsossimetro per neonati, Saturimetro da Piede, con Bluetooth e Sveglia in APP, Monitora continuamente la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca, Adatto a bambini di 0-36 mesi 159,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ 【Specificamente per il bambino】Per Baby 0-3 anni; Adatta alle dimensioni del piede del bambino e ai requisiti di sicurezza durante il sonno.

✅ 【Monitoraggio in tempo reale】Traccia e registra in tempo reale la saturazione di ossigeno del tuo bambino e la frequenza cardiaca ogni secondo continuamente.

✅ 【indossabile】Il tessuto delicato e traspirante offre un'esperienza d'uso confortevole come un calzino.

✅ 【Promemoria audio】Promemoria audio per bassi livelli di ossigeno nel sangue nell'APP e nel dispositivo mobile; Volume e soglia di allarme regolabili.

✅ 【APP gratuita per iOS/Android】Associazione tramite Bluetooth 4.0; Tieni traccia dei dati in tempo reale, rivedi i record della cronologia e ricevi allarmi istantaneamente.

ZUWIT Cintura Protettiva per Gravidanza, Comfort per Le Mamme in Gravidanza Pancia, Proteggi Il nascituro, Cintura Protettiva per Le Donne Incinte(Verte) 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per le donne in gravidanza, o le persone con ferite all'addome, o le persone con la pancia di birra, possono aiutare a ridurre il disagio durante la guida.

Premium - Gel di trasmissione per doppler fetale - Fatto in Francia 2 x 250 ml 11,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il gel Premium per Doppler fetale e monitoraggio del bambino.

Trasmissione eccelente degli ultrasuoni. Viene usato da migliaia di professionisti in Europa.

Compatibile con tutti i dispositivi : Sonoline – Coccon Life – Comed – AngelSounds

Incolore – Inodore – senza ftalati –non macchia – PH neutro – non oleoso – texture acquosa.

Prodotto in Francia e certificato CE. 2 flaconi da 250ml.

Sense-U Baby Monitor 2: tiene traccia dei movimenti addominali, del ribaltamento, della temperatura e della posizione del sonno del tuo bambino da qualsiasi luogo con avvisi di luci e suoni 189,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CONOSCERE CHE IL TUO BAMBINO È OK OVUNQUE: Il Sense-U Baby Monitor 2 tiene traccia dei movimenti addominali del tuo bambino, della temperatura della pelle, della posizione del sonno e ti avvisa quando succede qualcosa al tuo bambino, da qualsiasi luogo.

AVVISO DI POSIZIONE PERICOLOSA DEL SONNO: Per la sicurezza del tuo bambino, mettilo sempre sulla schiena per dormire e non a pancia in giù o di lato. Il Sense-U Baby Monitor 2 ti avvisa quando il tuo bambino si gira per dormire a pancia in giù.

PROTEGGI IL TUO BAMBINO DAL SURRISCALDAMENTO E DAL FREDDO: è importante assicurarsi che il tuo bambino abbia una temperatura cutanea normale, né troppo calda né troppo fredda. Il Sense-U Baby 2 ti avvisa quando i livelli di temperatura della pelle del tuo bambino vanno al di fuori della normale zona di temperatura.

AVVISI DI LUCI E SUONI E GEMELLI SUPPORTATI ORA: Quando succede qualcosa al tuo bambino, la stazione base Sense-U ti avviserà istantaneamente con luci e suoni e riceverai notifiche sonore anche sul tuo smartphone. Nel frattempo, ora sono supportati gemelli e multipli!

30 NOTTI SENZA RISCHI E COMPATIBILITÀ: amalo o restituiscilo entro 30 giorni per un rimborso completo, rendendolo un ottimo regalo per i nuovi genitori. * È necessaria una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Le reti Hotspot WiFi e WiFi 5G non sono supportate. * Aggiorna la tua app Sense-U all'ultima versione (Android 3.3.1 o iOS 3.3.4) e il firmware del dispositivo Baby a 3.7.40, il firmware della stazione base a 2.1.46 o 3.0.26, per una migliore connessione prestazione.

Tecnocarta GUS260 Gel per Ultrasuoni in Flacone da 250 ml, Azzurro 6,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Idrosolubile

Senza sali

Non sterile

Non unto

Colore azzurro

Heart's Sign Idee Regalo per Donne Incinta Cornice Ecografia | Futura Mamma Sonogramma | Cornice Amore a Prima Vista Ecografia 17,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cornice unica a ultrasuoni per bambini; design unico e stile cornice per foto a ultrasuoni.

Heart's Sign Cornice con sonogramma: semi-fatta a mano, incisione al laser, cornice in legno di alta qualità diventerà un ricordo prezioso per gli anni a venire.

Sorprendi la persona amata con questa bella e unica cornice regalo per annuncio del bambino per donne incinte e mamme in attesa; un regalo speciale per un ricordo speciale.

Queste cornici a ultrasuoni per bambino saranno il regalo ideale per una festa di sesso, baby shower o qualsiasi festa parente.

Dimensioni - Cornice Love at first sight 20 x 15 pollici; Dimensioni foto sonogramma: max 2 pollici (diametro); Base: 15 x 10 cm. READ Guida definitiva per acquistare una forni elettrici per pizza prezzi nel 2022 - I migliori 40 compilati!

D-Heart Monitor ECG Portatile Professionale | Elettrocardiografo Portatile Per Elettrocardiogramma a 8/12 Derivazioni Per Pazienti E Medici | Collegabile Con Bluetooth a IOS E Android (60 Elettrodi) 328,00 € disponibile 2 new from 328,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL TUO MONITOR ECG PORTATILE PROFESSIONALE A 12 DERIVAZIONI: D-Heart è un elettrocardiografo professionale portatile per elettrocardiogramma a 8 e 12 derivazioni. La registrazione di base è a 8 canali, ma puoi anche effettuare una registrazione a 12 canali, muovendo l'elettrodo da V3 a V4, V6, V1, V5! Con l'intelligenza artificiale ti guidiamo al posizionamento corretto degli elettrodi mostrando sul tuo device l'immagine del tuo torace con segni virtuali degli elettrodi.

PIÙ FACILITÀ DI UTILIZZO PER TE: D-Heart è il primo dispositivo ECG portatile per smartphone che è semplice da usare e clinicamente affidabile. Permette a chiunque di eseguire un ECG ospedaliero in totale autonomia e di inviare i risultati al servizio di tele-cardiologia 24/7 o al proprio medico di fiducia. D-Heart pesa meno di uno smartphone, si ricarica se posizionato all'interno della sua custodia (60 elettrodi sono inclusi) e ti permette di monitorare la salute del tuo cuore!

VANTAGGI ESCLUSIVI PER TE E IL TUO PROFESSIONISTA: Per il corretto utilizzo del monitor ECG portatile professionale D-Heart non occorre lettino, il paziente può stare seduto. Utilizzabile anche da qualsiasi operatore sanitario non medico. App aggiornata al GDPR, Made in Italy, assistenza entro 24 ore, qualità ospedaliera alla metà del prezzo grazie alla sua tecnologia innovativa, portabilità estrema, mai più necessità di prese della corrente.

PROCESSI CERTIFICATI E CONTROLLO DETTAGLIATO: Concentriamo la nostra attenzione sulla qualità e sicurezza dei nostri prodotti usando standard di qualità molto elevati. Il trattamento di dati personali per comunicazioni di marketing e la cessione e/o comunicazione di dati terzi ad aziende operanti nei settori farmaceutico, biomedicale, della cura del corpo, dello sport e del tempo libero sono FACOLTATIVI.

DESIGN FRUTTO DELLA NOSTRA APPASSIONATA RICERCA: Il monitor ECG portatile professionale D-Heart è stato premiato come miglior prodotto di design (premio Compasso d'Oro nel 2020) e migliore esperienza d'uso per l'utente (Reddot e premio ADI Design nel 2018). D-Heart costa 5 volte meno di un elettrocardiografo ospedaliero professionale, garantendo stesso standard clinico ed avendo compatibilità massima con tablet e smartphone android e ios (consultare lista dispositivi compatibili).

Femina – Gel di Trasmissione per Doppler fetale con Aloe Vera – Prodotto in Francia – 2 x 250ml 13,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il gel Femina e un gel di trasmissione per Doppler fetale e ecografia. Ascoltate il battito cardiaco di vostro bambino grazie a Femina. Sua formula unica permette una conducibilita ottimale dalle onde verso la sonda Doppler senza perdite di segnale

Il gel Femina e molto viscoso, e quindi sua consistenza e morbida e piacevole. Permette sopratutto al gel di non scorrere e di rimanere piu a lungo sulla pelle. E compatibile con tutti i dispositivi : Sanoline, Cocoon Life, Comed, AngelSounds

Il gel Femina per Doppler contiene dell’aloe vera cosi idrata la pelle durante le sessioni. E senza paraben, senza ftalati, senza silicone. Suo PH e neutro e non contiene coloranti. Cosi rispetta la salute della mamma e del bambino

Nostro gel Doppler a base di acqua non appiccica e non lascia residui ne sulla pelle ne sulla sonda. E semplice da pullire, basta dell’acqua e un pano

Il gel Femina e preparato e prodotto in Francia e rispetta le norme CE. 2 flaconi da 250ml

