Guida definitiva per acquistare una ombrelloni da giardino con palo laterale nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore ombrelloni da giardino con palo laterale? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi ombrelloni da giardino con palo laterale venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa ombrelloni da giardino con palo laterale. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

BAKAJI Ombrellone da Giardino Decentrato 2,5 x 2,5 Mt Palo in Metallo Chiusura a Leva Base a Croce Sistema Air Vent Arredamento Esterno Gazebo Piscina Giardino Terrazzo Ambienti Esterni (Coffee) 89,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fantastico e Nuovo Ombrellone da Giardino a Palo Laterale Decentrato con apertura e chiusura a Leva, solida struttura portante in metallo, con telo di Copertura in Polycotton con pendente, Antipioggia, Resistente alle alte e basse temperature, che garantisce un'ottima protezione dai raggi UV.

Caratteristica principale del nuovo Ombrellone con base a croce è la resistente struttura a 4 stecche in metallo che ne garantisce una ottima resistenza nel tempo, e una perfetta stabilità anche durante le giornate più ventilate.

Il palo laterale in metallo non arrugginisce, grazie ad una speciale verniciatura a polvere. Apertura manuale a leva, Grande stabilità e robustezza, ferramenta in metallo antiruggine

Dal design raffinato, è ideale in giardini, terrazze e piscine, un complemento d'arredo indispensabile per godersi l'estate all'aperto.

Daimetro dell'ombrellone: 2,5 x 2,5 metri - Altezza dell'ombrellone: 2,3 metri circa - Dimensioni totali dell'ombrellone ( aperto ): 250 x 250 x 230 cm circa - Palo laterale in metallo tubolare 4,2mm - Telo in Polycotton 160gr con pendente Antistrappo, ( Waterproof ) Impermeabile, resistente agli agenti atmosferici - Base a croce - Apertura e Chiusura a leva

OMBRELLONE DA GIARDINO CON PALO LATERALE 3 X 3 METRI IN ALLUMINIO 315,14 €

252,99 € disponibile 3 new from 252,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Giardino e arredamento esterni

Marca: HOME

Dimensioni: 30x30x30 cm

Gardenia Retrattile Ombrellone da Giardino Palo Manovella 3x3 con Flaps Laterali, Antracite-Ecrù 279,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Struttura in alluminio, verniciato a polvere grigio antracite, palo monoblocco con base a Croce 50x50

Può essere ruotato di 360 ° utilizzando il sistema a pedale incluso. Il telo è inclinabile lungo l'asse con l'utilizzo della pratica maniglia

Perfetto per il tuo Giardino, Bar, Ristorante, Piscina o qualsiasi altro spazio aperto

Telo realizzato al 100% in poliestere, la struttura è composta da: alluminio e acciaio

E' preferibile l'utilizzo con Basi Quadrate 50x50 da riempire con Acqua e Sabbia oppure con Mattonelle 50x50 per un contrappeso di almeno 40kg

Ombrellone da giardino 3x4 canvamodello RIMINI con braccio laterale, telo da 250gr e rotazione palo 360 gradi, ombrellone con palo in alluminio 539,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone da giardino, concediti attimi di confort al riparo totale dai raggi del sole

Ombrellone da giardino 3x4 elemento che si adegua a tutti i tipi di arredamento outdoor

Ombrellone da bar con braccio laterale e 8 stecche. Prodotto fondamentale per rendere unici i tuoi spazi esterni

Ombrellone da balcone con base e grandezza palo. Ti permette di decorare al meglio le aree verdi della tua casa grazie alla sua presenza indispensabile e diventando così il punto essenziale nel tuo giardino per poter posizione una tavolata, un set di divani o delle sedie da giardino. centrale 93x57

Ombrelloni decentrati colore bianco con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore bianco, in pendant con il telo sempre di colore bianco, crea un’atmosfera elegante e fresca nei tuoi luoghi esterni.

Hortan Enrico Coveri Ombrellone Decentrato Diametro 3 x 2 Metri con Palo Laterale, Struttura in Acciaio E Chiusura a Manovella per Arredo Esterno, Giardino e Terrazzo 89,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FIRMATO ENRICO COVERI: Per i tuoi momenti di relax con famiglia e amici scegli la qualità del Marchio Enrico Coveri con questo ombrellone con palo laterale e solida struttura in acciaio. Ideale anche per chi deve arredare spazi esterni di bar, hotel, ristorante e attività commerciali.

STRUTTURA PROFESSIONALE: Apertura facilitata grazie alla manovella laterale e con la pratica impugnatura potrai regolare l’inclinazione in modo da ripararti dal sole a ogni ora della giornata. Dotato di sistema Air Vent che grazie all’apertura superiore evita che il telo possa trattenere vento in caso di tempeste e subisca danni ribaltandosi, questo meccanismo aiuta anche il ricircolo dell’aria per offrire sempre un fresco riparo.

CURATO IN OGNI DETTAGLIO: Progettato con base a croce utile per distribuire il peso in modo omogeneo e aumentarne la stabilità. La copertura è sorretta da un telaio con 6 stecche dallo spessore di 2 Cm in modo da essere più resistente contro vento e pioggia. La struttura è in acciaio inossidabile con tubolare rinforzato da 50 mm ed è concepito con dimensioni salvaspazio perché è possibile richiuderlo in verticale dopo l’utilizzo.

CARATTERISTICHE: Il rivestimento è realizzato in tessuto poliestere da 160 gr/mq, materiale studiato per essere più resistente del cotone e per offrire riparo dal sole più forte e dall'umidità serale. Questa copertura rende l’ombrellone impermeabile, resistente all'usura, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, aiuta a prevenire la formazione di muffa ed il rapido scolorimento della superficie.

DIMENSIONI: Misure Ombrellone rettangolare, Larghezza: 300 Cm, Profondità: 200 Cm, Altezza: 210 Cm. Tubo struttura: 50 mm. Stecche telaio: 20 mm. READ Guida definitiva per acquistare una fondotinta per trucco sposa nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Megashopitalia Ombrellone da Giardino a Sbalzo Quadrato 3x3 MT in Alluminio Ecrù a Banana Decentrato Ristorante Bar Locale Balcone Terrazzo Esterno con Telo in Poliestere Impermeabile 129,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Struttura in acciaio Misura 3x3 Metri a 8 Stecche Basclunte

Protezione dai raggi UV: 30+

Telo Beige in poliestere impermeabile da 180 g/m2 con camino per sfiato dell' aria

Apertura e Chiusura a Manovella Rapida e Sicura e con Sistema di Regolazione dell'inclinazione dell' ombrellone in diverse posizioni

Base a croce con sistema anticaduta (PIASTRELLE IN CEMENTO NON INCLUSE)

casa.pro Ombrellone da Giardino con Palo Laterale in Acciaio 245 x 270 cm Ombrellone Decentrato con Inclinazione Regolabile e Telo Idrorepellente - Grigio 97,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con un'ombrellone decentrato lo spazio all'esterno diventa confortevole anche nelle ore piú calde. Protegge dal calore del sole e anche dalla pioggia grazie al materiale idrorepellente del telo. É ideale sia nel giardino che nelle terrazze.

Misure: - altezza: 245 cm - diametro del telo: 270 cm - larghezza: 290 cm - altezza del telo: 200 cm

Descrizione: - apertura e chiusura a manovella - inclinazione regolabile - dotato di sistema di ventilazione - grazie ai sostegni in acciaio, la struttura é molto stabile - telo antipioggia

Materiale: - telo: 100% poliestere (160g/m²) - palo: acciaio Colore: Grigio

Prodotto di [casa.pro]

GARDENIA Spring 300, Ombrellone da Giardino Ø mt. 3X3 Decentrato in Acciaio da Esterno Arredo Piscina, Gazebo, Terrazze, Bar, Hotel, Balconi - Palo Antracite Telo Bianco 84,00 € disponibile 2 new from 84,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone a Palo Decentrato Retrattile da 3 metri di diametro

Telo di copertura di colore Bianco con airvent in poliestere idrorepellente 180gr./mq.

Dotato di Base a Croce, da fissare con mattonelle o basi da riempire con acqua (non incluse)

Apertura a manovella con ingombro esterno: L. 300cm - P. 300 - H. 260 cm

BAKAJI Ombrellone da Giardino Decentrato 3x3 Mt Palo Alluminio Chiusura a Manovella Base a Croce Sistema Air Vent Arredamento Esterno Gazebo Piscina Giardino Terrazzo Ambienti Esterni (Ecrù) 79,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Fantastico e Nuovo Ombrellone da Giardino a Palo Laterale Decentrato con apertura e chiusura con carrucola, solida struttura portante in alluminio, con telo di Copertura in Poliestere con pendente, Antipioggia, Resistente alle alte e basse temperature, che garantisce un'ottima protezione dai raggi UV.

Caratteristica principale del nuovo Ombrellone con base a croce è la resistente struttura a 6 stecche in metallo che ne garantisce una ottima resistenza nel tempo, e una perfetta stabilità anche durante le giornate più ventilate.

Il palo laterale in ,alluminio non arrugginisce, grazie ad una speciale verniciatura a polvere. Apertura manuale con carrucola, Grande stabilità e robustezza, ferramenta in metallo antiruggine

Dal design raffinato, è ideale in giardini, terrazze e piscine, un complemento d'arredo indispensabile per godersi l'estate all'aperto.

Diametro dell'ombrellone: 3 metri - Altezza dell'ombrellone: 2,3 metri circa - Dimensioni totali dell'ombrellone ( aperto ): 300 x 230 cm circa - Telo in Poliestere con pendente Antistrappo, ( Waterproof ) Impermeabile, resistente agli agenti atmosferici , grande robustezza - Base a croce - Apertura e Chiusura a carrucola.

My_garden Senso Ombrellone a Braccio Retrattile, Tortora, 3 x 3 Metri 289,90 € disponibile 6 new from 268,93€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone a Braccio Retrattile Senso 3x3 - The ORIGINAL

Struttura in Alluminio verniciato a polvere epossidica di colore tortora, con palo decentrato 77 x 48 mm, 8 stecche 12 x 23 mm

Telo in poliestere con rivestimento in PVC idrorepellente 250 g/m2 di colore sabbia, con camino antivento

Parasole Ombreggiante con Sistema di Apertura Facile a manovella, Regolazione dell'inclinazione in diverse posizioni, Rotazione a 360° con pedale a frizione

Misure Ingombro Esterno: L. 300 cm, P. 300 cm, H. 270 cm

Ombrellone da giardino 4x4 modello RIMINI con braccio laterale, telo da 250gr e rotazione palo 360 gradi, ombrellone con palo in alluminio 599,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone da giardino, concediti attimi di confort al riparo totale dai raggi del sole

Ombrellone da giardino 4x4 elemento che si adegua a tutti i tipi di arredamento outdoor

Ombrellone da bar con braccio laterale e 8 stecche. Prodotto fondamentale per rendere unici i tuoi spazi esterni

Ombrellone da balcone con base e grandezza palo. Ti permette di decorare al meglio le aree verdi della tua casa grazie alla sua presenza indispensabile e diventando così il punto essenziale nel tuo giardino per poter posizione una tavolata, un set di divani o delle sedie da giardino. centrale 93x57

Ombrelloni decentrati colore bianco con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore bianco, in pendant con il telo sempre di colore bianco, crea un’atmosfera elegante e fresca nei tuoi luoghi esterni.

Yellowshop - Ombrellone Da Giardino Ø mt. 3X3 Decentrato In Acciaio Da Esterno Arredo Piscina, Gazebo, Terrazze, Bar, Hotel, Balconi 91,50 € disponibile 3 new from 91,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone colore Beige con palo decentrato in acciaio Ø mm 48,8 verniciato a polveri

Balene: 8 Stecche in alluminio mm 12 x 18, verniciate a polveri

Telo di copertura con airvent in poliestere idrorepellente 180gr./mq.

Base di sostegno a croce fissabile a terra o con posa di piastre quadrate

Apertura a manovella con ingombro esterno: L. 300cm - P. 300 - H. 260 cm

LIFE IS Ombrellone da Giardino a Palo Laterale con Apertura Automatica,Misura 3x4 Metri.Palo in Alluminio 96x64 mm.Camino Antivento.Base a Croce Girevole a 360°.Cover Invernale Inclusa.Colore Bianco 899,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone da Giardino a Palo Laterale. Dimensioni 3 x 4 metri.

Palo in alluminio verniciato 96 x 64 mm. Palo di grandi dimensioni che dona all'ombrellone da giardino una grande stabilità.

8 stecche in acciaio 15 x 30 mm

Apertura automatica idraulica. Questo sistema di apertura tramite un pistone idraulico permette una grande facilità di apertura dell'ombrellone da giardino. E' sufficiente sbloccare il meccanismo e l'ombrellone si apre automaticamente.

Tessuto in poliestere da 260 gr con rivestimento PA

FP-TECH OMBRELLONE da Giardino DECENTRATO 3X3 ORIENTABILE Girevole A 360° PALO Alluminio (Struttura Bianca e Telo Bianco) 229,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Struttura Bianca e Telo Bianco Size Large 3x3

Ombrellone da giardino 3x3 modello RIMINI con braccio laterale, telo da 250gr e rotazione palo 360 gradi, ombrellone con palo in alluminio 429,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone da giardino, concediti attimi di confort al riparo totale dai raggi del sole

Ombrellone da giardino 3x3 elemento che si adegua a tutti i tipi di arredamento outdoor

Ombrellone da bar con braccio laterale e 8 stecche. Prodotto fondamentale per rendere unici i tuoi spazi esterni

Ombrellone da balcone con base e grandezza palo. Ti permette di decorare al meglio le aree verdi della tua casa grazie alla sua presenza indispensabile e diventando così il punto essenziale nel tuo giardino per poter posizione una tavolata, un set di divani o delle sedie da giardino. centrale 93x57

Ombrelloni decentrati colore grigio con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore bianco, in pendant con il telo sempre di colore bianco, crea un’atmosfera elegante e fresca nei tuoi luoghi esterni. READ Disney Plus paga $ 2 al mese per streamer nuovi e di ritorno

Milani Home s.r.l.s. Ombrellone 3 X 4 da Giardino Luce Incorporata con Palo Decentrato Laterale A Braccio Dotato di LED Colore Grigio 499,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Dimensioni: m 3 x 4

✅8 stecche in alluminio 14 x 24 mm

✅Led posti nelle stecche per poter sfruttare l'ombrellone anche di sera.

✅Perfetto per ambienti commerciali e domestici

✅Materiali di ottima fattura e duraturi nel tempo

Danieli Ombrellone da Giardino 3x3 | Palo Decentrato in Alluminio Grigio Antracite con Chiusura a Soffietto | Telo in Poliestere da 200 gr | Dimensione del Parasole 3x3 mt 422,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Struttura in alluminio verniciato a polveri finitura grigio antracite con sezione 53x77 mm e un peso di 20 kg

✅Stecche in alluminio 14 x 24 mm

✅Rotazione a 360° e inclianazione verticale del parasole

✅Chiusura Retrattile

✅Base a croce predisposta per marmette | Marmette non incluse

LIFE IS Ombrellone da Giardino a Palo Laterale Misura 2 x 3 m. Palo in Acciaio. Apertura a manovella. Stecche in Acciaio. Tessuto Poliestere. Camino Antivento. Base a Croce. 149,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone da Giardino a Palo Laterale. Dimensioni 2 x 3 metri

Palo in acciaio verniciato.

8 stecche in acciaio 12 x 18 mm

Apertura manuale con Manovella

Tessuto in poliestere da 180 gr

OMBRELLONE DA GIARDINO 3 X 3 METRI CON PALO LATERALE IN ALLUMINIO COLOR BIANCO 242,00 € disponibile 5 new from 242,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Elegante ombrellone da giardino quadrato in alluminio. Il palo decentrato consente di sfruttare al massimo la zona l'intera zona d'ombra

Telo con volante e camino anti vento per una maggiore stabilità, realizzato in poliestere da 180 grammi al metro quadrato

Dimensioni 3 x 3 metri; Altezza massima con base 2,60 metri; Palo robusto da 45 x 65 millimetri

Base a croce inclusa da 110 x 110 centimetri; Mattonelle non incluse, si consigliano della misura da 50 x 50 centimetri

Decorspace Ombrellone in Alluminio con palo Laterale orientabile da Giardino Orion Effetto Legno (3 x 4 mt) 669,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Telo in poliestere Beige 250 gr/m2 con rivestimento in pa (poliammide)

Palo in alluminio verniciato a polvere (poliestere) effetto legno

Palo girevole 360° con pedalina.

Base a croce in Acciaio

I modelli 3x3 e 3x4 sono dotati di sistema per inclinazione ombrello destra-sinistra

Ombrellone Da Giardino Esterno Con Palo Decentrato in Alluminio 3x3 Gazebo Per Piscina Terrazzo (Beige) 78,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone da Giardino con Palo Laterale Decentrato, solida struttura portante in Alluminio, con telo di Copertura

Caratteristica principale di questo ombrellone con base a croce è la resistente struttura a 6 stecche in Acciaio che ne garantisce una ottima resistenza nel tempo, e una perfetta stabilità anche durante le giornate più ventilate

Apertura manuale a manovella, Grande stabilità e robustezza, ferramenta in metallo antiruggine

Dimensioni totali dell'ombrellone ( aperto ): 300 x 250 cm

Con Sistema di ventilazione anti ribaltamento

Milani Home s.r.l.s. Ombrellone 3 X 4 da Giardino Luce Incorporata con Palo Decentrato Laterale A Braccio Dotato di LED Colore Bianco 499,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Dimensioni: m 3 x 4

✅8 stecche in alluminio 14 x 24 mm

✅Led posti nelle stecche per poter sfruttare l'ombrellone anche di sera.

✅Perfetto per ambienti commerciali e domestici

✅Materiali di ottima fattura e duraturi nel tempo

Milani Home s.r.l.s. Ombrellone 3 X 3 da Giardino Luce Venduta Separatamente con Palo Decentrato Laterale A Braccio Colore Grigio Modello Volta 259,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Dimensioni: m 3 x 3

✅8 stecche in alluminio 13 x 22 mm

✅Possibilità di aggiungere modulo con cassa bluetooth e luci led

✅Perfetto per ambienti commerciali e domestici

✅Materiali di ottima fattura e duraturi nel tempo

Ombrellone da giardino 3x4 modello RIMINI con braccio laterale, telo da 250gr e rotazione palo 360 gradi, ombrellone con palo in alluminio 539,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone da giardino, concediti attimi di confort al riparo totale dai raggi del sole

Ombrellone da giardino 3x4 elemento che si adegua a tutti i tipi di arredamento outdoor

Ombrellone da bar con braccio laterale e 8 stecche. Prodotto fondamentale per rendere unici i tuoi spazi esterni

Ombrellone da balcone con base e grandezza palo. Ti permette di decorare al meglio le aree verdi della tua casa grazie alla sua presenza indispensabile e diventando così il punto essenziale nel tuo giardino per poter posizione una tavolata, un set di divani o delle sedie da giardino. centrale 93x57

Ombrelloni decentrati colore bianco con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore bianco, in pendant con il telo sempre di colore bianco, crea un’atmosfera elegante e fresca nei tuoi luoghi esterni.

Alba Ombrellone Da Giardino mt. 3x3 Decentrato In Acciaio Da Esterno Arredo Giardino e Piscina 99,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Struttura in ferro verniciato a polvere epossidica di colore grigio con palo decentrato.

Base a croce e telo in poliestere 180g/m2 con pendente.

Possibilità di regolare l'inclinazione in multiposizione grazie al maniglione laterale.

L'ombrellone si chiude con 2 semplici gesti ed è pratico e veloce da spostare.

Ombrellone da giardino 3x3 modello RIMINI con braccio laterale, telo da 250gr e rotazione palo 360 gradi, ombrellone con palo in alluminio 429,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ombrellone da giardino, concediti attimi di confort al riparo totale dai raggi del sole

Ombrellone da giardino 3x3 elemento che si adegua a tutti i tipi di arredamento outdoor

Ombrellone da bar con braccio laterale e 8 stecche. Prodotto fondamentale per rendere unici i tuoi spazi esterni

Ombrellone da balcone con base e grandezza palo. Ti permette di decorare al meglio le aree verdi della tua casa grazie alla sua presenza indispensabile e diventando così il punto essenziale nel tuo giardino per poter posizione una tavolata, un set di divani o delle sedie da giardino. centrale 93x57

Ombrelloni decentrati colore bianco con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore bianco, in pendant con il telo sempre di colore bianco, crea un’atmosfera elegante e fresca nei tuoi luoghi esterni.

Milani Home s.r.l.s. Ombrellone Doppio Telo con Palo Laterale A Braccio Decentrato per Giardino Esterno Ristorante Piscina Bar Hotel Colore Taupe 899,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅Dimensioni: m 3 x 3 e m 3 x 3

✅Struttura interamente realizzata in alluminio 80x110, 25x40 mm 8 stecche in alluminio 14 x 24 mm

✅Telo in poliestere Taupè 250 gr con antivento

✅Materiali di ottima fattura e duraturi nel tempo

✅Perfetto per ambienti commerciali e domestici

Stilè Ombrellone Decentrato da Giardino in Alluminio 3x4m Bianco Base Decentrata Telo Poliestere e Rotazione 360° 599,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'ombrellone da giardino 3x4 con parasole ombreggiante ha un sistema di apertura facile a manovella per regolare l'inclinazione in 5 diverse posizioni e un pedale a frizione che permette una rotazione di 360° in modo da poter scegliere la posizione perfetta in base alle proprie necessità

Ombrellone con palo decentrato con telo color bianco in poliestere e acrilico 250 g/m2, con camino antivento e per un'efficacia protezione dai raggi del sole e dalla pioggia leggera

Questo ombrellone a braccio da giardino 3x4 è pensato per offrire un ampio spazio coperto e protetto per feste, pranzi all'aperto e relax negli spazi aperti.

L'ombrellone decentrato con palo laterale 3x4 viene consegnato smontato, le viti e le istruzioni per il montaggio sono comprese. Facile da montare.

Struttura in alluminio con palo decentrato 100 x 48 mm; 8 aste 30 x 23 mm - Dimensioni esterne: 300 x 400 x H. 275 cm - Mattoni non inclusi - Riquadri per mattoni: 50 x 50 cm READ Risultati del college football, tabella, classifiche NCAA Top 25, partite di oggi: Oklahoma, Ole Miss, Tennessee Active

Decorspace Ombrellone con palo Laterale ''Nettuno'' in Alluminio Verniciato a Polvere da Giardino e Balcone (3x4, Ecrù) 419,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Telo in poliestere 220 gr/m2

Base a croce in acciaio

Il tessuto protettivo anti-uv e gli altri materiali di qualità rendono l'ombrellone molto resistente agli agenti atmosferici e garantiscono un'ottima durata nel tempo.

Si raccomanda l'uso di almeno 4 marmette (80/100kg).

TecTake 800684 - Ombrellone da Giardino, con Palo Alluminio, Pendente Chiusura a Manovella, Protezione UV 50+, 6 Gradi d'inclinazione Regolabili, Ø 300 cm Grigio | No. 403789 132,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 800684 Color Grigio | No. 403789

