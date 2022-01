Home » Top News Guida definitiva per acquistare una pc portatile in offerta nel 2022 – I migliori 40 compilati! Top News Guida definitiva per acquistare una pc portatile in offerta nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore pc portatile in offerta? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi pc portatile in offerta venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa pc portatile in offerta. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon. Abbiamo inserito questa guida con la migliore pc portatile in offerta sul mercato nel 2022. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di diverse cose qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare la pc portatile in offerta perfetta. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nel nostro account del sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non ti addebiterai lo stesso.

Acer Swift 1 SF114-34-P9B7 PC Portatile, Notebook con Processore Intel Pentium Silver N6000, RAM 4 GB, 128 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" IPS FHD, Intel UHD, Microsoft 365, Windows 10 Home in S mode 449,00 €

379,00 € disponibile 2 used from 371,42€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRESTAZIONI POTENZIATE: il PC portatile Acer Swift 1 nasconde un cuore potente in una scocca leggera; è equipaggiato per il lavoro e il divertimento con un processore Intel Pentium Silver N6000, scheda grafica Intel UHD, 4 GB di RAM DDR4 e 128 GB di memoria SSD

AGGIORNAMENTO GRATUITO A WINDOWS 11 NON APPENA DISPONIBILE: il piano di implementazione dell'aggiornamento è in corso di finalizzazione; l'avvio è previsto nel corso del 2021 e continuerà nel 2022; il calendario specifico varia in base al dispositivo

VEDERE PER CREDERE: il design a bordi sottili e il grande rapporto schermo-chassis regalano un'ampia area di visualizzazione, mentre immagini e video prendono vita con colori brillanti e dettagli nitidi sul display 14" Full HD IPS LCD

RIMANI CONNESSO: il segnale wireless è stabile e veloce grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda; con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C, USB 3.2 e HDMI) puoi collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati

ACCESSO SMART: grazie al lettore di impronte digitali integrato e a Windows Hello puoi accedere rapidamente al tuo notebook senza bisogno della password; sfrutta la funzione Wake on Voice (WoV) per interagire con Cortana anche in modalità Standby

Acer Aspire 1 A114-33-C2TS Notebook con Processore Intel Celeron N4500, Ram 4 GB DDR4, eMMC 64 GB, Display 14" FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Microsoft 365, Windows 10 Home in S mode, Silver 279,00 €

259,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POTENZA E PRODUTTIVITA': per migliorare le prestazioni Aspire 1 è dotato di un processore Intel Celeron N4500 e di una memoria di 4 GB DDR4 fino a 8 GB per completare con velocità tutte le attività della giornata

AGGIORNAMENTO GRATUITO A WINDOWS 11 NON APPENA DISPONIBILE: il piano di implementazione dell'aggiornamento è in corso di finalizzazione; l'avvio è previsto nel corso del 2021 e continuerà nel 2022; il calendario specifico varia in base al dispositivo

AMPIA SCELTA DI PORTE: le tre porte USB, tra cui due USB 3.2 Gen 1 e una USB 2.0 consentono di collegare diversi dispositivi; puoi anche collegarti a un display esterno tramite la porta HDMI utilizzando uno schermo più grande

SEMPRE CONNESSO: il Wi-Fi 5 (802.11ac) offre un accesso rapido a Internet per ricevere facilmente gli ultimi aggiornamenti; per le funzioni avanzate delle videochiamate, questo notebook include webcam e microfoni

DESIGN FUNZIONALE: il design è sottile per essere facilmente trasportabile; la cerniera ergonomica che facilita il passaggio del flusso d'aria

HP, Pc Portatile Notebook, Display HD da 15,6", Cpu Amd 3020e, Ram 16Gb, Sshd 756Gb, Windows 11 Pro, Computer Portatile Pronto all'Uso con Mouse Wireless 517,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il nostro Notebook HP è una SERIE SLIM con processore Amd 3020e frequenza base di 1,2 GHz fino a 2,4 Ghz in Modalità burst mode. Lo Schermo pc è di 15,6" HD, il laptop hp ha ram ddr4 da 16Gb, ssd m2 da 256Gb + HD 500Gb e windows 11 pro.

✅ I’HP notebook ha una licenza WINDOWS 11 PRO 64 bit originale (no DVD) già installato. In omaggio ai nostri clienti installiamo Libre Office, Antivirus, Chrome, VLC, per rendere il portatile pronto all'uso senza doverlo portare da un tecnico.

✅ Offriamo gratuitamente qualsiasi tipo di assistenza online per rendere l'esperienza di utilizzo il più semplice possibile. Il pc portatile ha una garanzia ufficiale di 2 anni HP essendone partner.

✅ Specifiche tecniche: schermo pc 15,6" HD antiriflesso - Tastiera Qwerty italiana con tastierino numerico - Durata batteria da 1,5 a 4 ore - scheda video integrata- webcam pc: Fotocamera frontale 0,3 MP - TrueVision HD - scheda wifi 5 (802.11a) - Bluetooth 5.0 - Interfacce: 2 USB 3.0 , 1 USB Type-C, 1 HDMI, 1 RJ-45 - Jack combinato per cuffia/microfono - Caratteristiche audio 2 altoparlanti stereo microfono array - 1x alimentatore CA - Lettore di schede

✅ Aperto è richiuso da noi per configurarlo come da descrizione. Soddisfatti o rimborsati 100%

M50 Notebook PC Portatile in Offerta 10 Pollici FHD SSD Laptop 2 in 1 Windows 10 Home 2,8 Ghz Celeron N4020 Computer Portatile Tablet in Offerta HDMI/WiFi Tastiera Rimovibile,blue 289,00 €

245,65 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Processore ad alte prestazioni】 Il laptop quad-core utilizza il super processore Celeron N4020 a velocità che vanno da 1,1 GHz a 2,8 GHz. Il laptop con l'ultimo sistema operativo domestico Windows 10, puoi collegare l'adattatore per convertire in HDMI, che ti offre un'esperienza visiva più ampia. Il tablet PC portatile offre opzioni multilingue per semplificare la vita e l'efficienza con servizi personalizzati.

【Memoria Sufficiente 4 GB di RAM + SSD da 64 GB】 Il laptop preinstallato con sistema operativo Windows 10 offre 4 GB di RAM DDR e 64 GB di memoria. È possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente senza problemi. Lo spazio di archiviazione sufficiente del laptop ti consente di archiviare più foto, musica e video preferiti e di soddisfare al meglio le tue esigenze quotidiane.

【Design portatile ed elegante】 La vernice in gomma di alta qualità copre il corpo del laptop. Il colore non è solo in armonia con il senso della moda, ma offre anche una sensazione confortevole e liscia. Il laptop leggero, leggero ed economico pesa 0,25 kg e la sua custodia portatile ultrasottile da 8 mm ti consente di portarlo con te, molto adatto per viaggi di lavoro o viaggi.

【Esperienza Visiva Confortevole】Questo netbook è dotato di uno schermo ad altissima definizione 1920x1080 IPS da 10,1 pollici e angolo di visione di 178 °, che rende il colore più bello e più ricco e l'immagine più delicata e realistica. I Tablet PC ti consentono di guardare video e navigare sul Web per un'esperienza più vivida e divertente con una qualità migliore e più nitida. Il tablet ha due fotocamere da 5 MP, può avere colori più ricchi e una qualità dell'immagine più raffinata.

【Basso consumo di batteria】Il notebook utilizza le più recenti tecnologie scientifiche per ridurre il consumo energetico, il che migliora notevolmente l'efficienza della batteria. La batteria ai polimeri di ioni di litio da 3500 mAh per laptop Windows 10 consente al laptop di rimanere inattivo per lungo tempo, consentendoti di rimanere in contatto con la società. (Per prolungare la durata della batteria, si consiglia di utilizzarla con un caricabatterie)

Hp - Pc 14S-Dq0001Sl Notebook Pc, Celeron N4020, Ram 4, Emmc 64, Grafica Uhd Intel, Windows 10 Home S Mode, Schermo 14 Micro-Edge Antiriflesso, Fotocamera Hp Truevision 720P, Lettore Micro Sd, Bianco 299,99 € disponibile 1 used from 278,71€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile (vedi sotto)

Processore: Intel Celeron N4020

Memoria: RAM 4 GB - eMMC 64 GB

Schermo: Diagonale da 35.6 cm (14"), HD (1366 x 768), micro-edge, antiriflesso, 220 nit, 45% NTSC

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, HP Fast Charge, Webcam TrueVision 720p e microfono digitale integrato, casse audio, lettore SD e Micro SD, USB, USB-C, HDMI

Acer Aspire 5 A515-56-37KW PC Portatile, Notebook, Intel Core i3-1115G4, Ram 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" IPS FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Windows 10 Home in S mode 579,00 €

499,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRESTAZIONI POTENZIATE: il PC portatile Acer Aspire 5 è equipaggiato con un potente processore Intel Core i3-1115G4, scheda grafica Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 12 GB e 256 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi attività

AGGIORNAMENTO GRATUITO A WINDOWS 11 NON APPENA DISPONIBILE: il piano di implementazione dell'aggiornamento è in corso di finalizzazione. L'avvio è previsto nel corso del 2021 e continuerà nel 2022. Il calendario specifico dipende dal dispositivo

SCHERMO AMPIO: il design a bordi sottili e il grande rapporto schermo-chassis regalano un'ampia area di visualizzazione sul display 15,6" Full HD LED LCD con colori brillanti; la tecnologia Acer Color Intelligence garantisce la protezione della vista

AUDIO STRAORDINARIO: il design innovativo degli speaker Acer TrueHarmony offre bassi intensi e corposi ad un volume più alto. Puoi anche utilizzare il PC con il controllo vocale di Microsoft Cortana

RIMANI CONNESSO: il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda; con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C SuperSpeed) puoi collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati

ASUS Chromebook C423NA#B094K29873 , Notebook con Monitor 14" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, 4GB LPDDR4, 64GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento 299,00 €

239,00 € disponibile 1 used from 234,22€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Notebook con display NanoEdge in un design ultra portatile, ultra leggero e compatto per portarlo sempre con te

Cerniera piatta fino a 180° per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane e professionali, disponibilità di camera HD 720P dalle performance elevate

Rapidità e funzionalità garantite da Processore Intel Celeron N3350, scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500 e sistema operativo Chrome veloce, semplice e sicuro sviluppato da Google

Tutta la connettività di cui hai bisogno con la porta USB Type-C Full Function, Wi-Fi 802.11ac dual-band e batteria fino a 10 ore di autonomia

Perfetto per chi cerca un Notebook versatile e funzionale, dall'interfaccia semplice e intuitiva per il lavoro, lo studio e il tempo libero sia offline che online con la miriade di app disponibili nel Google Play Store READ Robert Thurst, erede apparente del settore immobiliare, condannato per omicidio e muore a 78 anni

Portatile Laptop 14,1 Pollici 6GB RAM Windows 10 MEBERRY Notebook PC, 64GB SSD | 128GB Espandibili | HDMI | Bluetooth 4.0 | Aux 3.5mm | USB 3.0 / 2.0, Corpo in Metallo Grigio(Tastiera con layout US) 239,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Prestazioni potenti】 Questo laptop è dotato del più recente sistema operativo Windows 10 a 64 bit, è dotato di 6 GB di memoria in esecuzione e 64 GB di memoria interna, che garantisce che il multitasking sia fluido e reattivo. Ha anche 4-128 GB di memoria espandibile, puoi usarlo per memorizzare molta musica, foto, video ecc

【Porte multiple】 Notebook B2 è dotato di 7 porte: 1 * USB 3.0, 1 * USB 3.0 / 2.0, 1 * cuffia da 3,5 mm, 1 * Type-c, 1 * porta MicroSD, 1 * porta DC di ricarica e porta MIHD. La porta HDMI la puoi utilizzare per collegare la Tv per vedere i film in casa con i tuoi amanti. Il laptop è la scelta migliore come partner di lavoro e di intrattenimento

【Divertiti con più divertimenti】 Il notebook MEBERRY è dotato di una batteria da 4000 mAh, supporta 7 giorni di standby, 8 ore di riproduzione video continua, 10 ore di navigazione web continua. Progetta con bordi stretti, con un rapporto schermo-corpo di circa il 95%, offre una risoluzione HD 1920X1080 che ha una buona esperienza per guardare video e navigare sul Web

【Design portatile】 Il laptop da 14,1 pollici con quattro pad ultra indossabili presenta un design ultra sottile da 10 mm e leggero fino a 1,06 kg con tecnologia in plastica argento opaco e una comoda tastiera nera americano (QWERT), assolutamente perfetta per le tue esigenze quotidiane! Incluso a casa, in ufficio, al liberario, al bar o in viaggio! È un grande regalo per i propri cari

【Altra sorpresa】 MEBERRY prende sempre il cliente come priorità, ci impegniamo a fornire ai clienti un'esperienza di acquisto soddisfacente, forniamo anche un servizio di sostituzione di 12 mesi e garanzia a vita. In caso di problemi, il nostro personale del servizio clienti risponderà a qualsiasi problema durante 24 ore

HP – PC 15s-fq0002sl Notebook, Intel Celeron N4020, RAM 4 GB, SSD 128 GB, Grafica Intel UHD 600, Windows 10 Home S, Schermo 15.6” HD Antiriflesso, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento 349,99 € disponibile 10 used from 307,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile (vedi sotto)

Processore: Intel Celeron N4020

Memoria: RAM 4 GB - SSD 128 GB

Schermo: Diagonale da 39.6 cm (15,6"), HD (1366 x 768), micro-edge, antiriflesso, 220 nit, 45% NTSC

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, HP Fast Charge, Webcam TrueVision 720p e microfono digitale integrato, casse audio, tastiera e tastierino numerico, lettore SD e Micro SD, USB-C, HDMI

Acer Chromebook 314 CB314-1H-C0U7 Notebook, Pc Portatile con Processore Intel Celeron N4020, Ram 4 GB DDR4, eMMC 64 GB, Display 14" Full HD LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Chrome OS, Silver 379,00 €

259,00 € disponibile 2 new from 259,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL FUTURO DELL'ELABORAZIONE: basso consumo energetico e velocità del software grazie al processore Intel di ultima generazione; queste prestazioni consentono di lavorare sul tuo Chromebook Acer a progetti grafici complessi in modo semplice e veloce

BATTERIA CARICA TUTTO IL GIORNO: Chrome OS ottimizza le prestazioni della batteria e ti permette di fare di più con ogni carica, dandoti un’autonomia fino a 12 ore; un'intera giornata di lavoro e non devi avere sempre con te l'alimentatore

CHROME OS: sistema operativo veloce, semplice e sicuro creato da Google e progettato per come viviamo oggi; si avvia in pochi secondi, antivirus integrato e aggiornamenti automatici che lo fanno rimanere veloce, sicuro e come nuovo nel tempo

ALTA PRODUTTIVITÀ: Sul web o con la miriade di app disponibili nel Google Play Store, Chrome OS ti consente di fare tutto ciò che vuoi; per il lavoro, lo studio e il tempo libero; online e offline; con un piccolo aiuto da Google

MOBILITÀ SENZA CONFINI: la portabilità è la caratteristica chiave di questo Chromebook Acer, più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1.5 kg; sta comodamente in una borsa piccola ed è sempre pronto all'uso

Samsung Galaxy Chromebook Go, Computer Portatile XE340XDA-KA1IT Chrome OS, Processore Intel Celeron, Display Screen 14” Full HD LED, RAM 4GB, Memoria eMMC 64GB, USB-C, Silver (Versione Italiana) 399,00 €

269,90 € disponibile 26 new from 232,90€

1 used from 229,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Laptop sottile e leggero: Galaxy Chromebook Go è ottimo per gli studenti in movimento; creato per garantire ottima mobilità, questo pc portatile nell’intramontabile tonalità argentata è ottimo per un’esperienza di apprendimento dinamica

Ottimo per l’apprendimento: con una cerniera che ruota fino a 180°, questo è il chromebook ottimo per l'apprendimento creativo; la struttura robusta e resistente agli urti è costruita per durare e rimanere protetta sia dentro che fuori l’aula

Collegamenti immediati: download, video in streaming, controllo della posta elettronica e lezioni online possono essere eseguiti mentre sei in movimento; studia e gioca ovunque ti porti la tua giornata, con la sua connettività Wi-Fi Certified 6

Carica per tutto il giorno: affrontare un'intera giornata di lezioni non è un problema, con la durata della batteria di Galaxy Chromebook Go che resiste fino a 12 ore con una singola carica

Più porte, maggiori possibilità di utilizzo: le porte versatili del pc portatile, tra cui USB Tipo-C, USB 3.2, scheda SIM, earjack e slot per schede di memoria, sono impostate per collegare apprendimento e tecnologia in un mondo in continua evoluzione

Samsung Chromebook 4+, Computer Portatile XE350XBAI Chrome OS, ‎Processore Celeron N4000, RAM 4 GB LPDDR4, 64 GB, Display 15.6” Full HD LED, ‎UHD Graphics 600, USB-C, Platinum Titan 409,90 €

275,00 € disponibile 28 new from 275,00€

4 used from 260,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Schermo più ampio, visione più chiara – il pc portatile Chromebook è dotato di schermo Full HD da 15.6" che consente una visione più chiara senza affaticare gli occhi

Connessione facile e veloce – grazie alla porta USB di tipo C, il computer portatile Samsung può essere collegato ad un’infinità di dispositivi

Tasti ergonomici – lavora più a lungo e in modo più efficiente grazie ai tasti confortevoli che agevolano la digitazione

Computer portatile ultrasolido e ultraliscio – il Samsung Chromebook 4+ unisce design robusto ed eleganza estetica

Via libera alla tua voce – con l’assistente Google lavorare diventa un piacere; basta un semplice comando vocale per trovare le risposte che cerchi o eseguire i compiti richiesti in modo più rapido ed efficiente

Notebook PC Portatile in Offerta ​Laptop 2 in 1 Windows 10 Home Microsoft Office 365 (10,1 pollici, 1920 x 1200, Full HD, Touch, Doppia Fotocamera, WiFi 5G, HDMI, USB 3.0) Tablet PC con Tastier 269,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema Windows 10 Tablet portatile】 Il tablet PC DUODUOGO M50 ha un corpo in metallo ultrasottile e un aspetto ultra-elegante. Sistema operativo Windows 10 Professional, Windows Tablet PC è eccellente nella grafica e nelle specifiche generali. Può soddisfare le tue esigenze quotidiane, che si tratti di istruzione, ufficio o uso industriale.

【Tablet 2 in 1】 Il tablet è dotato di un supporto che ti aiuterà a trovare un angolo di visione confortevole. Con una tastiera magnetica, ti aiuta a trasformare il tuo dispositivo in un notebook. Che tu sia in un ufficio, aeroporto, parco o casa tua, puoi usarlo rapidamente e facilmente per migliorare l'efficienza del lavoro.

【Risoluzione 1200 * 1920, doppia fotocamera】 Il touch screen IPS Full HD da 10 pollici ottiene il miglior effetto visivo, molto adatto per guardare i nostri programmi TV preferiti, film, Youtube e giocare! Le fotocamere doppie, 2MP+5MP con microfono, sono molto adatte per riunioni a distanza e lezioni online.

【Memoria di grande capacità】 8 GB di RAM ddr4 e 256 GB ti aiuteranno a memorizzare facilmente quei file importanti. La CPU quad-core N4020 è abbastanza potente da gestire le tue attività quotidiane. Compreso un gran numero di canzoni, film, e-book. Esecuzione rapida del software, giochi casual fluidi.

【Versione WiFi, HDMI, batteria a lunga durata】 Il tablet M50 supporta solo la connessione WiFi per navigare in Internet e non supporta l'inserimento di una scheda SIM. Con un'interfaccia USB, puoi collegare un adattatore per convertire in HDMI. Batteria da 3500 mA, durata della batteria fino a 5 ore, facile da trasportare.

HONOR Magicbook X15 Laptop,15.6'' Pollici Full View 1080P FHD PC Portatile, Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB , Windows 10 Home, Layout Italiano 649,99 €

499,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FullView Display per il comfort degli occhi:Schermo certificato TÜV Rheinland privo di sfarfallio e ridotte emissioni di luce blu

Arrivederci surriscaldamento, Benvenute performance:La ventola ha un design a lame ultra fini che ruotano ad alta intensità, permettendo una migliore dissipazione del calore; di conseguenza, puoi continuare ad utilizzare il tuo notebook senza episodi di surriscaldamento

Scocca in Alluminio Premium:HONOR MagicBook X 15 laptop a è prodotto con alluminio e altri metalli di altissima qualità; un PC leggero, dal design elegante

Collaborazione Multi-schermo:La collaborazione multi-schermo ti permette di condividere lo schermo e i file del tuo smartphone su portatile, permettendoti di modificarli con tastiera e mouse; riprendi ciò che hai iniziato senza bisogno di saltare da un dispositivo all'altro

Batteria per tutto il giorno:Grazie alla ricarica rapida da 65W è possibile ricaricare al 70% HONOR MagicBook X 15 laptop attraverso la porta USB-C in meno di un'ora di tempo

Notebook SSD, portatile pc, Acer Intel N4120, 4 core, Ram 12Gb, SSD 256Gb nvme + 1000Gb, 15.6" FullHD, 3 USB, wi-fi, hdmi, BT, lan, Win 10 Pro, Libre Office, Pronto all'Uso, Gar. e layout Italia 546,77 € disponibile 2 new from 546,77€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️Notebook Acer personalizzazione certificata business partner Acer modello NX.EFTET.BPS con Cpu Intel N4120 4 Core frequenza base 1,1GHz in burst mode 2,6 Ghz scheda video intel UHD 600 risoluzione Full HD 1920x 1080 display 15,6 pollici o a 2,6 Ghz in Modalità burst mode, 12 gb di Ram SSD PRIMARIO da 256 Gb M2 Pci Express + HDD interno di BACKUP DA 1000 GB, peso 1,7 Kg tastiera solo italiana

✔️Pronto all'utilizzo immediato con installazione di tutti i driver di sistema, gli aggiornamenti con Windows 10 Pro 64bit, Suite Open Source Libre Office , Antivirus , software di fotoritocco, app di richiesta di teleassistenza con supporto Tecnico compreso, app desktop per la creazione del disco di ripristino del notebook. Ogni singolo prodotto viene scrupolosamente testato e preconfigurato presso il nostro laboratorio specializzato per garantire un alto standard di qualità Garanzia di 2 anni

✔️web cam a colori con microfono incorporato , 3 USB , 1 HDMI 1.4b, connessione bluetooth , connessione wi-fi , 1 porta lan rj 45, 1 combo cuffie/microfono, 1 alimentatore CA, 1, non presenta il lettore dvd, design ultra slim , consigliato per smart-working, uso scolastico , uso ufficio.

✔️il prodotto arrivera' in imballaggio originale precedentemente aperto, preconfigurato testato e riconfezionato, garanzia italiana 2 anni

TECLAST F15S PC Portatile 15.6 Pollici Notebook Laptop 6GB RAM 128GB ROM(TF 1 TB espandibile), CPU Fino a 2.80GHz Intel Celeron N4020 Window 10, 38000mWh,1920×1080 FHD, 5G WiFi+Bluetooth+USB 3.0 339,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★【ULTRA SOTTILE E LEGGERO】 - Display IPS Full HD da soli 1,8 kg, 15,6 pollici, uno spessore ultra sottile di soli 7 mm. Lo schermo ha una risoluzione di 1080P (1920 x 1080).

★【PRESTAZIONI ELEVATE】 - Intel Celeron N4020 ha una frequenza massima fino a 2,80 GHz. Consente velocità Turbo Boost da 1,1 GHz a 2,8 GHz.L'Intel UHD Graphics 500 Core può gestire il lavoro quotidiano. LPDDR3 con 6 GB di RAM e 128 GB di disco rigido SSD. Supporta l'aggiornamento di schede micro SD e SSD.

★【DIGITAZIONE EFFICIENTE E CONFORTEVOLE】- L'input efficiente e la comoda tastiera di dimensioni standard e il tastierino numerico consentono di ottenere un input da tastiera più efficiente, un ampio touch screen da 140 mm x 95 mm, un funzionamento più conveniente. Nota: tastiera QWERTY (con adesivi per tastiera, inclusi spagnolo, francese, tedesco, italiano) la tastiera non è retroilluminata

★【CONNESSIONE POTENTE】 - Questo laptop F15s ha una grande batteria da 38000 mWh per fornire prestazioni di lunga durata. Il laptop fornisce circa 7 ore di durata della batteria per la riproduzione video. E c'è il WiFi AC dual band (supporta 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 e altre trasmissioni wireless ad alta velocità. È conveniente. I diversi dispositivi possono essere collegati tramite le 2 porte USB 3.0 e l'uscita Mini-HDMI.

★【SOFTWARE DI SISTEMA REALE】 -Il sistema operativo Windows 10 autentico è preinstallato. Supporto per tutti i tipi di software per ufficio e software di produttività come Adobe. È compatibile con tutti i tipi di audio, intrattenimento video e applicazioni convenzionali.Forniamo una garanzia di un anno per ogni laptop per fornire una migliore esperienza utente. READ 2 uomini condannati per l'omicidio di Malcolm X verranno rilasciati

Lenovo IdeaPad 1 Notebook, Display 14" HD, Processore Intel Celeron N4020, 64 GB eMMC, RAM 4 GB, Windows 10 in modalità S, Blu ghiaccio 269,00 € disponibile 10 used from 250,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Display 14" HD con risoluzione 1366x768 e pannello TN, 220nits; con questo schermo godrai di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione

Processore Intel Celeron N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB); con questo processore si hanno ottime prestazioni a consumi ridotti

Storage da 64GB eMMC 5.1 per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza

4GB Soldered DDR4-2400; una RAM ad alte prestazioni

Scheda grafica Integrata Intel UHD Graphics 600

Lenovo Notebook Display 15.6" FULL HD, AMD Ryzen™ 3, 2 Core fino a 3.5 Ghz, DDR4 8GB RAM, 256 GB SSD, S.O. Windows 10 Home, 1x Slot SD, 1x AUX, 3x USB, 1x HDMI. 369,99 € disponibile 12 new from 369,90€

2 used from 369,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con il suo processore AMD Ryzen 3 3250U avrai il tuo notebook a una frequenza base di 2,6 Ghz che potrai spingere fino a 3,5 Ghz in modalità boost.

Dotato di un SSD da 256 GB potrai ottenere di una velocità da 30 a 200 volte più veloce rispetto a un classico Hard Disk, come ad esempio: avvio del computer, accesso/lettura/scrittura dei dati, trasferimento dei file.

Tra i suoi componenti potrai sfruttare al meglio la sua RAM da 8 GB DDR4 che rispetto al suo predecessore DDR3 ha: maggiore densità, tensione inferiore e maggiore velocità di trasferimento dati.

PC Portatile TECLAST F15S Laptop 15.6 pollici,6GB RAM 128GB ROM Notebook(SSD 1 TB Espandibile),1920x1080FHD,fino a 2.8GHz,Intel N4020 Processore,Windows 10,USB3.0,Mini HDMI,5G WiFi,Bluetooth 4.2 359,99 €

339,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Configurazione per Portatili ad Alte Prestazioni】 Il laptop TECLAST da 15,6 pollici è un potente ed efficiente processore Intel Dual-core N4020 e sistema operativo Windows 10,La frequenza della CPU è da 1,1GHz a 2,8GHz,con un funzionamento ultra-veloce per il laptop porta efficienza e divertimento per la tua vita quotidiana.

【Ampio spazio di archiviazione】 PC Portatile con disco rigido SSD 6 GB di RAM LPDDR3+128 GB,supporto per l'aggiornamento di micro SD, scheda TF ed espansione SSD da 1 TB, l'ampio spazio di archiviazione ti aiuta a svolgere le attività quotidiane con tranquillità.

【Design Leggero e Portatile】TECLAST notebook 15,6 pollici ha una custodia in metallo in lega di alluminio, 7 mm di spessore e 1,8 kg di peso, con un bel design aerodinamico e resistente. Con il portatile c'è uno schermo IPS 2.5D stretto con una curvatura del bordo più ampia, con uno schermo da 15,6 pollici e risoluzione FHD 1080P (1920x1080), che rende gli occhi più comodi e un campo visivo più ampio durante la visualizzazione dello schermo.

【Input Efficiente e Controllo Facile】F15S Notebook dotato di tastiera di dimensioni standard e tastierino numerico, la tastiera ergonomica rende il lavoro più efficiente, comodo e fluido da inserire. Con touchpad ampio 140 mm x 95 mm, comodo e facile da usare. Nota: tastiera QWERTY (con spagnolo, Adesivi per tastiera francese,tedesco,italiano) la tastiera non è retroilluminata.

【Doking Station Ad Alta Velocità】Il laptop da 15,6 pollici ha un litio integrato da 38000 mWh che può durare fino a circa 7 ore. Il laptop è dotato di wifi ac dual band, Bluetooth 4.2 e un'altra trasmissione wireless ad alta velocità. Alte prestazioni, bassa latenza, 2 porte USB 3.0 standard per il trasferimento velocissimo dei tuoi file, Mini-HDMI esporta audio e video ad alta definizione, Micro-SD La capacità del può essere adattata alle tue esigenze.

HP - PC Chromebook 14b-na0001sl Notebook, AMD Athlon 3050U, RAM 4 GB, eMMC 64 GB, Grafica AMD Radeon, Sistema Operativo Chrome OS, Google Play Store, Schermo 14”, Lettore Micro SD, USB, USB-C, Argento 429,99 €

329,99 € disponibile 1 used from 313,06€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema operativo: chrome os; grazie alle tante app disponibili nel google play store, chrome os ti consente di fare tutto ciò che vuoi; per il lavoro, lo studio e il tempo libero, online e offline

Processore: AMD Athlon 3050U

Memoria: RAM 4 GB - eMMC 64 GB

Schermo: Display 14” FHD 1920 X 1080 IPS, micro-edge, antiriflesso, 250 nit

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, Webcam HP Wide Vision 720p HD microfono digitale integrato, casse audio, lettore SD e Micro SD, USB Type-C

Acer Chromebook 314 CB314-1H-P2EM Notebook, Pc Portatile con Processore Intel Pentium Silver N5030, Ram 8 GB DDR4, eMMC 64 GB, Display 14" Full HD LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Chrome OS, Silver 449,00 €

329,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IL FUTURO DELL'ELABORAZIONE: basso consumo energetico e velocità del software grazie al processore Intel di ultima generazione; queste prestazioni consentono di lavorare sul tuo Chromebook Acer a progetti grafici complessi in modo semplice e veloce

BATTERIA CARICA TUTTO IL GIORNO: Chrome OS ottimizza le prestazioni della batteria e ti permette di fare di più con ogni carica, dandoti un’autonomia fino a 12 ore. Un'intera giornata di lavoro e non devi avere sempre con te l'alimentatore

CHROME OS: sistema operativo veloce, semplice e sicuro creato da Google e progettato per come viviamo oggi. Si avvia in pochi secondi, antivirus integrato e aggiornamenti automatici che lo fanno rimanere veloce, sicuro e come nuovo nel tempo

ALTA PRODUTTIVITÀ: Sul web o con la miriade di app disponibili nel Google Play Store, Chrome OS ti consente di fare tutto ciò che vuoi. Per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Online e offline. Con un piccolo aiuto da Google

MOBILITÀ SENZA CONFINI: la portabilità è la caratteristica chiave di questo Chromebook Acer, più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,5 kg. Sta comodamente in una borsa piccola ed è sempre pronto all'uso

ASUS Laptop E410MA#B098XSYTGC, Notebook con Monitor 14" FHD Anti-Glare, Intel Celeron N4020, RAM 4GB, 128GB eMMC, Windows 10 Home S, Bianco 349,00 €

329,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Notebook ultra portatile e leggero con display NanoEdge dai bordi sottili: rapporto schermo-corpo del 78% e peso di soli 1,3kg

Tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad, tasto Enter giallo brillante e cerniera ruotabile fino a 180° per aumentare la tua produttività e condividere facilmente contenuti e idee

Prestazioni ottimali grazie al processore Intel Celeron N4020, scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600, 4GB di RAM e eMMC da 128G, aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile

Disponibilità di video camera VGA e tecnologia audio SonicMaster per un suono davvero coinvolgente

Perfetto per chi cerca un Notebook dal design funzionale e distintivo, per le attività di lavoro quotidiane e l'intrattenimento

Notebook KUU A8S Pro da 15,6 pollici, Celeron J4125 Quad-Core 8GB RAM 256GB SSD Windows 10 Pro Notebook, dotato di RJ45, HDMI, Dual WiFi Computer portatile sottile e leggero 299,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alte prestazioni e ampia memoria】 Il laptop KUU ha un processore quad-core Celeron J4125 basato su Intel x64 integrato con una frequenza di 2,0 GHz (fino a 2,7 GHz), basso consumo energetico e basso rumore. Dotato di 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, può avviarsi rapidamente e funzionare in modo sicuro e stabile. Lo slot per schede di memoria TF può essere espanso a 256 GB, è possibile salvare più dati.

【Display FHD da 15,6 pollici e IPS】 Questo laptop da 15,6 pollici ha un display IPS Full HD 1920 × 1080. Puoi goderti film, giochi o altri lavori, che ti offriranno una buona esperienza visiva. Può anche presentare una qualità dell'immagine ultraelevata sotto una forte luce esterna. Quando si lavora di notte, la luce dello schermo è morbida e si prende cura dei tuoi occhi.

【Lunga durata della batteria e peso ridotto】 Il netbook dotato di batterie ad alta capacità da 5000 mAh ha una maggiore durata della batteria in standby. Completamente carico una volta, puoi lavorare ininterrottamente per più di 4-6 ore. Un laptop ultraleggero con un peso di soli 1,6 kg e uno spessore di soli 0,71 pollici. Se non utilizzi il laptop per molto tempo, lo schermo entrerà automaticamente in modalità di sospensione per risparmiare energia.

【Interfacce ricche e multiuso】 Il laptop ha 67 connessioni, 1 * DC (interfaccia di alimentazione), 1 * slot per schede MicroSD (TF), 2 * USB 3.0, 1 * MINI HDMI, 1 jack per cuffie da 3,5 mm, 1 * RJ45. Più interfacce possono raggiungere una varietà di scopi, lettura e scrittura efficiente di dati, trasmissione ad alta velocità di modelli audio e video, dispositivi di controllo e ricarica rapida.

【Garanzia e tastiera】 Arriva in 3-5 giorni lavorativi, supporto online 7 * 24, garanzia di rimborso del 100% senza rischi. Offriamo una garanzia di 1 anno inclusa la guida operativa e l'installazione. se hai problemi di qualità, ti preghiamo di contattarci. (Nota: la tastiera è una tastiera QWERTY americana standard. Gli adesivi della tastiera verranno inviati in base alla lingua del paese/regione di consegna e verranno fornite gratuitamente diverse specifiche degli adattatori di alimentazione)

Samsung Galaxy Book Laptop, Processore Intel Core i3 di undicesima generazione, 15,6 Pollici, Windows 10 Home, 8 GB RAM, SSD 256 GB, Colore Mystic Blue 709,00 €

613,00 € disponibile 5 new from 613,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pronto per l'aggiornamento a Windows 11

Dotato di Intel Core CPU e GPU nuovissimi, il laptop Galaxy Book offre una potenza di calcolo incredibile sempre all'altezza del compito, assistendoti nelle tue impegnative giornate anche in caso di multi-tasking, streaming o giochi con grafica pesante

Due slot SSD consentono all’occorrenza di ampliare facilmente lo spazio di archiviazione. Uno slot è dotato di un massimo di 256GB, e puoi installare 1TB di archiviazione aggiuntiva nel secondo slot¹

Galaxy Book: con te ovunque. Il design portatile e sottile si apre rivelando un ampio spazio di lavoro, completo di una cornice stretta per ottimizzare il rapporto schermo-corpo, mentre la scocca leggera interamente in alluminio offre grande durabilità

Il pc portatile Galaxy Book offre un’accoppiata vincente data dalla batteria di lunga durata e da un caricatore veloce compatibile con tutti i tuoi dispositivi Galaxy. La potente batteria è in grado di funzionare fino a 10.9 ore con una singola carica²

Lenovo, Pc portatile notebook, Display Full HD da 15,6", cpu Intel N4020, ram 4Gb, ssd m2 256Gb, windows 10 pro, computer portatile pronto all'uso 309,00 €

300,00 € disponibile 25 new from 295,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Il nostro Notebook Lenovo è una SERIE SLIM con processore Intel Celeron N4020 frequenza base di 1,1 GHz fino a 2,8Ghz in Modalità burst mode. Lo Schermo pc è di 15,6" HD, il laptop lenovo ha ram ddr4 da 4Gb, ssd m2 da 256Gb e windows 10 pro.

✅ Il lenovo notebook ha una licenza WINDOWS 10 PRO 64 bit originale (no DVD) già installato. In omaggio ai nostri clienti installiamo Libre Office, Antivirus, Chrome, VLC, per rendere il portatile pronto all'uso senza doverlo portare da un tecnico.

✅ Offriamo gratuitamente qualsiasi tipo di assistenza online per rendere l'esperienza di utilizzo il più semplice possibile. Il pc portatile ha una garanzia ufficiale di 2 anni Lenovo essendone partner.

✅ Specifiche tecniche: schermo pc 15,6" HD (1366x768) IPS, 250 nit, antiriflesso - Tastiera Qwerty italiana con tastierino numerico - Durata batteria Lenovo da 1,5 a 4 ore - scheda video integrata- webcam pc: Fotocamera frontale 0,3 Megapixel - TrueVision HD - scheda wifi 5 (802.11ac) - Bluetooth 5.0 - Interfacce: 2 USB 3.0 , 1 USB 2.0, 1 HDMI 1.4b - Jack combinato per cuffia/microfono - Caratteristiche audio 2 altoparlanti stereo microfono array - 1x alimentatore CA - Lettore di schede

✅ Aperto è richiuso da noi per configurarlo come da descrizione. Soddisfatti o rimborsati 100%

Acer Aspire 5 A515-56-566X PC Portatile, Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Silver 649,00 €

629,00 € disponibile 10 used from 584,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRESTAZIONI POTENZIATE: il PC portatile Acer Aspire 5 è equipaggiato con un potente processore Intel Core i5-1135G7, scheda grafica Intel Iris XE, 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 20 GB e 512 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi attività

AGGIORNAMENTO GRATUITO A WINDOWS 11 NON APPENA DISPONIBILE: il piano di implementazione dell'aggiornamento è in corso di finalizzazione; l'avvio è previsto nel corso del 2021 e continuerà nel 2022; il calendario specifico varia in base al dispositivo

SCHERMO AMPIO: il design a bordi sottili e il grande rapporto schermo-chassis regalano un'ampia area di visualizzazione sul display 15.6" Full HD LED LCD con colori brillanti; la tecnologia Acer Color Intelligence garantisce la protezione della vista

AUDIO OTTIMALE: il design innovativo degli speaker Acer TrueHarmony offre bassi intensi e corposi ad un volume più alto; puoi anche utilizzare il PC con il controllo vocale di Microsoft Cortana

RIMANI CONNESSO: il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda; con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C SuperSpeed) puoi collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati READ World Series Gara 5: Houston Astros v Atlanta Braves - Live! | Gli sport

TECLAST PC Portatile 14.1 Pollici Laptop 8GB RAM 256GB SSD Notebook(1TB Espandibili), Massimo 2.6GHz Intel Celeron N4120, Windows 10(Aggiornare Window 11),FHD 1920×1080 USB3.0+Mini-HDMI+5G WiFi+Gray 399,99 €

389,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HIGH PERFORMANCE - Processore Intel GeminiLake di ottava generazione con frequenze massime fino a 2,6GHz; la scheda grafica core UHD Intel Graphics 600 di nona generazione; ha LPDDR4 con 8 GB di RAM, SSD ad alta velocità con 256 GB; Supporto per la schede TF, sostituzione e l'aggiornamento di SSD.Consente velocità Turbo Boost da 1,1 GHz a 2,6 GHz.

ULTRA-SOTTILE E LEGGERO - Laptop è una versione modificata, che riduce il peso della fusoliera ed è conveniente per l'ufficio mobile. Pesa solo 1,3 kg e adotta un corpo ultrasottile da 7 mm Il laptop ha un display IPS FullHD 1920 × 1080 da 14,1 pollici con un pannello protettivo stretto da 2,5 mm 8 mm.

INGRESSO EFFICIENTE E CONTROLLO CONVENIENTE - La tastiera di dimensioni standard ha un lato stretto di 6 mm e una larghezza di 21 mm. Ha una funzione di copertura micro-concava. L'efficienza di input della tastiera è maggiore. L'ampio touchpad da 125 mm x 78 mm è più grande del 20% rispetto alla generazione precedente ed è più comodo da gestire. Nota: la tastiera QWERTY (con adesivi per tastiera, inclusi spagnolo, francese, tedesco, italiano)

CONNESSIONE POTENTE - Ha una grande batteria da 38000mWh, progettata per prestazioni di lunga durata, 6-8 ore di durata della batteria completa, con WiFi AC a doppia banda, Bluetooth 4.2 e altre trasmissioni wireless ad alta velocità; È conveniente contattare la varietà di periferiche tramite due USB 3.0.★non è una tastiera retroilluminata.

SOFTWARE DEL SISTEMA ORIGINALE - Sistema operativo Windows 10 originale preinstallato, supporto per tutti i tipi di software per ufficio e software di produttività Adobe, compatibile con tutti i tipi di intrattenimento audio e video, applicazioni convenzionali. È buono sia in ufficio che nel divertimento. ★ Forniamo 1 anni di servizio di sostituzione e garanzia a vita. In caso di domande, non esitate a contattare il venditore.

HP 255 G8 Silver Notebook Portatile, SSD M2 756Gb, Display FullHD 15.6", Amd A9 Gold 3150U fino a 3,3 GHz, 16GB DDR4, Libre Office, Wi-fi, 3 usb, webcam HD, Win10 Pro, Pronto All'uso, Gar. Italia 637,00 € disponibile 2 new from 637,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️il prodotto e' nuovo, arrivera' nel suo imballo originale precedentemente aperto, preconfigurato testato e riconfezionato,pronto all'uso, garanzia italiana 2 anni assistenza in remoto sempre disponibile

✔️Nuovo modello Notebook hp colore Silver, nuova Cpu Amd Athlon GOLD 3150U fino a 3.3Ghz con clock base da 2.4Ghz che sostituisce il precedente modello A6-3050, Disco primario di sistema SSD da 256 GB disco SSD secondario di Backup DA 500 Gb integrato, TOTALE ARCHIVIAZIONE 756 GB, 16 GB di RAM DDR 4 display FULL HD WEBCAM HD. produzione dedicata PARTNER HP certificato ITALIA , TASTIERA ITALIANA QWERTY GARANZIA ITALIANA, ASSISTENZA ITALIA

✔️Pronto all'utilizzo immediato, non necessità di nessuna configurazione, con installazione di tutti i driver di sistema. Display antiriflesso LED da 15.6 FULLHD 1920X1080, Web CAM a colori integrata HD , durata della batteria in base all'utilizzo ed al setup risparmio energia che varia dalle da 2,5 ore a 5 ore di funzionamento PRODOTTO GIA' PRECONFIGURATO DAI NOSTRI TECNICI SPECIALIZZATI

✔️Windows 10 Pro, Libre Office OPEN SOURCE, 3 USB di cui 1 TYPE C. Presente connettore LAN RJ-45. Pronto all'utilizzo immediato con tutti i driver di sistema, Windows 10 Pro 64bit, software di fotoritocco, ANTIVIRUS MICROSOFT APP di teleassistenza con supporto Tecnico, Ogni singolo prodotto viene testato e verificato presso il nostro centro assistenza prima della spedizione per controllo qualità. GARANZIA ITALIANA 2 anni Consigliato per smart working, didattica a distanza, uso ufficio

ASUS Chromebook CX1100CNA-GJ0036, Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento 269,00 €

229,00 € disponibile 5 used from 175,06€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Notebook con display NanoEdge in un design ultra portatile, ultra leggero e compatto per portarlo sempre con te

Cerniera piatta fino a 180° per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane e professionali, disponibilità di camera HD 720P dalle performance elevate

Rapidità e funzionalità garantite da Processore Intel Celeron N3350, scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500 e sistema operativo Chrome veloce, semplice e sicuro sviluppato da Google

Tutta la connettività di cui hai bisogno con le porte USB Type-A e Type-C Full Function, Wi-Fi 802.11ac dual-band e batteria fino a 10 ore di autonomia

Perfetto per chi cerca un Notebook versatile e funzionale, dall'interfaccia semplice e intuitiva per il lavoro, lo studio e il tempo libero sia offline che online con la miriade di app disponibili nel Google Play Store

Samsung Chromebook 4, Computer Portatile XE310XBA Chrome OS, Processore Celeron N4000, RAM 4 GB LPDDR4, 64 GB SSD, Display 11.6” Full HD LED, UHD Graphics 600, USB-C, Argento (Platinum-Titan) 359,90 €

214,99 € disponibile 32 new from 214,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design leggero e durevole – pratico pc portatile dal design compatto e snello, ideale per portarlo con te ovunque tu vada

Connessione facile e veloce – grazie alla porta USB di tipo C, il computer portatile Samsung può essere collegato ad un’infinità di dispositivi

Tasti ergonomici – lavorare più a lungo e in modo più efficiente grazie alla confortevole tastiera ergonomica

Straordinaria efficienza della batteria – un computer portatile dall’incredibile efficienza energetica grazie alla batteria con un’autonomia di 24 ore

Via libera alla tua voce – con l’assistente Google lavorare diventa più facile e veloce

La guida definitiva pc portatile in offerta 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore pc portatile in offerta. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo pc portatile in offerta da acquistare e ho testato la pc portatile in offerta che avevamo definito.

Quando acquisti una pc portatile in offerta, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la pc portatile in offerta che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per pc portatile in offerta. La stragrande maggioranza di pc portatile in offerta s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore pc portatile in offerta è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la pc portatile in offerta al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della pc portatile in offerta più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la pc portatile in offerta che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di pc portatile in offerta.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in pc portatile in offerta, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che pc portatile in offerta ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test pc portatile in offerta più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere pc portatile in offerta, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la pc portatile in offerta. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per pc portatile in offerta , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la pc portatile in offerta superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che pc portatile in offerta di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti pc portatile in offerta s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare pc portatile in offerta. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di pc portatile in offerta, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un pc portatile in offerta nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la pc portatile in offerta che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Domande frequenti

1. Qual è la pc portatile in offerta più economica?

Il terzo prodotto nell’elenco che abbiamo recensito è il pc portatile in offerta più economico. Ha buone caratteristiche e ha anche un rispettivo prezzo abbordabile.

2. Qual è il posto migliore per acquistare pc portatile in offerta?

Il motivo principale per cui consigliamo di acquistare da piattaforme online come Amazon è perché godrai del 10% in meno di prezzi rispetto a quanto offerto nel mercato offline. Ottieni anche un ottimo supporto se qualcosa dovesse andare storto con il tuo acquisto!

3.Come ottenere più offerte pc portatile in offerta?

Per ottenere più offerte sui prodotti che consigliamo, dovresti sempre continuare a controllare. Il momento in cui acquisti la nostra pc portatile in offerta è importante ed è disponibile a un prezzo migliore rispetto a quello offerto in questo momento..

4.Come selezioni i prodotti e recensisci?

Per assicurarci che i nostri clienti ottengano i prodotti migliori, li testiamo utilizzando i nostri criteri e chiediamo anche un parere esperto. Quindi decidiamo quale è consigliato per te!

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la pc portatile in offerta dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di pc portatile in offerta e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!