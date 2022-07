Home » Top News Guida definitiva per acquistare una piani cottura con cappa integrata nel 2022 – I migliori 40 compilati! Top News Guida definitiva per acquistare una piani cottura con cappa integrata nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore piani cottura con cappa integrata? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi piani cottura con cappa integrata venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa piani cottura con cappa integrata. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon.

NikolaTesla PRIME piano cottura con cappa integrata 1.599,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NikolaTesla Prime, piano cottura con cappa aspirante integrata, NikolaTesla Prime, piano cottura con cappa aspirante integrata, design: vetro nero + ghisa, classe energetica: A (versione di aspirazione), cambio: Touch control 3 V + 2 l, potenza aspirante: 422 m³/h, bocchettone di scarico: 150 mm, rumorosità: 71 dB (A) valore di collegamento: 22220-240 V 50 V 50 V 0/60. Zone di cottura: 2 (1,2 – 1,4 kW) – Ø 160 mm 2 (2,3 – 3 kW) – Ø 200 mm di riavvolgimento automatico: no. Funzioni: indicatore di calore residuo, timer per breve tempo

NIKOLATESLA FLAME GR/A/88 - Piano Cottura a gas con 4 Fuochi + Cappa Integrata Aspirante, Larghezza 88 cm, colore Grigio 1.416,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PRF0147742 Color Nero

Elica, fornello a induzione con cappa aspirante NikolaTesla, PRF0147744A, nera, bilancia 1.599,84 € disponibile 3 new from 1.599,81€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Raccordo di scarico: Ø 150 mm.

Classe di efficienza energetica: A

Dimensioni: 83 x 51 x 21 cm.

Valore di collegamento cappa aspirante: 7.

4 kW.

Elica NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83 - Piano cottura induzione + Cappa Integrata, colore Bianco 2.271,67 € disponibile 2 new from 2.261,70€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PRF0146216

Elica NIKOLATESLA Piano cottura induzione in Vetro 83 cm 1.898,97 € disponibile 7 new from 1.898,97€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modalità riciclo

Kit installazione modalità riciclo incluso

536 m³/h Riciclaggio

7,4 kW + Limitatore di potenza

Comandi elettronici centralizzati

Klarstein Royal Flush Eco - Cappa Aspirante da Piano, Cappa Cucina Retrattile, Aspirazione: 576 m³/h, Touch-To-Slide, Striscia LED, Comandi Touch, Scarico/Ricircolo, 90 cm, Nero 772,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INVISIBILE: la cappa aspirante Klarstein Royal Flush Eco Downdraft non aspira dall’alto, ma fa il suo lavoro direttamente dove si crea il vapore. E, a lavoro concluso, torna a nascondersi nel piano di lavoro.

ELEVATA POTENZA: con fino a 458 m³/h in flusso di scarico, la cappa filtrante previene la formazione di odori e di vapore. Sul pannello controlli Touch-to-Slide si può selezionare la velocità dell’aspirazione su dieci livelli, a seconda del vapore.

ILLUMINAZIONE OTTIMALE: un timer permette un funzionamento fino a 10 minuti dopo lo spegnimento, anche per eliminare tutti i resti di vapore a cottura finita. Con la striscia a LED integrata, il piano cottura viene illuminato in modo ottimo.

PRINCIPIO DOWN-DRAFT: la cappa da piano senza canna fumaria funziona secondo il principio del downdraft: il motore e il tubo di scarico sono montati nascosti all’interno del piano di lavoro. Per funzionare, si solleva verso l’alto e torna al suo posto a lavoro finito.

EFFICIENTE: grazie alla struttura EcoExcellence, la cappa da cucina consuma poca energia in classe A+ e rispetta l’ambiente e il portafoglio. Nel suo design elegante, i materiali utilizzati di vetro e acciaio inox la rendono un punto di attrazione in ogni cucina.

Elica | NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83 Piano Cottura Induzione con Cappa Aspirante 4 Fuochi da 83 cm 2.249,97 € disponibile 3 new from 2.249,97€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PRF0146212A Model NT-SWITCH-BLK-DO Color Nero

FRANKE | Cappa aspiranti per cucina FMA 839 HI | Colore/Finitura: Vetro nero 1.718,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Classe energetica: A ++

Numero di velocità: 8 + int.

Tipo: piano cottura a induzione

Potenza (W): 4 campi: dimensioni 210x190 mm, potenza 2100W, booster 3000W 2 zone Full Flexi: dimensioni 210x390 mm, potenza 3700W

Whirlpool - Piano cottura a induzione con cappa integrata WVH 92 K finitura nero da 83cm 1.834,86 € disponibile 2 new from 1.834,86€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tipologia Piano: Induzione

Elica PRF0143159 - Piano cottura a 4 fuochi / 4 booster 1.635,00 € disponibile 2 new from 1.635,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piastra a induzione con aspirazione integrata

Dimensioni prodotto (L x P in cm): 83 x 51,5

Modalità di riciclaggio

4 zone di induzione – Timer

Controllo sensibile

Piano Cottura ad Induzione + Cappa da60 cm, N° 4 Fuochi, Nero 1.481,59 € disponibile 5 new from 1.481,59€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PRF0167053 Color Nero

Elica PRF0138475 - Piano cottura a induzione 4 fuochi / 4 boosters 1.329,00 € disponibile 2 new from 1.329,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piastra a induzione con aspirazione integrata e automatica

Dimensioni prodotto (L x P in cm): 83 x 51,5

Modalità di estrazione

4 zone di induzione – Timer

Comandi elettronici centralizzati

Elica piano aspirante NIKOLATESLA SWITCH PRF0146212-Nero-Aspirante 2.254,80 € disponibile 2 new from 2.254,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PRF0146212 Color Nero

Piano cottura a induzione con cappa, N° 4 Fuochi, Larghezza 83 cm colore Nero, NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83 2.027,97 € disponibile 3 new from 2.027,97€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number NT-LIBRA-BLK-RC Model NT-LIBRA-BLK-RC Color Nero

Piano Cottura Induzione, Piano Cottura Incorporato in Vetroceramica Integrato Con Sensore Controllo Touch, Nero (9300W - 5 Fuochi - 90CM) 249,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【5 zone di cottura】Il piano cottura a induzione con 5 zone di cottura che riduce notevolmente il tempo di cottura.

【9 livelli di potenza e controllo touch】Ogni piano di cottura ha 9 livelli di calore, offrendo un maggiore controllo sulla temperatura di cottura; Qualsiasi funzione viene attivata solo con un leggero tocco.

【Risparmio energetico】La stufa smetterà automaticamente di riscaldarsi quando la temperatura desiderata raggiunge il controllo termostatico. Il piano cottura può anche spegnersi automaticamente se la padella viene rimossa

【 Sicurezza】È installato un blocco bambini che arresta le mani indiscreti sul piano di cottura.

【Facile da pulire】Il piano cottura a induzione può essere sepolto in una scrivania per mantenere le superfici della stufa e della scrivania sullo stesso livello.

Elica piano aspirante NIKOLATESLA PRIME PRF0138475-Aspirante 1.548,54 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PRF0138475

Cappe cucina Elica piano cottura con cappa aspirante NIKOLA TESLA PRF0120977 1.934,07 € disponibile 2 new from 1.934,07€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PRF0120977

Klarstein Kronleuchter Cappa Aspirante a Isola - Cappa da Cucina con Illuminazione LED, Cappa a Isola con Pannello Touch, Filtro Antigrasso Lavabile, 90 cm, Nero 269,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POTENZA: Perfezione per il fornello a isola. Con la cappa da cucina Kronleuchter di Klarstein, i fornelli vengono ulteriormente valorizzati, perché il nome di questa cappa aspirante a isola racchiude tutta la sua essenza.

ARIA PURA IN CUCINA: la cappa a isola Kronleuchter di Klarstein unisce stile e funzionalità, assicurando aria pulita e piacevole nella vostra cucina con un flusso d'aria elevato.

PANNELLI LED: i due pannelli LED integrati illuminano al meglio il piano cottura, mentre la superficie di controllo a 4 tasti assicura una comoda gestione delle funzioni.

DESIGN: i materiali di alta qualità e il design cubico si combinano al meglio creando un oggetto davvero stupendo.

QUALITÀ: Nel 2008, Klarstein ha iniziato a capovolgere il mondo dei beni di consumo. Nel frattempo, il mix di materiali di alta qualità e design moderno ispira molti cuochi. La gamma di prodotti va dai frigoriferi e miscelatori alle unità di condizionamento.

GIONIEN Piano cottura a induzione, 90 cm, con elementi Flexi Bridge incorporati, 5 bruciatori Boost, 9000 W, 220 V ~ 240 V,GIH905 499,50 € disponibile 1 used from 422,74€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Facile da installare】Dimensioni del prodotto (mm):900 L x 520 W x 60 H,dimensioni di taglio (mm):875 L x 495 W x 56 H, e questo piano cottura elettrico richiede un interruttore di protezione in miniatura da 45 A. Si prega di misurare le dimensioni prima di ordinare e si consiglia di installarlo da un elettricista qualificato.

KLARSTEIN Delicatessa Hybrid - Piano Cottura a Induzione, Incasso, Autonomo, 7000W, 9 Livelli, Flexzone, Indicazione Calore Residuo, Stop & Go, Vetroceramica, Senza Telaio, 90cm, 5 Zone, Bianco 521,99 € disponibile 1 used from 416,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CUCINARE CON MAGGIORE FLESSIBILITÀ: il piano cottura a induzione Delicatessa Hybrid di Klarstein permette uno sfruttamento ottimale dello spazio con consumi energetici minimi. Il dispositivo unisce innovazione tecnologica e aspetto lussuoso.

POTENTE: il piano cottura a incasso Delicatessa Hybrid di Klarstein offre 5 superfici totali, per una potenza complessiva di 7000 Watt divisa sulle singole zone.

FLEXZONE: entrambe le zone a sinistra possono unirsi in una zona flessibile adattandosi alle dimensioni di pentole, padelle o casseruole grazie al rilevamento della pentola e riscaldando anche stoviglie che sarebbero troppo grandi per una zona.

SMART: Delicatessa Hybrid consuma in questo modo solo l'energia effettivamente necessaria e permette l'utilizzo di stoviglie di ogni dimensione. Anche chi ama la paella non avrà nessun problema!

SPAZIOSO: le zone di cottura offrono spazio anche per padelle di grandissime dimensioni, possono essere regolate separatamente e sono dotate di funzione ThermoBoost.

Germanvox Cucina Componibile, base, pensile, mobile lavello e incasso forno e piano cottura, colapiatti Bianco lucido (PENSILE CON CAPPA ASPIRANTE) 189,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Germanvox cucina componibile in legno laminato bianco con frontali bianco lucido e maniglia cromo.

Basi con top postforming spessore 4 cm, zoccolo e alzatina in ABS colore argento.

Ogni componente è preassemblato escluso maniglie, piedi, top e zoccolo.

La base lavello comprende il lavello in acciaio con 1 vasca e scivolo da 86 cm.

Il pensile per la cappa integra una cappa aspirante.

KLARSTEIN Delicatessa 60 - Piastra ad Induzione, Fornello a Induzione, Piano Cottura Incasso 4 Zone, 7000 W, Controllo Touch, Flex Zone, Rilevamento Pentole, Timer Spegnimento, Vetroceramica, Bianco 384,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INNOVATIVO: La piastra a induzione Klarstein Delicatessa 60 consente un utilizzo ottimale dello spazio con un consumo energetico minimo. Combina l'innovazione tecnica con un aspetto lussuoso e, con la sua superficie in vetroceramica, risplende nella tua cucina.

PRESTAZIONI: Questo fornello a induzione ad incasso dispone di quattro piani cottura, per una capacità fino a 7000 W: 2 x 2000 W e 2 x 1500 Watt.

TECNOLOGIA FLEX ZONE: Grazie alla sua tecnologia Flexzone, il piano a induzione consente di combinare due piani cottura in uno. Per darti una maggiore flessibilità grazie al sensore per riconoscere le dimensioni delle pentole, padelle o tegami che usi per cucinare.

RISCALDAMENTO RAPIDO: Ciascuno dei piani cottura del piano cottura elettrico può essere regolato anche in modo indipendente e dispone di una funzione thermoboost, che permette di riscaldare velocemente il piano cottura, aumentando la potenza a 2800 W.

SICUREZZA: la protezione da surriscaldamento spegne automaticamente il piano cottura elettrico se una piastra diventa troppo calda. Un indicatore di calore informa se i piani di cottura sono ancora caldi e consente di cucinare con il calore residuo per risparmiare energia.

Piano cottura a induzione AMZCHEF Piastra a induzione da 60 cm con 4 zone boost, zone flessibili per barbecue, 9 livelli, funzione warm up e STOP + GO, 7400W, touchscreen, blocco di sicurezza e timer 299,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Piano cottura a induzione a 4 zone con zona flessibile】 1500 W x 2 e 2000 W x 2. Non solo è possibile utilizzare le 4 zone separatamente, ma anche allargare due zone per il barbecue. Il piano cottura a induzione converte l'elettricità in un preciso campo magnetico, quindi il calore verrà generato direttamente sulle pentole stesse. Nessuna fiamma o nessuna radiazione termica extra, il piano cottura elettrico garantisce prestazioni di riscaldamento rapide ed efficienza energetica.

【9 livelli di potenza con booster】 Acqua bollente in 1 minuto in modalità "Booster" (2000 W boost 2600 W; 1500 W boost 1800 W). Rispetto al fornello tradizionale, ha un maggiore effetto di conduzione del calore e riduce i tempi di cottura. Questo piano cottura a induzione può soddisfare le tue diverse esigenze di cottura, come cuocere a vapore, bollire, friggere, saltare in padella, friggere, stufare lentamente. Basta controllare la potenza con il cursore e iniziare a cucinare.

【Funzioni innovative】 Il piano cottura a induzione presenta un nuovo design con funzione di mantenimento in caldo e funzione pausa. Ti consente di gustare il cibo sempre con un gusto perfetto e ti offre la flessibilità di controllare la cottura. Il timer multifunzione consente di spegnere automaticamente le zone di cottura dopo un tempo predefinito. Il blocco di sicurezza impedisce che le impostazioni di cottura e del timer vengano modificate accidentalmente.

【Compatibile con pentole magnetiche.】 Per utilizzare questo piano cottura a induzione elettrica e qualsiasi altro fornello a induzione, è necessario utilizzare pentole con fondo magnetico, come ferro, ghisa, ferro smaltato o acciaio inossidabile con base magnetica. Il rilevamento automatico della padella spegne automaticamente l'unità se non viene rilevata alcuna pentola o se viene rilevata una pentola errata.

【Sicuro da usare e servizio affidabile】 AMZCHEF piano induzione 4 fuochi sono certificati CE, RoHs, REACH, PAH. Questo ti offre sicurezza e una cottura comoda e veloce. L'intera superficie di lavoro è progettata con vetro ceramico lucidato, semplice da pulire e resistente agli urti. Il piano cottura a induzione copre una garanzia di 24 mesi. Qualsiasi problema, ti preghiamo di contattarci. Ti forniremo supporto tecnico e assicureremo la soluzione giusta per te. READ Guida definitiva per acquistare una stufe elettriche olimpia splendid nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Piano cottura a induzione 5 fuochi, Piano cottura induzione 90 cm con protezione da spegnimento automatico,Timer, Blocco di sicurezza per bambini, Controllo tattile, 9300W Nero 399,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piano cottura a induzione a 5 zone: con cinque bruciatori ad alta potenza: 2100 W, 1500 W, 2100 W, 1500 W e 2100 W riscaldano più velocemente e con maggiore efficienza energetica. Cucina più piatti contemporaneamente con un piano cottura, ti fornisce molto spazio, che con pannello di controllo a sfioramento indipendente, che impedirà alle tue pentole di lottare per lo spazio quando vuoi che tutte le zone siano in movimento allo stesso tempo - rende cucinare una festa molto più piacevole.

Riscaldamento e raffreddamento rapidi: utilizza l'elettricità per generare un campo magnetico sulla parte superiore dell'area di cottura. Il campo magnetico può generare calore e irradiare calore in modo uniforme, la potenza totale può arrivare fino a 9300W. rendendo la cottura facile e veloce, adatta a tutte le pentole in ferro, acciaio inox e lega.

9 livelli di potenza con funzione Boost: 9 impostazioni del livello di calore consentono di variare dallo scioglimento all'ebollizione rapida, cambi di temperatura accurati e facili con un tocco del tasto di regolazione del cursore, soddisfacendo tutte le tue esigenze di cottura! Grazie alla funzione boost, la potenza del piano cottura può raggiungere immediatamente la massima, diventare incredibilmente veloce per riscaldare il cibo, risparmiare molto tempo per rendere più conveniente il proces

Controllo tattile a scorrimento: i controlli tattili offrono anche a questo piano cottura a induzione una fantastica gamma di facili da usare, i controlli rispondono al tocco, quindi non è necessario applicare alcuna pressione. Regola semplicemente l'impostazione di potenza al livello desiderato con il controllo a scorrimento. Inoltre, il piano cottura con Boost, Keep Warm, 99mins Timer e Pause Function, è estremamente facile da usare.

Molteplici funzioni di protezione: la protezione da surriscaldamento, la protezione dallo spegnimento automatico e la funzione di blocco bambini prevengono l'attivazione involontaria, garantendo la sicurezza per tutta la famiglia. Il rilevatore di pentola funziona quando si spegne la pentola senza spegnere l'alimentazione, il piano di cottura a induzione smetterà immediatamente di riscaldarsi e si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti.

NEFF T59TT60N0 - Piano cottura a induzione N70, 90 cm, TwistPad, FlexInduction PowerMove, in vetroceramica, cornice di design 1.496,00 € disponibile 3 new from 1.496,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cucinare con precisione senza bisogno di cottura. Con il piano cottura a induzione di NEFF la cottura è ancora più semplice. Come piano cottura a induzione autoportante, offre molta flessibilità e comfort. Il piano cottura in vetroceramica è particolarmente facile da pulire e convince con un design senza tempo ed elegante.

TwistPad: il piano cottura a induzione con TwistPad garantisce un funzionamento confortevole. Con il pulsante magnetico e rimovibile è possibile regolare tutte le zone di cottura in modo preciso e confortevole.

FlexInduction: FlexIndution agisce come un piano cottura a induzione con zona di cottura. Rileva automaticamente le dimensioni e la posizione delle pentole e lo riscalda esattamente in questo punto. Le padelle e le pentole possono essere spostate a piacere.

PowerMove: la zona Flexzone del piano cottura autoportante viene suddivisa automaticamente in tre zone di riscaldamento: cottura frontale, cuoci al centro e posteriore per mantenere il calore. Le pentole e le padelle possono essere spostate a piacere.

Altre caratteristiche: 17 livelli di potenza, livello di potenza per padelle e pentole, sicurezza per bambini. Telaio di design in acciaio inox, per montaggio a filo

KLARSTEIN Tron Ambience - Cappa da Cucina, Filtri a Carboni Attivi, Cappa Aspirante, ad Isola, 38 x 45 cm (ØxB), Sospensione 60 cm, 3 Modalità, Portata Aria: 540 m³/h, Nero 370,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ARIA MIGLIORE IN CUCINA: il futuro della lotta al vapore: la cappa filtrante ad isola Klarstein Tron Ambience porta un bagliore futuristico in cucina e purifica l'aria da vapore e odori.

PERFEZIONE IN CUCINA: con la cappa da cucina aspirante Klarstein Tron Ambience, la zona cottura aquista un lussuoso tocco finale. Il nome di questa cappa è tutto un programma.

PRESTAZIONI ELEVATE: con i suoi resistenti cavi in acciaio da 140 cm, la cappa senza canna fumaria pende elegantemente dal soffitto, prendendosi cura degli odori della cucina. Con i tre livelli di potenza, fa circolare il vapore con un flusso d'aria fino a 540 m³/h.

ILLUMINAZIONE A LED: le nostre cappe aspiranti si prrestano perfettamente a spazi ampi nello stile delle cucine ad isola americane. In tutte le fasi operative, l'illuminazione integrata della superficie di cottura a LED, distribuisce una luce bianca e brillante.

DESIGN: Anche l'aspetto esterno delle cappe da cucina Klarstein Tron Ambience è estremamente elegante. Nel design PureAmbience, l'alloggiamento rotondo e nero con il suo luminoso anello a LED conferisce all'isola di cottura una lucentezza futuristica.

Elica piano a gas aspirante NIKOLATESLA FLAME PRF0147741-Nero-Filtrante 1.558,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number PRF0147741 Color Nero

AEG IKB64443IB Piano cottura ad induzione MaxiSense® 60 cm, 4 zone di cottura, con funzione Bridge e superficie antigraffio 435,00 € disponibile 8 new from 435,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La superficie che si adatta a ogni pentola: Il piano cottura MaxiSense riconosce automaticamente il numero, la dimensione e la forma delle tue pentole e padelle e tramite la funzione Bridge consente di utilizzare pentole più grandi dalla forma rettangolare o ovale, come le pesciere.

Tecnologia Hob2Hood: l'esclusivo sistema di collegamento Hob2Hood permette al piano di comunicare con la cappa da cucina, che si accende così automaticamente e regola la ventola e l'illuminazione a seconda delle necessità.

La superficie del piano di cottura è piana e antigraffio. E dato che la superficie attorno alle pentole rimane fredda, gli schizzi non si surriscaldano attaccandosi ad essa: basta asciugarli per eliminarli.

60 cm di larghezza, 4 zone di cottura, 14 livelli di regolazione di potenza, indicatore digitale, contaminuti e programmatore fine cottura, Sicurezza bambino (blocco accensione), Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Funzione Automax di riscaldamento rapido per raggiungere temperature elevate in pochissimo tempo.

Siemens EX875LVC1E iQ700 - Piano cottura a induzione, 81,2 cm, varioInduzione, PowerBoost, bratSensor Plus, vetroceramica 898,99 €

741,89 € disponibile 1 used from 689,96€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Funzionamento touchSlider: con l'innovativa tecnologia TouchSlider, la temperatura delle zone di cottura viene controllata tramite un tocco diretto o una rimozione della calotta sulla scala di comando.

Potenza a induzione: il calore viene guidato direttamente in pentole e cibi da cucina senza riscaldare il piano cottura, garantendo tempi di cottura brevi, sicurezza e meno sforzo di pulizia.

PowerBoost: fornisce fino al 50% di potenza extra, per un riscaldamento più flessibile e veloce.

Timer con funzione di spegnimento: per spegnere la zona di cottura in modo sicuro dopo la scadenza del tempo di cottura selezionato tramite il timer con funzione di spegnimento.

VarioInduzione: utilizza il piano cottura a induzione esattamente come ti serve. Sia come campo tradizionale con quattro zone di cottura separate o come piastra a induzione con due grandi zone di cottura. READ La squadra d'attacco del Campidoglio guadagna PowerPoint, prevede di rovesciare Trump | Attacco al capitale americano

