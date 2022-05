Home » Elettronica Guida definitiva per acquistare una proiettori android nel 2022 – I migliori 40 compilati! Elettronica Guida definitiva per acquistare una proiettori android nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore proiettori android? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi proiettori android venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa proiettori android. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

YABER V5 Proiettore 5G WiFi Bluetooth, 7000 Lumens Mini Portatile 1080P Full HD (Borsa di proiezione e treppiede incluso) Proiettore Wireless Home Cinema Portatile per iOS/Android/TV Stick/PC/PS4/PS5 139,99 €

118,99 € disponibile 3 new from 118,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【5G/2.4G WiFi Dual-Band Connessione e Bluetooth 5.0】YABER V5 è il primo mini proiettore sul mercato che supporta WiFi dual-band a 5GHz e 2,4GHz, WiFi 5G supporta velocità wireless più elevate. Con questo proiettore portatile WIFI, non si blocca più durante la sincronizzazione dello schermo dello smartphone per guardare un film. Inoltre, V5 fornisce il sistema audio SRS e la funzione Bluetooth 5.0, che può connettersi liberamente con cuffie Bluetooth, altoparlanti Bluetooth e Airpod.

【2022 Nuova borsa per proiettore e treppiede aggiornati + gratuiti】 Molto più luminoso, con un rapporto di contrasto di 7000: 1, questo mini videoproiettore offre immagini più nitide rispetto ai normali proiettori, supporta anche Full HD 1080P. Inoltre, questo bellissimo mini proiettore portatile può essere utilizzato anche come decorazione per una stanza grazie al suo design liscio e compatto.

【Supporto per obiettivi Full HD 1080 ad alta risoluzione】 Mini proiettore V5 aggiornamento 2022 nativo 1280x720p (compatibile con 1920x1080p), alta luminosità 7000 lumen e rapporto di contrasto 7000:1 16:9/4:3; il guscio ha una maggiore durata Abrasione e superiore resistenza alla temperatura. L'uso di lussuose e moderne lenti in metallo, elevata trasmissione della luce e alta rifrazione, fornisce immagini di nitidezza eccellente e immagini a colori ad alta riproduzione.

【Funzione Zoom / Schermo di proiezione grande】 Lo schermo di proiezione può essere ridotto al 75% regolando lo schermo senza spostare il proiettore. Supporta dimensioni di proiezione da 45" a 250" con una distanza di proiezione di 1,15-5 m. Il mini proiettore YABER V5 adotta anche l'ultimo sistema di raffreddamento, che ha un buon effetto di dissipazione del calore e riduce notevolmente il rumore durante la riproduzione.

️【Ampia compatibilità e 3 anni di supporto tecnico】 Il proiettore Wi-Fi si collega facilmente a TV Box, Amazon Fire Stick TV, Chromecast, PC, laptop, tablet, altoparlanti esterni, PlayStation, Xbox, lettore DVD, unità flash USB, iPad, iPhone , Android e altri dispositivi. Offriamo 36 mesi di riparazione e supporto tecnico a vita. In caso di domande, non esitare a visitare il nostro centro di assistenza clienti.

Xiaomi Mi Smart Projector 2, Proiettore Portatile Smart con Wi-Fi 5, FHD 1080p, Proiezione Fino a 120 Pollici, Sistema Android TV 9.0, Luminosità 500 ANSI, Versione Italiana 599,99 €

579,99 € disponibile 1 used from 511,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Mi Smart Projector 2 supporta la correzione automatica della distorsione trapezoidale multiangolo su 3 assi e 6 direzioni per proiettare un quadrato ottimo

Usa la tua voce per cercare programmi, controllare il proiettore e i dispositivi domestici intelligenti, fare domande e molto altro ancora

La fotocamera ad ottima sensibilità migliora la velocità di messa a fuoco, impedendo anche la sfocatura termica e garantendo un'immagine nitida e definita

Rispetto alla tradizionale proiezione a LED a tre canali, grazie all'aggiunta di un canale di luce blu, la gamma di colori Rec.709 supera il 154% per rendere i colori più realistica, Supporta anche la decodifica HDR10

Con una risoluzione Full HD di 1920x1080 (1080p), Mi Smart Projector 2 proietta immagini ad ottima risoluzione

Proiettore WiFi, 7000 Lumen Mini Videoproiettore Supporta 1080P, HiFi integrato & Funzione zoom, Connessione Wireless Videoproiettore Schermo Telefono Cellulare Compatibile iOS/Android/TV/USB/HDMI 79,99 €

67,99 € disponibile 2 new from 67,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tecnologia di connessione Wi-Fi e USB aggiornata】 Il proiettore Wi-Fi supporta sia la connessione wireless tramite Wi-Fi dual-band smartphone IOS/Android sia la connessione cablata tramite cavo USB (solo iPhone). Con la funzione di mirroring dello schermo/proiezione wireless, puoi condividere facilmente film, video, giochi, foto e app dai tuoi telefoni o tablet al proiettore. Non c'è bisogno di alcun dongle wifi, adattatore HDMI o cavo, che è più comodo e più facile.

【Risoluzioni Full HD 720P e 7000LUX nativi】 Mini proiettore Con risoluzione (supporto 1080P) e rapporto di contrasto di 7000: 1, fornisce immagini HD nitide e dettagliate. La luminosità del nostro videoproiettore è 7000LUX, che è del 90% più luminosa rispetto ad altri proiettori generici e puoi vedere un'immagine chiara anche durante il giorno.

【Grandi dimensioni dello schermo e funzione di zoom al 75%】 Mini proiettore con schermo del proiettore da 100 pollici incluso. Questo schermo del proiettore offre una dimensione del display da 50 "a 240" (la migliore dimensione dello schermo è 80 "-100", 7-10 piedi di distanza). Funzione di zoom del 75% di ripristino con un clic, molto facile da regolare lo schermo con il telecomando, in particolare per il proiettore appeso al soffitto.

【Funzioni multimediali】 il mini proiettore è dotato di interfacce HDMI, VGA, AV e USB. Il proiettore è compatibile con iPhone, TV Box, chiavetta TV, PC, laptop, tablet, unità flash USB, DVD, PS4, lettori multimediali. Si adatta a molti ambienti: Home Theatre, videogiochi, feste, attività all'aperto, videoconferenze.

【Servizio professionale】 Groview proiettore portatile offre 3 anni di servizio clienti professionale e supporto tecnico a lungo termine. Se avete domande sul nostro proiettore Nive 1080p HD WiFi non esitate a contattarci via e-mail, chiamata e sito di marca, vi forniremo una soluzione professionale e soddisfacente entro 24 ore.

Proiettore Smart Android TV 9.0 Artlii Play Pro Proiettore Full Hd Supporta 1080p Wifi Bluetooth, Mini Portatile Correzione 4D ± 45° AC3 Stereo Home Theater con Netflix, Prime Video 249,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema Smart Andriod TV 9.0 integrato】 Il proiettore Android Artlii è preinstallato con Netflix, YouTube, Hulu, Google Play Store e altre applicazioni, puoi scaricare più di 1.000 applicazioni gratuite ea pagamento, L'ampio spazio di archiviazione 2G + 16G ti consente di goderti appieno la gioia di partite di calcio, film e spettacoli di varietà!

【AC-3 Stereo e connessione Bluetooth】 Il proiettore Artlii Play HD supporta la connessione con altoparlanti e cuffie Bluetooth. Inoltre, quando non guardi film, questo pico proiettore può essere utilizzato solo come altoparlante Bluetooth. Include alloggiamento, sala audio, scheda amplificatore e altoparlanti stereo AC-3 2 * 5w con sistema audio SRS, sistema di altoparlanti completo, non solo altoparlanti ordinari.

【Videoproiettore Supporto 1080P】La risoluzione originale del proiettore Artlii Play HD è 1280x720p e supporta la decodifica 1080P Full HD e 4K. e la durata del chip LED è di 45.000 ore. In un ambiente buio, puoi goderti un'esperienza più realistica dell'home cinema.

【Funzione di mirroring dello schermo WiFi Wireless e design della maniglia portatile】Proiettore WiFi Artlii Play supporta la connessione WiFi di sistemi iOS e Android e può visualizzare direttamente gli schermi degli smartphone compatibili con AirPlay, MiraCast e DLNA sul proiettore attraverso il mirroring per realizza la libertà wireless. Il design della maniglia rende più comodo e comodo spostare il proiettore.

【Correzione Trapezoidale 4D ± 45 °e Funzione zoom digitale 100→70%】 Il proiettore Bluetooth Artlii Play Wifi ha una funzione di correzione trapezoidale ± 45 ° e supporta la proiezione laterale, che consente di ottenere la dimensione corretta dell'immagine in qualsiasi direzione. La funzione di zoom digitale può ridurre la dimensione dell'immagine dal 100% al 70%.

YABER Proiettore WiFi, 6500 Lumens Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD[Schermo proiezione incluso]Mini Proiettore Wireless Home cinema Portatile per iOS/Android/Laptop/TV Box/PS4 ecc 119,99 € disponibile 4 new from 109,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Include il più recente schermo di proiezione a 720P Native e 6500 Lumen】 Insieme al proiettore V2 viene fornito gratuitamente uno schermo a condensatore!!! (Solo per le prime 100 persone) Lo schermo a condensatore ha la più recente funzione Light, se lo osservi davanti, la luminosità dello schermo di proiezione aumenterà immediatamente del 50%. (Il lato oscuro dello schermo è la parte anteriore) La risoluzione reale è 720P.

【Funzione di mirroring dello schermo per la visualizzazione di video WiFi e wireless】 Il mini proiettore YABER supporta la connessione cablata e WiFi sia per il sistema iOS che Android, la funzione mirroring non necessita nessun adattatore, diversamente dalla connessione cablata che per collegarsi a vari dispositivi a volte necessitano diversi adattatori, e può visualizzare direttamente dallo schermo dello smartphone compatibile con AirPlay , MiraCast, DLNA sul proiettore tramite mirroring.

【Stereo HiFi DoLbY e ampia compatibilità】 Il mini proiettore V2 Supporta il suono DoLbY con il sistema audio SRS offre un'ottima esperienza di percezione uditiva. Poiché può supportare DoLbY, puoi anche riprodurre i film DoLbY, quindi non devi preoccuparti di disattivare la funzione di DoLbY come i proiettori che sono in assenza di questa funzione.

【Funzione Zoom / Schermo di proiezione grande】 V2 ha una funzione di riduzione dello schermo che quasi nessun altro mini proiettore è dotato e lo schermo di proiezione può essere ridotto fino al 75% regolando lo schermo senza spostare il proiettore. Il proiettore è di piccole dimensioni, facile da riporre e trasportare. E poiché lo schermo di proiezione è grande, riesci a goderti il maxi schermo come un cinema in casa.

【Ampiamente compatibile, supporto professionale a vita】 Dotato di altoparlanti HiFi, non è necessario collegare altoparlanti esterni. Può essere collegato a vari dispositivi periferici. AVVISO: se il dispositivo risulta impossibile connettersi al wifi o il segnale wifi non è stabile, non è un problema di qualità, i quali possono essere risolti con l'aggiornamento del firmware. Se hai qualche problema, non esitare a Per favore mi faccia sapere.

XGIMI Halo LED 1080P Full HD Proiettore Portatile Intelligente AF 800 ANSI Lumen Android TV 9.0 Google Assistant 3D Videoproiettore Harman / Kardon Altoparlante TV Box / PS4 / Smartphone 798,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Immagine più luminosa - più chiara con un suono potente:Proiezione True 3D e Full HD con risoluzione fisica fino a 1920x1080.Questo significa che il dispositivo proietta in Full HD effettivo, il 225% più nitido rispetto ai proiettori 720p tradizionali. Halo è entrato in collaborazione con Harman Kardon per creare un set personalizzato di due altoparlanti da 5W.

Android TV 9.0 & 5000+ Apps - Proiettore portatile è alimentato da Android TV 9.0 ufficiale (aggiornabile). Halo funziona con il Google Play Store per Android TV. Con oltre 4000 app native, Android TV apre le porte a un mondo di intrattenimento per te. NON È POSSIBILE eseguire il mirroring o lo screencast di contenuti protetti da copyright da Hulu, Netflix e servizi simili tramite telefoni cellulari.

Premium Sound di Harman Kardon -Halo ha creato un set personalizzato di due altoparlanti da 5W grazie alla collaborazione con Harman Kardon. Dopo essere stati sintonizzati da Gold Ear Philosophy, gli altoparlanti Harman Kardon di Halo producono un suono vibrante, preciso e bellissimo , risultando in una superba esperienza audiovisiva. XGIMI Halo può essere utilizzato anche da solo come set di altoparlanti Bluetooth di alta qualità.

Diverse porte - Goditi i tuoi contenuti preferiti connettendo i tuoi dispositivi esterni come HDMI e USB, o in modalità wireless tramite Chromecast e Bluetooth ad Halo. Gioca con la XBOX o il Nintendo Switch sullo schermo gigante di Halo, goditi un’esperienza di gioco coinvolgente.

Migliore assistenza al cliente - Risposta entro 24 ore e supporto tecnico a vita senza preoccupazioni.Cerca e installa l'app "Desktopmanager" da Google Play. e usa l'app Netflix in questo strumento.

Mini Proiettore, AKIYO O1 LED Video Proiettore Portatile, Supporto Full HD 1080P, ±15° Keystone, 25% Zoom, Home Theater Movie, per Phone, TV Stick, Altoparlante, HDMI, Camera da Letto(con Treppiede) 79,99 €

58,99 € disponibile 5 new from 58,99€

1 used from 58,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Notti di Film】O1 Mini Projector è un proiettore nativo a 480p adatto come primo proiettore. Supporta l'ingresso del segnale 1080p, rapporto di contrasto 2000:1, luminosità 100 ANSI lumen (American Standards Association). Puoi goderti le notti di film nel soggiorno con la tua famiglia e gli amici.

【Mini e Portatile】Il mini proiettore AKIYO O1 è molto piccolo. Dimensioni solo 13.6*11*5.8 centimetri. È come la dimensione di due lattine di Coca Cola e il peso di una sola. Risparmia lo spazio del tuo zaino quando viaggi, fai escursioni e campeggi all'aperto.

【Facile da Usare】Il sistema operativo incorporato è molto semplice per tutti, anche per anziani e bambini. Dotato di correzione trapezoidale di ±15° e zoom dello schermo del 25%. È possibile regolare le dimensioni dello schermo con il telecomando senza spostare il proiettore.

【Silenzioso】Il sistema di raffreddamento avanzato consiste in una ventola di raffreddamento a 6 pale ad alte prestazioni. Il livello di rumore è molto più basso di altri proiettori sul mercato. Solo 25db di rumore ad una distanza di 1 metro. Doppi altoparlanti HiFi incorporati da 3W per offrirti un'esperienza audiovisiva superiore.

【Multi Porta】Dotato di porte di uscita HDMI, AV, USB e audio. Puoi collegare il tuo computer, Fire Stick e console di gioco tramite il cavo HDMI (incluso). Non solo, ma puoi anche collegare altoparlanti esterni tramite la porta di uscita audio.

Portatile Proiettore Android 7.1 OS ,HDMI Keystone Correction ± 45° Mini Proiettori ,Supporto Full Hd 1080P Videoproiettore Touch Pad Domestico Per Iphone, Smartphone 279,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una batterie ricaricabili aa nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche ★ 【Dimensioni portatili leggere con tecnologia DLP】: il proiettore OTHA D05E ha una dimensione portatile di 147,4 x 80,6 x 18,5 mm e pesa solo 205 g e può essere facilmente portato ovunque. Il sistema di illuminazione a LED migliorato offre una luminosità di 150ANSI Lux, una risoluzione nativa di 480P, un rapporto di contrasto di 2000: 1 e una durata di 45.000 ore per le lampade a LED.

★ 【Proiettore home theater superiore】:Il proiettore OTHA D05E è stato prodotto professionalmente come un videoproiettore HD ed è ideale per l'intrattenimento domestico. Immagini più luminose dell'80% e più nitide del 60% rispetto ai dispositivi LCD e una sfocatura dei bordi significativamente inferiore. Il mini beamer D05E supporta la risoluzione 1080P e offre i colori più accurati e migliori sul mercato nella fascia di prezzo, ideali per l'intrattenimento familiare con un budget limitato.

★ 【Multimedia Wireless WIFI Mini proiettore】: Il videoproiettore OTHA D05E ha più connettori, tra cui HDMI, USB e interfacce audio. Può essere facilmente collegato al telefono, PS3, PS4, X-Box ONE per riprodurre video, programmi TV, condividere foto, giochi e altro. È il miglior regalo del Ringraziamento, Natale, regalo di compleanno / festa del papà, Halloween, Pasqua, San Valentino.

★ [Batteria ricaricabile integrata per ogni tipo di intrattenimento] Il mini proiettore OTHA D05E può completare l'intero filmato da 2 a 2,5 ore dopo la ricarica. Flessibile ovunque senza elettricità. Può anche essere usato come una banca di energia per caricare un telefono cellulare esaurito in caso di emergenza. Ideale per serate di film per famiglie, videogiochi, TV, feste e attività all'aperto, matrimoni, barbecue, karaoke. Trasforma il tuo salotto in un home theater per famiglie e amici.

★ 【Istruzioni sul pacchetto e 24 mesi di garanzia】: OTHA D05E offre una garanzia di rimborso di 3 mesi e una garanzia di fabbrica di 2 anni con supporto tecnico permanente. Il pacchetto include 1 x mini proiettore 1 x telecomando 1 x adattatore di alimentazione 1 x treppiede 1 x cavo HDMI 1 x manuale utente. In caso di problemi, vi preghiamo di contattarci via e-mail (jane@autrencapital.com). Non raccomandato per presentazioni commerciali.

Videoproiettore 5G WiFi Bluetooth,9500 Lumen Proiettore Full HD 1080P WiMiUS 4K Supporto WiFi Bluetooth 4P/4D Correzione Trapezoidale Proiettore 350'' WiFi Home Cinema per PPT, iOS, Android,PS5 299,99 € disponibile 2 new from 289,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [9500 lumen Full HD 1080p WiFi Bluetooth Videoproiettore & Supporto Presentazione 4K e PPT Tramite Chiavetta USB] Questo nuovo proiettore WiMiUS K8 ha una risoluzione nativa 1920 * 1080p, alta luminosità 9500 lumen e un rapporto di contrasto 15000: 1, oltre alla tecnologia immagini migliorate e colori avanzati, offrendoti una festa visiva superiore più chiara e nitida.E può leggere i file Office / PDF direttamente tramite l'unità USB e non è necessario connettersi al laptop.

[WiFi 5G più Veloce & Correzione Trapezoidale 4P/4D] Con la doppia funzione di connessione WiFi 2.4G / 5G, questo proiettore wifi full hd 1080p può connettersi in modalità wireless facilmente e più velocemente con il tuo smartphone / tablet iOS / Android semplicemente collegando il tuo wifi La funzione di correzione orizzontale e verticale a 4D e 4P consente di regolare 4 punti e 4 lati dello schermo per rendere l'immagine proiettata un rettangolo anche quando il proiettore è decentrato.

[Funzione Bluetooth 5.1 integrata e zoom al 50%] Grazie al più recente chip Bluetooth 5.1, questo proiettore wifi full hd 1080p può facilmente collegare in modalità wireless i tuoi altoparlanti / cuffie / Airpod bluetooth in qualsiasi momento, doppio altoparlante stereo HiFi da 10 W integrato può darti un'esperienza sonora straordinaria. La funzione di zoom dal 100% al 50% consente di ottenere la giusta dimensione dello schermo senza dover regolare frequentemente la distanza.

【Schermo Gigante da 350 Pollici & Custodia per Proiettore Inclusa】Questo proiettore bluetooth wifi full hd 1080p può proiettare uno schermo gigante tra 50-350 pollici ovunque con una distanza di proiezione di 1,6 m-7 m, una custodia aggiuntiva lo rende portatile, ideale per serate di cinema all'aperto o in camera da letto. La nuova tecnologia per ridurre al minimo il consumo energetico della lampada prolunga la durata della lampada fino a 150.000 ore.

[3 anni di Garanzia] Proiettore WiMiUS K8 4k con interfaccia USB/HDMI/AV/Audio da 3,5 mm, questo proiettore bluetooth wifi full hd 1080p funziona perfettamente con TV Stick/Chrome Book/Laptop/lettore DVD/PS4/PS5/TV Box/ X-Box / PC, ecc. Con K8 puoi goderti meravigliosi momenti di relax e svago con la tua famiglia e i tuoi amici; Se hai domande sul nostro proiettore K8, contatta immediatamente il nostro servizio post-vendita nel manuale dell'utente e otterrai una soluzione rapida.

Proiettore 5G WiFi Bluetooth 4K Supporto, 9000 Lumen TOPTRO Proiettore Full HD 1080P Nativo, Supporto 4P/4D Correzione Trapezoidale, Zoom, Videoproiettore per TV Stick iOS Android PS5 PPT HDMI, etc. 269,31 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Gamma di colori 85% NTSC e supporto 4K】 Il proiettore X5 combina l'algoritmo di elaborazione del colore CM e un'eccellente uniformità dell'immagine LCD per ottenere una riproduzione del colore uniforme e accurata senza sacrificare la luminosità, la gamma di colori è fino all'85% NTSC e ogni dettaglio sullo schermo è accuratamente restaurato e presentato. Proietta facilmente uno schermo gigante, guarda immagini ad alta definizione 1080P o anche 4K e sperimenta gli straordinari effetti visivi.

【WiFi 5G ultra veloce e Bluetooth 5.1 bidirezionale】 Il proiettore X5 è dotato di un chip WiFi 5G avanzato, che può evitare efficacemente le interferenze del segnale, rendere la trasmissione più stabile e riprodurre sorgenti video HD senza congelarsi. Con l'ultimo Bluetooth 5.1 a due vie, il proiettore X5 può non solo connettersi alle cuffie e agli altoparlanti Bluetooth, ma anche al telefono cellulare e al computer tramite Bluetooth.

【9000 lumen, luminosità + 30%】 Il proiettore nativo X5 1080p adotta la tecnologia di luminosità RGB + BP, il lumen arriva a 9000 lumen e l'immagine viene illuminata del 30%. A differenza delle lenti in resina di altri proiettori, il proiettore X5 adotta una lente in vetro ad alto indice di rifrazione, ottima trasmissione della luce e immagini stabili e non facilmente deformabili. E le prestazioni ad alto contrasto di 15.000:1 aggiungono profondità, dimensione e realismo al video.

【Sorgente di luce importata e affidabilità di lunga durata】 La luminosità e la qualità dell'immagine delle normali lampadine per proiettori diminuiranno dopo un uso prolungato. Il proiettore X5 utilizza una sorgente di luce importata dalla Germania, con la funzione di ottimizzazione dell'immagine originale, l'immagine può essere regolata automaticamente in base all'attenuazione della lampadina per mantenere l'immagine sempre chiara. Abbiamo preparato per te una borsa portatile.

【Ampia compatibilità e supporto professionale a vita】 Il proiettore home theater X5 può essere facilmente collegato a TV, PC, laptop, telefono cellulare Android / iOS, PS5, Switch e altri dispositivi. Offriamo una politica di sostituzione gratuita e 3 anni di manutenzione. In caso di problemi durante l'uso, ti preghiamo di contattarci.❥❥❥ Se è danneggiato, forniamo un servizio di sostituzione gratuito.

Proiettore Wifi Bluetooth, Artlii Enjoy2 Videoproiettore Full Hd Supporta 1080p, Mini Portatile Per Smartphone Home Theater per iOS, Android, TV Stick 119,99 €

101,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【2022! Novità Videoproiettore】 La risoluzione originale è 1280 * 720p, un vero proiettore nativo 720p, la luminosità è del 50% superiore a quella di un proiettore 480p e supporta 1080P Full HD. Artlii Enjoy 2 Il proiettore HD può garantire che ogni angolo e bordo dello schermo sia molto chiaro, Una vera esperienza cinematografica.

【Proiettore Wifi e Mirroring Schermo Wireless】Senza alcun dongle wireless, adattatore o cavo, il proiettore WiFi Artlii può trasferire direttamente il contenuto dello smartphone iOS / Android sul grande schermo attraverso la funzione di mirroring dello schermo per la visualizzazione della proiezione. Puoi goderti giochi, video, serie TV, foto, giochi sportivi, UEFA Champions League e altro ancora.

【Proiettore Bluetooth e altoparlante da 5 W】Con il Bluetooth puoi connetterti gratuitamente ai dispositivi Bluetooth in qualsiasi momento in modalità wireless. La funzione Bluetooth integrata originale rende la connessione più stabile. È ampiamente compatibile con altoparlanti Bluetooth, auricolari Bluetooth e soundbar. Con i suoi altoparlanti integrati da 5 W, il suono è potente e dinamico, offrendoti una vera esperienza home theater.

【Funzione Zoom e schermo jumbo】 Il proiettore Artlii Enjoy 2 ha una funzione di riduzione dello schermo, quasi nessun altro micro proiettore ha, e la regolazione dello schermo senza spostare il proiettore può ridurre lo schermo di proiezione fino al 60%. la migliore distanza di proiezione è 3m-100".

【Connettività digitale versatile】 Il proiettore home theater Artlii supporta HDMI / USB / VGA / AV / scheda SD / uscita audio da 3,5 mm / Bluetooth. Può essere collegato non solo wireless ma anche cablato. Il design delle porte HDMI e USB semplifica il collegamento di chiavette TV, PC, laptop, MacBook, smartphone, lettori di dischi Blu-ray, PS3, PS4, console di gioco Wii Xbox e HDR.

Proiettore WiFi, AKIYO 1080P Full HD 7500L Mini proiettore Portatile, 300 '' Schermo Proiettore Telefono Supporto iOS, Android, HDMI, USB*2, TV Stick, Borsa Per il Trasporto, Per La Casa e All'Aperto 159,99 €

118,14 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Risoluzione Nativa Full HD 1080P】 Con una risoluzione nativa di 1920*1080, 7500 lumen di luminosità e l'innovativa lente ad alta rifrazione a 6 strati, il proiettore AKIYO WiFi fornisce immagini nitide su un grande schermo da 300''. Vieni con AKIYO borsa da trasporto personalizzata e supporto tecnico a vita.

【Connessione WiFi】 Il proiettore telefono adotta l'ultima funzione WiFi. Specchio dello schermo senza fili in 5 secondi. Questo proiettore wifi si collega in modalità wireless a telefoni iOS / Android, tablet e computer portatili Windows, permettendoti di guardare film, partite di calcio e giocare. NESSUN cavo o adattatore aggiuntivo è necessario per collegare il telefono.

【3 LCD Image & Hi-Fi Sound】 Il chip Mstar e l'ultima tecnologia di calibrazione del colore 3LCD forniscono colori vividi. Mini proiettore ha 40''-300'' grande schermo in 1.5m-3m (1.6m raccomandare). È possibile regolare o ridurre le dimensioni dell'immagine con la funzione di zoom 75% -100%. Built-in 3W doppio altoparlanti stereo con un sistema audio SRS fornisce un eccellente suono stereo Hi-Fi.

【Compatibile Con Molti Dispositivi】 Il mini proiettore portatile ha porte HDMI, USB*2, AV e Audio. Compatibile con uno smartphone, Laptop, PC, TV Box, TV Stick, Roku, lettore DVD, console di gioco, USB Drive, iPad, altoparlante esterno, auricolare. Supporto anteriore, posteriore, soffitto, montaggio su treppiede.

【Usi Multipli & Supporto professionale】 Il proiettore portatile può essere utilizzato in camera da letto, soggiorno, cortile, giardino, RV, campeggio, ecc. Ottieni le migliori immagini in un ambiente buio. Il nostro videoproiettore fornisce un ritorno gratuito di 1 mese e una garanzia di riparazione di 3 anni, un supporto tecnico professionale a vita. Si prega di e-mail se avete domande.

YABER Pro V7 9500L 5G Proiettore WiFi Bluetooth, Auto 6D Correzione Trapezoidale&4P/4D, Infinity Zoom, HD Proiettore di Film Home &Outdoor Videoproiettore 4k per PPT/iOS/Android ecc. 279,99 €

237,99 € disponibile 4 new from 237,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⚽【Innovativa 6D Automatica Correzione e Funzione di 4P/4D Correzione】 YABER Pro V7 è il primo proiettore con tecnologia della correzione trapezoidale automatica 6D sul mercato. Tale tecnologia serve a regolare automaticamente l’immagine standard rettangolare del proiettore nel caso in cui subisca urti o movimenti durante il funzionamento. Il proiettore 4k nativo correggerà automaticamente l'immagine standard entro 1sec.

⚽【5GHz/2,4 GHz WiFi Dual-Band & Bluetooth 5.0】 YABER Pro V7 supporta 5GHz&2,4 GHzWiFi dual-band, il WiFi 5G supporta velocità wireless elevate in modo da rendere più fluida le trasmissioni di immagini/video. Inoltre, la funzione Bluetooth 5.0 integrata di Pro V7 con sistema audio SRS può connettersi a delle cuffie Bluetooth, altoparlanti Bluetooth e Airpods compatibili con Stick TV / Laptop / Blu-Ray DVD playe/PS3/PS4/TVbox/Amazon Fire TV / Roku Streaming Stick / Laptop.

⚽【9500L & Luminosità +25% rispetto a tutti gli altri proiettori 1080P】 Rispetto ad altri proiettori 1080p presenti sul mercato, Pro V7 è indubbiamente vantaggioso in termini di luminosità. Luminosità aumentata del 25% fino a 9500 L, Con 9500L Luminosità,10000:1 contrasto elevato. Al momento questo proiettore con risoluzione nativa 1080P ha la luminosità più alta presente sul mercato.

⚽【BASIC Smart Engine】 BASIC Smart Engine è una tecnologia di proiezione creativa sviluppata da Yaber. Pro V7 è il primo proiettore dotato di questa tecnologia nel settore dei proiettori per l'intrattenimento domestico, con prestazioni all’avanguardia e pratiche. Attraverso questa tecnologia, potrai ottenere la migliore esperienza audiovisiva sotto cinque aspetti: Luminosità, Colore brillante, Effetto sonoro, Ampia visualizzazione, Chiarezza.

⚽【Supporto professionale a vita e borsa per il trasporto extra gratuita】 Yaber offre la possibilità di essere rimborsati entro 6 mesi, 3 anni di garanzia e un’assistenza tecnica professionale. Per eventuali problemi, non esitare a contattarci in qualsiasi momento. Inoltre, ti forniremo anche una bella borsa per il trasporto extra gratuitamente in modo da portarla ovunque comodamente.

Wifi Proiettore, Mini Proiettore Portatile [2022 nuova],176'' Display 55000 ore LED Lampada , Video Proiettore Home Cinema Supporto per TV Stick/Smartphone/ PC/ PS4/USB/SD 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Connessione WIFI】 Il proiettore ha la funzione WIFI e la funzione di mirroring dello schermo, puoi collegare direttamente il proiettore direttamente tramite WIFI, anche se non è presente un ambiente WiFi, puoi utilizzare direttamente il cavo dati USB per collegare dispositivi Android o IOS, non è necessario acquistare altri adattatori.

【Great Home Theater】 Il wifi proiettore domestico ha una qualità cinematografica, gode della risoluzione nativa di 480p (supporto 1080P), rapporto di contrasto 2600:1 e un grande schermo da 30-176 pollici. Uno schermo più grande e un'immagine più chiara ti offrono un'esperienza home theater di alta qualità.

【Altoparlanti stereo Hi-Fi】 Il mini proiettore home theater ha due altoparlanti stereo hi-fi integrati, (senza bluetooth), ti consentono di ottenere un effetto sonoro coinvolgente, correzione trapezoidale verticale manuale di ± 15 gradi, la rotella di messa a fuoco regolabile consente di ottenere un suono nitido e immagini ad alta definizione.

【Alta compatibilità】 Il videoproiettore ha 1 porte HDMI e 1 × VGA, AV, audio, Micro SD e USB, compatibile con TV stick, PC, laptop, tablet, altoparlanti, telefoni Iphone/Android, lettore DVD, USB disco e PS4. Può essere applicato a una varietà di scene come home cinema, videogiochi, feste, intrattenimento all'aperto, film di Natale, ecc.

【Leggero e portatile】 Questo mini proiettore compatto e portatile (19.70/16.50/7.90 cm), leggero (0,935 kg). Puoi facilmente montare il proiettore portatile su un treppiede o sul soffitto o appoggiarlo su un tavolo per la migliore esperienza visiva a seconda delle tue preferenze.

Proiettore Home Entertainment Anker Nebula Cosmos 1080p, proiettore 1080p, 900 ANSI lumen, Android TV 9.0, zoom digitale, HLG, HDR10 699,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La radiante immagine 1080p, 900 ANSI lumen di Picture Cosmos offre qualità HDR10 in modo da poter guardare i film, gli eventi sportivi, i giochi, i programmi e tanti altri tuoi contenuti preferiti ancora con dettagli e chiarezza incredibili.

Guarda i tuoi film preferiti come su uno schermo cinematografico: dimentica la visione su TV sottili da 60” e immergiti nella grandezza delle immagini da 150” offerte da Cosmos. Lo zoom digitale consente di regolare le dimensioni delle immagini senza la necessità di sollevare e modificare la posizione del proiettore.

La perfezione dei dettagli: lo standard HLG (Hybrid Log Gamma) migliora la risoluzione in tempo reale dei contenuti non ad alta definizione, offrendoti una visione quanto più possibile nitida e definita di ogni dettaglio. Cosmos migliora la risoluzione in modo automatico, senza la necessità di intervenire sul menu delle impostazioni.

Suono di qualità superiore: nei film, a stupirti non ci sono solo le immagini. Immergiti in un autentico suono a 360° da sala cinematografica grazie alla tecnologia Dolby Digital Plus. Dalle azioni esplosive agli incontri più intimi, udirai ogni suono come se fossi in una sala cinematografica.

Contenuti incorporati: Android TV 9.0 è il tuo portale per accedere a un universo ricco di spettacolari contenuti di intrattenimento. Scarica Prime Video, YouTube, e migliaia di altre app, film, giochi e molto altro.

Proiettore 5G WiFi Bluetooth, 9500 Lumen 1080P Full HD, WiMiUS Videoroiettore Supporta 4K con 4P/4D Keystone Zoom, Proiettore LCD per iPhone/Android/Laptop, per PPT/Excel/Word/PDF (Zaino Incluso) 289,99 € disponibile 3 new from 289,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【1080P Nativo, 9500 LM, Supporta 4K】Con 15000:1 contrasto, 1080P e 9500 Lumen, la qualità dell'immagine del proiettore è 3 volte superiore a quella del 720P, offrendoti un vero divertimento visivo. È ottima la luminosità e la risoluzione che permettono un'immagine chiara anche in ambiente non completamente buio. WiMiUS insiste sempre per realizzare proiettori migliori e creare un teatro privato di qualità superiore per te. Anche senza tela, puoi goderti il grande schermo sulle pareti bianche.

【5G WiFi Mirroring Wireless & Bluetooth 5.0】Proiezione con la connessione WiFi 5G, il proiettore W6 ti consente di liberare delle catene di quella cablata. Supporta I sistemi iOS/Android/Windows e lo schermo è estremamente fluido, rendendo l’esperienza visiva senza ritardi. Con il chip Bluetooth 5.0, il proiettore può essere collegato con altoparlanti Bluetooth/cuffie Bluetooth. Altoparlanti integrati da 10 W, l'effetto sonoro a piena fedeltà e il suono più stratificato e più delicato.

【±50° 4D e 4P Keystone, Zoom da 100% a 50%】È splendido il sistema di regolazione del trapezio in caso di proiezione con inclinazione. Senza spostare il proiettore, è possibile eseguire la correzione trapezoidale sui 4 lati e 4 angoli dell'immagine per renderla rettangolare. Inoltre, la funzione zoom dal 100% al 50% offre flessibilità per le installazioni in ambienti con spazio limitato. Con una durata della lampadina di 150.000 ore che può servire per più di 10 anni, il proiettore è durevole.

【Supporta PPT/Excel/Word/PDF & Varie Interfacce】Basta inserire la pennetta USB per avviare la riunione. Supporta i formati di file Office come PPT/Excel/Word/PDF/TXT. Il videoproiettore ha una moltitudine di porte ingresso per cui con tanta fantasia: HDMI*2/USB*2/AV/Audio da 3,5 mm. Dopo che il proiettore è collegato a un laptop o a una fire stick TV, puoi guardare Netflix, Amazon Prime, Hulu, ecc. (Per il copyright HDCP, il cellulare non può trasmettere direttamente il video di queste APP)

【3 Anni di Garanzia & Zaino Incluso】Il nostro proiettore WiFi Bluetooth è una valida alternativa alla TV per vedere i programmi preferiti. Il videoproiettore è intuitivo da usare e la sua luce LED può anche proteggere gli occhi. Con un pratico zaino, è comodo da trasportare. WiMiUS offre una garanzia di 3 anni e supporto tecnico a vita. In caso di dubbi prima o dopo l'acquisto del nostro proiettore, non esitare a contattarci, ti forniremo sicuramente un servizio tempestivo e soddisfacente. READ Guida definitiva per acquistare una macchina fotografica bambini nel 2022 - I migliori 40 compilati!

VGKE Videoproiettore T28, Android 9.0 Proiettore 9500 Lumen 1080P FullHD 5G WiFi Bluetooth 4D Correzione Trapezoidale Zoom Funzione, Supporto 4K Video Schermo 300" per Smartphone/PC/TV-Box/HDMI/USB 239,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema Android 9.0 Integrato】Video proiettore portatile VGKE T28 è installato con il sistema operativo Android 9.0 e Google Play Store, puoi scaricare applicazioni come Youtube, Netflix, Hulu, lo spazio di archiviazione ti consente di goderti la visione di film e video senza problemi.

【Luminosità avanzata 9500 lumen】 Con una luminosità di 9500 lumen e un'immagine di contrasto 12000:1, proiettore full hd offre immagini vivide e nitide per il tuo home theater, il chip LED all'interno ha una durata fino a 45.000 ore.

【Proiettore 1080P Nativo & Supporto Video 4K】 Il proiettore Android VGKE ha una risoluzione nativa 1920x1080p, una funzione di correzione trapezoidale 4D ± 45 ° e supporta la proiezione laterale, la funzione di zoom digitale regola la dimensione dell'immagine dal 100% al 70%, la dimensione della proiezione può essere fino a 300 pollici.

【Wifi Dualband + Bluetooth Beamer 】 VGKE videoproiettori supporta 2.4G/5G Wifi e Bluetooth, AirPlay/MiraCast/DLNA per smartphone e PC, con altoparlanti stereo integrati.

【Compatibilità Universale】videoproiettore 4k con interfacce multiple di VGA/HDMI/USB/RJ45, il proiettore è compatibile con TV stick/TV box, supporta ppt/excel/office.Se hai domande sui nostri proiettori, ti preghiamo di contattarci in tempo, faremo del nostro meglio per risolvere il problema per te.

BYINTEK P20 Proiettore Mini DLP 3D aggiornato, Proiettore Portatile HD LED Wifi Alimentato a Batteria, Supporta 1080P 4K, OS Android 9.0, Display Wireless per Smartphone, con Custodia e Treppiede 399,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. Mini proiettore 3D DLP alimentato a batteria: BYINTEK P20Upgraded adotta la tecnologia avanzata USA TI DLP. Batteria al litio ricaricabile incorporata da 7800 mAh che può durare 1,5-3 ore dopo la ricarica completa, tascabile portatile (3 * 3 * 5,5 pollici) e leggera (1,2 libbre), perfetta per i viaggi all'aperto e la visione di video senza limitare il cavo di alimentazione.

2. Proiettore Android da 200 pollici: supporta la proiezione di un grande schermo da 30 a 200 pollici, sistema operativo Android 9.0 integrato, wifi dual-band 2.4G/5G, cache DDR3 da 2 GB + memoria eMMC da 32 GB, app multimediali preinstallate, Netflix, YouTube, Prime video, Hulu e altro ancora. Preinstallato anche Google Play Store e Aptoide TV APP Store Market, puoi scaricare e installare app dallo store. È un regalo ideale per tutte le età.

3. Proiettore display wireless: supporta lo schermo wireless per smartphone/tablet/computer sul nostro proiettore, supporta la funzione di mirroring dello schermo airplay/miracast. Il proiettore può anche essere compatibile con vari dispositivi con USB e HDMI, come PC, PS4, Fire TV Stick , Blu-ray DVD, U-disk, Air Mouse, Gamepad ecc.

4. Altoparlanti stereo Hi-Fi: il proiettore BYINTEK è dotato di un potente altoparlante HiFi dual stereo (5W*2), che offre toni più alti, contralto preciso e bassi potenti. Proprio come ti godi il cinema VIP a casa. Molto adatto per home theater, feste o intrattenimento in campeggio in un ambiente relativamente buio.

5. Servizio professionale e garanzia: il nostro pacchetto include: mini proiettore 3D, treppiede, custodia per il trasporto, telecomando, adattatore di alimentazione, manuale utente. BYINTEK supporta la garanzia di rimborso di 30 giorni, la garanzia di 1 anno, l'estensione della garanzia del 2° anno e il servizio di supporto professionale. Qualsiasi domanda o insoddisfazione non esitate a contattarci via e-mail.

Proiettore, XGIMI MOGO Pro, proiettore portatile da 300 lumen ANSI, 1080p Full HD Videoproiettore LED, Android TV 9.0, YouTube e oltre 4000 app, Wifi e Bluetooth 549,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Immagine Full HD:Nativi 1080P FHD 300 ANSI Lumen.MOGO Pro di fornire un'immagine più nitida e cristallina con una risoluzione fisica di 1920x1080 pixel. Questo significa che il dispositivo proietta in Full HD effettivo,il 225% più nitido rispetto ai proiettori 720p tradizionali. MOGO Pro supporta anche il formato video fino a 4K Ultra HD, che è in grado di fornire l'immagine più nitida che si potrà mai ottenere da qualsiasi proiettore.Ideale da utilizzare in ambienti con scarsa illuminazione.

Durata di riproduzione estesa.Un corpo in alluminio senza cuciture assicura una maggiore durata e un peso ridotto di 0,9 kg per andare senza fatica ovunque. Gli utenti possono guardare un film di 4 ore (modalità di risparmio energetico)

Proiettore portatile è alimentato da Android TV 9.0 ufficiale (aggiornabile). Con oltre 4000 app native, Android TV apre le porte a un mondo di intrattenimento per te. L'interfaccia utente multilingue di XGIMI MOGO Pro supporta anche 52 lingue. Nota: NON È POSSIBILE eseguire il mirroring o lo screencast di contenuti protetti da copyright da Hulu, Netflix e servizi simili tramite telefoni cellulari.

Trasmissione diretta a MOGO Pro delle tue app di intrattenimento preferite, film e programmi TV, musica, giochi, sport e altro ancora dal tuo dispositivo Android o iOS, Mac, computer Windows o Chromebook.

Migliore assistenza al cliente. Risposta entro 24 ore e supporto tecnico a vita senza preoccupazioni.ota: Cerca e installa l'app "Desktopmanager" da Google Play. e usa l'app Netflix in questo strumento.

WiMiUS Proiettore WiFi Bluetooth, 6000 Lumen Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD Proiettore Home Cinema Wireless WiFi Compatibile iOS,Android,Laptop,PS4 (Borsa per proiettore Inclusa) 129,99 €

101,99 € disponibile 3 new from 101,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Il proiettore Portatile WiFi Bluetooth Full HD da 6000 Lumen supporta 1080P - Custodia inclusa】 Il proiettore Bluetooth WiFi offre una luminosità 6000Lumen, una risoluzione massima 1920x1080P, in particolare un rapporto di contrasto elevato 8000: 1 e un'ampia gamma di colori in grado di garantire la fedeltà del video originale, a borsa da trasporto in dotazione permette di portarlo ovunque per godersi film, giocare ai videogiochi o trascorrere piacevoli serate del fine settimana.

【Proiettore WiFi Integrato e Connessione Bluetooth 5.0】 Grazie alla funzione dello schermo a specchio wifi, puoi connettere in modalità wireless questo proiettore wifi portatile con smartphone IOS, smartphone Android e laptop Windows 10 per goderti un'esperienza di streaming di videogiochi gratuita o film all'aperto e il La funzione Bluetooth 5.0 integrata ti consente di connettere il tuo altoparlante bluetooth / cuffie bluetooth ideali e airpod in modalità wireless in qualsiasi momento.

【Schermo Ampio da 200 Pollici e Funzione Zoom】 Questo proiettore wifi bluetooth portatile full hd supporta 1080p in grado di offrire grandi dimensioni di proiezione da 40 "fino a 200", che ti consentono di goderti le tue serate di film con la tua famiglia su un grande schermo. Inoltre, è possibile regolare o ridurre le dimensioni dell'immagine tramite il telecomando direttamente utilizzando la funzione di zoom 75% -100%, è possibile anche capovolgere l'immagine quando si monta a soffitto.

【Proiettore a più Interfacce】 Ad eccezione della connessione wifi con smartphone e iPad, questo proiettore bluetooth wifi portatile è integrato con una varietà di interfacce come USB / HDMI / AV / audio da 3,5 mm, che consente di trasmettere facilmente audio e video da Fire TV Stick / Chrome Book / Roku Stick / Laptop / USB Flash Drive / DVD Player / PC / PS4 / TV Box / X-Box, ecc. Così puoi goderti la gioia dell'home cinema con la tua famiglia o gli amici al chiuso o all'aperto.

【3 Anni di Garanzia e Lampada a LED Durevole】 Lampada con sorgente luminosa a LED avanzata fino a 90.000 ore, risparmio energetico, quasi nessun decadimento della luce e design dell'immagine a riflessione diffusa per un'esperienza visiva più confortevole rispetto alla luce diretta sul televisore. In caso di domande sul proiettore WiMiUS K5 Bluetooth WiMiUS, contattare l'e-mail del nostro servizio post-vendita nel manuale dell'utente e riceverai una soluzione rapida il prima possibile.

Proiettore WiFi Bluetooth Proiettore, Full HD 1080P Supporta 4K Proiettore, Yefound T1 4D Correzione Trapezoidale/Zoom/Schermo 200" Proiettore Home Cinema per iOS/Android/TV Stick/TV Box 199,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Proiettore Nativo Full HD 1080P: Yefound T1 con una risoluzione nativa di 1920*1080P, supporto per video 4K. Il proiettore offre la più grande dimensione di visualizzazione da 42Inch a 200Inch, con funzioni di correzione trapezoidale elettronica per garantire la migliore esperienza video in qualsiasi posizione.

Connessione WIFI e Zoom Digitale: Il proiettore T1 WIFI 1080P supporta la connessione wireless al tuo dispositivo Android/iOS, rispecchiando lo schermo in modo sincrono tramite WIFI, senza bisogno di alcun cavo adattatore aggiuntivo. La funzione di zoom digitale può regolare a distanza la dimensione dello schermo attraverso il telecomando bluetooth senza spostare il dispositivo.

HDR10+MEMC: Utilizzando lo stesso chip di punta intelligente della Smart TV permette al proiettore cinematografico T1 di realizzare la riduzione intelligente del rumore mentre supporta l'imaging ad alta gamma dinamica e la compensazione del movimento. HDR10 permette al T1 di realizzare un contrasto ultra nitido più e colori ricchi. MEMC crea un video liscio come la seta senza sfocatura di movimento e una latenza di ingresso ridotta per il T1.

Altoparlante Bluetooth con un Solo Pulsante: T1 proiettore esterno utilizza una cavità sonora integrata personalizzata da 5,3 pollici, camera sonora chiusa progettata per eliminare le vibrazioni dell'alloggiamento, rendendo il suono più chiaro e delicato. In qualsiasi momento tramite una connessione wireless Bluetooth, lascia che sia il tuo altoparlante wireless da tavolo di alta qualità.

Servizio Clienti Professionale: Yefound T1 proiettore multifunzione è molto adatto per l'intrattenimento cinematografico a casa, cortile, giochi, yoga e uso del partito. Yefound fornisce 1 mese indietro e 1 anno di riparazione, supporto tecnico professionale a vita. Se avete domande, non esitate a contattare il team di supporto tecnico di Yefound.

Videoproiettore WiFi Bluetooth,8000 Lumen Proiettore Full HD 1080P Supporto 4K 4D Correzione Trapezoidale Zoom Funzione Proiettore WiFi Home Cinema per PPT, iOS, Android (Borsa per proiettore Inclusa) 209,99 €

169,99 € disponibile 2 new from 169,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【La borsa per proiettore gratuita include e il 8500 Lumen videoproiettore Bluetooth Full HD 1080P WiFi supporta 4K】 Questo ultimo videoproiettore Full HD 1080P WiMiUS K1 viene consegnato con una borsa. Ha una risoluzione nativa 1920 * 1080p, 8000 alta luminosità e un rapporto di contrasto fino a 10000: 1, i chip di elaborazione digitale di fascia alta offrono una gamma di colori NTSC più elevata e, presenta una qualità dell'immagine più vivida e nitida.

【Connessione WiFi Schermo specchio wireless e funzione Bluetooth 5.0 integrata】 Questo proiettore wifi Full HD 1080P ha una funzione schermo specchio wireless che gli consente di connettersi in modalità wireless a uno smartphone IOS / Android. Funzione extender uscita audio Bluetooth, supporto altoparlante / auricolare bluetooth gli airpod e l'altoparlante incorporato da 10 W progettato su misura offrono un suono surround stereo HiFi a 360 ° per una spazializzazione straordinaria.

【Correzione trapezoidale avanzata a 4 punti e funzione zoom digitale】 Correzione trapezoidale a quattro angoli ad alta sensibilità (verticale e orizzontale ± 50 °) L'aggiornamento 2020 garantisce un'immagine nitida da qualsiasi angolazione, offrendo una gamma completa di piacere dalla visione ad alta definizione. Puoi goderti un film su schermo gigante da 50 '' fino a 300 ''. Inoltre, l'opzione Zoom digitale ti consente di ridurre le dimensioni dell'immagine dal 100% al 50%.

【Presentazione PPT tramite chiave USB e connessione multimediale】 Questo proiettore WiFi Bluetooth Full HD 1080P adotta una nuova funzione in grado di leggere PPT, PDF, Excel, file di parole direttamente tramite chiavetta USB, senza lo distingue dagli altri proiettori sul mercato. Con 2 porte USB / HDMI, 1 porta AV / audio da 3,5 mm, puoi collegarlo con Amazon Fire TV Stick / Chrome Book / Roku Stick / Laptop / lettore DVD / PS4 / TV Box / X-Box / PC, ecc.

【3 anni di garanzia & lampada a LED durevole】 La lente in vetro ottico del nostro proiettore Bluetooth WiFi 1080P Full HD presenta i vantaggi della trasmissione della luce e della riproduzione dei colori fino al 99% efficiente, il che rende la lampada LED a lunga durata fino a 100.000 ore. In caso di domande sul nostro proiettore WiMiUS K1, contattare immediatamente l'e-mail del nostro servizio post-vendita nel manuale dell'utente e riceverai una soluzione rapida il prima possibile.

Videoproiettore WiFi Bluetooth, Mini Proiettore Portatile HD 1080P con Android 7.1, Touchpad, WiFi, Auto Keystone, DLP Proiettore Home Theater 269,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Proiettore portatile ---- La tecnologia avanzata di DLP (chip elaborato otticamente 0,3 DMD) offre colori vivaci e immagini cristalline (50 ANSI lumen). Con la lampadina LED RGB, l'illuminazione soffusa protegge i tuoi occhi da abbagliamento, nessuna radiazione e nessuna lesione agli occhi. Consigliato per l'uso in ambienti con luminosità ridotta.

Proiezione di condivisione multi-schermo ---- Questo proiettore cinematografico intelligente adotta la più recente tecnologia multi-schermo, supporta AirPlay, Miracast, EShare e DLNA. Obiettivo a gittata più corta che proietta fino a 120 pollici di larghezza, staffa di supporto girevole a 360 ° inclusa. Adatto per iOS, sistema Android, divertiti in qualsiasi momento.

Super portatile ---- Design compatto e leggero (5,71 * 3,15 * 0,79 pollici, 0,64 libbre), che rende facile andare ovunque. Compatibile con vari dispositivi (USB, HDMI, AUX da 3,5 mm e porta Micro SD), può essere facilmente collegato al tuo smartphone, PS3, PS4, X-Box ONE per divertirti con giochi GRANDI.

Sistema Android 7.1: accedi a tutti i contenuti che ami. Contando su Google Play Store (3 milioni di app), puoi scaricare e installare app dallo store. Trasmetti in streaming contenuti da Netflix, Youtube e altro per goderti la vita.

Controllo tattile ---- Con il controllo tattile sensibile, puoi fare molte cose sul videoproiettore. Il suo touchscreen ti consente di selezionare i tuoi media, app e altro con la semplicità del drag-and-click.

HOPVISION Mini Proiettore 1080P Full HD,Video Proiettore Portatile 6500 Lumen con Display da 240”,Proiettore LCD per 90000 ore,Compatibile con HDMI/AV/USB/VGA 84,99 €

69,99 € disponibile 2 new from 69,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Esperienza Sul Grande Schermo】- La gamma delle dimensioni del videoproiettore è di 30-240 pollici e la distanza del proiettore è di 1m - 6m. La migliore distanza di visione è di 3 metri e la dimensione di proiezione è di 120 pollici. Con 6500 lumen, supporta i massimi 1080P. È facile da configurare e regolare le dimensioni dello schermo. Questo proiettore a LCD presenta un rapporto di contrasto di 8000: 1 che è l'ideale per un piacere cinematografico.

【Basso Consumo Energetico】- Questo videoproiettore aggiornato offre il miglior sistema di raffreddamento, un'elevata efficienza di raffreddamento e un basso rumore delle ventole, prolungando la durata della lampadina a 90000 ore, il che significa che è possibile utilizzarlo per più di 15 anni, offrendoti un audio-visivo superiore esperienza continua.

【Connessione Multimediale】- L'interfaccia include HDMI/ USB/ VGA/ AV/ Audio Out 3.5mm. Compatibile con smartphone/ tablet/ PC/ TV/ laptop/ chiavette USB/ PS4/ lettori DVD/ TV Box, ecc. (A causa del copyright delle app, guarda i film su Netflix, Prime Video, Hulu, solo tramite la connessione di un Laptop, Chromecast, Wireless dongle, TV Stick o Roku.)

【Eccellente Qualità del Suono】- Il videoproiettore è dotato di due altoparlanti integrati, che offrono un'eccellente qualità del suono senza un altoparlante esterno. Inoltre, puoi rivolgerti per applicare un altoparlante esterno che ami di più.

【Home Cinema Perfetto】- La maggior parte degli scenari di applicazione per il mini proiettore sono home theater. Il proiettore può essere utilizzato per giochi, video, serie TV, foto, sport, UEFA Champions League, ecc. Non perderai nessun grande momento. Inoltre, HOPVISION offre 2 anni di riparazioni gratuite e supporto tecnico professionale a vita. In caso di problemi, non esitare a contattarci. READ Guida definitiva per acquistare una xiaomi airdots nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Mini Proiettore WiFi, YOOYAA Proiettore Luminosità Aggiornata 1080P Full HD, Proiettore Portatile Sincronizza lo Schermo dello Smartphone tramite WiFi, Compatibile con iOS/Android TV Stick HDMI USB. 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Design compatto e portatile] Dopo una ricerca approfondita, abbiamo scoperto che la maggior parte dei clienti preferirebbe avere un proiettore di piccole dimensioni, quindi abbiamo lanciato questo mini-proiettore. Il mini-proiettore Palm-Size è facile da trasportare e usare, con design industriale moderno, vivrai momenti divertenti e incredibili guardando video/film/partite di calcio nel cortile o giocando ai videogiochi a casa. Vale la pena provare e non ti deluderà.

[Comoda connessione WiFi] Rispetto ad altri proiettori ordinari, abbiamo dotato questo mini-proiettore della più recente tecnologia WiFi e semplificato i passaggi di connessione WiFi, rendendolo più facile da usare e stabile per l'utente. Singola connessione Wi-Fi e quindi semplice proiezione di mirroring intelligente, puoi ottenere una connessione veloce e una sincronizzazione stabile tra lo schermo del tuo dispositivo e il proiettore portatile.

[Prestazioni migliorate e superiori ] Questo proiettore portatile è caratterizzato da una luminosità di 6500 Lux. Con la sua favolosa risoluzione nativa 480P e il supporto Full HD 1080P, l'eccellente rapporto di contrasto 3000:1 e la più recente tecnologia di visualizzazione LCD 5.0, otterrai una qualità dell'immagine di proiezione reale, dinamica e dai colori vivaci. Ordina ora e avrai una fantastica TV portatile che può essere trasferita facilmente in qualsiasi area della casa.

[Connessione con la maggior parte dei dispositivi] Questo proiettore è dotato di più porte, tra cui HDMI, USB e interfaccia AV. È la soluzione perfetta per un'ampia varietà di ingressi inclusi, a titolo esemplificativo, TV Stick/Box, console di gioco, PC e laptop, lettore DVD e chiavette USB, altoparlanti esterni, ecc..

[Suono Hi-Fi e rumore ridotto] Questo videoproiettore portatile produce un suono chiaro, nitido e forte con il suo altoparlante integrato per uso interno. E puoi collegarlo a un altoparlante esterno quando usi il proiettore all'aperto. L'innovativo ed efficiente sistema di raffreddamento offre una straordinaria esperienza di visione e ascolto, riducendo dell'80% il rumore della ventola.

Proiettore portatile Nebula Astro, cinema portatile per bambini, mini-proiettore, 100 ANSI lumen, Android 7.1, autonomia della batteria di 2 ore e mezza 299,99 € disponibile 2 new from 299,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il cinema ovunque: trasforma ogni ambiente di casa, dalla camera da letto al giardino, nella tua sala cinematografica personale grazie al design tascabile di Astro.

Intrattenimento senza fine: Android 7.1 ti consente di godere di un intrattenimento illimitato. Dedicati alle maratone dei tuoi film e spettacoli preferiti su Netflix o Amazon Prime oppure fai divertire i bambini con YouTube Kids e molto altro.

Una visione senza preoccupazioni: la Tecnologia di protezione degli occhi offre una protezione aggiuntiva per i bambini curiosi attratti dalla luminosità della lampada DLP di Astro. Nel caso in cui qualcuno si ponesse davanti alla lampada entro una distanza massima di 60 cm, Astro spegnerà automaticamente la proiezione, salvaguardando gli occhi.

Intrattenimento in movimento: l'autonomia della batteria fino a 2 ore e mezza ti permette la visione di brevi film o di diversi episodi del tuo programma televisivo preferito, ovunque tu sia.

Contenuti adatti ai minori: gestisci i contenuti che i bambini possono guardare utilizzando i filtri famiglia. Proteggi i film e le app solo per adulti con una password in modo da evitare che i bambini si imbattano in contenuti inadatti.

Xiaomi Mi Smart Compact Projector, Proiettore Portatile Smart con Wi-Fi, FHD 1080p, Proiezione Fino a 120 Pollici, Sistema Android TV 9.0, 2 Altoparlanti Potenti Integrati, Google Assistance 599,00 € disponibile 3 new from 599,00€

1 used from 622,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Premium video quality (1080p) il proiettore Mi Smart Compact è il mini home cinema che offre Full Quality video HD (1080p).

Dimensioni dello schermo fino a 120 " le dimensioni dello schermo ottimizzate possono essere impostate da 60" a 120". Adatto a tutte le esigenze di casa o ufficio.

Messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale la regolazione automatica della messa a fuoco e la correzione trapezoidale ti aiutano installare il proiettore con facilità.

Sistema Android TV 9.0 Android TV 9.0 incorporato sistema fornisce contenuti ricchi e app per le tue esigenze quotidiane.

Assistente Google integrato Gli utenti possono attivare facilmente il Assistente Google integrato di facendo clic sul pulsante controller.

XGIMI Horizon Pro 4K Videoproiettore, Proiettore Nativo 4k WiFi , Android TV, 2200 ANSI lumen, Google Assistant 3D Videoproiettore Harman / Kardon Altoparlante TV Box / PS4 / Smartphone 1.699,00 €

1.649,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia autentico 4K: il proiettore Horizon Pro è dotato di una risoluzione straordinaria 4K (3840 × 2160) e di 8,3 milioni di pixel visualizzati su uno schermo espandibile fino a 300". Trasforma la tua esperienza cinematografica o di gioco con immagini nitide e colori eccezionali.

Regolazione intelligente della luminosità: grazie ai suoi 2200 ANSI lumen e all'innovativa tecnologia di luminosità, Horizon Pro offre un display eccezionale, anche in ambienti molto illuminati. Goditi dei colori intensi e degli immagini nitide in qualsiasi momento della giornata grazie al supporto HDR.

Proiezione senza difficoltà: la nostra tecnologia di correzione trapezoidale automatica consente di in modo intelligente e di adattare lo schermo, garantendo un' immagine perfetta anche quando si proietta lateralmente. Configura il tuo Horizon Pro senza mai preoccuparti di immagini irregolari o di regolare costantemente il proiettore.

Audio cinematografico: Horizon Pro è dotato di due altoparlanti Harman Kardon 8W, full range da 45 mm. Abbinandolo a DTS Studio e DOLBY Audio supportati, avrai un suono surround cinematografico alimentato da un'immersione e un equilibrio con bassa distorsione.

Interfaccia utente di Android TV: con un'interfaccia utente completa, utilizzare il proiettore sarà una gioia. Riproduci contenuti in streaming direttamente da Disney+, HBO Max, Prime Video e molte altre app. Puoi anche proiettare i tuoi video, app o giochi preferiti tramite Horizon Pro da qualsiasi dispositivo mobile grazie al Chromecast integrato.

Mini Proiettore Portatile PVO per Cartoni Animati, Regalo per Bambini, Proiettore Full HD di Film per Esterni, Proiettore Video LED per Home Theater con Interfacce AV HDMI USB TV e Telecomando 99,99 €

59,49 € disponibile 2 new from 59,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Regalo per bambini】: il mini proiettore è un prodotto indispensabile per i bambini per guardare cartoni animati e video, che è molto popolare tra i bambini. Se visto da lontano con un proiettore, può proiettare un massimo di 150 pollici (consigliato 60-100 pollici). Tenere i bambini lontani da telefoni cellulari e iPad può proteggere gli occhi dei bambini.

【Piccolo e portatile】: il mini videoproiettore è piccolo e portatile e può essere trasportato in tasca o in borsa. Anche i bambini possono tenerlo facilmente. Puoi goderti film, video e giochi, non importa a casa o nel cortile esterno, in viaggio, in campeggio e in altri luoghi.

【Prestazioni di aggiornamento】: YG300 Pro aggiornato nel 2021, supporta 1080P full HD e la risoluzione naturale è aumentata a 800*480. Migliora la luminosità e la saturazione del colore dell'immagine proiettata per rendere l'immagine più chiara e confortevole (la stanza buia è migliore).

【Interfaccia multipla】: il piccolo proiettore è dotato di più porte, tra cui interfacce HDMI, USB, audio, Micro SD, TF e AV. Può essere facilmente collegato a più dispositivi multimediali, come TV box, laptop, computer desktop, fotocamere digitali, dispositivi abilitati HDMI per riprodurre video, serie TV, condivisione di foto e giochi, ecc. Nessun wifi, nessun bluetooth. Se non riesci a connetterti, contatta il nostro servizio clienti.

【Alimentazione della banca di alimentazione】: il mini proiettore portatile è alimentato da un adattatore di alimentazione (non ha una batteria incorporata), può anche essere alimentato dal caricatore del telefono cellulare, dal caricatore per auto o dall'alimentatore tramite l'interfaccia micro-USB (è necessario supporta 5 V/2,5 A), goditi sempre e ovunque.

Proiettore supporta Full HD 1080P, lettore video YouTube installato, mini proiettore 6500L, videoproiettore compatibile con smartphone, chiavetta USB HDMI AV TV, proiettore teatro domestico, blu 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Esperienza su grande schermo] -La distanza di proiezione del proiettore è di 1-6 metri. La migliore distanza di visualizzazione è 3 m, 6500 lumen e supporta fino a 1080P. Abbiamo configurato un treppiede per te, puoi regolare l'angolazione dello schermo a piacimento, questo proiettore LCD è molto adatto per guardare film.

[Basso consumo energetico] - Questo proiettore aggiornato ha il miglior sistema di dissipazione del calore, un'elevata efficienza di dissipazione del calore, un basso rumore della ventola e la durata della lampada è estesa a 90.000 ore, il che significa che puoi usarlo per più di 15 anni, fornendoti eccellente esperienza visiva sonora continua.

[Connessione multimediale] - L'interfaccia include un'uscita audio HDMI/USB*2/AV/3.5mm. Compatibile con smartphone/tablet/PC/TV/laptop/disco U/PS4/lettore DVD/TV box, ecc.

[Eccellente qualità del suono] - Il proiettore è dotato di due altoparlanti integrati, che possono fornire un'eccellente qualità del suono senza altoparlanti esterni. Inoltre, puoi passare all'applicazione dei tuoi altoparlanti esterni preferiti.

[Perfect Home Theater] - Puoi guardare liberamente qualsiasi gioco, video, serie TV, foto, sport, UEFA Champions League, ecc. Su Youtube. Non ti perderai nessun momento meraviglioso. In caso di domande, non esitate a contattarci.

