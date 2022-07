Home » Top News Guida definitiva per acquistare una rack squat nel 2022 – I migliori 40 compilati! Top News Guida definitiva per acquistare una rack squat nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Yaheetech Coppia Rastrelliere Porta Bilancieri Supporti per Bilanciere Max 200 kg Squat in Acciaio Altezza Regolabile 2 Pezzi 89,99 €

85,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiali Buoni: questa coppia di rastrelliere per bilanciere sono realizzati con telaio in tubo d'acciaio robusto, può sopportare il carico fino al 200kg.

Altezza Regolabile: l'altezza del supporto porta blanciere è regolabile da 114 a 179 cm rotando la manopola rotonda e bloccarla all'altezza appropriata.ci sono 14 fori regolabili in altezza, la distanza tra i fori è di 5 cm.

Antiscivolo: 4 piedini della rastrelliera sono dotati di 4 coperture antiscivole e protettive che forniscono la maggiore stabilità e evitano i graffi a pavimento.

Finitura ben verniciata: supporto per bilanciere resistente all'umidità, antiruggine e di lunga durata, adatto per uso interno ed esterno, ideale per la casa e la palestra.

Attrezzo Sicuro e Indispensabile: un atrezzo pratico per esercizi muscolari per spalle, schiena, braccia, petto, ecc. Ideale per squat, pesistica e presse da banco, adatto sia per barre standard che olimpioniche.

LUCKEU Multifunzionale regolabile Peso libero Rack Squat Rack Dumbbell Bilanciere Rack Palestra Sollevamento pesi Panca Press Push-up Rack Home Palestra Training Muscolare 76,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Multifunzione: 20 livelli di regolazione in altezza, 68-155 cm, allenamento muscolare delle gambe squat, allenamento del petto e del braccio, crea la tua palestra e crea un corpo perfetto

Base regolabile: 10 livelli di regolazione della larghezza, 66 cm-110 cm, design triangolare, portante stabile, manubrio intimo, comodo e pratico.

Portabilanciere forte e ispessito, forte e stabile, carico massimo 200 kg, piedini in plastica in gomma, antiscivolo e resistente all'usura, proteggere il pavimento e ridurre il rumore.

Una varietà di attrezzature per il fitness è facile da abbinare: bilancieri, manubri, panchine, panca, ecc.

Servizio clienti: Se avete domande, non esitate a contattarci, vi serviremo fino a quando non siete soddisfatti.

ISE Rack da Squat, Regolabile Porta Manubri da Squat Supporti di Squat con Barre di Supporto, Altezza regolabile 104 à 175 cm, Stabile e Robusto, Max 200KG, SY-RK1001 179,99 €

99,99 € disponibile 2 new from 99,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Multifunzione】la gabbia da squat ISE SY-RK1001 è ideale per l'allenamento con peso. Con essa, puoi fare diversi esercizi come il sollevamento pesi, gli squat e con l'aiuto di una panca da ginnastica, puoi ancora esercitare le spalle. Rispetto al rack integrato, questo tipo separato è più facile da riporre e consente di risparmiare spazio. Attenzione: Il supporto per manubri non è fornito i manubri.

【Dettagli】 regolazione dell'altezza: regolazione in altezza totale su 16 livelli, regolazione in altezza del supporto di manubri a 6 livelli, 2 supporti individuali per diverse opzioni. (Riferimento: la quarta foto a sinistra di questa pagina): altezza totale: da 104 a 175 cm, larghezza: 56 cm, profondità: 51 cm. Capacità di carico massima totale: 200 kg.

【Protezione integrale】Il design con l'asse centrale come pezzo principale, con il telaio in acciaio doppio triangolare, offre la protezione di equilibrio del triplo supporto. Inoltre, maggiore sicurezza e stabilità grazie al telaio in acciaio quadrato spesso e agli inserti in gomma antiscivolo, che possono evitare l'inclinazione in tutte le direzioni.

【Stabile e robusto】 Elevata capacità di carico grazie a una struttura in acciaio robusto, un supporto robusto e antiscivolo grazie ai piedini a doppia T e alle punte in gomma. Telaio in robusto acciaio tubolare da 50 mm – corrisponde ai criteri dei pali di sollevamento olimpici.

【Estensione della formazione】Il supporto per manubri serve a fare gli squat e a fare i sollevamenti di terra. Può essere utilizzato anche per allungare una panca di allenamento (vedere le 3a e 5a foto a sinistra di questa pagina). Il supporto per manubri SY-RK1001 in aggiunta alla panca inclinata SY-5021). Grazie a questa estensione, puoi allenare praticamente tutti i gruppi muscolari: i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo.

Rack da Squat Multifunzione con Due Portabilancieri Più Larghi, Altezza Regolabile, Gabbia per Squat con Barre di Sicurezza, Attrezzo per Fitness a Casa, Carico Massimo 250 kg, QJ-S 3.0 Aggiornato 129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【STABILE E SICURO】Rispetto alla versione 2.0, la 3.0 aggiornata adotta un telaio in acciaio più grosso e in particolare, si aggiunge due tubi verticali per supportare bilancieri più pesanti. Frattempo, la larghezza del portabilancieri si amplica per sostenere più bilancieri. Carico Massimo 250 kg. Piedini in gomma antiscivolo per proteggere il pavimento dai graffi e garantire la tua sicurezza.

【DUE PORTABILANCIERI】Rispetto agli altri prodotti, Il nostro prodotto ha due portabilancieri situati a posti diffetenti. Uno superiore e l’altro inferiore. Puoi spingere il bilanciere in gesti differenti per allenare le divesi parti del corpo. In particolarmente, puoi usare il portabilancieri inferiore con una panca pesi, sdraiandoti e spingendo il bilanciere.

【REGOLABILE】Sia l'altezza che la larghezza possono essere regolate secondo le tue esigenze per ottenere un perfetto effetto sportivo. Altezze regolabili rispettamente per barre parallele a dips e il portabilancieri a basso sono 95-152.5 (10 livelli) e 57-90 (8 llivelli); Larghezza regolabile è 62.5-109 (10 livelli).

【RACK MULTIFUNZIONE】Il rack da squat offre varie selezioni di allenamento, perfetta per gli allenamenti più diffusi per tutto il corpo come parallel bar dip, bench press, pressa con manubri, allungamento del corpo, allenamento per gruppi muscolari come bicipite e tricipiti, ecc. Attrezzo ideale per l'allenamento in palestra e casa. Ti aiuta a creare una bella figura.

【PER CASA E FACILE】La serie home è progettata per palestre in casa, è facile seguire le istruzioni del manuale per l'installazione, comodo e veloce. Un dispositivo di allenamento ideale per la potenziamento muscolare e l'allenamento di resistenza muscolare. Anche adatto in palestre professionali.

ISE Multifunzione Rack da Squat Regolabile in Altezza, Supporto per Bilanciere Porta Manubri, Stand per Sollevamento Pesi, Max. 200KG, SY-RK1002 171,99 €

165,99 € disponibile 2 new from 165,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Multifunzionale: lo squat rack è adatto per vari esercizi di fitness a casa. È possibile utilizzare questo rack per squat con una varietà di attrezzature per il fitness per il sollevamento di pesi, squat, distensioni su panca, addominali e altri esercizi multipli. Può esercitare efficacemente i muscoli delle braccia, degli addominali, delle gambe e del torace per rafforzare il tuo corpo e mantenere la salute.

Sicurezza: rispetto ad altri prodotti sul mercato, ISE Squat Rack è più sicuro e più stabile. Usiamo acciaio di alta qualità con uno spessore di 2 mm, quindi piegarlo non è facile. Utilizzare viti di buona qualità, lunghe e grandi, per garantire la sicurezza del prodotto. Ci sono 4 piedini in plastica antiscivolo, una struttura triangolare e una base estesa per rendere più stabile lo squat rack.

Pratico: lo squat rack è adatto a persone di diverse dimensioni e offre diversi metodi di allenamento per migliorare il tuo effetto di allenamento. Con 7 altezze regolabili (118-163 cm) e 5 livelli di regolazione in altezza della rastrelliera per manubri, 2 rastrelliere individuali per diverse opzioni. La larghezza può essere regolata tra 66,5 e 113,5 cm. Una varietà di combinazioni ti offre l'esperienza di allenamento più confortevole. Massima capacità di carico totale: 200 kg.

Protezione a tutto tondo: Il design con l'asse centrale come parte principale è molto squadrato e rigoroso, con il doppio telaio triangolare aggiuntivo in acciaio c'è la protezione del bilanciamento del triplo supporto. Inoltre maggiore sicurezza e stabilità grazie al telaio in acciaio quadrato ispessito e alle punte in gomma antiscivolo, che possono evitare il ribaltamento in tutte le direzioni.

Chi Siamo: ISE è stata fondata nel 2010, un servizio clienti buono e amichevole, un team tecnico per la consulenza. ISE è aperto a tutti i suggerimenti, hanno una garanzia di 12 mesi. I prodotti che acquisti da noi possono essere restituiti entro 30 giorni dall'acquisto della merce, a condizione che non vi siano motivi di esclusione, la merce è completa e nelle stesse condizioni in cui è stata ricevuta. Accettiamo resi solo nella confezione originale.

WINNOW Gabbia per Sollevamento Pesi Squat Rack (Nero) 165,75 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【STAZIONE ALL-IN-ONE】 Questa gabbia di potenza integra molte funzioni di allenamento, per gli appassionati di allenamento della forza seri, come l'allenamento squat profondo, le distensioni su panca, i pull-up e altro, possono esercitare tutto il corpo. Un'attrezzatura ideale per l'allenamento della forza sia per la palestra che per l'uso domestico.

【HEAVY-DUTY CONSTRUCTION】Built with heavy-duty commercial quality steel frame with high-quality powder-coated, non-slip rubber pad encase each foot for safety, stability and floor protection.This power cage is very sturdy and durable.

【21 POSIZIONI REGOLABILI】 La torre di alimentazione con 21 impostazioni di altezza verticale consente varie regolazioni. Il design umanizzato e regolabile in altezza, adatto per istruttori di forza di diverse altezze, offre grande flessibilità e libertà per il tuo allenamento.

【AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONE】 Barra curva per trazioni speciale incorporata con la posizione multi-grip: lavora la schiena, i bicipiti, l'ABS, ecc., attivando separatamente tutti i muscoli. Il J-Hook è completamente equipaggiato con uno spesso strato di gomma imbottita per ridurre il rumore durante la sessione di allenamento e proteggere il bilanciere da eventuali danni.

【DESIGN PORTATILE】 La versatile gabbia di alimentazione offre varie esperienze sportive adatte alla tua famiglia. Progettato con rack di archiviazione del disco con manubri, consente di risparmiare più spazio. E la configurazione speciale della staffa del bilanciere è più conveniente. È un must assoluto per il tuo fitness club o per la tua casa. READ Il sindaco di New York Eric Adams è risultato positivo al corona virus

Physionics® Supporto per Bilanciere - Max. 300 kg, Regolabile in Altezza su 12 Livelli, in Acciaio - Rack per Squat, Rastrelliera, Portabilancieri 89,90 € disponibile 2 new from 89,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⭐⭐⭐⭐⭐ FUNZIONALE: Lo squat rack è ideale per eseguire squat e esercizi sulla panca, rafforzando in tale modo i muscoli di tutto il corpo

⭐⭐⭐⭐⭐ AMPIO UTILIZZO: La praticità del supporto per bilancieri consente l'allenamento con i bilancieri (non inclusi) dei professionisti e dei principianti

⭐⭐⭐⭐⭐ PRATICO: Il nostro supporto per bilancieri e manubri ha 12 livelli e può essere regolato nell'intervallo di altezza da 74 cm a 165 cm

⭐⭐⭐⭐⭐ STABILE E SICURO: La robusta struttura in acciaio della rastrelliera promette resistenza e solidità

⭐⭐⭐⭐⭐ VERSATILE: Il nostro portabilanciere è progettato per bilancieri con diametro di 45 o 50 mm e soddisfa le esigenze di una palestra da casa o di un studio fitness

Squat Rack Multifunzione Supporto Bilanciere Altezza Regolabile Dip Barra Palestra Casa Sollevamento Pesi Panca Dip Stazione Push up non disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CREA LA TUA PALESTRA: Nella gamma Bodybuilding Squat Rack troverai tutto il necessario per creare un set di attrezzature fitness per il sollevamento pesi e lavorare sulla forza muscolare.Ideale per squat, dip & panca pesi e push up

BASE STABILE: Un telaio solido, rinforzato in più, garantisce la loro stabilità completa.La base è stata rifinita con tappi antiscivolo in plastica, che ne rafforzano la stabilità e proteggono anche il terreno dai graffi durante lo spostamento dell'attrezzatura.Il carico massimo è di 440 lbs / 200 kg

REGOLAZIONE DI ALTEZZA E LARGHEZZA: Con regolazione in 5 livelli in altezza (l'interstizio di 10 cm) e 4 livelli in larghezza (l'interstizio di 12 cm), che dà la possibilità di regolare precisamente l'attrezzatura alla propria altezza.Si adatta a diverse figure e vari scopi di allenamento

ASSORTIRE BENE CON ALTRE FITNESS ATTREZZATURE: Come una rastrelliera regolabile per squat, può essere assortita perfettamente con altre fitness attrezzature come panche pesi, bilancieri e manubri

2 ANNI DI GARANZIA: Il supporto Squat Rack Multifunzione offre 2 anni di garanzia ed un servizio clienti cordiale.Stare sicuro di acquistare e non esitare a contattarci se hai qualche problema

zoomyo Peak Power Rack, Solida Struttura in Acciaio, Set Fitness con 2 faretti, Barra per trazioni, Supporto per Dip, puleggia e Canottaggio, per Principianti ed esperti (Nero/Rosso) 499,99 € disponibile 2 new from 499,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Power rack multifunzione, con estensione per lat machine e vogatore, ideale per allenare tutto il corpo nella palestra di casa, utilizzabile con o senza estensioni

L’acciaio di alta qualità garantisce sicurezza e stabilità. I numerosi fori offrono un’elevata versatilità: adatto per principianti, avanzati e professionisti, inclusi suggerimenti di allenamento

Dimensioni del fitness rack (L x P x A ca.): esterno 145,5 x 141 x 213,5 cm, interno 105 x 104 x 211 cm – compatibile con bilancieri lunghi standard/olimpici e dischi standard

Entrambi gli spotter di questo power rack sono regolabili in altezza e sopportano un carico fino a 200 kg, la barra per sollevamento è adatta a utenti fino a 130 kg di peso, la barra dip fino a 100 kg

I piedini di supporto integrati garantiscono la stabilità di questa fitness station per tutto il corpo durante l’allenamento. Forniti anche stickers con esempi di esercizi per l’allenamento

MSL MSl Regolabile Barbell Stand Multifunzione Squat Rack Casa Palestra Sollevamento Pesi Press Carico Max 69,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Stabile e durevole】 Il robusto rack regolabile è costituito da un robusto telaio in acciaio tubolare. Il telaio quadrato in acciaio ispessito e le punte in gomma antiscivolo, che possono evitare l'inclinazione in tutte le direzioni. È abbastanza stabile per sostenere diversi allenamenti intensi a seconda dei vari obiettivi di allenamento.

Adatto per ogni scena: il carico massimo del rack è fino a 200 kg. La sua altezza può essere regolata tra 95 cm e 165 cm, il che dà la possibilità di regolare con precisione l'attrezzatura alla vostra altezza. Può esercitare efficacemente spalle, vita, fianchi e gambe. È una scelta ideale per l'allenamento muscolare e l'allenamento cardio che si tratti di un principiante o di un adulto fitness.

Antiscivolo: il robusto rack è dotato di piedini antiscivolo per evitare danni al pavimento, aumentando anche la sicurezza, il design con l'asse centrale come parte principale consente di eseguire in modo sicuro vari esercizi.

Portatile e leggero: il design portatile con un peso di circa 18 kg lo rende molto facile da spostare da un posto all'altro. Adatto a scelta per palestra, ufficio e allenamento a casa.

Nota: per una maggiore sicurezza e stabilità, utilizziamo dadi in metallo di alta qualità dotati di rondelle interne antiscivolo. Si prega di utilizzare una chiave per fissare i dadi. Vendiamo solo barre bilanciere, bilancieri non inclusi.

Dripex Supporto bilanciere per squat regolabile, Altezza e larghezza regolabile Rack palestra, supporto per bilanciere, supporto per squat regolabile, squat Rack max. 150 kg 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Altezza e larghezza regolabili: l'altezza dello squat rack può essere regolata a livello 13 (86-157 cm), la larghezza può essere regolata a livello 10 (71-120 cm), capacità di carico massima totale: 150 kg.

Fitness multifunzione: lo squat rack è adatto a vari esercizi di fitness a casa. È possibile utilizzare questo supporto per squat con varie attrezzature per il sollevamento pesi, gli squat, il sollevamento pesi, lo sviluppo sdraiato, i raddrizzamenti seduti e altri esercizi multipli.

Alta qualità: i supporti regolabili per Rack Squat sono costituiti da un telaio in acciaio spesso di alta qualità. Lo strato esterno è verniciato a polvere per evitare graffi e danni durante l'esercizio fisico. Durevole, stabile e antiruggine. Utilizza un sistema di blocco di sicurezza per garantire la tua sicurezza.

Robusto telaio in acciaio: la larghezza del tubo in acciaio è di 5 cm e l'estremità è dotata di piedini in gomma antiscivolo per proteggere il pavimento. Offre una migliore stabilità per lo sport.

Stabile e durevole: la base è triangolare, stabile e affidabile, non facile da rovesciare. Facile da montare e utilizzare, puoi completare l'installazione in 5 minuti.

Capital Sports Tremendour - Power Rack Multifunzione, Sbarra per Trazioni Multigrip, 2X Safety Spotter, 4X Ganci J Regolabili, Peso Max Utente: 120Kg, Portata Max: 300Kg, Nero 449,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INDISPENSABILE: Il Tremendour Power Rack contiene due spotter di sicurezza a sinistra e a destra della gabbia, che possono essere regolati tramite le viti di sicurezza. Venti regolazioni in altezza, di modo che la Rack possa essere impostata in modo ideale secondo il tipo di esercizio e necessità individuali.

FLESSIBILITÁ: Ulteriore versatilità è data alla Power Rack Tremendour da quattro J-Hooks posti sugli angoli, regolabili singolarmente in altezza, che permettono l'allenamento sia all'interno, che davanti alla gabbia. Ideale per esercizi di distensione alla panca, sempre che la Rack sia utilizzata insieme ad una panca, che trova spazio senza problemi all'interno della gabbia.

BARRA PER TRAZIONI: Alla sbarra per trazioni sulla parte del telaio superiore frontale CAPITAL SPORTS ha applicato caratteristiche già sperimentate con successo. In qualità di doppia sbarra con connettori verticali ed obliqui, offre numerosissime possibilità di esercizi realizzabili con diversi tipi di presa. L'altezza della sbarra per trazioni a più prese misura 2,10m ed è perfetta per persone di statura elevata.

MULTITALENT: Oltre al pull-up, squat o panca possono essere fissati nel lato destro del Safety Spotter due barre incluse in consegna - ideale per sostenere esercizi flessori con e senza cintura. Il Tremendor Power Rack rende tutto possibile.

DURO NELLA PRESA: Visivamente, la struttura in acciaio inox colpisce con il suo robusto rivestimento e le coloratissime J-Cups. Ciò si riflette anche nella elevata capacità di carico. Il Fitness Rack puó essere senza problemi caricato fino a 300 kg di peso.

Core Power Rack - Rack regolabile multipressa, per fitness, allenamento della forza domestica, allenamento della forza, squat rack, 110 x 140 x 220 cm 649,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALL- IN - ONE - GYM - TUTTO IL CORPO - FORZA - CORE - POWER - Rack è professionale e sembra incredibile. Ti dà la flessibilità per diversi esercizi di allenamento della forza a casa.

MATERIALI ROBUSTI Questa pressa multipla è realizzata con una struttura in acciaio di alta qualità che resiste a forti sollecitazioni. E s è molto resistente e durevole. Una gabbia di forza perfetta per la costruzione muscolare.

SQUAT RACK MULTIFUNZIONALE : questa Power Cage regolabile per l'allenamento della forza dispone di una barra per trazioni, una barra per squat rack e ruote superiori e inferiori per un allenamento versatile. Le piastre dispongono di ampie possibilità di regolazione e di una gabbia.

MASSIMA CAPACITÀ DI PESO: con una capacità di carico fino a 200 kg, questa power cage ti consente di eseguire una varietà di esercizi di allenamento della forza in un ambiente sicuro e compatto.

Facile da inserire: questo è un semplice complemento alla tua barra per trazioni autoportante, poiché può essere installato rapidamente e facilmente.

TecTake 404237 Squat Rack Creed, Efficiente Struttura per Esercizi con bilancieri, Variabile e Regolabile in Altezza e Larghezza 129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Variabile e regolabile in altezza e larghezza

Supporto per bilanciere superiore con gomma

Appoggio di sicurezza con gomma nell’area anteriore

Costruzione stabile, sicura e resistente in acciaio

Pratici supporti per dischi

Capital Sports Amazor - Basic Power Rack, Rack Palestra, Power Tower, Safety Spotter: 500 kg, J-Cup: Max. 350 kg, Barra Trazioni: Max. 150 kg, Acciaio Rivestito a Polveri, Nero/Giallo 479,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HOMEGYM: la vostra base per un allenamento flessibile ed efficace: la squat rack Amazor H Basic di Capital Sports è la soluzione ideale per allenarsi al meglio e in totale sicurezza, senza dover nemmeno uscire di casa.

SICUREZZA: la stazione multifunzione Amazor H Basic di Capital Sports è realizzata completamente in acciaio rivestito a polveri e convince con la sua elevata resistenza. Massicci supporti da 6 x 6 cm in acciaio spesso 2 mm donano alla rack la massima stabilità.

DIVERSE OPZIONI: la power station offre esercizi di potenziamento muscolare al bilanciere. Basta fissare sui due lati una j-cup e un safety spotter con appoggio in gomma, sfruttando i nostri rinomati fissaggi di sicurezza regolabili in altezza.

QUALITÀ: le j-cups supportano fino a 350 kg e i safety spotter fino a 500 kg. Le 30 regolazioni in altezza permettono il perfetto adattamento della rack sulle singole necessità.

STABILE: per sapere sempre dove sono i dischi peso anche dopo l'allenamento, sul retro della barra per trazioni autoportante si trovano 10 attacchi per dischi con un'apertura di 50 mm. Ogni attacco può supportare fino a 150 kg. READ Guida definitiva per acquistare una olio di vinacciolo nel 2022 - I migliori 40 compilati!

PRISP Supporto per Squat Multifunzione Regolabile Posa bilanciere con Sbarra per Trazioni per Palestra Domestica 189,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il telaio è realizzato in acciaio resistente e dispone di una sbarra per trazioni montata

Include 2 ganci a J singoli, rapidamente regolabili in altezza utilizzando i 23 fori su ciascun palo

La barra per trazioni può essere montata all'altezza che preferisci grazie alle sue 7 posizioni

Dimensioni assemblate: Altezza = 81" (206cm) Larghezza: 46" Profondità: 49,25", Peso: 28,5kg

Capacità di 227kg, include 2 aste portapiastre. Barre, pesi e altri accessori non inclusi

Sweatjet Power Rack - Supporto per Sollevamento Pesi, con Barra per trazioni e trazioni, per Un Allenamento Efficace di Tutto Il Corpo, per Squat Power Cage, Stazione di Forza (Nero/Rosso) 379,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stazione Power con multifunzione: la rack Sweatjet Power Rack è stata progettata per aiutarti a sviluppare muscoli e forza funzionale, consentendo un allenamento con successo per il sollevamento pesi e il peso corporeo. Il Power Rack consente di aumentare la forza esplosiva e migliorare la funzione del corpo e la mobilità.

Compatibilità: questo Power Rack consente di eseguire una vasta gamma di esercizi e allenamenti. È un complemento per qualsiasi palestra a casa o in garage.

Struttura con carico pesante: il telaio di questo Power Rack è realizzato in acciaio 14 ed è particolarmente resistente. La verniciatura a polvere rafforza e previene la ruggine per garantire un uso duraturo per molti anni.

Tutto in uno: il Power Rack include una barra per trazioni, una barra per dip e un cavo di trazione, in modo da poter godere di un allenamento completo senza dover creare altri dispositivi.

Sicurezza prima di tutto: le robuste aste esterne sono sicure e regolabili in altezza, fissate alla gabbia. Questi consentono di regolare individualmente i faretti e di eseguire l'allenamento ottimale della forza del bilanciere. Il Power Rack è inoltre dotato di una catena resistente e di un sistema regolabile in altezza.

Rack da Squat Regolabile, Squat Rack Multifunzione Supporto Bilanciere Altezza Regolabile Dip Barra Palestra Casa Sollevamento Pesi Panca Dip Stazione Push up, 200kg Caricabile 69,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [prodotti di qualità] qualsiasi palestra familiare deve assolutamente farlo! Con supporto manubri di alta qualità, puoi allenarti come un professionista! A causa del materiale isolante acustico sullo scaffale accovacciato, il rumore è basso.

[altezza e larghezza regolabili] l'altezza può essere regolata tra 105 ~ 160 e la larghezza media può essere espansa (82 ~ 107cm). L'altezza appropriata può essere selezionata secondo le azioni differenti.

L'uso a lungo termine del supporto squatting può esercitare efficacemente spalle, braccia, vita, fianchi e gambe, migliorare il fisico e mantenere la salute.

[stabilità adattiva] il supporto del manubrio adotta la struttura rinforzata e il cuscinetto di gomma antiscivolo, che è molto stabile. Scaffali e dispositivi di protezione possono essere regolati a più livelli.

[adatto per corvi] molto adatto per adulti o bambini. Gli amanti del fitness possono rilassarsi nell'area sportiva di casa.

PRISP Power Cage Multifunzione Regolabile - Fitness Rack con Accessori Versatili 399,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il telaio è realizzato in acciaio resistente e ha una barra per trazioni incorporata

Accessori (inclusi):2 ganci a J singoli,2 barre di sicurezza con estremità del gancio a J,2 maniglie

Gli accessori possono essere installati a diverse altezze, sui montanti anteriori e posteriori

Multifunzione: può essere utilizzato come rack per squat, dip station, pull up/chin up station, pesi

Peso di spedizione: 65kg. Panca, bilancieri, pesi e altri attrezzi da palestra in foto non inclusi

Rack da Squat Multifunzione con Portabilancieri ad Altezza Regolabile, Gabbia per Squat con Barre di Sicurezza, Attrezzo per Fitness a Casa, Carico Massimo 250 kg 99,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【REGOLABILE】Sia l'altezza che la larghezza possono essere regolate secondo le tue esigenze per ottenere un perfetto effetto sportivo. Altezze regolabili rispettamente per barre parallele a dips e supporto del bilanciere sono 98-156 e 64-83; Larghezza regolabile è 73-119.

【Rack Multifunzione】Il rack da squat offre varie selezioni di allenamento, perfetta per gli allenamenti più diffusi per tutto il corpo come parallel bar dip, bench press, pressa con manubri, allungamento del corpo, allenamento per gruppi muscolari come bicipite e tricipiti, ecc. Attrezzo ideale per l'allenamento in palestra e casa. Ti aiuta a creare una bella figura.

【FACILE DA ASSEMBLARE】È facile seguire le istruzioni del manuale per l'installazione, che è molto comodo e veloce. Ti offre un'esperienza di fitness sicura senza preoccuparti della stabilità.

【STABILE E SICURO】Il rack per bilanciere è molto stabile grazie al massiccio telaio ulteriormente rinforzato e ai cuscinetti in gomma antiscivolo, in modo che il rack possa sopportare un peso fino a 250 kg. Piedini in gomma antiscivolo per proteggere il pavimento dai graffi e garantire la tua sicurezza.

【USO A CASA O IN PALESTRA】La serie home è progettata per palestre in casa, è il dispositivo di allenamento ideale per la potenziamento muscolare e l'allenamento di resistenza muscolare. Anche adatto in palestre professionali.

Rack da Squat, Regolabile Porta Manubri da Squat,Multifunzione con Supporto per Bilanciere ad Altezza Regolabile, Max 220KG (Advanced-B) 89,88 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1、【CARICO MAX 220KG】:Il supporto per rack squat con acciaio ad alta resistenza offre stabilità e supporto fino a 220KG, molto robusto e stabile. Nessuna preoccupazione per il suo cracking sotto un carico duraturo.

2、【REGOLABILE IN ALTEZZA】: 10 livelli di rack, regolabili da 91-165 cm, per adattarsi al meglio al tuo comfort e altezza. Basta estrarre il piolo di blocco, far scorrere il montante della staffa in alto o in basso e ripristinare il piolo di blocco.

3、【SICURO E DUREVOLE】: Utilizziamo piedini in gomma filettati, assorbimento degli urti, antiscivolo e resistente all'usura, uso più stabile. Dadi in metallo solido rinforzato per renderlo più sicuro.

4、【Supporto di sicurezza】 La staffa ha un design con gancio a J per fissare il bilanciere sul rack per maggiore sicurezza e comfort durante l'allenamento. I piedini in gomma antiscivolo e resistenti all'abrasione posizionano saldamente lo squat rack per proteggere te stesso e il tuo pavimento dai graffi.

5、【ASSEMBLAGGIO FACILE】: Il nostro supporto per bilanciere è facile da montare. Ha accessori completi e ha fornito tutti gli strumenti e le istruzioni di assemblaggio. Non esitate a contattarci se avete qualche domanda. NOTA★★: per una migliore solidità del rack bilanciere, utilizzare una chiave inglese per fissare i dadi. I dadi non possono essere serrati completamente a mano.

ZERRO Coppia Supporto per bilanciere Rack Squat pesi rack Porta Manubri Altezza Regolabile su 12 Livelli,Max 150KG 97,97 € disponibile 2 new from 97,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Coppia Rastrelliere Porta Bilancieri sono realizzati con telaio in tubo d'acciaio robusto, può sopportare il carico fino al 150kg.

Lo squat rack regolabile in altezza può essere regolato da 107 a 165 cm per soddisfare le diverse esigenze di fitness.Ci sono 12 fori regolabili in altezza, la distanza tra i fori è di 45-50 mm.

I piedini del rack sono dotati di tappi terminali in gomma antiscivolo per fornire stabilità e proteggere il pavimento dai graffi,ideale per la casa e la palestra.

In combinazione con una panca con bilanciere, è ideale per l'allenamento con bilanciere, squat o come supplemento a una panca con bilanciere.

Dimensioni: Nero Rosso 50(L)×53(W)×(107-165)(H),Nero 51(L)×44(W)×(107-166)(H)

GORILLA SPORTS® Power Rack - Multifunzione, Regolabile, Carico Massimo 200 kg, con Supporto per Bilanciere e Barra per Trazioni, in Acciaio Solido, Bianco - Rack Palestra, Power Cage, Gabbia per Squat 299,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GORILLA SPORTS La gabbia per pesi Power Rack – è la base perfetta per il tuo allenamento a casa – per un allenamento efficace su tutto il corpo con o senza bilanciere.

UTILIZZO – Stazione fitness per un allenamento di forza vario nella propria palestra a casa – Grande varietà di esercizi come trazioni, allenamenti, squat, stacchi, sollevamento pesi e la shoulder press – per principianti fino a livelli professionali.

VANTAGGI – La stazione multi-allenamento in acciaio tubolare massiccio, quadrata, offre sicurezza e stabilità – Barra per trazioni integrata – Ripiano regolabile in 15 posizioni per bilancieri e sostegni di sicurezza.

DIMENSIONI – 103 x 120 x 212 cm; altezza per appoggio: 53-178 cm/max. Carico bilanciere per asta: max. 200 kg. Portata sbarra: 150 kg, Peso: 48 kg.

SPEDIZIONE – 1 x Gabbia per allenamento Power Cage in bianco, in acciaio, con sbarra per trazioni.

Capital Sports Amazor P PRO - Power Rack, Rack Palestra, Power Tower, Safety Spotter: Max.500 kg, J-Cup: Max.350 kg, Monkey Bar: Max.200 kg, Trazioni: Max.150 kg, Acciaio Rivestito, Nero Carbone 634,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HOMEGYM: la vostra base per un allenamento flessibile ed efficace: la squat rack Amazor P Pro di Capital Sports è la soluzione ideale per allenarsi al meglio e in totale sicurezza, senza dover nemmeno uscire di casa.

SICUREZZA: la stazione multifunzione Amazor P Pro di Capital Sports è realizzata completamente in acciaio rivestito a polveri e convince con la sua elevata resistenza. Massicci supporti da 6 x 6 cm in acciaio spesso 2 mm donano alla rack la massima stabilità.

DIVERSE OPZIONI: la power station offre esercizi di potenziamento muscolare al bilanciere. Basta fissare sui due lati una j-cup e un safety spotter con appoggio in gomma, sfruttando i nostri rinomati fissaggi di sicurezza regolabili in altezza.

QUALITÀ: le j-cups supportano fino a 350 kg e i safety spotter fino a 500 kg. Le 15 regolazioni in altezza permettono il perfetto adattamento della rack sulle singole necessità.

STABILE: per sapere sempre dove sono i dischi peso anche dopo l'allenamento, sul retro della barra per trazioni autoportante si trovano 10 attacchi per dischi con un'apertura di 50 mm. Ogni attacco può supportare fino a 150 kg.

Fulmen Sport Squat Rack - Gabbia per Squat Sviluppata 149,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔️【STABILE E ROBUSTE】 - Costruito con un robusto telaio in tubo di acciaio da 50 mm verniciato a polvere, con un cuscinetto in gomma antiscivolo, il supporto per squat offre una stabilità a qualsiasi prova e un peso massimo di 300 kg.

✔️【ALTEZZA REGOLABILE】 - Con 6 altezze regolabili da 123 a 162 cm, il supporto per sollevamento pesi a casa può adattarsi in modo flessibile alle esigenze di esercizio di tutta la famiglia.

✔️【LARGHEZZA REGOLABILE】 - 12 posizioni regolabili in larghezza da 74 a 118 cm, aumentano l'ampiezza di movimento per personalizzare una posizione confortevole per fare squat, dips, snorkeling.

✔️【ALTEZZA REGOLABILE DEL PORTABARRE】 - 6 posizioni regolabili in larghezza da 71 a 95 cm, aumenta l'ampiezza di movimento per personalizzare una posizione confortevole per fare squat, sviluppato sdraiato.

✔️【Multiuso: dotato di 2 supporti per bilanciere e supporti per manubri. Il supporto multifunzione per squat consente di eseguire facilmente vari esercizi, tra cui lo sviluppo sdraiato (panca venduta separatamente), la pressa a spalle, lo squat, il dip e altro ancora. (manubri e barra non inclusi)

Squat Rack Professionale, Attrezzatura per l'allenamento della Forza, Trainer Multifunzionale ad Alta trazione, carico Massimo 600 kg 1.549,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [ALLENAMENTO EFFICACE] Esercizi di squat con bilanciere, distensione su panca e barra parallela: la stazione fitness multifunzionale con doppie barre di trazione, immersa nello spazio del bilanciere e del bilanciere, ha una versatilità di allenamento quasi illimitata.

[STAZIONE FITNESS DI ALTA QUALITÀ] Caratterizzato da tubi in acciaio sovradimensionati di qualità superiore. Può contenere fino a 600 kg di pesi ed è completamente regolabile.

[RUBBER FOOT EXERCISE RACK] Puoi posizionare lo Squat Rack Stand in modo sicuro su qualsiasi tipo di superficie. Utilizzando i piedini in gomma sui piedini, puoi assicurarti che non graffino il pavimento. Può essere utilizzato in combinazione con varie attrezzature per il fitness.

[APPLICABILE A TUTTI I TIPI DI PERSONE] Che tu sia un lavoratore impegnato, una madre dopo il parto, un genitore di mezza età o un amante del fitness, puoi usare questa panca per il sollevamento pesi per allenarti a casa. Puoi combinare il giusto esercizio aerobico per bruciare i grassi velocemente.

[PROMEMORIA SPECIALE] Vendiamo solo scaffali, non bilancieri, sgabelli e altri articoli di riferimento. Prima di ogni utilizzo, controllare se il rack è completamente inserito e se le viti e i dadi sono serrati correttamente. Per evitare lesioni, riscaldarsi prima dell'allenamento. READ Guida definitiva per acquistare una terriccio con pomice nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Marbo Sport rastrelliera per bilancieri rastrelliera per Squat Semi PRO MS-S108 161,40 €

151,90 € disponibile 3 new from 151,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ripiani in gomma - Il rivestimento in gomma sui ganci è un elemento insolito in questa fascia di prezzo. Questo assorbe gli urti, riduce il rumore e previene i graffi.

Portapeso - Il poggiapolsi MS-S108 ha barre lunghe 22 cm su cui è possibile far scivolare piastre di peso con un diametro del foro di 25 cm o più. Le aste sono dotate di tamponi di gomma.

Maniglia di spinta - MS-S108 è dotata di una speciale maniglia di spinta che consente di regolare l'altezza. Solo questa costruzione garantisce la sicurezza e la stabilità delle tue attrezzature sportive durante l'allenamento.

Calotte in gomma - Sappiamo bene che un dispositivo per uso privato deve essere adatto a diversi tipi di terreno. Indipendentemente dal fatto che tu abbia il pavimento in parquet o qualcos'altro, questa stazione può essere utilizzata ovunque. Grazie ai tappi in gomma per i piedi, puoi essere sicuro che il pavimento sia protetto.

8 livelli regolabili - I due supporti possono essere impostati su 8 livelli a diverse altezze da 89 a 159 cm. Il manubrio può essere comodamente posato durante tutti gli esercizi.

BangTong&Li Coppia di Supporti per Squat Rank con Panca per Presse Libere, Palestra in Casa, Porta Manubri Regolabile, Cavalletti per Bilanciere con barre di Supporto… (Giallo) 149,27 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Assemblato con Acciaio Resistente 】: Il telaio della nostra attrezzatura è progettato per offrire stabilità e un supporto fino a 226kg. Lo abbiamo rifinito con una verniciatura in polvere che non arrugginisce. Grazie al blocco di sicurezza, è possibile regolare facilmente l’altezza, garantendo il massimo della tua sicurezza.

【Regolabile in Altezza 】: Il Bilanciere del Rack è regolabile e si adatta a tutte le altezze di cui hai bisogno. La staffa puoi regolarlo tra un intervallo di 50”-57”. Potrai quindi regolare l’altezza a tuo piacimento e in base alle tue necessità durante gli spotter.

【Fitness Multifunzionale】: E’ dotato di due cavalletti per supportare il bilanciere. La sua struttura multifunzione è progettata per eseguire facilmente vari esercizi, tra cui la distensione su panca, pressa per le spalle, squat, flessione, sollevamento dall’altro e molto altro ancora.

【Supporto di Sicurezza】: La base è a forma di H e non è facile da capovolgere. Il telaio principale utilizza un tubo quadrato spesso 5*5cm che viene utilizzato per migliorare la stabilità dell'intero rack del bilanciere.

【Sicuro e Protetto】: Per una maggiore sicurezza e stabilità di questo squat rack regolabile, utilizziamo dadi in metallo di alta qualità dotati di rondelle antiscivolo interne. Si prega di utilizzare due chiavi inglesi per fissare i dadi. I dadi non possono essere serrati completamente a mano.

JRZTC Squat Stand Bilanciere Rack, Palestra Regolabile Squat Bilanciere Power Rack Pull Up Bar Squat Rack Multifunzione Bench Press,Attrezzatura per Il Fitness Domestico Attrez 1.258,15 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SICUREZZA: questo rack tozzo è realizzato con tubi in acciaio di alta qualità, che sono robusti e durevoli, non si agitano, forniscono un forte supporto e possono sopportare un peso di 200 kg.

MULTIFUNZIONE: puoi usare questo squat rack per sollevamento pesi, panca, sit-up e molti altri esercizi, in modo da poter esercitare le braccia, l'addome, le gambe e i muscoli del torace a casa, non solo sano, ma anche perfetto corpo.

FACILE DA ASSEMBLARE: facile da montare e utilizzare, altezza e larghezza sono regolabili, adatte ad amici di diverse altezze ed età.

ANTISCIVOLO: questo rack tozzo è dotato di piedini in gomma antiscivolo e resistenti all'usura all'estremità del telaio. I cappucci terminali in gomma antiscivolo e resistenti all'usura fissano saldamente il rack tozzo in posizione per evitare scivolamenti e graffi accidentali sul pavimento.

NOTA: le piastre e le aste del bilanciere nel display del prodotto non sono incluse nella gamma di prodotti. Se hai domande, ti preghiamo di contattarci in tempo.

Pull up Fitness - Gabbia per Squat per rinforzare Le Cosce, Colore: Nero 139,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pullupfitness – ideale per i Squats, sviluppato sdraiato e i tiraggi

Barra di trazione regolabile secondo la vostra altezza

Carico max 250 kg, peso max utente 150 kg . fissaggio a pavimento fornito

Strumenti fornita per il montaggio di dispositivo. Stazione di sollevamento pesi robusto

NESSUNA CONSEGNA SULLE ISOLE ITALIANE

