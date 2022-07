Home » Tools & Home Improvement Guida definitiva per acquistare una stufe elettriche orizzontali nel 2022 – I migliori 40 compilati! Tools & Home Improvement Guida definitiva per acquistare una stufe elettriche orizzontali nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore stufe elettriche orizzontali? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi stufe elettriche orizzontali venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa stufe elettriche orizzontali. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Brandson - Termoventilatore Orizzontale - Stufetta da Bagno a 3 Livelli di Potenza - Termostato - LED di Stato - 2000W

36,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nome del modello: „Fan Heater“ | Adatto per ambienti fino a ~25 m² (bagno, soggiorno, camera da letto, corridoio, garage, cantina/laboratorio per hobby, campeggio, ufficio) | 303051

Calore immediato, efficiente e rapido. Con il termoventilatore rapido a ventola Brandson, in pochi minuti si ottiene calore sufficiente in ufficio, bagno, soggiorno e camera da letto, in officina o anche quando si campeggia in una roulotte o camper.

Alimentazione: 230 Volt AC / 50 Hz | Potenza massima assorbita: 1000W (livello 1) / 2000W (livello 2) | Tipo di spina: Tipo F tedesca | Rumorositá: max. 50dBA | 3 livelli (2x riscaldamento, 1x aria fredda) + 1 termoregolazione meccanica (termostato regolabile)

Caratteristiche: Termostato regolabile | Spia di accensione | Funzionamento silenzioso ed efficiente | Stand sicuro | Protezione integrata dal surriscaldamento | Ingombro ridotto | Sicurezza testata (GS): il nostro prodotto è stato ampiamente testato e certificato con il marchio di sicurezza GS riconosciuto a livello mondiale. Ciò garantisce un elevato standard di qualità e sicurezza.

Lunghezza cavo alimentazione: 1,4 m | Dimensioni: 130 x 260 x 270 mm (HxPxP) | Peso: 1070g | Materiale: plastica | Colore: bianco/grigio (opaco) | Fornitura: termoventilatore a ventola Brandson + manuale (GER, ENG, FRA, ITA, ESP) Nota: A causa di possibili residui plastici di produzione, durante la prima ora di funzionamento potrebbe svilupparsi un odore di plastica scaldata che andrá presto via. Scorri in basso... !

Cfg Stufa, Fibra Carbonio, CURVY, 500/1000W, Oscillazione Orizzontale, ER017

Controlla Su Amazon Amazon.it

ACTIVA AMARA - Stufa elettrica a fungo, 2000 W, per terrazze, a infrarossi, a infrarossi, radiatore di calore, per terrazze, al quarzo

Sicurezza: montaggio orizzontale a parete o soffitto. Sviluppo immediato del calore, superficie riscaldante: circa 16 m².

Calore silenzioso: il riscaldatore è silenzioso e riscalda piacevolmente come dal sole ed è quindi perfetto per una serata sul balcone o sulla terrazza.

Dettagli: 1 stufa da circa 67,5 x 10,5 x 7,0 cm, telecomando con 2 livelli di potenza (1000 W/2000 W)

Chaufelec SZFBJM1825FDAJ - Stufa elettrica orizzontale, 1.500 W EDISON

Sistema anti-sporco SAS

Termostato elettronico con display LCD

Regolazione precisa al 1/10éme di grado vicino

Filo pilota 6 ordini

Termoventilatore Mini Stufa Elettrica Basso Consumo Riscaldatore verticale e orizzontale 2 livelli di riscaldamento 500-800W Protezione Surriscaldamento Casa e Ufficio

* Regolatore di temperatura regolabile per soddisfare le vostre esigenze di temperatura selezionando aria fredda, calda e caldo ..

* Protezione e del deposito di sovratemperatura interruttore di garantire la massima sicurezza durante l'uso ..

* Può essere utilizzato in verticale o appartamento per offrire il massimo comfort ..

* Protezione termica, controllo automatico della temperatura costante, quando la temperatura è troppo alta, la macchina si ferma automaticamente.

Termozeta TZR12 Stufa elettriche

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Termoventilatore Termozeta TZR12-1000 2000W-orizzontale

Termostato regolazione temperatura

Protezione termica

Bakaji Stufa al Carbonio 2 Elementi Riscaldanti 900W con Potenza Regolabile 450/900W Oscillazione Orizzontale Altezza 71cm per Interno Colore Nero Silver Design Moderno

2 Potenze di calore selezionabili 450 / 900 Watt, con oscillazione automatica per una distribuzione omogenea del calore in tutta la stanza.

2 Elementi riscaldanti al carbonio selezionabili singolarmente con parabola riflettente cromata posteriore per ottimizzare l'emissione del calore e griglia protettiva.

Dotata infine di Interruttore di sicurezza antiribaltamento e corpo in plastica termoresistente, con maniglia integrata.

Dimensioni: 31 x 31 x 71 cm

Klarstein Lausanne Long - Camino Elettrico, Effetto Fiamma, Caminetto Elettrico con 2 Livelli di Calore, Oblò in Vetro Indurito, Luminosità Regolabile, Telecomando, Montaggio a Parete, 1600 W, Bianco

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche EFFETTO FIAMMA: il camino elettrico da parete Lausanne Long di Klarstein crea un’atmosfera incantata grazie al suo effetto fiamma. È possibile attivare solo la funzione stufa, che irradia subito calore, con una potenza fino a 1600 W.

IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA: in pochi minuti si crea un ambiente confortevole e rilassante. Oltre al calore regolabile su 2 livelli, è possibile impostare in modo flessibile la luminosità del caminetto finto.

PRATICO UTILIZZO: i caminetti elettrici da parete possono essere controllati tramite i pulsanti nella parte posteriore, ma anche tramite il telecomando in dotazione. Il camino Klarstein Lausanne Long convince anche grazie al suo aspetto moderno e di elevata qualità.

VETRO: Realizzato interamente in vetro, appare elegante anche quando è spento ed è un vero gioiello su qualsiasi parete. Da acceso irradia il fascino di un fuoco vivente. Grazie al materiale di montaggio in dotazione, il caminetto elettrico da parete può essere facilmente installato. READ Guida definitiva per acquistare una rilevatore di urina nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Ardes AR4F03O Swing Termoventilatore Oscillante Elettrico, 2 Potenze con Termostato e LED On/off, 2000 W, Bianco/Baleno, Plastica

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Termoventilatore con oscillazione orizzontale 2 livelli di temperatura regolabili manualmente: eco e comfort

Dotato di protezione anti surriscaldamento e anti ribaltamento

Utilizzabile anche durante la stagione calda grazie alla ventilazione estiva

Volume riscaldabile (indicativo): 60 m3

Dimensioni prodotto larghezza 21,5 cm x profondità 13,5 cm x altezza 28 cm

KLARSTEIN Lausanne - Caminetto Elettrico, a Parete, Effetto Fiamma, 2 Livelli: 1000 o 2000 W, LED Sfondo 7 Colori, Telecomando, Orizzontale, Bianco

3 used from 155,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ACCOGLIENTE: Con il camino elettrico da parete KLARSTEIN Lausanne potrete creare l'atmosfera giusta in ogni periodo dell'anno. Grazie al look moderno, le ridotte misure di ingombro e la possibilitá di collocazione su parete, il dispositivo si adeguerá senza problemi a qualsiasi tipo di arredamento, in maniera del tutto salvaspazio e garantendo un'atmosfera sempre accogliente.

NON SOLO IN INVERNO: A prescindere dalla stagione e dalla temperatura esterna, potrete azionare il caminetto finto in qualsiasi periodo dell'anno senza dover necessariamente attivare la funzione di riscaldamento. L'effetto fiamma indipendente infatti vi consentirá di creare un ambiente accogliente, domestico e romantico anche quando non serve alcun riscaldamento.

POTENTE: In base alle temperature e le necessitá, potrete raggiungere velocemente e facilmente la temperatura desiderata selezionando tra i due livelli di potenza: 1000 o 2000 Watt.

PRATICO: Le diverse funzioni del caminetto elettrico da parete e la regolazione possono essere gestite comodamente da remoto servendovi del pratico telecomando fornito alla consegna, senza dover interrompere dunque le vostre attivitá o il vostro relax.

COLORATO: Il dispositivo vi offre, oltre alla pietra decorativa e all'effetto fiamma, anche la possibilitá scegliere tra 7 diversi colori per lo sfondo, in base al vostro gusto. Cosí potrete godervi il relax e sorprendere chiunque con il vostro caminetto elettrico Lausanne di KLARSTEIN!

Ardes AR4B03 Stufa in Fibra di Carbonio Oscillante, 1 Lampada e 2 Potenze con Struttura in Metallo Torretta al Carbonio Nera

62,90 € disponibile 3 new from 62,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stufa con filamenti in fibra di carbonio che permette un'importante riduzione dei consumi e quindi risparmio energetico

Garantisce un immediato riscaldamento della persona perché non scalda l'aria ma le superfici in profondità

La sensazione di calore irradiata da questa stufa è sicuramente più profonda e intensa rispetto alle normali stufe

Dotata di oscillazione orizzontale, con interruttore anti ribaltamento

Volume riscaldabile (indicativo): 30 m3

Tristar KA-5046 Termoventilatore, Termostato Regolabile

19,95 € disponibile 2 new from 19,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Riscaldatore facile da usare grazie alle due manopole rotanti

Termostato regolabile e due modalità a 1000 e 2000 watt per un riscaldamento ottimale delle camere di piccole dimensioni

Perfetto come riscaldatore supplementare a casa

Può riscaldare in inverno e rinfrescare d'estate grazie alla modalità ventilatore

Facile da riporre grazie alle dimensioni di 25 x 23 x 10,5 cm

Stufa Elettrica 900W in Fibra di Carbonio, Risparmio Energetico, Oscillante, Maneggevole con 2 Lampade e 2 Potenze

Alimentazione (V/Hz): 230/50

Numero di lampade (W): 2x450

Regolazione Potenza: Si (2 livelli)

Oscillazione: Si (70°)

Klarstein Air Art Stufa Elettrica Basso Consumo, Termoconvettore Elettrico da Parete 600W, Termoarredo Design con Telecomando, Termosifone Elettrico a Muro, Pannello Radiante Infrarossi Senza CO2

PULITO, SILENZIOSO, NATURALE: Questo termoconvettore riscalda istantaneamente, è incredibilmente pulito e non emette CO2 né crea rumori invadenti. Oltre ad essere silenzioso, è inodore, rendendolo ideale per chi soffre di allergie.

DESIGN SALVASPAZIO: Con uno splendido design che valorizza qualsiasi stanza, i nostri termosifoni verticali a infrarossi spessi 5 cm occupano poco spazio in casa. Il loro cavo di alimentazione può essere nascosto dietro per tenere tutto in ordine.

FUNZIONI SMART: Imposta la temperatura desiderata con il comodo telecomando in dotazione. Puoi persino programmare l'accensione del riscaldatore a infrarossi in determinati orari per risparmiare energia e trovare la casa calda al tuo ritorno.

PROTEZIONE IP54 E FACILE MONTAGGIO: Grazie alla protezione da acqua e polvere IP54 puoi goderti questa stufa elettrica in tutta la casa, anche come riscaldamento da bagno per extra comfort dopo la doccia. Include tutto il necessario per il montaggio.

Cecotec Termoventilatore orizzontale Ready Warm 9650 Force Horizon. 2000 W. Potente. Termostato regolabile. 3 modalità. Protezione da surriscaldamento e antiribaltamento. Silenzioso

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Termoventilatore con un'elevata potenza di 2000 W. Il sistema antigelo Neverfrost consente al termoventilatore di mantenere la temperatura superiore a 0º. Spia luminosa di alimentazione. Security Sistem: griglia di sicurezza che impedisce l'accesso all'interno del termoventilatore

Termostato regolabile con due livelli di potenza: potenza minima di 1000 W e potenza massima di 2000 W. Questa impostazione ottimizza il consumo energetico. La tecnologia OnlySilence consente di godere di un'atmosfera piacevole con 30 dB.

Dispone di 3 modalità operative: modalità Eco: 1000 W, modalità Turbo: 2000 W e modalità Cool: funzione ventola. Il termoventilatore è dotato del sistema di sicurezza ribaltabile, un sensore anti-ribaltamento che, in caso di spostamento in una posizione insolita o di caduta, si arresta automaticamente

La sua tecnologia Warm Space è in grado di riscaldare 15 m2 con un volume di 36 m3. Grazie al sistema EasyGo, è molto facile da trasportare. Ha una maniglia ergonomica per un facile movimento in base alle tue esigenze e un peso leggero di 1,13 kg

Protezione contro il surriscaldamento del sistema Overprotect, sistema AutoOff, si arresta automaticamente per evitare danni sia al riscaldatore stesso che alla stanza. Adatta per ogni situazione. HorizonDesign, che conferisce al prodotto grande stabilità, leggerezza, dimensioni ridotte e buona gestibilità

NOBO E82440015 Radiatore elettrico a basso consumo Norvegese 1500W con termostato NCU-2Te, Bianco

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Potenza resistenza 1500W

Ideale per ambienti fino a 30 m²

Include termostato digitale NCU-2Te conforme Normativa Europea ErP 2018

Progettato in Norvegia - Prodotto in Iralnda - Garanzia 5 anni

Dimensioni: 102.5 x 9 x 40 cm

IRSAP ARES Radiatore Bagno in acciaio 1118/0580 Elettrico con Interrutore 700W BIANCO

Imetec Compact Air, Termoventilatore piccolo e potente, Stufetta Elettrica, 2000 W, maniglia integrata, temperatura regolabile, funzione antigelo, dispositivo di protezione dai surriscaldamenti

21 used from 20,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Potenza 2000W per un riscaldamento rapido e immediato

Design compatto non ingombrante, adatto ad ogni esigenza

Pratico da utilizzare e da riporre grazie alla maniglia integrata

Temperatura regolabile secondo le esigenze grazie al termostato facile da usare

Funzione antigelo: la temperatura ambiente non scenda mai al di sotto dei 5 °C READ Guida definitiva per acquistare una zappino tiratronchi nel 2022 - I migliori 40 compilati!

TROTEC TFH 19 E Termoventilatore, 2 possibilitá di posizionamento: verticale e orizzontale, 2 livelli di riscaldamento (max. 2000 W), adatto per Abitazioni

MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE TERMOVENTILATORE – Grazie alla funzione di ventilazione, il TFH 19 E è ideale anche per rinfrescarsi nelle calde giornate estive.

FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO – In piedi o sdraiato, grazie alla possibilità di posizionamento in verticale o in orizzontale, il termoventilatore TFH 19 dà il meglio di sé in qualsiasi posizione.

SICURO E MODERNO – Con l'indicatore luminoso di controllo e lo spegnimento automatico in caso di surriscaldamento, il TFH 19 è estremamente affidabile e adatto all’utilizzo quotidiano.

FACILE DA TRASPORTARE – Grazie al peso ridotto e alla pratica maniglia, il termoventilatore può essere trasportato nel posto desiderato in qualsiasi momento.

AL-KO - Spaccalegna idraulico orizzontale - 2200 W, 230 V, 5 ton

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ideale per la preparazione della legna da ardere.

Altezza di lavoro ottimale (80 cm da terra).

Doppi comandi separati per la massima sicurezza(durante l’utilizzo le mani devono essere entrambe impegnate).

Facilmente trasportabile, ruote di trasporto che consentono rapidi spostamenti.

Valvola di sfiato, una volta chiusa garantisce un trasporto del prodotto in piena sicurezza.

Cecotec Termoventilatore ReadyWarm 6600 Ceramic Style Smart. In ceramica, 2000 W, display frontale e telecomando, timer, 3 modalità di funzionamento.

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il riscaldatore ha una potenza elevata di 2000 W con cui riscaldare rapidamente la stanza in cui si trova.

Offre un controllo intelligente e comodo grazie al telecomando, che seleziona il funzionamento del riscaldatore. Il display a LED frontale mostra la temperatura attuale della stanza e grazie ad esso sarà possibile selezionare altre funzioni del riscaldatore.

Dispone di 3 modalità operative: modalità ventola, modalità Low (riduzione del consumo a 1000 W) e modalità Alta (consumo massimo di 2000 W). Il riscaldatore ha un pannello sul quale è possibile visualizzare la funzione operativa selezionata grazie alla luce LED.

Ha un timer fino a 8 ore, grazie ad esso è possibile selezionare il tempo di funzionamento desiderato. Le impostazioni sono visualizzate sul display a LED. È in grado di oscillare di 90 gradi per diffondere il calore in modo più uniforme in tutta la stanza in cui si trova.

Sicurezza completa grazie al suo triplo sistema di sicurezza: spegnimento automatico in caso di ribaltamento, protezione contro il surriscaldamento e griglia che impedisce alle dita di entrare nel riscaldatore.

Ardes AR437B Quartz Stufa Elettrica al Quarzo da Parete con 2 Elementi Riscaldanti e 2 Potenze, 1200 W, Silver

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Termoventilatore al quarzo dotato di 2 livelli di potenza: 600 watt e 1200 watt, regolabili tramite interruttore manuale a cordicella

la tecnologia al quarzo permette un'alta efficienza di riscaldamento mantenendo bassi i consumi

Comodo interruttore manuale a cordicella per accensione e regolazione

il processo di installazione a parete è semplice e immediato

Specifiche: potenza massima erogabile 1200 watt, adatta a riscaldare una stanza di 45 metri quadri

Radiatore Elettrico Telica Cintré 900W Termosifone Orizzontale Parete Basso Consumo 58x53 Bianco

✅ COMANDI DIGITALI: 4 modalità di funzionamento e termostato con selezione del livello di temperatura ed indicatore dei consumi in KWh. Sensore di Finestra aperta per il massimo risparmio energetico. Termostato digitale facilmente configurabile sin dal primo utilizzo

✅ PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE: personalizzabile su base oraria, per un funzionamento del calorifero basato sui vostri ritmi di vita. Impostazione della temperatura ambiente da 7° a 30°C con scarto di 0,5°C.

✅ INSTALLAZIONE A PARETE: semplice e veloce grazie al kit d'installazione e alle staffe murarie incluse. Funzionamento silenzioso e grazie all'assenza di ventole o motori non secca l'aria al contrario dei comuni termoconvettori.

✅ POTENZA 900W: ideale per ambienti fino a 10-12 mq. Protezione IP24 contro schizzi d'acqua, quindi adatto anche per installazione in posti umidi come il bagno. Classe 2. Fabbricato in Italia.

HOMCOM Camino Elettrico con Fiamma Realistica e Temperatura Regolabile, Riscalda 20-25㎡, Acciaio Nero e Vetro Temperato

206,95 € disponibile 1 used from 80,03€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PORTATILE: Spostalo comodamente da una stanza all'altra della casa, e goditi il piacere di questo caminetto elettrico con effetto fiamma ovunque tu sia.

FIAMMA REALISTICA: Le fiamme e il braciere illuminano la tua stanza di una luce calda e accogliente. Puoi usare solo l'effetto fiamma, o abbinarlo alla funzione "riscaldamento".

RISCALDAMENTO REGOLABILE: Imposta la potenza a 1000W o 2000W e scegli la temperatura ruotando il comando del termostato in senso orario o antiorario.

SICURO: Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che si attiva in caso di surriscaldamento del riscaldatore.

DIMENSIONE: Dimensione generale: 44.5L x 32.1P x 74Acm.

Ardes AR454B Stufa Alogena Halo 16 Oscillante con 4 Elementi Riscaldanti, 4 Potenze e Comando Manuale, Nera, 400 W, Nero

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche

BIOCAMINO, CAMINO A BIOETANOLO INSIDE 1200

La struttura del biocamino è in acciaio verniciato a polvere con vernice resistente al calore.

Incluso di vetro temperato da 4mm per un design ancora più elegante. Colore del bordo del biocamino: Nero

Dimensioni totali biocamino: 1200x500x220 mm. Dimensioni parte incassata: 1160x460x200mm

Unico bruciatore lungo 80cm con una capienza fino a 2 litri di bioetanolo

Zephir ZTRM8 Termoventilatore da Bagno, Bianco/Grigio

Selettore di potenza 1000 - 2000W

Protezione antisurriscaldamento

Termoventilatore orizzontale Niklas Frisbee

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TERMOVENTILATORE ORIZZONTALE NIKLAS FRISBEE 2000W Potenza 2000 Watt Selettore 2 potenze Termostato ambiente

bimar HR310 Stufa Elettrica Radiante da 400W, stufetta elettrica Basso consumo per Ambienti Piccoli, 2 Potenze di Riscaldamento, Oscillazione DX/SX Inclinazione Alto/Basso, scaldino Elettrico Bagno

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FUNZIONI - Questo apparecchio è destinato solo al riscaldamento di ambienti interni domestici e similari (Come stufetta elettrica bagno, cucina, camera da letto), l’apparecchio non deve essere utilizzato in ambienti polverosi o con materiali estremamente volatili, quando il radiatore è in funzione si scalda, quindi toccare soltanto la maniglia e le manopole in plastica

COMANDI - Stufetta scaldabagno con interruttore Oscillazione destra/ sinistra, termostato regolabile per selezionare la potenza di riscaldamento desiderata ("0", "Eco 200W", "Comfort 400W")

CARATTERISTICHE - Termoventilatore bagno è la soluzione per le tue esigenze di riscaldamento, facile da trasportare e da utilizzare. Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o ad uso occasionale, Corpo con maniglia intergrata, Segnalatore luminoso, Interruttore anti-ribaltamento, Interruttore oscillazione Destra/Sinistra

SPECIFICHE TECNICHE - Dimensioni prodotto in (mm): 255x540x230, Peso in grammi: 2600 gr, 220/240V~50/60Hz 400W, Grado di protezione IP20

INSTALLAZIONE - Al primo utilizzo far funzionare l’apparecchio per eliminare “l’odore di nuovo” per almeno 10/15 minuti. Durante questa operazione è bene aerare l’ambiente. L’apparecchio è dotato di termostato, selettore, segnalatore luminoso e dispositivo di sicurezza. Il termostato regola la temperatur, Il segnalatore luminoso si accende e si spegne quando l’apparecchio raggiunge le temperature impostate, il dispositivo di sicurezza incorporato lo arresterà in caso di surriscaldamento READ Guida definitiva per acquistare una pistole a spruzzo per verniciare nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Cecotec Riscaldatore da parete in ceramica ReadyWarm 5350 Power Box Ceramic Connected con 2000W, schermo LED e controllo Wi-Fi (5250 Swing Box Ceramic)

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Riscaldatore da parete in ceramica da 2000 W con display digitale, telecomando e timer. Timer programmabile 12 ore dopo di che il riscaldatore si spegne automaticamente.

Oscillazione automatica delle pale che offre un angolo di riscaldamento maggiore. Termostato regolabile con due livelli di potenza: potenza minima di 1000 W e potenza massima di 2000 W. Dispone di protezione dagli spruzzi d'acqua.

Progettato con Ceramic Technology che offre maggiore efficienza e sicurezza grazie alla sua capacità PTC di autoregolare la potenza di uscita in base all'aumento della temperatura. Inoltre, il calore si diffonde rapidamente fino al punto desiderato. In grado di riscaldare in modo efficiente 20 m2.

Dispone di 3 modalità operative: Eco Mode, Turbo Mode e Fan Mode. Con filtro antiparticolato antipolvere. IPX2, speciale per l'utilizzo del riscaldatore nei bagni.

Progettato con display LED SmartControl e telecomando. Protezione contro il surriscaldamento. Spia luminosa di alimentazione.

