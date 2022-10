Guida per gli accoppiamenti dei cinturini Google Pixel Watch con i quadranti

Pixel Watch è alimentato da un accessorio banda larga e gruppi di volti, e Google ha creato deliziosamente una sorta di guida all’abbinamento.

Ad esempio, l’impostazione predefinita Banda attiva Realizzato in “gomma fluoro resistente all’acqua con rivestimento soft-touch” che lo rende “resistente e confortevole”. Google dice che “va d’accordo con” faccia analogica È descritto come “semplice ma elegante”, con un unico servo slot circolare supportato. La maggior parte degli annunci Google utilizza questa combinazione.

La gamma attiva è disponibile a ossidianaE il carboneE il gessoE il nocciolae Lemongrass, ma alla fine è stato lanciato in Coral, che potrebbe essere stato Trapelato in un’e-mail in Google Play.

Il fascia elastica (Lino, rosa, ossidiana), che è Isabel Olson (Senior Director, Wearable Design, Nest e CMF tramite Google Devices) Pari Per un comodo paio di scarpe da ginnastica, è meglio con ‘Grandi numeri di Quadrante Big Time. I diversi colori delle ore e dei minuti, infatti, mettono in risalto la natura bicolore del bracciale:

“Si allunga davvero e si adatta alla tua vita”, dice Olson. abbastanza letteralmente. Quando la striscia viene espansa, introduce uno sguardo in un altro colore, evidenziando la trama.

Ispirato agli abiti, il fascia intrecciata (citronellaE il coralloE il ederaTutto va bene con vista vista che mostrano il tempo e illustrano il paesaggio. Come con l’altra fascia in tessuto, “il [watch face] I colori si coordinano anche con i colori della gamma”.

Orologio pixel cinturini in pelle (due toni E il fatto) Va bene con qualsiasi di quadrante principale (che si dice sia per gli amanti della stampa perché Google Sans) o pieno di informazioni richiesta di faccia E quattro slot di complessità.

Infine, c’è Maglia metallica e fascette metalliche In arrivo nella primavera del 2023, anche se noi Conoscete già il prezzo:

classico Ha un orologio normale così come la data e il tempo in un design che suggerisce orologi più tradizionali. Concentrico Ha un aspetto più tecnico, con ora digitale e file di numeri comuni sugli orologi subacquei.

