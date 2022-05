Gunna provoca un aumento delle vendite dei copricapi che indossava nello scatto “YSL”.

Gunna è stato ammonito per RICO mercoledì nella contea di Fulton, e mentre il suo colpo di coppa suonava un po’ misterioso, alcuni fan con gli occhi d’aquila non hanno potuto fare a meno di notare il logo sulla felpa con cappuccio che indossava: è un marchio chiamato LaRopa.

Ci è stato detto che Gunna non ha alcuna partecipazione nella compagnia… è capitato che lo indossasse durante il suo arresto. Tuttavia, non è l’unica persona che ha scosso Aruba in passato… Playboi CartiE Bella HadidE Erica Jane E gioventù delinquente — Che è come rinchiuso Sui cartoni animati correlati – sono stati tutti avvistati in LaRopa prima.