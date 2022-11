Hailee Steinfeld sfoggia 🔥 Addominali in bikini retrò nel suo primo video musicale dopo anni

Rodrigo Varela – Getty Images

Hailee Steinfeld L’ho lasciato cadere da solo “costa” Nel lontano luglio.

E ora i fan hanno un video musicale per accompagnarlo.

Nel video, i suoi addominali sono in piena vista.

Hailee Steinfeld L’ho lasciato cadere da solo “costa” Sulla via del ritorno a luglio, sembra completo. E ora, finalmente (finalmente!) ho ottenuto un video musicale per accompagnarlo.

Il 25enne ha condiviso su Instagram una serie di frammenti di un video ispirato agli anni ’70 e, naturalmente, sono tutto. C’è Hailey con una camicetta bianca che si apre sul davanti per mostrare i suoi addominali tonici, e oscilla dolcemente al ritmo della musica sulla spiaggia. È stata seguita da Sir Hailey in una passerella di bagnino con un bikini alla moda stampato e una gonna che mettevano in mostra i suoi addominali.

(Puoi guardare il video musicale completo su Facebook.)

È normale che le persone si sentano male nei commenti. Una persona ha scritto: “Questa è Hailee Slayfield Yale”. Un altro ha detto: “Jasmine, questo è BOD”.

Hailey ha condiviso a luglio che “Coast” aveva richiesto “anni di lavoro”, sottolineando che era “la canzone dei miei sogni”.

In tutta questa ossessione per i video musicali, probabilmente hai notato il ridicolo cipiglio di Hailey, il che è giusto. Come sei diventato magro?

Il gancio Una stella ha detto in precedenza la salute delle donne È ottimo in equilibrio. Fa cinque sessioni di allenamento a settimana e cucina da sola nel tempo libero. “Mangio finché non posso allenarmi e non mi alleno finché non posso mangiare”, ha detto. “E sento di poter dare il meglio di me se ho quella mentalità ”.

Hailey lavora con suo padre, che è un comodo personal trainer. “Vede davvero il mio potenziale e crede in me, mi spinge e sa cosa posso fare”, ha detto.

Hailey ha detto che trae ispirazione dal lavoro e ama il modo in cui ci si sente.

“Non ho mai lasciato un allenamento o una sessione in palestra sentendomi tutt’altro che felice e felice”, ha detto. “Solo sapere di cosa è capace il mio corpo ed essere in grado di mettermi alla prova… fa qualcosa per te mentalmente che molte altre cose non fanno”, ha detto.

In termini di cibo, Hayley ha detto che le piace mangiare una grande ciotola di farina d’avena prima degli allenamenti. “Mi nutre davvero di ciò che devo fare”, ha detto. Il pranzo e la cena possono variare. “Troverò qualcosa che mi piace davvero”, ha detto Hailey. “È tipo, qualunque cosa mangerò, non importa quanto tempo ci vorrà , e poi cercherò di trovare dei modi per cambiarla”.

Healy ha detto che cucina partendo dagli ingredienti che ama e progettando ricette attorno ad essi. “Ho lavorato per migliorare le mie capacità in cucina. Non vado molto lontano, ma trovo divertente sperimentare, soprattutto quando sto solo preparando il cibo per me stessa”, ha detto.

BRB: Devo andare a guardare quel video musicale ancora… e ancora…

