Hall of Fame Raiders Rod Woodson serve come capo del coaching a XFL

GT Casco dei Las Vegas Raiders.

Il Predoni Sono decollati nel 2020 quando sono diventati la prima squadra della NFL a Las Vegas. La mossa si è rivelata un enorme successo poiché la squadra è stata la squadra NFL n. 1 per entrate nette, guadagnando $ 119 milioni per Sportello Sportello. Sta diventando chiaro che Las Vegas è una miniera d’oro per il mondo dello sport in cui anche le squadre NBA e MLB possono entrare nel mercato in futuro.

Nel frattempo, la città aggiungerà la squadra dell’XFL. Il Lega di calcio alternativa La NFL viene ripresa da Dwayne “The Rock” Johnson e Danny Garcia. Ci saranno solo otto squadre per iniziare e una di loro sarà a Las Vegas. Sebbene la squadra non abbia ancora un nome, avrà un forte legame con i Raiders.

L’Hall of Famer della NFL e l’ex difensore dei Raiders Rod Woodson saranno l’allenatore capo della squadra di Las Vegas XFL.

Woodson ha cercato di farsi un nome nell’allenamento dal 2010 ed è stato allenatore capo dei Raiders nel 2011 e nel 2017. È uno dei più grandi giocatori difensivi nella storia della NFL, ma resta da vedere come si esibirà come capo allenatore. Per lo meno, porta molta grinta e potere da star al team di Las Vegas XFL.

Woodson ha strappato Jon Gruden dopo essere stato colpito

quando Giovanni Gruden È stato assunto da predoni nel 2018, principalmente pulendo la casa. Sono state apportate modifiche sostanziali allo staff tecnico e al roster. Woodson è stato causale poiché è stato licenziato dopo aver assunto Groden. Invece di prendere l’autostrada, l’Hall of Famer ha nuovamente preso d’assalto l’autobus nel 2018.

“Capisco che Groden, che è fantastico nel suo programma TV, ha fatto grandi cose come allenatore, ma ha vinto solo il 53% delle sue partite”, ha detto Woodson su Fox Sports 1: Dieci anni $ 100 milioni. Spero che Mark Davis sia fuori. La mia domanda sarebbe: quanti Super Bowl dovresti vincere per $ 100 milioni? Stai dando questo accordo a Bill Belichick. Ma per Jon Gruden? Per me è difficile da capire”.

Quattro anni dopo, Woodson chiaramente non aveva torto nella sua valutazione di Gruden. Andò 22-31 mentre tornava ai predoni e Rassegnato Dopo il numero di Email abusive È trapelato ai media. forse il proprietario Marco Davis Sarebbe stato meglio se avesse ascoltato persone come Woodson.

Woodson non si è allenato dalla missione Raiders

Solo perché Woodson aveva ragione su Gruden non significa che sarebbe stato un grande allenatore. Non l’ha ancora fatto Trova un altro lavoro Dopo essere stato licenziato dai predoni nel 2018. Potrebbe essere più per il modo in cui ha gestito il suo licenziamento che per le sue prestazioni lavorative.

Sebbene l’XFL non sia la NFL, Woodson avrà ancora le sue migliori possibilità per mostrare le sue capacità di allenatore. Se riuscirà a costruire una squadra davvero buona a Las Vegas, forse comincerà ad avere di nuovo il look della NFL.

leggi quanto segue: Davant Adams critica gli “idioti” per aver interpretato erroneamente la citazione di Derek Carr