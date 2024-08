Halliburton spegne i suoi sistemi dopo un attacco informatico

Il gigante della trivellazione petrolifera e del fracking Halliburton ha dichiarato di aver chiuso alcuni dei suoi sistemi interni a seguito di un attacco informatico all’inizio di questa settimana.

In Breve dichiarazione Halliburton, che giovedì ha presentato una denuncia alle autorità di regolamentazione governative, ha affermato di essere venuta a conoscenza dell’accesso non autorizzato ai suoi sistemi mercoledì e di aver risposto “chiudendo proattivamente alcuni sistemi”. La società ha affermato che “sta lavorando per determinare eventuali effetti dell’incidente”.

Halliburton, che secondo i documenti aziendali conta quasi 48.000 dipendenti in dozzine di paesi, è una delle più grandi società energetiche del mondo. Il colosso energetico statunitense è ampiamente associato alla massiccia fuoriuscita di petrolio causata dall’esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico nel 2010, con Halliburton che ha successivamente accettato un accordo con il governo degli Stati Uniti per 1,1 miliardi di dollari.

Reuters È stato segnalato per la prima volta Mercoledì attacco informatico.

“Non ci sono indicazioni che l’incidente abbia avuto un impatto sui servizi energetici in questo momento, e il Dipartimento dell’Energia si sta coordinando con i partner interagenzia”, ​​ha detto in una nota il portavoce del Dipartimento dell’Energia americano Jeremy Ortiz.

Non è raro che le aziende chiudano i propri sistemi dopo aver subito un attacco informatico, con l’obiettivo di impedire agli hacker di continuare ad accedere a sistemi compromessi o ad accedere ad altri sistemi. Diverse aziende quest’anno, tra cui il colosso sanitario Change Healthcare e il produttore di software automobilistico CDK, hanno spento i propri sistemi dopo attacchi ransomware.

La portavoce della Halliburton, Victoria Ingalls, ha rifiutato di commentare oltre quanto dichiarato dalla società. Interrogato da TechCrunch, Ingalls ha rifiutato di descrivere la natura dell’incidente di sicurezza o di dire se la società avesse ricevuto contatti dagli hacker.

“Tutte le comunicazioni successive avverranno sotto forma di modulo 8-K”, ha affermato il portavoce della società, riferendosi ai documenti pubblici.

Venerdì TechCrunch ha identificato un potenziale problema di sicurezza che consente a chiunque di accedere ai sistemi interni di Halliburton tramite il fornitore di Single Sign-On. Quando TechCrunch gli ha chiesto se fosse a conoscenza del problema e se Halliburton fornisse i mezzi per consentire la segnalazione pubblica di falle di sicurezza, il portavoce di Halliburton Ingalls ha rifiutato di rispondere e ha ripetuto la tipica dichiarazione della società.

Il portavoce ha rifiutato di dire quale dirigente, se presente, supervisiona la responsabilità della sicurezza informatica di Halliburton quando richiesto da TechCrunch.

secondo L’ultima pubblicazione degli utili annuali della societàHalliburton ha generato ricavi per 23 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente. Il CEO di Halliburton Jeff Miller ha guadagnato 19 milioni di dollari in compensi totali dei dirigenti fino al 2023, Vengono visualizzati i file aziendali.

Aggiornato con il commento di un portavoce del Dipartimento dell’Energia.