Halo Infinite nomina brevemente i cosmetici a tema Juneteenth “Bonobo”

Ieri sera, lo sviluppatore 343 Industries ha lanciato un’opzione cosmetica a tema Juneteenth per aura infinitaSparatutto multiplayer. Per un momento, la tavolozza dei colori panafricana è stata intitolata “Bonobo”. un bonoboper chi non lo sapesse, è una grande scimmia in via di estinzione.

Non ho bisogno di dirti quanto sia sgradevole.

aura infinita, che si basa sul modello free-to-play, viene “reimpostato” settimanalmente – quando entrano in gioco una pletora di nuovi cosmetici e modalità, con l’obiettivo di mantenere viva la sensazione – ogni martedì alle 14:00 ET. Questa settimana, 343 Industries ha aggiunto una targa gratuita ma limitata nel tempo per commemorare Juneteenth, una giornata federale che segna la fine della schiavitù negli Stati Uniti.

Sono le 16:45 ora orientale Ciao Il creatore di contenuti Shawn W Pubblica un video su YouTube Spiega la situazione. Sì, la targa stessa si chiama “Juneteenth”. Ma la sua opzione di colore, a cui puoi accedere tramite un sottomenu secondario, è inizialmente elencata come “Bonobo”. Entro le 17:10 ET, Shawn W osservato in Twitter revisionato – Probabilmente la soluzione più veloce mai lanciata aura infinitastoria travagliata– Ora si chiama “Libertà”. Tuttavia, sbalordisce totalmente la mente di come sia successo in primo luogo.

Se hai familiarità con lo sviluppo aura infinita E voglio chattare, la mia casella di posta è sempre aperta. Puoi contattarmi a anotis@kotaku.com.

su Twitter, Ciao Il Senior Community Manager John Junyszek ha affermato che la denominazione del consiglio era “errata” e attribuito L’errore è nel “Toolkit interno”, ma non ha specificato altri dettagli. Il Ciao Anche il creatore di contenuti Mint Blitz sottolineato Quello uno dei programmi negli strumenti di sviluppo di Bungie in precedenza Ciao I giochi si chiamano “Bonobo”. (Dopo che 343 industrie hanno preso il sopravvento Ciao Dieci anni fa, lo sviluppatore originale Bungie ha passato le chiavi di molti strumenti di sviluppo.)

Persona che ha familiarità con lo sviluppo Ciaoche ha parlato con lui Kotaku A condizione di anonimato, ha confermato che Bonobo è effettivamente un programma di modifica delle risorse nel 343. Sebbene fosse di uso comune durante lo sviluppo Aureola 5Lo studio ha evitato di usarlo durante lo sviluppo aura infinita. Ma esiste. È popolare tra i dipendenti. E sarà ampiamente conosciuto da molti dei dipendenti dello studio.

La tavolozza dei colori della tavola, che originariamente era chiamata "Bonobo", si chiama "Libertà".

Non è chiaro se il nome del programma Bonobo verrà automaticamente inserito nel campo di testo del nome della tavolozza dei colori. È possibile che un dipendente abbia inserito il nome del programma come testo alternativo e i normali controlli di qualità dello studio non hanno funzionato per queste cose. (Jerry Hawke, capo del design di lunga data al 343, Ha lasciato lo studio il mese scorso. Fonti multiple familiari Nessuna finaleCi ha raccontato il suo sviluppo e tutti hanno chiesto di non essere nominati Kotaku Questo collegamento è alla testa del sistema cosmetico del gioco.) Microsoft, Kotaku Gli è stato detto che aveva diversi controlli di qualità prima che qualcosa arrivasse a una posizione di fronte al pubblico.

Da sette mesi ormai, aura infinita Metti diverse opzioni cosmetiche su base settimanale, inclusa la mancanza di opzioni di colore. Questa è la prima volta che si verifica questo errore specifico – e dai. Avanti. Per ottenere la targa Per quanto riguarda Juneteenth? veramente??? Quindi, nella migliore delle ipotesi, è imbarazzante e non hai scoperto la qualità dello studio prima dell’inizio dell’aggiornamento. Nel peggiore dei casi, qualcuno, o più persone, hanno fatto una battuta razzista da qualche parte durante il processo di sviluppo e i controlli di qualità dello studio non l’hanno rilevata prima dell’uscita dell’aggiornamento. In ogni caso, è un fallimento istituzionale.

La dirigenza dello studio al 343 sembra riconoscere quanto sia brutto questo aspetto. aura infinita Il direttore creativo Joe Staten si è scusato su Twitter, scrivereIl nostro errore di oggi è stato imperdonabile e mi vergogno che lo abbiamo lasciato accadere. Il capo dello studio Bonnie Ross Ha scrittoA nome del 343, mi scuso per aver reso doloroso un momento celebrativo.

Ma il principale Ciao Channels, che ha una portata molto più ampia di quella di qualsiasi singolo dipendente, non ha ancora rilasciato una dichiarazione o una spiegazione ufficiale, ad eccezione del retweet delle scuse di Ross. Quando sono stati raggiunti per un commento, i rappresentanti di 343 Industries non hanno avuto nulla da aggiungere.