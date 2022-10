Hang Seng rimbalza del 2%; L’inflazione in Australia ha raggiunto il massimo da 32 anni

Gli acquirenti passeggiano per il Pitt Street Mall il 07 giugno 2022 a Sydney, in Australia.

Mercoledì le azioni nella regione Asia-Pacifico sono aumentate poiché il sentimento è migliorato durante la notte a causa della prospettiva che la Federal Reserve diventi meno aggressiva.

Hong Kong Indice Hang Seng Ha oscillato in apertura prima di aumentare del 2%, dopo tre sessioni negative consecutive. Hang Seng Tech è aumentato di oltre il 3%. nella Cina continentale, Barca di Shanghai Sono stati aggiunti circa 1% e Componente di Shenzhen 1,661% di profitto.

L’indice annuale dei prezzi al consumo in Australia ha raggiunto il livello più alto dal dicembre 1990. S&P/ASX 200 È aumentato dello 0,25% prima del rapporto prima di rinunciare ad alcuni guadagni per scambiare lo 0,2% in più. Il dollaro australiano In passato si attestava a $ 0,6388.

Il Nikkei 225 In Giappone, è aumentato dell’1,17% e Topix dello 0,93%. Corea del Sud Cosby Guadagnando lo 0,94% e l’indice KOSDAQ sale dello 0,15%. Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’Asia Pacifico al di fuori del Giappone è salito dello 0,94%.

Il mercato indiano è chiuso per ferie. Nelle notizie aziendali, Standard noleggiato, Ping An E il SK Hynix Tra le società che annunceranno gli utili mercoledì.